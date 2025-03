Comment simplifier le processus de recherche marketing pour réussir

Netflix continue de porter un grand intérêt à ce que vous regardez sur son site. Son équipe Consumer Insight envoie des sondages, analyse les discussions sur les réseaux sociaux, mène des entretiens avec les utilisateurs et mesure même les réponses physiques du public (biométrie) pour comprendre comment ils réagissent au contenu.

En étudiant ces données, ils évaluent les émissions que les gens aiment et pourquoi. L'objectif est d'améliorer l'expérience Netflix de chacun et de garder une longueur d'avance sur les autres plateformes de streaming. Vous pouvez également le faire pour votre entreprise et devenir un favori des consommateurs ou devancer vos concurrents, voire même réaliser les deux ! Lisez ce billet de blog et découvrez le processus d'étude de marché, comment organiser votre processus de planification marketing

Suivez ces cinq autres bonnes pratiques pour simplifier votre forfait marketing pour une étude de marché efficace : ### 1. Définir les objectifs

Commencez par définir des objectifs spécifiques et mesurables qui s'inscrivent directement dans votre stratégie marketing globale. Par exemple, au lieu d'un objectif vague tel que « comprendre les préférences des clients », fixez un objectif précis tel que « identifier les trois principales fonctionnalités que les clients recherchent dans un nouveau produit ». Cela vous aidera à orienter vos efforts de recherche et à vous assurer que vous recueillez des informations pertinentes et exploitables. ### 2. Choisir les méthodes de recherche

Sélectionnez les méthodes de recherche en fonction de vos objectifs. Utilisez la recherche primaire (par exemple, en envoyant des sondages aux clients actuels ou en menant des entretiens approfondis avec des prospects) pour recueillir des commentaires directs sur vos produits. Combinez cela avec la recherche secondaire (par exemple, en examinant les rapports de l'industrie ou en analysant les avis des concurrents) pour identifier les tendances et les lacunes du marché, ce qui permet d'avoir une compréhension plus large. ### 3. Choisissez votre public cible

Concentrez-vous sur un segment de clientèle compatible pour vous assurer que vos données sont applicables. Soyez précis quant aux personnes auprès desquelles vous collectez des données. Au lieu de mener des recherches générales, concentrez-vous sur un segment de clientèle ciblé, tel que « les mères âgées de 25 à 40 ans ayant des enfants de moins de 10 ans dans les zones urbaines », si vous testez un produit destiné aux parents. Cela garantit que les données que vous collectez sont très pertinentes pour le produit ou le service que vous commercialisez. ### 4. Posez des questions plus claires

Formulez des questions de recherche impartiales et précises qui invitent à fournir des données utiles. Au lieu de demander « Aimez-vous notre produit ? », demandez « Quelle est la fonctionnalité que vous aimeriez voir dans notre produit ? ». Cette question plus spécifique permet de mettre en évidence des points sensibles précis et de recueillir des données exploitables. Évitez les questions suggestives qui pourraient fausser vos résultats. ### 5. Validez les résultats de la recherche

Assurez-vous que votre recherche est fiable en recoupant les résultats avec au moins deux ou trois sources. Par exemple, si un sondage indique que 40 % des utilisateurs souhaitent une application mobile, validez cette information en consultant les forums en ligne, les commentaires sur les réseaux sociaux et les applications des concurrents pour voir si cette demande est cohérente sur plusieurs points de contact. Réaliser un test pilote avec un petit groupe avant d'intensifier vos efforts permet également de vérifier que les données sont exploitables et conformes à vos objectifs

La recherche sur différents segments de marché nécessite souvent d'accéder à de multiples sources de données dispersées sur diverses plateformes, ce qui entraîne des inefficacités. ### 2. Surcharge de données

Organiser les données collectées en informations exploitables peut être accablant. Des faux pas peuvent se produire, vous invitant à perdre des informations essentielles. Alors que les mots sur papier ou les documents peuvent causer confusion et frustration, la visualisation des données pourrait changer cela. Organiser les indicateurs et les tendances clés peut vous aider à filtrer les données accablantes et à vous concentrer sur les informations. ### 3. Biais dans les données primaires et secondaires Le biais dans les études de marché provient souvent du fait de s'appuyer sur des données ou des sources limitées.

Diversifiez vos méthodes et sources de collecte de données tout en validant les résultats. Par exemple, les entreprises doivent combiner des données quantitatives (chiffres de vente, tendances du marché) avec des informations qualitatives (entretiens avec les clients, analyse des concurrents). Elles doivent comprendre à la fois les données démographiques de la cible et les activités des concurrents afin d'éviter des perspectives étroites. Les équipes marketing et commerciales doivent également partager leurs connaissances plutôt que de travailler indépendamment, renforçant ainsi la stratégie de communication marketing de l'entreprise. Cette collaboration permet d'identifier et de corriger les biais potentiels dans leur compréhension du marché. ### 4. La question de recherche n'est jamais statique. Quelle que soit la qualité de votre produit ou service, les ventes peuvent plafonner et diminuer. Cela est dû au fait que le marché évolue chaque jour avec de nouveaux concurrents et de nouveaux défis. Votre équipe marketing ou toute autre personne ne peut pas être vigilante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les entreprises doivent mettre en place des boucles de surveillance et de rétroaction où les données de vente et les réponses du marché permettent d'affiner les questions de recherche. Par exemple, supposons que les premières recherches montrent une baisse des ventes dans un groupe démographique particulier. Dans ce cas, la question de recherche devrait évoluer de « Pourquoi les ventes diminuent-elles ? » à des questions plus spécifiques telles que « Qu'est-ce qui a changé dans le comportement d'achat de ce groupe démographique ? » ou « Comment leurs besoins ont-ils évolué ? ».

👀 Le saviez-vous ? Environ une entreprise sur quatre n'a pas de stratégie d'étude de marché prête à l'emploi. ne disposent pas d'une stratégie d'étude de marché prête à l'emploi. ## Identifier et combler les lacunes du marché Le processus d'étude de marché est la pierre angulaire de la prise de décision éclairée et des stratégies de croissance. Il vous aide à comprendre les besoins des clients, à évaluer la concurrence et à identifier les tendances du marché, en veillant à ce que vos efforts s'alignent sur les bonnes informations.