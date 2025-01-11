Conseils de gestion du temps pour la réussite des petites entreprises

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, le temps est l'une de vos ressources les plus précieuses. Mais il n'est pas toujours de votre côté.

Voici pourquoi ! Selon le Work Trend Index Report de Microsoft, les travailleurs consacrent une part importante de leur journée - environ - à des activités de recherche et de développement, à des activités de formation, à des activités de recherche et de développement, à des activités de recherche et de développement, à des activités de recherche et de développement 4 heures et 33 minutes - traiter des e-mails, assister à des réunions et gérer la communication via diverses applications d'équipe. Et ce n'est qu'une partie du gâteau. 🥧

Ce temps consacré aux tâches de communication et de coordination peut s'additionner rapidement pour les petites équipes, laissant peu de place au travail qui stimule véritablement la croissance. Sans surprise, 68 % des travailleurs estiment qu'ils n'ont pas assez de temps pour se concentrer sur ce qui compte.

Dans ce blog, nous explorerons des stratégies pratiques de gestion du temps et des outils de suivi du temps pour vous aider à vous réapproprier votre emploi du temps, à hiérarchiser les tâches, à éviter une mauvaise gestion du temps et à conduire les activités de votre entreprise vers la réussite.

1. Comprendre vos tâches et vos objectifs

La rationalisation des flux de travail devrait être une priorité absolue pour les petites entreprises qui gèrent de multiples responsabilités. Pour faire cela efficacement, chaque tâche doit avoir un propriétaire qui est clair sur ses objectifs et ses responsabilités. Elon Musk a dit un jour ,

_Les gens travaillent mieux lorsqu'ils savent quel est l'objectif et pourquoi. Il est important que les gens se réjouissent de venir au travail le matin et prennent plaisir à travailler

Elon Musk Gestion du temps les stratégies de gestion du temps vous aident à mesurer les tâches par rapport aux objectifs, ce qui facilite le suivi de votre travail. Cela permet également de clarifier les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer.

Alors, comment faire pour planifier toutes ces tâches quotidiennes en fonction d'objectifs clairs à long terme ? Entrer ClickUp clickUp est une application pour le travail, conçue pour aider les équipes à gérer des tâches spécifiques, à suivre les cours et à améliorer la collaboration.

Utiliser Objectifs ClickUp pour vous aider à définir, suivre et atteindre vos cibles d'entreprise plus rapidement, tout en maintenant la clarté et l'organisation.

Suivez vos objectifs en temps réel pour voir où vous devez vous améliorer et sur quoi vous devez vous concentrer avec ClickUp Objectifs

Voici comment ClickUp Objectifs peut vous aider à gérer votre travail :

Restez dans les temps : Fixez des paramètres pour les objectifs, gérez les Sprints et suivez la progression avec des tableaux de bord hebdomadaires pour vous assurer que votre équipe reste sur la bonne voie

: Fixez des paramètres pour les objectifs, gérez les Sprints et suivez la progression avec des tableaux de bord hebdomadaires pour vous assurer que votre équipe reste sur la bonne voie Partagez vos objectifs sans effort : Assignez un ou plusieurs propriétaires, contrôlez les permissions d'accès et collaborez de manière transparente avec votre équipe ou les parties prenantes

: Assignez un ou plusieurs propriétaires, contrôlez les permissions d'accès et collaborez de manière transparente avec votre équipe ou les parties prenantes Organisez vos objectifs en un seul endroit : Utilisez des dossiers pour classer les objets comme les OKR (objectifs et résultats clés), les Sprints ou les cartes de pointage des employés, ce qui facilite la gestion et la hiérarchisation

: Utilisez des dossiers pour classer les objets comme les OKR (objectifs et résultats clés), les Sprints ou les cartes de pointage des employés, ce qui facilite la gestion et la hiérarchisation Mesurez la réussite avec précision : Utilisez des cibles numériques, monétaires, vrai/faux ou basées sur les tâches pour suivre la progression vers des objectifs tels que les ventes hebdomadaires ou les jalons de sprint

Une fois les grands objectifs définis, Tâches ClickUp facilite la saisie des priorités, leur décomposition en sous-tâches, l'attribution de propriétaires, le suivi de la progression et le maintien de l'alignement de tous. Grâce aux statuts personnalisés, vous pouvez créer des flux de travail adaptés à votre processus, qu'ils soient simples, comme " À faire " et " Achevé ", ou plus détaillés. La personnalisation permet à votre équipe de rester concentrée et productive.

Ajoutez des tâches et des sous-tâches à plusieurs listes pour afficher tout votre travail en un seul endroit avec ClickUp Tasks

Un propriétaire de petite entreprise sur Reddit, ecommarketingwiz donne une grande conseil en matière de gestion du temps :

_J'essaie de me réveiller vers 6h00 et de travailler sur mon activité secondaire le matin, puis je délègue du travail à des freelances pendant la journée et lorsque j'ai terminé mon 9-5. Je travaille également pendant 1 à 2 heures sur mon activité secondaire. Mon travail ne se fait pas toujours sans heurts, mais lorsque j'ai commencé à externaliser du travail, les choses se sont améliorées

ecommarketingwiz

2. Analysez votre emploi du temps

Pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de startups, chaque seconde compte. Entre la gestion des opérations quotidiennes et l'élaboration d'une stratégie de croissance, il est facile de perdre le fil de son temps.

L'une des meilleures façons d'analyser la façon dont vous utilisez votre temps est de le suivre pendant une semaine environ.

Une fois que vous savez où va votre temps, décomposez-le en catégories - ce qui fait vraiment avancer les choses (comme la stratégie ou le contact avec les clients) par rapport à ce qui ne fait que vous faire perdre du temps (comme les réunions interminables ou les tâches administratives)

Vous aurez ainsi une idée précise de ce sur quoi vous devriez vous concentrer davantage et de ce que vous pourriez avoir besoin de déléguer, d'automatiser ou de réduire.

Qu'il s'agisse de paramétrer des heures de travail approfondies ou de en suivant la technique Pomodoro qui consiste à se concentrer pendant 20 minutes, La gestion du temps de ClickUp possède des fonctionnalités qui répondent à toutes les stratégies de gestion du temps Automatisations ClickUp pour gérer ces tâches répétitives à votre place.

Par exemple, Le suivi du temps du projet de ClickUp offre une solution efficace pour analyser votre temps, améliorer vos compétences en matière de gestion du temps et définir des paramètres réalistes pour vous-même et votre équipe.

Suivez le temps lié à n'importe quelle tâche depuis n'importe où avec ClickUp Project Time Tracking

Voici comment ClickUp facilite le suivi du temps :

Suivre du temps n'importe où : Enregistrez le temps sur le bureau, le mobile ou le web avec l'extension Chrome gratuite de ClickUp, et liez le temps suivi à n'importe quelle tâche

: Enregistrez le temps sur le bureau, le mobile ou le web avec l'extension Chrome gratuite de ClickUp, et liez le temps suivi à n'importe quelle tâche Paramétrez les paramètres et ajoutez des notes : Définissez la durée des tâches et joignez des notes détaillées aux entrées pour un suivi clair de vos efforts

: Définissez la durée des tâches et joignez des notes détaillées aux entrées pour un suivi clair de vos efforts Gérer le temps facturable : Marquez le temps comme étant facturable pour simplifier la facturation pour les clients

: Marquez le temps comme étant facturable pour simplifier la facturation pour les clients Les totaux cumulés : Affichez le total combiné du temps passé sur les tâches et sous-tâches pour obtenir une vue d'ensemble

: Affichez le total combiné du temps passé sur les tâches et sous-tâches pour obtenir une vue d'ensemble Modification et ajustement : Ajoutez ou soustrayez manuellement des entrées de temps pour plus de précision

Un utilisateur de ClickUp, Max Segal directeur du système informatique et d'information chez XYZ :

_La fonctionnalité de suivi du temps permet à la direction de mieux allouer les ressources et de trouver les inefficacités opérationnelles

Max Segal, Responsable des systèmes informatiques et d'information chez XYZ

Vous ne savez toujours pas où est passé votre temps ? Visualisons les endroits où vous avez perdu votre temps afin de détourner votre attention sur ce qui doit l'être. Vous pouvez utiliser Tableaux de bord ClickUp pour ce.

Configurez vos tableaux de bord ClickUp personnels pour visualiser votre tâche et suivre la progression en temps réel Paramètres d'un tableau de bord personnel vous permet de visualiser votre productivité et d'identifier les activités qui vous font perdre du temps et vous empêchent de vous concentrer. Ce tableau de bord quotidien personnalisé vous permet de classer les tâches par ordre de priorité de suivre la progression et de maintenir un flux de travail organisé et adapté à vos objectifs.

Pour une meilleure compréhension du temps passé, incluez des widgets qui suivent les échéances, affichent les statuts des tâches et fournissent des mises à jour en temps réel sur les activités de l'équipe.

3. Organiser, hiérarchiser et regrouper

Lorsque les projets manquent de structure, les petits détails passent souvent à travers les mailles du filet, ce qui entraîne des délais non respectés, des objectifs mal alignés et, en fin de compte, des clients frustrés. Pour les propriétaires de petites entreprises qui jonglent avec plusieurs initiatives, cette situation peut rapidement se transformer en chaos.

La clé de la gestion des flux de travail complexes consiste à créer une hiérarchie claire qui organise les tâches, en veillant à ce que tout soit pris en compte. Avec une structure solide en place, vous pouvez décomposer les grands projets en étapes plus petites et réalisables, et les classer par ordre de priorité de manière efficace.

C'est là que Hiérarchie des projets de ClickUp et les fonctionnalités d'organisation des tâches peuvent révolutionner votre flux de travail. Elle vous permet de organiser vos projets, vos tâches et vos documents à l'aide de dossiers, de listes et d'espaces dédiés, en veillant à ce que tout soit structuré et facilement accessible.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-147-1400x788.png Hiérarchie ClickUp : conseils de gestion du temps pour les propriétaires d'entreprises /$img/

Organisez votre environnement de travail avec ClickUp Hierarchy et affichez tout en un seul endroit

Voici comment la hiérarchie et les fonctionnalités d'organisation des tâches peuvent simplifier votre flux de travail :

L'aperçu de l'espace de travail : Visualisez l'ensemble de votre entreprise ou de votre organisation d'un seul coup d'œil, en vous donnant une vue d'ensemble sans perdre de vue les détails

: Visualisez l'ensemble de votre entreprise ou de votre organisation d'un seul coup d'œil, en vous donnant une vue d'ensemble sans perdre de vue les détails Tâches imbriquées : Décomposez les grands projets en étapes gérables grâce à plusieurs niveaux de sous-tâches, afin de vous assurer que chaque détail est pris en compte

: Décomposez les grands projets en étapes gérables grâce à plusieurs niveaux de sous-tâches, afin de vous assurer que chaque détail est pris en compte Checklists au sein des tâches : Créez des checklists détaillées à l'intérieur des tâches pour un suivi étape par étape des processus ou des projets complexes

: Créez des checklists détaillées à l'intérieur des tâches pour un suivi étape par étape des processus ou des projets complexes Collaboration sur les tâches : Assignez des tâches aux membres de l'équipe, ajoutez des descriptions, mettez à jour les statuts et engagez-vous par le biais de commentaires pour que tout le monde reste aligné

: Assignez des tâches aux membres de l'équipe, ajoutez des descriptions, mettez à jour les statuts et engagez-vous par le biais de commentaires pour que tout le monde reste aligné Listes personnalisables : Regroupez les tâches connexes dans des listes pour organiser des projets, des campagnes ou des bases de données et accéder rapidement à ce dont vous avez besoin

: Regroupez les tâches connexes dans des listes pour organiser des projets, des campagnes ou des bases de données et accéder rapidement à ce dont vous avez besoin Niveaux de priorité : triez les tâches en fonction de leur degré d'urgence, de faible à critique, afin de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éviter les distractions inutiles.

ClickUp est également livré avec un logiciel gratuit de des modèles de blocages de temps tels que les modèles de Modèle de boîte de temps ClickUp pour vous faciliter l'installation.

Modèle de boîte à rythme ClickUp

Voici quelques fonctionnalités clés du modèle :

Statuts personnalisés : Suivez facilement la progression des tâches grâce à des statuts personnalisables tels que "Terminé", "En cours" et "À faire"

: Suivez facilement la progression des tâches grâce à des statuts personnalisables tels que "Terminé", "En cours" et "À faire" Champs personnalisés : Ajoutez un attribut personnalisé tel que "Type" pour capturer les informations essentielles de la tâche et visualiser clairement les données de la tâche pour une meilleure prise de décision

: Ajoutez un attribut personnalisé tel que "Type" pour capturer les informations essentielles de la tâche et visualiser clairement les données de la tâche pour une meilleure prise de décision Affiches personnalisées : Ouvrez quatre vues distinctes pour organiser et accéder aux informations, telles que l'affichage "Planificateur de tâches" pour la gestion des tâches, l'affichage "Horaire de la boîte de temps" pour la gestion des tâches, l'affichage "Horaire de la boîte de temps" pour la gestion des tâches, l'affichage "Horaire de la boîte de temps" pour la gestion des tâches, l'affichage "Horaire de la boîte de temps" pour la gestion des tâches et l'affichage "Horaire de la boîte de temps"la gestion des blocs de tempset l'état d'avancement des tâches pour suivre la progression des tâches

➡️ Lisez aussi: 10 modèles gratuits de gestion du temps (calendriers et horaires)

4. Créer un calendrier

Commencez par considérer votre semaine dans son ensemble - allouez des jours ou des blocs de temps spécifiques pour les tâches récurrentes telles que les réunions, les efforts de marketing, la gestion financière et le travail avec les clients.

Par exemple, vous pourriez réserver les lundis à la stratégie et à la planification, les mardis aux réunions avec les clients et les mercredis au marketing ou à la création de contenu. Une fois que vous avez établi votre structure hebdomadaire, décomposez-la en tâches quotidiennes, en donnant la priorité aux activités les plus importantes et les plus sensibles au facteur temps.

Chaque jour, identifiez les 3 à 5 tâches les plus importantes qui doivent être achevées et bloquez du temps sur votre Calendrier pour vous concentrer sur ces tâches, en laissant de la place pour les imprévus imprévus ou des interruptions . Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir et procédez à des ajustements si nécessaire, afin de rester adaptable tout en gardant une vue d'ensemble.

Lors de la mise en œuvre de cette, Affichage du Calendrier de ClickUp et l'Échéancier de ClickUp offrent la flexibilité et la personnalisation dont vous avez besoin pour garder le contrôle de votre travail.

Voici comment vous pouvez tirer parti de ces fonctionnalités pour créer des calendriers quotidiens, hebdomadaires ou mensuels :

Suivez la progression en temps réel par heure, jour ou mois à l'aide de ClickUp Gantt Chart View

Lorsqu'il s'agit de planification à long terme et de gestion efficace du temps, cette fonctionnalité est conçue pour vous aider à simplifier les flux de travail, à hiérarchiser les échéances et à éliminer les goulots d'étranglement. Voici comment :

Visualiser les flux de travail des projets : Consolidez vos Espaces, Dossiers, Listes, tâches et sous-tâches en un seul affichage unifié

Consolidez vos Espaces, Dossiers, Listes, tâches et sous-tâches en un seul affichage unifié Simplicité du glisser-déposer: Ajustez les échéanciers et les dépendances des tâches sans effort grâce à l'interface intuitive du glisser-déposer

Ajustez les échéanciers et les dépendances des tâches sans effort grâce à l'interface intuitive du glisser-déposer Organisation par code couleur: Utilisez le code couleur pour classer les tâches par priorité, statut ou membre de l'équipe pour une identification facile, garantissant que rien n'est oublié

Utilisez le code couleur pour classer les tâches par priorité, statut ou membre de l'équipe pour une identification facile, garantissant que rien n'est oublié Mises à jour en temps réel: Restez au fait de vos projets grâce aux pourcentages de progression en direct et aux mises à jour en temps réel, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de collaborer efficacement et de célébrer les jalons au fur et à mesure qu'ils se produisent

Restez au fait de vos projets grâce aux pourcentages de progression en direct et aux mises à jour en temps réel, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de collaborer efficacement et de célébrer les jalons au fur et à mesure qu'ils se produisent Triez, filtrez et concentrez-vous: Utilisez les fonctions avancées de tri et de filtrage pour vous concentrer sur les tâches critiques, identifier les retards potentiels et allouer les ressources de manière judicieuse ➡️ Lire aussi: 10 modèles d'emploi du temps gratuits dans Excel, Google Sheets et ClickUp 5. Éviter le multitâche

Le multitâche peut sembler être un stimulant de la productivité, mais il a souvent l'effet inverse. Recherche neuroscientifique montrent que la réduction de la surcharge cognitive par l'élaboration d'un forfait et la hiérarchisation des tâches peut nous aider à obtenir de meilleurs résultats et à assister notre santé physique et mentale à la fin de la journée.

Le multitâche, en revanche, augmente la surcharge cognitive, ce qui entraîne.. :

Diminution de la concentration: Le passage d'une tâche à l'autre fragmente votre attention, ce qui diminue la qualité du travail

Le passage d'une tâche à l'autre fragmente votre attention, ce qui diminue la qualité du travail **L'inefficacité : il faut plus de temps pour achever une tâche lorsque l'on change constamment d'objectif

Stress: La surcharge de votre cerveau avec des tâches multiples augmente la fatigue mentale et le stress Le mode "Moi" de ClickUp est conçu pour éviter les pièges du multitâche et améliorer la gestion du temps.

Consultez toutes les tâches, sous-tâches, commentaires et checklists dans les vues qui vous sont affichées en utilisant le mode ClickUp Me

En filtrant votre environnement de travail pour n'afficher que les tâches qui vous ont été attribuées, le Mode Moi vous aide à vous concentrer uniquement sur vos responsabilités.

Cela vous permet de voir :

Affichage personnalisé des tâches: Voir les tâches qui requièrent votre attention sans être distrait par les affectations des autres

Voir les tâches qui requièrent votre attention sans être distrait par les affectations des autres Affectation automatique: Créez des tâches en mode "Moi" pour qu'elles vous soient instantanément attribuées, simplifiant ainsi votre flux de travail

Créez des tâches en mode "Moi" pour qu'elles vous soient instantanément attribuées, simplifiant ainsi votre flux de travail Universel pour tous les affichages: Restez sur la bonne voie sans affecter les perspectives des autres, car le mode "Moi" s'applique à tous les affichages ClickUp de votre environnement de travail

6. Faire des pauses

Des pauses régulières sont un aspect crucial, mais souvent négligé, d'une gestion efficace du temps. S'il peut sembler productif de s'acharner pendant de longues heures, cela peut conduire à l'épuisement et à une baisse d'efficacité.

Intégrer des pauses intentionnelles dans votre emploi du temps permet de rajeunir votre esprit, d'améliorer votre concentration et de maintenir votre productivité au fil du temps.

Nous obtenons environ cinq heures de temps libre par jour mais passer ce temps gratuit sans le vouloir peut affecter votre bien-être général, même en dehors du travail. Des pauses structurées peuvent maximiser votre temps libre, améliorant ainsi votre productivité et votre bien-être.

Paramétrez les dépendances entre les tâches pour avoir une vision claire de l'impact de chaque tâche sur l'autre avec ClickUp Tasks

Utiliser ClickUp Attribuer des commentaires pour simplifier la délégation et la gestion des tâches :

Délégation Effacée: Lorsque vous déléguez une tâche, donnez des instructions précises dans la section des commentaires. Indiquez clairement à qui la tâche est assignée et toutes les exigences spécifiques

Lorsque vous déléguez une tâche, donnez des instructions précises dans la section des commentaires. Indiquez clairement à qui la tâche est assignée et toutes les exigences spécifiques @Mentions: Utilisez le fichier ClickUp @mentions pour informer directement l'assigné et le tenir au courant de tout changement ou demande

Utilisez le fichier ClickUp @mentions pour informer directement l'assigné et le tenir au courant de tout changement ou demande Checklists: Créez des checklists dans les commentaires pour décomposer les tâches complexes en étapes plus petites et exploitables

Créez des checklists dans les commentaires pour décomposer les tâches complexes en étapes plus petites et exploitables Champs personnalisés: Créez un champ personnalisé pour suivre le statut de délégation d'une tâche (par exemple, "Non délégué", "Délégué", "En cours", "Achevé")

Créez un champ personnalisé pour suivre le statut de délégation d'une tâche (par exemple, "Non délégué", "Délégué", "En cours", "Achevé") Automatisation des notifications: Configurez des règles d'automatisation personnalisées pour envoyer des notifications au créateur de la tâche et au délégataire chaque fois qu'une tâche est déléguée ou que son statut change ➡️ Lire aussi: Comment créer un budget temps pour en faire plus Terminé 8. Minimiser les distractions

En tant que propriétaire d'entreprise, les distractions peuvent facilement faire dérailler votre journée. La clé de la maîtrise de la gestion du temps est d'identifier et de s'attaquer de front à ce qui vous fait perdre du temps.

Une méthode qui a fait ses preuves consiste à utiliser un matrice de gestion du temps pour prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, ce qui vous aide à vous concentrer sur les activités de grande valeur. Elle répartit les tâches en quatre quadrants : urgent et important, pas urgent mais important, urgent mais pas important, et ni urgent ni important. L'utilisation de la matrice vous permet de mieux répartir votre temps, de réduire le stress et de vous concentrer sur la réussite à long terme.

N'oubliez pas que pour rester concentré, il faut aussi savoir s'effacer lorsque c'est nécessaire. Étonnamment, plus de 765 millions de jours de vacances **Prendre des pauses n'est pas seulement un luxe : c'est essentiel pour la productivité et pour éviter l'épuisement professionnel.

Fixez des paramètres pour minimiser les distractions : Mettez les notifications en sourdine pendant le travail approfondi, déléguez les tâches de manière efficace et planifiez des blocs de travail ciblés.

Sélectionnez la date et l'heure auxquelles vous devez achever vos tâches grâce à la fonctionnalité ClickUp Date et Heure, afin de ne pas être achevé par des tâches en cours

Le Date et heure de ClickUp cette fonctionnalité vous permet de paramétrer des dates début, des dates d'échéance et des rappels, afin de vous assurer que vous terminez vos tâches à temps tout en restant organisé. Au-delà des échéances, cette fonctionnalité vous permet de forfaiter votre emploi du temps en dédiant des plages horaires spécifiques à des outils, des applications ou des appareils, pour que votre journée reste structurée et intentionnelle.

De plus, la disponibilité de ClickUp sur Android, iOS, Windows et Mac signifie que vous pouvez rester connecté à votre emploi du temps à tout moment et en tout lieu.

9. Utiliser des applications de gestion du temps

De la planification de votre journée à la hiérarchisation des tâches, la productivité et la.. applications de gestion du temps peuvent vous aider à organiser votre vie. Elles peuvent être votre assistant personnel, vous permettant de rester au courant de tout.

Que vous ayez besoin d'aide pour bloquer le temps, gérer les tâches, établir des priorités ou organiser les horaires des réunions, il existe une application pour cela. Avec Intégrations ClickUp grâce à ClickUp Integrations, vous pouvez améliorer la gestion de votre temps en connectant plus de 1 000 outils et en intégrant les meilleures fonctionnalités de productivité à votre environnement de travail, et ce, gratuitement. En effet, plus besoin de passer d'un outil à l'autre.

Voici comment ces intégrations peuvent vous aider à simplifier votre journée de travail :

Suivi du temps avec Everhour: Contrairement à la plupart des outils de suivi du temps, Everhour intègre les contrôles directement dans l'interface ClickUp, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs d'entrée de données

Contrairement à la plupart des outils de suivi du temps, Everhour intègre les contrôles directement dans l'interface ClickUp, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs d'entrée de données Suivi du temps avec Toggl: Activez l'extension Chrome Toggl pour suivre le temps sans effort dans ClickUp

Activez l'extension Chrome Toggl pour suivre le temps sans effort dans ClickUp Synchronisez votre calendrier avec Google Agenda: Connectez Google Agenda à ClickUp pour une synchronisation en temps réel

Connectez Google Agenda à ClickUp pour une synchronisation en temps réel **Le suivi du temps intégré à ClickUp vous permet d'enregistrer les heures directement dans les tâches ➡️ Lisez aussi: L'IA pour la gestion du temps : Cas d'usage et outils pour une planification intelligente du temps Alimentez votre productivité avec ClickUp

Lorsque vous gérez bien votre temps, vous libérez de la bande passante mentale pour vous concentrer sur le développement de votre entreprise, favoriser la créativité et parvenir à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

C'est là que ClickUp brille en tant que plateforme tout-en-un. Elle vous aide à gérer les tâches importantes, s'intègre de manière transparente avec les outils les plus courants et suit du temps passé sur les projets . Comme nous l'avons vu dans les conseils ci-dessus, la centralisation des flux de travail vous permet également de vous concentrer sur ce qui compte le plus tout en réduisant les distractions et en restant productif.

Ainsi s'inscrire à ClickUp et relevez les défis de la gestion du temps !