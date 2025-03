Les 10 meilleures alternatives de Krisp pour 2025

Votre bureau à l'Accueil ressemble à une gare très fréquentée. Des enfants qui jouent à l'étiquette en arrière-plan, des bruits de chantier à côté et la session de karaoké enthousiaste de votre voisin, tout cela alors que vous essayez d'obtenir ce résultat important.. présentation au client .

Vous n'êtes pas le seul à être frustré par les bruits de fond qui interrompent votre présentation réunions virtuelles ou des appels.

Le travail télétravail a rendu les logiciels anti-bruit comme Krisp essentiels pour de nombreux professionnels. Il nous permet de nous concentrer sur la discussion sans être interrompus par les aboiements des chiens ou l'agitation des cafés.

Mais si Krisp est excellent, il n'est pas la seule option.

En testant divers outils de réduction du bruit, j'ai trouvé de nombreuses alternatives à Krisp qui pourraient être tout aussi efficaces - certaines offrent même des fonctionnalités uniques que Krisp n'a pas. Je vous fais part de mes choix pour vous aider à faire votre sélection.

⏰60-Second Summary

Voici ma liste d'alternatives recommandées à Krisp pour une qualité audio plus claire pour toutes vos réunions :

Noise Blocker (Meilleur pour le blocage du son en temps réel) NVIDIA RTX Voice (le meilleur pour la réduction des bruits de fond en haute définition avec les GPU NVIDIA) Otter.IA (le meilleur pour les transcriptions automatiques et les notes de réunion) SoliCall (le meilleur pour les centres d'appels au niveau de l'entreprise) WavePad (Meilleur pour la modification en cours) Utterly (Meilleur pour le contrôle personnalisé du bruit de l'appel) Descript (Le meilleur pour les podcasters et les créateurs de contenu) LALAL.IA (Le meilleur pour la séparation et l'isolation audio) Cleanvoice (Idéal pour la modification en cours de contenu nécessitant la suppression automatique des bruits de remplissage)

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Krisp ?

Lors de la sélection d'un outil de réduction du bruit, il est essentiel de se concentrer sur les facteurs qui auront un impact réel sur votre expérience, votre productivité et la qualité de vos appels.

Voici ce que je considère comme essentiel :

Qualité de la suppression des bruits de fond: Il s'agit de la fonctionnalité principale. Vous voulez un outil capable de filtrer avec précision les bruits de fond indésirables sans compromettre la qualité audio

Il s'agit de la fonctionnalité principale. Vous voulez un outil capable de filtrer avec précision les bruits de fond indésirables sans compromettre la qualité audio Compatibilité: Tous les logiciels de suppression du bruit ne sont pas assistés par tous les systèmes d'exploitation, alors vérifiez s'ils travaillent de manière transparente avec votre appareil et vos applications de communication

Tous les logiciels de suppression du bruit ne sont pas assistés par tous les systèmes d'exploitation, alors vérifiez s'ils travaillent de manière transparente avec votre appareil et vos applications de communication Convivialité: Une interface intuitive permet de gagner du temps, surtout si vous participez à des réunions successives et que vous avez besoin d'une installation sans effort

Une interface intuitive permet de gagner du temps, surtout si vous participez à des réunions successives et que vous avez besoin d'une installation sans effort Options tarifaires: L'outil que vous choisissez doit proposer des forfaits flexibles adaptés à votre budget, que vous recherchiez un forfait gratuit ou quelque chose de plus robuste pour une utilisation professionnelle

💡Conseil de pro: Avant de valider une alternative à Krisp, profitez des essais gratuits ou des versions gratuites proposés par de nombreux outils de réduction du bruit. Cela vous permet de tester le logiciel dans votre propre environnement et de voir s'il gère efficacement les bruits parasites.

Les 10 meilleures alternatives à Krisp à utiliser

Nous avons dressé une liste des dix meilleures alternatives à Krisp, chacune offrant des fonctionnalités puissantes pour vous aider à rester concentré en bloquant efficacement les sons indésirables.

1. Noise Blocker (Meilleur pour le blocage des sons en temps réel)

via Bloqueur de bruit Noise Blocker est la solution ultime pour les professionnels et les joueurs à la recherche d'un environnement concentré. Ses performances à faible latence le rendent adapté aux émissions en direct ou à la communication en temps réel.

Idéal pour les paramètres de bureaux partagés ou ouverts, Noise Blocker améliore votre productivité et votre communication en s'adaptant de manière transparente à vos besoins. Qu'il s'agisse d'un visioconférence, d'une session de jeu ou d'une diffusion en direct, il garantit clarté et calme en bloquant intelligemment les sons indésirables.

Meilleures fonctionnalités de Noise Blocker

Bloque des types de bruits de fond spécifiques tels que la frappe au clavier ou les bruits de ventilateur avec une grande précision

Personnalisez les niveaux de réduction du bruit en fonction des différents types de contenu audio, des podcasts aux appels professionnels

S'intègre facilement à la communicationde communication comme Zoom et Microsoft Teams

Limites de Noise Blocker

Les raccourcis clavier n'assistent qu'une combinaison maximale de deux clés

Prix de Noise Blocker

Télécharger: Utilisation gratuite pendant 1 heure par jour

Utilisation gratuite pendant 1 heure par jour Licence pour un seul utilisateur: 19,99 $ en une seule fois

19,99 $ en une seule fois Licence pour utilisateur partagé: $139.99 frais uniques

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

2. NVIDIA RTX Voice (Meilleur pour la réduction des bruits de fond en haute définition avec les GPU NVIDIA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-364.png NVIDIA RTX Voice /$$$img/

via NVIDIA RTX Voice Cette alternative à Krisp est idéale pour ceux qui possèdent une carte graphique NVIDIA, car RTX Voice est un plugin qui utilise la puissance du GPU pour offrir une qualité audio exceptionnelle. Il supprime les bruits de fond avec un impact minimal sur les performances du système.

NVIDIA RTX Voice meilleures fonctionnalités

Utilise l'IA pour supprimer les bruits de fond en temps réel, en veillant à ce que seule votre voix soit transmise

Exécutez la suppression du bruit avec un impact minimal sur votre système

Bénéficiez de RTX Voice sur les GPU GTX 10 et plus récents, élargissant ainsi son accessibilité

Limites de NVIDIA RTX Voice

Uniquement disponible pour les utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA

Utilisation des ressources système légèrement supérieure à celle des autres outils

Prix de NVIDIA RTX Voice

Free pour les utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA RTX

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

3. Otter.IA (Meilleur pour les transcriptions automatiques et les notes de réunion)

via IA Otter.IA va au-delà de l'annulation du bruit, en offrant un service en temps réel Transcription par l'IA qui capture avec précision le contenu des réunions. Cet outil est idéal pour les professionnels qui ont besoin d'une annulation illimitée du bruit, d'un contrôle du bruit et d'une des notes de réunion détaillées notamment lors des appels de clients ou d'équipes.

L'une des fonctionnalités uniques d'Otter.IA est sa transcription collaborative en direct, qui permet à plusieurs participants à une réunion d'afficher, de surligner et de commenter la transcription en temps réel.

Cette fonctionnalité renforce l'engagement et garantit que les points clés sont capturés et clarifiés de manière collaborative au cours de la discussion - ce que l'on trouve rarement dans les autres applications de transcription.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.IA

Générer automatiquement des libellés de locuteurs pour identifier qui a dit quoi pendant les discussions

Entraînez l'IA à reconnaître des vocabulaires personnalisés, tels que le jargon propre à un secteur d'activité ou des noms uniques, pour une meilleure précision

Se synchroniser directement avec votre Calendrier et vos plateformes de réunion favorites pour faciliter les enregistrements audio

Exportez les transcriptions dans plusieurs formes, notamment PDF, DOCX et SRT, pour une utilisation polyvalente

Limites de Otter.IA

L'annulation du bruit est moins efficace que dans les outils spécialisés comme Krisp

Prix d'Otter.ai

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $16.99/utilisateur par mois

$16.99/utilisateur par mois Business: $30/utilisateur par mois

$30/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (250+ commentaires)

4.4/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

4. SoliCall (Meilleur pour les centres d'appels au niveau de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-366.png SoliCall /$$img/

via SoliCall Conçu pour les centres d'appels, SoliCall offre une réduction du bruit et une annulation de l'écho avancées, adaptées aux environnements de service à la clientèle ou de vente à haut volume.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est le traitement audio côté serveur, qui améliore la qualité audio au sein des équipes sans nécessiter l'installation de dispositifs individuels. Optimisé pour les systèmes VoIP, SoliCall est une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent offrir des expériences d'appel exceptionnelles à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de SoliCall

Annulez les échos pour des appels clairs et nets des deux côtés de la ligne

Personnalisation des paramètres de filtrage du bruit pour l'audio entrant en fonction des besoins de l'entreprise

Réduire l'utilisation de la bande passante en traitant l'audio de manière efficace sans compromettre la qualité

S'adapter rapidement aux environnements acoustiques changeants, en maintenant une qualité d'appel supérieure dans les paramètres bruyants

Limites de SoliCall

Une installation technique peut être nécessaire pour une intégration complète

Prix de SoliCall

Free

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

5. WavePad (Meilleur pour la modification en cours)

via WavePad (clavier à vagues) WavePad n'est pas seulement destiné à la réduction du bruit, mais offre des fonctionnalités de modification en cours de l'audio de niveau professionnel. Idéal pour les podcasteurs et les créateurs de contenu, il permet un contrôle détaillé de l'audio enregistré, ce qui facilite l'ajustement des éléments audio de fond et du bruit après l'enregistrement.

Meilleures fonctionnalités de WavePad

Modifiez l'audio avec précision à l'aide d'outils robustes de réduction du bruit

Enregistrement et gestion de plusieurs pistes audio pour une meilleure qualité de production

Exportation dans un large intervalle de formes pour répondre aux exigences des différentes plates-formes

Limites de WavePad

N'est pas idéal pour l'annulation du bruit en temps réel pendant les appels

Prix du WavePad

WavePad Sound Editor Édition standard: 40

40 WavePad Sound Editor Master's Edition: $70

$70 WavePad Sound Editor Master's Edition Quarterly Plan: 3,33 $/mois

WavePad évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

6. Utterly (Meilleur pour un contrôle personnalisé du bruit sur appel)

via Tout à fait Conçu pour les professionnels qui naviguent des environnements de travail diversifiés la fonctionnalité distinctive d'Utterly est le profilage du bruit en fonction du contexte.

Cette fonctionnalité permet d'ajuster automatiquement les paramètres en fonction des modèles de bruit ambiant détectés, avec des paramètres de suppression du bruit, garantissant ainsi des transitions transparentes entre les environnements.

Les meilleures fonctionnalités d'Utterly

Créez des profils de bruit personnalisés adaptés à votre environnement de travail actuel

Traite les entrées audio en temps réel, ce qui permet un retour d'information et des ajustements immédiats

Améliorez la clarté et la qualité de votre voix, pour une sonorité plus professionnelle

Connexion facile avecvidéo conférence des outils desurmonter les difficultés de communication Limites absolues

Assistance limitée sur les appareils mobiles

Efficacité d'annulation moindre dans les bruits extrêmes

Prix d'Utterly

Free

Elevate: 5 $/mois

5 $/mois Elevate pour Teams: 4$/mois par personne

Évaluations et critiques de Utterly

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

7. Descript (Meilleur pour les podcasters et les créateurs de contenu)

via Description Descript est un outil de modification en cours pour l'audio et la vidéo, dont la fonctionnalité d'annulation du bruit fait partie d'une suite d'outils plus large. Il est particulièrement utile aux créateurs de contenu qui ont besoin d'outils pour modifier les cours audio et supprimer sans effort les bruits de fond, les mots de remplissage ou les bégaiements.

Descript meilleures fonctionnalités

Transcrit les suivis audio et vidéo en texte avec une grande précision, ce qui facilite les modifications en cours et les recherches

Générez de nouvelles pistes audio avec votre voix pour corriger des erreurs ou ajouter du contenu grâce à la fonctionnalité de clonage de voix Overdub de Descript

Se synchroniser avec les plateformes de modification en cours les plus répandues pour simplifier les flux de travail de post-production pour les données vidéo et audio

Limites de Descript

Annulation du bruit en temps réel limitée pour les réunions en direct

Prix du Descript

Free

Hobbyiste: 19 $/personne par mois

19 $/personne par mois Créateur: 35$/personne par mois

35$/personne par mois Business: 50$/personne par mois

50$/personne par mois Entreprise : Tarification personnalisée

Descript évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (600+ commentaires)

4.6/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (170+ avis)

8. LALAL.IA (Meilleur pour la séparation et l'isolation audio)

via LALAL.IA LALAL.IA se spécialise dans l'isolation audio pilotée par l'IA, vous permettant de séparer les voix des instruments ou des sons ambiants. C'est l'idéal pour les musiciens ou toute personne ayant besoin de suivis audio clairs et dépourvus de bruits de fond inutiles.

Les meilleures fonctionnalités de LALAL.IA

Traite les fichiers audio en temps réel avec des vitesses de traitement rapides

Glissez-déposez facilement les fichiers audio pour les télécharger rapidement et les traiter instantanément

Traitement par lots pour le suivi de plusieurs pistes à la fois, ce qui permet de gagner du temps sur les projets de grande envergure

Limites de LALAL.IA

Axé sur les modifications en cours d'enregistrement, pas sur l'utilisation en temps réel

Prix de LALAL.IA

Particuliers:

Lite pack: $20 (en une seule fois)

$20 (en une seule fois) Pro pack: 70 $ (tarif unique)

70 $ (tarif unique) Pack Plus: 54 $ (tarif unique)

Entreprises : Lite pack

Master: 50 $ (tarif unique)

50 $ (tarif unique) Premium: 190 $ (tarif unique)

190 $ (tarif unique) Enterprise: 300 $ (frais uniques)

LALAL.IA évaluations et critiques

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

9. Cleanvoice (Meilleur pour la modification en cours du contenu qui nécessite la suppression automatique des bruits de remplissage)

via Cleanvoice Un outil d'édition audio avancé qui tire parti de l'IA, Cleanvoice se concentre sur l'élimination des sons de remplissage et du bruit dans l'audio enregistré, ce qui en fait une option fantastique pour les podcasteurs, les intervieweurs et tous ceux qui valorisent une qualité audio plus propre pour la post-production.

Les meilleures fonctionnalités de Cleanvoice

Réduisez au silence les pauses gênantes ou les longues interruptions de la discussion pour une expérience d'écoute plus attrayante

Améliorer la clarté de la voix grâce à des algorithmes avancés de réduction du bruit qui préservent la qualité vocale

Traiter plusieurs fichiers audio à la fois pour gagner du temps dans les projets de grande envergure

Limites de Cleanvoice

Ne convient pas aux appels audio en direct ou à l'utilisation en temps réel

Personnalisation limitée pour la détection de remplissage

Prix de Cleanvoice

Essai gratuit

Payez au fur et à mesure

5 heures: 11 $/mois

11 $/mois 10 heures: 20 $/mois

20 $/mois 30 heures: 45 $/mois

Abonnement: 1,10$/heure par mois

10 heures : 11 $/mois

: 11 $/mois 30 heures : 30 $/mois

: 30 $/mois 100 heures : 90 $/mois

Cleanvoice évaluations et critiques

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas d'évaluation disponible

10. Neutralizer (Meilleur pour l'égalisation audio personnalisée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-372.png Neutralizer : alternatives krisp /$$img/

via Google Play Store Neutralizer est une application exclusive à Android qui offre une égalisation audio personnalisée et un contrôle du bruit adaptés à votre profil auditif unique.

Idéal pour les personnes souffrant d'hypersensibilité auditive ou pour toute personne recherchant une qualité sonore optimisée, Neutralizer adapte l'entrée audio de manière transparente à différents environnements pour une expérience d'écoute améliorée.

Les meilleures fonctionnalités de Neutralizer

Passez d'un profil prédéfini à un autre pour l'Accueil, le travail, les voyages ou les paramètres extérieurs d'une simple pression

Réglez avec précision les fréquences individuelles pour amplifier ou réduire des intervalles sonores spécifiques afin d'obtenir une expérience vraiment personnalisée

Profitez d'une expérience utilisateur visuellement attrayante et confortable dans les environnements à faible luminosité

Limites du Neutralizer

Disponible uniquement sur les appareils Android

Capacités limitées de réduction du bruit pour les appels en temps réel

Prix du Neutralizer

Gratuit pour les utilisateurs d'Android

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

Autres outils de réunion et de communication vidéo

Vous n'avez pas toujours besoin de logiciels spécialisés dans le blocage du bruit ou d'outils de modification vidéo/audio avancés pour assister vos besoins en matière de communication et de création de contenu.

En fait, des plateformes de gestion de projet robustes telles que ClickUp peut offrir des fonctionnalités innovantes qui améliorent indirectement vos flux de travail en matière de réunions et de vidéo communication.

📮ClickUp Insight: Nearly (presque)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système d'information de l'entreprise pour la gestion des réunions https://clickup.com/fr-FR/blog/252469/sondage-sur-la-communication-au-sein-de-l'equipe/ il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site Internet de l'entreprise pour savoir ce qu'il en est il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise pour savoir s'il y a un problème

se sentent obligés d'assurer le suivi des éléments d'action immédiatement après chaque réunion

d'après le site Web de l'Institut d'études de marché de l'Union européenne (UEMOA) Recherche par ClickUp à, malgré l'intention de la plupart des gens d'organiser des réunions, ils ne parviennent pas à le faire. La raison ? Les éléments d'action sont souvent dispersés et manquent de visibilité en raison des canaux de communication actuels répartis entre l'e-mail (42 %) et la messagerie instantanée (41 %)

$ClickUp facilite le passage de la discussion à l'action en tant que toute application pour worrk. Elle rassemble vos réunions, vos notes et vos tâches au sein d'une plateforme unifiée pour une plus grande productivité des réunions !

Bien que ClickUp ne soit pas un substitut direct aux applications dédiées à la réduction du bruit comme Krisp, il se distingue en tant qu'outil de productivité puissant pour les équipes à distance. Krisp excelle à garantir un son cristallin pendant les appels en supprimant les bruits de fond, mais ClickUp améliore la qualité globale de la communication l'efficience et l'efficacité globales de ces réunions, en offrant des fonctionnalités qui améliorent la communication et la collaboration dans le cadre du travail télétravail.

Gestion des réunions sans effort

Planifiez, programmez, assistez et suivez les réunions avec ClickUp Meetings

Avec Réunions ClickUp vous permet de préparer des agendas de réunion détaillés, démarrer des réunions Zoom et y participer directement à partir de ClickUp obtenez les notes et la transcription de vos réunions dans votre environnement de travail et assignez des tâches directement aux personnes responsables.

Les participants savent exactement sur quoi se concentrer, ce qui réduit la nécessité de discussions longues et répétitives, souvent dues à une mauvaise communication. Après la réunion, les éléments d'action sont clairement suivis, ce qui garantit un suivi sans faille.

Dans un seul environnement de travail, vous pouvez suivre la progression du projet, organiser les discussions et vous assurer que tout le monde est aligné sur les priorités.

Enregistrement d'écran fluide

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-36.gif ClickUp Clips /$$$img/

Partagez instantanément des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips

En outre, si vous souhaitez éviter les réunions inutiles, ClickUp Clips vous permettent de réaliser rapidement des enregistrements vidéo de votre écran, avec caméra et entrée audio si nécessaire. Vous pouvez facilement partager des présentations visuelles, fournir un retour d'information ou proposer des mises à jour sans avoir besoin d'une réunion complète.

Il s'agit d'un outil précieux pour la communication asynchrone pour aider les équipes à rester connectées et alignées au-delà des fuseaux horaires, ou pour les personnes qui préfèrent les explications visuelles au texte.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-37.gif ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Commencer à utiliser ClickUp Brain /$$cta/

Puissante assistance IA

Enfin, ClickUp Brain , L'assistant IA intégré de ClickUp, peut aider à améliorer la productivité en éliminant le besoin de basculer entre plusieurs outils pour la prise de notes, le brainstorming ou la gestion des aperçus de projets.

Intégré directement dans ClickUp, c'est l'un des rares outils d'intelligence artificielle qui comprend instantanément le contexte de vos projets et de vos tâches. Il lie vos notes, vos idées et vos ressources aux flux de travail et aux objets pertinents sans nécessiter de mises à jour ou d'organisation manuelles constantes. Il peut également transcrire et résumer les messages audio et vidéo pour vous aider à mettre en évidence les points clés et les éléments d'action instantanément

Cette connexion transparente à votre environnement de travail vous permet de capturer facilement des idées pendant les réunions, d'ajouter des points d'action directement aux tâches et de rappeler des informations spécifiques à un projet en temps réel.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tirez parti de l'intégration de ClickUp avec des outils tels que Google Agenda, Outlook et Zoom pour organiser votre emploi du temps et le rendre accessible à partir d'un seul tableau de bord

Restez au courant des réunions, des échéances et des tâches en intégrant divers calendriers dans un tableau de bord centralisé Affichage du Calendrier ClickUp Utiliser ClickUp Tableaux blancs pour créer un espace visuel où les équipes peuvent lancer des idées, planifier les flux de travail et créer des stratégies visuelles ensemble

Améliorez la collaboration par le biais de réunions et de vidéos grâce à l'outil prêt à l'emploiModèle de réunion ClickUp. Le modèlemodèle de réunion est conçu pour faciliter l'ensemble du processus de réunion - de la planification au suivi - en fournissant une disposition structurée pour les ordres du jour, les objectifs et les éléments d'action

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage en raison de l'étendue des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 500+ commentaires)

: 4.7/5 (9 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

Lire aussi: Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de compte-rendu de réunion et de notes en 2024 En fin de compte, alors que Krisp et ses alternatives améliorent la qualité auditive des réunions, ClickUp s'assure que ces réunions - et le travail qui en découle - sont productives, bien organisées et alignées sur vos objectifs. Ensemble, ils constituent une combinaison puissante pour toute équipe à distance.

Améliorer la productivité et la communication avec ClickUp

Après avoir exploré les meilleures alternatives aux casques antibruit Krisp, il est clair qu'une communication et une concentration sans faille ne se limitent pas à bloquer les bruits indésirables : il s'agit d'assurer l'efficacité de chaque flux de travail.

Grâce à sa polyvalence, ClickUp outils de réunion avec son agenda centralisé, sa fonctionnalité de Clips et ses Tableaux blancs pour le brainstorming collaboratif, ClickUp apporte une assistance à tous les niveaux, de l'ordre du jour aux suivis post-réunion.

Pour moi, ClickUp est indispensable. Il améliore la communication et facilite la gestion de projet d'une manière qui assiste réellement la concentration, la productivité et la collaboration transparente au sein des équipes. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !