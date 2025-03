Les 10 meilleures alternatives à Timeular pour 2025

Le temps, c'est de l'argent. Mais le suivre en utilisant les bonnes techniques

10. undefined vous permet de définir des estimations de temps, de suivre le temps réel passé sur les tâches et les sous-tâches, et de comparer les deux. Vous obtenez ainsi une vision claire de la concordance entre vos estimations de temps et la réalité, tant au niveau des tâches qu'à celui des projets. #### ClickUp Brain Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion du temps, l'assistant natif de ClickUp, alimenté par l'IA, Une fois terminées, vous pouvez attribuer à vos tâches des statuts tels que À faire, En cours et Achevé. Vous disposez également de champs personnalisés pour les priorités, les dates d'échéance et les estimations de temps.Besoin d'un moyen plus simple de suivre votre temps et votre productivité ? Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/personal-time-management-sheet-t-205428704

vaut le coup d'être essayé. Il vous aide à rester productif en améliorant la façon dont vous établissez des diagrammes de progression et gérez vos tâches. Avec des vues telles que Liste des tâches et Échéances, il vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus tout en réduisant le stress grâce à une meilleure organisation du temps. #### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Enregistrez le temps depuis votre bureau, votre application mobile ou l'extension de votre navigateur et associez-le à [ Un niveau élevé de personnalisation peut être légèrement intimidant pour les nouveaux utilisateurs #### Tarifs ClickUp *Free Forever *Unlimited : 7 $/mois par utilisateur *Business : 12 $/mois par utilisateur *Enterprise : Contactez-nous pour les tarifs *ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois #### Notes et avis sur ClickUp](/%href/*Ajoutoumodificationmanuelledesentréesdetempspasséesendéfinissantuneplagededatesouenmodifiantlesentréesexistantes*Ajoutdenotesauxentréesdetempspourdécrireletravaileffectuédanslecontextedel'équipeetduclient*Utilisationd'étiquettessurlestâchespourorganiseretfiltrerfacilementlesentréesdetemps*Suiviefficacedutempsfacturableetnonfacturableetfacturationsimplifiée####LimitationsdeClickUp*CertainesvuesClickUp,tellesquelesformulaires,nesontpasdisponiblessurlesapplicationsmobiles) . Il fonctionne silencieusement en arrière-plan, enregistrant automatiquement vos activités numériques (e-mails, réunions, travail sur des documents, navigation sur le Web) et La fonctionnalité de suivi du temps de Timely crée un échéancier visuel privé de votre journée de travail que vous êtes le seul à pouvoir voir. Vous pouvez facilement vérifier les allocations de temps de l'IA et glisser-déposer les activités dans les bons projets. Alors que Timeular vous oblige à suivre chaque tâche manuellement, Timely vous permet de revoir et d'ajuster vos durées enregistrées plus tard. Il est parfait pour les personnes multitâches ou toute personne qui a besoin de reconstruire sa journée pour une facturation précise. #### Les meilleures fonctionnalités de Timely Choix populaire parmi les équipes mobiles et distantes, QuickBooks Time se distingue par sa technologie de géorepérage. Au lieu d'un suivi basé sur le bureau, il peut automatiquement enregistrer l'arrivée et le départ des employés lorsqu'ils entrent ou quittent un chantier. Par exemple, si votre équipe exige que vous soyez sur place, le système suit automatiquement votre temps et l'attribue au bon projet en fonction de votre emplacement. Cela évite les erreurs manuelles et permet de garder des heures sur site précises.

Grâce à ces outils et à leur connexion à QuickBooks pour la paie, la facturation et la comptabilité, QuickBooks Time est une bonne option pour les entreprises qui ont besoin d'un suivi du temps directement lié aux processus financiers, ce que Timeular n'offre pas. #### Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time Suivi des heures travaillées, du kilométrage, de l'emplacement et plus encore grâce à des relevés de temps détaillés Création de rapports personnalisés pour analyser les coûts des travaux, forfaitiser la paie et mesurer la rentabilité

Connexion avec les outils de RH et de paie les plus utilisés tels qu'ADP, Square et JazzHR Utilisation de l'application mobile pour mettre à jour vos relevés de temps en temps réel #### Limitations de QuickBooks Time Absence de fonctionnalités de suivi du temps spécifiques aux projets Personnalisation limitée #### Tarification de QuickBooks Time Simple Start : 35 $/mois *Essentials : 65 $/mois *Plus : 99 $/mois

Avancé : 235 $/mois *Module complémentaire Time Premium : 20 $/mois pour 1 administrateur + 8 $/utilisateur par mois *Module complémentaire Time Elite : 40 $/mois pour 1 administrateur + 10 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur QuickBooks Time *G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

235 $/mois *Module complémentaire Time Premium : 20 $/mois pour 1 administrateur + 8 $/utilisateur par mois *Module complémentaire Time Elite : 40 $/mois pour 1 administrateur + 10 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur QuickBooks Time *G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis) Capterra : 4,7/5 (plus de 6 900 avis) 🧠 Fait amusant : Au lieu de se contenter de suivre vos heures, cette application de suivi du temps évalue votre productivité en regroupant vos activités et en vous permettant d'ajuster ces libellés en fonction de votre rôle et de vos objectifs. Par exemple, si vous êtes responsable des réseaux sociaux, vous pouvez marquer Facebook comme « productif », mais en tant que développeur de logiciels, vous pouvez le qualifier de « distrayant » en raison de deux fonctionnalités gratuites : le suivi automatique du temps et la détection des temps d'inactivité. Cette alternative simple et facile à utiliser à Timeular détecte automatiquement lorsque vous arrêtez de travailler et vous demande si vous souhaitez conserver ou supprimer le temps d'inactivité. Elle catégorise également votre travail en fonction des applications et des sites Web que vous utilisez, vous évitant ainsi d'avoir à effectuer des mises à jour manuelles constantes.

De plus, Toggl va au-delà des outils d'automatisation et des raccourcis pratiques avec ses Échéanciers. Au lieu de simples entrées de temps, il crée un échéancier visuel de votre journée de travail et l'analyse pour détecter les écarts ou les erreurs d'attribution de temps. Par exemple, si vous suivez habituellement les réunions avec les clients mais que vous en oubliez une, Échéancier la signalera et suggérera le projet et la tâche corrects en fonction de votre calendrier et de votre activité passée. #### Toggl Suivre les meilleures fonctionnalités

Passez facilement d'un minuteur à l'autre grâce aux raccourcis clavier Créez des rapports détaillés avec des taux de facturation personnalisables Suggérez des projets pour les entrées de temps en fonction de vos habitudes passées Suivez le temps à partir d'extensions de navigateur ou d'applications de bureau Transformez les évènements du calendrier en entrées de temps avec des projets assignés #### Limites de Toggl Track L'application mobile ne prend pas en charge les différentes vues du calendrier Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de reporting sont basiques #### Tarifs de Toggl Track

Free (jusqu'à cinq utilisateurs) *Starter : 10 $/mois par utilisateur *Premium : 20 $/mois par utilisateur *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Toggl Track *G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

(jusqu'à cinq utilisateurs) *Starter : 10 $/mois par utilisateur *Premium : 20 $/mois par utilisateur *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Toggl Track *G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis) Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis) 💡Conseil de pro : Si vous regardez bien, vous verrez que Toggl et Clockify sont tous deux des choix solides et abordables. Si vous vous demandez comment ils se comparent, voici un [Par exemple, si un projet a une limite de 40 heures, l'outil vous alerte lorsque vous vous en approchez et peut même empêcher les membres de l'équipe d'enregistrer plus d'heures une fois la limite atteinte. Cela permet de garder vos projets sur la bonne voie et d'éviter les dépassements de budget avant qu'ils ne se produisent.]() Si vous débutez dans le suivi du temps et que vous ne souhaitez pas valider immédiatement des outils coûteux, Jibble est un excellent choix. Le forfait Free permet de pointer avec précision en utilisant l'IA pour vérifier la présence des employés via leurs appareils mobiles, ce qui réduit le risque de pointage frauduleux. Parallèlement, les fonctionnalités avancées vous permettent de paramétrer différents taux d'heures supplémentaires pour les jours de semaine et les week-ends, de suivre les pauses obligatoires et même de recevoir des alertes lorsque les employés approchent des limites d'heures supplémentaires ou ne prennent pas de pause.

Jibble s'intègre également aux principaux systèmes de paie tels que Stripe et Paylocity, ce qui vous aide à automatiser les calculs de paie en fonction du temps suivi. #### Les meilleures fonctionnalités de Jibble Créer des tableaux de bord de présence en temps réel pour suivre les retardataires et les absents Suivre les pauses et les heures de déjeuner avec des politiques personnalisées Gérer les horaires des équipes avec des notifications automatisées pour les membres de l'équipe #### Les limites de Jibble Manque d'informations détaillées et de rapports personnalisés

Problèmes techniques et fonctionnalités limitées sur la version mobile #### Tarifs de Jibble *Free : Gratuit pour toujours *Premium : 4,99 $/mois par utilisateur *Ultimate : 9,99 $/mois par utilisateur *Enterprise : Tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Jibble *G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 1 250 avis) À lire également : undefined Placé dans les favoris des entreprises de services, Harvest vous aide à suivre les heures facturables et à être payé sans avoir à passer d'un système à l'autre. Vous pouvez enregistrer vos heures et vos dépenses sur cette plateforme, puis générer des factures soignées comprenant les heures facturables, les reçus et même les taxes calculées. Par exemple, un consultant peut suivre ses heures, ajouter les reçus de dîner des clients et créer une facture professionnelle à partir d'un seul outil.

Harvest propose également des rapports simples mais détaillés pour suivre les relevés d'heures, le travail non rémunéré et la rentabilité par client, projet ou membre de l'équipe. Si vous recherchez encore plus de transparence, son tableau de bord client permet aux clients de consulter leurs factures et leurs paiements via une URL unique que vous pouvez partager. L'application suit également la rentabilité des projets et les taux d'utilisation des équipes, ce qui vous aide à surveiller la gestion des ressources tout en simplifiant la facturation. #### Harvest meilleures fonctionnalités Développer des habitudes de suivi du temps avec des rappels automatiques Verrouiller les saisies de temps et les dépenses une fois facturées ou approuvées Générer des factures à partir de vos saisies de temps et collecter les paiements des clients via Stripe

gestion des ressources /%href/ tout en simplifiant la facturation. #### Harvest : les meilleures fonctionnalités Développer des habitudes de suivi du temps grâce à des rappels automatisés Verrouiller les entrées de temps et les dépenses une fois facturées ou approuvées Générer des factures à partir de vos entrées de temps et collecter les paiements des clients grâce aux intégrations Stripe et PayPal Obtenir des informations sur la façon dont votre équipe passe ses heures de travail et suivre les dépenses du projet #### Harvest : les limites Fonctionnalités de reporting de base * Fonctionnalités et personnalisation limitées

Tarification de Harvest *Forfait Free : Gratuit à vie *Forfait Pro : 13,75 $/mois par utilisateur *Forfait Premium : 17,50 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Harvest *G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

💡Conseil de pro : Pour être plus efficace et productif, utilisez une matrice de gestion du temps /href/ https://clickup.com/blog/time-management-matrix// /%href/ pour forfait les estimations de durée de vos tâches et undefined en conséquence. # Gérer votre temps et vos projets en même temps avec la bonne alternative à Timeular : ClickUp ! Lorsque la vie devient chargée, le stress et les délais non respectés peuvent s'accumuler. Une bonne alternative à Timeular peut vous aider à rester organisé, à augmenter votre productivité et à créer un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée.

Avant de choisir le bon, concentrez-vous sur la recherche d'un outil qui répond à vos besoins. Recherchez quelque chose qui fonctionne sur différentes plateformes, s'intègre à vos outils de gestion de projet et calendriers favoris, et offre un suivi automatique du temps et des analyses utiles. Notre liste met en évidence les meilleures options, mais notre premier choix est ClickUp.

