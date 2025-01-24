Effet de gradient des objectifs : comment améliorer l'engagement des utilisateurs ?

Avez-vous déjà ressenti un regain d'énergie de dernière minute pour terminer une tâche ou remporter un défi ?

Ce sentiment de pousser plus fort à l'approche de la ligne d'arrivée, avec toute votre concentration et tous vos efforts réunis en une seule fois ?

Cette poussée de motivation à l'approche d'objectifs professionnels ou personnels porte un nom : l'effet de gradient d'objectifs (Goal Gradient Effect) : l'effet de gradient d'objectifs

Dans cet article, nous allons discuter de ce phénomène, explorer comment il peut stimuler la productivité des équipes et l'engagement des clients, et vous montrer comment ClickUp peut vous aider à exploiter l'effet de gradient d'objectifs au sein de votre organisation.

⏰60-Second Résumé

L'effet de gradient d'objectif suggère que la motivation humaine à poursuivre un objectif augmente à mesure que l'on s'approche de la ligne d'arrivée

Ce phénomène fonctionne grâce à l'anticipation de la récompense, à la peur de l'échec et au sentiment de progression

L'effet a des applications cruciales dans l'optimisation des processus d'entreprise et la conception UX pour motiver les employés et engager les clients

ClickUp vous permet d'utiliser la puissance de cet effet dans vos processus d'entreprise

Les fonctionnalités de suivi des objectifs et du temps de ClickUp, ainsi que les tableaux de bord et les tableaux blancs, permettent aux membres de votre équipe de visualiser facilement la progression et de bénéficier de l'effet de gradient d'objectif

Qu'est-ce que l'effet de gradient d'objectif ?

L'effet Goal Gradient, ou hypothèse, suggère que les humains augmentent leurs efforts pour atteindre un objectif à mesure qu'ils s'approchent de la ligne d'arrivée. Lorsqu'un dégradé s'intensifie en couleur à mesure qu'il se rapproche d'une extrémité, le sentiment croissant de progression alimente un effort et une concentration encore plus importants.

Le psychologue comportemental Clark L. Hull a proposé ce principe psychologique pour la première fois en 1934, et il reste pertinent à ce jour avec des applications dans tous les secteurs, tels que la psychologie, le marketing, la productivité et la conception de l'expérience utilisateur.

via Studio brut L'effet de gradient d'objectif a une importance cruciale applications de conception de l'expérience utilisateur (UX) . Elle peut augmenter de manière significative la probabilité que vos utilisateurs achèvent un processus, tel qu'une inscription ou un achat.

Voici quelques-unes des façons de l'appliquer dans la conception UX :

Jalons effacés : Achevez les longs processus en plusieurs jalons en définissant clairement les étapes clés de l'achèvement

Achevez les longs processus en plusieurs jalons en définissant clairement les étapes clés de l'achèvement Indicateurs de cours: Montrer la progression vers un objectif en utilisant des éléments visuels tels que des indicateurs basés sur le pourcentage ou des barres de progression, motivant les utilisateurs à avancer

Montrer la progression vers un objectif en utilisant des éléments visuels tels que des indicateurs basés sur le pourcentage ou des barres de progression, motivant les utilisateurs à avancer Gamification: Achevez les tâches en intégrant des éléments de gamification tels que des points, des badges ou des récompenses visuelles qui engagent et motivent les utilisateurs

Achevez les tâches en intégrant des éléments de gamification tels que des points, des badges ou des récompenses visuelles qui engagent et motivent les utilisateurs Checklists: Utiliser des checklists qui permettent aux utilisateurs de cocher les éléments un par un, les poussant ainsi vers l'objectif

Le mécanisme psychologique derrière l'effet de gradient d'objectif

L'effet Goal Gradient fonctionne grâce à de nombreux facteurs psychologiques sous-jacents liés au comportement humain, tels que :

L'anticipation de la récompense : Les récompenses jouent un rôle considérable dans la motivation des gens. Lorsqu'une récompense est liée à la réalisation d'un objectif, les gens s'efforcent de travailler plus dur pour obtenir leur récompense

: Les récompenses jouent un rôle considérable dans la motivation des gens. Lorsqu'une récompense est liée à la réalisation d'un objectif, les gens s'efforcent de travailler plus dur pour obtenir leur récompense La peur de l'échec : La peur peut également travailler comme un facteur de motivation pour que certaines personnes atteignent leurs objectifs, en particulier si la compétition est intense

: La peur peut également travailler comme un facteur de motivation pour que certaines personnes atteignent leurs objectifs, en particulier si la compétition est intense Le sentiment de progression : Les gens sont également plus enclins à poursuivre un objectif s'ils voient des signes visuels de progression, tels que des barres de progression ou des pourcentages d'achèvement. Au fur et à mesure que les gens se rapprochent de leur objectif, ils sont plus enclins à le poursuivreobjectifs mesurablesce sentiment de progression s'accentue progressivement

Voici comment vous pouvez utiliser ces mécanismes pour intégrer l'effet de gradient des objectifs dans votre travail :

Déplacer la ligne d'arrivée : l'hypothèse du gradient d'objectif

l'expression "déplacer la ligne d'arrivée" fait référence au fait de prolonger légèrement une tâche, juste avant que l'utilisateur ne pense avoir terminé, afin de maintenir, voire d'amplifier la motivation.

Exemple : Après avoir ajouté des éléments au panier et être passé à la caisse, les utilisateurs sont invités : 'Vous êtes à 10$ des frais de port gratuits!'

Concevoir pour motiver

Ensuite, concevez vos processus d'entreprise et vos expériences utilisateur de manière à motiver les gens. Vous pouvez :

Décomposer les tâches en petites étapes réalisables

Ajouter de l'urgence avec des échéances pour intensifier la motivation

Démarrer les utilisateurs avec une progression artificielle pour créer une dynamique

Introduire des fonctionnalités compétitives telles que des tableaux de bord

Exemple : Les programmes de fidélité d'un café donnent une longueur d'avance aux utilisateurs : '_Félicitations pour votre inscription à Brew Rewards ! Vous commencez avec 2 tampons sur 10 sur votre carte de café

Le rôle des récompenses et de la gamification dans l'amélioration de la poursuite des objectifs

Offrir des récompenses, même virtuelles, peut renforcer la capacité d'un utilisateur à poursuivre un objectif. Vous pouvez associer des fonctionnalités de gamification, telles que récompenses, badges, classements et devises virtuelles, à un objectif afin de créer un sentiment d'accomplissement et d'encourager la cohérence. La gamification a l'attrait d'un jeu vidéo : les utilisateurs montent en grade, débloquent des avantages et poursuivent leur prochaine cible !

Exemple : Un outil de productivité récompense les utilisateurs qui progressent vers leur objectif à long terme : "Vous avez obtenu le badge "Planificateur progressif" pour avoir achevé 3 des 5 jalons de votre objectif "Lancer une campagne de marketing""

Exemples de l'effet de gradient d'objectif en action

Examinons trois exemples majeurs de la façon dont cet effet aide les intérêts de l'entreprise de certaines applications populaires :

1. Duolingo

Duolingo utilise l'effet de gradient d'objectifs pour vous motiver lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue. L'application suit votre progression et affiche le nombre de jours d'affilée pendant lesquels vous avez achevé une leçon. Paramétrez un 'Streak Objectifs', et vous recevrez une récompense chaque fois que vous atteindrez votre cible.

Vous pouvez utiliser un 'Streak Freeze' pour sauvegarder votre progression, afin que votre série reste intacte. Et au cas où vous auriez besoin d'un coup de pouce visuel, la barre de progression se remplit, vous permettant de voir exactement à quel point vous êtes proche de débloquer votre prochaine récompense.

via Duolingo

2. Amazon

Amazon exploite l'hypothèse du gradient d'objectifs de nombreuses façons, mais le meilleur exemple se trouve dans ses promotions Prime Day pour l'accélération des achats. Pendant que vous faites vos achats, une barre de progression vous indique à quel point vous êtes proche de débloquer le niveau d'adhésion suivant.

Plus vous vous rapprochez, plus vous êtes excité par les offres exclusives et les promotions qui ne demandent qu'à être saisies, car qui n'aime pas les bonnes affaires ?

3. LinkedIn

LinkedIn utilise un Indicateur de force du profil pour montrer aux utilisateurs à quel point ils sont proches d'avoir un profil parfait. Cela encourage les utilisateurs à remplir leur profil avec autant d'informations que possible, ce qui permet aux recruteurs d'obtenir facilement un aperçu approfondi de leurs antécédents.

En outre, l'option LinkedIn Easy Apply permet de diviser les longs formulaires de demande d'emploi en plusieurs étapes, un indicateur de progression montrant aux utilisateurs à quel point ils sont près d'achever leur candidature.

via LinkedIn

Appliquer l'effet de gradient d'objectifs aux entreprises

L'application de l'effet de gradient d'objectif aux processus Business est un excellent moyen d'exploiter l'état d'esprit de recherche d'objectifs et de stimuler l'engagement. Qu'il s'agisse de s'inscrire, de remplir des formulaires ou d'achever des sondages, les objectifs peuvent motiver les gens à aller jusqu'au bout. Ils voient la ligne d'arrivée et veulent la franchir !

Étapes de la mise en œuvre de l'effet de gradient d'objectif dans les stratégies de marketing

Examinons quatre façons simples dont votre équipe marketing peut utiliser l'effet de gradient d'objectif pour forfaiter et piloter des initiatives de marketing stratégique :

1. Améliorer le parcours du client grâce à la poursuite d'objectifs stratégiques

La première étape consiste à visualiser le parcours de votre client et identifiez tous les points de contact de l'interaction avec le client. Une fois que vous connaissez chaque étape du parcours d'achat d'un client et chaque interaction qu'il a avec votre marque, vous pouvez commencer à l'améliorer de manière stratégique en utilisant l'effet de gradient d'objectifs. Modèle de plan du parcours client de ClickUp cartographie l'ensemble du parcours du client et met en évidence les obstacles qu'il peut rencontrer en cours de route.

Modèle de plan du parcours client de ClickUp

Ces informations vous aident à utiliser efficacement l'hypothèse du gradient d'objectifs pour accélérer l'achevé des objectifs de vos utilisateurs et les aider à trouver votre site Web l'instant "aha" de votre produit !

En plus, Tableaux blancs ClickUp permettent une collaboration en temps réel avec les membres de l'équipe, de sorte que les collègues de votre équipe commerciale ou de votre service marketing peuvent contribuer à l'élaboration de l'étude de marché exercice de visualisation en temps réel et aucun point de contact n'est manqué.

Créez et visualisez des plans de parcours client avec une collaboration en temps réel sur un Tableau blanc ClickUp

💡Pro Tip: Conduct une analyse du comportement des clients pour comprendre ce qui motive les décisions d'achat afin d'adapter les stratégies qui utilisent l'effet de gradient d'objectif.

Maintenant que vous connaissez tous les points de contact avec les clients, l'étape suivante consiste à y intégrer la gamification pour exploiter la puissance de l'effet Goal Gradient. Qu'il s'agisse d'un formulaire d'inscription ou d'une page de paiement, l'introduction d'éléments de gamification tels que des barres de progression visuelles ou des récompenses peut augmenter les taux de conversion.

3. Définir des objectifs marketing et en assurer le suivi

En définissant des cibles spécifiques et mesurables (par exemple, le trafic sur le site web, la génération de leads, les taux de conversion), les équipes peuvent suivre leurs performances en temps réel et procéder à des ajustements en fonction des données.

Cela implique d'établir des jalons clairs et de suivre la progression vers ces jalons, qu'il s'agisse de cibles numériques (par exemple, "augmenter le trafic sur le site web de 20 %"), de cibles monétaires (par exemple, "générer 10 000 dollars de chiffre d'affaires") ou de cibles binaires (par exemple, "lancer une nouvelle campagne de marketing d'ici la fin du trimestre"). Cette approche permet un suivi continu des initiatives de marketing et garantit l'alignement sur les objectifs généraux de l'entreprise. Objectifs ClickUp la fonctionnalité de suivi des objectifs intégrée à ClickUp, vous permet de fixer des objectifs vous pouvez voir les résultats de vos initiatives de marketing en temps réel et créer des cibles numériques, monétaires ou vrai/faux en fonction des paramètres que vous suivez.

Utilisez des indicateurs basés sur des pourcentages pour suivre la progression avec ClickUp Objectifs

Quelques exemples de objectifs et cibles de marketing que vous pouvez visualiser à l'aide de cette fonctionnalité :

L'engagement et la fidélisation des utilisateurs : Encourager 1 000 utilisateurs en un mois à effectuer un achat lorsqu'ils sont proches du prochain jalon de récompense

: Encourager 1 000 utilisateurs en un mois à effectuer un achat lorsqu'ils sont proches du prochain jalon de récompense Accomplissement du profil : Achevez 75% des utilisateurs à 100% de leur profil en utilisant un indicateur visuel de la force du profil

: Achevez 75% des utilisateurs à 100% de leur profil en utilisant un indicateur visuel de la force du profil Évaluations des clients : Offrez aux meilleurs évaluateurs une fonctionnalité personnalisée sur la page d'accueil pour collecter 200 évaluations de clients en un mois

4. Visualiser la progression des clients dans les campagnes marketing

Visualiser la progression de l'ensemble de votre entonnoir de conversion est clé pour comprendre à quel point vous êtes proche de décrocher un client.

En suivant les leads à chaque étape de l'entonnoir, les équipes peuvent obtenir des informations précieuses sur le processus de vente. Cela peut être réalisé grâce à des tableaux de bord personnalisés qui fournissent un aperçu clair du mouvement des leads.

Grâce à des outils tels que les barres de progression, les diagrammes et les diagrammes, vous pouvez également visualiser les données dans le temps, ce qui facilite l'identification des tendances, des changements saisonniers ou des modèles émergents. Par exemple, vous pourriez remarquer que les ventes ont tendance à augmenter au milieu de la saison des fêtes ou après une campagne de marketing particulière.

Prêt à commencer ? Surveillez la progression de l'ensemble de votre entonnoir de conversion à l'aide de Tableaux de bord ClickUp . Il suffit de créer un tableau de bord de vente personnalisé et de le mettre à la disposition des membres de votre équipe commerciale pour qu'ils puissent voir les prospects à chaque étape de l'entonnoir.

Surveillez les indicateurs clés et visualisez la progression avec les tableaux de bord ClickUp

Stratégies pour maximiser l'effet de gradient d'objectif

L'effet de gradient d'objectif et son impact peuvent être maximisés lorsqu'ils sont combinés à d'autres facteurs de motivation et stratégies qui poussent les gens à atteindre leurs objectifs.

Examinons quelques cas d'utilisation interne et externe.

1. Appliquer les bonnes pratiques pour créer des systèmes de récompense efficaces

Créer des systèmes de récompense, ce n'est pas seulement distribuer des prix, c'est aussi faire en sorte que les utilisateurs se sentent enthousiastes et motivés à chaque étape du processus. L'astuce consiste à équilibrer les gains rapides et les objectifs à long terme. À bien faire, les récompenses stimulent l'engagement et donnent aux clients un sentiment d'accomplissement constant.

Suivez ces bonnes pratiques:

✅ Gardez les clients motivés avec des récompenses pertinentes qui correspondent à leurs préférences et à leurs comportements

✅ Offrez de petites récompenses instantanées pour les actions fréquentes, et des récompenses plus importantes et de plus grande valeur pour les réalisations à long terme

✅ Utiliser des récompenses à plusieurs niveaux pour créer un sentiment de progression et encourager les clients à passer à l'étape suivante

✅ Prévenir l'apparition d'émotions négatives, telles que la frustration liée à des objectifs irréalistes, en gardant des objets plus petits et réalisables

2. Encourager l'achèvement des objectifs par la visualisation de la progression

Il ne suffit pas de paramétrer des objectifs pour motiver les gens. Pour les encourager à atteindre leurs objectifs, leur progression doit être visualisée pour les aider à voir le chemin parcouru et à quel point ils sont proches d'atteindre la récompense.

Pour faire cela:

✅ Diviser les grands objectifs en jalons plus petits et réalisables pour les rendre plus faciles à gérer et donner un sentiment d'accomplissement en cours de route

✅ Gamifier le processus d'objectifs en introduisant des badges, des points ou des niveaux

✅ Incorporer des tableaux de classement, des défis d'équipe et des récompenses communautaires pour favoriser l'engagement

3. Utiliser le suivi de la progression et le suivi du temps pour motiver vos équipes en interne

Lorsque vous utilisez l'effet de gradient d'objectifs pour maximiser la productivité de l'équipe, utilisez-le en tandem avec des fonctionnalités de suivi du temps.

Le suivi du temps peut aider les individus à comprendre le temps passé sur les tâches, ce qui permet de mieux hiérarchiser les priorités et de mieux se concentrer. Suivi du temps ClickUp permet de suivre le temps passé par vos employés à achever chaque tâche, ce qui vous permet d'utiliser ces informations pour fixer des objectifs de projet de manière stratégique .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-238-1400x935.png ClickUp Suivi du temps /$$img/

Suivez le temps passé sur les activités clés et gardez votre équipe concentrée sur les tâches de haute priorité avec ClickUp Time Tracking

Utilisez des champs personnalisés pour l'estimation de la durée: Ajoutez des champs personnalisés aux tâches pour l'estimation de la durée par rapport à la durée réelle suivie - pour identifier les écarts

Ajoutez des champs personnalisés aux tâches pour l'estimation de la durée par rapport à la durée réelle suivie - pour identifier les écarts Ajoutez des heures facturables et non facturables: Utilisez des étiquettes ou des notes pour différencier les heures facturables et non facturables afin d'améliorer les rapports

4. Garder les équipes concentrées à l'approche des échéances

Besoin de puissance supplémentaire ? Si l'une des tâches de votre projet prend du retard, incitez les employés affectés à ces tâches à les terminer plus rapidement via Rappels ClickUp . Il permet d'envoyer des rappels prédéfinis automatisés pour que votre équipe reste concentrée à l'approche des échéances de chaque projet.

🌻 Exemple : Pour une équipe de développement de produits travaillant sur une nouvelle fonctionnalité, ClickUp Reminders peut envoyer automatiquement des rappels aux équipes de développement, de test et d'assurance qualité à l'approche des échéances. Cela permet de maintenir tout le monde sur le suivi et de s'assurer que les tâches ne sont pas laissées pour compte jusqu'à la dernière minute.

Gardez votre équipe engagée, proactive et dans les temps ClickUp Reminders

5. Adapter les expériences pour améliorer les comportements axés sur les objectifs

Le meilleur aspect de l'effet de gradient d'objectifs est sa polyvalence : il peut améliorer l'expérience des clients et stimuler l'engagement des employés. La seule clé est de personnaliser les expériences les expériences des employés et des clients pour rendre les objectifs réalisables, pertinents et personnalisés.

Pour faire cela:

✅ Objectifs personnalisés: Fournir des défis personnalisés pour s'assurer que les gens travaillent toujours sur un objectif stimulant et réalisable, ce qui augmente la motivation et l'engagement

✅ Rétroaction et réalisations: Offrir une rétroaction adaptative en temps réel et célébrer les jalons pour garder les gens motivés et sur la bonne voie

✅ Objectifs basés sur l'équipe: Créer des opportunités pour connecter les personnes ayant des intérêts partagés et les lier ensemble pour atteindre un objectif commun

Définir et atteindre des objectifs d'entreprise avec ClickUp

L'effet de gradient d'objectifs est l'un des moyens les plus puissants pour encourager vos utilisateurs à achever une action. Vous pouvez également intégrer des fonctionnalités de gamification et de visualisation de la progression dans vos processus d'entreprise, encourageant ainsi vos employés à marcher plus agressivement vers leurs objectifs.

ClickUp simplifie grandement l'intégration de toutes ces fonctionnalités dans votre travail. Ses fonctionnalités de suivi des objectifs, de suivi du temps, de gestion de projet et de collaboration permettent aux membres de votre équipe de visualiser facilement leur progression et de travailler collectivement pour atteindre les objectifs de l'entreprise. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et maximisez la productivité de votre équipe !