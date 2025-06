Les 10 meilleurs outils CRM opérationnels pour rationaliser votre entreprise

Avez-vous déjà joué au jeu « Whack-a-Mole » ? La gestion de la relation client (CRM) peut souvent donner l'impression d'être coincé dans un tel jeu, à marteler des tâches aussi vite que possible.

La gestion des données clients, des mises à jour commerciales et des campagnes marketing est une tâche sans fin.

C'est là que les outils CRM opérationnels entrent en jeu. Ils organisent, automatisent et optimisent les processus, vous aidant ainsi à gérer le rythme effréné de votre entreprise.

Dans cet article, nous vous présentons 10 outils CRM opérationnels qui peuvent vous aider à gérer vos relations clients sans stress.

Lorsque vous choisissez les meilleurs outils CRM opérationnels pour votre entreprise, concentrez-vous sur les fonctionnalités qui vous aideront à atteindre vos objectifs commerciaux :

Gestion des données clients : Assurez-vous que le CRM peut stocker et analyser les données clients pertinentes et les performances commerciales. Recherchez des fonctionnalités qui facilitent l'accès aux informations clients pour des interactions personnalisées

Automatisation des ventes et du marketing : Recherchez des outils qui automatisent les tâches répétitives telles que les campagnes par e-mail et les suivis. Assistez les processus commerciaux à l'aide d'outils qui gèrent l'entonnoir de vente et boostent la productivité de vos équipes commerciales et marketing

Gestion du pipeline : Concentrez-vous sur les outils qui facilitent la gestion du processus commercial et fournissent des informations sur chaque étape du cycle de vente. Un outil qui offre une représentation visuelle du pipeline commercial peut vous faciliter la tâche

Suivi des interactions avec les clients : Trouvez un bon système CRM opérationnel orienté client, qui enregistre toutes les interactions avec le service client, les e-mails et les appels. Ces informations permettent d'améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients

Intégration et personnalisation : Optez pour des plateformes CRM commerciales hautement personnalisables qui s'adaptent aux besoins de votre entreprise. Assurez-vous que le CRM s'intègre parfaitement à vos outils existants, tels que les logiciels de gestion de projet ou de marketing

Analyses et rapports : Des fonctionnalités telles que les prévisions commerciales peuvent vous aider à anticiper les tendances et à allouer vos ressources de manière judicieuse. Recherchez donc des outils qui fournissent des rapports commerciaux et des informations sur les performances de vente

Interface conviviale : Une plateforme CRM dotée d'une interface facile à utiliser réduit la dépendance vis-à-vis des équipes informatiques et élimine les obstacles tels que la saisie manuelle des données

Évolutivité et coût : Évaluez le modèle tarifaire, tel que les forfaits par utilisateur, afin de vous assurer que le CRM choisi correspond à votre budget. Assurez-vous que le CRM peut évoluer au fur et à mesure que votre entreprise se développe, en prenant en charge des équipes plus importantes et davantage de relations clients

Disposer de l'outil CRM adapté à vos besoins peut faire la différence entre vous noyer dans des feuilles de calcul interminables, manquer des suivis et frustrer vos clients, ou suivre sans effort chaque prospect, automatiser les tâches fastidieuses et établir des relations plus solides et plus personnalisées.

1. ClickUp (le CRM le plus personnalisable avec une collaboration fluide entre les équipes)

Transformez vos relations clients grâce à la solution CRM tout-en-un ClickUp

Avez-vous déjà rêvé d'une application CRM qui ferait tout ? ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp, vous pouvez créer et personnaliser des flux de travail qui s'adaptent parfaitement à votre entreprise.

Utilisez des vues personnalisées telles que Liste, Tableau Kanban et Diagrammes de Gantt pour gérer efficacement les prospects et suivre les interactions avec les clients à différentes étapes du pipeline commercial.

Visualisez la progression de votre équipe et suivez ses réussites grâce aux tableaux de bord ClickUp

Consolidez vos indicateurs clés de performance dans des tableaux de bord ClickUp personnalisables afin de visualiser et d'analyser les indicateurs de l'équipe commerciale et marketing en un seul endroit. Cette approche centralisée garantit à votre équipe un accès rapide aux données essentielles, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et les interactions personnalisées avec les clients.

Communiquez plus rapidement et collaborez sans effort avec ClickUp Chat

Avec ClickUp Chat, vous pouvez regrouper votre travail et vos messages en un seul endroit et collaborer avec votre équipe en temps réel. Il vous permet de créer et de gérer des tâches directement à partir des messages de discussion, transformant ainsi les discussions en éléments exploitables en un seul clic. Cette intégration garantit également que toutes les discussions sont automatiquement liées aux tâches, documents et projets pertinents, offrant ainsi un contexte et une continuité dans les interactions avec les clients.

Restez organisé et accomplissez toutes les tâches de votre liste grâce aux tâches ClickUp

Gérez efficacement vos tâches avec ClickUp Tasks. Attribuez des tâches, définissez des priorités et suivez la progression pour vous assurer que tous les aspects de la gestion de la relation client sont traités rapidement et efficacement.

Vous avez besoin d'un coup de pouce ? ClickUp propose une variété de modèles conçus pour les processus CRM. Ces modèles prêts à l'emploi sont conçus pour simplifier vos processus de gestion de la relation client, vous permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser vos efforts.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle CRM ClickUp pour suivre de manière transparente les prospects, les transactions, les comptes et les contacts. Il offre des statuts personnalisés pour suivre la progression de la relation client et des champs personnalisés pour saisir des informations essentielles telles que les coordonnées et le secteur d'activité, le tout organisé en plusieurs vues pour faciliter l'accès et la gestion.

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai trouvé. Sa polyvalence vous permet de vraiment accomplir toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux abonnements à d'autres services.

💡 Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour gagner du temps et réduire le travail manuel. Par exemple, si vous gérez un pipeline commercial, configurez une automatisation pour déplacer automatiquement une tâche vers la colonne « Négociation » lorsqu'un statut passe à « Proposition envoyée ». Enregistrez l'automatisation et regardez-la s'exécuter en arrière-plan. Gagnez du temps et simplifiez vos flux de travail grâce aux puissantes automatisations de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez les flux de travail en fonction des processus propres à votre entreprise, de l'intégration des clients à l'automatisation des services

Tirez parti des intégrations avec des outils populaires tels que Slack, Google Drive et Salesforce pour rationaliser vos opérations

Générez des rapports personnalisés pour analyser les performances de l'équipe commerciale, établir des prévisions et améliorer la fidélisation des clients

Utilisez ClickUp Brain , l'assistant IA natif de ClickUp, pour interagir avec vos clients, automatiser la saisie des données et les rappels de suivi, et obtenir des informations sur le comportement des clients afin de personnaliser vos actions et de rationaliser la communication

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide en raison de ses capacités étendues

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline de ventes aux cycles de vente CRM, en passant par les communications entre équipes et les calendriers de production. La possibilité de tout personnaliser rend ClickUp flexible et permet de s'approprier chaque espace. J'apprécie également de pouvoir inviter des personnes et d'utiliser cette fonctionnalité pour permettre à mes clients de suivre leurs produits tout au long des étapes de production en temps réel. Le diagramme de Gantt me permet de tout regrouper pour obtenir un aperçu complet de la planification de la production.

2. HubSpot CRM (Idéal pour son interface conviviale avec intégration marketing)

via HubSpot

Vous recherchez un CRM qui s'intègre naturellement à votre équipe ?

HubSpot CRM est une plateforme intuitive qui intègre le marketing, les équipes commerciales et le service client, ce qui en fait l'un des outils préférés des entreprises qui souhaitent améliorer leurs relations clients.

L'une des fonctionnalités les plus appréciées de HubSpot CRM est son tableau de bord centralisé, qui offre aux utilisateurs un aperçu complet de leur stratégie commerciale et marketing. Utilisez-le pour suivre les interactions avec les clients, surveiller les prévisions commerciales et même consulter des mises à jour en temps réel sur les performances de l'équipe.

Ce logiciel CRM opérationnel facilite la création et le suivi des campagnes marketing, l'envoi d'e-mails personnalisés et l'analyse des indicateurs de performance commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Planifiez vos e-mails et vos réunions à partir du CRM grâce au planificateur de réunions intégré

Tirez parti des intégrations intégrées avec des modèles d'e-mails pour automatiser vos campagnes par e-mail

Analysez les performances commerciales grâce à des tableaux de bord qui mesurent l'efficacité des campagnes marketing, des publicités et des efforts de génération de leads

Limites de HubSpot CRM

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des abonnements supérieurs

Tarifs HubSpot CRM

Free

Plateforme client Starter : 16 $/mois (comprend une place ; places supplémentaires au prix de 20 $/mois)

Professional Customer Platform : 1 300 $/mois (comprend cinq places ; places supplémentaires à 50 $/mois)

Enterprise Customer Platform : 4 300 $/mois (comprend sept places ; places supplémentaires à 75 $/mois)

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot CRM ?

Nous avons mis en place HubSpot dans notre entreprise il y a environ 6 mois. C'est formidable pour nos équipes commerciales, marketing et service d'avoir un seul endroit où centraliser les données. Avant, tous nos contacts étaient dispersés entre Gmail, notre site web, des feuilles de calcul aléatoires et des post-it... Oui, nous en avions vraiment besoin.

👀 Le saviez-vous ? En 1957, la société Life Circulation Company, qui deviendra plus tard DialAmerica, a formé la première équipe commerciale interne aux États-Unis, composée exclusivement de femmes !

3. Salesforce Sales Cloud (Meilleur CRM complet avec personnalisation avancée)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud offre une suite complète d'outils pour gérer les relations clients, automatiser les processus commerciaux et fournir des informations approfondies grâce à des analyses avancées.

Ses fonctionnalités prennent en charge les flux de travail personnalisés, les processus commerciaux complexes et les grandes équipes commerciales. Ses capacités d'intégration étendues permettent aux entreprises de se connecter à diverses applications tierces, créant ainsi un écosystème unifié qui prend en charge différentes fonctions commerciales.

De plus, Salesforce Sales Cloud fournit des outils complets de gestion du pipeline qui offrent une visibilité en temps réel sur le processus commercial. Cette fonctionnalité permet aux responsables commerciaux de suivre la progression des transactions et de faciliter la gestion proactive des données et des relations clients.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

Synchronisez automatiquement le contenu de vos e-mails et de votre calendrier avec vos données CRM grâce à la fonctionnalité Salesforce Einstein

Utilisez des outils de rapports robustes pour suivre les performances de votre entreprise

Collaborez avec les membres de votre équipe à l'aide des fonctionnalités de communication intégrées et des outils de collaboration tels que Chatter

Limites de Salesforce Sales Cloud

La plateforme peut être complexe et nécessiter du temps pour être maîtrisée et pleinement exploitée

Des fonctionnalités intéressantes telles que les prévisions et la gestion des devis ne sont pas disponibles dans la suite de démarrage

Tarifs Salesforce Sales Cloud

Suite Starter : 25 $/mois par utilisateur

Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Unlimited : 330 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Einstein 1 Sales : 500 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce Sales Cloud

G2 : 4,4/5 (plus de 23 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 700 avis)

4. Zoho CRM (le CRM le plus abordable avec communication multicanale)

via Zoho

Vous recherchez un CRM opérationnel et analytique qui vous aide à gérer les relations clients et à regrouper tous vos canaux de communication en un seul endroit ? Alors celui-ci est fait pour vous.

Zoho CRM est un outil CRM opérationnel destiné aux entreprises de toutes tailles. Il est particulièrement apprécié des petites et moyennes entreprises qui recherchent une solution économique mais riche en fonctionnalités pour rationaliser les interactions avec leurs clients et les cycles de vente.

La plateforme gère sans effort la communication multicanale. Des e-mails et appels téléphoniques au chat en direct et aux réseaux sociaux, Zoho vous permet de communiquer avec vos clients sur leurs plateformes préférées.

Les tâches telles que la génération de prospects, les rappels de suivi et les campagnes d'e-mails peuvent être automatisées, ce qui permet à vos équipes commerciales et marketing de gagner un temps précieux.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Recevez des notifications en temps réel chaque fois qu'un client interagit avec vos e-mails, votre site Web ou vos publications sur les réseaux sociaux grâce à la fonctionnalité SalesSignals

Identifiez et analysez les performances et les tendances de votre équipe commerciale à partir de vos données grâce à Zia, l'assistant alimenté par l'IA

Analysez les performances commerciales et les tâches de l'équipe commerciale à l'aide d'outils de rapports avancés pour prendre des décisions stratégiques

Limites de Zoho CRM

Certains utilisateurs signalent que l'interface peut être moins intuitive que celle d'autres CRM

Les outils d'IA sont disponibles uniquement dans les niveaux supérieurs

Tarifs Zoho CRM

Free

Standard : 14 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Professionnel : 23 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 40 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Ultimate : 52 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?

Zoho CRM se distingue par son interface intuitive et sa capacité à personnaliser les flux de travail. L'intégration avec d'autres outils de l'écosystème Zoho facilite la gestion centralisée des données et l'automatisation des tâches répétitives, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité de nos opérations quotidiennes. De plus, le module d'analyse est très complet et utile pour la prise de décision.

5. Pipedrive (Meilleur CRM axé sur les ventes avec gestion visuelle du pipeline)

via Pipedrive

Vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de votre cycle commercial, avec chaque transaction et chaque étape clairement présentées ? Alors Pipedrive est la solution qu'il vous faut.

Il s'agit d'un outil CRM commercial spécialement conçu pour vous aider, vous et vos équipes commerciales, à rester organisés, concentrés et sur la bonne voie pour conclure davantage de contrats.

Que vous travailliez dans l'immobilier, dans une équipe commerciale ou dans tout autre secteur, ses pipelines personnalisables s'adaptent aux besoins de votre équipe.

Les outils Insights et Rapports de Pipedrive sont tout aussi impressionnants. Vous pouvez générer des rapports pour suivre les performances et analyser les taux de conversion du pipeline.

Sa simplicité, associée à des fonctionnalités puissantes telles que des applications mobiles et des intégrations avec des outils tels que Slack, Google Workspace et Trello, en fait un choix idéal pour les professionnels des équipes commerciales qui recherchent un CRM à la fois fonctionnel et facile à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Synchronisez toute votre correspondance e-mail avec le CRM grâce à sa fonctionnalité Smart Email BCC

Ajoutez des notes, définissez des rappels et joignez des fichiers directement aux transactions grâce aux outils de gestion des transactions de Pipedrive

Planifiez vos appels, réunions et suivis directement dans l'outil grâce à la planification des activités

Visualisez et gérez votre pipeline commercial grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer

Limites de Pipedrive

Fonctionnalités limitées pour l'automatisation du marketing par rapport à d'autres logiciels CRM opérationnels

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 24 $/mois par place

Avancé : 44 $/mois par place

Professionnel : 64 $/mois par place

Puissance : 79 $/mois par place

Enterprise : 129 $/mois par place

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Pipedrive a structuré son CRM en pensant aux utilisateurs qui ne sont pas forcément experts dans l'utilisation de logiciels complexes. Ils l'ont simplifié sans compromettre les fonctionnalités essentielles. Nous l'utilisons tous les jours pour des ventes simples comme pour des appels d'offres et des projets complexes, et Pipedrive assure le suivi de toutes les activités, de la prospection à la conclusion.

6. Freshsales (Meilleur CRM basé sur l'IA avec notation des prospects)

via Freshsales

Freshsales combine l'automatisation des services, l'analyse et une interface intuitive pour rendre la gestion commerciale plus intelligente et plus rapide.

C'est l'un des meilleurs exemples de logiciel CRM opérationnel entièrement basé sur l'IA. Il s'adresse aux entreprises de services qui souhaitent concentrer leurs efforts sur les opportunités à forte valeur ajoutée.

Grâce à son application mobile, Freshsales est également un outil puissant pour les équipes à distance. L'application permet aux commerciaux de gérer les prospects, de mettre à jour les étapes des transactions et d'accéder aux informations clients lors de leurs déplacements.

Enfin, les outils de rapports et d'analyse de Freshsales vous fournissent des informations détaillées sur les performances de votre équipe commerciale, que vous suiviez les taux de conversion, analysiez la réussite d'une campagne marketing ou établissiez des prévisions.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Mettez en place un système de notation des prospects basé sur l'IA pour vous concentrer sur les prospects à fort potentiel

Créez des flux de travail personnalisés pour la maturation des prospects grâce à la fonctionnalité de séquence commerciale, qui facilite le guidage des prospects

Consolidez toutes les interactions avec les clients (e-mails, appels, discussions et réunions) dans une vue unifiée avec des profils clients à 360 degrés

Automatisez les flux de travail de votre équipe commerciale pour gagner en efficacité et réduire les efforts manuels

Limites de Freshsales

Certains utilisateurs peuvent trouver les options de personnalisation limitées par rapport à d'autres CRM opérationnels

Tarifs Freshsales

Croissance : À partir de 9 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Pro : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Freshsales

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 610 avis)

7. Bitrix24 (Meilleur CRM tout-en-un avec gestion de projet)

via Bitrix24

Si vous recherchez un outil CRM opérationnel qui intègre la gestion de la relation client avec la collaboration d'équipe et la gestion de projet commercial, Bitrix24 peut être un choix judicieux.

Bitrix24 est un logiciel CRM opérationnel tout-en-un conçu pour gérer les processus métier des organisations de toutes tailles. De la petite start-up à la grande entreprise, Bitrix24 offre une suite complète d'outils pour améliorer la productivité et gérer les interactions avec les clients.

Le système CRM de Bitrix24 centralise les données clients, assure le suivi des interactions et automatise les tâches commerciales. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes commerciales qui souhaitent conserver des enregistrements organisés des communications avec les clients.

Comme Bitrix24 propose également des outils de gestion de projet, vos équipes marketing peuvent l'utiliser pour planifier, organiser et suivre des projets et collaborer entre les différents services.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Gérez vos projets et vos tâches à l'aide d'outils intégrés qui prennent en charge diverses méthodologies, notamment les diagrammes Kanban et de Gantt

Créez et personnalisez des sites Web grâce au créateur de sites Web intégré

Accédez à une assistance commerciale basée sur l'IA pour obtenir des informations et des recommandations, et bénéficier d'une aide à la prise de décision basée sur les données

Limites de Bitrix24

La complexité des fonctionnalités peut se traduire par une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, ce qui peut nécessiter un temps supplémentaire pour la formation et l'adaptation

Tarifs Bitrix24

Free

Basique : 61 $/mois (comprend cinq utilisateurs)

Standard : 124 $/mois (comprend 50 utilisateurs)

Professionnel : 249 $/mois (comprend 100 utilisateurs)

Enterprise : À partir de 499 $/mois (comprend plus de 250 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 540 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 920 avis)

8. Insightly (le meilleur pour intégrer le CRM à la gestion de projet)

via Insightly

Insightly est une solution CRM unifiée qui permet aux entreprises de gérer sans effort les interactions avec leurs clients et les flux de travail des projets.

Votre équipe commerciale peut également bénéficier des fonctionnalités de routage des prospects et de gestion du pipeline commercial d'Insightly, qui automatisent la distribution des prospects et offrent une visibilité en temps réel sur les étapes des transactions.

De plus, les tableaux de bord personnalisables et les outils de rapports avancés d'Insightly offrent des informations précieuses sur les performances de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent générer des rapports adaptés à leurs besoins, ce qui facilite la prise de décisions éclairées et la planification stratégique.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Intégrez la gestion de projet au CRM pour superviser les projets clients de leur conception à leur achèvement

Accédez à des applications mobiles pour gérer les relations clients et les projets lors de vos déplacements

Automatisez l'attribution des prospects afin de garantir un suivi rapide et approprié par les membres de l'équipe concernés

Limites d'Insightly

Options de personnalisation avancées limitées, qui peuvent ne pas répondre aux besoins des entreprises nécessitant des flux de travail hautement personnalisés

Pour utiliser la plupart des fonctionnalités avancées, les clients doivent acheter la suite CRM Enterprise

Tarifs Insightly

Plus : 29 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Insightly

G2 : 4,2/5 (plus de 910 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 650 avis)

🧠 Fait amusant : certains des meilleurs moments pour passer des appels à froid se situent entre 8 h et 9 h et entre 16 h et 17 h, en supposant que vous appelez dans votre fuseau horaire (sinon, adaptez-vous à celui de votre interlocuteur).

9. monday CRM par monday. com (Idéal pour les flux de travail personnalisables avec une interface intuitive)

Que diriez-vous d'un système CRM opérationnel à la fois hautement personnalisable et convivial ? Si votre réponse est oui, alors monday CRM pourrait bien être la solution qu'il vous faut.

monday. com fonctionne bien avec des équipes de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, qui recherchent une gestion des processus commerciaux, une gestion des données et une gestion de la relation client au sein d'une interface intuitive unique.

De plus, ses capacités d'intégration permettent à toutes vos applications essentielles de travailler ensemble en harmonie, créant ainsi un écosystème cohérent qui assiste le flux de travail de votre équipe.

les meilleures fonctionnalités de monday CRM

Automatisez les tâches répétitives grâce à l'automatisation sans code, pour plus d'efficacité et de précision

Visualisez la progression des projets grâce à des tableaux dynamiques, des échéanciers et des diagrammes de Gantt, garantissant transparence et responsabilité

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce à des fonctionnalités de communication intégrées, qui favorisent le travail d'équipe et la coordination

limites de monday CRM

Le prix peut augmenter avec l'ajout d'utilisateurs supplémentaires et de fonctionnalités avancées, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les équipes soucieuses de leur budget

L'installation initiale peut nécessiter du temps pour personnaliser et intégrer pleinement l'outil aux flux de travail existants, ce qui peut retarder son adoption immédiate

tarifs monday CRM

Basique : 15 $/mois par place

Standard : 20 $/mois par place

Pro : 33 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur monday CRM

G2 : 4,6/5 (plus de 910 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday CRM ?

Notre équipe apprécie la flexibilité de monday CRM. Nous pouvons faire beaucoup de choses sur monday qui étaient impossibles avec d'autres logiciels (ou qui nécessitaient beaucoup de personnalisation/d'assistance technique). Nous apprécions également sa facilité d'intégration avec la gestion des tâches et les formulaires monday, que nous utilisons depuis plusieurs années, ce qui a facilité la mise en place du CRM.

10. Copper (idéal pour une intégration transparente dans l'environnement de travail Google)

via Copper

Si votre travail repose largement sur Google Workspace et que vous recherchez un outil opérationnel de gestion de la relation client qui s'intègre parfaitement aux autres applications Google, cet outil CRM est fait pour vous.

Copper est un logiciel CRM opérationnel qui s'intègre directement à Google Workspace, créant ainsi un environnement familier et intuitif pour gérer les relations clients.

Conçu pour les petites et moyennes entreprises, Copper s'intègre à Gmail, Calendrier et Drive, vous permettant ainsi de gérer vos prospects, de suivre vos e-mails et de planifier vos relances sans quitter votre boîte de réception.

Cette intégration vous permet de passer moins de temps à activer/désactiver les applications et de vous concentrer davantage sur le développement des relations clients.

Les meilleures fonctionnalités de Copper

Gérez les tâches répétitives grâce à l'automatisation des flux de travail, ce qui vous libère du temps pour vous consacrer à des activités plus stratégiques

Automatisez l'entrée des données en capturant les coordonnées et les interactions à partir de vos e-mails, et maintenez votre CRM à jour sans effort

Limites du cuivre

Courbe d'apprentissage potentielle pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'étendue des fonctionnalités disponibles

Tarification Copper

Starter : 12 $/mois par place

Basique : 29 $/mois par place

Professionnel : 69 $/mois par place

Business : 134 $/mois par place

Évaluations et avis sur Copper

G2 : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Cliquez avec vos clients grâce à ClickUp

Tout le monde souhaite que son équipe travaille comme un orchestre symphonique, où chaque instrument joue en parfaite harmonie et chaque note est jouée au bon moment. C'est précisément cette coordination et cette clarté que le bon outil CRM opérationnel peut apporter à votre entreprise.

Tout au long de cet article, nous avons exploré les meilleurs systèmes CRM opérationnels qui aident les entreprises à gérer leurs relations clients, à rationaliser leurs processus commerciaux et à assurer leur réussite.

Chaque outil a ses propres atouts, mais lorsqu'il s'agit d'allier flexibilité et collaboration, un se démarque : ClickUp.

ClickUp simplifie les processus complexes sans submerger votre équipe. Contrairement aux outils qui excellent dans un seul domaine, ClickUp va au-delà d'un simple CRM : c'est une application tout-en-un pour la gestion de projet, le suivi des interactions avec les clients et la collaboration en équipe.

Ses nombreuses options de personnalisation et ses intégrations transparentes lui permettent de s'adapter aux besoins uniques de votre entreprise.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et découvrez la différence que cela peut faire pour votre équipe. Après tout, c'est maintenant le moment idéal pour améliorer votre efficacité et vos relations avec vos clients.