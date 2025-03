Comment créer votre tableau de bord de productivité personnelle

Vous souhaitez que chaque journée de travail soit aussi productive que possible. Pourtant, au fil des jours, vous vous retrouvez à lutter contre de multiples distractions, à jongler avec des demandes urgentes et à rattraper des échéances.

Quelle que soit l'efficacité avec laquelle vous gérez les tâches inattendues ou les crises, il peut s'avérer difficile de réaliser quoi que ce soit de significatif sans un processus qui simplifie votre flux de travail.

C'est là qu'un tableau de bord de productivité entre en jeu.

Mais de quoi s'agit-il exactement et comment faire pour en créer un ? Existe-t-il des moyens spécifiques de mettre en œuvre le tableau de bord dans la vie de tous les jours ? Découvrons-le !

Qu'est-ce qu'un tableau de bord de productivité ?

En termes simples, il s'agit d'un environnement de travail numérique consolidé où vous pouvez organiser, hiérarchiser et suivre les tâches et les projets en temps réel

Contrairement aux listes traditionnelles, un tableau de bord de productivité offre un aperçu visuel de vos activités quotidiennes. Il intègre des données provenant de sources multiples, telles que des calendriers, des gestionnaires de tâches et des systèmes de rapports, qui se mettent à jour de manière dynamique à mesure que les priorités changent

Considérez le tableau de bord comme une checklist principale qui vous indique comment gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur les bons travaux.

Comprendre l'objectif d'un tableau de bord de productivité

Que vous soyez entrepreneur, travailleur indépendant, responsable d'une équipe à distance ou que vous cherchiez à optimiser votre routine quotidienne, un tableau de bord de productivité bien conçu présente plusieurs avantages clés :

Affichez toutes vos tâches, vos échéances et vos priorités en une seule fois, afin de toujours savoir à quoi vous attaquer ensuite

Organiser automatiquement les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui nécessite une attention immédiate

Exploiter les données pour découvrir quand vous êtes le plus productif, afin de programmer un travail de pointe pendant les heures de pointe

Créer un tableau de bord de productivité personnelle

La clarté, l'organisation et l'utilisation réelle sont les éléments clés de votre tableau de bord. Mais comment faire pour le construire de manière réfléchie et intentionnelle ?

Ne vous inquiétez pas : voici un cadre de travail que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre projet comment se fixer des objectifs quotidiens pour vos propres besoins de productivité.

1. Définir votre but et vos objets

Cela peut sembler évident, mais vous devez prendre une étape de recul pour déterminer "pourquoi" vous avez besoin de ce tableau de bord.

Quel problème essayez-vous de résoudre ?

Par exemple, si vous procrastinez, vous avez peut-être besoin d'un système pour décomposer les grandes tâches en petites étapes.

Quel est le principal résultat que vous souhaitez obtenir ?

Peut-être souhaitez-vous suivre les jalons de l'apprentissage, les cours ou les passe-temps pour vous assurer que vous investissez du temps dans votre développement personnel ?

À quels écarts de productivité voulez-vous remédier ?

Vous remarquez peut-être que votre énergie fluctue tout au long de la journée et vous souhaitez déterminer quelles sont vos heures les plus productives.

Quoi qu'il en soit, trouvez un objectif clair pour la forme de votre tableau de bord.

🔮 Alerte à la dérive : Clarifiez pour qui vous construisez le tableau de bord. S'il ne s'agit que de vous, passez cette étape.

Mais si vous construisez un tableau de bord de productivité pour l'ensemble de votre équipe, notez leurs rôles exacts dans l'organisation ainsi que les tâches qu'ils accomplissent quotidiennement. Déterminez les obstacles à la productivité qu'ils rencontrent le plus souvent et la manière dont ils pensent pouvoir les surmonter.

Ces informations vous aideront à contribuer à l'étape suivante du processus.

2. Identifier les indicateurs et les sources de données essentiels

Une fois que vous avez défini votre "pourquoi", déterminez les indicateurs les plus pertinents pour atteindre vos objectifs de productivité.

Par exemple, si votre objectif est de gérer la surcharge de travail, vous pourriez avoir besoin d'accéder à des indicateurs tels que le nombre de projets actifs, le temps moyen d'achèvement des tâches ou le statut de l'arriéré de tâches

Par ailleurs, pour minimiser les distractions, suivez la fréquence des changements de tâche par jour, les interruptions par heure enregistrées pendant les périodes de concentration, ou la durée moyenne des sessions de travail ininterrompues (en minutes).

En outre, décidez de l'origine de ces données.

Les informations proviennent-elles de votre outil de gestion de projet ? Proviennent-elles d'une application de suivi du temps que vous utilisez ou d'une plateforme de communication ? Assurez-vous que les sources de données sont fiables et accessibles afin d'éviter les lacunes dans vos rapports.

3. Planifier la disposition et la structure du tableau de bord

Avec votre objectif et vos indicateurs clés en main, il est temps de visualiser l'apparence de votre tableau de bord. Vous devez le structurer de manière à hiérarchiser ce que vous avez besoin de voir en un coup d'œil et à fournir de meilleures conseils de gestion du temps .

Voici un guide visuel pour vous aider !

via Justinmind En gardant cela à l'esprit, voyons comment vous devez hiérarchiser les différentes sections de votre tableau de bord.

a. Section supérieure

Utilisez cette section pour les éléments de haute priorité sur lesquels vous avez besoin d'une visibilité immédiate.

Il peut s'agir d'un widget qui organise les tâches en quadrants (urgent/important, gains rapides/améliorations de l'efficacité, et apprentissage/initiatives de croissance) Ou encore, un système de notification automatique qui signale les goulets d'étranglement potentiels dans votre flux de travail, tels que les tâches qui s'accumulent dans un projet ou une phase spécifique, afin que vous puissiez y remédier de manière proactive.

Utilisez des filtres pour afficher les tâches en fonction d'étiquettes telles que "Priorité élevée", "Demandes des clients" ou "Projets internes"

💈Bonus : Apprenez à appliquer la matrice d'Eisenhower pour organiser les tâches en fonction de leur priorité.

b. Partie centrale

Cette partie du tableau de bord vous aide à comprendre où vous en êtes en termes de travail en cours et ce qui est prévu à long terme. Utilisez-la pour forfaiter votre semaine à venir.

Par exemple, visualisez à quel point vous êtes proche de l'achèvement du projet par rapport aux échéanciers prévus grâce à un diagramme d'avancement.

Vous pouvez également suivre vos tâches achevées au cours des 7 derniers jours dans un graphique linéaire pour voir les baisses et les hausses de productivité. Vous pouvez également mettre en évidence le domaine d'intervention de la semaine, tel que "Partager le forfait trimestriel avec l'équipe" ou "Terminer les rapports clients"

Cela vous aide à faire les tâches que vous devez faire sans vous laisser distraire. En outre, pour naviguer entre les différentes priorités, utilisez des widgets cliquables qui vous permettent d'afficher les détails à partir d'un aperçu de haut niveau (comme le statut d'achèvement de votre projet) jusqu'à des listes de tâches détaillées.

c. Section inférieure

Vous avez également besoin d'un espace pour réfléchir à vos réalisations et forfaiter pour l'avenir. La partie inférieure est idéale à cet effet.

Intégrez une carte thermique mensuelle de l'achèvement des tâches qui montre les jours de forte productivité par rapport aux jours de faible productivité. Que diriez-vous d'avoir un journal continu de toutes les tâches achevées pour le mois en cours, filtrées par projet, catégorie ou objectifs personnels ?

Vous pouvez également créer une section distincte pour les notes de référence ou les ressources, transformant ainsi votre agenda en un hub de connaissances personnelles. De cette façon, vous pouvez créer un wiki personnel dans ClickUp vous permet de stocker et d'organiser des informations importantes pour y accéder facilement.

💡Pro Tip: Envisagez une invitation à la réflexion du type : "Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Quelles sont mes priorités pour demain ?" Cela vous aide à conclure votre journée et à vous paramétrer pour un départ productif le lendemain matin.

Si vous ne savez pas comment commencer, faites une esquisse de la disposition de votre tableau de bord sur papier ou utilisez un outil tel que Tableaux blancs ClickUp . Reliez les tâches et les idées en faisant glisser et en déposant des formes codées en couleur, des dessins vectoriels et du texte mis en forme pour établir des connexions ou des feuilles de route.

Vous pouvez télécharger des images, ajouter des liens Web ou créer des tâches liées au suivi dans votre Tableau blanc pour encore plus de contexte. Cette flexibilité vous permet de créer un environnement de travail qui correspond vraiment à votre flux de travail personnel.

Passez plus rapidement du concept à l'action avec les Tableaux blancs ClickUp

De plus, si vous travaillez avec une équipe, vous pouvez collaborer sur le Tableau blanc en temps réel - concevoir, laisser des notes autocollantes et ajouter des commentaires - afin d'éviter les chevauchements ou la confusion. À faire avec les commentaires d'un mentor ou d'un compte rendu ? Partagez un lien public pour lui permettre de s'afficher.

💈Bonus: Pensez au flux de vos utilisateurs.

❓Comment naviguerez-vous dans votre tableau de bord le matin ?

❓Quelles informations doivent être immédiatement visibles pour vous aider à démarrer votre journée ?

Visez une conception modulaire qui permet des ajustements faciles à mesure que vos besoins en matière de productivité évoluent.

4. Trouver un outil adapté à la tâche à accomplir

La sélection du bon outil est essentielle avant de construire votre tableau de bord de productivité. Des simples feuilles de calcul aux diagrammes hautement personnalisables et axés sur les données, vous n'aurez que l'embarras du choix.

Google Sheets, par exemple, est idéal pour le suivi des tâches de productivité personnelle. Vous pouvez paramétrer des tâches simples, des outils de suivi de la progression et des feuilles de budget. En revanche, les outils de Business Intelligence (BI) sont excellents pour la visualisation et l'analyse approfondies des données, mais leur courbe d'apprentissage est plus raide. Ils ne conviennent pas non plus à la gestion rapide des tâches quotidiennes.

Enfin, il y a Tableaux de bord ClickUp .

La beauté de cet outil est qu'il est personnalisable pour s'adapter à votre style de productivité, que vous soyez un penseur visuel, un rédacteur de listes ou un planificateur de délais

Pour créer un tableau de bord dans ClickUp, accédez au Hub Tableaux de bord dans votre barre latérale

Cliquez sur "Nouveau tableau de bord" et choisissez un modèle ou partez de zéro

Ajoutez des cartes à votre tableau de bord en cliquant sur le bouton "+ Ajouter des cartes"

Ces cartes peuvent afficher divers indicateurs et visualisations de données, tels que des statuts de tâches, des rapports de suivi du temps ou des diagrammes personnalisés.

Personnalisez les paramètres de chaque carte, notamment la source de données, les filtres et le type de visualisation. Vous pouvez également faire glisser et déposer les cartes pour les disposer sur votre tableau de bord. Et c'est aussi simple que cela !

Paramétrer les tableaux de bord ClickUp qui vous permettent de rester connecté à vos objectifs

Avec Les affichages personnalisés de ClickUp clickUp, par exemple, vous permet de transformer vos tâches en informations visuelles en quelques clics. Il tire automatiquement les données de vos tâches pour créer un tableau de bord qui s'affiche comme vous le souhaitez.

Vous préférez organiser les tâches par étapes ? Le Tableau Kanban vous permet de faire glisser et de déposer des éléments dans différentes colonnes, telles que "À faire", "En cours" et "Achevé"

Vous voulez voir comment vos tâches sont réparties dans le temps grâce à des affichages en cascade ? Ajoutez des dépendances et ajustez rapidement vos dates d'échéance avec Vue Gantt de ClickUp .

Gardez vos priorités claires et votre attention aiguisée grâce à ClickUp Views

Vous travaillez avec des clients ? Vous pouvez créer des espaces dédiés sur ClickUp et inviter les utilisateurs à afficher les mises à jour du projet, à laisser des commentaires et à surveiller les délais, éliminant ainsi les échanges d'e-mails interminables.

Avec des fonctionnalités telles que ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, vous pouvez étiqueter des personnes (ou vous-même !) dans des commentaires, attribuer des actions de suivi et lier des tâches à des projets. Cela vous aide à garder le contrôle sur les communications avec les clients, les tâches personnelles et les notes internes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-464-1400x933.png ClickUp Chat : tableau de bord de la productivité /$$img/

Communiquez votre travail, vos victoires et les merveilles qui en valent la peine avec ClickUp Chat

Enfin, tirez parti de l'IA pour obtenir des informations instantanées à partir de n'importe quel tableau de bord. ClickUp Brain peut récupérer instantanément des données dans votre environnement de travail pour répondre à vos questions, vous épargnant ainsi des heures de recherche dans des notes ou des fichiers.

Que vous souhaitiez vérifier le statut d'un projet ou retrouver rapidement des tâches antérieures, cette fonctionnalité vous couvre. Elle démontre comment utiliser l'IA comme assistant personnel pour accéder rapidement à des données critiques.

Vous pouvez également générer des modèles pour vos tâches personnelles récurrentes, la documentation de vos projets ou la planification de votre contenu en un seul clic.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif GIF de résumer les fils dans ClickUp Brain : tableau de bord de la productivité /$$img/

Obtenez immédiatement les bonnes réponses avec ClickUp Brain

🛠️ Comment identifier le meilleur outil pour votre tableau de bord en fonction de vos besoins

Dressez la liste de vos exigences clés (par exemple, facilité d'utilisation, capacités de visualisation des données, compatibilité avec les outils existants)

Essayez au moins trois outils pendant un certain temps (trois mois suffisent) pour vous faire une idée complète de leur convivialité

Répondez aux questions suivantes :

L'outil est-il évolutif si vos besoins augmentent ? À fait-il correspondre à votre niveau de confort technique ? À fait-il partie de vos favoris ? Outils d'IA pour usage personnel ?



5. Tester, affiner et optimiser le tableau de bord

Maintenant que votre tableau de bord de productivité est en place, il est temps de le tester et de l'optimiser pour s'assurer qu'il vous aide vraiment à rester sur la voie de vos objectifs.

Recouper les données avec les sources originales pour confirmer que tous les indicateurs sont corrects. Vérifiez les totaux, les moyennes et tous les champs calculés. Assurez-vous que les filtres, les menus déroulants et les boutons de navigation fonctionnent correctement. Vous éviterez ainsi les contretemps lorsque vous utiliserez votre tableau de bord pour forfaiter votre journée.

Assurez-vous que votre tableau de bord est propre et qu'il fonctionne bien sur tous vos appareils - ordinateur de bureau, tablette et mobile. Ainsi, vous pouvez accéder à votre hub de productivité depuis votre bureau ou en déplacement.

Même si vous ne partagez pas votre tableau de bord avec une équipe, il peut être utile d'obtenir les commentaires d'amis de confiance, de mentors ou de partenaires de compte. Ils peuvent repérer des domaines d'amélioration que vous n'avez pas vus.

Les fonctionnalités clés d'un tableau de bord de productivité personnelle

Pour créer un tableau de bord qui travaille vraiment pour vous, concentrez-vous sur les fonctionnalités qui le rendent adaptable, perspicace et efficace. Voici ce qu'il faut prendre en compte :

1. Personnalisation

L'approche de chacun en matière de productivité est unique ; la vôtre l'est aussi.

C'est pourquoi votre tableau de bord doit en tenir compte, que vous suiviez vos activités quotidiennes, vos projets secondaires ou vos priorités de travail. Vous devez pouvoir déplacer des widgets, coder en couleur des listes de tâches et des libellés de priorités, et tirer parti des fonctions intégrées de modèles de productivité intégrés selon vos préférences.

🌈 Le saviez-vous : Vous pouvez entièrement personnaliser un tableau de bord ClickUp en utilisant plus de 60 cartes.

Vous essayez d'afficher et de forfaiter vos sprints avec précision ? Utilisez les diagrammes Sprint Burndown/Burnup

Vous avez envie de voir toutes vos tâches en attente dans une liste ? Créez une vue Liste

Vous avez du mal à comprendre où vous passez le plus de temps ? Liez facilement les entrées de temps à des tâches liées pour obtenir un aperçu complet

Grâce aux options de personnalisation de ClickUp, la création d'un tableau de bord adapté à votre style de productivité est intuitive et simple.

2. Visualisation

Si vous n'avez pas accès aux bonnes informations dans le bon format, vous perdrez du temps à parcourir des paramètres de données brutes et à passer frénétiquement d'une application ou d'une plateforme à l'autre. Ce n'est pas du tout productif.

Les informations sont bien plus exploitables lorsqu'elles sont faciles à comprendre en un coup d'œil. Visualisez les données de votre tableau de bord à travers des diagrammes en barres, des diagrammes circulaires, des tableaux et des échéanciers qui fournissent des informations significatives et un sentiment tangible de réussite.

💡Pro Tip: Dans un tableau de bord ClickUp, vous pouvez ajouter des graphiques et des flux automatisés, ainsi que des légendes, des libellés et des filtres de données pour des options d'affichage détaillées. Vous transformez ainsi vos données en un outil de suivi de la progression visuellement motivant qui alimente la productivité quotidienne.

3. Intégrations

Un tableau de bord de productivité est uniquement aussi utile que les données qu'il centralise. En intégrant à votre tableau de bord vos applications de prédilection, telles que les e-mails, les logiciels de gestion de projet et les plateformes d'analyse, vous pouvez créer un espace de travail rationalisé et efficace.

Avec Les intégrations de ClickUp par exemple, vous pouvez vous connecter à plus de 1 000 outils sans frais supplémentaires.

Des plateformes de communication comme Slack et Microsoft Teams aux CRM comme HubSpot et Salesforce, ces intégrations réduisent le risque d'erreurs causées par l'entrée manuelle de données à travers des systèmes déconnectés, offrant un aperçu de la.. l'avenir de la productivité .

4. Accessibilité

En fin de compte, vous ne voulez pas créer quelque chose qui ne soit pas disponible sur tous les appareils, ce qui en limiterait l'utilisation.

Votre tableau de bord doit permettre de synchroniser le cloud pour que vos tâches et vos rappels vous accompagnent sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Par exemple, vous pourriez vérifier votre progression depuis votre téléphone pendant un trajet ou revoir vos objectifs en attendant un rendez-vous, maximisant ainsi même vos micro-moments.

Les meilleurs tableaux de bord de productivité s'intègrent à votre journée, sont facilement accessibles et simples à mettre à jour.

Mettre en place un tableau de bord de productivité dans la vie de tous les jours

Comment faire pour intégrer votre tableau de bord dans votre quotidien une fois que vous l'avez construit ? Voici un guide rapide pour vous aider à le faire.

1. Paramétrez des objectifs quotidiens et hebdomadaires précis

Remplissez votre tableau de bord avec des tâches qui assistent votre progression 24 heures sur 24, qu'elles soient liées au travail, au développement personnel ou à un mélange des deux. Cette approche est idéale pour la gestion des tâches personnelles effectivement.

Incluez des actions simples, comme la programmation d'e-mails de suivi aux clients, aux côtés de priorités plus importantes, comme la préparation d'une présentation pour la direction ou la planification d'un programme de remise en forme.

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez par exemple définir des cibles mesurables (par exemple, achever 10 000 étapes par jour ou épargner une somme d'argent spécifique tous les mois). Utilisez des sections distinctes telles que "Routine du matin" ou "Objectifs de remise en forme" pour apporter de la clarté et de la concentration.

Utiliser ClickUp's Weekly Progress Template (Modèle de progression hebdomadaire de ClickUp) pour décomposer les objectifs en tâches individuelles, assigner des dates d'échéance et suivre la progression. Par exemple, si vous avez pour objectif de créer 5 posts LinkedIn par semaine, vous pouvez apprendre à comment travailler plus vite et suivre le statut de chaque article pour respecter le calendrier.

2. Équilibrer les tâches professionnelles et personnelles

Vous avez sûrement déjà entendu ce vieux proverbe : "Le travail et l'oisiveté font de Jack un garçon ennuyeux." C'est vrai. Vous devez donner la priorité à votre bien-être et à votre épanouissement personnels en plus de la routine du bureau. Heureusement, avec un tableau de bord de productivité, c'est possible.

Par exemple, vous pouvez configurer un widget "Daily Check-In" qui comprend des objectifs de travail (comme les appels de clients) et des objectifs personnels (comme l'exercice ou la méditation). Cela permet d'éviter qu'un domaine ne prenne le pas sur l'autre.

Pour les solopreneurs ou les travailleurs à distance, l'outil Modèle de productivité personnelle ClickUp est un excellent outil pour inculquer l'autodiscipline. Il permet de suivre les validations dans différents domaines et d'équilibrer visuellement les différentes parties de votre vie.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Analyser les tâches pour garantir une productivité maximale

Obtenir un aperçu clair de l'utilisation de votre temps et de votre énergie

Programmer des rappels récurrents pour faire des pauses tout au long de la journée

3. Procéder à des ajustements ciblés en étudiant les tendances

Votre tableau de bord ne doit pas se limiter à une liste statique de choses à faire. Au contraire, analysez ses données au fil du temps pour observer les rythmes et les tendances et ajuster votre planning pour obtenir des résultats optimaux

Par instance, vous pourriez remarquer que vous êtes plus productif dans les premières heures, en alimentant efficacement votre liste de choses à faire. Cependant, au fil de la journée, des comptes rendus réguliers peuvent perturber votre concentration et vous empêcher de maintenir le même niveau d'attention.

Sur ClickUp, utilisez des widgets tels que le diagramme d'achèvement des tâches, le module de suivi du temps et la vue Charge de travail pour avoir un aperçu de la façon dont vous achevez vos jalon personnels. Cela vous aidera à identifier les goulots d'étranglement qui pourraient vous ralentir.

💡Pro Tip: Concentrez-vous sur des ajustements simples qui peuvent immédiatement améliorer votre flux de travail, tels que la réorganisation des widgets pour une meilleure visibilité ou l'ajout de raccourcis vers les sections fréquemment consultées. Si vous remarquez que vous n'utilisez pas certaines sections, envisagez de les simplifier ou de les supprimer pour éviter l'encombrement.

4. Mettez à jour et affinez votre tableau de bord

C'est un fait : vos objectifs, vos priorités et vos habitudes évolueront, ce qui signifie que votre tableau de bord devrait faire de même. Par conséquent, prenez le temps, tous les deux mois, de mettre à jour votre tableau de bord. Par exemple, si vous vous êtes récemment adonné à un nouveau passe-temps, ajoutez une section pour suivre votre progression dans ce domaine.

Sur le Front personnel, envisagez d'ajouter une section "Soins aux animaux" si vous venez d'adopter un nouvel ami à fourrure ou une section "Suivi du bien-être" si vous vous concentrez sur votre santé.

Au fur et à mesure de l'évolution de votre travail ou de vos projets, adaptez vos indicateurs. Par exemple, si vous avez créé un blog, vous pouvez suivre les indicateurs de performance du contenu, tels que les taux d'engagement et l'augmentation du trafic.

Surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre d'un tableau de bord de productivité

Même avec le meilleurs outils de productivité et les ressources disponibles, le paramétrage d'un tableau de bord peut encore présenter des difficultés.

1. Problèmes techniques

Il arrive que les tableaux de bord rencontrent des problèmes techniques, tels que des problèmes de synchronisation ou des échecs d'intégration avec d'autres outils. Renforcez d'abord les fonctions de base de votre tableau de bord avant d'ajouter des applications tierces ou des fonctionnalités complexes.

Solution: Ayez toujours un forfait de sauvegarde (comme une simple liste sur votre téléphone ou dans votre agenda papier) pour le suivi du travail en cas de défaillance temporaire du tableau de bord.

2. Manque de routine

À moins d'avoir l'habitude de travailler sur un tableau de bord, il est facile d'oublier de le vérifier ou de le mettre à jour. Par conséquent, planifiez des vérifications quotidiennes ou au début de chaque semaine jusqu'à ce qu'elles deviennent une habitude. Notez-les dans vos tâches et traitez-les comme n'importe quelle autre tâche.

Solution: Si vous utilisez les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez configurer des alertes ou des notifications personnalisées pour vous rappeler de mettre à jour les détails du projet ou de la tâche et de cocher les éléments achevés, ce qui permet de conserver des données fraîches.

3. Surcharge d'informations

Votre tableau de bord peut rapidement devenir encombré, avec trop de sections, de points de données et de visuels qui se disputent l'attention. Soyez donc très sélectif quant aux données que vous souhaitez afficher. Faites un effort conscient pour n'inclure que les indicateurs à fort impact qui apportent une valeur ajoutée à vos besoins spécifiques.

Solution: S'il y a un ICP spécifique que vous n'avez pas examiné depuis plus d'un mois, supprimez-le. Vous pouvez également créer une section "archives" distincte pour les widgets ou les données moins utilisés, afin d'afficher ce qui est essentiel et d'éviter la lassitude à l'égard des fonctionnalités.

4. L'adhésion de l'équipe ou de la famille aux tableaux de bord partagés

Si vous utilisez un tableau de bord partagé, que ce soit avec votre équipe ou des membres de votre famille, il peut être fastidieux d'obtenir l'adhésion de tous. Ils peuvent hésiter à adopter un nouvel outil ou ne pas le trouver utile. Pour susciter l'enthousiasme, impliquez les gens dans le choix des éléments du tableau de bord

Par exemple, dans un paramètre d'équipe, demandez à chacun d'identifier un indicateur clé ou une tâche qu'il souhaite voir suivie. Dans un contexte familial, ajoutez des éléments tels que des calendriers partagés ou des listes de corvées. Lorsque les gens ont leur mot à dire sur ce qui est affiché dans l'outil, ils sont plus enclins à s'y engager.

Solution: Démontrez comment le tableau de bord peut simplifier les tâches partagées. Des sessions de formation ou de courts tutoriels peuvent réduire les réticences initiales.

Équilibrez vos priorités grâce à un tableau de bord de la productivité

Voici un scénario idéal : Vous commencez votre journée de travail en affichant une vue unifiée de chaque tâche clé, de chaque échéance et de chaque mise à jour de projet. Il n'y a pas de précipitation de dernière minute ni de stress lié à des échéances non respectées. C'est là toute la puissance d'un tableau de bord de productivité.

Cependant, pour créer ce type d'environnement de travail, il faut bien comprendre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez accomplir, identifier les indicateurs pertinents, intégrer les données en temps réel et garantir une expérience utilisateur dynamique.

Ce sont des incontournables du tableau de bord si vous voulez éviter de vous noyer dans des volumes de données, de rapports et de perspectives. Heureusement pour vous, ClickUp a ce qu'il faut pour faire passer les exigences des tableaux de bord de productivité au niveau supérieur. Il assiste efficacement vos objectifs et optimise votre flux de travail, de sorte que son utilisation semble être une extension naturelle de votre travail.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et faites-en l'expérience.