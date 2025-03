Comment engager et recruter des candidats passifs

Trouver le bon candidat peut s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin. Après d'innombrables candidatures, les mêmes problèmes se posent : certains manquent d'expérience, d'autres ne correspondent tout simplement pas à la vision. Parfois, les meilleurs candidats ne sont même pas à la recherche d'un emploi. Leurs profils se démarquent discrètement par une expérience impressionnante et des idées pertinentes, mais rien n'indique qu'ils soient sur le marché.

Attirer ces candidats passifs ne consiste pas à attendre qu'ils postulent. Il faut une approche réfléchie et convaincante, qui suscite l'intérêt pour des opportunités qu'ils ne savaient même pas qu'ils laissaient passer. Pour trouver et retenir les meilleurs talents, vous devez savoir comment engager les candidats passifs et les convaincre. Examinons les stratégies qui fonctionnent et comment ClickUp peut également vous aider à rationaliser ce processus. 🔍

Définissez votre candidat idéal : créez un profil basé sur les compétences, les motivations et les objectifs de carrière *Tirez parti des réseaux sociaux : engagez la conversation sur LinkedIn, Instagram et X avec une approche personnalisée et une stratégie de marque employeur *Exploitez les viviers de talents cachés : explorez les candidatures passées, les recommandations et les communautés professionnelles *Élaborez une approche convaincante : évitez les messages génériques ; mettez l'accent sur l'évolution de carrière et adaptez votre approche * Rationalisez le recrutement avec undefined n'ont pas atteint leurs objectifs de recrutement en 2023, et 32 % ont déclaré que cela était dû au fait que le vivier de candidats ne convenait pas. Les descriptions de poste médiocres et la faible visibilité sont des problèmes courants, mais trouver le bon talent est un coup de poker si vous ne savez pas qui vous cherchez.

## ⏰ Résumé en 60 secondes Les meilleurs candidats ne sont pas toujours activement à la recherche d'un emploi, mais cela ne signifie pas qu'ils sont hors de portée. Pour susciter l'intérêt des candidats passifs et établir des connexions significatives, il faut adopter une

C'est là qu'intervient la création d'un profil de candidat. Il vous aide à comprendre qui sont les candidats qualifiés, ce qu'ils veulent et comment les attirer vers le bon rôle. 💪 Pour bien faire les choses : Comprenez ce qui motive vos candidats idéaux, qu'il s'agisse de l'évolution de leur carrière, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou de compétences spécifiques Utilisez les données des embauches passées, les commentaires de votre équipe et les études de marché pour former votre profil avec des informations réelles

Adaptez vos descriptions de poste, votre communication et votre marque employeur pour répondre directement aux besoins et aux préférences de vos candidats idéaux. Voici un exemple :

Exemple de profil de candidat pour un responsable marketing produit senior 🚫 Erreurs à éviter : *Généralisation excessive : les candidats passifs sont uniques, avec des motivations et des préférences distinctes. Alors, abandonnez les profils stéréotypés. Amplification des préjugés : se concentrer trop sur des diplômes ou des certifications spécifiques peut involontairement filtrer des candidats talentueux issus de milieux divers

Stagnation : ne vous contentez pas d'un profil obsolète. Mettez-le régulièrement à jour en fonction de l'évolution des besoins du marché et des attentes des candidats 📽️ Bonus Regarder : vous craignez que votre stratégie de recrutement ne soit pas efficace ? Attirer les bons talents vous donne l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin ? Boostez le recrutement grâce à l'IA. Voici comment : ### 2. Faites travailler vos réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ne sont pas un jeu de type « publier et attendre », comme les sites d'emploi. C'est une voie à double sens où vous pouvez tendre la main, susciter des discussions et établir des relations. De plus, vous pouvez avoir un aperçu des intérêts, de la personnalité et des motivations d'un candidat. Pas étonnant que 92 % des employeurs se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver des candidats passifs ! Voici comment tirer le meilleur parti de chaque plateforme : LinkedIn Utilisez LinkedIn Sales Navigator pour puiser dans les viviers de talents passifs grâce à des filtres avancés

Les InMails génériques, comme « Hey, we're hiring! », ne suffiront pas. Montrez-leur que vous connaissez leur travail /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/LinkedIn-personalized-Inmail-example-.png Exemple d'Inmail personnalisé LinkedIn : Comment engager des candidats passifs /%img/

Exemple d'Inmail personnalisé LinkedIn Instagram Utilisez les Stories et les Reels pour mettre en valeur ce qui rend votre entreprise unique. Pensez aux sorties d'équipe, aux projets sympas ou même aux animaux de bureau. Collaborez avec les employés pour partager du contenu sur le quotidien sur le profil de votre entreprise. Des personnes réelles = un impact réel * Utilisez des hashtags comme #WeAreHiring ou #LifeAt[YourCompany] pour augmenter la visibilité

X (Twitter) Recherchez des hashtags tels que #OpenToWork, #DesignJobs ou des mots-clés spécifiques à votre secteur d'activité pour repérer les demandeurs d'emploi passifs Interagissez avec les candidats potentiels en aimant ou en commentant leurs tweets. C'est un excellent moyen d'établir une relation (sans avoir l'air de spammer) * Publiez les offres d'emploi avec une touche d'originalité : ajoutez de l'humour, un GIF ou un jeu de mots astucieux

Créez des listes privées de candidats potentiels pour suivre leurs mises à jour et interagir avec eux de manière significative au fil du temps 🚫 Erreurs à éviter : Ignorer les paramètres de confidentialité : ne glissez pas dans les messages directs sans permission. Respectez ces paramètres de confidentialité *Ignorer la culture de la plateforme : ce qui fonctionne sur Instagram peut être un flop sur LinkedIn. Alors, connaissez l'ambiance de votre plateforme *Partager uniquement les offres d'emploi : établissez une relation avant de demander des CV

Copier-coller des messages : Évitez les messages génériques sur les différentes plateformes ; adaptez-les à chaque plateforme ### 3. Exploitez différents viviers de talents Pour trouver les bons candidats passifs, il faut d'abord savoir où chercher. Si vous recherchez un graphiste, des sites comme Dribble et Behance sont les endroits incontournables pour trouver les meilleurs talents. Pour les rôles au sein des équipes commerciales, les évènements de réseautage et les conférences de l'industrie peuvent permettre de trouver d'excellents candidats.

💪 Voici où concentrer vos efforts : *Candidats précédents : Parfois, la bonne personne est déjà dans votre pipeline, alors vérifiez votre pour s'adapter à leur emploi du temps ### 3. Surmonter les contraintes Les demandeurs d'emploi passifs peuvent bénéficier d'avantages tels que des actions, des primes ou des avantages non monétaires qui les empêchent de partir. Solution : ✅ Recherchez les tendances du marché et leur rémunération actuelle avant de les approcher. Connectez-vous à des ressources de recrutement telles que « /href/ https://recruitingfuture.com/ The Recruiting Future vous aide à suivre, comparer et évaluer les candidats. Utilisez des statuts personnalisés, planifiez des entretiens dans la « Vue Calendrier » et comparez les candidats dans la « Vue Tableur »

la vue « Suivi des candidats RH » permet de suivre la progression, la vue « Discussion » simplifie la communication et la vue « Galerie complète » offre un aperçu visuel. Pour plus de détails, la vue « Liste complète » organise les candidats par rôle ou par compétences, ce qui vous aide à trouver le meilleur candidat. En savoir plus : undefined ## Atteignez vos objectifs de recrutement passif avec ClickUp Recruter des candidats passifs, c'est comme convaincre quelqu'un de quitter son canapé douillet pour se joindre à une soirée dansante. C'est difficile, mais avec la bonne approche, vous pouvez transformer leur « peut-être plus tard » en « allons-y ! »

Des outils tels que ClickUp créent un flux de travail transparent et automatisé qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations significatives avec les meilleurs talents avant même qu'ils envisagent de chercher un emploi. Les tâches ClickUp permettent d'organiser chaque étape sans se retrouver dans des situations du type « Oups, j'ai oublié ! ». ClickUp Brain est un assistant RH personnel qui vous facilite la tâche. Et n'oubliez pas les modèles RH, des installations prêtes à l'emploi qui transforment les flux de travail de recrutement complexes en un processus rationalisé.

/href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui et naviguez facilement dans le paysage concurrentiel des talents ! 🙌