Les 10 meilleurs réécrivains de ton IA pour transformer votre écriture en 2025

Vous êtes-vous déjà demandé si vos outils d'IA parlaient vraiment la voix de votre marque ? L'IA générative a incontestablement transformé la création de contenu. 85 % des spécialistes du marketing l'utilisent déjà pour leurs stratégies, et 76 % pour la création de contenu de base.

Pourtant, de nombreux spécialistes du marketing sont confrontés à un défi pressant : comment personnaliser leur contenu tout en restant fidèle à la voix de leur marque. Ou peut-être devez-vous envoyer une annonce sur un canal de groupe à propos d'un délai non respecté, mais vous ne voulez pas paraître trop abrasif.

C'est l'énigme du communicateur moderne : trouver le ton voulu sans passer des heures à rédiger un message à réécrire des paragraphes. Les réécrivains de l'IA sont là pour combler ce fossé et fournir un contenu personnalisé et adapté au public tout en restant fidèle à l'identité de votre marque

Ce guide explore les outils qui rendent cela possible en rendant votre écriture efficace et cohérente. Examinons les meilleurs outils d'écrasement de ton IA que vous devez connaître. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici les 10 meilleurs outils de réécriture de ton IA disponibles aujourd'hui :

ClickUp : Le meilleur pour la création de contenu alimentée par l'IA Voilà : Meilleur pour la productivité IA tout-en-un Galaxy.IA: Meilleur pour la réécriture de tonalité polyvalente avec personnalisation Storylab.IA: Meilleur pour la réécriture créative de tonalités marketing TextCortex : Le meilleur pour l'affinage du ton professionnel Grammarly : Le meilleur pour la correction du ton et la modification en cours avec l'IA HyperWrite : Le meilleur pour la recherche et la polyvalence d'écriture alimentées par l'IA Writetone : Le meilleur pour la personnalisation polyvalente du ton et l'assistance alimentée par l'IA Copy.IA: Meilleur pour la réécriture de tonalité par IA à l'échelle de l'entreprise Wordtune : Meilleur pour la réécriture de tonalités par l'IA flexible et intuitive

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un réécrivain de ton IA?

Un ton IA efficace outil de réécriture devrait rendre votre processus d'écriture plus efficace tout en garantissant un résultat soigné et adapté au ton. Voici ce que vous devez privilégier lorsque vous recherchez un outil efficace :

Tons prédéfinis: Passez rapidement d'un texte à un ton professionnel, décontracté ou persuasif d'un simple clic - parfait pour adapter vos e-mails, propositions ou blogs à votre public

Passez rapidement d'un texte à un ton professionnel, décontracté ou persuasif d'un simple clic - parfait pour adapter vos e-mails, propositions ou blogs à votre public Ajustements de style: Affinez la structure des phrases et le choix des mots pour correspondre à un style d'écriture spécifique, par exemple pour simplifier des documents contenant beaucoup de jargon ou pour ajouter de la chaleur aux réponses des clients

Affinez la structure des phrases et le choix des mots pour correspondre à un style d'écriture spécifique, par exemple pour simplifier des documents contenant beaucoup de jargon ou pour ajouter de la chaleur aux réponses des clients Réécriture en bloc: Téléchargez plusieurs paragraphes ou des documents entiers à réécrire en une seule fois, ce qui permet d'économiser des heures de modification en cours pour les rapports ou les campagnes de grande envergure

Téléchargez plusieurs paragraphes ou des documents entiers à réécrire en une seule fois, ce qui permet d'économiser des heures de modification en cours pour les rapports ou les campagnes de grande envergure Capacités d'intégration: Utilisez le réécrivain directement dans des outils tels que Google Docs, Microsoft Word ou Slack, en assurant des modifications transparentes dans votre flux de travail existant

Utilisez le réécrivain directement dans des outils tels que Google Docs, Microsoft Word ou Slack, en assurant des modifications transparentes dans votre flux de travail existant Sélection et réécriture: Sélectionnez et réécrivez uniquement les parties du texte qui nécessitent des ajustements de ton, par exemple en corrigeant des phrases trop formelles dans un projet par ailleurs décontracté

Sélectionnez et réécrivez uniquement les parties du texte qui nécessitent des ajustements de ton, par exemple en corrigeant des phrases trop formelles dans un projet par ailleurs décontracté Vérification de l'originalité: Assurez-vous que la version réécrite est unique et exempte de plagiat, en particulier pour les contenus tels que les articles de blog ou les documents de marketing

Assurez-vous que la version réécrite est unique et exempte de plagiat, en particulier pour les contenus tels que les articles de blog ou les documents de marketing Conservation du formatage: Conservez les puces, les titres et autres éléments structurels intacts, afin d'éviter un reformatage fastidieux après la réécriture

Conservez les puces, les titres et autres éléments structurels intacts, afin d'éviter un reformatage fastidieux après la réécriture Variations de phrases: Obtenez plusieurs options de réécriture pour une seule phrase afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoinsobjectifs de communication 🔍 Did You Know? (Le saviez-vous ?) 55% des entreprises prédisent que la plupart des gens utiliseront l'IA plutôt que les moteurs de recherche pour obtenir des réponses en 2024. Ce changement montre la dépendance croissante à l'IA pour des approches conviviales et conversationnelles de l'information.

Les 10 meilleurs réécrivains de ton IA

L'IA tone rewriter aide les entreprises et les professionnels de la communication à améliorer leurs écrits tout en maintenant la cohérence et la clarté. Ci-dessous, nous nous penchons sur les meilleures options disponibles :

1. ClickUp (le meilleur pour la création de contenu alimentée par l'IA)

Écrivez plus vite et peaufinez vos e-mails, vos copies marketing et bien plus encore avec ClickUp AI ClickUp Brain utilise un traitement avancé du langage naturel pour transformer la façon dont les équipes créent du contenu et affinent le ton.

Supposons que vous rédigiez un rapport interne qui doit être professionnel tout en étant facile à lire. Au lieu de passer des heures à peaufiner les paragraphes, l'assistant de rédaction intégré de ClickUp affine votre ton en quelques secondes, rendant votre contenu net et agréable à lire.

Qu'il s'agisse d'ajuster un e-mail formel pour le rendre plus chaleureux ou de peaufiner un message décontracté, l'IA s'adapte parfaitement à vos besoins. Qu'il s'agisse de trouver de nouvelles idées ou de des documents marketing, vous pouvez utiliser le Cerveau pour vous assurer que la voix de votre marque résonne auprès de votre public.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-492.png Utilisez ClickUp Brain pour changer le ton de vos e-mails /$$img/

La collaboration change également la donne avec ClickUp Documents .

Disons que votre équipe est en train de réfléchir à des idées pour une campagne de marketing, de sorte que plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur un seul document. En même temps, l'IA aide en temps réel en suggérant des améliorations, en résumant les notes, ou même en générant une copie créative basée sur les fournisseurs prestataires.

Au-delà de la création de contenu, la flexibilité de ClickUp AI brille dans les cas d'utilisation marketing. Elle vous aide à rédiger des e-mails tout en trouvant l'équilibre parfait entre persuasion et accessibilité.

Les modèles pré-intégrés et les suggestions générées par l'IA facilitent la rédaction de textes, d'études de cas et de communiqués de presse. Ils vous permettent de maintenir un ton et un message cohérents sur l'ensemble des canaux.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajustez le ton et la structure dans ClickUp Docs pour créer un contenu soigné

Collaborer plus rapidement sur des documents améliorés par l'IA grâce à Tâches ClickUp avec différentes catégories dotées d'étiquettes et de sous-tâches personnalisées

Liez les réponses aux discussions avec les tâches et les documents de votre projet pour que chaque membre de l'équipe reste informé grâce à ClickUp Discussion Utiliser un système uniqueModèles ClickUp pour des tâches, des e-mails et des projets adaptés à des besoins spécifiques

Veillez à ce que vos objectifs soient clairs pour l'ensemble de votre équipe grâce à Objectifs ClickUp qui propose des cibles de tâches, des objectifs et d'autres indicateurs pour assurer la spécificité de votre contenu

Accédez à plus de 100 sites préconstruits invites, instructions pour les tâches liées au marketing, à la vente et à la gestion de projet

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Les outils IA avancés ne sont disponibles qu'avec le module complémentaire ClickUp Brain

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Voici pourquoi utilisateurs adorent ClickUp :

_ClickUp est la meilleure plateforme pour la gestion des tâches, des équipes, des flux de travail, du contenu, etc. J'ai même obtenu un badge d'utilisateur Power User vérifié sur ClickUp. La facilité avec laquelle les cartes peuvent être créées, déplacées et de nouvelles sous-tâches peuvent être créées me fascine

Vikas Kalwani, directeur des partenariats, uSERP

🔍 Did You Know? Les spécialistes du marketing qui utilisent des outils d'IA et d'automatisation comme les chatbots font état d'une réussite nettement plus élevée... 25 % d'entre eux ayant adopté des stratégies "efficaces" ont eu recours à l'IA, contre seulement 5 % pour les stratégies "inefficaces".

2. Voilà (Meilleur pour la productivité de l'IA tout-en-un)

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information Galaxy.IA Galaxy.ai propose un excellent outil de réécriture de ton IA conçu pour ajuster le ton de votre texte en fonction de n'importe quel public ou situation, tout en gardant le message principal intact.

Que vous écriviez un e-mail amical, que vous rédigiez un rapport professionnel ou que vous répondiez à des clients, cet outil permet de s'assurer que votre message est en phase avec son public. Ses multiples préréglages de ton et sa personnalisation avancée en font un outil idéal pour les entreprises soucieuses de maintenir une communication cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Galaxy.IA

Réécriture instantanée du texte avec diverses options de ton comme amical, empathique ou professionnel

Personnalisez davantage le ton avec des instructions spécifiques pour des résultats personnalisés

Analyser le ton actuel et l'ajuster pour une transition transparente vers le style souhaité

Limites de Galaxy.IA

Assistance limitée pour les langues autres que l'anglais

La version gratuite de réécriture de paragraphes comprend une limite de caractères pour la réécriture du texte

Tarification de Galaxy.IA

Free

Premium: $15/utilisateur par mois

Évaluations de Galaxy.IA et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

📈 Bonus Tip: Discover the meilleurs outils et logiciels de copywriting pour créer un contenu persuasif et à fort impact qui génère des conversions.

4. Storylab.IA (Meilleur pour la réécriture créative du ton marketing)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée Storylab.IA Le changeur de ton IA de StoryLab.ai rend votre écriture plus fluide et plus attrayante en quelques secondes. Choisissez parmi 13 styles différents, tels que professionnel, spirituel ou aventureux, et voyez votre texte se transformer instantanément.

C'est simple : copiez, collez, sélectionnez votre ton et c'est parti. Parfait pour les publicités, les posts sociaux ou tout contenu nécessitant une touche de fraîcheur. Avec l'assistance de plus de 17 langues, il est facile d'établir une connexion avec n'importe quel public.

Les meilleures fonctionnalités de Storylab.IA

Transformez le ton du contenu avec 13 styles d'écriture prédéfinis, notamment persuasif, plein d'esprit et narratif

Ajustez le texte de la publicité, les titres de blogs ou des posts sociaux pour différentes plateformes et différents publics

Réutiliser le contenu existant en lui donnant un ton nouveau pour de nouvelles campagnes

Les limites de Storylab.IA

Limité à 3 réécritures gratuites par mois dans le forfait gratuit

Nécessite une sélection manuelle des préréglages de tonalité pour chaque réécriture

Tarifs deStorylab.IA

Free

Pro: $15/utilisateur par mois

$15/utilisateur par mois Unlimited: $19/utilisateur par mois

Évaluations et critiques de Storylab.IA

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

➡️ En savoir plus: 10 meilleurs outils d'IA pour générer du texte et du contenu

5. TextCortex (Meilleur pour l'affinement du ton professionnel)

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information HyperWrite HyperWrite associe l'écriture créative à la recherche en temps réel, ce qui permet d'obtenir une prose soignée et des informations étayées par des citations. Il s'adapte à vos besoins grâce à des outils tels que Flexible AutoWrite et Magic Editor.

Sa capacité à imiter votre voix grâce à des personas personnalisables vous donnera l'impression de faire l'écriture vous-même, mais plus rapidement.

Il s'intègre de manière transparente à votre flux de travail via des extensions de navigateur. C'est particulièrement utile pour les professionnels qui doivent concilier l'écriture avec des tâches lourdes en termes de recherche.

Les meilleures fonctionnalités d'Hyperwrite

Personnalisez le comportement de l'IA avec jusqu'à 10 personas pour correspondre à votre style d'écriture

Effectuez des recherches en temps réel grâce aux informations fournies par des millions de sources

Utilisez des outils tels que Flexible AutoWrite pour la création et la réécriture de contenu à la demande

Limites d'Hyperwrite

Les suggestions automatiques peuvent parfois prendre 2 à 3 secondes avant d'apparaître

Les forfaits Premium et Ultra peuvent être trop chers pour les utilisateurs occasionnels

Tarification de Hyperwrite

Premium: $19.99/utilisateur par mois

$19.99/utilisateur par mois Ultra: $44.99/utilisateur par mois

Évaluations et critiques d'Hyperwrite

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Writetone (Meilleur pour la personnalisation polyvalente de la tonalité et l'assistance fournie par l'IA)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Copie.IA Copy.IA est un outil d'IA de réécriture de phrases qui transforme la réécriture de ton grâce à sa plateforme GTM IA, conçue pour optimiser votre stratégie de go-to-market. Copy.IA s'intègre profondément dans les flux de travail des équipes commerciales, du marketing et des opérations pour réécrire le contenu dans des tons contextuellement parfaits.

Qu'il s'agisse d'élaborer une équipe commerciale persuasive ou d'améliorer les jeux ABM (Account-Based Marketing), il s'assure que toutes les communications s'alignent sur la voix de votre marque.

Grâce à des fonctionnalités telles que la voix de la marque et la base d'informations, ce logiciel Générateur de contenu IA garantit la cohérence de toutes les sorties, quel que soit le format ou le canal.

Les meilleures fonctionnalités de Copie.IA

Réécriture du ton alimentée par l'IA et intégrée dans les flux de travail des équipes commerciales, du marketing et des opérations

Maintien de la cohérence grâce à des définitions personnalisables de la voix de la marque

Réécrire le contenu avec une conscience contextuelle pour une communication hautement personnalisée

Les limites de Copie.IA

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs en raison de son vaste ensemble de fonctionnalités

Nécessite du temps pour maîtriser les flux de travail et les intégrations avancées

Tarifs de Copie.IA

Free

Débutant: 49 $/utilisateur par mois

49 $/utilisateur par mois Avancé: 249 $/utilisateur par mois

G2 : 4.7/5 (180+ commentaires)

: 4.7/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (60+ commentaires)

10. Wordtune (Meilleur pour la réécriture flexible et intuitive de tonalités par l'IA)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement Wordtune Wordtune est un outil gratuit de réécriture de paragraphes par l'IA qui simplifie la réécriture du ton afin d'adapter votre écriture à n'importe quel contexte. Qu'il s'agisse de peaufiner un e-mail professionnel, de réécrire un contenu académique ou de décontracter un message pour les médias sociaux, l'IA de Wordtune veille à ce que votre ton soit parfait.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est la possibilité de réécrire des phrases dans plusieurs styles - formel, décontracté, développé ou concis - en un seul clic.

Wordtune suggère des alternatives et propose des options en fonction du contexte, ce qui permet de conserver le sens de la phrase tout en changeant de ton.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Réécriture de phrases dans différents tons, y compris formel, décontracté et concis

IA Humanizer pour adapter le contenu généré par l'IA à une écriture humaine

Traduire des phrases d'autres langues et les réécrire en anglais

Limites de Wordtune

La version gratuite limite la réécriture quotidienne à 10 phrases

Les résultats pour les phrases complexes ou longues peuvent occasionnellement être moins impactants

Tarifs de Wordtune

De base : Free

: Free Avancé : 13,99 $/utilisateur par mois

: 13,99 $/utilisateur par mois Unlimited : $19.99/utilisateur par mois

: $19.99/utilisateur par mois Teams: $15.99/utilisateur par mois

G2 : 4.6/5 (170+ commentaires)

: 4.6/5 (170+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (70+ commentaires)

💡 Pro Tip: Vous voulez réduire le temps que vous passez à générer du contenu ? Apprenez comment automatiser votre processus de création de contenu et libérer du temps pour la stratégie et la créativité !

Maximisez votre potentiel de rédaction avec ClickUp

Choisir le bon outil de réécriture de ton IA ne se résume pas à choisir des fonctionnalités ; il s'agit d'aligner l'outil sur votre flux de travail, votre cible et vos objectifs à long terme.

L'évolutivité est clé, en particulier pour les équipes en pleine croissance ou les entreprises qui développent leurs stratégies de contenu.

C'est là que ClickUp se distingue. Au-delà de la réécriture, la plateforme combine la collaboration, la gestion des tâches et la création de contenu alimentée par l'IA. Il ne s'agit pas seulement de corriger le ton - il s'agit de transformer la façon dont les équipes créent et communiquent.

Prêt à élever votre rédaction et vos flux de travail ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !