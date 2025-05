Top 10 des logiciels CRM automobiles pour les concessionnaires en 2025

Il doit être assez courant qu'un client se présente à votre concession en sachant exactement quelle voiture il veut, ses options de financement et la valeur de reprise.

C'est la nouvelle normalité. Les acheteurs font leurs devoirs. Ils arrivent préparés. Mais voilà le problème : ils veulent toujours une vraie discussion, pas seulement une transaction.

Les plateformes CRM automobiles aident à combler ce fossé afin que vous compreniez mieux vos clients qu'eux-mêmes. 🤩

Qu'il s'agisse de prévoir quand ils auront besoin d'un service ou de se souvenir du nom de leurs enfants, ces outils font en sorte que chaque interaction compte. Voici notre analyse des 10 meilleurs systèmes qui donnent des résultats. 📊

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste des meilleurs outils CRM pour l'automobile à découvrir : clickUp ( Idéal pour rationaliser les ventes et les opérations automobiles)

DealerSocket (Idéal pour la gestion complète des concessions automobiles)

*autoRaptor (le meilleur CRM axé sur les équipes commerciales pour les concessionnaires de petite et moyenne taille)

Elead CRM (Idéal pour l'optimisation des performances des concessions)

VinSolutions (Meilleur pour la gestion intégrée du commerce de détail numérique et de la gestion de la relation client)

Selly Automotive (Idéal pour accélérer les ventes numériques)

ProMax (Idéal pour la gestion des performances des concessions)

Dominion Vision CRM (Idéal pour les informations spécialisées sur l'automobile et le suivi des performances)

DealerMine CRM (Idéal pour l'engagement des équipes commerciales et l'automatisation des flux de travail)

Zoho CRM (Idéal pour la gestion des ventes automobiles au niveau de l'entreprise)

Que rechercher dans un CRM automobile ?

La sélection du bon logiciel CRM automobile permet aux concessionnaires de gérer efficacement les prospects, de rationaliser la communication et d'optimiser les opérations de vente. Un système bien équipé améliore l'efficacité de l'équipe et l'expérience globale du client.

Voici ce que vous devez rechercher dans un logiciel CRM automobile. 💁

*gestion et suivi des leads : capture et organisation des leads provenant de diverses sources pour éviter de négliger un client potentiel

*suivis et rappels automatisés : Maintenez l'intérêt des prospects grâce à des communications planifiées, réduisez les temps de réponse et améliorez les conversions

*outils de communication multicanaux : Centralisez les interactions entre les appels, les e-mails, les SMS et les plateformes numériques pour maintenir un engagement constant

Intégration avec les systèmes de gestion des concessionnaires (DMS) : Synchronisation transparente avec les bases de données d'inventaire, les outils financiers et les plateformes marketing pour créer un flux de travail unifié

rapports et analyses personnalisables : *Génération d'informations sur les performances des équipes commerciales, la qualité des prospects et la productivité des équipes pour une prise de décision basée sur les données

*interface conviviale et accessibilité : Réduisez le temps de formation grâce à un tableau de bord CRM intuitif qui garantit une adoption rapide par toutes les équipes

Évolutivité et personnalisation : Adaptez les fonctionnalités et les flux de travail pour répondre aux besoins en constante évolution des concessionnaires en pleine croissance

*fonctionnalités de sécurité et de conformité : protégez les données des clients et maintenez la conformité réglementaire grâce aux protocoles de sécurité intégrés

Les 10 meilleurs CRM automobiles

Gérer une concession, c'est être au courant des prospects, des suivis clients et d'un processus de vente qui ne s'arrête jamais. Mais comment faire pour que tout se passe bien sans rien laisser au hasard ? Un CRM performant est ce dont vous avez besoin pour vous assurer que chaque demande reçoit une réponse, que les suivis sont effectués à temps et que les transactions avancent sans heurts.

Voici les 10 meilleures options de CRM automobile pour vous aider à rester organisé et réactif, et à conclure davantage de ventes. 🏅

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les ventes et les opérations automobiles)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine la gestion de projet et le CRM sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation de nouvelle génération et l'IA. La solution CRM ClickUp offre aux concessionnaires automobiles une plateforme unifiée pour gérer les ventes, suivre les interactions avec les clients et rationaliser les opérations quotidiennes.

Commencez à utiliser ClickUp CRM Gérez les prospects, suivez le statut des transactions et rationalisez les opérations quotidiennes des concessionnaires avec ClickUp CRM

Il couvre tous les aspects de votre activité (prospects, essais de véhicules, approbations de financement, demandes de service) tout en garantissant une expérience client fluide. Utilisez les fonctionnalités suivantes de ClickUp CRM pour rationaliser les opérations de votre concession.

Tâches ClickUp

Création et suivi des demandes des clients sous forme de tâches ClickUp

Les tâches ClickUp permettent d'organiser les moindres détails du travail quotidien. Chaque demande de renseignements, transaction ou demande de service d'un client devient une tâche avec des priorités claires, des membres de l'équipe assignés et des délais.

Avez-vous besoin de planifier un essai routier ? Créez une tâche en quelques secondes (Ctrl + Alt + T ou Cmd + Option + T), achevez avec les préférences du véhicule, les détails du rendez-vous et les notes de suivi.

ClickUp Automatisations

Automatisez l'attribution et le suivi des prospects grâce aux automatisations ClickUp

Le suivi manuel de chaque piste peut ralentir les choses. C'est là que ClickUp Automatisations peut vous aider. Le système attribue automatiquement les nouvelles demandes au bon représentant de l'équipe commerciale, met à jour le statut des pistes en temps réel et envoie des rappels de suivi avec des déclencheurs spécifiques sans saisie manuelle.

Par exemple, lorsqu'un client achève un essai routier, l'automatisation avertit l'équipe financière de préparer une offre de prêt afin de garantir le bon déroulement du processus.

Cliquez sur ClickUp pour afficher la liste

Suivi des prospects et des transactions dans la vue Liste de ClickUp

Les affichages de ClickUp rendent le suivi des transactions plus efficace. Ils offrent différents angles à travers lesquels vous pouvez voir vos tâches et projets, chacun offrant une perspective unique pour s'adapter à votre flux de travail.

Par exemple, la vue Liste de ClickUp structure les prospects en les mettant en forme de manière à faciliter leur analyse, ce qui aide les équipes commerciales à prioriser leurs actions. De même, la vue Tableau de ClickUp offre une disposition par glisser-déposer pour faire passer les transactions par différentes étapes, de la « Demande initiale » à « Fermé gagné ». Un concessionnaire qui traite plusieurs demandes de financement peut également les organiser dans la vue Tableau, afin qu'aucune transaction ne soit bloquée ou négligée.

La vue Gantt de ClickUp présente tout sur un échéancier, offrant aux responsables une vision claire des échéances à venir et des cibles de vente.

Obtenir un modèle gratuit Le modèle CRM de ClickUp est conçu pour vous aider à assurer le suivi des clients et des prospects

Si vous préférez ne pas créer un système CRM à partir de zéro, essayez le modèle CRM de ClickUp. Il aide les équipes commerciales et les services après-vente à organiser les demandes des clients, à suivre la progression des ventes et à tout centraliser.

Ce modèle garantit qu'aucun prospect ne passe inaperçu pour un concessionnaire qui traite plusieurs demandes par jour. Il peut être personnalisé pour stocker les préférences en matière de véhicules, les détails de financement et les notes de suivi.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Attribuer des commentaires dans les tâches : Étiqueter les membres de l'équipe directement dans les commentaires pour attribuer des suivis, garantissant des réponses rapides sans fils d'e-mails encombrés

*collaborez avec votre équipe sans effort : connectez différentes équipes, discutez des offres et entrez en contact avec les clients grâce à ClickUp Chat , l'outil de messagerie intégré de ClickUp qui permet de garder le contexte et les discussions connectés

*intégration avec les outils essentiels : Connectez ClickUp à plus de 1 000 plateformes tierces d'e-mail, de comptabilité et de CRM, afin de synchroniser toutes les opérations du concessionnaire avec ClickUp. Intégrations

*naviguez dans une interface intuitive : accédez facilement aux tâches, aux informations client et à la progression des ventes afin que les équipes puissent se concentrer sur la conclusion des affaires plutôt que sur l'utilisation du logiciel

Accéder à une bibliothèque de modèles : Accéder à une variété de Accéder à une variété de modèles CRM pré-établis conçus pour rationaliser le suivi des prospects, les pipelines de vente et la gestion des clients, rendant l'installation d'un CRM personnalisé plus rapide et plus facile

*limites de ClickUp

Pour les petits concessionnaires, le large intervalle de fonctionnalités peut sembler écrasant, surtout si vous n'avez pas besoin de tous les outils proposés par ClickUp

L'installation initiale prend du temps

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur ClickUp*

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline de ventes au cycle de vente CRM, en passant par les communications de l'équipe et mon calendrier de production.

2. DealerSocket (Meilleur pour la gestion complète des concessions automobiles)

via DealerSocket

DealerSocket est un logiciel de CRM complet pour les concessionnaires. Spécialement conçu pour les concessionnaires franchisés et indépendants, il aide les équipes à gérer le suivi des prospects, l'engagement des clients et les suivis après-vente.

La plateforme automatise l'attribution des prospects, en veillant à ce que les demandes soient dirigées vers le bon représentant de l'équipe commerciale en fonction de sa disponibilité et de son expertise. Elle comprend également des outils de vente au détail numériques, permettant aux clients de parcourir les véhicules, de calculer le financement et de prendre des rendez-vous en ligne, créant ainsi un pont plus fluide entre les expériences en ligne et en magasin.

Meilleures fonctionnalités de DealerSocket

Évaluez et distribuez les prospects de manière intelligente, en veillant à ce que les acheteurs potentiels reçoivent des réponses rapides et pertinentes

Suivi de chaque interaction tout au long du cycle de vie du client, de la demande initiale aux rendez-vous de service, et automatisation des e-mails et des textes de suivi

Fournir à vos clients des outils de vente au détail numériques pour les aider à explorer les options de financement en ligne avant de se rendre chez le concessionnaire

Analysez les performances des concessions grâce à des rapports détaillés sur les tendances des ventes et les taux de conversion

Limites de DealerSocket

Il duplique les pistes au lieu de fusionner les répétitions

Les utilisateurs se plaignent de l'inefficacité des processus de création de rapports personnalisés

Tarification DealerSocket

Tarification personnalisée

évaluations et commentaires de DealerSocket*

G2 : 3,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de DealerSocket ?

Le CRM est simple et facile à utiliser. Très peu de formation est nécessaire pour apprendre aux employés à l'utiliser. La plupart des tâches sont très simples.

3. AutoRaptor (Meilleur CRM axé sur les équipes commerciales pour les concessionnaires de petite et moyenne taille)

via AutoRaptor

AutoRaptor est un CRM conçu pour les concessionnaires qui ont besoin d'un outil simple mais efficace. Il est destiné aux concessionnaires de petite et moyenne taille et se concentre sur le suivi des prospects, la gestion du pipeline de vente et le suivi des clients, soit tout ce dont vous avez besoin avec une interface conviviale.

L'une de ses fonctionnalités clés est l'accès mobile en temps réel, qui permet aux commerciaux de saisir des leads, d'enregistrer des interactions et d'assurer un suivi où qu'ils se trouvent. Les responsables peuvent également utiliser le tableau de bord des rapports pour suivre les performances de l'équipe, surveiller l'activité commerciale et fournir un encadrement si nécessaire.

Meilleures fonctionnalités d'AutoRaptor

Capturez et organisez efficacement les prospects grâce à des alertes et un suivi en temps réel

Accédez à une interface adaptée aux mobiles pour une disponibilité en déplacement et envoyez des SMS et MMS aux clients directement depuis la plateforme

Surveillez les équipes commerciales, suivez les performances et optimisez les stratégies grâce à des rapports détaillés et graphiques

Utilisez des modèles personnalisables pour la communication et les forfaits d'activités

Limites d'AutoRaptor

L'application mobile semble inefficace, selon les avis des clients

La personnalisation et certaines fonctionnalités avancées nécessitent l'achat de forfaits plus élevés

Manque d'intégrations CRM approfondies pour les opérations complexes des concessionnaires

Tarification AutoRaptor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AutoRaptor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 6/5 (plus de 260 avis)

4. Elead CRM (Meilleur pour l'optimisation des performances des concessions)

via Elead CRM

Elead CRM offre aux concessionnaires une solution basée sur les données pour améliorer l'engagement des clients, l'efficacité des ventes et les stratégies de fidélisation. La plateforme fournit une assistance pour la gestion des prospects, la communication multicanal et le suivi détaillé des performances, ce qui la rend idéale pour les processus de vente.

Comment s'assurer que chaque prospect reçoit l'attention qu'il mérite ? Le système de distribution des prospects attribue automatiquement chaque demande au bon membre de l'équipe afin que vous puissiez répondre plus rapidement et conclure davantage de transactions. De plus, grâce aux outils intégrés de téléphone, d'e-mail et de texte, vous pouvez personnaliser votre communication en fonction des préférences de chaque client.

Meilleures fonctionnalités d'Elead CRM

Suivi et gestion des relations clients entre les équipes commerciales, les services et le marketing

Obtenez des informations en temps réel sur les performances des concessionnaires grâce à des rapports détaillés sur les équipes commerciales, les prospects et l'engagement

Améliorez l'efficacité du service après-vente grâce à la planification, aux rappels et à l'historique des services

Automatisation des suivis de service pour maintenir l'engagement des clients au-delà de la vente initiale

Limites du CRM Elead

L'installation initiale et la configuration du système prennent du temps et ne fournissent que 500 champs personnalisés

Une personnalisation avancée peut nécessiter une assistance supplémentaire

Tarification d'Elead CRM

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Elead CRM

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. VinSolutions (Meilleur pour la gestion intégrée du commerce de détail numérique et de la gestion de la relation client)

via VinSolutions

VinSolutions combine des outils CRM et de vente au détail numérique pour aider à gérer les prospects, à améliorer la satisfaction des clients et à accroître l'efficacité opérationnelle. La plateforme permet aux concessionnaires de suivre chaque étape du parcours client, de la navigation en ligne aux achats en personne.

Comment vous assurez-vous que votre équipe commerciale se concentre sur les bons prospects ? Le système de notation et de distribution des prospects de VinSolution permet aux équipes commerciales de se concentrer sur les clients les plus prioritaires, ce qui réduit les temps de réponse et améliore les conversions.

Les meilleures fonctionnalités de VinSolutions

Évaluez et hiérarchisez les prospects grâce à des informations basées sur l'IA pour améliorer les conversions

Permettre aux clients d'explorer les options de financement et de reprise en ligne avant de se rendre chez le concessionnaire

Obtenez des informations détaillées sur les performances des équipes commerciales et opérationnelles grâce à des analyses approfondies

Limites de VinSolutions

Il ne trie pas les clients contactés et non contactés en fonction de filtres

Le CRM n'envoie pas de notifications lorsque les prospects passent à l'équipe commerciale

Tarification de VinSolutions

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VinSolutions

G2 : 4. 2/5 (plus de 95 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de VinSolutions ?

VinSolutions CRM possède de nombreuses fonctionnalités avantageuses. J'apprécie le fait qu'il soit basé sur le cloud. Vous pouvez rechercher des prospects en fonction de la marque et du modèle, ce qui indique la date du dernier contact avec les clients. À partir de là, vous pouvez définir des tâches pour l'équipe commerciale ou le responsable.

6. Selly Automotive (Idéal pour rationaliser l'accélération des ventes numériques)

via Selly Automotive

Selly Automotive est conçu pour les concessionnaires indépendants et les parcs de véhicules en achat-sur-place. Il aide les équipes commerciales à gérer les prospects, à automatiser les suivis et à accélérer les transactions avec un minimum d'effort manuel.

La plateforme basée sur le cloud fournit des outils pour la gestion de la relation client (CRM), la gestion des prospects, le marketing, le suivi des appels et les ventes. Elle offre également des fonctionnalités de gestion des stocks, de suivi du pipeline de vente, de marketing par e-mail et d'autres fonctionnalités pour améliorer les relations avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Selly Automotive

Classez automatiquement les prospects à fort potentiel par ordre de priorité grâce à un système de notation basé sur l'IA, ce qui permet aux équipes commerciales de se concentrer sur les bons prospects

Automatisez les suivis avec des rappels par texte, e-mail et appel pour améliorer les temps de réponse et l'engagement client

Suivi en temps réel de l'activité de l'équipe et des performances de l'équipe commerciale, pour garantir aux responsables CRM une visibilité sur la progression et les obstacles

Accédez à un CRM entièrement adapté aux appareils mobiles qui permet aux équipes commerciales de mettre à jour les prospects et d'assurer le suivi à tout moment et en tout lieu

Limites de Selly Automotive

Planifier les congés de votre équipe pour l'attribution des tâches est fastidieux

Le CRM manque d'options accessibles pour gérer les co-acheteurs et saisir les dates de naissance

Tarification Selly Automotive

Tarification personnalisée

Évaluations et avis de Selly Automotive

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 7/5 (plus de 70 avis)

7. ProMax (Meilleur pour la gestion des performances des concessions)

via ProMax

ProMax est une plateforme CRM complète destinée aux concessionnaires. Elle utilise des analyses prédictives pour repérer les prospects à forte valeur ajoutée afin que vos équipes commerciales puissent se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.

N'avez-vous jamais souhaité pouvoir voir quels efforts marketing sont payants ? Les responsables peuvent utiliser des rapports personnalisés pour suivre les taux de conversion, le retour sur investissement marketing et les tendances des ventes afin de prendre des décisions plus éclairées. Il intègre également les services financiers et les équipes de service avec des tableaux de bord partagés, améliorant ainsi l'expérience client de bout en bout.

Meilleures fonctionnalités de ProMax

Analysez le comportement des clients, les tendances d'achat et les modèles de vente à l'aide d'analyses prédictives basées sur l'IA pour optimiser les stratégies des concessionnaires

Personnalisez les campagnes marketing grâce à une diffusion automatisée, aidant ainsi les concessionnaires à cibler les bons clients au bon moment

Restez à jour avec les lois sur les ressources humaines grâce aux fonctionnalités de gestion de la conformité de l'outil

Augmentez la rentabilité grâce aux outils de planification, en garantissant la conformité par l'automatisation

Limites de ProMax

Les importations de données sont frustrantes car de nombreux champs ne sont pas remplis

Internet Explorer est nécessaire pour que cela fonctionne

Tarification ProMax

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProMax

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 3. 9/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de ProMax ?

Le module de gestion des rendez-vous est de premier ordre. Il maximise les profits et aide les concessionnaires à vendre plus de voitures. Le module de gestion des textos est également d'une grande aide pour la communication.

8. Dominion Vision CRM (Idéal pour les informations spécialisées sur l'automobile et le suivi des performances)

via Dominion Vision

Dominion Vision CRM est destiné aux concessionnaires à la recherche d'outils de prise de décision basés sur des données, en plus des fonctions CRM standard. Il offre des informations sur le marché basées sur l'IA, des renseignements sur les prix et des analyses de performance.

La plateforme prédit le comportement d'achat à l'aide des données historiques de vente et vous aide à ajuster les stratégies CRM en conséquence. Son système de gestion des leads intègre tous les points de contact avec les clients, ce qui permet d'afficher une vue complète des interactions pour des suivis plus stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités de Dominion Vision CRM

Maintenir l'engagement des clients grâce au suivi du cycle de vie, en s'assurant que les relations après-vente et les suivis de service sont gérés efficacement

Optimisez les décisions en matière de stocks et de tarification en vous appuyant sur des informations prédictives, ce qui vous permettra d'augmenter vos revenus et de réduire les stocks obsolètes

Gérez les prospects sur plusieurs canaux pour afficher une vue unifiée des interactions avec les clients et de l'historique des communications

Limites de Dominion Vision CRM

La mise en œuvre du CRM et son intégration aux flux de travail des concessionnaires nécessitent du temps en raison des fonctionnalités d'analyse avancées

Aucune vue client unique (SCV) pour mesurer le comportement et l'engagement des utilisateurs

*tarification de Dominion Vision CRM

Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Dominion Vision CRM

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. DealerMine CRM (Idéal pour l'engagement des équipes commerciales et l'automatisation des flux de travail)

via DealerMine

DealerMine CRM vise à rendre l'engagement de l'équipe commerciale plus intelligent grâce à l'automatisation et à des informations basées sur l'IA. Il aide votre équipe à se concentrer sur les bons prospects au bon moment, afin qu'elle conclue des affaires au lieu de courir après des prospects.

Les gestionnaires disposent de tableaux de bord en temps réel pour garder un œil sur les performances et ajuster les stratégies à la volée. Et si vous recherchez un CRM qui s'adapte aux besoins de votre concession, DealerMine vous offre la flexibilité et l'automatisation nécessaires pour que tout se passe bien, sans tracas.

Meilleures fonctionnalités du CRM DealerMine

Identifiez les meilleurs prospects à suivre à l'aide d'un système de priorisation basé sur l'IA qui classe les prospects en fonction de leur comportement et de leurs intentions

Automatisation de la communication personnalisée avec les clients par SMS, e-mail et téléphone pour maintenir l'engagement

Optimisez les flux de travail grâce à des rappels et des affectations de tâches automatisés, réduisant ainsi la charge de travail administratif des équipes

Limites du CRM DealerMine

Comme pour les autres systèmes de gestion de concession (DMS), l'intégration et la collaboration entre les services peuvent être insuffisantes, ce qui entrave la rationalisation de la communication

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement

Tarification de DealerMine CRM

Tarification personnalisée

évaluations et commentaires sur les CRM de DealerMine*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Zoho CRM (Idéal pour la gestion des ventes automobiles au niveau de l'entreprise)

via Zoho

Zoho CRM offre une plateforme hautement flexible et évolutive pour les concessionnaires qui ont besoin d'outils complets de suivi des ventes, d'engagement client et d'automatisation de l'entreprise.

Contrairement aux CRM automobiles spécialisés, Zoho offre une personnalisation au niveau de l'entreprise et des intégrations approfondies entre plusieurs services. Le système d'analyse basé sur l'IA assure le suivi des interactions avec les clients, des tendances d'achat et des performances des concessionnaires, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées.

Meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Automatisation du suivi et de la distribution des prospects pour s'assurer que chaque demande parvient au représentant commercial le plus compétent

Utilisez des outils de prévision des ventes basés sur l'IA pour prévoir les tendances des revenus et optimiser les stratégies d'inventaire et de marketing

Rationalisez les interactions avec les clients sur plusieurs canaux, notamment les e-mails, les réseaux sociaux, les discussions et les appels téléphoniques

Limites de Zoho CRM

Capacités hors ligne limitées car basé sur le cloud

Nécessite du temps de configuration et d'installation pour adapter le CRM aux besoins spécifiques des concessionnaires

Tarification de Zoho CRM

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur Zoho CRM*

G2 : 4. 1/5 (plus de 2 730 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 6 920 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho CRM ?

Zoho CRM est convivial et flexible, avec des personnalisations en fonction de vos besoins. Vous pouvez configurer l'ensemble du pipeline de prospects avec des automatisations pour les messages et les e-mails. De plus, il offre une excellente intégration avec d'autres outils qui améliorent la productivité.

passez à la vitesse supérieure avec ClickUp CRM*

Votre concession ne peut pas se permettre de fonctionner au ralenti sur un marché concurrentiel. Le bon CRM garantit que votre processus de vente fonctionne comme une machine bien huilée, améliorant les temps de réponse, renforçant l'engagement des clients et augmentant les conversions des ventes.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rassemble tout en un seul endroit : suivi des prospects, relances automatisées, gestion du pipeline de vente et collaboration entre les équipes. Les demandes parviennent instantanément au bon représentant commercial, les affaires restent organisées et les interactions avec les clients sont suivies.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅