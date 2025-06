Les 13 meilleures alternatives à Connecteam en 2025

Dans le monde du travail dynamique d'aujourd'hui, une gestion et une communication efficaces au sein des équipes sont plus cruciales que jamais, en particulier avec l'essor des modèles de télétravail et de travail hybride.

Bien que Connecteam offre une plateforme robuste pour la gestion des équipes et des opérations, diverses alternatives peuvent répondre aux différents besoins et préférences des entreprises.

Quelles sont les autres solutions disponibles ?

Bonne nouvelle : nous avons dressé une liste des meilleurs concurrents de Connecteam (y compris des outils proposant une version gratuite) qui pourraient bien offrir les fonctionnalités qui manquent à votre installation actuelle. Découvrez-les sans plus attendre.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste de nos meilleures alternatives à Connecteam : ClickUp : idéal pour la collaboration en équipe, la planification et la gestion des tâches : idéal pour la collaboration en équipe, la planification et la gestion des tâches QuickBooks Time : idéal pour le suivi du temps et l'intégration de la paie Clockify : le meilleur pour le suivi du temps avec un forfait gratuit Deputy : idéal pour la planification des horaires des employés et le suivi du temps Asana : idéal pour la gestion de projet et la collaboration en équipe Rippling : idéal pour la gestion tout-en-un des ressources humaines, de la paie et de l'informatique Homebase : idéal pour les petites entreprises avec des équipes rémunérées à l'heure BambooHR : la meilleure solution RH complète pour les PME Buddy Punch : idéal pour un suivi simple du temps et la responsabilisation Monday. com : idéal pour une gestion de projet conviviale Hubstaff : le meilleur pour la productivité et le suivi du temps Gusto : idéal pour les petites et moyennes entreprises Quand je travaille : Idéal pour les lieux de travail fonctionnant par roulement

Que rechercher dans une alternative à Connecteam ?

Voici ce que vous devez absolument rechercher dans toute alternative :

Gestion de la base de données des employés : centralisez les données, classez les employés par rôle ou emplacement et effectuez facilement des mises à jour

Gestion des présences et des congés : simplifiez les registres de présence, les entrées et le suivi du temps, ainsi que les demandes de congés tout en garantissant l'exactitude des paies

Options en libre-service : permettez à vos employés d'accéder à une base de connaissances dédiée contenant des documents RH, de demander des congés et de suivre leurs projets de manière indépendante

Outils de gestion des performances : effectuez des évaluations détaillées des performances, fixez des objectifs et donnez votre avis en temps réel

Plateformes d'apprentissage et d'analyse : proposez des opportunités de développement de carrière et utilisez des analyses pour suivre l'engagement, le taux de départ et la productivité

Les 13 meilleures alternatives à Connecteam

Fait surprenant : seulement 16 % des entreprises utilisent la technologie pour surveiller l'engagement de leurs employés.

Ces 16 % ont une longueur d'avance, car le suivi de l'engagement et des performances des employés, en particulier dans une configuration à distance, est indispensable pour stimuler la productivité et favoriser la réussite de l'entreprise.

Voici une liste sélectionnée d'outils qui offrent des fonctionnalités similaires à Connecteam, mais sans aucun inconvénient :

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration en équipe, la planification et la gestion des tâches)

Vous vous souvenez des fonctionnalités indispensables dont nous venons de parler ? ClickUp les possède toutes. C'est ce qui fait de ClickUp « l'application tout-en-un pour le travail », à laquelle font confiance plus de 3 millions d'équipes dans le monde entier. Bon nombre de ces équipes travaillent à distance, et ClickUp offre des fonctionnalités spécialement conçues pour simplifier la planification, l'organisation et l'exécution des projets dans tous les environnements de travail.

Prenons l'exemple de la planification. La vue Calendrier de ClickUp permet le glisser-déposer, ce qui facilite grandement la reprogrammation : il suffit de cliquer, de glisser et de déposer pour réorganiser toute votre semaine. Vous avez un projet à long terme ? Passez à la vue Gantt de ClickUp, mappez les dépendances et ajustez les délais en un simple clic.

Glissez-déposez des évènements dans un calendrier à l'aide des fonctionnalités de planification de ClickUp

Vous souhaitez suivre la progression ? La vue Charge de travail indique qui est débordé et qui pourrait se voir attribuer davantage de tâches, ce qui facilite la gestion de l'équipe.

ClickUp tire également son épingle du jeu en matière de gestion des tâches grâce à ClickUp Tasks.

La personnalisation des tâches est un autre point fort, qui permet aux managers de personnaliser les tâches en fonction des membres de l'équipe. Vous avez un perfectionniste dans votre équipe ? Ajoutez une checklist et des étapes claires telles que « brouillon » ou « en cours de révision » pour satisfaire leur nature méticuleuse.

Organisez les tâches selon vos préférences à l'aide des champs personnalisés ClickUp

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés ClickUp pour suivre les indicateurs et les informations directement dans les tâches. Ces fonctionnalités variées aident les équipes à maîtriser la délégation des tâches aussi facilement que possible.

💡 Conseil de pro : avec les champs personnalisés de ClickUp, ajoutez des menus déroulants, des cases à cocher ou même des champs numériques à vos tâches pour une meilleure organisation et un meilleur contexte. Si vous attribuez une tâche de création de contenu, incluez des champs tels que « Public cible », « Date limite » et « Statut d'approbation ». Ainsi, tout le monde sait exactement ce qui est nécessaire en un coup d'œil.

La collaboration est un autre domaine dans lequel ClickUp excelle.

Une équipe marketing travaillant sur le lancement d'un produit peut réfléchir sur les tableaux blancs ClickUp, documenter ses stratégies dans les documents ClickUp et attribuer des tâches avec des délais et des priorités clairs dans les tâches ClickUp.

Suggérez des modifications, laissez des commentaires et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Vous devez modifier le brouillon de la campagne ? Toute l'équipe peut travailler ensemble en temps réel sur ClickUp Docs, en laissant des commentaires et des suggestions directement dans l'environnement de travail.

📌 Exemple : imaginez une équipe RH à distance chargée de l'intégration des nouveaux employés. Grâce à ClickUp, elle peut stocker tous les documents relatifs aux employés, des contrats aux supports de formation, dans un dossier centralisé et sécurisé. Chaque membre de l'équipe peut mettre à jour les fichiers, ajouter des notes et suivre la progression sans jamais empiéter sur le travail des autres. Grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires en fil de discussion et les notifications instantanées, tout le monde reste informé sans avoir à vérifier constamment.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp ✅

Planification par glisser-déposer dans le calendrier : déplacez facilement les évènements dans les vues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, idéal pour ajuster les forfaits sans effort

Diagrammes de Gantt avec dépendances : mappez les échéanciers de vos projets, connectez les tâches avec leurs dépendances et modifiez facilement les calendriers pour que tout reste sur la bonne voie

Gestion des ressources avec la vue Charge de travail : vérifiez les capacités des membres de l'équipe en un coup d'œil pour éviter le surmenage ou la sous-utilisation

Champs personnalisés et statuts des tâches : personnalisez les tâches à l'aide de menus déroulants, de cases à cocher et de statuts de progression tels que « première ébauche » ou « en cours de révision »

Plus de 15 vues personnalisables : de la liste et du tableau à l'échéancier et au calendrier, laissez votre équipe choisir la vue qui convient à son flux de travail

Collaboration en temps réel avec ClickUp Docs : coéditez des documents, réfléchissez ensemble sur des tableaux blancs et suivez les commentaires en fil de discussion pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Limites de ClickUp 💢

La multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante au premier abord, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les outils de gestion de projet

Tarifs ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Le suivi des tâches est très facile grâce à de nombreux détails granulaires. Le partage avec les équipes et l'invitation de nouveaux membres à collaborer au tableau et à la tâche sont très faciles.

2. QuickBooks (idéal pour le suivi du temps et l'intégration de la paie)

via QuickBooks

QuickBooks Time intervient pour rendre le suivi du temps moins fastidieux et plus efficace.

Que vous soyez une petite entreprise qui effectue le suivi des heures ou une grande entreprise qui gère l'intégration de la paie, QuickBooks Time est conçu pour simplifier la gestion de la main-d'œuvre.

Grâce à son application mobile de suivi du temps et à ses fonctionnalités de géorepérage, QuickBooks Time vous permet de toujours savoir qui travaille, où et sur quoi.

Imaginez un membre de votre équipe à distance qui pointe depuis le site d'un client ou un ouvrier du bâtiment qui reçoit automatiquement un rappel pour pointer à la fin de sa journée de travail.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks ✅

Suivez, modifiez et approuvez les relevés de temps où que vous soyez grâce à l'application mobile

Assurez-vous que vos employés sont là où ils doivent être grâce à des rappels d'arrivée et de départ basés sur leur emplacement

Permettez aux travailleurs sur site de pointer à l'aide de codes PIN ou d'une vérification par photo afin d'éviter le vol de temps

Générez des informations détaillées pour suivre les coûts des projets, surveiller la productivité des employés et planifier les salaires

Comparez les heures estimées et les heures réelles pour une meilleure allocation des ressources et un respect des délais

Limites de QuickBooks 💢

Les frais de base et les frais par utilisateur peuvent rapidement s'accumuler pour les petites entreprises

Les utilisateurs signalent que le système exige souvent des changements de mot de passe, ce qui peut perturber les flux de travail

Bien que puissants, la configuration et la maîtrise des intégrations et des outils avancés peuvent prendre beaucoup de temps

Tarifs QuickBooks 💰

Premium : 20 $/mois de frais de base + 8 $/mois par utilisateur

Elite : 40 $/mois de frais de base + 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur QuickBooks 🌟

G2 : 4,5/5 (plus de 1 430 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 6 960 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuickBooks ?

Les fonctionnalités les plus appréciées sont la facturation, le suivi des dépenses et la gestion des stocks. Je l'utilise fréquemment, presque tous les jours.

3. Clockify (Idéal pour le suivi du temps avec un forfait gratuit)

via Clockify

Clockify élimine le chaos du suivi du temps et des présences grâce à son forfait gratuit à vie, idéal pour les équipes qui cherchent à gérer leurs heures de travail sans se ruiner.

Des simples chronomètres aux rapports avancés, Clockify est synonyme de flexibilité. Imaginez un designer qui suit ses heures facturables ou un responsable qui analyse les données des relevés de temps pour affiner les flux de travail.

Il fonctionne même pour les équipes à distance, offrant un suivi GPS de l'emplacement et un géorepérage pour garantir la précision.

Meilleures fonctionnalités de Clockify ✅

Suivez le temps, les projets et les utilisateurs sans aucune restriction de coût

Utilisez des chronomètres, des relevés de temps et même un kiosque partagé pour les équipes sur site

Obtenez des informations sur la productivité, les revenus et la répartition du temps

Surveillez l'emplacement et les itinéraires de votre équipe pour garantir la responsabilité de chacun

Comparez le temps estimé et le temps réel passé sur les tâches et les projets

Limites de Clockify 💢

Les fonctionnalités avancées telles que la planification et la facturation nécessitent des mises à niveau payantes

Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut être intimidant pour les utilisateurs ayant des besoins simples

Certains utilisateurs signalent des dysfonctionnements occasionnels et une expérience moins intuitive par rapport à la version bureau

Tarifs Clockify 💰

Standard : 5,49 $/mois par utilisateur

Pro : 7,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify : 🌟

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 130 avis)

4. Deputy (Idéal pour la planification des horaires des employés et le suivi du temps)

via Deputy

Essayer de gérer les plannings des employés, les salaires et la conformité, tout cela en même temps, c'est la recette du chaos.

Deputy simplifie tout cela en offrant une plateforme conviviale pour la planification, le suivi du temps et la gestion des effectifs.

Voici comment : Deputy vous permet de créer des plannings intelligents en quelques clics. Vous pouvez échanger des quarts de travail sans interminables allers-retours ou gérer la paie et la conformité à partir de la même plateforme au lieu de passer d'une plateforme à l'autre.

De plus, son application mobile permet même aux employés de pointer, de demander des congés ou de consulter leur planning où qu'ils se trouvent. Cela la rend particulièrement pratique pour les environnements de travail dynamiques tels que le commerce de détail, l'hôtellerie et la santé.

🧠 Le saviez-vous : 94 % des chefs d'entreprise dans le monde souhaitent que leur logiciel de paie s'intègre parfaitement à tous leurs logiciels et systèmes RH.

Les meilleures fonctionnalités de Deputy ✅

Créez, modifiez et échangez les plannings de vos employés en quelques clics

Enregistrez des relevés de temps précis et exportez-les directement vers les systèmes de paie

Permettez à vos employés de gérer leurs horaires, de pointer à l'arrivée et au départ, et de demander des congés via l'application

Simplifiez le respect des lois du travail et évitez les erreurs coûteuses grâce à des outils de conformité intégrés

Connectez-vous à des systèmes de paie et de RH populaires pour rationaliser vos opérations

Limites de Deputy 💢

Le prix par utilisateur peut rapidement augmenter pour les petites équipes disposant d'un budget limité

Les fonctionnalités de rapports ne sont peut-être pas aussi avancées que celles de certains concurrents

Certains utilisateurs signalent des temps de chargement lents et des problèmes mineurs d'utilisation pendant les périodes de pointe

Tarifs Deputy 💰

Planification : 4,50 $/mois par utilisateur

Temps et présence : 4,50 $/mois par utilisateur

Premium : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement à 5 $/mois par utilisateur)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deputy 🌟

G2 : 4,6/5 (plus de 310 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 730 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deputy ?

J'apprécie le fait que les plannings puissent être consultés par les membres de l'équipe et qu'ils puissent être divisés en groupes.

J'apprécie le fait que les plannings puissent être consultés par les membres de l'équipe et qu'ils puissent être divisés en groupes.

5. Asana (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration en équipe)

via Asana

Avec Asana, vous pouvez organiser chaque détail de votre projet : fixer des délais, attribuer des tâches et suivre la progression en temps réel.

En fait, si vous avez besoin d'un aperçu général, vous pouvez utiliser la vue Échéancier pour visualiser comment tout s'articule.

De l'automatisation des flux de travail à l'intégration de plus de 300 outils tels que Slack et Google Drive, Asana est conçu pour simplifier les projets complexes.

🧠 Le saviez-vous ? Selon le sondage mondial annuel de Deloitte auprès de cadres supérieurs, 73 % des organisations ont commencé à utiliser l'automatisation intelligente pour fluidifier les flux de travail et les processus métier.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana ✅

Organisez efficacement vos tâches grâce à des priorités claires et des mises à jour en temps réel

Invitez les membres de votre équipe à rejoindre des environnements de travail, partagez la progression et laissez des commentaires sur les tâches

Visualisez la progression des projets et identifiez facilement les exigences contradictoires

Connectez-vous à plus de 300 outils, dont Slack, Microsoft Teams et Google Drive

Ajoutez des détails spécifiques aux tâches pour fournir un contexte et suivre efficacement la progression

Limites d'Asana 💢

Contrairement à ses concurrents, Asana ne dispose pas de fonctionnalités natives de suivi du temps

Le nombre considérable de fonctionnalités peut rendre les tâches de base inutilement complexes

Un seul utilisateur peut être affecté à une tâche, ce qui peut nuire à la collaboration sur les responsabilités partagées

Tarifs Asana 💰

Personnel : Gratuit

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Asana 🌟

G2 : 4,4/5 (plus de 10 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

L'interface d'Asana est facile à utiliser et intuitive, ce qui facilite la navigation sur la plateforme et l'exécution de tâches spécifiques.

6. Rippling (idéal pour la gestion tout-en-un des ressources humaines, de la paie et de l'informatique)

via Rippling

Si vous êtes un professionnel des ressources humaines à la recherche d'un outil de gestion d'équipe qui unifie les ressources humaines, la paie, l'informatique et la gestion des dépenses, découvrez Rippling.

L'écosystème intégré de Rippling vous permet d'intégrer un nouvel employé simplement en lui attribuant son appareil et en configurant sa paie, le tout dans un seul flux de travail.

De l'automatisation des tâches répétitives grâce à des « recettes » personnalisables à l'alerte en cas de problèmes de conformité tels que les violations du salaire minimum ou les écarts de rémunération, il offre des solutions que les concurrents négligent souvent.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling ✅

Soyez informé des problèmes tels que les violations du salaire minimum, les écarts de rémunération et les failles de sécurité

Automatisez les tâches chronophages grâce à des « recettes » générées par les utilisateurs pour les sondages, les formules comptables, etc

Gérez les ressources humaines, la paie, l'informatique et les dépenses sur une seule plateforme, pour garantir le bon déroulement des opérations

Ajoutez ou supprimez des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe ou se réduit

Gérez des équipes dans plus de 140 pays grâce à des outils de paie, d'avantages sociaux et de SIRH

Limites de Rippling 💢

Les entreprises doivent valider un forfait payant sans pouvoir tester le logiciel au préalable

La plateforme repose sur des connexions d'applications alimentées par les utilisateurs, qui peuvent être incohérentes ou incomplètes

Assistance disponible uniquement en anglais et en français, ce qui peut poser problème aux équipes internationales

Tarification variable 💰

Tarification personnalisée

Évaluations et avis élogieux 🌟

G2 : 4,8/5 (plus de 5 430 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 3 390 avis)

7. Homebase (idéal pour les petites entreprises avec des équipes rémunérées à l'heure)

via Homebase

La gestion des employés rémunérés à l'heure comporte des défis particuliers : conflits d'horaires, erreurs de paie et discussions interminables au sujet des échanges de quarts de travail.

Homebase élimine le chaos en offrant une plateforme tout-en-un qui combine la planification, le suivi du temps et la paie, et améliore la communication au sein de l'équipe.

📌 Exemple : imaginez qu'un membre de votre équipe demande un échange de quart de travail. En quelques minutes, celui-ci est approuvé et mis à jour pour toute l'équipe, sans texte ni confusion. Homebase permet à tout le monde de rester sur la même page grâce à son application mobile facile à utiliser, ses notifications automatisées et ses mises à jour en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Homebase ✅

Gérez gratuitement la planification et le suivi du temps pour jusqu'à 20 employés sur un seul emplacement

Permettez à vos employés de pointer à leur arrivée et à leur départ, d'afficher leurs plannings et de demander des congés où qu'ils se trouvent

Simplifiez la planification des équipes grâce à des modèles, une planification prédictive et des notifications en temps réel

Convertissez facilement les relevés de temps en fiches de paie grâce à la fonctionnalité intégrée de déclaration fiscale

Envoyez des mises à jour, des rappels de changement d'équipe et des annonces à l'équipe via l'application

💡 Conseil de pro : avec ClickUp, allez au-delà de la planification et du suivi du temps de base. Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des détails tels que « Type de quart », « Taux de rémunération » ou « Statut d'approbation » directement dans les tâches et intégrez-les de manière transparente aux systèmes de paie pour garantir des paiements précis, le tout sur une seule plateforme.

Limites de Homebase 💢

De nombreuses fonctionnalités, telles que les outils de recrutement et de conformité, sont réservées aux forfaits supérieurs

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors de la prise de point, ce qui peut nuire à la précision des paies

S'adresse principalement aux entreprises basées aux États-Unis, ce qui limite son utilisation à l'échelle mondiale

Tarifs Homebase 💰

Basic : gratuit (jusqu'à 20 employés sur un seul emplacement)

Essentials : 20 $/mois par emplacement

Plus : 48 $/mois par emplacement

Tout-en-un : 80 $/mois par emplacement

Évaluations et avis sur Homebase 🌟

G2 : 4,2/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 060 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Homebase ?

J'apprécie beaucoup le fait qu'il envoie des e-mails et des notifications par texte lorsqu'un nouvel horaire ou une modification a été créé.

J'apprécie beaucoup le fait qu'il envoie des e-mails et des notifications par texte lorsqu'un nouvel horaire ou une modification a été créé.

8. BambooHR (idéal pour les solutions RH complètes destinées aux PME)

via BambooHR

Semblable à Rippling, BambooHR vous permet de gérer les nouvelles embauches, les inscriptions et la paie sur une plateforme facile à naviguer.

Qu'il s'agisse de réduire un processus de gestion des avantages sociaux de trois semaines à seulement deux jours ou d'économiser 20 000 dollars par an grâce à la paie automatisée, la plateforme permet aux entreprises de se concentrer davantage sur leurs employés et moins sur la paperasse.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR ✅

Consolidez la paie, le suivi du temps, les avantages sociaux et la gestion des performances dans une seule interface

Permet aux employés d'accéder à leurs informations et de les mettre à jour, automatisant ainsi la gestion de la charge de travail des RH

Offre une variété de rapports personnalisables pour une prise de décision basée sur les données

Simplifiez le recrutement et l'embauche grâce à la fonctionnalité ATS intégrée

Simplifiez le processus d'intégration grâce aux signatures électroniques et aux dossiers de bienvenue

Limites de BambooHR 💢

Les détails des tarifs ne sont pas facilement disponibles et nécessitent de contacter l'équipe commerciale

La gestion des salaires et des avantages sociaux n'est disponible que pour les entreprises basées aux États-Unis

Le suivi du temps n'est pas inclus dans le forfait de base et nécessite un coût supplémentaire

💡 Conseil de pro : Vous avez essayé BambooHR, mais vous cherchez des alternatives ? Voici notre sélection des 10 meilleures alternatives à BambooHR pour les équipes RH

Tarifs BambooHR 💰

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BambooHR 🌟

G2 : 4,4/5 (plus de 2 420 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 980 avis)

9. Buddy Punch (Idéal pour un suivi simple du temps et la responsabilisation)

via Buddy Punch

La gestion des heures de travail des employés ne devrait pas ressembler à un casse-tête, et Buddy Punch veille à ce que ce ne soit pas le cas.

Conçue pour les petites et moyennes entreprises, cette plateforme simplifie le suivi du temps, la planification et l'intégration de la paie.

Voici comment cela fonctionne : Buddy Punch facilite le suivi des heures grâce au GPS, au géorepérage et à la vérification par webcam.

De plus, il offre un suivi de l'emplacement et des relevés de temps automatisés qui s'intègrent directement aux systèmes de paie tels que QuickBooks et Paychex.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch ✅

Les employés peuvent pointer à l'arrivée et au départ à l'aide de codes QR, de webcams ou du GPS

Définissez des restrictions basées sur l'emplacement pour empêcher les fraudes sur les pointages

Recevez des notifications pour les heures supplémentaires ou les pointages manqués

Connectez-vous en toute transparence avec les principaux logiciels de paie tels que QuickBooks et ADP

Générez des relevés de temps détaillés et des résumés de paie

Limites de Buddy Punch 💢

Nécessite une connexion Internet pour pointer à l'arrivée et au départ

Le chat en direct est disponible uniquement du lundi au vendredi

Les applications mobiles ne disposent pas de certaines fonctionnalités disponibles dans la version de bureau

Tarifs de Buddy Punch 💰

Starter : 4,49 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base

Pro : 5,99 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base

Enterprise : 10,99 $/mois par utilisateur + 19 $ de frais de base

Évaluations et avis sur Buddy Punch 🌟

G2 : 4,8/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 030 avis)

10. Monday. com (Idéal pour une gestion de projet conviviale)

Imaginons que votre équipe ait du mal à mettre tout le monde sur la même page. Avec monday.com, vous pouvez visualiser la progression à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et de tableaux de bord personnalisés, tout en automatisant les tâches répétitives pour gagner du temps.

🍪 Bonus : son interface glisser-déposer facilite l'organisation de votre flux de travail sans nécessiter de connaissances techniques particulières.

Veuillez noter que les fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps et les diagrammes de Gantt ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

monday. com meilleures fonctionnalités ✅

Personnalisez vos tableaux de projet pour répondre exactement à vos besoins

Suivez les performances de votre équipe grâce à plus de 15 options d'affichage, notamment des diagrammes et des tableaux

Définissez des règles pour les notifications, les changements de statut et l'attribution des tâches

Partagez des tableaux avec des parties prenantes externes et laissez des commentaires aux membres de l'équipe

Commencez plus rapidement grâce à des flux de travail prédéfinis

limites de monday.com 💢

Convient uniquement aux petites équipes (jusqu'à deux utilisateurs)

Les forfaits de base ne comprennent pas les fonctionnalités avancées

Nécessite du temps pour maîtriser les options de personnalisation

Moins fonctionnel que la version bureau

tarifs monday. com 💰

Forfait Free : Pour les particuliers et les petites équipes (jusqu'à 2 utilisateurs)

Forfait de base : 9 $/mois par utilisateur

Forfait standard : 12 $/mois par utilisateur

Forfait Pro : 19 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis sur monday.com 🌟

G2 : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday.com ?

J'apprécie également ses capacités d'intégration, en plus d'offrir des tonnes d'intégrations sans code avec des plateformes telles que CognitoForms, Gmail, Slack, Twilio, etc.

11. Hubstaff (Idéal pour la productivité et le suivi du temps)

via Hubstaff

Imaginez une solution qui non seulement suit les heures, mais signale également les inefficacités en temps réel : c'est exactement ce que fait Hubstaff.

Il s'adresse aux équipes de bureau, à distance et hybrides, et offre des fonctionnalités qui garantissent un suivi précis du temps et des informations sur la productivité.

Et si vous souhaitez suivre en détail les activités, capturer des captures d'écran, des URL et les applications utilisées pendant les heures de travail, vous avez deviné : Hubstaff est là pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff ✅

Suivez les heures de travail sur bureau, web, mobile et extension Chrome

Surveille les frappes au clavier, capture des captures d'écran et suit l'utilisation des applications/URL pour plus de responsabilité

Automatise la paie et génère des factures clients en fonction des heures suivies

Fournit des rapports détaillés pour identifier les inefficacités et améliorer l'allocation des ressources

Suivi des emplacements des équipes sur le terrain, mais les fonctionnalités pourraient être plus robustes

Limites de Hubstaff 💢

N'empêche pas les employés de pointer en dehors de leur lieu de travail

Aucun détail sur les projets ou les emplacements ne peut être ajouté aux quarts de travail, ce qui limite la flexibilité

Les fonctionnalités telles que le suivi des pauses et les règles relatives aux heures supplémentaires dans l'application mobile sont moins efficaces que les outils de bureau

Les fonctionnalités avancées telles que les intégrations illimitées et les rapports détaillés sont réservées aux forfaits premium

Tarifs Hubstaff 💰

Starter : 4,99 $/mois par utilisateur

Croissance : 7,50 $/mois par utilisateur

Équipe : 10,00 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25,00 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hubstaff 🌟

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hubstaff ?

Le processus d'octroi des permissions est simple, et l'application explique très bien quelles données sont collectées, je ne suis donc jamais perdu.

12. Gusto (idéal pour les petites et moyennes entreprises)

via Gusto

Gusto s'occupe de tous les casse-tête habituels des RH : gestion des paies, gestion des avantages sociaux sans effort et intégration des nouveaux employés.

Que vous soyez une entreprise en démarrage ou en pleine croissance, Gusto simplifie les tâches complexes telles que les impôts, les avantages sociaux et la conformité afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer votre entreprise et satisfaire votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Gusto ✅

Gérez vos paies en quelques clics grâce au calcul et à la déclaration des impôts intégrés

Comprend une assurance maladie, des plans de retraite et des avantages financiers, sans frais de courtage supplémentaires

Rationalisez vos processus grâce au suivi des tâches, aux checklists d'intégration personnalisées et aux flux de travail sans papier

Les employés peuvent accéder à leurs bulletins de paie, gérer leurs avantages sociaux et utiliser l'application Gusto Wallet pour bénéficier d'outils financiers

Connectez-vous aux meilleures applications d'entreprise pour le suivi du temps, la comptabilité et bien plus encore

Limites de Gusto 💢

Le prix des forfaits double d'un niveau à l'autre, ce qui limite leur accessibilité pour les petites entreprises

Des outils importants tels que les alertes de conformité ne sont disponibles que dans le forfait le plus cher

Les rapports faisant état de temps de réponse lents et de problèmes non résolus sont de plus en plus nombreux

Couverture disponible dans 38 États et à Washington, D.C. uniquement

L'application n'offre assistance qu'aux employés, laissant les employeurs sans fonctionnalité mobile

Tarifs Gusto 💰

Simple : 40 $/mois + 6 $ par utilisateur

Plus : 80 $/mois + 12 $ par utilisateur

Premium : 180 $/mois + 22 $ par utilisateur

Évaluations et avis sur Gusto 🌟

G2 : 4,5/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

13. When I Work (idéal pour les lieux de travail fonctionnant par roulement)

Via Quand je travaille

Imaginons que nous sommes vendredi après-midi et que votre équipe est encore en train de finaliser les horaires de la semaine prochaine. Les textes fusent, les e-mails s'accumulent et vous vous demandez s'il existe une meilleure solution.

C'est là que When I Work fait la différence.

La plateforme facilite grandement la planification des horaires, le suivi du temps et la coordination de tous les employés. Que vous gériez un café animé, un magasin de détail ou un établissement de santé, When I Work vous aide à gagner du temps sur les tâches administratives.

🧠 Le saviez-vous : selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), en février 2023, 43 % des établissements privés américains payaient leurs employés toutes les deux semaines, ce qui en fait la période de paie la plus courante. La planification devient donc une tâche importante pour les RH.

Quand je travaille les meilleures fonctionnalités ✅

Créez automatiquement des plannings de travail complets en un seul clic

Les employés peuvent échanger leurs horaires et les responsables sont immédiatement informés

Messagerie intégrée pour discuter en tête-à-tête ou en groupe afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Planifiez, suivez le temps et communiquez directement depuis des applications mobiles

Gérez vos budgets de main-d'œuvre et réduisez vos coûts grâce à des outils prédictifs

Limites de When I Work 💢

Pas d'assistance téléphonique et heures d'ouverture limitées pour le chat en direct

Impossible de surveiller des tâches spécifiques ou des types de travail horaires

Certaines fonctionnalités avancées de planification peuvent nécessiter des solutions manuelles

Quand je travaille sur les tarifs 💰

Essentials : 2,50 $/mois par utilisateur

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur When I Work 🌟

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Voici une liste d'autres alternatives à Connecteam qui ne figurent pas dans notre top 13, mais qui peuvent s'avérer très utiles pour vos équipes :

7shifts : se concentre sur la planification des horaires dans les restaurants avec des fonctionnalités telles que la gestion des équipes, le suivi du temps et la prévision des coûts de main-d'œuvre. S'intègre parfaitement aux systèmes de point de vente pour rationaliser les opérations

Personio : Conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises. Offre des outils de suivi du temps, de gestion des données des employés, de traitement de la paie et de recrutement conformes à la législation

Xenia : Spécialisé dans la gestion du personnel de première ligne avec des fonctionnalités de gestion des tâches, de communication et de suivi des performances. Fournit des flux de travail personnalisables et des analyses en temps réel pour stimuler la productivité

Cliquez moins, faites plus : ClickUp s'occupe de tout

Sept managers sur dix estiment que les technologies de surveillance des employés améliorent les performances. À l'opposé, 72 % des employés affirment qu'elles n'ont que peu ou pas d'impact et que, dans certains cas, elles nuisent même à la productivité.

Voici une idée audacieuse : que se passerait-il si vos meilleurs éléments commençaient soudainement à manquer leurs délais ?

Le suivi du temps ne doit pas donner l'impression d'être surveillé par Big Brother. L'objectif n'est pas de surveiller chaque mouvement, mais d'utiliser des outils intelligents qui aident à équilibrer la charge de travail, à prévenir l'épuisement professionnel et à maintenir l'engagement et la productivité de toute l'équipe.

ClickUp se distingue en proposant des outils tels que la planification par glisser-déposer et les diagrammes de Gantt, qui facilitent la planification et l'adaptation. Son système de gestion des tâches personnalisable vous permet de personnaliser les flux de travail à l'aide de menus déroulants, de checklists et d'étapes de progression, afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.

Et puis, il y a les fonctionnalités de modification en temps réel, comme les documents et les tableaux blancs, qui permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, même dans des configurations à distance.

Lorsque vous gérez des équipes, il ne s'agit pas d'ajouter plus d'outils, mais de choisir le bon. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !