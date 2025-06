Top 10 des alternatives à Timeular pour 2025

Le temps, c'est de l'argent. Mais le suivre à l'aide des bonnes techniques est une tout autre histoire.

Un rapport indique que 35 % des propriétaires d'entreprises affirment qu'une mauvaise gestion du temps est un frein à la productivité. Ce temps perdu entraîne des heures perdues, des opportunités manquées et une équipe frustrée.

Les outils de gestion du temps tels que Timeular sont plus essentiels que jamais pour permettre aux équipes de rester sur la bonne voie et aux entreprises de mieux fonctionner. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec cet outil, tels qu'un suivi imprécis, une interface boguée et des forfaits coûteux.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, cet article de blog est fait pour vous. Nous avons compilé une liste des 10 meilleures alternatives à Timeular, avec leurs fonctionnalités clés, leurs avantages et leurs inconvénients, leurs tarifs et les avis d'utilisateurs réels. Découvrez les meilleurs outils de suivi du temps !

Que rechercher dans une alternative à Timeular ?

Lorsque vous recherchez la meilleure alternative à Timeular, essayez d'en choisir une qui couvre les fonctionnalités clés suivantes :

Commandes faciles du chronomètre : Trouvez un outil de suivi du temps avec des commandes rapides et simples comme des raccourcis clavier ou des widgets

Capture automatique du temps : Assurez-vous que votre alternative fonctionne silencieusement en arrière-plan, en enregistrant à la fois les heures de travail et les heures d'inactivité. L'automatisation de ce processus minimise les erreurs et garantit la précision de vos enregistrements de temps

Gestion de projets et de tâches : Recherchez une alternative à Timeular qui vous permette d'organiser les entrées de temps par projets, clients et tâches tout en les gérant directement depuis la même plateforme

Tableau de bord personnalisé en temps réel : Utilisez un tableau de bord pour obtenir un aperçu rapide du suivi du temps actuel, des chronomètres actifs et de votre progression quotidienne ou hebdomadaire

Accessibilité multiplateforme : optez pour une alternative à Timeular qui permet à vos employés de suivre leur temps où qu'ils se trouvent, qui fonctionne parfaitement sur bureau, web et mobile, avec une assistance hors ligne et une synchronisation automatique

Rapports et analyses complets : Recherchez une alternative idéale qui vous permette de créer des rapports détaillés et personnalisables sur la façon dont le temps est réparti entre les projets, les tendances de productivité et les heures facturables

Intégrations puissantes : assurez-vous que votre alternative à Timeular s'intègre parfaitement aux plateformes dont votre entreprise dépend déjà, pour une connectivité fluide avec divers outils tiers

Top 10 des alternatives à Timeular

Avec toutes les fonctionnalités présentées, voici les 10 meilleures alternatives à Timeular à explorer.

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion complète du temps et de la productivité)

Combinez le suivi du temps et la gestion des tâches avec ClickUp et gardez le contrôle de vos relevés de temps et de vos projets sur une seule plateforme

ClickUp est bien plus qu'un simple logiciel de gestion de projet puissant. C'est l'application qui fait tout pour le travail.

La fonctionnalité de gestion du temps et de suivi de la productivité de ClickUp ajoute une dimension supplémentaire à votre flux de travail et vous offre un aperçu complet de votre entreprise. Suivez votre temps directement sur vos tâches ou intégrez-le à des applications de minuterie populaires.

Vous voulez voir votre niveau de productivité ou savoir quelles tâches vous font perdre le plus de temps ? Ouvrez une vue Relevé de temps sur vos projets pour voir ce que fait votre équipe.

Mieux encore, tous ces outils s'intègrent facilement à vos tâches et projets. Prenons l'exemple du blocage de temps. Au lieu de jongler entre différents outils, vous pouvez bloquer du temps dans votre calendrier dans ClickUp et transformer instantanément ces blocs en tâches.

Ainsi, votre planning et votre liste de tâches restent parfaitement synchronisés sans effort supplémentaire.

Suivi du temps passé sur les projets ClickUp

Définissez des estimations de durée grâce aux fonctionnalités de suivi du temps des projets ClickUp et découvrez le temps passé sur les tâches et les projets

Prêt à commencer à surveiller vos opérations ? La fonctionnalité de suivi du temps des projets de ClickUp vous permet de définir des estimations de durée, de suivre le temps réellement passé sur les tâches et les sous-tâches, et de comparer les deux. Vous obtenez ainsi une vision claire de l'adéquation entre vos estimations de durée et la réalité, tant au niveau des tâches que des projets.

ClickUp Brain

Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion du temps, l'assistant natif de ClickUp, ClickUp Brain, alimenté par l'IA, peut optimiser votre journée de travail et faire de vous un ninja de l'efficacité !

Concentrez-vous sur l'essentiel avec ClickUp Brain, qui définit votre emploi du temps à votre place

Laissez l'IA vous envoyer des rappels basés sur le temps et vous indiquer les tâches sur lesquelles vous concentrer ensuite. Cela augmentera votre productivité et vous aidera à vous concentrer sur les bonnes tâches au bon moment.

Gérez efficacement votre temps et votre productivité en obtenant une vue d'ensemble grâce à l'affichage Échéancier de ClickUp

Si vous avez besoin de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble plutôt que de vous concentrer sur les détails, ClickUp Views est la solution qu'il vous faut.

Passez à la vue Échéancier pour surveiller vos données suivies parallèlement à la progression du projet. Vous pouvez voir comment votre suivi du temps correspond aux jalons, aux échéances et aux dépendances du projet, des informations que les outils de suivi du temps autonomes ne peuvent pas fournir.

Modèles ClickUp

Télécharger ce modèle Optimisez votre emploi du temps en visualisant le temps que vous passez grâce au modèle de gestion du temps ClickUp

Nous savons que commencer à partir de zéro peut être intimidant. C'est pourquoi nous avons créé une riche bibliothèque de modèles de gestion du temps prêts à l'emploi et entièrement personnalisables pour vous aider à démarrer !

Par exemple, le modèle de planning de gestion du temps ClickUp est indispensable pour les professionnels qui gèrent d'innombrables responsabilités quotidiennes. Une fois terminées, vous pouvez déplacer vos tâches vers des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé ». Il vous offre également des champs personnalisés pour les priorités, les dates d'échéance et les estimations de temps.

Vous avez besoin d'un moyen plus simple pour suivre votre temps et votre productivité ? Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp vaut le coup d'être essayé. Il vous aide à rester productif en améliorant la façon dont vous représentez graphiquement votre progression et gérez vos tâches. Avec des vues telles que Liste des tâches et Échéances, il vous permet de rester concentré sur ce qui compte le plus tout en réduisant le stress grâce à une meilleure organisation du temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez le temps passé sur votre ordinateur de bureau, votre application mobile ou votre extension de navigateur et associez-le aux tâches ClickUp

Ajoutez ou modifiez manuellement les entrées de temps passées en définissant un intervalle de dates ou en modifiant les entrées existantes

Ajoutez des notes aux entrées de temps pour décrire le travail que vous avez fait pour l'équipe et le contexte du client

Utilisez des libellés sur les tâches pour organiser et filtrer facilement les entrées de temps

Suivez efficacement le temps facturable et non facturable et simplifiez la facturation

Limites de ClickUp

Certaines vues ClickUp, telles que les formulaires, ne sont pas disponibles sur les applications mobiles

Un haut niveau de personnalisation peut être légèrement intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

J'avais besoin d'un système de gestion de projet pour m'aider à coordonner les tâches de mes propres clients ainsi que celles de mon équipe de freelances. J'ai essayé un certain nombre d'autres solutions, mais aucune n'offrait à la fois flexibilité et suivi du temps. Le suivi du temps était essentiel car, en tant qu'entreprise facturant à l'heure, j'avais besoin d'un suivi du temps intégré à mon système de gestion de projet afin d'éviter d'avoir à unifier deux systèmes disparates chaque mois pour créer des factures. ClickUp a résolu le problème du suivi du temps pour moi et m'a offert une grande flexibilité qui m'a permis de structurer mes clients, mes projets et mes tâches d'une manière extrêmement propice à ma façon de travailler et de gérer les projets. Même lorsque mes systèmes et mes processus ont évolué, ClickUp m'a offert la flexibilité nécessaire pour s'adapter à moi. C'est génial !

J'avais besoin d'un système de gestion de projet pour m'aider à coordonner les tâches de mes propres clients ainsi que celles de mon équipe de freelances. J'ai essayé un certain nombre d'autres solutions, mais aucune n'offrait à la fois flexibilité et suivi du temps. Le suivi du temps était essentiel car, en tant qu'entreprise facturant à l'heure, j'avais besoin d'un suivi du temps intégré à mon système de gestion de projet afin d'éviter d'avoir à unifier deux systèmes disparates chaque mois pour créer des factures. ClickUp a résolu le problème du suivi du temps pour moi et m'a offert une grande flexibilité qui m'a permis de structurer mes clients, mes projets et mes tâches d'une manière extrêmement propice à ma façon de travailler et de gérer les projets. Même lorsque mes systèmes et mes processus ont évolué, ClickUp m'a offert la flexibilité nécessaire pour s'adapter à moi. C'est génial !

2. Clockify (le meilleur pour un suivi précis du temps à un prix abordable)

via Clockify

Si vous avez besoin de surveiller de près vos employés sans dépenser une fortune, Clockify est une bonne option.

Les administrateurs peuvent s'assurer que toutes les heures de travail sont enregistrées avec précision en activant le suivi obligatoire du temps. Contrairement au suivi flexible de Timeular, cette fonctionnalité invite automatiquement les utilisateurs à remplir les temps manquants, garantissant ainsi des enregistrements complets et cohérents.

Par exemple, si quelqu'un enregistre 6 heures sur une journée de travail de 8 heures, il devra compléter son relevé de temps avant de le soumettre. Cela est particulièrement utile pour les entreprises qui ont besoin d'une facturation précise ou d'enregistrements complets à des fins de conformité.

Clockify comprend également des fonctionnalités telles que le suivi GPS, des captures d'écran automatiques toutes les 5 minutes, la détection d'inactivité et le blocage des modifications manuelles du temps pour certains employés.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivez le temps avec un chronomètre de début et de fin de travail sur mobile, bureau ou extensions de navigateur pour enregistrer chaque minute de travail

Approuvez les relevés de temps et créez des factures, y compris les réductions et les taxes

Détectez les temps d'inactivité et recevez des notifications pour supprimer les entrées inactives

Générez des rapports basés sur le temps, la présence ou des résumés pour analyser la productivité

Suivez votre temps hors ligne et synchronisez automatiquement vos entrées lorsque vous êtes de nouveau en ligne

Limites de Clockify

L'interface de Clockify peut sembler déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Options limitées en matière de thèmes

Changement de contexte incohérent entre les applications mobiles et de bureau

Tarifs Clockify

Gratuit : Free Forever

Basic : 4,99 $/mois par utilisateur

Standard : 6,99 $/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 14,99 $/mois par utilisateur

Offre groupée : 15,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 100 avis)

3. Timely (le meilleur pour le suivi automatisé du temps)

via Timely

Vous n'êtes pas fan du suivi manuel du temps ? Timely vous aidera à gagner du temps. Il fonctionne discrètement en arrière-plan, enregistrant automatiquement vos activités numériques (e-mails, réunions, travail sur des documents, navigation sur le Web) et utilisant l'IA pour les organiser en entrées de projet. Vous n'avez plus besoin de démarrer et d'arrêter des chronomètres ou d'essayer de vous souvenir de ce sur quoi vous avez travaillé.

La fonctionnalité Memory Tracker de Timely crée un échéancier visuel privé de votre journée de travail que vous seul pouvez consulter. Vous pouvez facilement vérifier les allocations de temps de l'IA et glisser-déposer les activités dans les bons projets.

Alors que Timeular vous oblige à suivre chaque tâche manuellement, Timely vous permet de consulter et d'ajuster vos registres de temps ultérieurement. C'est l'outil idéal pour les personnes multitâches ou celles qui ont besoin de reconstituer leur journée pour une facturation précise.

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Partagez des rapports en direct avec vos clients, qui sont mis à jour en temps réel lorsqu'ils sont actualisés

Envoyez des rapports instantanés à heure fixe à vos clients en un seul clic

Recevez des rappels automatiques pour pointer ou rappeler à votre équipe d'enregistrer ses heures

Synchronisez-le avec votre calendrier pour afficher les évènements programmés en même temps que le temps suivi

Connectez-vous à divers outils de gestion de projet tels que ClickUp, Asana et Trello

Limites de Timely

Pas d'options de fuseau horaire pour les employés internationaux

Les utilisateurs ne peuvent pas suivre le temps passé sur différentes applications avec la version mobile

Tarification en temps opportun

Starter : 11 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Illimité : 28 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis opportuns

G2 : 4,8/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

4. QuickBooks Time (le meilleur pour le suivi du temps sur mobile)

via QuickBooks Time

Très apprécié des équipes mobiles et à distance, QuickBooks Time se distingue par sa technologie de géorepérage.

Au lieu d'un suivi sur ordinateur, il peut automatiquement enregistrer les heures d'arrivée et de départ des employés lorsqu'ils entrent ou quittent un lieu de travail. Par exemple, si votre équipe exige que vous soyez sur place, le système suit automatiquement votre temps et l'attribue au bon projet en fonction de votre emplacement. Cela évite les erreurs manuelles et garantit l'exactitude des heures passées sur place.

Grâce à ces outils et à leur connexion à QuickBooks pour la paie, la facturation et la comptabilité, QuickBooks Time est une bonne option pour les entreprises qui ont besoin d'un suivi du temps directement lié aux processus financiers, ce que Timeular n'offre pas.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Suivez les heures travaillées, le kilométrage, l'emplacement et plus encore grâce à des relevés de temps détaillés

Créez des rapports personnalisés pour analyser les coûts des tâches, planifier les salaires et mesurer la rentabilité

Connectez-vous à des outils RH et de paie populaires tels que ADP, Square et JazzHR

Utilisez l'application mobile pour mettre à jour vos relevés de temps en temps réel

Limites de QuickBooks Time

Manque de fonctionnalités de suivi du temps spécifiques aux projets

Personnalisation limitée

Tarifs QuickBooks Time

Démarrage simple : 35 $/mois

Essentiel : 65 $/mois

Plus : 99 $/mois

Avancé : 235 $/mois

Module complémentaire Time Premium : 20 $/mois pour 1 administrateur + 8 $/utilisateur par mois

Module complémentaire Time Elite : 40 $/mois pour 1 administrateur + 10 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur QuickBooks Time

G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 6 900 avis)

🧠 Anecdote : Au VIe siècle en Chine, on utilisait des horloges à encens pour mesurer le temps ! Ces appareils fascinants, qui constituent les premiers chronomètres, brûlaient de l'encens de manière régulière. La quantité d'encens brûlée indiquait le temps qui s'écoulait. La fumée de l'encens qui s'élevait signalait des moments précis pour les activités quotidiennes ou les cérémonies.

5. RescueTime (le meilleur pour l'analyse de la productivité)

via RescueTime

RescueTime adopte une approche unique du suivi du temps : il évalue automatiquement les applications et les sites web que vous utilisez sur une échelle allant de « très productif » à « très distrayant ». »

Au lieu de simplement suivre vos heures, cette application de suivi du temps évalue votre productivité en regroupant vos activités et en vous permettant d'ajuster ces libellés en fonction de votre rôle et de vos objectifs. Par exemple, si vous êtes responsable des réseaux sociaux, vous pouvez marquer Facebook comme « productif », mais en tant que développeur de logiciels, vous pouvez le libeller « distrayant »

Avec Focus Sessions, RescueTime vous aide à rester concentré sur vos tâches. Ces sessions bloquent les sites Web distrayants, désactivent les notifications, suivent votre temps de concentration et révèlent comment des éléments tels que les réunions ou le travail tardif affectent votre productivité. C'est un moyen puissant de prendre le contrôle de votre journée de travail et d'atteindre vos objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Affichez des rapports détaillés sur vos périodes les plus et les moins productives

Définissez des objectifs et comparez votre temps de travail par rapport à ceux-ci

Comparez les tendances de productivité d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre

Intégrez-le à des applications de calendrier pour voir l'impact des réunions sur la productivité

Limites de RescueTime

Il ne prend pas en charge plusieurs langues, ce qui affecte les équipes internationales

Parfois, le suivi du temps hors ligne n'enregistre pas toutes les activités

Tarifs RescueTime

Solo : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur RescueTime

G2 : 4,1/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

6. Toggl Track (idéal pour les freelancers et les startups)

via Toggl Track

Les nouvelles entreprises et les freelancers disposant d'un budget serré préfèrent souvent Toggl Track à ses concurrents en raison de deux fonctionnalités gratuites : le suivi automatique du temps et la détection d'inactivité.

Cette alternative simple et facile à utiliser à Timeular détecte automatiquement lorsque vous arrêtez de travailler et vous demande si vous souhaitez conserver ou supprimer le temps d'inactivité. Elle classe également votre travail en fonction des applications et des sites web que vous utilisez, vous évitant ainsi d'avoir à effectuer des mises à jour manuelles constantes.

De plus, Toggl va au-delà des outils d'automatisation et des raccourcis pratiques grâce à ses informations sur l'échéancier. Au lieu d'entrées de temps basiques, il crée un échéancier visuel de votre journée de travail et l'analyse pour détecter les lacunes ou les erreurs d'affectation du temps.

Par exemple, si vous suivez habituellement les réunions avec vos clients, mais que vous en oubliez une, Échéancier Insights la signalera et vous suggérera le projet et la tâche appropriés en fonction de votre calendrier et de vos activités passées.

Toggl Track : meilleures fonctionnalités

Passez facilement d'un chronomètre à l'autre grâce à des raccourcis clavier

Créez des rapports détaillés avec des tarifs personnalisables

Suggérez des projets pour les entrées de temps en fonction de vos habitudes passées

Suivez le temps depuis des extensions de navigateur ou des applications de bureau

Transformez les évènements de votre calendrier en entrées de temps avec des projets assignés

Limites de Toggl Track

L'application mobile ne prend pas en charge les différentes vues du calendrier

Certains utilisateurs trouvent les fonctionnalités de rapports trop basiques

Tarifs de Toggl Track

Gratuit (jusqu'à cinq utilisateurs)

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Toggl Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

💡Conseil de pro : Si vous regardez attentivement, vous verrez que Toggl et Clockify sont tous deux des choix solides et abordables. Si vous vous demandez comment ils se comparent, voici un aperçu détaillé de Toggl vs Clockify pour vous aider à vous faire une idée.

7. Everhour (Idéal pour la budgétisation de projets)

via Everhour

Le suivi et la gestion du temps deviennent encore plus difficiles lorsque vous travaillez avec des budgets de projet serrés. Pour les respecter, vous devez savoir exactement où va le temps de votre équipe, et donc votre argent. C'est là que le système de budgétisation d'Everhour fait la différence.

Par exemple, si un projet a une limite de 40 heures, l'outil vous alerte lorsque vous vous en approchez et peut même empêcher les membres de l'équipe d'enregistrer plus d'heures une fois la limite atteinte. Cela permet de maintenir vos projets sur la bonne voie et d'éviter les dépassements de budget avant qu'ils ne se produisent.

De plus, Everhour se connecte facilement à des outils de gestion de projet tels que ClickUp et Asana. Les mises à jour des heures ou des estimations de durée sont synchronisées automatiquement, de sorte que toutes les modifications que vous apportez sont instantanément répercutées dans votre système de gestion de projet sans effort supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Synchronisez automatiquement les mises à jour des tâches avec les outils de gestion de projet

Suivez les coûts des projets en temps réel à l'aide des tarifs de l'équipe

Planifiez des estimations de durée récurrentes pour les tâches régulières

Générez automatiquement des factures à partir des heures facturables suivies

Limites d'Everhour

L'enregistrement du temps n'est pas toujours précis, en particulier pour les employés situés dans différents pays

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes d'intégration

Tarifs Everhour

Gratuit : Free Forever (jusqu'à 5 places)

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Everhour

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

8. Hubstaff (idéal pour le suivi détaillé du temps et des activités des employés)

via Hubstaff

Si vous recherchez un outil spécialisé dans l'analyse détaillée du travail de votre équipe, Hubstaff pourrait être la solution idéale.

Voici comment cela fonctionne : Hubstaff surveille les niveaux d'activité en vérifiant si votre équipe utilise son clavier ou sa souris toutes les 10 minutes. Par exemple, si quelqu'un est actif pendant la moitié de ce temps, son taux d'activité s'affiche comme étant de 50 %.

Il n'enregistre pas les frappes au clavier, mais seulement s'il y a une activité, ce qui permet de rester simple et concentré sur l'engagement. De plus, il est doté d'une fonctionnalité pratique de détection d'inactivité avec des rappels personnalisés, un géorepérage et des outils de planification.

Ce qui distingue Hubstaff, c'est sa profondeur. Il capture des captures d'écran, suit les URL visitées et analyse l'activité pour vous donner une image complète du temps passé. Il affiche également la disponibilité des employés, les échéanciers des projets et les limites de la charge de travail afin que vous puissiez vous adapter au fur et à mesure.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Suivez les budgets de vos projets grâce à des alertes en temps réel

Planifiez facilement les horaires et les charges de travail de votre équipe grâce à des tableaux visuels

Créez automatiquement des rapports de paie basés sur les heures travaillées et les taux de rémunération

Vérifiez la rentabilité de vos projets en comparant les heures prévues avec le temps réellement passé

Simplifiez les approbations des relevés de temps grâce à des flux de travail et des rappels personnalisés

Limites de Hubstaff

Les fonctions de suivi de la productivité sont limitées

Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive et peu pratique

Tarifs Hubstaff

Starter : 7 $/mois par utilisateur

Croissance : 9 $/mois par utilisateur

Équipe : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Hubstaff

G2 : 4,5/5 (plus de 1 250 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

📮ClickUp Insight : 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption coûte jusqu'à 23 minutes de concentration, créant ainsi un paradoxe de productivité. En centralisant toutes vos discussions, tâches et fils de discussion dans votre environnement de travail, ClickUp vous permet d'abandonner le passage d'une plateforme à l'autre et d'obtenir rapidement les réponses dont vous avez besoin. Aucun contexte n'est jamais perdu !

9. Jibble (Idéal pour les débutants à la recherche d'une solution gratuite)

via Jibble

Si vous débutez dans le suivi du temps et que vous ne souhaitez pas vous engager immédiatement dans des outils coûteux, Jibble est un excellent choix.

Le forfait gratuit prend en charge les pointages précis en utilisant l'IA pour vérifier la présence des employés via leurs appareils mobiles, ce qui réduit le risque de fraude. Parallèlement, les fonctionnalités avancées vous permettent de définir différents taux d'heures supplémentaires pour les jours de semaine et les week-ends, de suivre les pauses obligatoires et même de recevoir des alertes lorsque les employés approchent de leurs limites d'heures supplémentaires ou manquent des pauses.

Jibble s'intègre également aux principaux systèmes de paie tels que Stripe et Paylocity, vous aidant à automatiser le calcul des salaires en fonction du temps suivi.

Les meilleures fonctionnalités de Jibble

Créez des tableaux de bord de présence en temps réel pour suivre les retards et les absences

Suivez vos pauses et vos heures de déjeuner grâce à des politiques personnalisées

Gérez les horaires de travail avec des notifications automatisées pour les membres de l'équipe

Limites de Jibble

Manque d'informations détaillées et de rapports personnalisés

Problèmes techniques et fonctionnalités limitées sur la version mobile

Tarifs Jibble

Gratuit : Free Forever

Premium : 4,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jibble

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 1 250 avis)

10. Harvest (idéal pour simplifier la facturation)

via Harvest

Très apprécié des entreprises de services, Harvest vous aide à suivre les heures facturables et à vous faire payer sans passer d'un système à l'autre.

Cette plateforme vous permet d'enregistrer vos heures et vos dépenses, puis de générer des factures soignées qui incluent les heures facturables, les reçus et même les taxes calculées. Par exemple, un consultant peut suivre ses heures, ajouter les reçus des dîners avec ses clients et créer une facture professionnelle à partir d'un seul outil.

Harvest propose également des rapports simples mais détaillés pour suivre les journaux de temps, le travail non rémunéré et la rentabilité par client, projet ou membre de l'équipe. Si vous recherchez encore plus de transparence, son tableau de bord client permet aux clients de consulter leurs factures et leurs paiements via une URL unique que vous pouvez partager.

L'application suit également la rentabilité des projets et les taux d'utilisation des équipes, ce qui vous aide à surveiller la gestion des ressources tout en simplifiant la facturation.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Prenez l'habitude de suivre votre temps grâce à des rappels automatisés

Verrouillez les entrées de temps et les dépenses une fois facturées ou approuvées

Générez des factures à partir de vos entrées de temps et recouvrez les paiements de vos clients grâce aux intégrations Stripe et PayPal

Obtenez des informations sur la façon dont votre équipe passe ses heures de travail et suivez les dépenses liées aux projets

Limites de Harvest

Fonctionnalités de rapports de base

Fonctionnalités et personnalisation limitées

Tarifs Harvest

Forfait Free : Gratuit pour toujours

Forfait Pro : 13,75 $/mois par utilisateur

Forfait Premium : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Harvest

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

💡Conseil de pro : pour être plus efficace et productif, utilisez une matrice de gestion du temps pour planifier l'estimation de la durée de vos tâches et les classer par ordre de priorité.

Gérez votre temps et vos projets ensemble avec la bonne alternative à Timeular : ClickUp !

Lorsque la vie devient trépidante, le stress et les délais non respectés peuvent s'accumuler. Une bonne alternative à Timeular peut vous aider à rester organisé, à booster votre productivité et à créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Avant de choisir la bonne solution, concentrez-vous sur la recherche d'un outil qui répond à vos besoins. Recherchez un outil qui fonctionne sur différentes plateformes, s'intègre à vos outils de gestion de projet et calendriers favoris, et offre un suivi automatique du temps et des analyses utiles.

Notre liste met en avant les meilleures options, mais notre choix numéro un est ClickUp.

ClickUp offre toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin pour suivre votre productivité personnelle et celle de votre équipe. Sa fonctionnalité de suivi du temps et son logiciel de gestion de projet tout-en-un vous aident à vous concentrer sur ce qui compte et à prendre des décisions plus intelligentes en fonction de vos objectifs.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !