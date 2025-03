Les 13 meilleurs choix pour l'alternative Connecteam en 2025

La gestion des employés n'est pas une sinécure. Les choses changent constamment au sein d'une organisation, et pourtant, rester connecté avec son équipe est crucial pour une réussite à long terme. Pourquoi ? Parce que les employés très engagés apportent undefined et offrent une productivité supérieure de 17 % par rapport à leurs homologues désengagés. Si cela profite à votre entreprise, cela vaut la peine de bien le faire. C'est peut-être pour cette raison que vous vous êtes tourné vers des fournisseurs tiers pour la planification et le suivi du temps, voire même Connecteam. Mais vous voilà, à explorer vos options, à vous demander : « Qu'y a-t-il d'autre ? »

Essayer de gérer à la fois les horaires des employés, la paie et la conformité est la recette du chaos. Deputy simplifie tout cela en offrant une plateforme conviviale pour la planification, le suivi du temps et la gestion des effectifs. Voici comment : Deputy vous permet de créer des horaires intelligents en quelques clics. Vous pouvez échanger des équipes sans aller-retour interminables ou gérer la paie et la conformité à partir de la même plateforme au lieu de passer d'une plateforme à l'autre.

Bonne nouvelle : nous avons dressé une liste des meilleurs concurrents de Connecteam (y compris des outils avec une version gratuite) qui pourraient bien avoir les fonctionnalités qui manquent à votre installation actuelle. Examinons-les. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste de nos meilleures alternatives à Connecteam :

De plus, son application mobile permet même aux employés de pointer, de demander des congés ou de consulter leurs horaires où qu'ils soient. Cela la rend particulièrement pratique pour les environnements de travail dynamiques tels que la vente au détail, l'hôtellerie et la santé. 🧠 Le saviez-vous : Simplifiez le respect du droit du travail et évitez les erreurs coûteuses grâce aux outils de conformité intégrés Connectez-vous aux systèmes de paie et de RH les plus courants pour rationaliser les opérations #### Limites de Deputy 💢 Le prix par utilisateur peut rapidement s'accumuler pour les petites équipes aux budgets limités Les capacités de rapports peuvent ne pas être aussi avancées que celles de certains concurrents * Certains utilisateurs signalent des temps de chargement lents et des problèmes mineurs d'utilisation pendant les périodes de pointe #### Prix de Deputy 💰 Avec Asana, vous pouvez organiser chaque détail de votre projet : fixer des délais, attribuer des tâches et suivre les progrès en temps réel. En fait, si vous avez besoin d'un aperçu de haut niveau, vous pouvez utiliser la vue Échéancier pour visualiser comment tout s'articule. De l'automatisation des flux de travail à l'intégration de plus de 300 outils tels que Slack et Google Drive, Asana est conçu pour simplifier les projets complexes.

🧠 Le saviez-vous : Selon le sondage mondial annuel de Deloitte auprès des cadres Organisez efficacement les tâches avec des priorités claires et des mises à jour en temps réel Invitez les membres de l'équipe à rejoindre des environnements de travail, partagez les progrès et laissez des commentaires sur les tâches Visualisez facilement l'avancement des projets et identifiez les exigences conflictuelles Connectez-vous à plus de 300 outils, dont Slack, Microsoft Teams et Google Drive * Ajoutez des détails spécifiques aux tâches pour fournir un contexte et suivre efficacement les progrès #### Limites d'Asana 💢 Si vous êtes un professionnel des ressources humaines à la recherche d'un outil de gestion d'équipe qui unifie la gestion des ressources humaines, de la paie, de l'informatique et des dépenses, jetez un coup d'œil à Rippling. L'écosystème intégré de Rippling vous permet d'intégrer un nouvel employé en lui fournissant simplement son appareil et en paramétrant sa paie, le tout dans un seul flux de travail.

De l'automatisation des tâches répétitives grâce à des « recettes » personnalisables à l'alerte sur les problèmes de conformité tels que les violations du salaire minimum ou les écarts de rémunération, elle offre des solutions que les concurrents négligent souvent. #### Les meilleures fonctionnalités de Rippling ✅ Soyez averti des problèmes tels que les violations du salaire minimum, les écarts de rémunération et les failles de sécurité Automatisez les tâches fastidieuses grâce aux « recettes » générées par les utilisateurs pour les sondages, les formules comptables, etc

Gérez les RH, la paie, l'informatique et les dépenses sur une seule plateforme, pour assurer le bon déroulement des opérations Ajoutez ou supprimez des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe ou se contracte Gérez des équipes dans plus de 140 pays grâce à des outils de paie, d'avantages sociaux et de SIRH #### Limites de Rippling 💢 Les entreprises doivent valider un forfait payant sans avoir pu tester le logiciel La plateforme s'appuie sur des connexions d'applications gérées par les utilisateurs, qui peuvent être incohérentes ou incomplètes

Assistance en anglais et en français uniquement, ce qui peut poser problème aux équipes internationales #### Tarifs de Rippling 💰 *Tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Rippling 🌟 *G2 : 4,8/5 (plus de 5 430 avis) *Capterra : 4,9/5 (plus de 3 390 avis)

🔗 À lire également : undefined La gestion des employés payés à l'heure comporte des défis uniques : conflits d'horaires, erreurs de paie et va-et-vient sans fin concernant les échanges de postes. Homebase élimine le chaos en offrant une plateforme tout-en-un qui combine la planification, le suivi du temps et la paie et 📌 Exemple : Imaginez que le membre de votre équipe demande un échange de poste, et qu'en quelques minutes, il soit approuvé et mis à jour dans toute l'équipe, sans SMS ni confusion. Homebase permet à tout le monde d'être sur la même page grâce à son application mobile facile à utiliser, ses notifications automatisées et ses mises à jour en temps réel. #### Les meilleures fonctionnalités de Homebase ✅ * Gérez gratuitement la planification et le suivi du temps de travail de jusqu'à 20 employés sur un seul emplacement Semblable à Rippling, BambooHR vous permet de gérer les nouvelles embauches, les inscriptions et le traitement de la paie sur une plateforme facile à naviguer. Qu'il s'agisse de réduire un processus d'avantages sociaux de trois semaines à seulement deux jours ou d'économiser 20 000 dollars par an grâce à la paie automatisée, la plateforme permet aux entreprises de se concentrer davantage sur les personnes et moins sur la paperasse. #### Les meilleures fonctionnalités de BambooHR ✅

Consolide la paie, le suivi du temps, les avantages sociaux et la gestion des performances dans une seule interface Permet aux employés d'accéder à leurs informations et de les mettre à jour, automatisant ainsi la gestion des ressources humaines Supposons que votre équipe ait du mal à garder tout le monde sur la même page. Avec monday.com, vous pouvez visualiser les progrès à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et de tableaux de bord personnalisés tout en automatisant les tâches répétitives pour gagner du temps. 🍪 *Bonus : Son interface par glisser-déposer facilite l'organisation de votre flux de travail sans nécessiter de connaissances techniques.

Notez que les fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps et les diagrammes de Gantt ne sont disponibles que dans les plans de niveau supérieur. #### monday.com meilleures fonctionnalités ✅ Adaptez vos tableaux de projet à vos besoins précis Suivez les performances de l'équipe grâce à plus de 15 options d'affichage, y compris des diagrammes et des tableaux Définissez des règles pour les notifications, les changements de statut et l'attribution des tâches Partagez des tableaux avec des parties prenantes externes et laissez des commentaires aux membres de l'équipe

Commencez plus rapidement grâce aux flux de travail prédéfinis #### Limites de monday.com 💢 Convient uniquement aux petites équipes (jusqu'à deux utilisateurs) Les forfaits de base ne disposent pas de fonctionnalités avancées Nécessite du temps pour maîtriser les options de personnalisation Moins de fonctions que la version de bureau 💡 Conseil de pro : Vous cherchez un moyen facile de suivre votre temps ? Consultez notre liste de undefined #### Prix de monday.com 💰 *Forfait Free : pour les particuliers et les petites équipes (jusqu'à 2 utilisateurs) *Forfait Basic : 9 $/mois par utilisateur *Forfait Standard : 12 $/mois par utilisateur

Que disent les utilisateurs de monday.com ? > J'aime aussi ses capacités d'intégration, en plus d'offrir des tonnes d'intégration sans code avec des plateformes comme CognitoForms, Gmail, Slack et Twilio, etc. undefined ### 11. Hubstaff (Idéal pour la productivité et le suivi du temps) via undefined Imaginez une solution qui non seulement suit les heures, mais signale également les inefficacités en temps réel - c'est exactement ce que fait Hubstaff. Il s'adresse aux équipes de bureau, à distance et hybrides, en offrant des fonctionnalités qui garantissent un suivi précis du temps et des informations sur la productivité.

Et si vous souhaitez effectuer un suivi détaillé de l'activité, capturer des captures d'écran, des URL et des applications utilisées pendant les heures de travail, vous avez deviné, Hubstaff a ce qu'il vous faut. #### Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff ✅ Suivi des heures de travail sur le bureau, le web, le mobile et l'extension Chrome Surveillance des frappes au clavier, capture d'écran et suivi de l'utilisation des applications/URL pour la responsabilité * Automatisation de la paie et génération des factures des clients en fonction des heures suivies

Fournit des rapports détaillés pour identifier les inefficacités et améliorer /href/ https://clickup.com/blog/resource-allocation// l'allocation des ressources /%href/ Suit les emplacements des équipes sur le terrain, bien que la fonctionnalité pourrait être plus robuste #### Limitations de Hubstaff 💢 Ne bloque pas les employés qui pointent en dehors des lieux de travail * Aucun détail de projet ou d'emplacement ne peut être ajouté aux quarts de travail, ce qui limite la flexibilité

Les fonctionnalités telles que le suivi des pauses et les règles relatives aux heures supplémentaires dans l'application mobile sont moins efficaces que les outils de bureau. Les fonctionnalités avancées telles que les intégrations illimitées et les rapports détaillés sont réservées aux forfaits premium. #### Tarifs Hubstaff 💰 Starter : 4,99 $/mois par utilisateur *Grow : 7,50 $/mois par utilisateur *Team : 10,00 $/mois par utilisateur

Le processus d'obtention des permissions est simple et l'application fait un excellent travail en clarifiant quelles données sont collectées, donc je ne suis jamais confus sur la façon dont cela fonctionne. /href/ https://www.g2.com/products/hubstaff/reviews/hubstaff-review-10670887 Commentateur G2 /%href/ 🔗 À lire également : Que vous débutiez ou que vous vous développiez, Gusto simplifie les tâches les plus délicates (comme les impôts, les avantages sociaux et la conformité) pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer votre entreprise et satisfaire votre équipe. #### Les meilleures fonctionnalités de Gusto ✅ Gérer la paie en quelques clics grâce aux calculs et déclarations d'impôts intégrés Inclut l'assurance maladie, les forfaits retraite et les avantages financiers, sans frais de courtage supplémentaires Imaginons qu'on est un vendredi après-midi et que votre équipe est toujours en train de se démener pour finaliser les horaires de la semaine prochaine. Les textes s'enchaînent, les e-mails s'accumulent et vous vous demandez s'il n'y a pas une meilleure solution. C'est là que When I Work améliore les choses.

La plateforme facilite grandement la planification des équipes, le suivi du temps et la mise à jour de la page de chacun. Que vous gériez un café animé, un magasin de détail ou un établissement de santé, When I Work vous aide à gagner des heures de travail d'administrateur. 🧠 Le saviez-vous : Selon le undefined , en février 2023, 43 % des établissements privés américains payaient leurs employés toutes les deux semaines, ce qui en faisait la période de paie la plus courante. La planification devient donc une tâche importante pour les RH. #### Les meilleures fonctionnalités de When I Work ✅ Créer automatiquement des horaires de travail entiers en un seul clic Les employés peuvent échanger leurs quarts de travail et les responsables sont informés instantanément

Messagerie intégrée pour les discussions individuelles ou de groupe afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde Planifiez, suivez le temps et communiquez directement depuis les applications mobiles Gérez les budgets de main-d'œuvre et réduisez les coûts grâce à des outils prédictifs #### Limites de When I Work 💢 Pas d'assistance téléphonique et heures de discussion en direct limitées Impossible de surveiller des tâches spécifiques ou des types de travail horaires * Certains besoins de planification avancés peuvent nécessiter des solutions manuelles

Quand je travaille sur les prix 💰 *Essentials : 2,50 $/mois par utilisateur *Pro : 5 $/mois par utilisateur *Premium : 8 $/mois par utilisateur #### Quand je travaille sur les évaluations et les avis 🌟 *G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Voici une idée audacieuse : que se passerait-il si vos employés les plus performants commençaient soudainement à ne plus respecter les délais ? Vous voyez, le suivi du temps ne devrait pas donner l'impression que Big Brother veille sur vous. L'objectif n'est pas de surveiller chaque mouvement, mais d'utiliser des outils intelligents qui aident à équilibrer les charges de travail, à prévenir l'épuisement professionnel et à maintenir l'engagement et la productivité de toute l'équipe.

ClickUp excelle en offrant des outils tels que la planification par glisser-déposer et les diagrammes de Gantt, qui rendent la planification facile et adaptable. Son système de gestion des tâches personnalisable vous permet de personnaliser les flux de travail avec des menus déroulants, des checklists et des étapes de progression, répondant ainsi aux besoins uniques de votre équipe.

Sans oublier les fonctionnalités de modification en temps réel telles que les documents et les tableaux blancs, qui permettent à tous de rester sur la même longueur d'onde, même dans le cadre d'installations à distance. Lorsque vous gérez des équipes, il ne s'agit pas d'ajouter plus d'outils, mais de choisir le bon.