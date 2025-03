Les 13 principales alternatives et concurrents de Bluesky pour 2025

Il n'est pas rare de voir des utilisateurs de réseaux sociaux exprimer leur frustration à l'égard de leurs flux. Souvent, ces flux sont contrôlés par des algorithmes et, au lieu d'afficher les publications d'amis ou de créateurs auxquels ils sont abonnés, ils sont remplis de contenus poussés par les algorithmes. Cela a conduit de nombreuses personnes à se tourner vers Bluesky, un site de réseau social décentralisé qui se veut le « maître des algorithmes » et permet aux utilisateurs de personnaliser leurs flux. Cependant, Bluesky est encore en pleine évolution. Sa base d'utilisateurs est plus petite que celle de plateformes comme Instagram et X, et trouver des personnes peut être difficile en raison de conventions de dénomination uniques et de fonctionnalités de recherche limitées. De plus, Bluesky permet aux utilisateurs de créer des directives communautaires, offrant une expérience de médias sociaux radicalement différente. Si vous n'êtes pas fan de Bluesky, il existe de nombreuses autres plateformes de médias sociaux que vous pouvez explorer. Nous avons compilé une liste de 13 alternatives à Bluesky pour vous aider à trouver la plateforme de médias sociaux parfaite !

⏰ Résumé en 60 secondes : Voici une liste des 13 meilleures alternatives et concurrents de Bluesky pour 2025 :

Threads by Instagram : Idéal pour les personnes qui utilisent Instagram 2. Diaspora : Idéal pour les personnes qui souhaitent héberger leurs propres pods 3. PixelFed : Idéal pour ceux qui souhaitent une plateforme de partage de photos décentralisée 4. Nostr : Idéal pour les utilisateurs férus de technologie à la recherche d'une application basée sur un protocole Post News : Idéal pour les personnes à la recherche d'une plateforme axée sur l'actualité 6. Hive Social : Idéal pour ceux qui recherchent un mélange entre Instagram et X 7. Friendica : Idéal pour créer de longs textes 8. X (anciennement Twitter) : Idéal pour rester informé des tendances mondiales 9. Mastodon : Idéal pour les amateurs de niche à la recherche de communautés modérées Minds : Idéal pour la monétisation de contenu 11. TrustCafe (WT.Social) : Idéal pour ceux qui veulent une application simple et axée sur la communauté 12. Farcaster : Idéal pour les développeurs et ceux qui utilisent GitHub 13. AT Protocol : Idéal pour les développeurs qui privilégient les médias sociaux décentralisés ## Que rechercher dans les alternatives à Bluesky ?

Voici les capacités que vous devriez rechercher dans une alternative à Bluesky : ### 🌐 Décentralisation Pensez aux plateformes qui vous donnent le contrôle en décentralisant leur travail. Vous pouvez rejoindre ou héberger un serveur, de sorte que vos données ne sont pas liées aux règles ou à la modération d'une entreprise. De plus, la décentralisation rend ces plateformes plus résistantes, réduisant les risques de pannes ou de censure.

🤝 Modération communautaire Recherchez des plateformes qui confient la modération à la communauté. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de former leur expérience grâce à des règles et des filtres de contenu personnalisés, ce qui facilite la création d'un espace sûr et inclusif. Il s'agit de vous donner plus de contrôle sur ce que vous voyez et avec quoi vous interagissez. ### 🔗 Interopérabilité

Optez pour des plateformes qui peuvent se connecter à d'autres réseaux ou utiliser des systèmes fédérés. Cela vous permet d'interagir avec un public plus large, même en dehors de votre plateforme. C'est un excellent moyen de rester connecté sans jongler entre plusieurs comptes. ### ⚙️ Personnalisation et convivialité

Recherchez des plateformes offrant des fonctionnalités uniques, telles que des flux chronologiques, des profils personnalisables, des émojis ou des options de partage de photos et de vidéos. Une plateforme facile à naviguer et qui inclut des outils tels que des sondages, des communautés ou la possibilité de discuter en direct peut rendre votre expérience sociale plus amusante et adaptée à vos besoins.

💡Conseil de pro : Rejoignez un serveur public avec une modération active et une communauté dynamique. C'est un moyen facile de tester la plateforme avant d'héberger votre propre serveur ou de vous plonger plus profondément dans la personnalisation ! ## Les 13 meilleures alternatives à Bluesky Voici les 13 meilleures alternatives à Bluesky parmi lesquelles vous pouvez choisir : ### 1. Threads by Instagram (Idéal pour les utilisateurs d'Instagram qui souhaitent rejoindre une communauté)

via undefined Threads est la version d'Instagram d'une plateforme de microblogging conçue pour rester simple et familière aux utilisateurs. Sa disposition et ses fonctionnalités sont similaires à celles d'autres plateformes basées sur du texte, ce qui facilite le partage de mises à jour, la participation à des discussions et l'interaction avec les abonnés, tout en restant connecté à votre compte Instagram. La fonctionnalité phare de Threads est les Étiquettes. Au lieu d'encombrer une publication avec plusieurs hashtags, les utilisateurs peuvent simplement ajouter une étiquette qui décrit le contenu. Cela permet aux utilisateurs de s'intéresser aux publications qui les intéressent et d'entrer en contact avec d'autres personnes partageant les mêmes passions. #### Les meilleures fonctionnalités de Threads Partage de publications de texte de 500 caractères maximum Connexion directe de votre compte Threads à Instagram pour une installation et un changement d'application sans effort * Partage de publications de texte, de photos et de vidéos, réponse par le biais de commentaires et interaction avec les autres par le biais de « J'aime » et de republications

Menez des sondages personnalisés sur Threads pour recueillir des opinions, susciter des discussions et engager votre public. #### Limites de Threads Vous avez besoin d'un compte Instagram pour utiliser Threads, ce qui peut ne pas plaire à ceux qui préfèrent les plateformes autonomes. #### Tarifs de Threads Gratuit. #### Évaluations et commentaires sur Threads * Pas assez de commentaires. #### Que disent les utilisateurs de Threads dans la vraie vie ?

Jusqu'à présent, j'aime bien l'application Threads. Il y a beaucoup de choses à corriger et certaines fonctionnalités doivent être ajoutées, mais je comprends tout à fait pourquoi ils se sont précipités. Maintenant, elle est disponible en version bureau et il est plus facile d'activer/désactiver les comptes. Je pense que cela vaut vraiment la peine de s'y inscrire. De plus, le parrainage et les accords de marque sont l'une des méthodes les plus simples pour bénéficier de l'application Threads. Avis sur Reddit

📖 En savoir plus : /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-7-1400x741.png Alternatives à Diaspora : Bluesky /%img/ via /href/ https://diasporafoundation.org Diaspora /%href/ Si vous recherchez un réseau social axé sur la confidentialité et le contrôle, Diaspora pourrait valoir le coup d'œil. Contrairement aux plateformes habituelles qui conservent vos données sur leurs serveurs, Diaspora vous permet de décider où se trouvent vos informations. Vous pouvez choisir un serveur sur le navigateur, appelé « pod », ou même héberger le vôtre

Ce qui distingue Diaspora, ce sont ses principes fondamentaux : décentralisation, liberté et confidentialité. En gros, vous décidez qui voit votre contenu, comment vous vous connectez avec les gens et où vos données sont stockées. #### Les meilleures fonctionnalités de Diaspora Obtenez la propriété et le contrôle complets de votre Mastodon est une plateforme de réseau social open source où les utilisateurs peuvent *choisir ou créer la communauté qui leur convient le mieux. Elle fonctionne grâce à des serveurs, chacun géré par des organisations ou des individus indépendants, et ces serveurs peuvent varier en termes d'orientation, de règles et de politiques de modération. Une fois que vous avez choisi un serveur, vous pouvez suivre n'importe qui sur le réseau Mastodon, quel que soit le serveur sur lequel il se trouve, ce qui garantit que votre choix de communauté ne restreint jamais les connexions.

Les meilleures fonctionnalités de Mastodon Partagez des messages (appelés toots) avec du texte, des images, des vidéos et des liens Exprimez-vous à l'aide d'audio, de vidéo, d'images, de sondages et d'avatars animés Profitez d'un flux chronologique et sans publicité pour une expérience sans distraction Connectez-vous à différents serveurs tout en conservant une approche décentralisée #### Les limites de Mastodon * Il n'affiche pas les comptes ou les messages recommandés à suivre #### Les tarifs de Mastodon

Free #### Évaluations et avis sur Mastodon * Pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs réels de Mastodon ? > J'aime participer à des discussions sur des sujets qui m'intéressent et partager des anecdotes amusantes de ma vie. Mastodon n'a pas d'algorithme. Vous suivez les comptes qui vous intéressent, vous êtes abonné par ceux qui s'intéressent à vous et vous discutez. Avis sur Reddit

10. Minds (Idéal pour la monétisation de contenu) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-7-1400x813.png Plateforme de médias sociaux Minds /%img/ via https://clickup.com/blog/types-of-content-creators// créateurs de contenu /%href/ qui valorisent la liberté et le contrôle de leur présence en ligne. #### Les meilleures fonctionnalités de Minds Vendez des adhésions pour un accès exclusif et monétisez avec des publicités Personnalisez votre expérience avec des outils open-source et des politiques transparentes * Connectez-vous à une communauté mondiale qui donne la priorité à la liberté d'expression et à la confidentialité

AT Protocol est la technologie décentralisée qui alimente Bluesky, conçue pour créer un réseau social plus ouvert et contrôlé par l'utilisateur. Il s'agit de vous donner la liberté de partager votre identité, votre contenu et vos abonnés sur différentes plateformes. En outre, il propose des algorithmes personnalisables afin que vous puissiez former votre flux pour qu'il corresponde à vos préférences. Si vous recherchez la portabilité et la transparence, AT Protocol est fait pour vous. #### Les meilleures fonctionnalités d'AT Protocol

Transférez votre identité et vos données de manière transparente sur différentes plateformes Personnalisez votre flux grâce à des algorithmes transparents et un meilleur contrôle de ce que vous voyez Connectez-vous via un réseau fédéré qui garantit l'interopérabilité et le choix Créez ou utilisez des applications qui privilégient la décentralisation et le contrôle par l'utilisateur #### Limites du protocole AT En tant que protocole fondamental, le protocole AT dépend du développement et de l'adoption d'applications telles que Bluesky, dont les fonctionnalités et la base d'utilisateurs sont encore en pleine croissance #### Tarifs du protocole AT

Free #### Évaluations et commentaires sur le protocole AT Pas assez de commentaires 🧠 *Le saviez-vous ? Le « AT » dans AT Protocol signifie « Authenticated Transfer », un clin d'œil à l'objectif du réseau de créer un réseau de plateformes sociales véritablement interopérable et décentralisé. 📖 En savoir plus : sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation et la recherche de nouvelle génération de l'IA. Voyons comment vous pouvez utiliser ClickUp pour construire une communauté solide. ### 🚀 Créez des canaux de communication distincts et des contrôles d'accès sécurisés, ce qui en fait une solution tout-en-un pour gérer et exécuter efficacement les projets. ### 🚀 Démarrer avec des modèles ClickUp propose https://app.clickup.com/signup?template=t-900200037473&department=other Télécharger ce modèle /%cta/ Le modèle de gestion de communauté ClickUp de /%href/ https://clickup.com/templates/community-management-t-900200037473 /%href/ offre un excellent moyen de rester organisé tout en gérant votre communauté. Il vous aide à suivre les interactions, à forfait des évènements et à faire en sorte que tout se passe bien. Si vous jonglez avec de nombreuses activités communautaires, cela peut vous simplifier la vie. undefined

/href/ https://clickup.com/community la communauté ClickUp /%href/ dès aujourd'hui ! ## Créer une communauté engageante avec ClickUp Bien que Hive Social, Diaspora et d'autres plateformes de réseaux sociaux soient idéales pour la connexion avec les gens et le partage de mises à jour personnelles, elles pourraient ne pas vous aider à développer une communauté en raison de leurs propres règles, de la surcharge des serveurs et de leur faible popularité.

Si vous souhaitez créer une grande communauté, ClickUp peut être la plateforme idéale. Elle offre une intégration facile. Vous pouvez inviter des invités à discuter sur ClickUp, créer des canaux séparés, joindre des fichiers, créer des éléments d'action à partir de messages, et bien plus encore. De plus, ClickUp propose également des modèles de gestion de communauté pour vous aider à démarrer. undefined dès aujourd'hui et créez des connexions significatives !