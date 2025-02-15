Comment susciter l'intérêt et recruter des candidats passifs

Trouver le bon candidat peut s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin. Après d'innombrables candidatures, les mêmes problèmes reviennent : certains candidats manquent d'expérience, d'autres ne correspondent tout simplement pas à la vision de l'entreprise.

Parfois, les meilleurs candidats ne sont même pas à la recherche d'un emploi. Leurs profils se démarquent discrètement par leur expérience impressionnante et leur perspicacité, mais rien n'indique qu'ils sont disponibles sur le marché.

Pour attirer ces candidats passifs, il ne suffit pas d'attendre qu'ils postulent. Il faut adopter une approche réfléchie et convaincante, qui suscite leur intérêt pour des opportunités dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence.

Pour trouver et retenir les meilleurs talents, vous devez savoir comment susciter l'intérêt des candidats passifs et les convaincre. Découvrez les stratégies qui fonctionnent et comment ClickUp peut également vous aider à rationaliser ce processus. 🔍

⏰ Résumé en 60 secondes Les meilleurs candidats ne sont pas toujours activement à la recherche d'un emploi, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont hors de portée. Pour susciter l'intérêt des candidats passifs et établir des connexions significatives, il faut adopter une approche stratégique et personnalisée. Définissez votre candidat idéal : Créez un profil type basé sur les compétences, les motivations et les objectifs de carrière

Tirez parti des réseaux sociaux : engagez-vous sur LinkedIn, Instagram et X grâce à une approche personnalisée et à une stratégie de marque employeur

Exploitez des viviers de talents cachés : explorez les candidatures passées, les recommandations et les communautés professionnelles

Créez des messages convaincants : évitez les messages génériques, mettez l'accent sur l'évolution de carrière et adaptez votre approche

Simplifiez le recrutement avec ClickUp : utilisez les tâches ClickUp pour suivre les candidats, ClickUp Brain pour une prospection alimentée par l'IA et des modèles RH pour simplifier le recrutement utilisez les tâches ClickUp pour suivre les candidats, ClickUp Brain pour une prospection alimentée par l'IA et des modèles RH pour simplifier le recrutement

Les candidats passifs sont des professionnels qui ne recherchent pas activement un nouvel emploi, mais qui sont ouverts à de nouvelles opportunités. Ils sont satisfaits de leur rôle actuel et ne consultent pas les tableaux d'affichage des offres d'emploi ni LinkedIn pour trouver de nouvelles offres.

📌 Voici quelques exemples de candidats passifs : 💻 Un ingénieur logiciel épanoui dans son rôle actuel, mais ouvert à rejoindre un concurrent pour des projets révolutionnaires 📊 Un responsable marketing expérimenté partage ses connaissances en ligne, ne recherche pas activement un emploi, mais est réactif aux rôles seniors qui correspondent à son expertise 🎨 Un graphiste qui aime son travail, mais qui est attiré par des opportunités offrant plus de liberté créative et de collaboration avec des designers de haut niveau

Les chercheurs d'emploi actifs sont comme des explorateurs toujours en mouvement, tandis que les candidats passifs ressemblent davantage à des agents secrets, satisfaits de leur mission actuelle jusqu'à ce que l'occasion idéale se présente.

Voici en quoi ils diffèrent :

Aspect Candidats actifs Candidats passifs Statut de la recherche d'emploi Rechercher activement de nouvelles opportunités Je ne recherche pas d'emploi, mais je suis ouvert à toute offre intéressante Niveau d'engagement Postulez régulièrement à des offres d'emploi et participez à des entretiens Besoin d'une approche personnalisée et convaincante ? État d'esprit Axé sur l'évolution de carrière ou le changement d'emploi Satisfait de son emploi actuel, mais à la recherche de meilleures options Position sur le marché des compétences Junior, niveau intermédiaire ou en exploration du marché après une interruption ou une transition Des professionnels qualifiés qui excellent dans leur rôle Effort de recrutement Plus facile à cibler et à engager Nécessite une recherche proactive et une gestion minutieuse des relations Motivation à changer d'emploi Motivés par le chômage, l'insatisfaction ou la recherche d'une progression de carrière Attirés par de meilleures opportunités, une évolution de carrière ou des défis uniques

En les comprenant, vous pourrez ajuster votre approche pour atteindre vos objectifs de recrutement et trouver le candidat idéal.

Le recrutement de candidats passifs peut demander plus d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle.

Voici pourquoi :

🎯 Ils s'engagent sur le long terme : les candidats passifs sont souvent très qualifiés et sélectifs, ce qui les rend plus enclins à rester.

🌟 Ils apportent des perspectives diverses : Comme beaucoup d'entre eux viennent d'industries et d'horizons différents, ils apportent des compétences et des idées uniques qui peuvent faire passer votre équipe au niveau supérieur.

Cependant, les candidats passifs ne viendront pas frapper à votre porte : c'est à vous de les contacter et d'attirer leur attention.

Le saviez-vous ? 70 % de la main-d'œuvre mondiale est composée de candidats passifs. Cela représente un vivier de talents considérable à prendre en considération.

Alors, comment adapter votre campagne de recrutement pour attirer les candidats passifs ?

Découvrons-les ensemble. 🔎

1. Esquissez le profil de votre candidat idéal

Selon un rapport, 90 % des employeurs n'ont pas atteint leurs objectifs de recrutement en 2023, et 32 % ont déclaré que cela était dû au fait que le vivier de candidats n'était pas adapté. Les descriptions de poste médiocres et le manque de visibilité sont des problèmes courants, mais trouver les bons talents relève du hasard si vous ne savez pas qui vous recherchez.

C'est là qu'intervient la création d'un profil type de candidat. Cela vous aide à comprendre qui sont les candidats qualifiés, ce qu'ils recherchent et comment les attirer vers le rôle qui leur convient.

💪 Pour bien faire : Comprenez ce qui motive vos candidats idéaux, qu'il s'agisse de l'évolution de carrière, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou de compétences spécifiques

Utilisez les données issues des recrutements passés, les commentaires de votre équipe et les études de marché pour former votre persona à l'aide d'informations concrètes

Adaptez vos descriptions de poste, votre communication et votre image de marque en tant qu'employeur afin de répondre directement aux besoins et aux préférences de vos candidats idéaux

Voici un exemple :

Exemple de profil type de candidat pour un poste de responsable marketing produit senior

🚫 Erreurs à éviter : Généralisation excessive : les candidats passifs sont uniques, avec des motivations et des préférences distinctes. Alors, oubliez les profils types

Amplification des préjugés : en mettant trop l'accent sur des diplômes ou des certifications spécifiques, vous risquez involontairement d'écarter des candidats talentueux issus de milieux diversifiés

Stagnation : ne vous contentez pas d'un profil obsolète. Mettez-le régulièrement à jour en fonction de l'évolution des besoins du marché et des attentes des candidats

📽️ Bonus : Vous craignez que votre stratégie de recrutement ne fonctionne pas ? Attirer les bons talents vous semble aussi difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin ? Boostez votre recrutement grâce à l'IA. Voici comment :

2. Faites travailler vos réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ne sont pas un jeu où il suffit de « poster et attendre » comme sur les tableaux d'affichage. Il s'agit d'un échange bidirectionnel qui vous permet d'entrer en contact, d'engager la discussion et de nouer des relations. De plus, vous pouvez avoir un aperçu des intérêts, de la personnalité et des motivations des candidats.

Pas étonnant que 92 % des employeurs se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver des candidats passifs !

Voici comment tirer le meilleur parti de chaque plateforme :

LinkedIn Utilisez LinkedIn Sales Navigator pour exploiter des viviers de talents passifs grâce à des filtres avancés par compétences, secteur d'activité et évolution de carrière

Consultez les recommandations et les avis pour évaluer l'expertise et la réputation d'un candidat dans son champ

Les InMails génériques, tels que « Bonjour, nous recrutons ! », ne suffisent pas. Montrez-leur que vous connaissez leur travail

Exemple d'InMail personnalisé LinkedIn

Instagram Utilisez des récits et des vidéos pour mettre en avant ce qui rend votre entreprise unique. Pensez à des sorties d'équipe, à des projets sympas ou même aux animaux de compagnie du bureau

Collaborez avec vos employés pour partager du contenu sur le quotidien de votre entreprise sur votre profil. Des personnes réelles = un impact réel

Utilisez des hashtags tels que #NousRecrutons ou #LaVieChez[VotreEntreprise] pour accroître votre visibilité

X (Twitter) Recherchez des hashtags tels que #OpenToWork, #DesignJobs ou des mots-clés spécifiques à votre secteur d'activité pour repérer les candidats passifs

Interagissez avec les candidats potentiels en aimant ou en commentant leurs tweets. C'est un excellent moyen d'établir une relation (sans paraître spammeur)

Publiez des offres d'emploi originales : ajoutez une touche d'humour, un GIF ou un jeu de mots astucieux

Créez des listes privées de candidats potentiels afin de suivre leurs mises à jour et d'interagir avec eux de manière significative au fil du temps

🚫 Erreurs à éviter : Ignorer les paramètres de confidentialité : n'envoyez pas de messages privés sans permission. Respectez les paramètres de confidentialité

Ignorer la culture de la plateforme : ce qui fonctionne sur Instagram peut échouer sur LinkedIn. Apprenez donc à connaître l'ambiance de votre plateforme

Partage d'offres d'emploi uniquement : établissez une relation avant de demander des CV

Copier-coller des messages : évitez les messages génériques sur différentes plateformes ; adaptez-les à chacune d'entre elles

3. Accédez à différents viviers de talents

Pour trouver les bons candidats passifs, il faut d'abord savoir où chercher. Si vous recherchez un graphiste, des sites comme Dribble et Behance sont incontournables pour trouver les meilleurs talents. Pour les rôles dans l'équipe commerciale, les évènements de réseautage et les conférences sectorielles peuvent vous permettre de trouver d'excellents candidats.

💪 Voici où concentrer vos efforts : Anciens candidats : parfois, le candidat idéal se trouve déjà dans votre pipeline, alors consultez votre : parfois, le candidat idéal se trouve déjà dans votre pipeline, alors consultez votre système de suivi des candidats . Contactez ceux qui ont atteint les dernières étapes du processus, mais qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là

Programmes de recommandation des employés : vos employés sont vos meilleurs recruteurs. Encouragez-les à recommander des personnes de leur réseau. Les candidats recommandés ont tendance à être plus performants et à rester plus longtemps, ce qui est avantageux pour votre processus de recrutement. En fait, il s'agit de la : vos employés sont vos meilleurs recruteurs. Encouragez-les à recommander des personnes de leur réseau. Les candidats recommandés ont tendance à être plus performants et à rester plus longtemps, ce qui est avantageux pour votre processus de recrutement. En fait, il s'agit de la première source de recrutement de qualité

Communautés professionnelles : rejoignez des communautés spécifiques à votre secteur d'activité sur des plateformes telles que Discord ou Slack. Ce sont des endroits parfaits pour repérer des candidats passifs qui participent déjà à des discussions intéressantes en rapport avec votre domaine d'activité

🚫 Erreurs à éviter : Surchargez-les de demandes : Évitez de bombarder vos employés de demandes constantes de recommandations. Concentrez-vous plutôt sur quelques rôles clés et privilégiez la qualité des recommandations plutôt que la quantité

Négliger les règles de conduite de la communauté : Personne n'aime les spams. Respectez la communauté en participant aux discussions avant de présenter un besoin en matière de recrutement

4. Optimisez chaque e-mail grâce à la personnalisation

Envoyer des e-mails génériques, appuyer sur « envoyer » et attendre sans rien recevoir en retour : c'est le défi ultime auquel chaque recruteur est confronté chaque jour.

Mais voici la vérité : les approches génériques sont dépassées. Si vous voulez vous démarquer, la personnalisation est la voie à suivre, d'autant plus que 76 % des demandeurs d'emploi sont ouverts à l'idée d'être contactés par des recruteurs par e-mail.

💪 Pour que votre message se démarque : Oubliez le copier-coller : Personne n'aime se sentir comme un simple nom sur une liste. Faites référence à leurs projets récents, à leurs réalisations ou même à ce tweet qui montre leur amour pour les voyages

Montrez les avantages qui vont au-delà du salaire : La rémunération est importante, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Mettez l'accent sur la flexibilité, les opportunités d'évolution de carrière, la culture d'entreprise inclusive et les avantages uniques qui distinguent votre entreprise.*

Parlez leur langue : Certains candidats apprécient les détails, tandis que d'autres préfèrent discuter de manière plus informelle. Déterminez ce qui fonctionne le mieux et adaptez votre message en conséquence

🚫 Erreurs à éviter : Surcharge de jargon : bien qu'il soit bon de montrer vos connaissances, l'utilisation excessive de jargon ou de mots à la mode peut rebuter les candidats. Utilisez un langage clair et simple

Ne pas respecter leur temps : Rédigez des messages concis et précis, mais suffisamment charmants pour susciter leur intérêt

Ne pas donner suite : Ne laissez pas une discussion en suspens. Un petit rappel montre que vous êtes toujours intéressé et laisse la porte ouverte à d'éventuelles opportunités

5. Posez les bonnes questions lors des entretiens

Lorsque vous suscitez l'intérêt d'un candidat passif, posez-lui des questions pertinentes lors de l'entretien afin de découvrir ses motivations.

💪 Questions à poser à un candidat passif : Question basée sur un scénario : imaginez que vous travaillez sur un projet avec un délai serré et que le client modifie ses exigences en cours de route. Comment réagiriez-vous ?

Question visionnaire : Si vous deviez diriger une équipe de 10 personnes demain, quelle vision leur donneriez-vous et comment les motiveriez-vous pour l'atteindre ?

Aperçu de votre personnalité : Quelle est la solution la plus créative que vous ayez trouvée au travail, et quel a été son impact ?

Évolution de carrière : Où vous voyez-vous dans 5 ans et comment notre entreprise pourrait-elle vous aider à réaliser cette vision ?

Adéquation culturelle : Dans quel environnement de travail vous épanouissez-vous et comment contribuez-vous à une culture positive ?

🚫 Erreurs à éviter : Questions oui/non : Des questions telles que « Avez-vous atteint vos objectifs commerciaux ? » ne vous apprendront pas grand-chose, si ce n'est un nombre. Demandez plutôt « Quelles stratégies avez-vous mises en œuvre pour dépasser vos objectifs commerciaux ? »

Mode interrogatoire : Évitez de donner l'impression au candidat qu'il est soumis à un interrogatoire, car cela pourrait le mettre mal à l'aise

Accélérer le processus d'entretien : Les candidats passifs ont besoin de temps pour réfléchir à un changement. Accélérer le processus peut leur donner l'impression d'être sous-estimés

Le recrutement de candidats passifs comporte des obstacles, et les surmonter nécessite de la créativité et des compétences pointues en matière de recrutement afin de leur proposer la bonne opportunité.

1. Rédiger des offres d'emploi efficaces

Comme les candidats passifs ne recherchent pas activement un emploi, les offres d'emploi traditionnelles risquent de ne pas retenir leur attention.

Solution : ✅ Utilisez un logiciel de gestion des talents pour créer des offres d'emploi qui non seulement attirent des professionnels qualifiés, mais qui correspondent également à votre mission, vos valeurs et votre culture ✅ Diffusez vos offres d'emploi dans les endroits qu'ils fréquentent, tels que les forums professionnels, LinkedIn ou les communautés spécialisées

2. Disponibilité limitée pour les entretiens

Les candidats passifs ont souvent du mal à trouver du temps pour passer des entretiens tout en jonglant avec leurs responsabilités actuelles.

Solution : ✅ Proposez des horaires d'entretien flexibles, y compris tôt le matin, en soirée ou le week-end ✅ Ajoutez des entretiens vidéo préenregistrés ou des outils d'évaluation asynchrones à votre arsenal technologique de recrutement afin de vous adapter à leurs emplois du temps

3. Surmonter les « menottes dorées »

Les chercheurs d'emploi passifs peuvent bénéficier d'avantages tels que des actions, des primes ou des avantages non financiers qui les incitent à rester.

Solution : ✅ Étudiez les tendances du marché et les rémunérations actuelles avant d'approcher les candidats. Consultez des ressources sur le recrutement telles que le podcast « The Recruiting Future » de Matt Alder pour rester informé ✅ Positionnez votre offre comme une opportunité « à l'épreuve du temps » qui, à long terme, l'emportera sur leurs avantages actuels

Les recruteurs passent des heures à passer au crible des profils, à envoyer des e-mails de prospection à froid et à personnaliser leurs messages tout en gérant d'autres tâches liées au recrutement. Organiser tout cela à l'aide de documents et de feuilles de calcul devient rapidement un cauchemar.

Les outils de recrutement basés sur l'IA simplifient le processus afin que vous puissiez vous concentrer sur la recherche des meilleurs candidats. Ils utilisent l'apprentissage automatique et des algorithmes avancés pour :

Gérez les tâches répétitives

Maintenez l'intérêt des candidats grâce à une communication fluide

Fournissez des informations pour affiner votre stratégie de recrutement

La plateforme de gestion des ressources humaines ClickUp est l'une de ces solutions. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp offre de multiples fonctionnalités qui permettent aux responsables du recrutement de gérer la stratégie de recrutement de bout en bout.

Voici comment cela peut vous aider :

Décomposez les flux de travail complexes avec les tâches ClickUp

Les tâches ClickUp centralisent tout en un seul endroit. Dès que vous trouvez un candidat passif jusqu'au moment où vous lui faites une offre, vous pouvez créer des tâches pour chaque étape du processus, telles que :

Consultez le portfolio du candidat

Envoyez un message de présentation

Planifiez un suivi

Vous souhaitez contacter un candidat dans les 24 heures ? Définissez une date d'échéance pour vous en rappeler. Ajoutez également des étiquettes de priorité (par exemple, Urgent, Élevée, Moyenne, Faible) pour hiérarchiser votre charge de travail et vous concentrer en priorité sur les candidats les plus importants.

Créez des tâches plus petites dans ClickUp Tasks pour gérer les flux de travail liés au recrutement

Parfois, les tâches comportent plusieurs étapes ou nécessitent des détails plus précis. Vous pouvez alors les diviser en sous-tâches.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Avec les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Vous pouvez également utiliser des statuts de tâche personnalisés, tels que « Premier contact », « Entretien prévu » ou « Offre prolongée », pour savoir exactement où en est chaque candidat à chaque étape. Et créez une checklist de tâches dans ClickUp pour marquer les éléments comme terminés ou non terminés.

Cochez chaque tâche au fur et à mesure dans les checklists de tâches ClickUp

Vous devez faire le suivi d'un entretien ou revoir le profil d'un candidat ? ClickUp Reminders vous aide à rester à jour grâce à des rappels discrets, qu'il s'agisse d'un rappel ponctuel ou d'une tâche récurrente.

Perfectionnez vos messages de prospection avec ClickUp Brain

La rédaction de descriptions de poste ou d'e-mails aux candidats est devenue beaucoup plus facile avec ClickUp Brain.

Il suffit de lui donner une invite, des instructions, et vous obtenez un contenu de haute qualité en quelques secondes. De plus, il veille à ce que le langage soit professionnel tout en restant captivant, afin que vous attiriez les meilleurs talents. ClickUp Brain peaufine également votre texte en vérifiant sa grammaire et son ton, vous permettant ainsi de faire bonne impression dans toutes vos communications.

📌 Exemples d'invitations, d'instructions : Rédigez une description de poste pour un responsable marketing senior

Créez une offre d'emploi créative et attrayante pour un ingénieur logiciel

Rédigez un e-mail proposant une opportunité exclusive à un candidat en marketing numérique, en soulignant les avantages du rôle

Rédigez un e-mail de suivi pour un candidat qui n'a pas répondu après le premier entretien

Vérifiez la grammaire de cet e-mail/de cette description de poste et assurez-vous qu'il/elle est professionnel(le) mais convivial(e)

Créez des communications sans erreur et attrayantes grâce à ClickUp Brain

Planifiez des entretiens avec le calendrier ClickUp Afficher

Il peut être stressant de suivre plusieurs entretiens dans des e-mails, des calendriers et des notes autocollantes. C'est là que la vue Calendrier de ClickUp vous aide. Voici comment :

Visualisez tout : visualisez toutes vos tâches de recrutement et filtrez-les pour vous concentrer uniquement sur les entretiens

Planification par glisser-déposer : faites glisser votre tâche vers un autre créneau horaire pour déplacer un entretien

Fini les conflits d'horaires : repérez et corrigez tout chevauchement en temps réel. Finis les moments embarrassants du type « Oups, je n'avais pas réalisé que nous vous avions programmé à la même heure »

Codes couleurs pour rester organisé : utilisez des codes couleurs pour distinguer facilement vos entretiens, par exemple bleu pour les entretiens techniques et violet pour les entretiens finaux

Représentez visuellement et planifiez vos évènements et tâches via la vue Calendrier ClickUp

Commencez rapidement avec les modèles ClickUp HR

Pourquoi passer des heures à créer des processus de recrutement à partir de zéro alors que vous pouvez utiliser les modèles RH prêts à l'emploi de ClickUp pour tout rationaliser ? Choisissez un modèle, adaptez-le à vos besoins, et le tour est joué.

Le modèle de plan d'action pour le recrutement de ClickUp vous aide à tout mettre en place, de la recherche de candidats à l'intégration des profils les plus adaptés.

Télécharger ce modèle Rationalisez le processus de recherche, de recrutement et d'intégration des employés grâce au modèle de plan d'action ClickUp

Avec plus de 15 vues personnalisées de ClickUp, vous disposez de cinq façons différentes d'examiner votre processus de recrutement :

Afficher les profils non pertinents : pour stocker les candidats qui n'ont pas été retenus

Vue Liste de recrutement : pour suivre tous les candidats

Par rôles Afficher : Si vous recrutez pour plusieurs positions

Affichage du formulaire de candidature : pour accéder facilement aux candidatures

Commencez ici Afficher : Pour vous guider à travers les différentes étapes du processus

Vous pouvez également définir des jalons pour suivre les dates clés, telles que « Entretiens terminés d'ici vendredi » ou « Décision finalisée d'ici la semaine prochaine ». De plus, le tableau de bord affiche votre progression, par exemple le nombre de candidats que vous avez interviewés ou ceux qui sont encore à l'étape « En cours ».

Le modèle ClickUp pour le recrutement de candidats vous aide à suivre, comparer et évaluer les candidats. Utilisez des statuts personnalisés, planifiez des entretiens dans la « vue Calendrier » et comparez les candidats dans la « vue Tableur » la fonction « Read Me HR Applicant Tracking View » permet de suivre la progression, la fonction « Chat View » simplifie la communication et la fonction « Full Gallery View » offre un aperçu visuel. Pour plus de détails, la « vue Liste complète » organise les candidats par rôle ou par compétences, vous aidant ainsi à trouver le candidat idéal.

Atteignez vos objectifs de recrutement passif avec ClickUp

Recruter des candidats passifs, c'est comme convaincre quelqu'un de quitter son canapé confortable pour aller danser. C'est difficile, mais avec la bonne approche, vous pouvez transformer leur « peut-être plus tard » en « allons-y ! »

Des outils tels que ClickUp créent un flux de travail automatisé et transparent qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations significatives avec les meilleurs talents avant même qu'ils n'envisagent de chercher un emploi.

ClickUp Tasks organise chaque étape sans oublier aucun détail. ClickUp Brain est un assistant RH personnel qui vous facilite la vie. Et n'oubliez pas les modèles RH, des installations prêtes à l'emploi qui transforment les flux de travail complexes liés au recrutement en un processus simplifié.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et naviguez facilement dans le paysage concurrentiel des talents ! 🙌