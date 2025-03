Comment réussir l'analyse rétrospective d'un projet [étapes, avantages et erreurs à éviter]

L'achevé d'un projet est un sentiment agréable ! Vous et votre équipe avez travaillé dur et vous avez obtenu le résultat escompté.

Il est maintenant temps de pousser un soupir de soulagement. 😮‍💨 Mais attendez, il reste une tâche à accomplir : l'analyse rétrospective du projet.

Sans cette analyse, vous manquez l'occasion de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et même ce qui a bien fonctionné. L'équipe a-t-elle subi des retards dans l'exécution des tâches ? Y a-t-il eu des dépassements de budget ou des pénuries de ressources ?

Si vous ne vous penchez pas maintenant sur les problèmes sous-jacents, vous risquez de les rencontrer à nouveau lors de votre prochain projet.

Alors, comment faire pour réaliser une analyse rétrospective efficace ? Ne vous inquiétez pas, nous l'avons décomposé dans cet article. Avant d'aborder les étapes, voyons ce qu'est une analyse rétrospective et quels en sont les avantages.

Simplifiez les flux de travail de vos projets avec ClickUp

⏰ Résumé en 60 secondes

Un post-mortem est une rétrospective du projet qui permet d'en examiner les processus, les réussites et les échecs afin de pouvoir s'améliorer à l'avenir

Elle permet d'identifier les points à améliorer et de renforcer l'efficacité de l'équipe

Toutes les parties prenantes clés, y compris les gestionnaires de projet, les développeurs et le personnel chargé de l'assurance qualité, doivent participer aux analyses rétrospectives des projets

Commencez par recueillir les commentaires honnêtes de l'équipe au moyen de sondages ou d'entretiens et analysez les données pour identifier les tendances

Ensuite, documentez les résultats de l'analyse rétrospective du projet dans un rapport complet, partagez le rapport avec les parties prenantes et mettez en œuvre des éléments d'action pour les projets futurs

Comprendre le post-mortem d'un projet

Pour de nombreuses entreprises, le cycle de vie de la gestion de projet se termine par la réalisation des jalons et l'obtention des résultats.

Mais voilà : de nombreuses équipes sautent une étape importante, celle de l'évaluation des difficultés et des réussites du projet. Un examen rétrospectif vous permet d'identifier les points à améliorer afin de placer la barre plus haut pour votre prochain projet.

$$$a Qu'est-ce qu'une analyse rétrospective d'un projet ?

L'analyse rétrospective d'un projet s'apparente à un débriefing d'équipe après un évènement important, au cours duquel vous réunissez les parties prenantes clés pour réfléchir à l'évolution du projet.

Tout comme vous vous asseyez avec votre journal en décembre pour réfléchir aux hauts et aux bas de l'année entière, un réunion post-mortem permet de célébrer les réalisations du projet et de tirer les leçons des erreurs commises.

Elle fournit l'occasion de lancer des idées et de documenter les bonnes pratiques qui peuvent être utiles pour vos projets à venir et améliorer les résultats futurs

Avantages de l'analyse rétrospective d'un projet

A étude sur un projet informatique révèle que "l'analyse post-mortem n'est pas une pratique courante dans le processus de gestion de projet informatique"

Vous pourriez penser que les analyses post-mortem ne sont qu'une tâche de plus sur votre liste de choses à faire déjà bien remplie, surtout lorsque vous avez de nouveaux projets en vue.

Pourtant, la réalisation d'un post-mortem s'avère payante. Voici quelques avantages :

1. Repérer les erreurs et en tirer des enseignements

Tout projet, quelle que soit sa réussite, connaît des ratés. Les analyses rétrospectives vous donnent le temps de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Lorsque vous prenez le temps d'examiner les erreurs, qu'il s'agisse de délais non respectés, de problèmes de communication ou d'obstacles inattendus, vous en tirez des leçons précieuses.

Les post-mortems permettent aux gestionnaires de projet, aux équipes et aux organisations d'évaluer leurs expériences passées et d'en tirer des enseignements.

Susanne Madsen, auteur de The Power of Project Leadership.

La clé est de poser les bonnes questions :

Qu'aurions-nous pu faire Terminé ?

Quels systèmes ou processus ont échoué ?

Quels sont les stratégies, les outils ou les processus qui ont fonctionné efficacement ?

💡Pro Tip: Utilisez des outils tels que modèles de leçons apprises pour analyser et documenter les réalisations et les échecs du projet. Ce type d'introspection peut transformer les erreurs en opportunités de renforcer votre équipe et vos processus, ce qui rendra vos futurs projets plus fluides et plus réussis.

2. Améliorer l'efficacité de l'équipe

Une équipe de projet peut travailler plus rapidement et plus efficacement parce qu'elle a analysé où et comment réduire le temps pour éviter de retarder la livraison du projet. Vous pouvez identifier les goulots d'étranglement, les inefficacités et les processus qui ont ralenti l'équipe

Imaginons qu'un projet ait pris plus de temps que prévu en raison de retards d'approbation. Dans l'analyse rétrospective, vous pouvez analyser les raisons pour lesquelles les approbations ont pris autant de temps - peut-être que le processus était trop compliqué ou que les membres de l'équipe de projet ne savaient pas exactement ce qu'il fallait faire. À partir de là, vous pouvez simplifier le processus d'approbation pour les projets futurs, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter des retards similaires.

🧠 Le saviez-vous ? Une équipe dirigée par le professeur Colin Eden, à Strathclyde, a mené une étude sur la gestion de l'environnement post-mortem sur un intervalle de projets complexes (notamment dans les domaines ferroviaire, aérospatial et du génie civil) pendant plus de 9 ans. Cela les a aidés à établir l'histoire de la causalité dans un projet, à comprendre les effets du comportement dynamique des multiples parties prenantes et à mettre en place des paramètres et des boucles de rétroaction pour éviter les retards et les perturbations.

3. Stimuler le moral des équipes

Les analyses rétrospectives ne se limitent pas à l'identification des erreurs et à l'analyse de leurs causes profondes. Vous reconnaissez et célébrez les efforts de l'équipe et vous aidez les membres de l'équipe à reconnaître leurs lacunes dans un environnement d'assistance et sans jugement

Ainsi, la réunion ressemble moins à un "jeu de blâme" qu'à une précieuse expérience d'apprentissage.

Par exemple, si votre équipe a réussi à respecter les délais malgré l'ampleur du projet, prenez le temps de reconnaître cette réussite. Souligner les petites victoires, comme la résolution créative d'un problème ou le franchissement d'un jalon clé, renforce la culture de l'appréciation.

Lorsque les membres de l'équipe se sentent reconnus, ils sont plus susceptibles de rester engagés et motivés, ce qui garantit une meilleure collaboration dans les projets futurs.

📖 En savoir plus : 5 Exemples réels de gestion de projet pour votre équipe

4. Promouvoir l'amélioration continue

L'analyse rétrospective d'un projet consiste en un examen systématique des résultats du projet afin d'identifier les faiblesses et les domaines dans lesquels les processus peuvent être affinés pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir.

Supposons que vous identifiez que de fréquentes ruptures de communication ont entraîné des retards dans la mise en œuvre du projet l'exécution du projet et des délais non respectés. Discutez de ces défis lors de la réunion post-mortem afin d'établir des canaux de communication et des lignes directrices.

🧠 Est-ce que vous saviez? Raymond Sheen président de Product and Process Innovation Inc. met en lumière un incident impliquant Chris, un résolveur de problèmes réactif, et Pat, un planificateur proactif.

Pat a lancé le projet à temps en prévenant les problèmes, tandis que Chris l'a retardé en réagissant aux problèmes. En l'absence d'une analyse rétrospective, l'entreprise a négligé l'approche proactive de Pat et l'a licenciée lors de la réduction des effectifs. Cela souligne l'importance de l'analyse post-mortem pour reconnaître la résolution proactive des problèmes.

Maintenant que vous comprenez les avantages de l'analyse rétrospective d'un projet, examinons rapidement les participants à ce type de réunion.

Qui doit participer à l'analyse rétrospective d'un projet ?

Les analyses rétrospectives de projet impliquent généralement toutes les parties prenantes clés, y compris les gestionnaires de projet, les membres de l'équipe, les fournisseurs, les clients, les experts en la matière et les responsables techniques. Voici pourquoi vous en avez besoin :

Les chefs de projet ou les gestionnaires pour organiser la réunion, discuter des échéanciers et des objectifs, et mener à bien le projetl'évaluation du projet pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné

pour organiser la réunion, discuter des échéanciers et des objectifs, et mener à bien le projetl'évaluation du projet pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné Les développeurs pour partager leurs connaissances techniques et les goulets d'étranglement rencontrés au cours du projet

pour partager leurs connaissances techniques et les goulets d'étranglement rencontrés au cours du projet Les responsables de produits pour discuter des perspectives sur les exigences des utilisateurs, les tendances du marché et les besoins des clients

pour discuter des perspectives sur les exigences des utilisateurs, les tendances du marché et les besoins des clients **Le personnel chargé de l'assurance qualité (QA) pour mettre en évidence les problèmes liés aux tests et au contrôle de la qualité

Les clients pour offrir un retour d'information précieux sur les résultats du projet

pour offrir un retour d'information précieux sur les résultats du projet L'équipe d'assistance pour recueillir les commentaires des utilisateurs et identifier les problèmes d'assistance

En outre, vous pouvez faire participer des membres du personnel indirect à la réunion afin de recueillir des points de vue divers et de partager des informations précieuses sur les processus de projet standard.

Les analyses les plus efficaces sont bien structurées et axées sur des résultats exploitables

L'établissement d'un processus clair de post-mortem n'a pas besoin d'être accablant - il s'agit de préparer l'étape pour des discussions honnêtes et des améliorations de processus.

Avant toute chose, il convient de fixer les paramètres de l'évaluation post-mortem l'agenda de la réunion .

Il peut s'agir de "Comparer les objectifs du projet et les résultats réels" ou "Évaluer les goulets d'étranglement du flux de travail et proposer des stratégies d'optimisation" L'ordre du jour de votre réunion post-mortem peut également porter sur l'examen complet du projet, de son forfait à son exécution. Ensuite, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Organiser la réunion et inviter les parties prenantes clés

L'agenda de la réunion et la liste des participants sont prêts ?

C'est parfait ! Choisissez maintenant une date pour la réunion d'évaluation peu de temps après que le projet a été achevé, afin que les détails soient encore frais.

Planifiez la réunion et partagez votre calendrier publiquement pour que tout le monde soit aligné sur les mises à jour de la réunion en temps réel. Créez des réunions post-mortem récurrentes et définissez des paramètres de rappel pour ne manquer aucune réunion.

Avec Calendrier ClickUp avec ClickUp Calendar, vous pouvez partager publiquement votre calendrier ou afficher celui des membres de votre équipe pour trouver un créneau de réunion approprié. Il vous permet également de créer des rappels d'évènements afin de ne pas manquer les réunions post-mortem.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-3-1400x873.png Utilisez le Calendrier ClickUp pour planifier les réunions post-mortem d'un projet /$$$img/

planifiez des réunions post-mortem, partagez-les en toute sécurité avec les participants, définissez des rappels, et bien plus encore avec ClickUp Calendar_

Une fois la réunion planifiée, envoyez des invitations à tous les participants avec l'ordre du jour de la réunion. Réunions ClickUp peut vous aider à gérer les agendas des réunions, à paramétrer les éléments d'action, à créer des checklists, et bien plus encore. Au lieu de nommer un assistant de réunion humain, vous pouvez facilement prendre des notes, documenter les détails, et éditer et organiser les notes de réunion à l'aide de l'IA.

💡Pro Tip : Vous avez des réunions post-mortem consécutives ? Suivez chacune d'entre elles en détail grâce à l'assistant de réunion Modèle de suivi de réunion ClickUp -préparez la réunion à venir, suivez les éléments d'action et faites en sorte que tout le monde soit sur la même page.

Étape 2 : Préparer l'échéancier du projet et les indicateurs clés

Après avoir planifié la réunion, il est temps de préparer l'analyse rétrospective.

Créez un échéancier détaillé du projet et dressez la liste des indicateurs de performance essentiels à suivre. Cela fournira un contexte à la discussion de la réunion car les participants pourront accéder rapidement à des détails cruciaux tels que les jalons du projet, les échéances et les produits livrables.

Définissez les indicateurs que vous souhaitez évaluer. Voici quelques indicateurs de projet que vous pouvez suivre :

Réalisation des objectifs: Tous les objectifs du projet ont-ils été réunis ?

Tous les objectifs du projet ont-ils été réunis ? Respect des délais: Les jalons et les délais ont-ils été respectés ?

Les jalons et les délais ont-ils été respectés ? Utilisation des ressources: Les ressources ont-elles été allouées efficacement ?

Les ressources ont-elles été allouées efficacement ? Respect du budget: Le projet a-t-il respecté le budget ?

Pour faciliter les choses, utilisez les modèles de post-mortem des projets . Ces modèles peuvent vous faire gagner du temps en vous aidant à mettre en place des sondages post-mortem, à effectuer une analyse des causes profondes, à passer en revue les sprints, à recueillir des commentaires et à gérer l'ensemble du projet post-mortem.

Par exemple, le modèle Modèle de post-mortem du projet ClickUp permet de recueillir facilement les commentaires de toutes les parties prenantes. Il vous permet d'apprendre de vos erreurs, de repérer les points à améliorer et de forfaiter plus efficacement votre prochain projet.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Analyser les succès, les échecs et les tendances des projets

Saisir les enseignements clés

Documenter les problèmes et les idées dans une forme structurée

Suivre la progression et s'améliorer en permanence

Par exemple, l'affichage Formulaire de saisie du modèle permet de recueillir les commentaires des parties prenantes. La vue Tâche en cours vous permet de suivre les tâches en cours, et la vue Statut vous permet de suivre la progression du projet. Le modèle propose également des statuts personnalisés tels que Investigation, Nouvelle entrée, Résolu et Non résolu pour vous aider à suivre le statut de chaque tâche.

Étape 3 : Recueillir les réactions de l'équipe au moyen de sondages ou d'entretiens

L'étape suivante consiste à envoyer des sondages à tous les participants et à les interroger pour recueillir leurs commentaires sur le projet et les processus.

🌟 Posez des questions par oui ou par non pour déterminer si les forfaits du projet ont été abonnés. Par exemple :

À l'équipe a-t-elle respecté le budget ?

L'équipe a-t-elle respecté les dates d'échéance ?

L'équipe a-t-elle atteint les indicateurs de réussite prédéfinis ?

🌟 Ajoutez des questions ouvertes au sondage ou posez-les lors de l'entretien pour recueillir diverses opinions des membres de l'équipe. Par exemple :

L'équipe a-t-elle disposé de suffisamment de temps pour achever le projet ?

Quels ont été les principaux défis rencontrés au cours du projet, et comment ont-ils fait pour influer sur le travail ?

Quels sont les aspects du projet qui ont bien fonctionné et ceux qui ont moins bien fonctionné ?

Quelles tâches ont connu le plus de retard et pourquoi ?

La communication et la collaboration ont-elles été efficaces entre les équipes ?

Quels sont les risques apparus au cours du projet et comment ont-ils été gérés ?

🌟 En outre, vous pouvez inclure des questions subjectives pour recueillir des réponses sur les expériences des membres de l'équipe. Par exemple :

Comment s'est déroulé votre travail avec les membres de l'équipe et le client ?

Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le projet ?

Quel a été l'aspect le plus difficile du projet ?

De tels sondages vous aideront à identifier les schémas communs et les blocages qui doivent être abordés au cours de la réunion.

Créez des sondages détaillés en utilisant Formulaires ClickUp et de capturer les données dont vous avez besoin. Il comprend plusieurs types de champs qui vous permettent d'enregistrer des données quantitatives et qualitatives, qu'il s'agisse de textes longs, de contacts ou d'évaluations.

créez des sondages détaillés en quelques minutes avec ClickUp Forms_

Étape 4 : Animer une discussion ouverte et honnête

Une fois que vous avez reçu les paramètres du sondage, vous êtes prêt pour la réunion.

Le jour de la réunion, encouragez les discussions honnêtes sans vous écarter de l'agenda de la réunion. Veillez à ce que les participants partagent leurs idées sans aucune hésitation.

À faire:

🙌 Créez un environnement sûr, exempt de critiques, pour favoriser la confiance entre les parties prenantes et les encourager à partager leurs points de vue sans hésitation

🙌 Commencer par ce qui s'est bien passé pour donner un paramètre positif et faire en sorte que les participants se sentent à l'aise pour partager des commentaires constructifs par la suite

🙌 Utiliser l'écoute active, répondre de manière réfléchie et respecter les opinions de chacun

🙌 Se concentrer sur les processus plutôt que sur les personnes. Par exemple, dites : "Nous devons améliorer nos stratégies d'échéancier" plutôt que "X et Z ont causé les retards"

🙌 Rappelez aux participants que l'objectif est d'apprendre et de s'améliorer, et non de critiquer ou de pointer du doigt

🙌 Couvrir quelques sujets importants au cours d'une seule réunion pour éviter de submerger les participants

accorder suffisamment de temps à chaque sujet de discussion pour que les participants puissent apporter leur contribution

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour documenter les idées tirées des réunions post-mortem des projets ou pour écrire les règles des réunions post-mortem. Modifiez facilement le document avec les membres de votre équipe en temps réel et partagez-le avec d'autres.

Vous pouvez également Attribuer des commentaires et les éléments d'action tout en garantissant le contrôle d'accès.

ClickUp Discuter peut faciliter les discussions post-mortem sur le projet en centralisant toutes les communications liées au projet. Vous pouvez examiner en détail les résultats et les défis du projet et synchroniser les tâches et les documents du projet.

Le plus intéressant ? Vous pouvez immédiatement donner suite aux commentaires en convertissant les messages importants en tâches.

Il vous permet également de créer des canaux distincts pour chaque projet afin d'éviter toute confusion et d'effectuer un post-mortem du projet de manière efficace. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de changer d'onglet pour passer en revue les réussites ou les échecs d'un projet.

communiquer, lier des discussions à des tâches et des documents, et obtenir des fils résumés par l'IA avec ClickUp Chat_

Étape 5 : Analyser les données pour identifier les modèles et les enseignements tirés

Disons que vous avez mené un sondage auprès de votre équipe et interrogé des clients et des fournisseurs pour en savoir plus sur leur expérience du projet. L'étape suivante consiste à analyser toutes les réponses et les discussions lors des réunions afin d'identifier les problèmes récurrents et les réussites. Pour commencer, compilez les données pertinentes afin d'obtenir une image claire du projet.

Analysez systématiquement les données pour identifier les domaines qui requièrent votre attention. Il peut s'agir de

📊 Métriques: Respect du budget, des échéanciers, de l'utilisation des ressources et de la qualité de la prestation

Respect du budget, des échéanciers, de l'utilisation des ressources et de la qualité de la prestation 📝 Rétroaction : Sondages ou formulaires de rétroaction des parties prenantes, des membres de l'équipe et des clients

Sondages ou formulaires de rétroaction des parties prenantes, des membres de l'équipe et des clients 🎯 Revue de jalon: Aperçu des réalisations clés et des domaines dans lesquels les objectifs n'ont pas été atteints

Par exemple, si plusieurs membres de l'équipe, clients et fournisseurs discutent de retards dans la réception des dernières mises à jour du projet, cela pourrait indiquer la nécessité d'un forfait plus solide qui détaille la fréquence et les canaux de communication. Cela permettra d'éviter les ruptures de communication et les retards dans les projets à venir.

Utiliser des outils personnalisables Tableaux de bord ClickUp pour visualiser les données à l'aide de diagrammes circulaires et à barres, de graphiques, de barres de progression, et plus encore

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez :

Analyser les budgets des projets en temps réel

Évaluer la performance des équipes

Identifier les causes profondes des goulets d'étranglement du projet

Obtenir des informations exploitables pour une prise de décision éclairée

Étape 6 : Consigner les résultats dans un rapport complet

Compilez tous les résultats de l'analyse et commencez à rédiger un rapport exhaustif comprenant les éléments suivants

⚠️ Défis: Les problèmes spécifiques rencontrés, leurs causes et leur impact

Gains: Stratégies réussies qui valent la peine d'être reproduites

🚧 Risques: Obstacles potentiels pour les projets futurs

📝 Points clés à retenir: Leçons apprises et perspectives d'action

🚀 Améliorations: Recommandations claires et pratiques pour les étapes suivantes

Pour gagner du temps et économiser des efforts, utilisez les tableaux de bord des rapports pour présenter les résultats d'une manière facile à comprendre. Vous pouvez facilement

Visualiser les données avec des diagrammes, des graphiques et des échéanciers

Personnaliser les affichages avec les couleurs et les dispositions de la marque pour plus de professionnalisme

Suivre et exporter les suivis des durées enregistrées pour une meilleure planification des ressources

En outre, vous pouvez utiliser des modèles de rapports après action pour effectuer facilement une analyse post-mortem du projet et documenter vos conclusions sur la réunion.

✨Fun Fact: The Google Glass projet a été testé en 2012 et a lancé une campagne de référencement pour toucher un public plus large en 2013$$a. Cependant, ses équipes commerciales se sont arrêtées en 2015 parce que Google s'est concentré sur les fonctionnalités haut de gamme du produit, mais a négligé de communiquer ses avantages au public.

L'analyse rétrospective du projet a permis à l'équipe de comprendre l'importance de présenter clairement les avantages du produit au public cible et d'être à l'écoute des besoins et des commentaires des utilisateurs.

Étape 7 : Partager le rapport et mettre en œuvre des recommandations exploitables

Enfin, partagez le rapport post-mortem avec toutes les parties prenantes du projet. Une fois les améliorations forfaitaires apportées, déléguez les tâches nécessaires à la mise en œuvre des changements apportés au processus du projet et suivez leur échéancier à l'aide de l'outil de gestion de projet Le modèle d'échéancier Gantt de ClickUp .

De plus, à partir du prochain projet, vous pouvez utiliser les rapports sur le statut du projet pour donner aux parties prenantes clés un aperçu du statut actuel du projet. Cela vous permettra de tenir tout le monde informé de la progression et d'identifier et de traiter les problèmes potentiels de manière proactive.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Project-Management-to-do-list-via-ClickUp-Brain.png Transformez les enseignements tirés de l'analyse rétrospective de votre projet en tâches et sous tâches avec ClickUp Brain https://clickup.com/ai Essayez ClickUp Brain /$$cta/

Les erreurs à éviter lors de l'analyse rétrospective d'un projet

Il ne suffit pas de suivre les étapes ci-dessus pour réussir une réunion de bilan de projet. Vous devez éviter de commettre les erreurs suivantes pour une réunion post-mortem réussie 👇

Ne pas mener la réunion immédiatement

Le timing est tout ce qu'il y a de plus important dans les réunions post-mortem de projet. Si vous n'organisez pas la réunion dès la fin du projet, les participants risquent d'oublier des détails, de perdre leur intérêt ou d'être occupés par un autre projet.

Solution: Intégrez la réunion post-mortem dans le forfait de votre projet. Accordez à votre équipe une courte pause après la date limite, mais ne laissez pas passer des semaines. Organisez la réunion quelques jours après la fin du projet, tant que l'expérience est encore fraîche dans l'esprit des parties prenantes.

Oublier les parties prenantes externes

Si vous ne tenez pas compte des commentaires des parties prenantes externes telles que les clients, les fournisseurs et les utilisateurs, vous n'obtiendrez pas une image achevée des réussites et des échecs du projet. Par exemple, il est important de savoir si une application répond aux exigences des utilisateurs après la livraison du logiciel.

✅ Solution: Réalisez un post-mortem à 360 degrés en incluant les parties prenantes externes. Cela vous permettra d'afficher une vision plus large des points positifs et négatifs du projet.

💡Pro Tip : Modèle de plan d'action de ClickUp pour le retour d'information peut vous aider à recueillir les commentaires des clients, à classer les domaines d'amélioration par ordre de priorité, à créer un forfait d'action et à donner suite aux commentaires dans les plus brefs délais, instructions.

$ Effacées : ne pas définir un ordre du jour clair pour la réunion

En l'absence d'un agenda clair, les analyses rétrospectives risquent de déraper. De plus, si les participants ne savent pas à quoi s'attendre, ils risquent d'être découragés de participer à la réunion.

✅ Solution: Définissez et partagez l'agenda de la réunion afin de vous assurer que l'objectif de la réunion est clair. Dressez la liste des points de discussion pour éviter les dérapages et fixez des paramètres de base pour éviter les conversations négatives et les jeux de blâme.

Éviter la préparation de la réunion

Si vous ne préparez pas la réunion avec les bons documents, il est fort probable qu'elle se déroulera mal. Les participants ne seront pas au clair sur les détails du projet, ce qui entraînera plus de conflits que de résolutions.

✅ Solution: Préparez les bons documents avant la réunion - un agenda, un questionnaire et d'autres documents d'assistance tels que les budgets du projet, les échéanciers, les plans de ressources et les commentaires des clients. Le fait de disposer de ces documents rendra la réunion plus fructueuse.

Garantir les succès futurs grâce à l'analyse rétrospective des projets

Les analyses rétrospectives sont des récapitulatifs de projets qui vous aident à réimaginer les processus, en tenant compte des commentaires des parties prenantes du projet. Le résultat ? Une approche plus efficace des projets futurs.

La clé est d'avoir le bon logiciel qui vous aide à mener une réunion post-mortem réussie.

La solution de gestion de projet de ClickUp offre un large tableau de fonctionnalités pour vous aider à organiser une réunion post-mortem avec succès. Vous pouvez utiliser le formulaire pour mener des sondages, les tableaux de bord pour les rapports, les documents pour documenter les résultats, le chat intégré pour une communication claire, et des tonnes de modèles pour suivre et gérer tout - des KPI et du suivi à n'importe quel aspect de la réunion.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour découvrir d'autres fonctionnalités ! 🏃‍➡️