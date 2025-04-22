Modèles gratuits de formulaires d'information pour les employés

L'intégration n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Pour les employés, il s'agit de trouver et de remplir d'innombrables documents, d'assister à une séance d'orientation et de comprendre la dynamique du bureau (y compris l'endroit où se trouve la machine à café tant attendue).

Pour les professionnels des ressources humaines et les propriétaires d'entreprises, il s'agit de se débattre avec des piles de documents d'accueil.

C'est surprenant, 58% des entreprises admettent qu'elles consacrent plus de temps aux processus et à la paperasserie lors de l'intégration qu'à l'expérience réelle de l'employé.

Pourtant, il existe un moyen de rendre ce processus plus fluide et plus rapide : des modèles de formulaires d'information sur les employés qui fournissent un cadre pour la collecte des données. Ces modèles simplifient la collecte des données, organisent les dossiers des employés et garantissent que toutes les informations clés sont prêtes.

Dans cet article, nous allons partager 16 modèles de formulaires d'information sur les employés gratuits pour vous aider à accélérer votre processus d'accueil des employés. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de renseignements sur les employés ?

La probabilité que les données des nouveaux employés soient dispersées dans des e-mails et des feuilles de calcul est assez élevée.

C'est pourquoi les Teams expérimentées en RH s'appuient sur un Modèle de formulaire d'information sur les employés, un document préconçu qui simplifie la collecte et l'organisation des informations sur les employés. Ce formulaire couvre l'essentiel : les coordonnées personnelles, les informations de contact, les contacts d'urgence, les données liées à l'emploi et, si nécessaire, le parcours scolaire.

Il élimine également la nécessité de rechercher les informations manquantes chez les nouveaux arrivants - il suffit de créer des dossiers d'employés propres et normalisés dès le départ.

Les éléments clés d'un formulaire d'information pour les employés

Le service des ressources humaines est légalement responsable de la gestion et de la protection des données des employés ; ne pas le faire peut entraîner de graves résultats.

Le problème ? Le traitement manuel d'une grande quantité d'informations sur les employés n'est pas une tâche facile et s'accompagne d'un grand nombre de problèmes défis lors de l'intégration .

L'utilisation d'un formulaire d'information sur les employés simplifie ce processus. Il permet de saisir tous les détails essentiels concernant les nouveaux employés, ce qui garantit une intégration en douceur et permet de conserver les dossiers des employés de manière organisée et facile à gérer.

Voici une brève description de ses sections clés :

Section Détails saisis Informations personnelles : Nom complet, adresse, numéro de téléphone, e-mail, date de naissance et nationalité Informations relatives à l'emploi : titre du poste, département, date de début, nom du superviseur et identifiant de l'employé Informations sur la personne à contacter en cas d'urgence Nom de la personne à contacter en cas d'urgence, numéro de téléphone, relation et personne à contacter en cas d'urgence Informations sur les impôts et les paiements Détails du compte bancaire, formulaires d'imposition, structure des salaires et adhésion aux avantages sociaux Mon travail consiste à fournir à l'employé des informations sur son parcours scolaire, ses certifications, des documents tels que son passeport ou son permis de travail, ainsi que des informations sur les conditions de travail

L'omission de l'un de ces éléments peut résulter en des maux de tête liés à la conformité ou en des cauchemars en matière de paie. C'est pourquoi un modèle de formulaire d'information sur les nouveaux employés permet de s'assurer que tout est bien organisé, à jour et accessible en cas de besoin.

Que vous préfériez les méthodes manuelles ou les outils numériques, il existe des moyens de créer un formulaire d'information sur les employés qui vous convient. Voyons ce qu'il en est :

1. Formulaires Google

Si vous cherchez quelque chose de simple et de gratuit, Google Forms est votre solution. Voici comment le faire travailler :

Partir de zéro ou utiliser un modèle : Google Forms propose des modèles prêts à l'emploi pour les RH. Il vous suffit de les adapter à vos besoins

: Google Forms propose des modèles prêts à l'emploi pour les RH. Il vous suffit de les adapter à vos besoins Ajoutez vos questions : Cliquez sur le bouton plus (+) pour ajouter des champs pour les données personnelles, la date de début et tout autre élément dont vous avez besoin

: Cliquez sur le bouton plus (+) pour ajouter des champs pour les données personnelles, la date de début et tout autre élément dont vous avez besoin Personnalisez votre formulaire : Ajustez le thème, la police de caractères et les couleurs pour avoir l'air professionnel. Vous pouvez même ajouter des images ou des vidéos pour le plaisir (ou la clarté)

: Ajustez le thème, la police de caractères et les couleurs pour avoir l'air professionnel. Vous pouvez même ajouter des images ou des vidéos pour le plaisir (ou la clarté) Ajustez les paramètres : Protégez les réponses et gérez la collecte des données. Liez les réponses à Google Sheets pour faciliter le suivi et l'analyse

Bien que Google Formulaires fonctionne, il n'est pas parfait. Sa conception basique et ses fonctionnalités limitées pourraient vous laisser sur votre faim.

2. Tableur

Si vous êtes un adepte du bon vieux Excel ou de Google Sheets, vous pouvez construire un formulaire manuel d'information sur les employés :

Ajoutez des colonnes pour le nom complet, l'adresse, les contacts d'urgence et d'autres dossiers essentiels de l'employé

Partagez-le avec les nouveaux embauchés pour qu'ils le remplissent ou le mettent à jour directement

Bonus : utilisez des filtres et des options de tri pour garder les données organisées et à jour

Manuel ? Oui. Mais efficace pour les petites équipes.

3. ClickUp Formulaires : La solution la plus intelligente

Maintenant, si vous êtes prêt à vous débarrasser des feuilles de calcul encombrantes et à passer à la vitesse supérieure, ClickUp c'est là que ça se passe. Formulaires ClickUp recueille les données de vos employés et les transforme en actions.

✨ Voici comment ça marche : ClickUp offre des tonnes de Champs personnalisés ClickUp pour répondre à vos besoins.

Qu'il s'agisse de réponses textuelles, de sélections par menu déroulant ou de calendriers pour les dates de début, chaque question peut avoir un champ personnalisé en fonction de la réponse. Ainsi, les employés remplissent les formulaires avec précision tout en vous épargnant le désordre et l'incohérence des données.

créez n'importe quel formulaire avec des options personnalisées en utilisant ClickUp Forms_

Mais c'est là que ça devient encore mieux - ClickUp transforme automatiquement les réponses aux formulaires en tâches

Imaginez un nouvel employé qui remplit son formulaire, et voilà qu'une tâche est créée pour que le service de la paie configure son compte de salaire ou que le service informatique prépare ses paramètres d'intégration.

Pour une meilleure organisation, ClickUp vous permet d'ajouter des libellés et des réponses directement dans les descriptions de tâches, facilitant ainsi le suivi et la gestion des demandes. Au lieu de vous démener pour trouver la bonne information, vous pouvez rechercher, trier et fusionner les tâches en double en quelques secondes.

16 modèles de formulaires d'information pour les employés

Bien sûr, vous pouvez créer un formulaire d'information sur les employés à partir de zéro, mais pourquoi réinventer la roue quand vous n'avez pas à le faire ?

Voici 16 modèles irréprochables qui vous faciliteront grandement la vie en matière de ressources humaines.

1. Modèle de formulaire ClickUp

Imaginez que le premier jour d'un nouvel employé approche et que vous soyez submergé par les détails de base comme sa date de début, ses contacts en cas d'urgence et ses informations bancaires.

Le Modèle de formulaire ClickUp élimine ce stress en vous aidant à créer des formulaires propres et organisés en quelques minutes. Grâce à la fonctionnalité de champs personnalisés de ClickUp pour tout ce qui concerne les détails personnels et les spécificités du poste, il recueille toutes les informations essentielles sur les employés de manière précise et sûre.

Mieux encore, les réponses sont automatiquement triées et prêtes à l'emploi, ce qui vous permet d'éviter les suivis manuels et de vous concentrer sur l'intégration harmonieuse de votre nouvel employé.

✨ Idéal pour : Les équipes RH qui gèrent l'intégration des employés et tous ceux qui cherchent à simplifier la collecte et l'organisation des informations essentielles sur les employés.

2. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Soyons honnêtes : les évaluations des employés peuvent ressembler à une corvée redoutable, tant pour les RH que pour les managers.

Le processus peut parfois devenir écrasant, car les employés doivent traiter de nombreux documents, essayer de se souvenir des jalons clés de la performance et veiller à l'équité.

C'est là que l'outil gratuit d'évaluation des employés de Free Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp intervient. Il simplifie les évaluations des performances grâce à une forme structurée et conviviale qui saisit tout ce dont vous avez besoin, rapidement et avec précision.

Le modèle facilite la collecte d'informations précieuses, l'identification des domaines à améliorer et le suivi de la progression individuelle au fil du temps. Les champs personnalisés vous permettent d'inclure des détails tels que les titres des postes, les réalisations et les domaines à améliorer, garantissant ainsi des évaluations cohérentes, équitables et ciblées.

Idéal pour: Les équipes RH et les managers qui cherchent à faciliter les évaluations des employés, à améliorer le suivi des performances et à créer un processus d'évaluation équitable et cohérent qui profite réellement à l'équipe

3. Modèle de rétroaction des employés ClickUp

Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre équipe pensait de la direction, de l'environnement de travail ou même de ces "avantages" dont tout le monde parle ? Un retour d'information honnête de la part des employés peut faire ou défaire un lieu de travail, mais le recueillir peut s'avérer difficile, en particulier lorsque le retour d'information est dispersé et qu'il est difficile d'y donner suite.

Au lieu de cela, utilisez le Modèle de rétroaction des employés ClickUp . Ce modèle simplifie le processus de collecte et de gestion des commentaires de votre équipe.

Grâce à des champs personnalisés tels que la culture d'entreprise, la clarté des rôles et les possibilités de développement, vous pouvez relever les défis quotidiens et améliorer la satisfaction de votre équipe. Mais ce n'est pas tout

🍪 Bonus : Des visualisations puissantes vous permettent également de suivre le sentiment des employés au fil du temps, ce qui vous aide à repérer les tendances et à agir rapidement avant que des préoccupations mineures ne deviennent des problèmes plus importants. En centralisant les commentaires en un seul endroit, ce modèle encourage des discussions ouvertes et structurées qui renforcent la confiance entre les employés et la direction.

✨ Idéal pour : Les équipes RH et les managers qui cherchent à favoriser la transparence, à suivre le sentiment de l'équipe et à construire une culture de travail prospère et empreinte de confiance.

4. ClickUp Modèle de formulaire d'emploi interne

Pourvoir les positions ouvertes en interne est un processus gagnant-gagnant - il permet d'économiser du temps et des ressources et montre à votre équipe que vous valorisez son développement. Le seul défi consiste à rassembler toutes les informations sur les employés, à vérifier les rôles et à gérer les candidatures manuellement, ce qui peut donner l'impression de remuer une pile interminable de paperasse.

C'est là que l'outil Modèle de formulaire d'emploi interne ClickUp intervient pour sauver la situation.

Ce modèle simplifie le processus d'embauche interne en vous aidant à collecter rapidement et avec précision des données essentielles, telles que les dossiers des employés, leurs rôles actuels et leurs compétences pertinentes.

Tout étant numérisé et centralisé, vous évitez les confusions, garantissez la conformité aux politiques d'embauche et offrez aux employés une expérience fluide et sans stress.

✨ Idéal pour : Les équipes RH qui cherchent à fluidifier le recrutement interne, à suivre les candidatures de manière transparente et à maintenir des dossiers d'employés précis et conformes.

5. Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Selon la dernière enquête sur l'engagement des employés de l Rapport Gallup 51% des employés se sentent désengagés. Cela signifie que plus de la moitié de votre personnel se sent déconnecté, démotivé ou se contente d'accomplir ses tâches quotidiennes.

Avec des outils appropriés tels que le Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp grâce à l'enquête d'engagement des employés ClickUp, vous pouvez obtenir de véritables informations sur la satisfaction des employés et la culture de l'entreprise.

Ce modèle vous aide à créer des sondages ciblés avec des questions personnalisées qui déterminent les sentiments de votre équipe. Qu'il s'agisse d'évaluer la satisfaction au travail, les conditions de travail ou le moral de l'équipe, il permet de saisir toutes les choses plus douces qui ne sont pas prises en compte sur le lieu de travail.

Et le plus beau, c'est que les réponses sont centralisées et prêtes à l'emploi Les réponses sont centralisées et prêtes à être analysées, ce qui vous permet de repérer les tendances et d'identifier les domaines à améliorer.

✨ Idéal pour : Les professionnels des RH et les managers d'équipe qui souhaitent mesurer l'engagement, suivre les améliorations au fil du temps et constituer une main-d'œuvre plus heureuse et plus productive.

Le suivi et l'organisation des projets de l'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. C'est un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours dans l'entreprise." — Judy Hellen, responsable de l'assistance administrative, righten A Soul Foundation

Le forfait d'un atelier peut être passionnant, jusqu'à ce que vous soyez submergé par les demandes d'inscription et que vous n'ayez aucun moyen organisé de les gérer.

L'atelier Modèle de formulaire de demande d'atelier ClickUp simplifie le processus en vous aidant à collecter et à gérer rapidement et efficacement les informations relatives aux participants.

Au lieu de naviguer dans des e-mails dispersés ou des formulaires mal assortis, ce $$$a modèle centralise les informations clés, telles que les noms, les coordonnées et les programmes des ateliers, en un seul endroit facile d'accès.

Voici comment cela fonctionne : Les champs personnalisés vous permettent d'adapter le formulaire à vos besoins, en veillant à ne recueillir que les informations pertinentes auprès des participants. Des statuts tels que "En cours d'examen" ou "Approuvé" facilitent le suivi de la progression.

Idéal pour : Les équipes RH, les organisateurs d'évènements ou les managers qui cherchent à rationaliser l'inscription des participants et l'organisation des ateliers avec un minimum d'effort.

7. Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp

D'après des données récentes, une offre d'emploi typique dans une entreprise reçoit en moyenne 250 candidatures -et, soyons honnêtes, la gestion d'un tel volume de candidats sans un système adéquat est une source de chaos.

Les Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp élimine les incertitudes du processus.

Il vous offre un espace unique et organisé pour suivre les informations relatives aux candidats, planifier les entretiens et recueillir les commentaires de plusieurs intervieweurs

Tout étant centralisé, les membres de l'équipe peuvent facilement accéder aux évaluations des candidats, comparer leurs notes et fournir un retour d'information structuré en temps réel.

✨ Idéal pour : Les équipes RH et les recruteurs ont besoin d'un système rationalisé pour organiser les entretiens, suivre les commentaires et prendre des décisions d'embauche en toute confiance sans manquer de détails.

8. Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp

Le tri des demandes d'emploi prend du temps et peut rapidement devenir désordonné si vous n'êtes pas organisé. La meilleure solution consiste à utiliser le Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp .

Il simplifie le processus d'embauche en vous permettant de collecter rapidement et de manière cohérente des informations clés auprès de chaque candidat, telles que les détails personnels, le parcours éducatif et les antécédents professionnels

Toutes les candidatures étant stockées dans un emplacement centralisé, vous pouvez dire adieu aux traces écrites et aux e-mails dispersés. Le modèle facilite le suivi et l'examen des candidats, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'identification des meilleurs talents plutôt que de vous noyer dans le travail administratif.

En outre, il offre une expérience conviviale aux candidats, montrant ainsi que votre entreprise accorde une grande valeur à l'efficacité et au professionnalisme dès le départ.

✨ Idéal pour: Les équipes RH et les managers d'embauche qui souhaitent rationaliser le processus de candidature, organiser les données des candidats et attirer sans effort les meilleurs talents.

9. Modèle d'accueil des employés ClickUp

Si vous avez l'impression d'avoir trop de choses à faire lors de l'intégration de nouveaux employés, le modèle d'intégration des employés de ClickUp est fait pour vous Modèle d'intégration des employés ClickUp est votre meilleur allié.

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer et organiser des checklists d'intégration détaillées qui couvrent tout, des présentations à la formation spécifique au rôle, afin de s'assurer que rien n'a été oublié.

Planifiez des réunions à la date de début, assignez les tâches essentielles et aidez les nouveaux employés à connaître leurs équipes et la culture de l'entreprise.

En cours, tout est coordonné en un seul endroit, ce qui facilite le suivi de la progression et permet de s'assurer que chaque nouvel employé dispose des outils et des informations clés dont il a besoin pour être opérationnel.

Idéal pour : Les équipes RH et les managers qui cherchent à rationaliser l'onboarding, à garder les informations sur les employés organisées, et à aider les nouveaux embauchés à se sentir informés et connectés.

10. Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Nous connaissons le problème - c'est l'anniversaire de votre collègue et vous essayez d'envoyer un gâteau, mais le suivi de ses coordonnées est un défi auquel vous ne vous êtes jamais préparé.

Le Modèle d'annuaire des employés ClickUp élimine ce problème en vous offrant un hub unique et organisé pour toutes les informations relatives aux employés. Que vous recherchiez l'e-mail de quelqu'un, son rôle ou que vous vouliez savoir qui travaille dans quel service, ce modèle vous couvre.

Mon travail : Ses fonctions de recherche faciles à utiliser vous permettent d'accéder rapidement à des dossiers à jour, de vérifier qui est au bureau et de voir comment les équipes sont structurées.

De plus, il est parfait pour les nouveaux employés qui apprennent à connaître l'équipe ou pour tous ceux qui ont besoin d'une recherche rapide de contacts sans avoir à envoyer des messages du type "Qui s'occupe de ça ?

✨ Idéal pour : Les équipes RH, les managers et les employés qui cherchent à centraliser les dossiers des employés, à améliorer la communication et à faire en sorte que tout le monde reste connecté facilement.

11. Formulaire d'information sur les employés des RH Modèle par Collage

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Collage Tenir des dossiers précis et à jour sur les employés est une obligation légale pour tout employeur. Le Modèle de formulaire d'information sur les employés par Collage facilite la gestion de toutes sortes de données, depuis les informations personnelles jusqu'aux détails du salaire et aux dates début.

Ce formulaire gratuit vous permet de recueillir tout ce qui concerne les noms et les adresses résidentielles des employés, les taux de salaire, les avantages sociaux et même les détails sur les congés.

De plus, la législation obligeant les employeurs à conserver certains dossiers d'employés pendant des périodes spécifiques, même après le départ d'un employé, le fait de tout organiser proprement dès le départ permet d'éviter d'éventuelles responsabilités ultérieures.

✨ Idéal pour : Les employeurs et les professionnels des ressources humaines qui recherchent un moyen clair et conforme de collecter et de gérer les informations relatives aux employés tout en s'assurant qu'ils respectent les réglementations en matière de conservation des dossiers sans effort.

12. Modèle de formulaire d'information des employés CollageWord par AIHR

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage IADH À saviez-vous que le fait de ne pas collecter les informations sur les employés de manière précise et en temps voulu peut aboutir à des erreurs de paie ? coûtant plus de 600 $ par incident ?

Pour éviter ce problème financier, le modèle de formulaire d'information sur les employés de CollageWord par AIHR offre une meilleure façon de gérer l'information sur les nouveaux employés dès le premier jour.

Ce formulaire est un aperçu complet des détails personnels et professionnels d'un employé, depuis les dates début jusqu'aux contacts en cas d'urgence et aux taux de salaire.

Cet outil simplifie les tâches administratives et permet d'organiser, de sécuriser et de mettre à jour les dossiers de vos employés. Il propose des modèles gratuits et personnalisables aux formats PDF et Word.

✨ Idéal pour : Les équipes RH et les employeurs qui souhaitent une solution efficace et conforme pour collecter et gérer les informations relatives aux employés lors de l'onboarding.

13. PDF Formulaire de renseignements sur l'employé Modèle par Charlie

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Charlie L'intégration d'un nouvel employé est passionnante, mais pas sans $$$a. Le modèle de formulaire PDF de renseignements sur l'employé , vous aide à recueillir toutes les informations sur l'employé.

Le modèle est conçu pour les vérifications préalables à l'embauche avant la première semaine. Vous pouvez recueillir des informations essentielles telles que les informations relatives au droit du travail (numéros de passeport et d'assurance nationale) avant la date d'embauche de l'employé, garantissant ainsi la conformité légale dès le premier jour.

Puis, au cours de la première semaine, réglez les derniers détails en recueillant les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, les adresses e-mail personnelles et même les préférences alimentaires.

Bien qu'il existe des outils plus perfectionnés pour établir le dossier de l'employé, ce modèle PDF constitue une solution simple et économique pour les entreprises qui ne sont pas prêtes à investir dans un logiciel.

✨ Idéal pour : Les petites entreprises ou les équipes RH à la recherche d'un moyen abordable et simple de collecter et de gérer les informations essentielles sur les employés lors de l'intégration.

14. Modèle de formulaire de recommandation d'un employé par 123 Form Builder

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Builder-1.png Télécharger ce modèle https://www.123formbuilder.com/free-form-templates/Employee-Referral-Form-1003982/ Télécharger ce modèle /$$$cta/

le projet de loi a été adopté par le Parlement européen 123 Générateur de formulaires Recruter les meilleurs talents n'est pas chose facile, mais vos meilleurs recruteurs se trouvent probablement dans votre bureau : vos employés. Le Modèle de formulaire de recommandation d'employés de 123 Form Builder permet aux équipes de recommander sans effort les meilleurs candidats.

Voici comment cela fonctionne : Ce formulaire personnalisable recueille toutes les informations essentielles sur les employés et les candidats, telles que les positions demandées et les dossiers d'assistance comme les CV.

Aucun code n'est nécessaire : il suffit de faire glisser le formulaire et de le concevoir pour qu'il corresponde aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez le publier via des liens sécurisés, l'intégrer à votre site web ou le partager sur des plateformes telles que Facebook ou WordPress.

Une fois soumises, toutes les recommandations sont stockées dans une base de données en ligne sécurisée pour une consultation aisée. Vous pouvez accéder aux données via un tableau de bord centralisé, les exporter au format CSV ou Excel, ou intégrer le formulaire à des outils tels que Google Drive pour simplifier le suivi.

✨ Idéal pour : Les équipes qui cherchent à numériser et à accélérer leur processus de recommandation d'employés et à construire un pipeline de talents plus solide.

15. Formulaire d'information sur la santé de l'employé Modèle par 123 Form Builder

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Employee-Health-Information-Form-Template-by-123-Form-Builder-1.png Télécharger ce modèle https://www.123formbuilder.com/free-form-templates/employee-health-information-form Télécharger ce modèle /$$$cta/

le projet de loi a été adopté par le Parlement européen 123 Générateur de formulaires En ce qui concerne la santé des employés, la plupart des organisations se concentrent sur les aspects liés aux coûts directs ou aux responsabilités, comme les accidents du travail, les demandes d'invalidité ou l'utilisation des programmes d'aide aux employés. Mais ces indicateurs ne représentent qu'une infime partie du bien-être physique et mental de votre personnel.

Il est pratiquement impossible de concevoir des stratégies de santé efficaces - ou d'en mesurer l'impact - sans une collecte systématique de données.

Le Modèle de formulaire d'information sur la santé des employés de 123 Form Builder aide les organisations à relever ce défi.

Il simplifie la collecte des données essentielles liées à la santé - des antécédents médicaux et des conditions chroniques aux carnets de vaccination et aux contacts en cas d'urgence - de manière sûre et pratique.

✨ Idéal pour : Les organisations validées pour instaurer une culture de la santé, améliorer le bien-être de la main-d'œuvre et faire face à l'augmentation des coûts des soins de santé grâce à des solutions systématiques et axées sur les données.

16. Formulaire de consentement médical de l'employé modèle par 123 Form Builder

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Employee-Medical-Consent-Form-Template-by-123-Form-Builder-1.png Télécharger ce modèle https://www.123formbuilder.com/free-form-templates/employee-medical-consent-form Télécharger ce modèle /$$$cta/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage 123 Générateur de formulaires Compte tenu de la pénurie de talents et de l'augmentation des coûts des soins de santé, la priorité accordée à la santé des employés n'est plus facultative.

Le Modèle de formulaire de consentement médical de l'employé par 123 Form Builder simplifie le processus, le rendant rapide, sûr et pratique pour les employeurs et les nouveaux employés de garder une trace de la paperasserie.

Ce modèle prêt à l'emploi vous permet d'envoyer par e-mail des formulaires de consentement médical aux nouveaux employés. Les employés peuvent achever les formulaires depuis leur Accueil ou en déplacement.

Leurs réponses sont stockées en toute sécurité et facilement accessibles pour les équipes RH, ce qui garantit que les informations sur les employés sont organisées et conformes aux exigences de confidentialité.

✨ Idéal pour : Les équipes RH à la recherche d'une solution numérique sécurisée pour gérer les formulaires de consentement médical lors de l'onboarding.

Collectez les informations sur vos employés avec ClickUp

Les modèles de formulaires d'information sur les employés de ClickUp rendent la collecte des données essentielles sur les employés rapide, précise et sans effort.

Les champs personnalisables vous permettent de rassembler tout ce dont vous avez besoin, des données personnelles aux formulaires fiscaux, sans aucun va-et-vient.

Une fois soumises, les informations sont soigneusement organisées en tâches et stockées dans un hub unique et sécurisé, prêt à être consulté à tout moment. S'inscrire sur ClickUp et mettez de l'ordre dans les informations concernant vos employés.