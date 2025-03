Vous gérez un projet dans Google Sheets et c'est la pagaille. Un coéquipier tape "En progression" en guise d'état d'avancement, tandis qu'un autre écrit "En cours" et que quelqu'un d'autre laisse tout simplement le champ libre.

Dans une telle situation, que se passerait-il si chaque cellule disposait de son propre petit menu déroulant dans lequel votre équipe pourrait simplement choisir "À faire", "En cours" ou "Terminé" ?

Pour gagner du temps et maintenir la cohérence des données, vous devez savoir comment ajouter une liste déroulante dans Google Sheets. Une liste déroulante rend l'entrée de données non seulement plus facile, mais carrément infaillible.

Dans cet article, vous découvrirez comment créer et personnaliser ces menus pratiques (que vous utiliser des modèles de feuilles de calcul ou en créer un à partir de zéro).

🧠 Fun Fact: Le nom de Google est en fait une déformation ludique de "googol", le mot pour le nombre 1 suivi de 100 zéros - un clin d'œil approprié à leur mission d'organiser une mer infinie d'informations

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici un bref aperçu du quoi, du où, du comment et du pourquoi des listes déroulantes dans Google Sheets :

Ajouter des listes déroulantes dans Google Sheets pour simplifier et normaliser vos données

Créez des listes déroulantes avec des valeurs prédéfinies ou des données existantes, et ajoutez une touche personnelle avec un code couleur et des paramètres avancés

Modifiez, personnalisez ou supprimez facilement les listes déroulantes à l'aide du panneau des règles de validation des données

Bien qu'utiles pour les tâches de base, les listes déroulantes de Google Sheets présentent des limites, notamment en ce qui concerne le nombre maximal de caractères et les problèmes de performance avec les grands ensembles de données

Des outils tels que ClickUp offrent des fonctionnalités plus avancées, notamment l'intégration d'une tâche, des champs personnalisés et des automatisations, ce qui en fait une alternative puissante à Google Sheets pour la gestion de projets complexes

Vous pouvez créer des listes déroulantes dans Google Sheets en utilisant à la fois des valeurs prédéfinies et des données existantes. Commençons par créer une Google Sheets avec deux champs : le nom d'un étudiant et son université.

Au lieu de saisir manuellement les noms des universités à chaque fois, vous pouvez simplifier l'entrée des données en paramétrant une liste déroulante.

Ouvrez votre feuille de calcul et identifiez la colonne ou l'intervalle de cellules dans lequel vous souhaitez créer la liste déroulante

via Google Sheets

Sélectionnez l'intervalle de cellules auquel vous souhaitez ajouter la liste déroulante afin que toutes les cellules suivent les mêmes règles Dans le menu supérieur, cliquez sur Données et, dans le menu déroulant, sélectionnez Validation des données. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur les cellules sélectionnées et choisir directement l'option Menu déroulant

Dans le panneau Règles de validation des données, sélectionnez "Menu déroulant" sous Critères et saisissez vos valeurs prédéfinies à la place de "Option 1", "Option 2", etc. Dans notre exemple, nous allons saisir les noms des universités

Une fois que vous avez saisi vos valeurs, faites Terminé. Votre menu déroulant est maintenant prêt à l'emploi

Désormais, lorsque vous cliquerez sur l'une des cellules sélectionnées, vous verrez apparaître un menu déroulant propre avec vos valeurs prédéfinies.

👀 Did You Know? Google Sheets vous permet de lier des listes déroulantes sur plusieurs feuilles, ce qui facilite la normalisation des options et la cohérence de vos données dans l'ensemble d'un classeur.

Il est encore plus facile de créer une liste déroulante avec les données existantes. Voici ce que vous pouvez faire si vous souhaitez transformer les données de plusieurs cellules en une liste déroulante :

Sélectionnez toutes les cellules contenant les données existantes que vous souhaitez voir figurer comme options dans la liste déroulante Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'intervalle de cellules sélectionné et choisissez l'option Menu déroulant

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez les différentes options de la liste déroulante, attribuez les couleurs que vous souhaitez, puis cliquez sur Terminé

Votre liste déroulante est prête !

💡 Pro Tip: Pour rendre une liste déroulante encore plus rapide, tapez simplement "@drop-down" dans n'importe quelle cellule de Google. Cela ouvrira un panneau dans lequel vous pourrez sélectionner une liste déroulante prédéfinie et ajouter votre propre liste déroulante.

Gestion des listes déroulantes dans Google Sheets

Une fois que vous avez ajouté des listes déroulantes à votre feuille de calcul, il peut arriver que vous ayez besoin de les modifier ou de les supprimer. Heureusement, c'est très simple, sans aucune complexité Astuces Google Sheets sont nécessaires.

Voici comment gérer vos listes déroulantes :

Modification d'une liste déroulante existante

La modification en cours d'une liste déroulante existante est assez facile avec Google Sheets.

Sélectionnez la ou les cellules que vous souhaitez modifier Cliquez sur l'icône de modification, qui ressemble à un crayon, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et choisissez Validation des données dans le menu

Dans le panneau des règles de validation des données, localisez la section Critères et ajoutez ou modifiez des valeurs dans la liste. Par exemple, vous pouvez ajouter une autre université, telle que "Yale", à la liste

Enregistrez toutes les modifications en cliquant sur le bouton "Terminé" dans le coin droit

Suppression d'une liste déroulante

Cette opération est presque similaire à la modification en cours d'une liste déroulante. Sélectionnez l'icône de modification ou allez dans le panneau Règles de validation des données et cliquez sur Supprimer la règle pour supprimer toute la liste déroulante.

Conseil professionnel: La suppression de la règle n'efface pas les données existantes dans la cellule. Si vous souhaitez faire table rase du passé, vous devrez donc effacer manuellement le contenu de la cellule.

Personnaliser une liste déroulante

Vous pouvez ajouter une touche personnelle à votre liste déroulante en la personnalisant.

Ajoutez une mise en forme conditionnelle pour améliorer la visualisation (par exemple, en ajoutant de la couleur à toutes les universités de la liste déroulante) Cliquez sur les paramètres avancés pour inclure un texte d'aide ou définir des règles pour rejeter les entrées lorsque les utilisateurs saisissent des données non valides

Utiliser des menus déroulants prédéfinis pour une installation plus rapide des listes

Also Read: Comment combiner des données provenant de plusieurs feuilles dans Google Sheets ?

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour la création de listes

Bien que Google Sheets offre des fonctionnalités robustes pour la création de listes déroulantes, il présente certaines limites :

Limites de caractères dans les listes déroulantes : Lors de la saisie manuelle des éléments d'une liste déroulante, la limite de caractères est fixée à 256 caractères pour l'ensemble de la liste. Cette limite peut s'avérer contraignante pour les listes de grande taille

: Lors de la saisie manuelle des éléments d'une liste déroulante, la limite de caractères est fixée à 256 caractères pour l'ensemble de la liste. Cette limite peut s'avérer contraignante pour les listes de grande taille Messages d'erreur personnalisés limités : Bien que vous puissiez configurer des messages d'erreur de typela validation des données dans Google Sheets pour afficher des avertissements ou rejeter les entrées non valides, la personnalisation des messages d'erreur est quelque peu limitée, ce qui pourrait ne pas aider les utilisateurs à corriger leurs entrées

: Bien que vous puissiez configurer des messages d'erreur de typela validation des données dans Google Sheets pour afficher des avertissements ou rejeter les entrées non valides, la personnalisation des messages d'erreur est quelque peu limitée, ce qui pourrait ne pas aider les utilisateurs à corriger leurs entrées Problèmes de performance avec les grands paramètres : L'utilisation de la validation des données sur de grands ensembles de données peut parfois entraîner des problèmes de performance, provoquant des retards ou des décalages lors de l'interaction avec la feuille de calcul

A lire aussi: Comment utiliser Google Sheets comme base de données (instructions étape par étape)

Utiliser ClickUp pour créer et gérer des listes

Bien que Google Sheets constitue une base solide pour la gestion des données, ClickUp offre des fonctionnalités de gestion de projet et de données bien plus robustes qui vous simplifient la vie.

En tant qu'application Tout pour le travail, ClickUp combine la gestion des tâches, la collaboration et des outils de rapports avancés en une seule plateforme transparente. Contrairement à Google Sheets, qui nécessite des formules complexes et des efforts manuels pour suivre la progression ou analyser les données, ClickUp rationalise votre flux de travail grâce à des fonctionnalités intuitives telles que des tableaux de bord personnalisés, l'automatisation et la collaboration en temps réel.

Par exemple, le Vue Tableur ClickUp améliore l'expérience du traitement des données grâce à des fonctionnalités adaptées à la gestion du travail et des projets. C'est comme si vous disposiez d'un tableur doté de superpouvoirs conçus pour tirer des informations utiles des données, accélérer le suivi des tâches et surveiller la progression.

ClickUp Vue Tableur

Allez au-delà des feuilles de calcul et améliorez la gestion des données avec la vue Tableur de ClickUp

La vue Tableur de ClickUp est un outil de gestion des données personnalisable alternative à Google Sheets qui allie la familiarité d'une feuille de calcul à une puissante gestion des tâches.

Dans Google Sheets, le paramétrage de flux de travail complexes implique souvent de se battre avec des formules ou d'ajouter des données manuellement. Dans ClickUp, vous pouvez facilement créer des champs personnalisés pour suivre exactement ce qui vous importe - texte, menus déroulants, dates, barres de progression ou même champs calculés - sans avoir besoin de compétences avancées en matière de feuilles de calcul.

📌 Exemple

Vous vous demandez comment utiliser Champs personnalisés de ClickUp pour vous faciliter la tâche ? Voici quelques exemples rapides de cas d'utilisation courants :

Équipes immobilières : Utilisez des menus déroulants pour classer les propriétés (par exemple, " À vendre ", " Sous contrat ", " Vendue ") et des champs numériques pour suivre les prix des propriétés ou les commissions

Équipes de développement de produits : Ajoutez des barres de progression aux tâches pour indiquer les phases de développement, de l'idéation à la production

Planificateurs d'évènements : Créez des champs pour les dates des évènements, les contacts des clients, les informations sur les lieux, et des cases à cocher pour les tâches achevées comme la réservation des lieux ou l'envoi des invitations

Imaginez la vue Tableur de ClickUp comme votre feuille de calcul traditionnelle, mais avec des capacités de super-héros. Chaque ligne de la vue Tableur représente une tâche entièrement fonctionnelle que vous pouvez gérer avec précision dans la même interface.

Plus besoin de passer d'un outil ou d'un onglet à l'autre.

Donnez une structure à vos données désordonnées avec ClickUp Vue Tableur

Une poignée d'autres fonctionnalités distinguent ClickUp Table View des autres feuilles de calcul.

Attribuez des tâches en toute simplicité

Chaque ligne du tableau correspond à une tâche qui peut être assignée instantanément aux membres de l'équipe. Par exemple, si vous planifiez le lancement d'un produit, vous pouvez assigner des tâches telles que "Concevoir des bannières marketing" ou "Rédiger des communiqués de presse" directement aux membres de votre équipe.

Les priorités en un coup d'œil

Ajoutez un champ de priorité à votre vue Tableur pour mettre en évidence ce qui doit être traité en priorité. Par exemple, dans un calendrier de contenu, vous pouvez marquer les articles comme étant de priorité "élevée", "moyenne" ou "faible", ce qui aide votre équipe à se concentrer sur les tâches les plus critiques.

Joindre des pièces jointes pour le contexte

Vous devez partager des fichiers avec votre équipe ? Joignez des maquettes, des feuilles de calcul ou des documents directement aux tâches de Tableur. Si vous coordonnez une campagne, votre l'équipe de création peut télécharger des ébauches de design pour un retour d'information instantané, sans quitter ClickUp.

Ajouter des dépendances

Les dépendances garantissent le flux des tâches dans la bonne commande. Par exemple, la tâche "Lancer une campagne publicitaire" ne peut pas commencer tant que la tâche "Finaliser les créations publicitaires" n'est pas achevée. Le fait de paramétrer cette tâche dans la vue Tableur permet d'éviter toute confusion et de maintenir le projet sur la bonne voie.

De plus, les mises à jour en temps réel de ClickUp permettent à tous les membres de l'équipe de rester synchronisés. Lorsque quelqu'un modifie une tâche, ajuste un champ ou met à jour un statut, tous les collaborateurs le voient instantanément.

Passez des feuilles de calcul ennuyeuses à ClickUp Tableur, un logiciel visuellement attrayant, dès aujourd'hui !

ClickUp propose également des filtres avancés que vous pouvez utiliser pour restreindre vos tâches en fonction de champs tels que les échéances ou les assignés.

ClickUp : Plus que des lignes et des colonnes

ClickUp n'est pas seulement une alternative au tableur. Il combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Vous en avez assez de mettre à jour les statuts des tâches manuellement ? Automatisations ClickUp vous permettent d'automatiser les tâches de routine. Vous pouvez paramétrer des règles personnalisées pour modifier les statuts, notifier les membres de l'équipe ou assigner des tâches sur la base de déclencheurs spécifiques..,

📌 Par exemple :

Déplacer automatiquement une tâche vers "En cours" lorsqu'un membre de l'équipe commence à travailler dessus

Notifier les parties prenantes lorsqu'une tâche est marquée comme "Achevée"

Assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe en fonction de champs personnalisés comme le département ou le type de projet

Paramétrer et gérer plusieurs tâches automatisées avec ClickUp Automatisations

En résumé ? La vue Tableur de ClickUp est pratique pour gérer les flux de travail ou suivre la progression au sein de différentes équipes.

De même, la vue Vue Liste ClickUp simplifie la gestion des tâches en organisant les données en listes claires et exploitables. Il met l'accent sur l'établissement de priorités et la hiérarchie des tâches, ce qui facilite la décomposition de projets complexes en étapes gérables.

Utilisez la Vue Liste ClickUp pour obtenir une perspective clairement ordonnée de tous vos produits livrables en un seul endroit

Utilisées conjointement, ces vues offrent une flexibilité sans faille : commencez par la vue Tableur pour l'entrée et l'analyse de données détaillées, puis passez à la vue Liste pour vous concentrer sur l'exécution et l'établissement des priorités.

Contrairement à Google Sheets, cette intégration dynamique permet à votre équipe de rester alignée, chaque information étant directement liée à des tâches exploitables.

Enfin, associez votre vue Tableur à la fonction Tableaux de bord ClickUp, qui extraient des données de plusieurs Tableurs pour visualiser les tendances et les indicateurs clés tels que les taux d'achèvement des tâches ou la distribution de la charge de travail.

Donnez à votre équipe des visualisations claires de leurs objectifs et de leurs tâches avec les tableaux de bord ClickUp

En bref, ClickUp peut transformer la façon dont vous gérez votre travail grâce à ses fonctionnalités avancées et à ses intégrations robustes.

**A lire également 10 meilleurs outils IA gratuits pour Google Sheets pour optimiser vos feuilles de calcul

Faites tomber le stress avec ClickUp

Google Sheets est l'un des logiciels les plus utilisés tableurs les plus utilisés et les listes déroulantes offrent un moyen efficace de transformer des données désordonnées en informations bien structurées et organisées.

Mais que se passerait-il si vous pouviez organiser non seulement vos données, mais aussi l'ensemble de votre projet ? ClickUp offre une solution parfaite.

Bien que vous puissiez également utiliser Google Sheets pour la gestion de projet clickUp s'intègre beaucoup mieux dans un écosystème plus large. Il offre un moyen plus dynamique de gérer les tâches, les délais et les équipes, le tout en un seul endroit.

C'est comme passer d'un placard à un dressing, plus spacieux, plus intelligent et dont le style d'affichage est adapté à vos besoins.

laissez tomber votre stress et faites tomber vos défis en matière de gestion de projet.. créez votre compte ClickUp gratuit aujourd'hui !