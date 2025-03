Diagramme circulaire : des alternatives pour une meilleure visualisation des données

Saviez-vous que les entreprises basées sur les données sont undefined plus de chances de rester rentables que leurs concurrents ? Pourtant, les données sont souvent mises de côté lorsqu'elles ne semblent pas immédiatement pertinentes. Voici le problème : les gens traitent les informations différemment. Certains aiment les nombres bruts, d'autres ont besoin de diagrammes, et certains veulent des visuels qui racontent une histoire. Votre travail ? Les rencontrer là où ils sont.

Pensez au New York Times. Leurs visualisations rendent des sujets complexes tels que l'inflation ou le changement climatique accessibles à des millions de personnes, et pas seulement aux experts, en transformant leurs données en histoires captivantes. Vous pouvez faire de même avec votre équipe. Vos collègues se soucient déjà de ce que les données disent de leur travail. La clé est de créer des visuels qui attirent l'attention et donnent de l'importance aux données. Bien sûr, les diagrammes circulaires peuvent aider, mais ils ne sont pas toujours le meilleur choix.

Cet article explore différentes alternatives et modèles de diagrammes circulaires pour aider à construire une culture où les données guident les décisions. Commençons !

Diagrammes à barres : simples et efficaces 2. Diagrammes à barres empilées : comparaison des proportions par catégories 3. Diagrammes en anneau : une version raffinée du diagramme circulaire 4. Treemaps : visualisation hiérarchique des données 5. Diagrammes en cascade : visualisation des données séquentielles 6. Cartes thermiques : identification des modèles et des tendances 7. Nuages de points : compréhension des relations entre les variables 8. Diagrammes à bulles : agrandissement des nuages de points pour plus de données Diagrammes radar : visualisation de données multivariées 10. Organigrammes en couloirs : visualisation des responsabilités, des rôles et des tâches undefined

## ⏰ Résumé en 60 secondes Voici les meilleures alternatives aux diagrammes circulaires disponibles :

Les diagrammes circulaires peuvent sembler simples, mais ils ne parviennent souvent pas à transmettre des données complexes. Voici pourquoi ils manquent souvent leur cible en matière de visualisation des données : *Représentation limitée des données : les diagrammes circulaires sont parfaits pour montrer des proportions, mais ils ont du mal à gérer plus de quelques catégories. Par exemple, si vos données comprennent plus de 10 catégories, le diagramme se transforme en un désordre incompréhensible de parts de pizza

Manque de précision : La comparaison des parts d'un diagramme circulaire peut s'avérer délicate, surtout lorsque les différences sont subtiles. Imaginez que vous essayez de faire la différence entre 22 % et 24 % : bonne chance pour y parvenir avec un diagramme circulaire dans Excel ! *Difficile à lire d'un seul coup d'œil : Les diagrammes circulaires s'appuient fortement sur les couleurs et les libellés pour être compréhensibles. Mais si votre public doit chercher une légende ou interpréter des nuances similaires, le message est perdu

Marketing : Utilisez des diagrammes à barres empilées pour ventiler les performances des campagnes par canal, en affichant clairement les plateformes qui génèrent les meilleurs résultats. *Produit : Suivez les cycles de développement ou la progression des sprints à l'aide de diagrammes linéaires pour identifier les goulets d'étranglement et respecter les délais de lancement. *Finance : Surveillez les dépenses à l'aide de diagrammes à barres personnalisés qui regroupent les dépenses par service ou par projet, afin de garantir le respect des budgets. Vous pouvez filtrer, trier et personnaliser votre vous permet de comparer des données côte à côte ou de suivre les tendances au fil du temps dans des tableaux de bord interactifs en temps réel. Suivez les performances de manière dynamique à l'aide des diagrammes à barres ClickUp pour obtenir des informations exploitables

Utilisez-les pour mesurer la productivité de l'équipe en suivant les tâches ou les étapes achevées. Personnalisez les sources de données (espaces, dossiers ou listes) et configurez les axes X/Y pour des visualisations sur mesure. Les principales fonctionnalités incluent l'assistance pour les champs personnalisés, les champs de formule et les points de sprint. #### 🚀 Graphiques en courbes ClickUp Besoin de suivre les progrès ou de surveiller les changements au fil du temps ? undefined Excel pour surveiller les tendances ou la progression dans le temps. Analysez les tendances au fil du temps avec les cartes de diagramme linéaire ClickUp conçues pour la précision et la clarté. Les gestionnaires de projet peuvent les utiliser pour évaluer les délais ou les problèmes récurrents, en s'assurant que les ressources sont optimisées. Personnalisez les intervalles de temps, les options de regroupement et les filtres en fonction de vos besoins. Les données exportables et le partage facile améliorent la collaboration en équipe. #### 🚀 ClickUp Tableaux de bord Centralisez vos données et les activités de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp Centralisez toutes vos données avec undefined . Ces tableaux de bord personnalisables fournissent des mises à jour en temps réel, des widgets tels que des diagrammes à barres et à lignes, et des options de partage faciles pour les parties prenantes. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord spécifiques à leur rôle, tels que le suivi des revenus des ventes ou le suivi des Sprints par les équipes produits, favorisant ainsi la transparence et la collaboration. #### 🚀 Automatisations ClickUp Garder les données à jour peut être un casse-tête logistique, mais pas avec undefined . Celles-ci mettent automatiquement à jour vos visualisations de données. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-384.png Automatisations ClickUp : alternatives aux diagrammes circulaires /%img/

Simplifiez les flux de travail de manière transparente avec les automatisations ClickUp pour gagner du temps et augmenter la productivité. Les diagrammes à barres, les graphiques linéaires et les tableaux de bord reflètent l'état des tâches en temps réel, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la précision. Par exemple, les équipes financières peuvent suivre les dépenses mensuelles à l'aide de diagrammes à barres empilées, qui sont mis à jour en direct au fur et à mesure que les dépenses sont enregistrées. #### 🚀 Diagrammes à secteurs ClickUp undefined sont idéales pour résumer visuellement les proportions. Les équipes RH peuvent suivre la progression des embauches, tandis que les chefs de projet surveillent l'état d'avancement des tâches ou la distribution de la charge de travail. Les mises à jour en temps réel garantissent la précision et l'interactivité, ce qui fait des diagrammes circulaires un outil précieux pour votre boîte à outils de données.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Pie-Chart-Card-Dashboard-Image-1400x605.png Carte de diagramme circulaire ClickUp : alternatives au diagramme circulaire /%img/ Décomposez des ensembles de données complexes avec la carte de diagramme circulaire ClickUp, parfaite pour des résumés visuels faciles à lire