Comment organiser efficacement les dates d'échéance dans Google Sheets ?

via Calvin & Hobbes Que vous soyez d'accord ou non avec l'approche de Calvin concernant le travail et les délais, comme lui, nous travaillons constamment contre des délais.

Nous sommes tous passés par là : vous êtes confiant dans l'accomplissement de vos tâches et, soudain, un délai non respecté déclenche une avalanche de problèmes. C'est à ce moment-là qu'il faut opter pour un outil fiable et facile à utiliser, comme Google Sheets. La création de calendriers Google Sheets permet de d'organiser et de suivre facilement les dates importantes.

À faire, comment organiser les dates d'échéance pour une efficacité maximale dans Google Sheets ?

Dans ce guide, nous allons partager quelques méthodes simples pour organiser les dates d'échéance dans Google Sheets et transformer votre feuille de calcul en une machine de gestion des échéances facile à utiliser.

⏰ Résumé en 60 secondes

Si vous êtes à la recherche d'un tutoriel rapide sur la façon d'organiser vos Google Sheets, le voici :

Validez vos données: Utilisez la méthode de validation des données pour vous assurer que seules des dates valides sont saisies dans votre feuille afin d'éviter les erreurs de planification

Utilisez la méthode de validation des données pour vous assurer que seules des dates valides sont saisies dans votre feuille afin d'éviter les erreurs de planification Créez un filtre: Triez dynamiquement les dates d'échéance par ordre croissant ou décroissant pour une meilleure clarté

Triez dynamiquement les dates d'échéance par ordre croissant ou décroissant pour une meilleure clarté Utilisez la fonctionnalité d'intervalle de tri: Organisez l'ensemble ou des sections spécifiques de vos données tout en préservant la structure

Organisez l'ensemble ou des sections spécifiques de vos données tout en préservant la structure Appliquer la fonction SORT: Automatiser le processus de tri avec la formule SORT : =SORT (range, sort_column, is_ascending)

Automatiser le processus de tri avec la formule SORT : =SORT (range, sort_column, is_ascending) Comprendre les limites de Google Sheets: N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'alertes intégrées ni de mises à jour manuelles pour les tâches récurrentes. La plateforme a également du mal avec la collaboration et les visuels de base pour la gestion des tâches

Prêt pour les détails ? C'est parti !

Lorsque vous jonglez avec plusieurs tâches et échéances, des dates d'échéance manquantes ou incorrectes peuvent déstabiliser l'ensemble de votre emploi du temps. Imaginez que vous assistiez à une réunion d'équipe avec une semaine d'avance à cause d'une erreur de saisie !

Heureusement, Google Sheets permet d'éviter ce genre de mésaventures en organisant les dates d'échéance de manière claire, précise et facile à suivre.

En prenant pour exemple un simple tableau de tâches, nous allons explorer quatre façons efficaces de trier et de gérer vos dates d'échéance dans Google Sheets.

Ce tableau comprend des tâches telles que la soumission d'une proposition, la préparation de réunions et la finalisation de budgets, chacune associée à des échéances spécifiques. Mais vous connaissez la marche à suivre, n'est-ce pas ? Lorsque vous essayez ces méthodes, créez votre propre tableau Google Sheets avec les données appropriées.

1. Validez vos données

Pourquoi valider les données ? Le fait que votre examen de progression soit prévu pour le 30 février n'est pas un bon début, n'est-ce pas ?

Les erreurs humaines existent, mais elles ne doivent pas affecter votre flux de travail. Voici comment vous assurer que vous n'ajoutez que des dates valides dans Google Sheets.

Sélectionnez la colonne des dates

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-423.png Sélectionner la colonne des données : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

via Google Sheets

Aller dans le menu Données Cliquez sur Validation des données

Cliquez sur Ajouter une règle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-20-1400x896.jpeg Ajouter une règle : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

Aller à la section des critères

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-21.jpeg Section critères : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

Ici, vous aurez la possibilité de choisir parmi les éléments suivants :

Est une date valide : S'assure que seules les dates valides sont saisies

La date est égale : N'autorise qu'une date spécifique

La date est antérieure : Autorise les dates antérieures à une date donnée

La date est postérieure : Autorise les dates postérieures à une date donnée

La date est entre : Autorise les dates situées dans un intervalle spécifique

📌 Exemple: Si vous triez votre calendrier pour une revue trimestrielle en début d'année, vous pouvez choisir l'option La date est entre et valider les dates entre le 1er janvier et le 31 mars pour suivre les tâches uniquement dans cette période.

Nous avons choisi l'option Date valide pour cette démonstration.

Dans la section des options avancées, passez à l'option Rejeter la saisie pour vous assurer qu'aucune date non valide n'est saisie

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-22.jpeg Validation des données : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

Cliquez sur Terminé et fermez le panneau Règles de validation des données

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-424.png Règles de validation des données /$$$img/

Vous disposez à présent d'une colonne de données validée. Mais que se passe-t-il si vous essayez de saisir une date dans une forme incorrecte ? Testons-le.

Saisissez une date incorrecte et appuyez sur Entrée.

Google Sheets rejette la saisie avec une popup, ce qui signifie que vous avez correctement paramétré la fonctionnalité de validation des données.

Choisissez Trier de A à Z pour une commande ascendante ou Trier de Z à A pour une commande descendante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-26-1400x972.jpeg Trier par ordre croissant et décroissant : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$img/

Pour cet exemple, nous avons trié les dates par ordre croissant.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-427.png Données classées par ordre croissant /$$$img/

💡 Pro Tip: To organiser correctement votre Calendrier pour organiser correctement votre agenda, sélectionnez les colonnes date et tâche. Appliquez toujours le filtre aux cellules de date pour trier les dates. Le tri par la colonne Tâche organisera les tâches par ordre alphabétique, ce qui risque de ne pas donner le résultat escompté.

3. Utiliser la fonctionnalité d'intervalle de tri

L'outil d'intervalle de tri est un autre moyen rapide et facile de garder vos données nettes tout en organisant des parties spécifiques de celles-ci.

Sélectionnez l'ensemble du tableau que vous souhaitez trier, y compris la ligne d'en-tête

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-428.png Tableau entier : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

Aller aux données Passez la souris sur Sort Range (intervalle de tri) et cliquez sur Advanced Range Sorting Options (options avancées de tri)

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-27-1400x815.jpeg Options avancées de tri par intervalle /$$$img/

Cochez la case Data Has Header Row (Les données ont une ligne d'en-tête) pour que Google Sheets reconnaisse les en-têtes de colonne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-28-1400x788.jpeg Les données ont une ligne d'en-tête /$$$img/

Sélectionnez Date d'échéance dans le menu déroulant Trier par

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-29-1400x788.jpeg Date d'échéance : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

Choisissez l'option A à Z ou Z à A Cliquez sur Trier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-30-1400x788.jpeg Trier les données /$$$img/

Votre tableau est maintenant trié proprement en fonction de l'intervalle défini.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-429.png Tableau trié : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

4. Utiliser la fonction SORT

Vous êtes un as du tableur ou vous adorez l'automatisation des tâches ? La formule SORT est ce qu'il vous faut pour organiser vos données de manière dynamique. Voici comment elle fonctionne.

Décomposition de la formule:

\N- SORT (intervalle, colonne_sort, ascendant)

intervalle: Les cellules que vous voulez trier (par exemple, A2 à B7, qui sera écrit comme A2:B7)

Les cellules que vous voulez trier (par exemple, A2 à B7, qui sera écrit comme A2:B7) sort_column: La colonne à trier (par exemple, 2 pour la colonne de la date d'échéance)

La colonne à trier (par exemple, 2 pour la colonne de la date d'échéance) is_ascending: Tapez True pour une commande ascendante ou False pour une commande descendante

📌 Exemple: Voici à quoi ressemblerait notre formule pour notre tableau si nous le triions par ordre croissant : =SORT (A2:B6, 2, true)

Voici comment l'utiliser.

Sélectionnez une cellule vierge pour afficher la sortie triée

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-430.png Cellule vide : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$$img/

Saisissez la formule dans la cellule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-431.png Saisir la formule /$$$img/

Appuyez sur Entrée, et voilà ! Toutes vos données sont organisées par ordre chronologique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-432.png Données organisées /$$$img/

Notez qu'une fois que vous aurez appliqué la formule de tri, vous obtiendrez deux versions de vos données : le tableau original et le tableau trié.

Si vous modifiez ou supprimez le tableau d'origine, vous modifiez ou supprimez également la version triée. Mais que faire si vous souhaitez remplacer vos données d'origine par la version triée ?

Voici comment faire.

Sélectionnez les données nouvellement triées et copiez-les avec Ctrl + C (ou Cmd + C sur un appareil Mac) Accédez aux données d'origine ou à un autre emplacement et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-433.png Données sur une autre cellule /$$$img/

Allez dans Coller spécial et cliquez sur Valeurs seulement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-31-1400x883.jpeg Coller spécial /$$$img/

Supprimer le tableau supplémentaire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-434.png Tableau supplémentaire /$$$img/

Ce processus supprime la dépendance de la formule, vous laissant avec un tableau propre, trié et prêt à l'emploi !

Limites de l'utilisation de Google Sheets

Maintenant que vous avez le L'antisèche de Google Sheets pour le suivi des dates d'échéance, vous devez comprendre un peu mieux ses limites :

Pas d'alertes ou de rappels intégrés: Google Sheets ne vous avertit pas de l'approche des échéances. Bien que vous puissiez opter pourModèles d'agendas mensuels de Google Sheets ou utiliser un code couleur pour mettre en évidence les échéances à venir, sa dépendance à l'égard des mises à jour manuelles le rend sujet aux erreurs humaines

Google Sheets ne vous avertit pas de l'approche des échéances. Bien que vous puissiez opter pourModèles d'agendas mensuels de Google Sheets ou utiliser un code couleur pour mettre en évidence les échéances à venir, sa dépendance à l'égard des mises à jour manuelles le rend sujet aux erreurs humaines L'absence d'automatisation pour les tâches récurrentes: Si vos tâches se répètent chaque semaine ou chaque mois, vous devez dupliquer et ajuster manuellement vos données. Cela entraîne des tâches chronophages qui peuvent être facilement évitées dans d'autres logiciels de gestion de calendrier

Si vos tâches se répètent chaque semaine ou chaque mois, vous devez dupliquer et ajuster manuellement vos données. Cela entraîne des tâches chronophages qui peuvent être facilement évitées dans d'autres logiciels de gestion de calendrier Limité collaboration en temps réel pour les grandes équipes *pour les grandes équipes: Bien que Google Sheets permette la collaboration, elle peut devenir chaotique si trop de personnes modifient simultanément, ce qui rend le suivi des modifications plus délicat

pour les grandes équipes *pour les grandes équipes: Bien que Google Sheets permette la collaboration, elle peut devenir chaotique si trop de personnes modifient simultanément, ce qui rend le suivi des modifications plus délicat Pas idéal pour les projets de grande envergure: Les feuilles peuvent rapidement devenir encombrées et difficiles à parcourir si vous gérez des projets de grande envergure avec des dépendances complexes

Les feuilles peuvent rapidement devenir encombrées et difficiles à parcourir si vous gérez des projets de grande envergure avec des dépendances complexes Représentation visuelle de base: Pour le suivi des dates, des aides visuelles telles qu'une vue Tableau, des diagrammes de Gantt ou des tableaux de Kanban sont très utiles. Google Sheets ne dispose pas de ces fonctionnalités et vous devrez peut-être exporter vos données vers d'autres outils spécialisés pour y accéder

En résumé, Google Sheets est idéal pour les petits projets et le suivi minimal des tâches personnelles. Comprendre ces limites vous aidera à décider si Google Sheets répond à vos besoins ou s'il est temps de passer à un outil plus sophistiqué et plus polyvalent logiciel de suivi des dates d'échéance .

En parlant de sophistication et de polyvalence, il est difficile de ne pas mentionner ClickUp . Organiser et respecter les délais devient un jeu d'enfant grâce à la vue Tableur de ClickUp et à ses fonctionnalités intelligentes.

Voyons comment organiser vos dates d'échéance comme un pro avec les fonctions avancées de ClickUp à votre disposition.

Configurer la vue Tableur ClickUp Vue Tableur offre la puissance de la gestion des données d'un tableur combinée à un gestionnaire de tâches dynamique. Vous souhaitez suivre les tâches, les sous-tâches, les échéances, la progression et bien plus encore en un seul endroit ? C'est l'assistant qu'il vous faut !

Utilisez les champs personnalisés pour ajouter la date de début, la date d'échéance et l'heure exacte à chaque tâche. Besoin de modifications en cours ? Mettez à jour plusieurs tâches simultanément et économisez du temps et des efforts pour quelque chose de mieux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-40.gif Vue Tableur ClickUp /$$img/

Simplifiez la gestion des dates d'échéance en ajoutant des champs personnalisés à la vue Tableur de ClickUp

C'est super intuitif, et vous pouvez personnaliser les tâches pour vous concentrer sur ce qui est important. Pour obtenir l'aperçu souhaité, il vous suffit de faire un filtrage des tâches par projet, priorité ou échéances à venir.

Et le plus beau, c'est que Toute modification apportée à cette vue Tableur sera automatiquement synchronisée avec toutes les autres vues. C'est aussi simple que cela !

Automatisation des actions

Les dates d'échéance sont les éléments les plus dynamiques d'une tâche. À faire que vous deviez personnaliser à nouveau toutes vos sous-tâches chaque fois qu'une date d'échéance change ? Non, pas du tout Automatisations ClickUp sont là pour vous aider.

Définissez des paramètres pour déclencher des actions lorsque les dates d'échéance changent, comme la mise à jour des sous-tâches ou l'envoi de rappels.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-435-1400x706.png Automatisations ClickUp /$$img/

Créez des déclencheurs personnalisés et gardez une longueur d'avance sur les délais avec ClickUp Automatisations

Ne perdez jamais le fil grâce aux automatisations et notifications personnalisées qui vous aident à gérer les tâches en retard et les échéances qui approchent. Qu'il s'agisse d'un ping sur votre bureau, d'un buzz sur votre téléphone ou d'une alerte par e-mail, ClickUp vous couvre partout.

Voici ce que dit Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panama, à propos de l'utilité de ClickUp :

_En intégrant diverses fonctions telles que les notifications, les calendriers, les e-mails et le flux de travail dans l'exécution du projet, ClickUp fait effectivement en sorte que les travailleurs cessent de se concentrer sur l'examen constant des différents mécanismes technologiques et se concentrent sur les tâches qui génèrent de la valeur

Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panama

A lire aussi: Guide des Automatisations dans ClickUp (avec 10 exemples de cas d'utilisation)

Visualiser avec un code couleur

Les couleurs ne rendent-elles pas tout passionnant et facile à naviguer ? Attribuer des couleurs aux tâches est une astuce de productivité simple mais puissante.

Par exemple, les tâches en retard peuvent être marquées en rouge et les tâches achevées en vert. C'est un moyen rapide d'identifier ce qui nécessite une attention particulière.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-41.gif ClickUp Vue Tableur : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$img/

Gérer les tâches et les échéances avec une touche de couleur dans la vue Tableur de ClickUp

En plus des couleurs de statut des tâches, vous pouvez utiliser des étiquettes pour une organisation dynamique des tâches. Catégorisez les tâches par type de projet ou par niveau de priorité à l'aide de différentes couleurs, ce qui facilite le filtrage et la recherche de ce dont vous avez besoin.

Ajoutez de la finesse avec l'affichage Calendrier

À faites-vous une vue d'ensemble de vos tâches et de vos échéances ? La vue Affichage du Calendrier ClickUp est une autre fonctionnalité qui facilite l'organisation des journées chargées.

Vous pouvez faire glisser et déposer des tâches pour ajuster les horaires et voir tout ce qui est fait par jour, par semaine ou par mois. Choisissez la perspective qui correspond le mieux à votre flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-42.gif ClickUp Calendrier View : comment organiser les dates d'échéance dans Google Sheets /$$img/

Affichez d'un coup d'œil toutes vos tâches en cours et à venir grâce à la vue du Calendrier ClickUp

La cerise sur le gâteau ? L'affichage du Calendrier vous permet de synchroniser les tâches avec vos Google Agenda . Vous pouvez également créer des calendriers catégorisés pour des projets ou des échéances spécifiques. Votre espace de travail reste ainsi bien rangé et gratuit.

Mais que faire si vous souhaitez passer outre la courbe d'apprentissage et passer directement à l'action ?

Accélérer les choses avec des modèles

Les modèles Modèle de calendrier ClickUp vous aide à démarrer immédiatement. Il est entièrement personnalisable et vous aide à suivre tout, des tâches aux réunions et aux échéances, en un seul endroit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-32.jpeg Modèle de Calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo&\_gl=1\*1xfiaiz\*\_gcl\_au\*OTI1MzgwNzM3LjE3MzQzMzY5MDk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle décompose les grands projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer, ce qui vous permet de fixer des délais et d'allouer des ressources de manière efficace. Grâce aux forfaits personnalisés, vous pouvez également passer d'un affichage quotidien à un affichage hebdomadaire ou mensuel pour vous adapter à votre style de planification.

Il est même possible de lier les tâches directement à votre calendrier pour en faciliter le suivi ! Le point fort de cette modèle de calendrier mensuel est sa flexibilité. Que vous soyez un pro du marketing planifiant des chutes de contenu ou une personne gérant des objectifs personnels, il s'adapte à vos besoins.

Mais qu'en est-il si vous avez besoin d'un modèle spécifique pour le suivi des échéances ?

Les échéances d'un projet ne sont pas une source de stress lorsque vous utilisez le Modèle de délais ClickUp . Il vous aide à gérer facilement les échéanciers des projets de fixer des paramètres et de suivre la progression de l'équipe.

Suivez les tâches avec des états personnalisés tels que Terminé, En cours et À faire, ajoutez des champs personnalisés pour trier les tâches par phase ou par échéance pour une meilleure organisation, visualisez l'avancement de votre projet en un coup d'œil avec l'Échéancier du projet, et restez informé grâce à des rappels et à des automatisations personnalisées et des notifications.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-436-1400x873.png Vue Gantt de ClickUp : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$img/

La vue Gantt diagramme de ClickUp vous affiche clairement toutes les tâches dues en même temps

En outre, vous pouvez utiliser la fonction Vue Gantt diagramme ce modèle vous permet de visualiser toutes vos tâches et échéances. Il est parfait pour repérer les chevauchements, ajuster les calendriers et s'assurer que rien n'est oublié.

Collaborer en toute simplicité

Lorsque vous avez organisé toutes vos tâches et dates d'échéance, tout ce dont vous avez besoin, c'est que votre équipe y accède chaque fois qu'elle en a besoin. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un autre outil pour le faire à votre place.

Partagez vos calendriers avec vos coéquipiers pour aligner les horaires, et utilisez les paramètres de permission pour contrôler qui peut modifier et afficher les tâches. Affichages des tâches ClickUp vous offrent une vue achevée de votre tâche et de tout ce que vous devez savoir à son sujet, y compris les commentaires formulés par votre équipe ou vos collaborateurs. Cette transparence permet à tout le monde d'être sur la même page tout en garantissant la sécurité des données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-437.png ClickUp Task Views : comment organiser les dates d'échéance dans google sheets /$$img/

Accédez à tous les détails de vos tâches, à vos fichiers et à vos discussions essentielles avec ClickUp Task Views

Si vos projets impliquent des dépendances ou des tâches liées, ClickUp s'en charge également ! Vous pouvez connecter des tâches, joindre des pièces jointes et même bloquer votre journée pour rester concentré.

💡 Pro Tip: Use ClickUp Brain pour obtenir des résumés de tâches, des documents et des fils de discussion alimentés par l'IA afin de prendre des décisions plus rapidement.

Avec ClickUp, la gestion des feuilles de calcul et des dates d'échéance devient un jeu d'enfant.

Voici quelques avantages clés à passer à ClickUp dès aujourd'hui.

Flux de travail personnalisables: Avec ClickUp, vous êtes le capitaine de votre navire. Vous pouvez adapter votre environnement de travail à vos besoins spécifiques grâce aux champs personnalisés, aux étiquettes et au code couleur. Vous pouvez également utiliser l'un des modèles proposés, et c'est terminé !

Avec ClickUp, vous êtes le capitaine de votre navire. Vous pouvez adapter votre environnement de travail à vos besoins spécifiques grâce aux champs personnalisés, aux étiquettes et au code couleur. Vous pouvez également utiliser l'un des modèles proposés, et c'est terminé ! Mises à jour en temps réel: Les modifications se synchronisent instantanément entre les affichages. Cela permet à tout le monde d'être informé à tout moment

Les modifications se synchronisent instantanément entre les affichages. Cela permet à tout le monde d'être informé à tout moment Automatisation: Adieu les erreurs manuelles, grâce aux rappels automatisés et aux mises à jour personnalisées des tâches

Adieu les erreurs manuelles, grâce aux rappels automatisés et aux mises à jour personnalisées des tâches Collaboration Effacée: Vos tâches, calendriers et progression sont disponibles où que se trouve votre équipe, avec des commentaires pour une communication claire

Vos tâches, calendriers et progression sont disponibles où que se trouve votre équipe, avec des commentaires pour une communication claire Confidentialité: ClickUp vous permet de choisir ce qui doit être partagé et avec qui, afin que vous puissiez collaborer en toute sérénité

ClickUp vous permet de choisir ce qui doit être partagé et avec qui, afin que vous puissiez collaborer en toute sérénité Intégrations: Plus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Google Agenda vous permettent de regrouper tout votre travail en un seul endroit

Que vous soyez un gestionnaire de projet, un propriétaire de petite entreprise ou un étudiant jonglant avec de multiples échéances, ClickUp vous aide à trier, prioriser et automatiser les complexités de la gestion des dates d'échéance. Lorsqu'il est intégré à votre routine, ClickUp devient plus qu'un simple outil de gestion des tâches - il devient l'épine dorsale de votre productivité.

Passez à l'expérience ClickUp dès aujourd'hui

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'organiser les dates d'échéance, Google Sheets et ClickUp peuvent vous aider à rester productif et à éviter le stress. Cependant, lorsqu'il s'agit de polyvalence et d'efficacité, ClickUp remporte la palme.

Des fonctionnalités telles que la vue Tableur concise, l'automatisation et les modèles personnalisables en font le choix idéal pour tous ceux qui travaillent avec des calendriers complexes.

Avec les fonctionnalités de collaboration, ClickUp offre une solution unique pour tous vos besoins en matière de suivi et de gestion de projet.

Dites adieu au chaos de la gestion des dates d'échéance, et créez un compte ClickUp gratuit maintenant !