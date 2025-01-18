Les 10 meilleurs réécrivains de ton IA pour transformer votre écriture en 2025

Vous êtes-vous déjà demandé si vos outils d'IA reflétaient vraiment la voix de votre marque ? L'IA générative a sans aucun doute transformé la création de contenu.

85 % des spécialistes du marketing l'utilisent déjà dans leurs stratégies et 76 % l'utilisent pour la création de contenu basique.

Pourtant, de nombreux spécialistes du marketing sont confrontés à un défi de taille : comment personnaliser leur contenu tout en restant fidèle à la voix de leur marque ? Ou peut-être devez-vous envoyer une annonce sur un canal de groupe concernant un délai non respecté, mais vous ne voulez pas paraître trop agressif.

C'est le dilemme du communicateur moderne : trouver le ton souhaité sans passer des heures à réécrire des paragraphes.

Les réécrivains IA sont là pour combler ce fossé, en fournissant un contenu personnalisé et adapté à votre audience tout en restant fidèle à l'identité de votre marque.

Ce guide explore les outils qui rendent cela possible en rendant votre écriture efficace et cohérente. Découvrez les meilleurs outils de réécriture de ton IA que vous devez connaître. 🚀

Que rechercher dans un réécrivain IA ?

Un outil efficace de réécriture de ton IA doit rendre votre processus d'écriture plus efficace tout en garantissant un résultat soigné et adapté au ton utilisé. Voici les critères à privilégier lorsque vous recherchez un outil efficace :

Préréglages de ton : Passez rapidement votre texte à un ton professionnel, informel ou persuasif en un seul clic, idéal pour adapter vos e-mails, propositions ou blogs à votre public

Ajustements de style : Affinez la structure des phrases et le choix des mots pour correspondre à un style d'écriture spécifique, par exemple en simplifiant les documents riches en jargon ou en ajoutant de la chaleur aux réponses des clients

Réécriture en masse : téléchargez plusieurs paragraphes ou des documents entiers à réécrire en une seule fois, ce qui vous permet de gagner des heures de modification en cours de rapports ou de campagnes

Capacités d'intégration : utilisez le réécrivain directement dans des outils tels que Google Docs, Microsoft Word ou Slack, pour des modifications en cours de travail sans interruption

Sélectionnez et réécrivez : Sélectionnez et réécrivez uniquement les parties du texte qui nécessitent des ajustements de ton, comme la correction de phrases trop formelles dans un brouillon par ailleurs informel

Vérificateur d'originalité : assurez-vous que la version réécrite est unique et sans plagiat, en particulier pour les contenus tels que les articles de blog ou les supports marketing

Conservation de la mise en forme : conservez les puces, les titres et autres éléments structurels, évitant ainsi une reformatage fastidieux après la réécriture

Variantes de phrases : obtenez plusieurs options réécrites pour une même phrase afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos obtenez plusieurs options réécrites pour une même phrase afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs de communication

🔍 Le saviez-vous ? 55 % des entreprises prévoient que la plupart des gens utiliseront l'IA plutôt que les moteurs de recherche pour trouver des réponses en 2024. Cette évolution montre la dépendance croissante à l'IA pour des approches conviviales et conversationnelles de l'information.

Les 10 meilleurs réécrivains IA

Les réécrivains IA aident les entreprises et les professionnels de la communication à améliorer leur écriture tout en conservant cohérence et clarté. Ci-dessous, nous vous présentons les meilleures options disponibles :

1. ClickUp (le meilleur pour la création de contenu alimenté par l'IA)

Écrivez plus rapidement et peaufinez vos e-mails, vos textes marketing et bien plus encore avec ClickUp AI

ClickUp Brain utilise un traitement avancé du langage naturel pour transformer la façon dont les équipes créent du contenu et affinent le ton.

Supposons que vous rédigez un rapport interne qui doit être professionnel tout en restant facile à lire. Au lieu de passer des heures à peaufiner vos paragraphes, l'assistant de rédaction intégré de ClickUp ajuste votre ton en quelques secondes, rendant votre contenu clair et facile à lire.

Qu'il s'agisse d'ajuster un e-mail formel pour le rendre plus chaleureux ou de peaufiner un message informel, l'IA s'adapte parfaitement à vos besoins. De la conception de nouvelles idées à la création de supports marketing, vous pouvez utiliser Brain pour vous assurer que la voix de votre marque trouve un écho auprès de votre public.

En savoir plus Collaborez et modifiez votre contenu sur ClickUp Docs sans avoir à changer d'interface

La collaboration est un autre élément révolutionnaire de ClickUp Docs.

Imaginons que votre équipe réfléchit à des idées pour une campagne marketing et que plusieurs membres de l'équipe travaillent simultanément sur un même document. Dans le même temps, l'IA apporte son aide en temps réel en suggérant des améliorations, en résumant les notes ou même en générant des textes créatifs à partir des informations fournies.

Au-delà de la création de contenu, la flexibilité de ClickUp AI brille dans les cas d'utilisation marketing. Il vous aide à rédiger des e-mails tout en trouvant le parfait équilibre entre persuasion et accessibilité.

Des modèles prédéfinis et des suggestions générées par IA facilitent la rédaction publicitaire, la rédaction d'études de cas et la rédaction de communiqués de presse. Ils vous permettent de maintenir un ton et un message cohérents sur tous les canaux.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajustez le ton et la structure dans ClickUp Docs pour créer un contenu soigné

Collaborez plus rapidement sur des documents améliorés par l'IA grâce aux tâches ClickUp avec différentes catégories, des étiquettes personnalisées et des sous-tâches

Liez les réponses du chat aux tâches et aux documents de votre projet afin que tous les membres de l'équipe restent informés grâce au chat ClickUp

Utilisez les modèles ClickUp uniques pour les tâches, les e-mails et les projets adaptés à des besoins spécifiques

Gardez vos objectifs clairs au sein de votre équipe grâce à ClickUp Goals , qui propose des cibles, des objectifs et d'autres indicateurs pour que votre contenu reste précis

Accédez à plus de 100 invites, instructions et tâches prédéfinies pour le marketing, les équipes commerciales et la gestion de projet

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage abrupte

Les outils d'IA avancés sont uniquement disponibles avec le module complémentaire payant ClickUp Brain

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici pourquoi les utilisateurs adorent ClickUp :

ClickUp est la meilleure plateforme pour la gestion des tâches, des équipes, des flux de travail, du contenu, etc. J'ai même obtenu un badge « Power User » vérifié sur ClickUp. La facilité avec laquelle on peut créer et déplacer des cartes et créer de nouvelles sous-tâches me fascine.

🔍 Le saviez-vous ? Les spécialistes du marketing qui utilisent des outils d'IA et d'automatisation tels que les chatbots font état d'un taux de réussite nettement plus élevé : 25 % de ceux qui ont mis en place des stratégies « efficaces » ont utilisé l'IA, contre seulement 5 % de ceux qui ont mis en place des stratégies « inefficaces ».

2. Voilà (le meilleur outil tout-en-un pour la productivité IA)

via Voilà

Voilà est un assistant polyvalent alimenté par l'IA qui travaille sur toutes les plateformes pour simplifier l'écriture, le brainstorming et la recherche.

Il s'intègre directement dans votre navigateur et vos applications, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti de vos documents, sites web, images et vidéos YouTube. Que vous créiez du contenu, résumiez des informations ou génériez des visuels, Voilà s'adapte à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Voilà

Réécrivez, résumez et traduisez du contenu directement à partir de pages web ou de documents

Rédigez des e-mails et des réponses professionnels à l'aide de modèles efficaces basés sur l'IA

Résumez et extrayez le contenu de vidéos YouTube et de fichiers PDF

Limitations de Voilà

Les capacités d'automatisation sont limitées par rapport à celles des concurrents

La vérification grammaticale et orthographique en temps réel n'est pas entièrement automatisée

Tarifs Voilà

Free

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Ultimate : 16 $/mois par utilisateur

Teams : à partir de 16 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Voilà

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Vous voulez que votre contenu se démarque ? Maîtrisez l'art de la modification en cours de contenu généré par l'IA pour obtenir des résultats raffinés et humanisés qui trouveront un écho auprès de votre public.

3. Galaxy. IA (Idéal pour la réécriture polyvalente avec personnalisation)

Galaxy. ai propose un excellent outil de réécriture de ton IA conçu pour adapter le ton de votre texte à n'importe quel public ou situation tout en conservant le message principal intact.

Que vous rédigiez un e-mail amical, un rapport professionnel ou une réponse à un client, cet outil garantit que votre message touche son public. Ses préréglages à tons multiples et ses options de personnalisation avancées en font l'outil idéal pour les entreprises qui souhaitent maintenir la cohérence de leur communication.

Les meilleures fonctionnalités de Galaxy. AI

Réécrivez instantanément des textes avec différentes options de ton, telles que convivial, empathique ou professionnel

Personnalisez davantage le ton grâce à des instructions spécifiques pour des résultats sur mesure

Analysez le ton actuel et ajustez-le pour une transition fluide vers le style souhaité

Galaxy. Limites de l'IA

Assistance limitée pour les langues autres que l'anglais

La version gratuite du réécrivain de paragraphes comprend une limite de caractères pour la réécriture de texte

Tarifs Galaxy. IA

Free

Premium : 15 $/utilisateur par mois

Galaxy. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. Storylab. IA (Idéal pour la réécriture créative de textes marketing)

Le changeur de ton IA de StoryLab.ai rend votre écriture plus fluide et plus engageante en quelques secondes. Choisissez parmi 13 styles différents, tels que professionnel, spirituel ou aventureux, et voyez votre texte se transformer instantanément.

C'est simple : copiez, collez, sélectionnez votre ton et c'est parti. Idéal pour les publicités, les publications sur les réseaux sociaux ou tout contenu nécessitant une touche de fraîcheur. Avec une assistance dans plus de 17 langues, il est facile de communiquer avec n'importe quel public.

Storylab. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Transformez le ton de votre contenu grâce à 13 styles d'écriture prédéfinis, notamment persuasif, spirituel et narratif

Adaptez vos textes publicitaires, titres de blog ou publications sur les réseaux sociaux à différentes plateformes et audiences

Réutilisez du contenu existant en lui donnant un ton nouveau pour vos nouvelles campagnes

Storylab. Limites de l'IA

Limité à 3 essais gratuits par mois dans le cadre du forfait Free

Nécessite une sélection manuelle des préréglages de ton pour chaque réécriture

Tarifs Storylab. IA

Free

Pro : 15 $/utilisateur par mois

Unlimited : 19 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Storylab. IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

5. TextCortex (le meilleur pour affiner le ton professionnel)

via TextCortex

TextCortex est un puissant outil de modification du ton basé sur l'IA qui offre une grande flexibilité pour les communications professionnelles et personnelles. Son argument de vente unique est sa capacité à s'adapter à des ajustements de ton nuancés grâce à plus de 12 préréglages, tels que « urgent », « joyeux » ou « formel »

Ce qui distingue vraiment TextCortex, c'est sa capacité à gérer des tâches complexes. Il s'occupe de tout, de la paraphrase de documents PDF et de l'expansion de brèves entrées en sorties détaillées à l'adaptation des styles d'écriture à la voix de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de TextCortex

Assurez une communication cohérente avec votre marque grâce à l'assistant de rédaction omniprésent et précis

Personnalisez le style d'écriture en fonction des personnalités ou de l'image de marque de votre entreprise

Téléchargez des fichiers PDF pour les paraphraser et réécrire leur ton directement sur la plateforme

Limites de TextCortex

Les suggestions automatisées pour les contenus spécifiques à un secteur d'activité peuvent nécessiter des ajustements manuels

Modèles spécifiques à un secteur d'activité limités, ce qui le rend moins adapté aux marchés de niche

Tarifs Textcortex

Free

Premium : 29,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis TextCortex

G2 : 4,7/5 (plus de 640 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 180 avis)

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas comment trouver le juste équilibre entre le contenu généré par l'IA et le contenu rédigé par des humains ? Évaluez les avantages et les inconvénients du contenu généré par l'IA par rapport au contenu créé par des humains pour comprendre comment ils fonctionnent ensemble.

6. Grammarly (le meilleur pour la correction et la modification en cours de ton grâce à l'IA)

via Grammarly

Grammarly a redéfini notre approche du ton et de la qualité rédactionnelle. Son outil de modification du ton basé sur l'IA est comme un éditeur personnel prêt à adapter vos mots à n'importe quel contexte.

Qu'il s'agisse d'un argumentaire convaincant, d'excuses sincères ou d'un rapport officiel, la fonctionnalité de détection du ton de l'outil signale les tons inappropriés avant même que vous n'appuyiez sur « envoyer ».

Grâce à des suggestions en temps réel intégrées à des plateformes telles que Gmail et Google Docs, il s'adapte à votre flux de travail et convient ainsi à tous, des étudiants aux cadres supérieurs.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Détectez et ajustez automatiquement le ton pour l'adapter à des paramètres professionnels ou informels

Réécrivez des textes pour obtenir des tons spécifiques tels que formel, confiant ou empathique

Intégrez-les facilement à des applications telles que Gmail, Slack et Microsoft Word

Limites de Grammarly

Vous avez des difficultés avec des documents contenant plusieurs langues ou des termes spécialisés ?

Interprète parfois mal le contexte, ce qui conduit à des suggestions moins précises

Tarifs Grammarly

Free

Pro : 30 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 9 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 100 avis)

7. Hyperwrite (le meilleur pour la recherche et la polyvalence de l'écriture alimentée par l'IA)

via HyperWrite

HyperWrite combine l'écriture créative et la recherche en temps réel pour vous offrir une prose raffinée et des informations étayées par des citations. Il s'adapte à vos besoins grâce à des outils tels que Flexible AutoWrite et Magic Editor.

Sa capacité à imiter votre voix grâce à des personnalités personnalisables vous donnera l'impression d'écrire vous-même, mais plus rapidement.

Il s'intègre parfaitement à votre flux de travail via des extensions de navigateur. Cela est particulièrement utile pour les professionnels qui doivent trouver un équilibre entre la rédaction et des tâches nécessitant beaucoup de recherche.

Les meilleures fonctionnalités d'Hyperwrite

Personnalisez le comportement de l'IA avec jusqu'à 10 personas pour correspondre à votre style d'écriture

Effectuez des recherches en temps réel grâce à des informations étayées par des citations provenant de millions de sources

Utilisez des outils tels que Flexible AutoWrite pour la création et la réécriture de contenu à la demande

Limites d'Hyperwrite

Les suggestions automatiques peuvent parfois prendre 2 à 3 secondes avant d'apparaître

Les forfaits Premium et Ultra peuvent être trop chers pour les utilisateurs occasionnels

Tarifs Hyperwrite

Premium : 19,99 $/utilisateur par mois

Ultra : 44,99 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis Hyperwrite

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Writetone (Idéal pour une personnalisation polyvalente du ton et une assistance alimentée par l'IA)

via Writetone

L'outil de réécriture de ton IA de Writetone redéfinit la manière dont les utilisateurs adaptent leur écriture à différents publics et contextes. Avec plus de 90 options de ton, il vous permet de passer facilement d'un ton professionnel à un ton conversationnel ou persuasif, garantissant ainsi que votre contenu trouve un écho.

Son interface intuitive et sa capacité à affiner le ton dans un large intervalle de tâches rédactionnelles, des blogs aux présentations commerciales, garantissent que chaque mot que vous écrivez correspond parfaitement à vos objectifs.

🧠 Anecdote : La première instance connue d'IA remonte à la mythologie grecque. Héphaïstos, le dieu de l'invention, créa Talos, un robot géant en or destiné à protéger l'île de Crète. Ce personnage mythique est considéré comme l'un des premiers concepts d'IA, précédant de plusieurs siècles la technologie moderne !

Les meilleures fonctionnalités de Writetone

Humanisez le contenu généré par l'IA avec HumanGPT pour contourner les détecteurs d'IA

Bénéficiez instantanément de vérifications grammaticales et d'outils de relecture pour garantir des écrits sans erreur

Résumez des textes ou des PDF volumineux en un contenu concis et digeste

Limites de Writetone

Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées et contient des publicités, ce qui peut nuire à la convivialité

Les outils premium et avancés peuvent être coûteux pour les utilisateurs occasionnels

Tarifs Writetone

Free

Plus : 7,99 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Writetone

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? L'efficacité de l'IA générative ne se limite pas au volume : 84 % des spécialistes du marketing affirment qu'elle améliore la qualité de leur contenu. Des outils tels que les réécrivains IA affinent et humanisent les textes générés par l'IA, garantissant ainsi que chaque élément correspond au ton et au message souhaités.

9. Copy. AI (Idéal pour la réécriture à grande échelle avec IA de niveau entreprise)

Copy. AI est un outil de réécriture de phrases basé sur l'IA qui transforme la réécriture de ton grâce à sa plateforme GTM AI, conçue pour optimiser votre stratégie de commercialisation. Copy. ai s'intègre profondément dans les flux de travail des équipes commerciales, marketing et opérationnelles pour réécrire le contenu dans un ton parfaitement adapté au contexte.

Qu'il s'agisse de rédiger des messages commerciaux convaincants ou d'améliorer vos stratégies ABM (Account-Based Marketing), cet outil garantit que toutes vos communications sont en phase avec votre image de marque.

Grâce à des fonctionnalités telles que la voix de la marque et la base d'informations, ce générateur de contenu IA garantit la cohérence de toutes les sorties, quel que soit le format ou le canal.

Les meilleures fonctionnalités de Copy. AI

Réécriture de ton basée sur l'IA intégrée aux flux de travail des équipes commerciales, marketing et opérationnelles

Assurez la cohérence grâce à des définitions personnalisables de la voix de votre marque

Réécrivez du contenu en tenant compte du contexte pour une communication hautement personnalisée

Limites de Copy. IA

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Nécessite du temps pour maîtriser les flux de travail avancés et les intégrations

Tarifs Copy. AI

Free

Starter : 49 $/utilisateur par mois

Avancé : 249 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Copy. AI

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

10. Wordtune (le meilleur pour une réécriture IA flexible et intuitive)

via Wordtune

Wordtune est un outil gratuit de réécriture de paragraphes basé sur l'IA qui simplifie la réécriture du ton afin d'adapter votre écriture à n'importe quel contexte. Que vous affiniez un e-mail professionnel, réécriviez un contenu académique ou rendiez un message plus informel pour les réseaux sociaux, l'IA de Wordtune vous garantit un ton parfait.

Sa fonctionnalité unique est la possibilité de réécrire des phrases dans plusieurs styles (formel, informel, développé ou concis) en un seul clic.

Wordtune suggère des alternatives et propose des options adaptées au contexte, garantissant ainsi que le sens reste intact tout en modifiant le ton.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Réécrivez des phrases dans différents tons, notamment formel, informel et concis

AI Humanizer pour adapter le contenu généré par l'IA à une écriture humaine

Traduisez des phrases à partir d'autres langues et réécrivez-les en anglais

Limites de Wordtune

La version gratuite limite la réécriture quotidienne à 10 phrases

Les résultats pour les phrases complexes ou longues peuvent parfois être moins percutants

Tarifs Wordtune

Basic : gratuit

Avancé : 13,99 $/utilisateur par mois

Unlimited : 19,99 $/utilisateur par mois

Teams : 15,99 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Wordtune

G2 : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Optimisez votre potentiel d'écriture avec ClickUp

Choisir le bon réécrivain de ton IA ne se résume pas à choisir des fonctionnalités ; il s'agit d'aligner l'outil sur votre flux de travail, votre public cible et vos objectifs à long terme.

L'évolutivité est la clé, en particulier pour les équipes en pleine croissance ou les entreprises qui développent leurs stratégies de contenu.

C'est là que ClickUp se démarque. Au-delà de la réécriture, la plateforme combine collaboration, gestion des tâches et création de contenu alimentée par l'IA. Il ne s'agit pas seulement de corriger le ton, mais de transformer la façon dont les équipes créent et communiquent.

Prêt à améliorer votre écriture et vos flux de travail ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !