12 plateformes intelligentes de collaboration de contenu optimisées par l'IA

Vous vous souvenez de la campagne « Dream Crazy » de Nike ? Elle mettait en scène des icônes telles que Serena Williams et LeBron James, et est devenue virale. Mais en coulisses, il a sans doute fallu des dizaines de scripts, de visuels et une collaboration en temps réel pour y parvenir.

Vous ne lancez peut-être pas une campagne publicitaire mondiale, mais si vous avez déjà coordonné un article de blog, une série d'e-mails ou une page d'accueil, vous savez à quel point la création de contenu peut être chaotique. Des fichiers partout. Des commentaires éparpillés. Une confusion quant à la version finale.

C'est là qu'une solide plateforme de collaboration de contenu entre en jeu. Ces outils regroupent vos documents, commentaires, tâches et validations en un seul endroit afin que vous puissiez créer, réviser et publier plus rapidement et avec moins de chaos.

J'ai testé des dizaines d'outils et passé au crible les meilleures critiques et fonctionnalités. Sur la base de tout cela (et de ce que nous utilisons chez ClickUp), voici les 12 meilleures plateformes de collaboration de contenu qui valent le détour.

Que faut-il rechercher dans une plateforme de collaboration de contenu ?

Si vous jonglez constamment entre les documents, les validations et les commentaires de votre équipe, le choix de la bonne plateforme peut faire toute la différence dans votre flux de travail de contenu

Voici les critères à prendre en compte pour choisir un outil qui correspond vraiment à votre équipe

Modification en temps réel : vous devriez pouvoir rédiger, modifier et commenter aux côtés de votre équipe sans décalage ni confusion, en particulier lors des révisions de contenu ou des séances de brainstorming Un suivi de version intelligent : chaque modification doit être automatiquement suivie, avec la possibilité de revenir à des versions antérieures, afin que vous ne perdiez jamais votre travail et que vous ne publiiez jamais le mauvais brouillon Tâches et flux de travail intégrés : recherchez des outils qui vous permettent d'attribuer les prochaines étapes, d'ajouter des dates d'échéance et de réaliser des connexions entre des documents et des projets plus vastes afin que le contenu ne soit jamais isolé Partage de fichiers flexible : les meilleurs outils vous permettent de télécharger et de prévisualiser tout type de contenu, des PDF aux vidéos en passant par les images, avec des fonctionnalités de commentaires et de validation intégrées dans le même espace Collaboration adaptée aux mobiles : que vous relisiez un article depuis votre téléphone ou que vous validiez des modifications lors de vos déplacements, vos outils doivent fonctionner aussi bien sur mobile Intégration rapide et facilité d'utilisation : vous ne devriez pas avoir besoin d'une session de formation juste pour laisser un commentaire — recherchez une interface utilisateur épurée et une expérience intuitive que toute votre équipe pourra adopter rapidement Collaboration basée sur l'IA : de la résumation des commentaires à la génération de premières ébauches, l'IA devrait réduire considérablement les tâches fastidieuses et vous aider à faire passer plus rapidement votre contenu de l'idée à la publication

Une fois que vous avez identifié ce qui compte le plus pour votre équipe, il devient beaucoup plus facile de sélectionner la plateforme qui vous aide réellement à aller plus vite, et pas seulement à rester organisé.

📮 ClickUp Insight : 48 % des employés affirment que le travail hybride est la meilleure solution pour concilier vie professionnelle et vie privée. Pourtant, avec 50 % d'entre eux travaillant encore principalement au bureau, rester synchronisés entre les différents emplacements peut s'avérer difficile. Mais ClickUp est conçu pour tous les types d'équipes : à distance, hybrides, asynchrones, et tout ce qui se trouve entre les deux. Grâce à ClickUp Chat et aux commentaires assignés, les équipes peuvent rapidement partager des mises à jour, donner leur avis et transformer les discussions en actions concrètes, sans réunions interminables. Collaborez en temps réel via ClickUp Docs et ClickUp Tableaux blancs, attribuez des tâches directement à partir des commentaires et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde, quel que soit le lieu de travail !💫 Résultats concrets : STANLEY Security a constaté une augmentation de 80 % de la satisfaction liée au travail d'équipe grâce aux outils de collaboration fluides de ClickUp.

Aperçu des meilleures plateformes de collaboration de contenu

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp Documents optimisés par l'IA, flux de travail de contenu, assistant IA intégré (ClickUp Brain) Des équipes créent et gèrent des flux de travail de contenu, de la conception à la publication, grâce à l'IA et à la collaboration en temps réel Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Google Workspace / Drive Édition collaborative en temps réel, partage facile, intégrations Gemini IA dans Docs et Réunions Les équipes qui utilisent déjà les outils Google et qui ont besoin d'une collaboration fluide sur les documents et de suggestions intelligentes Gratuit pour un usage personnel ; les forfaits Business commencent à 8,40 $ par mois et par utilisateur. Notion Bases de données de contenu personnalisées, pages synchronisées, Notion IA pour les résumés et la génération de contenu Des équipes créent un hub flexible pour les documents, les wikis et la collaboration de contenu Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Miro Tableaux blancs visuels, modèles de brainstorming, IA pour résumer et structurer les idées Des équipes qui développent des idées de manière visuelle et transforment leurs concepts en flux de travail structurés Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur Planable Aperçus au pixel près, flux de travail de validation, rédaction et résumation par l'IA Les équipes marketing collaborent sur les publications sur les réseaux sociaux, les blogs et les newsletters Gratuit (jusqu'à 50 publications) ; forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur Asana Pipelines éditoriaux, vues d’échéancier, IA pour les résumés et les suggestions de tâches Équipes chargées de la gestion des opérations de contenu dans le cadre de projets et de campagnes en plusieurs étapes Forfait Free ; forfaits payants à partir de 10,99 $/mois par utilisateur Smartsheet + Brandfolder Gestion des ressources, balisage des métadonnées, flux de travail créatifs basés sur l'IA Des équipes créatives gérant à grande échelle les ressources de marque, les échéanciers et les flux de validation Tarification personnalisée Confluence Documents structurés, commentaires intégrés, Atlassian Intelligence pour des documents intelligents Des équipes qui documentent leurs connaissances, leurs politiques ou leurs spécifications grâce à la collaboration asynchrone Forfait Free ; forfaits payants à partir de 5,75 $/mois par utilisateur Dropbox Partage sécurisé de fichiers, IA Dropbox pour les questions-réponses sur les documents, aperçus et commentaires en temps réel Teams traitant des fichiers volumineux ou collaborant avec des parties prenantes externes Les forfaits payants commencent à 11,99 $ par mois et par utilisateur Bitrix24 Suite tout-en-un, CRM + contenu, assistant IA pour l'aide aux tâches et au contenu Des équipes réduites gèrent le contenu, le CRM et la communication sur une seule plateforme Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 49 $/mois pour 5 utilisateurs Box Sécurité de l'entreprise, flux de travail de fichiers, Box IA pour résumer et gérer les métadonnées Entreprises ayant besoin d'une collaboration documentaire sécurisée et évolutive, ainsi que de conformité Les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur Zoho WorkDrive Intégration Zoho, IA Zia pour la recherche et les résumés, collaboration en temps réel sur les documents Les PME utilisent la suite Zoho pour organiser, effectuer des modifications en cours sur des fichiers et collaborer sur ces fichiers Les forfaits payants commencent à 3 $ par mois et par utilisateur

🎉 Anecdote : L'une des premières formes de collaboration à distance sur des documents ? Le télécopieur. Oui, vraiment. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis.

Nous avons sélectionné les 12 meilleures plateformes de collaboration de contenu à envisager aujourd'hui. Chacune offre des fonctionnalités uniques pour améliorer le travail d'équipe, rationaliser les tâches et obtenir des résultats exceptionnels.

1. ClickUp – Idéal pour la création, la gestion et la collaboration de contenu

Si vous jonglez avec plusieurs projets de contenu à la fois, ClickUp peut rapidement devenir votre plateforme de prédilection. Du brainstorming initial aux validations finales, elle vous aide à rationaliser chaque étape du processus de création de contenu.

Avec ClickUp Docs , vous pouvez créer, modifier et collaborer en temps réel, que ce soit pour rédiger des articles de blog, planifier des calendriers de contenu ou partager des commentaires avec des éditeurs.

Essayez ClickUp Docs gratuitement ! Travaillez ensemble, où que vous soyez : modification en cours et mises à jour instantanées dans ClickUp Docs

Vous pouvez associer directement vos documents à des tâches et des flux de travail, afin que chaque élément de contenu soit lié à une action. ClickUp organise vos documents en un seul endroit, grâce à l'Accueil Documents et à un moteur de recherche puissant, tandis que les permissions et les contrôles de confidentialité garantissent la protection de vos données sensibles.

Tirez le meilleur parti des documents en :

Intégrer des contenus multimédias tels que des images et des vidéos pour créer des contenus attrayants et interactifs

Personnalisez les droits d'accès afin que chaque membre de l'équipe puisse afficher, commenter ou modifier les contenus en fonction de son rôle

Lier des documents connexes à l'aide à l'aide des relations ClickUp pour créer une base de connaissances interconnectée

Suivi de chaque modification grâce à l'historique des versions et restaurez les versions précédentes si nécessaire

💡 Conseil de pro : Si vous utilisez ClickUp Docs, associez-le à ClickUp AI pour résumer les fils de commentaires ou suggérer des éléments à mener en fonction des modifications en cours.

ClickUp Brain va encore plus loin. Cette IA intégrée s'adapte à votre rôle et à vos besoins, vous aidant ainsi à créer, gérer et améliorer rapidement votre contenu.

En cas de bloc créatif, générez des idées à l'aide de ClickUp Brain

En panne d'inspiration ? Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées ou rédiger du contenu de haute qualité à partir de vos contributions. C'est une aide précieuse lorsque vous travaillez avec des délais serrés ou que vous avez besoin d'un coup de pouce pour démarrer.

🔁 Exemple concret de flux de travail Imaginons que vous rédigiez un article de blog. Vous ouvrez un ClickUp document, notez vos idées et @mentionnez votre éditeur pour qu’il les relise. Il intervient, laisse des commentaires en temps réel, et une fois que tout est peaufiné, vous liez le document à une tâche dans votre pipeline de contenu. À partir de là, les automatisations ClickUp prennent le relais : elles déplacent la tâche vers « Révision », informent les parties prenantes et l'attribuent à votre graphiste. Celui-ci ajoute des visuels, applique des étiquettes marketing, et votre publication est désormais prête à être mise en ligne, le tout sans jamais changer d'outil. Tout reste visible, exploitable et sur la bonne voie. C'est ça, la véritable collaboration de bout en bout dans ClickUp.

Collaborez en toute fluidité grâce au chat, aux commentaires et aux mentions

Collaborez en temps réel grâce à ClickUp Chat pour réduire les changements d'outils et améliorer la clarté des projets

Communiquez en temps réel avec ClickUp Chat: créez des canaux ou envoyez des messages privés pour partager des mises à jour, réfléchir ensemble et garder toutes les discussions liées au projet claires et organisées. Laissez des commentaires n'importe où (sur les tâches, les documents ou les Tableaux blancs) pour donner votre avis, poser des questions ou clarifier les exigences.

Transformez les commentaires en actions concrètes grâce à la fonctionnalité « Commentaires attribués » : attribuez-les à des tâches à accomplir, qui seront automatiquement marquées comme achevées une fois résolues.

Utilisez les @mentions dans les tâches, les documents, les commentaires et le chat pour avertir instantanément vos collègues, attribuer des responsabilités ou impliquer les parties prenantes, afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Grâce à une collaboration unifiée et consultable, votre équipe peut travailler ensemble en contexte et ne jamais perdre de vue les discussions importantes.

Vous resterez également synchronisé grâce à ClickUp Collaboration Detection , qui vous indique quand vos collègues tapent, commentent ou affichent un document. Pas de rafraîchissement, pas de retard : juste une modification en cours fluide en temps réel.

Effectuez la modification en cours de documents ensemble sur toutes les plateformes et restez à jour grâce à la détection instantanée de collaboration de ClickUp

⏩ Fonctionnalités IA : ClickUp Brain exploite les derniers modèles GPT, Claude et Gemini pour réaliser l'automatisation des briefs de contenu, résumer les fils de commentaires, générer des brouillons de blog et même répondre aux questions relatives à l'environnement de travail. Vous pouvez également utiliser les agents Autopilot pour gérer les tâches répétitives, comme faire passer les documents par les étapes de révision ou attribuer des suivis, afin que votre équipe reste concentrée sur la créativité, et non sur les tâches administratives.

Idéal pour : des entrepreneurs indépendants aux grandes équipes interfonctionnelles (1 à plus de 1 000 utilisateurs)

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes produisant des blogs, des pages d'accueil, du contenu pour les réseaux sociaux ou des campagnes impliquant plusieurs parties prenantes

Les équipes hybrides et à distance qui ont besoin d'une visibilité sur chaque étape du processus de création de contenu, de la ébauche à la livraison

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Travaillez en temps réel sur le contenu avec votre équipe : créez des documents ClickUp avec une mise en forme avancée, intégrez des fichiers multimédias et modifiez-les conjointement avec vos collaborateurs tout en suivant les modifications

Reliez le contenu à vos flux de travail : associez des documents à des tâches, attribuez des actions à réaliser et transformez les commentaires en étapes suivantes traçables sans changer d'outil

Ne perdez jamais le fil grâce à des informations instantanées : utilisez ClickUp Brain pour résumer les fils de commentaires, extraire les points clés ou générer des idées de contenu

Planifiez votre contenu de manière visuelle : schématisez vos flux de travail éditoriaux sur des Tableaux blancs, puis liez directement vos idées à votre calendrier de contenu

Automatisez les transferts : définissez des règles pour déplacer des tâches, attribuer des propriétaires ou déclencher des rappels lorsqu'un document est prêt à être révisé

Tout regrouper au même endroit : des briefs de contenu aux échéanciers de campagne, utilisez des modèles pour standardiser votre processus de création

Avantages :

Combine documents, tâches, Tableaux blancs, IA et automatisations en un seul outil

Propose des modèles de collaboration de contenu prêts à l'emploi pour démarrer rapidement

L'édition et les commentaires en temps réel facilitent la collaboration entre les équipes

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour discuter et déléguer les tâches/étapes suivantes (répondant ainsi au besoin de suivi et de suivi de notre cycle de création de contenu). ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et a rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous pouvons désormais passer de l'idéation/du brainstorming à la première ébauche jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement.

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour discuter et déléguer les tâches/étapes suivantes (répondant ainsi au besoin de suivi et de suivi de notre cycle de création de contenu). ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et a rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous pouvons désormais passer de l'idéation/du brainstorming à la première ébauche jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement.

Inconvénients :

La vue Tableur n'est pas (encore) disponible sur mobile.

Les nouveaux utilisateurs auront peut-être besoin d'un peu d'accompagnement pour utiliser efficacement toutes les fonctionnalités

Comme toute plateforme robuste, il y a une courbe d'apprentissage, en particulier lors de la configuration d'automatisations avancées ou de structures imbriquées. Mais une fois qu'elle est bien configurée, elle est incroyablement efficace. Nous aimerions voir des intégrations encore plus poussées avec les outils financiers et une expérience mobile plus fluide pour les utilisateurs intensifs.

Comme toute plateforme robuste, il y a une courbe d'apprentissage, en particulier lors de la configuration d'automatisations avancées ou de structures imbriquées. Mais une fois qu'elle est bien configurée, elle est incroyablement efficace. Nous aimerions voir des intégrations encore plus poussées avec les outils financiers et une expérience mobile plus fluide pour les utilisateurs intensifs.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Tout à fait. ClickUp est mon outil de prédilection pour gérer l’ensemble du processus de création de contenu sans avoir à passer d’un outil à l’autre. Que je rédige un article de blog dans Docs, que je place une étiquette sur un designer dans un Tableau blanc ou que je laisse Brain m’aider à réutiliser d’anciens articles, tout reste connecté et sur la bonne voie. Si vous prenez au sérieux la collaboration sur le contenu — des premières idées aux campagnes publiées —, ClickUp est sans conteste la solution la plus complète que j’ai utilisée.

2. Google Workspace/Google Drive – Idéal pour la collaboration en temps réel sur des documents

Google Drive est un service de stockage cloud et de partage de fichiers très répandu. Il permet de stocker, d'accéder et de partager des fichiers depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet. L'interface conviviale de la plateforme et son intégration avec d'autres services Google tels que Gmail, Docs et Sheets en font un choix populaire pour un usage personnel et professionnel.

La co-édition en temps réel est une fonctionnalité phare de Google Drive qui améliore considérablement la fluidité de la collaboration sur le contenu.

⏩ Fonctionnalités IA : Google Docs intègre désormais des fonctionnalités basées sur l'IA de Gemini (anciennement Duet AI), qui vous aident à rédiger du contenu, à reformuler des phrases pour plus de clarté ou pour adapter le ton, à générer des résumés et même à automatiser la mise en forme. Les intégrations avec Gmail et Google Meet utilisent également l'IA pour suggérer des réponses, mettre en évidence le contexte et transcrire les réunions dans des documents Docs modifiables, rendant ainsi la collaboration plus intelligente et plus efficace.

Idéal pour : les équipes de petite à grande taille qui utilisent déjà Google Workspace

À qui s'adresse-t-elle ?

Rédacteurs, éditeurs et spécialistes du marketing collaborant sur des articles, des propositions ou des textes de campagne

Équipes à distance ou hybrides utilisant Google Meet, Calendrier et Gmail pour leurs communications quotidiennes

Les meilleures fonctionnalités de Google Drive :

Modifiez du contenu avec votre équipe en temps réel : Google Docs, Sheets et Slides permettent à plusieurs utilisateurs d'écrire, de relire et de proposer des modifications simultanément

Ne perdez jamais le suivi des modifications : l'historique des versions enregistre chaque modification et vous permet de restaurer facilement les versions précédentes

Tout synchroniser : Google Drive centralise les fichiers, dossiers et permissions partagés pour une collaboration fluide

Collaborez où que vous soyez : accédez à vos fichiers depuis votre mobile, votre tablette ou votre bureau, même hors ligne, avec l’assistance pour les fichiers hors ligne

Intégrez les commentaires et les tâches à votre flux de travail : utilisez les @mentions pour attribuer des tâches ou laisser des commentaires directement dans les documents

Simplifiez vos réunions et vos suivis : l'IA intégrée à Google Meet et Gmail transforme vos discussions en documents exploitables, avec des résumés et des suggestions de réponses

Avantages :

Extrêmement intuitives et faciles à prendre en main pour les nouveaux membres de l'équipe

Intégration transparente avec l'ensemble de l'écosystème de l'environnement de travail Google Workspace

La modification en cours et la collaboration en temps réel sont rapides et fiables

Ce que j'apprécie le plus dans Google Workspace, c'est sa collaboration fluide et ses capacités de modification en cours entre des outils tels que Docs, Sheets et Slides. Cela rend le travail d'équipe incroyablement efficace, que vous travailliez à distance ou dans la même pièce. L'intégration étroite entre Gmail, Calendrier, Drive et Meet rationalise également la communication et la planification, réduisant ainsi les frictions dans les flux de travail quotidiens. Sa nature basée sur le cloud garantit que tout est accessible de n'importe où, sur n'importe quel appareil, ce qui est particulièrement précieux pour les équipes dispersées. Dans l'ensemble, c'est intuitif, fiable et conçu pour la productivité.

Ce que j'apprécie le plus dans Google Workspace, c'est sa collaboration fluide et ses capacités de modification en cours entre des outils tels que Google Docs, Google Sheets et Google Slides. Cela rend le travail d'équipe incroyablement efficace, que vous travailliez à distance ou dans la même pièce. L'intégration étroite entre Gmail, Calendrier, Drive et Meet rationalise également la communication et la planification, réduisant ainsi les frictions dans les flux de travail quotidiens. Sa nature basée sur le cloud garantit que tout est accessible de n'importe où, sur n'importe quel appareil, ce qui est particulièrement précieux pour les équipes dispersées. Dans l'ensemble, c'est intuitif, fiable et conçu pour la productivité.

Inconvénients :

Des problèmes de mise en forme peuvent survenir lors de l'exportation vers d'autres plateformes

Ne convient pas aux flux de travail complexes ni aux processus de validation en plusieurs étapes pour le contenu

Les dossiers peuvent rapidement devenir désorganisés sans conventions de nommage claires

Parfois, la mise en forme est perturbée lorsque je télécharge un fichier depuis Google Docs ou Slides vers Microsoft Word ou PowerPoint. De plus, lorsque plusieurs personnes effectuent des modifications en cours, cela peut entraîner un léger ralentissement. Mais dans l'ensemble, cela fonctionne très bien.

Parfois, la mise en forme est perturbée lorsque je télécharge un fichier depuis Google Docs ou Slides vers Microsoft Word ou PowerPoint. De plus, lorsque plusieurs personnes effectuent des modifications en cours, cela peut entraîner un léger ralentissement. Mais dans l'ensemble, cela fonctionne très bien.

Tarifs des environnements de travail de Google Workspace

Personnel : Gratuit

Business Starter : 8,40 $ par utilisateur et par mois (abonnement mensuel, flexible)

Business Standard : 16,80 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 26,40 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Google Workspace/Drive

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (plus de 40 000 avis)

Capterra (Google Drive) : 5,0/5 (plus de 1 800 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui. Google Docs reste le moyen le plus rapide de rédiger et de collaborer sur du contenu en temps réel. Si vous utilisez déjà Gmail ou Calendrier, le choix s'impose de lui-même. Pour une gestion plus avancée des flux de travail et des tâches, vous aurez toutefois intérêt à l'associer à un outil tel que ClickUp.

🧐 Le saviez-vous ? Google Docs reste l'outil de collaboration sur des documents le plus utilisé, mais c'est rarement la solution la plus complète pour les équipes créatives ayant des flux de travail de projet

3. Notion – Le meilleur outil de travail pour une collaboration structurée sur le contenu

Notion est un espace de travail tout-en-un qui combine prise de notes, gestion des tâches et collaboration sur le contenu. Il est idéal pour les équipes qui ont besoin d'une plateforme flexible pour gérer des projets de contenu et collaborer sur des documents. Il peut s'avérer utile pour organiser des idées de contenu, collaborer sur des brouillons et gérer des calendriers de contenu, et c'est un outil polyvalent pour n'importe quelle équipe.

⏩ Fonctionnalités IA : Notion AI vous aide à générer des résumés, à trouver des titres de blog, à réécrire des sections pour améliorer le ton ou la clarté, et à extraire des actions à mener à partir de notes de réunion. Vous pouvez également remplir automatiquement des tableaux, traduire du texte et convertir des idées brutes en contenu structuré, le tout au sein de votre environnement de travail Notion.

Idéal pour : les équipes de petite et moyenne taille à la recherche de flux de travail flexibles pour la gestion du contenu

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes marketing et de contenu qui ont besoin d'un espace commun pour leurs documents, leurs tâches et leurs calendriers

Startups, enseignants et créatifs qui organisent des idées de contenu, des wikis de marque ou des processus éditoriaux

Les meilleures fonctionnalités de Notion :

Créez votre hub de contenu en un seul endroit : utilisez des pages, des bases de données et du contenu intégré pour centraliser la rédaction, la planification et la publication

Suivez visuellement les étapes de votre contenu : passez d'un affichage à l'autre (tableau, Tableau, Calendrier et Échéancier) pour gérer vos pipelines éditoriaux

Collaborez en toute clarté : ajoutez des commentaires en ligne, identifiez vos collègues et effectuez des connexions entre les pages connexes à l'aide de liens retour et de blocs synchronisés

Gagnez du temps grâce aux modèles : lancez-vous plus rapidement grâce à des structures prêtes à l'emploi pour la planification du contenu, les articles de blog, les wikis et le suivi des campagnes

Utilisez Notion IA pour nettoyer rapidement votre contenu : réécrivez des sections, résumez de longs documents ou générez des plans de blog optimisés pour le référencement en quelques clics

Personnalisez sans code : créez des systèmes de contenu évolutifs à l'aide de bases de données, de filtres, de formules et de liens relationnels

Avantages :

Une interface flexible et élégante pour la collaboration sur le contenu

Idéales pour établir des connexions entre du contenu écrit et des projets, des tâches ou des bases de données connexes

L'assistant IA accélère la rédaction, la structuration et la génération d'idées

Notion remplace bon nombre des outils de la suite Google, et comme il n'est pas développé par Google, il est visuellement agréable et convivial, ce qui le rend facile à utiliser. Il dispose de fonctionnalités avancées, mais reste suffisamment léger pour que rien ne vous empêche de l'utiliser immédiatement. Notion est également idéal pour la collaboration : chaque document dispose de permissions faciles à comprendre et très précises, et il est simple d'ajouter des commentaires, de créer des liens ou de mentionner des documents internes et externes.

Notion remplace bon nombre des outils de la suite Google, et comme il n'est pas développé par Google, il est visuellement agréable et convivial, ce qui le rend facile à utiliser. Il dispose de fonctionnalités avancées, mais reste suffisamment léger pour que rien ne vous empêche de l'utiliser immédiatement. Notion est également idéal pour la collaboration : chaque document dispose de permissions faciles à comprendre et très précises, et il est simple d'ajouter des commentaires, de créer des liens ou de mentionner des documents internes et externes.

Inconvénients :

Cela peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison de son approche « table rase ».

Performances réduites avec des environnements de travail très volumineux ou complexes

Manque d'automatisation avancée des flux de travail, sauf en cas d'intégration avec des outils externes

Bien que puissant, Notion peut présenter une certaine courbe d'apprentissage, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec son système basé sur des blocs. Il peut également sembler un peu lent ou peu fluide avec des pages ou des bases de données volumineuses, et certaines fonctionnalités avancées nécessitent quelques contournements. La fonctionnalité hors ligne pourrait être améliorée.

Bien que puissant, Notion peut présenter une certaine courbe d'apprentissage, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec son système basé sur des blocs. Il peut également sembler un peu lent ou peu fluide avec des pages ou des bases de données volumineuses, et certaines fonctionnalités avancées nécessitent quelques contournements. La fonctionnalité hors ligne pourrait être améliorée.

Tarifs de Notion

Free

En plus : 12 $/mois par place

Entreprise : 24 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 750 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 550 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout si vous recherchez un hub de contenu flexible qui s'adapte à la façon dont votre équipe pense et travaille. Notion est idéal pour gérer le contenu en parallèle des tâches, des réunions et de la documentation, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

💡 Conseil de pro : N'attendez pas la version finale pour demander des commentaires. Commenter en temps réel (même sur des documents désorganisés) accélère les validations et renforce la cohésion.

4. Miro – Idéal pour la collaboration visuelle et le brainstorming

Miro est une plateforme de tableau blanc numérique qui aide les équipes à visualiser, planifier et collaborer en temps réel. Elle est particulièrement utile à l’étape initiale du processus de création de contenu, lorsque vous réfléchissez à des idées de campagne, planifiez les flux de travail éditoriaux ou élaborez des concepts créatifs avec votre équipe.

⏩ Fonctionnalités IA : les nouveaux outils d'IA de Miro permettent d'accélérer le brainstorming, de générer des groupes de notes autocollantes, de suggérer les prochaines étapes lors de la création de diagrammes et de résumer les sessions de Tableau blanc. L'IA aide également à convertir les discussions libres en flux de travail structurés, afin que rien ne se perde après une réunion créative.

Idéal pour : les équipes de taille moyenne à grande qui gèrent la planification ou la conception du contenu de manière visuelle

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes marketing, créatives ou d'agence qui organisent des séances de brainstorming, élaborent des maquettes fonctionnelles et collaborent sur du contenu visuel

Équipes à distance ou hybrides qui ont besoin d'un espace partagé pour des ateliers, des moodboards ou des calendriers de contenu

Les meilleures fonctionnalités de Miro :

Visualisez vos idées de contenu en temps réel : utilisez des notes autocollantes, des formes et des modèles pour collaborer malgré les fuseaux horaires

Créez et réutilisez des cadres de planification : des modèles de calendriers de contenu, de flux de campagne et de comités de rédaction vous aident à aller de l'avant rapidement

Transformez vos brainstormings désordonnés en actions concrètes : associez les éléments de votre Tableau blanc à des tâches, des documents ou des outils comme Asana et ClickUp

Intégrez et co-créez du contenu : travaillez avec des fichiers multimédias, des PDF ou des Google Docs directement dans un tableau Miro

Enregistrez automatiquement vos réunions : utilisez l'IA pour résumer les discussions ou extraire les tâches de suivi après les sessions de Tableau blanc

Intégrez-les à votre écosystème de contenu : effectuez la connexion entre Miro et Figma, Slack, Google Drive et plus de 100 autres applications pour centraliser les commentaires et les ressources

Avantages :

Les meilleures solutions pour le tableau blanc collaboratif, la cartographie des idées et la planification créative

Propose des centaines de modèles liés au contenu et de tableaux de cas d'utilisation

/IA permet de transformer rapidement le brainstorming en structure

Sa flexibilité et sa facilité d'adaptation à différents types de projets et d'équipes. La possibilité de personnaliser entièrement les tableaux et la grande variété de modèles nous aident à démarrer n'importe quelle activité efficacement. La collaboration en temps réel est l'une de ses principales fonctionnalités.

Sa flexibilité et sa facilité d'adaptation à différents types de projets et d'équipes. La possibilité de personnaliser entièrement les tableaux et la grande variété de modèles nous aident à démarrer n'importe quelle activité efficacement. La collaboration en temps réel est l'une de ses principales fonctionnalités.

Inconvénients :

Ne convient pas aux flux de travail nécessitant beaucoup d'écriture ni aux documents volumineux

Une formation peut être nécessaire pour les personnes qui ne pensent pas en images

Le contenu stocké dans les tableaux peut devenir confus s'il n'est pas structuré

Bien que Miro offre de nombreux avantages, son utilisation peut demander un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas habitués aux outils visuels. De plus, les performances peuvent légèrement ralentir lorsque plusieurs personnes travaillent simultanément sur un tableau complexe comportant un grand nombre d'éléments.

Bien que Miro offre de nombreux avantages, son utilisation peut demander un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas habitués aux outils visuels. De plus, les performances peuvent légèrement ralentir lorsque plusieurs personnes travaillent simultanément sur un tableau complexe comportant un grand nombre d'éléments.

Tarifs de Miro :

Forfait Free disponible

Offre de démarrage : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Miro :

G2 : 4,7/5 (plus de 8 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 600 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout pour les équipes qui développent leurs idées de manière visuelle ou organisent fréquemment des ateliers. Miro est l’un des meilleurs moyens de faire sortir vos idées de contenu de la tête des gens pour les mettre en forme dans un format sur lequel vous pouvez vous appuyer.

5. Planable – Idéal pour les flux de travail liés au contenu social et écrit

Planable est une plateforme de collaboration en ligne spécialement conçue pour les équipes de contenu. Elle est conçue pour vous aider à créer, réviser et approuver des publications sur les réseaux sociaux, du contenu de blog, des newsletters et des campagnes marketing. Avec un calendrier par glisser-déposer, des aperçus au pixel près et des fonctionnalités de commentaires en temps réel, c'est l'un des moyens les plus simples de publier plus rapidement du contenu écrit.

⏩ Fonctionnalités IA : Planable intègre désormais une assistance IA pour vous aider à rédiger des publications, générer des variantes de campagne, suggérer des hashtags et résumer les commentaires. Son IA accélère les révisions, facilitant ainsi le passage du brouillon à la validation sans délai.

Idéal pour : les équipes marketing et réseaux sociaux de petite et moyenne taille qui gèrent du contenu sur plusieurs plateformes

À qui s'adresse-t-elle ?

Agences et équipes internes qui publient et collaborent régulièrement sur des blogs, des newsletters et du contenu pour les réseaux sociaux

Responsables de contenu et créatifs souhaitant centraliser les révisions, les commentaires et les validations en un seul endroit

Les meilleures fonctionnalités de Planable :

Prévisualisez le contenu exactement tel qu'il apparaîtra : visualisez les publications sur les réseaux sociaux et la disposition des e-mails avec une précision au pixel près avant leur mise en ligne

Obtenez des commentaires en contexte : laissez des commentaires directement sur les publications, ajoutez des étiquettes pour identifier vos collègues et finalisez les modifications en cours en temps réel

Planifiez vos campagnes par glisser-déposer : utilisez l'affichage du calendrier pour organiser vos prochaines publications, vos articles de blog et vos ressources sur toutes les plateformes

Automatisez les validations à plusieurs niveaux : créez des flux de validation personnalisés pour faire circuler le contenu en toute fluidité entre les parties prenantes

Réutilisez rapidement votre contenu : dupliquez et adaptez vos publications sur toutes les plateformes en quelques clics

Gardez tout bien organisé : utilisez des environnements de travail partagés et une médiathèque intégrée pour stocker vos ressources et collaborer en toute fluidité

Avantages :

Conçues sur mesure pour les équipes marketing et de contenu

La collaboration et les validations en temps réel accélèrent les cycles de production

Les aperçus visuels éliminent les surprises après publication

Cela a remplacé une grande partie de mon processus manuel de création de contenu entre mon équipe, nos clients et moi-même. Aucun autre logiciel ne permet de rédiger, d'approuver et de programmer du contenu sur plusieurs plateformes. Nous utilisons Planable quotidiennement et mettons en place nos campagnes mensuelles en toute simplicité. Cela nous a fait gagner énormément de temps !

Cela a remplacé une grande partie de mon processus manuel de création de contenu entre mon équipe, nos clients et moi-même. Aucun autre logiciel ne permet de rédiger, d'approuver et de programmer du contenu sur plusieurs plateformes. Nous utilisons Planable quotidiennement et mettons en place nos campagnes mensuelles en toute simplicité. Cela nous a fait gagner énormément de temps !

Inconvénients :

Ne sont pas conçues pour les contenus longs tels que les documents internes ou les wikis

Le forfait Free limite le nombre de publications

Ne dispose pas d'outils intégrés de gestion de projet ou de tâches

Si Planable excelle en matière de collaboration et de planification, il présente toutefois des lacunes dans plusieurs domaines. L'absence de fonctionnalités avancées d'analyse ou de rapports constitue un inconvénient majeur pour les utilisateurs qui ont besoin du suivi des performances ou de la génération de rapports clients : actuellement, vous devez vous appuyer sur des outils externes pour obtenir des informations. La plateforme ne prend pas non plus en charge la publication directe sur Instagram Stories ou Pinterest, et il existe des limites concernant l'importation en masse de contenu, la réutilisation des publications intemporelles et les bibliothèques de contenu destinées à la réutilisation des publications.

Si Planable excelle en matière de collaboration et de planification, il présente toutefois des lacunes dans plusieurs domaines. L'absence de fonctionnalités avancées d'analyse ou de rapports constitue un inconvénient majeur pour les utilisateurs qui ont besoin du suivi des performances ou de la génération de rapports clients : actuellement, vous devez vous appuyer sur des outils externes pour obtenir des informations. La plateforme ne prend pas non plus en charge la publication directe sur Instagram Stories ou Pinterest, et il existe des limitations concernant l'importation en masse de contenu, la réutilisation des publications intemporelles et les bibliothèques de contenu destinées à la réutilisation des publications.

Tarifs de Planable :

Free : jusqu'à 50 publications

Forfait de base : 39 $/mois par utilisateur

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Planable :

G2 : 4,6/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout si vous gérez des flux de travail liés aux réseaux sociaux ou à la rédaction et que vous recherchez un moyen plus rapide et plus collaboratif de planifier et de publier. Planable comble le fossé entre la création et la distribution de contenu grâce à des outils de commentaires clairs et structurés et à une solide assistance de l'IA.

🎉 Anecdote : Le terme « collaboration » vient du latin collaborare, qui signifie littéralement « travailler ensemble » — ce que vos outils devraient justement vous aider à faire.

6. Asana – Idéale pour le suivi du contenu et les flux de travail éditoriaux

Asana est un outil de gestion du travail qui aide les équipes à rester organisées et à respecter leurs délais. Bien qu'il ne soit pas spécialement conçu pour la collaboration de contenu, il est largement utilisé par les équipes marketing et de contenu pour gérer les calendriers éditoriaux, suivre les validations et coordonner les ressources des campagnes. Ses tableaux visuels, ses vues de calendrier et ses outils d'automatisation en font l'outil idéal pour faire avancer les flux de travail de contenu en plusieurs étapes.

⏩ Fonctionnalités IA : Asana intègre désormais des outils basés sur l'IA pour hiérarchiser automatiquement les tâches, générer des résumés de projet, suggérer les prochaines étapes et mettre en évidence les risques. Ses intégrations IA prennent également en charge le suivi intelligent des objectifs et peuvent recommander des ajustements aux échéanciers de contenu en fonction de la charge de travail ou des goulots d'étranglement.

Idéal pour : les équipes de contenu ou de marketing de taille moyenne à grande qui gèrent des projets en plusieurs étapes

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes éditoriales qui doivent planifier, programmer et suivre des contenus écrits ou visuels à travers plusieurs étapes

Équipes chargées de la gestion des pipelines de blogs, des tâches de campagne, de la collaboration interfonctionnelle et de la livraison des ressources

Les meilleures fonctionnalités d'Asana :

Visualisez l'ensemble de votre pipeline de contenu : passez des vues Tableau, Échéancier et Calendrier pour planifier et gérer vos tâches en toute flexibilité

Gardez le contrôle sur votre contenu grâce aux dates d'échéance et aux automatisations : automatisez les attributions, les validations ou les rappels pour réduire les relances manuelles

Collaborez entre équipes et fonctions : partagez les échéanciers de projet, identifiez les membres de l'équipe et commentez directement les tâches

Décomposez le contenu en parties gérables : utilisez des sous-tâches, des dépendances et des sections pour organiser clairement les grands projets

Suivez l'avancement de vos contenus grâce à des tableaux de bord : surveillez la santé de vos campagnes, les éléments en retard ou la cadence de publication grâce à des rapports en temps réel

Synchronisez-vous avec vos outils préférés : s'intègre à Slack, Google Workspace, Figma et plus de 200 autres outils pour que tout reste connecté

Avantages :

Idéales pour gérer des opérations de contenu à grande échelle ou des flux de travail impliquant plusieurs services

Des vues et des tableaux de bord flexibles offrent une excellente visibilité

Les fonctionnalités d'automatisation réduisent les tâches répétitives et les retards

Asana est une plateforme puissante pour la gestion du travail interfonctionnel. Sa flexibilité nous permet de concevoir des modèles, des flux de travail et des règles d'automatisation qui répondent à la fois aux besoins internes et à ceux des clients. La possibilité d'utiliser différentes vues (liste, tableau, échéancier, etc.) facilite l'adaptation à différents types de projets et aux préférences des parties prenantes. Nous apprécions également ses solides fonctionnalités de collaboration (commentaires, sous-tâches et intégrations) qui garantissent la cohésion et la transparence au sein des équipes.

Asana est une plateforme puissante pour la gestion du travail interfonctionnel. Sa flexibilité nous permet de concevoir des modèles, des flux de travail et des règles d'automatisation qui répondent à la fois aux besoins internes et à ceux des clients. La possibilité d'utiliser différentes vues (liste, tableau, chronologie, etc.) facilite l'adaptation à différents types de projets et aux préférences des parties prenantes. Nous apprécions également ses solides fonctionnalités de collaboration (commentaires, sous-tâches et intégrations) qui garantissent la cohésion et la transparence au sein des équipes.

Inconvénients :

Non conçues pour la co-édition de documents — doivent être associées à un outil de traitement de texte tel que ClickUp ou Google Docs

Assistance native limitée pour le contrôle de version ou l'annotation du contenu en temps réel

L'interface peut rapidement devenir encombrée par un grand nombre de tâches et de dépendances

Je trouve qu'il manque un peu plus de détails en matière de sécurité des données et de collaboration. Vous devriez pouvoir choisir les champs pour lesquels vous accordez un accès à la modification en cours ou à la visibilité à un tiers. Je trouve également qu'il manque de flexibilité dans le type de champs pouvant être créés.

Je trouve qu'il manque un peu plus de détails en matière de sécurité des données et de collaboration. Vous devriez pouvoir choisir les champs pour lesquels vous accordez un accès à la modification en cours ou à la visibilité à un tiers. Je trouve également qu'il manque de flexibilité dans le type de champs pouvant être créés.

Tarifs d'Asana :

Personnel : Gratuit

Formule Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Asana :

G2 : 4,4/5 (plus de 12 100 avis)

Capterra : ⭐ 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si vous gérez des projets de contenu complexes en plusieurs étapes impliquant de nombreux intervenants. Même si vous aurez besoin d’un outil de documentation distinct, Asana vous permet de voir facilement qui fait quoi, quand les tâches doivent être terminées et ce qui les retarde.

💡 Conseil de pro : Si vous travaillez sur du contenu long format, divisez votre document en sections à l'aide d'en-têtes repliables dans ClickUp Docs ou Notion. Cela aide les relecteurs à rester concentrés et accélère les validations.

7. Smartsheet + Brandfolder – Idéal pour la collaboration sur les ressources visuelles à grande échelle

Smartsheet est une plateforme de travail de type tableur qui, associée à Brandfolder (sa solution de gestion des ressources numériques), devient un outil puissant pour les équipes marketing et créatives chargées de la gestion des opérations de contenu. Cette combinaison vous aide à synchroniser les plans de campagne, les échéanciers, les validations et les ressources de marque, ce qui est idéal pour les équipes devant jongler avec un volume élevé de demandes créatives et de livrables.

⏩ Capacités IA : l'IA de Smartsheet peut classer automatiquement les types de contenu, suggérer des métadonnées pour les ressources dans Brandfolder et recommander des flux de travail en fonction de l'historique des activités. L'IA permet également de générer des résumés de documents, d'attribuer des tâches de manière prédictive et de détecter les anomalies dans les campagnes de contenu.

Idéal pour : les grandes équipes créatives, marketing ou d'agence (20 à 500 personnes et plus) qui gèrent des ressources visuelles et des délais

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes créatives chargées de gérer les campagnes, les bibliothèques de photos et de vidéos, ainsi que les cycles de commentaires

Les spécialistes du marketing du contenu qui ont besoin d'organiser et de collaborer sur les demandes créatives et la distribution des ressources

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet + Brandfolder :

Suivez vos contenus et vos campagnes comme un pro : utilisez les affichages sous forme de grille, de cartes ou de calendrier pour suivre les échéances, les tâches et les validations de tous les intervenants

Centralisez les ressources de votre marque en un seul endroit : gérez vos logos, images, vidéos et contenus grâce au balisage des métadonnées, aux permissions et au contrôle des versions

Collaborez visuellement et à grande échelle : ajoutez des pièces jointes, annotez des fichiers et acheminez les créations pour des commentaires et des validations en plusieurs étapes

Intégrez le contenu aux échéanciers de campagne : liez directement les ressources Brandfolder aux projets Smartsheet pour faciliter le suivi et la réutilisation

Automatisez les flux de travail répétitifs : utilisez des automatisations basées sur des règles pour acheminer les ressources, mettre à jour les statuts ou informer les parties prenantes

Améliorez la conformité grâce aux pistes d'audit : suivez l'historique des versions, les boucles de commentaires et l'utilisation des ressources dans toutes vos campagnes

Avantages :

Idéales pour combiner la gestion de projet et les flux de travail liés aux ressources créatives

Adaptables aux agences ou aux équipes internes comptant de nombreux collaborateurs

Un excellent contrôle sur la cohérence de la marque et l'accès aux ressources

Il existe une multitude de façons de filtrer et d'analyser les résultats de recherche. En configurant des libellés, des balises et bien plus encore, il est facile de trouver exactement ce que vous cherchez dans un océan de ressources numériques. Cela fonctionne bien mieux que d'utiliser une structure de dossiers sur l'un de nos serveurs locaux.

Il existe une multitude de façons de filtrer et d'analyser les résultats de recherche. En configurant des libellés, des balises et bien plus encore, il est facile de trouver exactement ce que vous cherchez dans un océan de ressources numériques. Cela fonctionne bien mieux que d'utiliser une structure de dossiers sur l'un de nos serveurs locaux.

Inconvénients :

Cela peut sembler fastidieux si vous ne gérez que des documents simples ou des articles de blog

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniciens

Nécessite à la fois Smartsheet et Brandfolder pour bénéficier de toutes les fonctions

Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre comment utiliser Brandfolder ; j'ai dû me faire guider par un membre de l'équipe. Comparé à des services de stockage de fichiers comme Box ou Dropbox, la navigation était un peu plus compliquée. Je n'apprécie pas non plus le fait que, lorsque je dois partager des éléments avec des utilisateurs externes, le système affiche parfois d'autres entreprises de mon organisation à mes relecteurs. Nous avons dû contourner ce problème en créant des liens vers des ressources spécifiques pour chaque personne, ce qui peut s'avérer compliqué, surtout si l'on doit ajouter quelque chose à un lien existant.

Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre comment utiliser Brandfolder ; j'ai dû me faire guider par un membre de l'équipe. Comparé à des services de stockage de fichiers comme Box ou Dropbox, la navigation était un peu plus compliquée. Je n'apprécie pas non plus le fait que, lorsque je dois partager des éléments avec des utilisateurs externes, le système affiche parfois d'autres entreprises de mon organisation à mes relecteurs. Nous avons dû contourner ce problème en créant des liens vers des ressources spécifiques pour chaque personne, ce qui peut s'avérer compliqué, surtout si l'on doit ajouter quelque chose à un lien existant.

Tarifs de Smartsheet + Brandfolder :

Brandfolder : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Smartsheet + Brandfolder :

G2 : 4,4/5 (plus de 1 350 avis)

Capterra : 4,7/5 pour les deux outils (plus de 440 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, pour les équipes de contenu travaillant avec beaucoup de multimédia, en particulier celles qui gèrent les validations externes, la gestion des droits ou la conformité à la marque. Ces deux outils combinés créent un hub structuré et évolutif pour la diffusion de contenu.

🎉 Anecdote : ClickUp documents ne se limite pas au texte : vous pouvez y intégrer des GIF, des blocs de code, des fichiers Figma et même des feuilles de calcul pour que tout reste dans son contexte.

8. Confluence – Idéale pour la documentation structurée et le partage interne des connaissances

Confluence d'Atlassian est une puissante plateforme de collaboration de contenu qui aide les équipes à créer une base de connaissances partagée. Elle est particulièrement utile pour la documentation interne, les wikis, les comptes-rendus de réunion et les contenus longs qui doivent rester organisés. Grâce à des modèles personnalisables et des dispositions structurées, vous pouvez maintenir une documentation claire et consultable pour tous les projets et toutes les équipes.

⏩ Fonctionnalités IA : Atlassian Intelligence, intégré à Confluence, permet de résumer automatiquement les pages, de générer de la documentation à partir de suggestions, d'extraire des éléments à mener à partir de notes et de fournir des réponses intelligentes aux questions de l'équipe, transformant ainsi votre wiki en un assistant de connaissances intelligent.

Idéal pour : les équipes de taille moyenne à grande (25 à 500 personnes et plus) qui souhaitent centraliser leur documentation interne et permettre une collaboration asynchrone

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes produit ou d'ingénierie documentant les spécifications, les décisions et les notes de sprint

Équipes RH, opérationnelles ou chargées de la réussite client gérant les politiques, les guides d'intégration et les FAQ internes

Les meilleures fonctionnalités de Confluence :

Transformez vos notes éparpillées en connaissances organisées et liées : créez des pages structurées pouvant être regroupées en espaces et en hiérarchies

Collaborez sur le contenu avec votre équipe : laissez des commentaires en ligne, ajoutez des étiquettes à vos collègues et suivez les modifications en temps réel

Commencez plus vite grâce à plus de 100 modèles : utilisez des dispositions prêtes à l'emploi pour vos notes de réunion, fiches produit, OKR et bien plus encore

Trouvez tout instantanément : la recherche intelligente et les libellés vous aident à déterminer rapidement l’emplacement de pages, de pièces jointes ou de mises à jour

Élargissez votre environnement de travail : intégrez des diagrammes, des tableaux Miro, des designs Figma et des problèmes Jira dans vos pages sans changer d'outil

Travaillez à travers les fuseaux horaires grâce à la communication asynchrone : remplacez les chaînes d'e-mails par des discussions et des mises à jour en contexte

Avantages :

Idéales pour les contenus longs et la documentation structurée

Intégration poussée avec les outils Atlassian (comme Jira, Trello)

Des fonctionnalités de collaboration avancées adaptées aux équipes asynchrones

J'utilise Confluence depuis quelques années à des fins personnelles et professionnelles, et j'en suis très satisfait. C'est un excellent moyen pour mes collègues et moi-même de collaborer et de réaliser des modifications sur la documentation de notre logiciel. La possibilité de contrôler les versions de toute notre documentation facilite la gestion de notre flux d'informations et permet de voir ce qui a changé et pourquoi.

J'utilise Confluence depuis quelques années à des fins personnelles et professionnelles, et j'en suis très satisfait. C'est un excellent moyen pour mes collègues et moi-même de collaborer et de réaliser des modifications sur la documentation de notre logiciel. La possibilité de contrôler les versions de toute notre documentation facilite la gestion de notre flux d'informations et permet de voir ce qui a changé et pourquoi.

Inconvénients :

Ne convient pas aux flux de travail impliquant beaucoup de contenu multimédia

L'exportation de documents peut s'avérer fastidieuse ou offrir des options de format limitées

La structure du contenu peut sembler rigide par rapport à des outils comme Notion ou ClickUp

Confluence, en particulier Confluence Cloud, peut être difficile à personnaliser en termes d'apparence et d'ergonomie. Si vous souhaitez que Confluence ne ressemble pas à une simple plateforme de documentation, vous devrez souvent vous tourner vers des applications tierces pour y parvenir.

Confluence, en particulier Confluence Cloud, peut être difficile à personnaliser en termes d'apparence et d'ergonomie. Si vous souhaitez que Confluence ne ressemble pas à une simple plateforme de documentation, vous devrez souvent vous tourner vers des applications tierces pour y parvenir.

Tarifs de Confluence :

Gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs

Tarif standard : 5,75 $/mois par utilisateur

Formule Premium : 9,73 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Confluence :

G2 : ⭐ 4,1/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : ⭐ 4,5/5 (plus de 3 600 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, pour les équipes qui accordent la priorité à la clarté de la documentation et au partage des connaissances en interne. Confluence est la solution idéale lorsque vous avez besoin d'une source d'informations fiable et commune, capable d'évoluer au rythme de votre organisation.

💬 Posez-vous la question Vous avez l'impression que votre processus de création de contenu pourrait être plus fluide ? Commencez par là : Que diriez-vous de gérer l'ensemble de votre flux de travail de contenu en un seul endroit ?

À quelle étape les retards surviennent-ils généralement : la rédaction, les commentaires ou les validations ?

Combien d'outils différents devez-vous utiliser pour publier un seul contenu ?

Tous les membres de votre équipe peuvent-ils voir ce qui est terminé, ce qui est en attente et ce qui reste à faire, sans avoir à demander ?

Vos commentaires sont-ils dispersés entre e-mails, chats et documents ? 💡 Conseil de pro : Si l'une de ces situations vous a interpellé, il est probablement temps de repenser votre installation. Commencez par choisir un outil qui regroupe tout : idées, modifications en cours, commentaires et tâches. Comme ClickUp !

9. Dropbox – Idéal pour le partage sécurisé de fichiers et la synchronisation du contenu

Dropbox est synonyme de partage de fichiers, et pour cause. C'est l'une des plateformes les plus conviviales du marché, qui facilite le partage de fichiers, la collaboration sur des documents et le stockage sécurisé de contenu. Vous pouvez utiliser Dropbox pour partager des fichiers volumineux avec vos clients et collaborer sur des brouillons de contenu avec les membres de votre équipe.

⏩ Fonctionnalités IA : Dropbox intègre désormais Dropbox IA, qui résume les documents, affiche un aperçu du contenu avec des surlignages intelligents et répond aux questions en fonction du contenu des fichiers, vous permettant ainsi d'accéder plus rapidement aux informations clés sans avoir à ouvrir chaque fichier.

Idéal pour : les équipes de petite à moyenne taille (5 à 200 personnes et plus) qui se concentrent sur le stockage et la diffusion de contenu, ainsi que sur la collaboration simple sur des fichiers

À qui s'adresse-t-elle ?

Équipes créatives gérant des fichiers volumineux tels que des vidéos, des présentations ou des ressources graphiques

Les agences qui partagent des livrables avec leurs clients ou recueillent des commentaires sur du contenu multimédia

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox :

Synchronisez vos fichiers en toute simplicité sur tous vos appareils : restez à jour grâce à la synchronisation automatique des fichiers sur bureau et mobile

Prévisualisez et commentez les fichiers sans les télécharger : laissez vos commentaires directement sur les documents, les PDF, les images et les vidéos

Organisez votre contenu de manière intuitive : utilisez des dossiers, des éléments favoris et la fonction de recherche pour rester organisé et gagner du temps lors de la recherche de fichiers

Assurez la sécurité grâce à des permissions avancées : contrôlez qui peut afficher, modifier ou télécharger des fichiers grâce à la protection par mot de passe et aux liens à durée limitée

Collaborez facilement avec des clients externes : partagez des fichiers ou demandez-leur d'en télécharger sans qu'ils aient besoin de créer un compte

Intégrez-les à votre infrastructure existante : connectez Dropbox à Slack, Zoom, Canva et Google Workspace

Avantages :

Extrêmement fiables pour le partage de fichiers et le suivi des versions

Une interface utilisateur intuitive avec une excellente expérience sur application mobile

Fonctionnalités robustes de partage externe et de collaboration avec les clients

- C'est très pratique pour partager des fichiers : téléchargez un document et, en quelques secondes, vous pouvez l'envoyer via un lien. C'est parfait pour travailler en équipe sans complications. - La synchronisation entre les appareils fonctionne bien : je peux commencer quelque chose sur l'ordinateur et continuer sur le téléphone sans aucun problème. Cela m'a sauvé la mise à plusieurs reprises. - L'historique des versions est très utile : si vous supprimez quelque chose par erreur ou si vous devez revenir à une version précédente, vous pouvez la récupérer sans stress.

- C'est très pratique pour partager des fichiers : téléchargez un document et, en quelques secondes, vous pouvez l'envoyer via un lien. C'est parfait pour travailler en équipe sans complications. - La synchronisation entre les appareils fonctionne bien : je peux commencer quelque chose sur l'ordinateur et continuer sur le téléphone sans aucun problème. Cela m'a sauvé la mise à plusieurs reprises. - L'historique des versions est très utile : si vous supprimez quelque chose par erreur ou si vous devez revenir à une version précédente, vous pouvez la récupérer sans stress.

Inconvénients :

Capacités limitées en matière de gestion des tâches et de gestion de projet

Coûteux par rapport à des outils de stockage similaires dans les niveaux supérieurs

La modification en cours de documents en temps réel reste moins fluide que sur Google Docs ou Notion

La fonctionnalité de recherche pourrait être plus intelligente : trouver des fichiers dans des dossiers profondément imbriqués n'est pas toujours aussi rapide que je le souhaiterais. De plus, bien que Dropbox Paper ait du potentiel, nous avons tendance à utiliser d'autres outils pour la documentation et la collaboration, car Paper n'égale pas encore tout à fait la rapidité et la flexibilité de Google Docs ou de Notion.

La fonctionnalité de recherche pourrait être plus intelligente : trouver des fichiers dans des dossiers profondément imbriqués n'est pas toujours aussi rapide que je le souhaiterais. De plus, bien que Dropbox Paper ait du potentiel, nous avons tendance à utiliser d'autres outils pour la documentation et la collaboration, car Paper n'égale pas encore tout à fait la rapidité et la flexibilité de Google Docs ou de Notion.

Tarifs Dropbox

En plus : 11,99 $/mois par utilisateur

Essentials : 19,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Business Plus : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dropbox

G2 : 4,4/5 (plus de 27 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 21 000 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout si votre équipe traite des fichiers volumineux ou collabore fréquemment avec des clients. Ce n'est pas un environnement de travail complet dédié au contenu, mais en tant que plateforme de partage de fichiers, Dropbox reste la meilleure de sa catégorie.

À lire également : Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Dropbox Paper en 2024

10. Bitrix24 – Idéal pour une collaboration tout-en-un entre équipes et clients

Bitrix24 est une plateforme complète qui facilite la collaboration sur le contenu. Elle propose des outils pour la gestion de projet et de marketing de contenu, la gestion de la relation client (CRM) et la communication. C'est une excellente option si vous recherchez une solution unique pour gérer plusieurs aspects de votre entreprise.

J'apprécie la fonctionnalité d'intranet social de Bitrix24, qui favorise la communication et la collaboration au sein de l'équipe dans un cadre plus informel.

⏩ Fonctionnalités IA : Bitrix24 a intégré une IA générative pour les réponses intelligentes aux e-mails, les relances CRM automatisées et les suggestions de contenu. Son assistant IA aide également à résumer les discussions, à proposer des titres de tâches et à rédiger des documents destinés aux clients directement sur la plateforme.

Idéal pour : les équipes de petite à moyenne taille (10 à 200 personnes) axées sur le client et ayant besoin d'outils de collaboration et de gestion de la relation client (CRM) réunis en un seul espace

À qui s'adresse-t-elle ?

Les agences de marketing qui gèrent à la fois le contenu, les contrats et la communication avec les clients

PME à la recherche de fonctionnalités intégrées de suivi des tâches, de partage de fichiers et de portails clients

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24 :

Remplacez 4 à 5 outils par une seule suite : comprend un CRM, un outil de gestion des tâches, un espace de stockage, un Calendrier et un outil pour discuter, le tout accessible via un seul identifiant

Stockez et effectuez des modifications sur des documents à plusieurs : téléchargez, effectuez des modifications en cours et collaborez sur des documents dans le Drive intégré

Connectez votre équipe et vos clients : utilisez le portail client et les fonctionnalités de téléphonie/chat intégrées pour centraliser toutes vos discussions

Automatisez vos processus de validation : créez des flux de travail pour la validation du contenu, le transfert de tâches et l'acheminement des dossiers

Restez organisé grâce aux groupes de travail : créez des espaces dédiés pour vos projets, vos services ou vos clients

Avantages :

Une solution très avantageuse pour les équipes qui ont besoin de contenu et d'un CRM sur une seule et même plateforme

Générateur de flux de travail sans code pour les processus internes

La modification en cours et le chat intégré permettent de maintenir des boucles de commentaires efficaces

C'est une excellente plateforme pour les petites entreprises, qui peuvent l'utiliser comme un outil de communication et de collaboration de qualité professionnelle sans les coûts et les difficultés associés à des plateformes telles que Jira, Confluence et MS Teams. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité de collaboration et l'assistant de création de sites web avec ses modèles.

C'est une excellente plateforme pour les petites entreprises, qui peuvent l'utiliser comme un outil de communication et de collaboration de qualité professionnelle sans les coûts et les difficultés associés à des plateformes telles que Jira, Confluence et MS Teams. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité de collaboration et l'assistant de création de sites web avec ses modèles.

Inconvénients :

L'interface utilisateur peut sembler encombrée, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Les paramètres d'administration sont rigides : seuls les super-administrateurs peuvent configurer certaines fonctionnalités

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les équipes non techniques

C'est un peu complexe pour un débutant. De nombreuses fonctionnalités y ont été ajoutées, ce qui donne l'impression d'un programme encombrant. Comme il s'agit d'un programme assez lourd, il ralentit le PC ou l'ordinateur portable.

C'est un peu complexe pour un débutant. De nombreuses fonctionnalités y ont été ajoutées, ce qui donne l'impression d'un programme encombrant. Comme il s'agit d'un programme assez lourd, il ralentit le PC ou l'ordinateur portable.

Tarifs de Bitrix24

Free

Basic : 49 $/mois pour cinq utilisateurs

Forfait Standard : 99 $/mois pour 50 utilisateurs

Professionnel : 199 $/mois pour 100 utilisateurs

Enterprise250 : 399 $/mois pour 250 utilisateurs

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 530 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 850 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si vous recherchez une plateforme tout-en-un qui unifie le contenu, le CRM et la communication. Préparez-vous simplement à une courte période d'apprentissage.

11. Box – Idéal pour une collaboration sécurisée sur le contenu d'entreprise

Box est une plateforme cloud conçue pour la gestion de contenu d'entreprise et la collaboration. Elle est particulièrement adaptée aux grandes organisations ayant des besoins complexes en matière de collaboration sur des projets de contenu. Box est un excellent outil pour gérer de grands volumes de contenu, en particulier lorsque des mesures strictes de conformité et de sécurité sont requises.

⏩ Fonctionnalités IA : Box AI (optimisé par GPT) peut désormais résumer des documents volumineux, extraire les points clés de contrats et répondre à des questions en s'appuyant sur le contenu stocké dans votre Box Drive. Il suggère également des métadonnées et effectue l'automatisation de la classification du contenu pour accélérer les recherches et garantir la conformité.

Idéal pour : les moyennes et grandes entreprises (plus de 200 utilisateurs) qui accordent la priorité à une collaboration sécurisée sur le contenu

À qui s'adresse-t-elle ?

Secteurs réglementés (santé, juridique, finance) gérant des contenus sensibles

Les équipes informatiques d'entreprise qui ont besoin d'un contrôle d'administrateur et d'une gouvernance du contenu

Les meilleures fonctionnalités de Box :

Collaborez en toute sécurité entre les services : modification en cours avec des permissions d’utilisateurs détaillées et un historique des versions

Protégez vos contenus sensibles : conformes aux normes HIPAA, FINRA, RGPD et autres, grâce à des politiques intégrées de détection des menaces et de conservation des données

Travailler avec vos outils existants : intégrations natives avec plus de 1 500 applications, dont Salesforce, ServiceNow et Slack

Simplifiez les signatures électroniques et les processus de validation : utilisez Box Sign pour gérer les contrats et la signature des documents au sein de votre flux de travail

Gérez le cycle de vie du contenu : automatisez l'archivage, la conservation et les conservations légales

Avantages :

Extrêmement sécurisées et faciles à auditer pour une utilisation en entreprise

Un écosystème d'intégration poussée avec les outils informatiques

Des performances fiables pour les équipes internationales dispersées

Box est idéal pour le partage de fichiers et la collaboration, d'une part pour notre équipe dispersée, et d'autre part pour les clients avec lesquels nous partageons des informations. L'interface est épurée et facile à utiliser. L'intégration avec Google Workspace s'est faite en toute transparence, et cela nous a vraiment sauvé la vie pour organiser tous nos documents et faciliter la collaboration.

Box est idéal pour le partage de fichiers et la collaboration, d'une part pour notre équipe dispersée, et d'autre part pour les clients avec lesquels nous partageons des informations. L'interface est épurée et facile à utiliser. L'intégration avec Google Workspace s'est faite en toute transparence, et cela nous a vraiment sauvé la vie pour organiser tous nos documents et faciliter la collaboration.

Inconvénients :

Interface utilisateur plus lente pour les téléchargements ou la synchronisation de fichiers très volumineux

Ne convient pas aux créateurs de contenu occasionnels ni aux projets simples

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits d'abonnement supérieurs

La synchronisation lors de l'utilisation des fonctionnalités hors ligne peut s'avérer un peu lente et difficile. L'application mobile n'est pas non plus très conviviale. Les documents volumineux ne se synchronisent pas bien avec la version de bureau.

La synchronisation lors de l'utilisation des fonctionnalités hors ligne peut s'avérer un peu lente et difficile. L'application mobile n'est pas non plus très conviviale. Les documents volumineux ne se synchronisent pas bien avec la version de bureau.

Tarifs de Box

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Business Plus : 33 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Enterprise : 47 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Box

G2 : 4,2/5 (plus de 4 900 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 5 400 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si vous travaillez dans un environnement soumis à des exigences de conformité élevées et que vous avez besoin de contrôles d'administrateur robustes. Mais pour les petites équipes, c'est probablement excessif.

12. Zoho WorkDrive – Idéal pour la collaboration sur le contenu dans les écosystèmes Zoho

Zoho WorkDrive est un outil de gestion de documents et de collaboration basé sur le cloud, spécialement conçu pour les équipes qui utilisent déjà des produits Zoho tels que Zoho CRM, Zoho Projects et Zoho Mail. Il offre une organisation efficace des fichiers, un partage sécurisé et des outils intégrés pour la collaboration en équipe, sans vous submerger de complexité.

⏩ Fonctionnalités IA : Zoho WorkDrive intègre l'IA Zia pour classer automatiquement les fichiers, détecter les anomalies dans les documents et proposer des résultats de recherche intelligents. Zia peut également résumer les longs documents et suggérer des métadonnées pour une recherche plus rapide.

Idéal pour : les équipes de petite à moyenne taille (5 à 100 utilisateurs) qui utilisent déjà les applications Zoho

À qui s'adresse-t-elle ?

Startups et PME utilisant la suite d'applications pour l'entreprise de Zoho

Les équipes de contenu qui recherchent une collaboration et un partage simples, basés sur des dossiers

Les meilleures fonctionnalités de Zoho WorkDrive :

Organisez votre contenu dans des dossiers d'équipe : classez vos documents par service, projet ou objectif

Collaborez sur des fichiers en temps réel : utilisez Zoho Writer pour les modifications en cours simultanées, les fils de commentaires et l'attribution de tâches

Contrôles de partage sécurisés : définissez la durée de validité des liens, les permissions pour afficher et télécharger, et les rôles des utilisateurs

Synchronisation sur tous les appareils : assistance pour les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les navigateurs avec sauvegarde automatique

Accédez aux statistiques sur les fichiers : suivez l'utilisation, les consultations et les modifications des fichiers au sein de votre équipe

Avantages :

Intégration transparente avec les solutions CRM, projets et Mail de Zoho

Une interface utilisateur simple et épurée pour les petites équipes et les startups en phase de démarrage

Des contrôles d'administrateur puissants et des options de récupération de fichiers

Zoho Docs Collaboration permet les modifications en cours, l'ajout de commentaires et le contrôle des versions en temps réel. La possibilité de mentionner des membres de l'équipe et d'attribuer des tâches directement dans les documents simplifie considérablement les flux de travail. Les tutoriels de Zoho sur l'utilisation de cette application sont très utiles.

Zoho Docs Collaboration permet la modification en cours, l'ajout de commentaires et le contrôle des versions en temps réel. La possibilité de mentionner des membres de l'équipe et d'attribuer des tâches directement dans les documents simplifie considérablement les flux de travail. Les tutoriels de Zoho sur l'utilisation de cette application sont très utiles.

Inconvénients :

Intégrations limitées en dehors de l'écosystème Zoho

Basiques par rapport aux plateformes d'entreprise plus robustes

Certains outils de collaboration semblent dépassés par rapport aux piles de contenu modernes

En revanche, travailler hors ligne peut s'avérer délicat, car l'accès hors ligne est assez basique. Si vous découvrez Zoho, il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous y habituer, car le système peut sembler un peu complexe au premier abord. L'application mobile ne dispose pas non plus de toutes les fonctionnalités disponibles sur ordinateur.

En revanche, travailler hors ligne peut s'avérer délicat, car l'accès hors ligne est assez basique. Si vous découvrez Zoho, il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous y habituer, car le système peut sembler un peu complexe au premier abord. L'application mobile ne dispose pas non plus de toutes les fonctionnalités disponibles sur ordinateur.

Tarifs de Zoho WorkDrive :

Offre de démarrage : 3 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Équipe : 6 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Entreprise : 1 $/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Zoho WorkDrive :

G2 : ⭐ 4,3/5 (plus de 600 avis)

Capterra : ⭐ 4,6/5 (plus de 90 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si votre équipe utilise déjà les outils Zoho, WorkDrive permet de tout intégrer parfaitement. Sinon, vous trouverez peut-être de meilleures alternatives autonomes.

Parfait. Voici la section Mentions honorables révisée, avec 4 outils soigneusement sélectionnés parmi notre liste restreinte — chacun offrant une utilité spécifique, une bonne visibilité dans les résultats de recherche ou des fonctionnalités d'IA uniques :

🙌 Mentions honorables

Ces outils ne figurent pas dans la liste principale, mais restent d'excellentes plateformes de collaboration de contenu, en particulier pour des flux de travail spécifiques ou des équipes plus petites.

Microsoft OneDrive – Idéal pour la collaboration sur le contenu Office 365

Si votre équipe utilise principalement Microsoft Word, Excel ou PowerPoint, OneDrive Entreprise facilite la collaboration sur les documents. Il offre des fonctionnalités de co-création, un historique des versions et une intégration étroite avec Teams et SharePoint.

Fonctionnalités d'IA : Microsoft Copilot permet désormais de générer des résumés, des points d'action et des brouillons de contenu directement dans les documents Office.

OnlyOffice – Idéal pour la collaboration sur des documents en auto-hébergement

OnlyOffice combine des documents, des feuilles de calcul et des présentations collaboratifs avec une grande flexibilité de déploiement. Il s'agit d'un logiciel open source qui permet aux équipes d'utiliser la plateforme sur site ou dans le cloud.

Fonctionnalités IA : l'assistant IA intégré fournit l'assistance pour résumer, traduire, effectuer la correction grammaticale et effectuer la saisie semi-automatique pour les blocs de contenu.

Slite – Idéal pour la documentation asynchrone en équipe

Slite est une base de connaissances et une plateforme de collaboration moderne dotée d'une interface épurée, conçue pour les équipes privilégiant le travail asynchrone. Elle est particulièrement utile pour les notes de réunion, la documentation du projet et la coordination des équipes à distance.

Fonctionnalités IA : l'assistant IA de Slite rédige des documents à partir de consignes, résume les fils de discussion Slack et aide à transformer des notes désordonnées en contenu soigné.

Wordable – Idéal pour publier des Google Docs sur WordPress

Si votre équipe de contenu travaille dans Google Docs et publie sur WordPress, Wordable rationalise l'ensemble du processus de transfert. Exportation en un clic, mise en forme soignée et compression d'images incluses.

Fonctionnalité IA : Wordable utilise désormais l'IA pour corriger les problèmes de mise en forme, compresser les ressources et optimiser automatiquement les publications pour le référencement lors de l'exportation.

Choisissez la meilleure plateforme de collaboration de contenu

Que vous gériez un calendrier de contenu, examiniez des propositions clients ou coordonniez une équipe dispersée, la bonne plateforme de collaboration de contenu vous aide à tout centraliser. Plus besoin de fouiller dans vos e-mails ou de passer d'un outil à l'autre juste pour faire avancer le contenu.

Chacune des plateformes de cette liste apporte quelque chose de différent : des pages flexibles de Notion aux tableaux blancs de Miro, en passant par les flux de travail collaboratifs de Planable. Mais le meilleur choix dépend de la taille, de la rapidité et du style de votre équipe.

Si vous recherchez un outil qui combine création de contenu, suivi de projet, partage de fichiers et collaboration en temps réel en un seul endroit, ClickUp change la donne. Vous pouvez rédiger des brouillons dans Docs, attribuer des tâches de contenu, effectuer l'automatisation des rappels et même laisser l'IA vous aider à résumer, modifier et publier plus rapidement.

👉 Prêt à rationaliser votre flux de travail de contenu ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! Vous ne le regretterez pas.