Comment utiliser Google Gemini pour générer des images ?

L'IA a révolutionné la création de contenu d'une manière que nous pensions autrefois impossible. Il y a quelques années, auriez-vous pu imaginer taper quelque chose comme « Un vaisseau spatial, bleu néon, flottant au milieu d'une galaxie de nébuleuses tourbillonnantes violettes et dorées, avec des traînées d'énergie incandescentes derrière lui », et générer instantanément une image à couper le souffle ? C'est le pouvoir des générateurs d'images IA. Un nom que vous entendrez souvent sur cette liste est Gemini. Dans cet article de blog, nous allons vous expliquer comment générer des images avec Gemini en suivant une approche étape par étape. Et le meilleur, c'est qu'à la fin, nous vous révélerons un outil qui rend la création de contenu plus facile que vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors restez avec nous jusqu'à la fin ! 🤝

Vous voulez l'image parfaite ? Soyez précis dans vos invites, instructions. Décrivez le style, les paramètres et la perspective pour aider Gemini à concrétiser votre vision.

Recevez des alertes de feedback instantanées : dès qu'un feedback est ajouté, les automatisations en informent le concepteur afin que les révisions puissent commencer immédiatement. Plus besoin d'envoyer de messages manuellement. Déclenchez les étapes suivantes : une fois qu'une image est approuvée, les automatisations peuvent la faire passer à l'étape suivante, par exemple l'envoyer au marketing ou la finaliser pour la livraison

## ⏰ Résumé en 60 secondes Gemini est un générateur d'images basé sur l'IA qui transforme vos invites de texte en visuels époustouflants en quelques secondes Utilisez Gemini sur son site web, son application ou via Vertex AI. Passez en mode avancé pour une personnalisation plus détaillée

Mais alors, qui a envie de passer des heures à paramétrer manuellement les déclencheurs d'automatisation ? La bonne nouvelle, c'est que ClickUp a pensé à ça aussi ! Il suffit de saisir une invite, des instructions, et son générateur d'automatisation IA se charge du plus gros du travail.

Concevez des flux de travail adaptés aux besoins de votre équipe et rationalisez vos processus en quelques clics ➡️ En savoir plus : Si vous nous demandez notre avis, le plus grand ennemi de la productivité a toujours été le chaos de la communication. Pas étonnant que les choses commencent à se dégrader lorsque vous devez assigner une tâche dans un outil, créer une image dans un autre, puis discuter des commentaires avec votre équipe dans une autre application. Sur une note plus positive, /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ a changé la donne en rassemblant tout dans un seul outil. Il résout ce qui a toujours été un problème frustrant : une communication inefficace entre des outils dispersés. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/click-up-chat-1-1400x1124.png ClickUp Chat /%img/

Discutez, annoncez et créez des tâches traçables dans ClickUp Chat Avec Chat, vous pouvez discuter d'idées, partager des fichiers et transformer instantanément les discussions en tâches exploitables, le tout sans changer d'application. C'est comme si quelqu'un avait enfin dit : « Le chat ne fonctionne pas, réparons-le », et avait réellement fait quelque chose à ce sujet. Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Lier les discussions à /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/ ou Tâches, afin que les discussions sur les ensembles de données ou les résultats soient toujours contextuelles Télécharger les images générées pour obtenir des commentaires directement dans le chat et étiqueter les membres de l'équipe pour obtenir des commentaires Utiliser Brain dans ClickUp Chat pour résumer les discussions ou générer des éléments d'action rapides

📮ClickUp Insight : Près de 20 % de nos /href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey// sondage /%href/ répondants envoient plus de 50 messages instantanés par jour.

Ce volume élevé pourrait indiquer qu'une équipe est constamment en effervescence avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais également propice à une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que undefined et les commentaires attribués sur ClickUp, vos discussions sont toujours liées aux bonnes tâches, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.

ajoutez une section « /href/ https://clickup.com/blog/ai-prompt-templates//Modèles d'invites IA /%href/ » aux documents ClickUp pour classer les invites de réussite par style (par exemple, « photoréaliste », « rendus 3D »). Cela permettra de créer une bibliothèque de résultats générés par l'IA pouvant être reproduits. ## Augmentez votre productivité avec ClickUp ClickUp peut révolutionner la façon de travailler de votre équipe, en simplifiant la gestion de projet et l'attribution des tâches, ou encore en permettant une collaboration en temps réel. Cela est particulièrement utile pour les équipes qui doivent gérer plusieurs priorités, gérer des flux de travail distribués ou s'attaquer à des projets à grande échelle avec des délais serrés.

Si vous recherchez une plateforme unique pour gérer les tâches, les documents et la communication au sein de votre équipe tout en maintenant une connexion fluide entre tous ces éléments, ClickUp est la solution qu'il vous faut. /href/ https://clickup.com/signup Commencez dès aujourd'hui avec la version gratuite /%href/ et découvrez comment ClickUp transforme votre façon de créer, de collaborer et de réussir.