OneDrive ou Google Drive : Quel outil améliore la productivité ?

vous vous souvenez de l'époque où les photos de vacances nécessitaient un appareil photo encombrant ou une visite au studio photo ?

Aujourd'hui, cependant, les smartphones ont pour la plupart supprimé les appareils photo physiques, et la prise de photos ne représente plus que la moitié de l'histoire : elles ont besoin d'un Accueil numérique. C'est là qu'intervient le cloud : Google Drive ou OneDrive.

La même règle s'applique aux entreprises. Des contrats aux dossiers de projet, les entreprises ont besoin d'espaces sécurisés pour télécharger et sauvegarder leurs documents.

Malheureusement, le stockage est toujours un défi. Et bien qu'il soit "sur le cloud", le ciel n'est pas vraiment la limite. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous poser des questions : quel est le meilleur choix pour tous vos documents et fichiers ? Lequel des outils les plus répandus vous en donne le plus pour votre argent ?

Ce guide se penche sur le débat entre Google Drive et OneDrive et fournit toutes les informations nécessaires pour faire le meilleur choix en fonction de vos besoins.

⏰ Résumé en 60 secondes

Fonctionnalités de OneDrive : Découvrez des fonctionnalités telles que Fichiers à la demande, Déplacement de dossier connu et stockage cloud organisé

: Découvrez des fonctionnalités telles que Fichiers à la demande, Déplacement de dossier connu et stockage cloud organisé Fonctionnalités de Google Drive : Améliorez votre productivité grâce à la collaboration en temps réel, aux filtres de recherche avancés et à l'accès hors ligne

: Améliorez votre productivité grâce à la collaboration en temps réel, aux filtres de recherche avancés et à l'accès hors ligne OneDrive vs Google Drive : Les deux offrent d'excellentes fonctionnalités, mais une intégration limitée du flux de travail

: Les deux offrent d'excellentes fonctionnalités, mais une intégration limitée du flux de travail Intégrations ClickUp : Travailler en toute transparence avec vos applications favorites dans une seule plateforme

: Travailler en toute transparence avec vos applications favorites dans une seule plateforme ClickUp Connected Search : Recherche connectée : Trouvez des fichiers dans Google Drive, OneDrive, et plus encore, sans effort

: Recherche connectée : Trouvez des fichiers dans Google Drive, OneDrive, et plus encore, sans effort ClickUp Automatisation : Gagnez du temps avec les déclencheurs de tâches et les actions de flux de travail

: Gagnez du temps avec les déclencheurs de tâches et les actions de flux de travail ClickUp Docs et ClickUp Brain : Centraliser les connaissances et simplifier la création de contenu grâce aux outils d'IA

Qu'est-ce que OneDrive ?

OneDrive est le service de stockage cloud de Microsoft qui s'intègre parfaitement à Windows 11. Si vous êtes connecté à votre compte Microsoft, il devient l'emplacement d'enregistrement par défaut pour les documents.

Les utilisateurs bénéficient au départ de 5 Go d'espace de stockage gratuit dans Dropbox, ce qui suffit à éveiller leur intérêt avant que Microsoft Office ne les incite à opter pour ces options de mise à niveau alléchantes.

OneDrive offre un espace de stockage pour les fichiers, les photos et les documents sur plusieurs appareils. Sa magie réside dans la synchronisation automatique : enregistrez quelque chose sur votre ordinateur portable, et voilà, il est prêt à être consulté sur votre téléphone ou votre tablette.

🌟 Fun Fact : OneDrive vous permet de reprendre là où vous vous êtes arrêté, que ce soit à votre bureau, sur le canapé ou en travaillant furtivement pendant le match de foot de votre enfant.

D'après les commentaires, la plupart des utilisateurs de OneDrive semblent apprécier son intégration harmonieuse avec Microsoft 365. Voici une pépite de G2 :

Microsoft OneDrive for Business se distingue par son intégration transparente à Microsoft 365, qui permet de collaborer sans effort avec les fichiers dans Word, Excel et d'autres applications Office.

Fonctionnalités de OneDrive

OneDrive propose des fonctionnalités très intéressantes dont profitent des millions d'utilisateurs. Décortiquons-les :

Fonctionnalité n° 1 : Fichiers à la demande

Ne serait-ce pas génial d'afficher des fichiers directement à partir de l'explorateur de fichiers sans les télécharger ?

Heureusement pour vous, les fichiers à la demande de OneDrive vous permettent d'accéder à tous vos fichiers du bout des doigts sans encombrer votre disque dur.

besoin d'un accès hors ligne ? Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner "Toujours conserver sur cet appareil" Vous préférez économiser de l'espace ? Optez pour "Libérer de l'espace"

le site web de l'association est en cours de développement Microsoft

Fonctionnalité n° 5 : Déplacement de dossier connu

Vous souhaitez que votre bureau et votre dossier de documents soient sauvegardés sans lever le petit doigt ?

Known Folder Move synchronise les dossiers couramment utilisés directement sur OneDrive.

Cerise sur le gâteau : il est disponible pour les utilisateurs de Windows et de Mac, ce qui facilite la migration.

📌 Exemple : Votre ordinateur portable tombe en panne de manière inattendue, mais grâce à Known Folder Move, les fichiers de votre bureau sont déjà sauvegardés dans OneDrive. Il vous suffit de les télécharger sur votre nouvel appareil et de les reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Prix de OneDrive

Famille Microsoft 365 : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Microsoft 365 Personal : 6,99 $/mois

: 6,99 $/mois Microsoft 365 Basic : 1,99 $/mois

: 1,99 $/mois OneDrive for Business (forfait Business) : 5,00 $/utilisateur/mois

: 5,00 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Basic : 1,99 $/mois OneDrive for Business (Plan 1) : 5,00 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/utilisateur/mois

: 1,99 $/mois : 5,00 $/utilisateur/mois : 6,00 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur/mois

Qu'est-ce que Google Drive ?

Google Drive est l'une des solutions de stockage cloud les plus populaires du marché. Il est livré préchargé avec d'autres outils Google et offre un espace de stockage cloud gratuit, et il a été un élément de base pour de nombreux utilisateurs pour stocker leurs données et fichiers personnels.

Cependant, Google Drive va au-delà de l'aspect personnel et propose diverses options de stockage pour les entreprises. Sa synchronisation avec G-Suite en fait une option populaire parmi les petites et moyennes entreprises qui bénéficient des fonctionnalités groupées de Google.

🌟 Fun Fact: Here's

Les puissances de stockage de Google Drive mises en perspective

: Vous pouvez stocker 1,02 million de caractères dans un document, 10 millions de cellules dans une feuille et jusqu'à 100 Mo dans une diapositive. C'est beaucoup d'espace pour le travail - ou les vidéos de votre adorable chat !

la cerise sur le gâteau... Il regorge d'outils d'IA pour booster la productivité, de la collaboration en temps réel à des suggestions de fichiers intelligentes.

Selon des avis récents, les utilisateurs de Google Drive apprécient la polyvalence et la sécurité de l'outil, ainsi que sa capacité à préserver les fichiers - comme les vidéos HD - dans leur qualité d'origine. Voici ce qu'il en est Revue de Gartner par exemple :

Google Drive est une option sûre et sécurisée à utiliser. Vous pouvez enregistrer des fichiers volumineux tels que des vidéos, des photos, des fichiers PDF et d'autres fichiers sur le stockage cloud Google Drive et vous pouvez y accéder de n'importe où.

Fonctionnalités de Google Drive

Google Drive vous permet de gérer, de collaborer et d'accéder à des fichiers depuis n'importe où. Voici un tour d'horizon de ses meilleures offres :

Fonctionnalité n° 1 : partage facile des fichiers

Google Drive simplifie le partage de fichiers grâce à des permissions personnalisables. Choisissez si d'autres personnes peuvent afficher, commenter ou modifier, et définissez des paramètres d'expiration pour l'accès partagé.

📌 Exemple : Imaginez que vous partagez une proposition avec votre client. Pour garantir la sécurité, vous pouvez définir des permissions afin qu'il ne puisse qu'afficher le document - pas de modifications en cours - et faire en sorte que l'accès expire au bout d'une semaine.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfpn78BzuqKr6uKlDTZx1bRRoPhxHS\_IRx\_My5ondF5DbwBQiDcR0BDYoDvnWYkaMrWOoDejE6Csz0DhGWM\_IP4umaqP7kvPMBBnH5Nc7Nt0-hUsVrpZFSpikoaN3NJA?clé=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT Partage de fichiers facile : onedrive vs google drive /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Google

Fonctionnalité n° 2 : collaboration en temps réel

Travaillez simultanément avec vos coéquipiers sur Google Docs, Sheets ou Slides. Les modifications sont visibles au fur et à mesure et il n'est plus nécessaire d'envoyer les versions mises à jour dans les deux sens.

Cela signifie que votre équipe et vous-même pouvez mettre à jour le rapport de vente pour votre présentation urgente sans perdre de temps. Une personne ajuste les diagrammes dans Sheets, une autre peaufine le texte dans Docs et une troisième peaufine les diapositives.

le site web de l'association est en anglais

Google

Google

Fonctionnalité #3 : Accès hors ligne

Google Drive vous permet d'activer le mode hors ligne pour modifier des fichiers sans connexion internet. Une fois reconnecté, vos modifications se synchronisent automatiquement.

📌 Exemple : Le wifi sur un vol est vraiment très cher. Avec Google Drive, vous pouvez préparer une présentation client dans les nuages. L'accès hors ligne étant activé, vous pouvez modifier vos Google Slides et atterrir en toute confiance, sachant que votre travail est prêt à être synchronisé dès que vous vous reconnectez au Wi-Fi.

le site web de l'entreprise est en anglais Google

Fonctionnalité n° 4 : Historique des versions

Affichez et restaurez facilement les versions précédentes d'un fichier, en sauvegardant jusqu'à 100 révisions ou 30 jours de modifications.

Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un supprime accidentellement une partie importante de votre session de brainstorming, il suffit d'ouvrir l'historique des versions et de revenir à la version d'il y a une heure.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des données Google

Fonctionnalité n° 5 : Intégration avec Gmail et conversion de fichiers

Drive s'intègre parfaitement à Gmail, ce qui vous permet de joindre des fichiers Drive à des e-mails ou d'enregistrer des pièces jointes Gmail directement sur votre Drive.

Vous pouvez également convertir des fichiers Word, Excel ou PowerPoint dans les formes natives de Google (Docs, Sheets, Slides) pour une modification en cours et une mise à jour en toute transparence collaboration en équipe .

📌 Exemple : Vous envoyez un fichier vidéo volumineux à un client ? Au lieu de vous battre avec les limites de taille des pièces jointes des e-mails, joignez simplement un lien Google Drive. Le client peut y accéder instantanément ; aucun téléchargement n'est nécessaire.

Tarifs de Google Drive

Gratuit : 15 Go de stockage

: 15 Go de stockage Basic : 1,99 $ par mois, 100 Go de stockage

: 1,99 $ par mois, 100 Go de stockage Standard : 12 $ par utilisateur/mois, 2 To de stockage par utilisateur

: 12 $ par utilisateur/mois, 2 To de stockage par utilisateur Business Plus : 18 $ par utilisateur/mois ; 5 To de stockage par utilisateur

OneDrive vs. Google Drive : Comparaison des fonctionnalités

Choisir entre OneDrive et Google Drive, c'est un peu comme choisir entre deux de vos desserts favoris : faites-vous du cheesecake ou de la crème glacée ?

Comparons rapidement leurs fonctionnalités pour voir quel outil répond le mieux à vos besoins.

Fonctionnalité n° 1 : partage de fichiers et collaboration

⚡ OneDrive : Imaginez que vous travaillez sur un rapport et que votre patron veut le voir au plus vite. Grâce à l'intégration de OneDrive dans Microsoft 365, vous pouvez rapidement partager un lien directement depuis Word ou Excel, définir des permissions et l'envoyer via Outlook. C'est parfait pour les professionnels qui veulent tout dans un seul écosystème.

✨ Google Drive : Imaginez votre équipe réunie autour de son ordinateur portable - virtuellement, bien sûr - en train de mettre à jour un document partagé en temps réel. Un coéquipier modifie les diagrammes dans Sheets, un autre peaufine le texte dans Docs, et vous peaufinez les diapositives. Avec Google Drive, les modifications apportées par chacun apparaissent instantanément, ce qui en fait un outil idéal pour les projets d'équipe.

Vainqueur : Google Drive prend ici la tête, grâce à ses outils de collaboration en temps réel parfaits pour le brainstorming et le travail d'équipe.

Fonctionnalité #2 : Accès hors ligne

⚡ OneDrive : Vous êtes sur le point d'embarquer pour un vol et vous vous souvenez soudain de cette présentation importante. Pas de souci : les fichiers à la demande de OneDrive vous permettent de télécharger les diapositives dont vous avez besoin, ce qui évite d'encombrer votre ordinateur portable. Une fois que vous êtes hors ligne, ces fichiers sont toujours accessibles, et vous pouvez les marquer pour une utilisation hors ligne à tout moment.

Google Drive : Le mode hors connexion de Google Drive est une véritable bouée de sauvetage pour les voyageurs et les habitués des cafés. Vous travaillez sur une proposition tout en sirotant un café au lait dans une zone sans Wi-Fi ? Pas de problème. Il suffit d'activer l'accès hors ligne avant de partir, et vos modifications se synchronisent comme par magie lorsque vous êtes de nouveau en ligne.

🏆 Gagnant : C'est un match nul ! Les deux outils sont super pratiques lorsque vous êtes hors réseau, vous permettant de travailler sans stress où que vous soyez.

Fonctionnalité #3 : Gestion du stockage

⚡ OneDrive : Pensez à OneDrive comme au perfectionniste de votre groupe. Son service Known Folder Move sauvegarde automatiquement votre bureau et vos documents, de sorte que même si votre ordinateur portable s'arrête, vos fichiers sont en sécurité dans le cloud. C'est comme si vous disposiez d'un assistant personnel qui s'assure que tout est bien rangé là où il faut.

✨ Google Drive : Google Drive est tout aussi impressionnant, surtout pour ceux qui ont tendance à laisser les fichiers s'accumuler. Grâce à ses fonctionnalités de recherche et de tri avancées, Drive facilite la recherche et la gestion de vos données. Vous avez besoin de localiser cet énorme fichier vidéo qui occupe un espace précieux ? Drive peut trier les fichiers par taille, ce qui vous aide à désencombrer rapidement.

Gagnant : Google Drive. Si OneDrive est parfait pour les sauvegardes proactives, les outils intuitifs de gestion du stockage et les fonctionnalités de recherche de Google Drive font de l'organisation et de la récupération d'espace un véritable jeu d'enfant. C'est une victoire pour tous ceux qui ont besoin que leur vie numérique reste ordonnée.

Fonctionnalité #4 : Sécurité

⚡ OneDrive : La sécurité est une question importante, en particulier lorsque vous traitez des documents sensibles tels que des formulaires fiscaux ou des contrats d'entreprise. Le coffre-fort personnel de OneDrive est comme un coffre-fort numérique, il ajoute des couches de protection supplémentaires pour vos fichiers les plus importants. De plus, tout est crypté et conforme aux réglementations strictes en matière de données.

Google Drive : Google n'est pas en reste, avec des fonctionnalités de sécurité intelligentes alimentées par l'IA. Il apprend quels fichiers sont sensibles et les libelle automatiquement pour les protéger. Les permissions personnalisables et les dates d'expiration des liens ajoutent une touche de sécurité supplémentaire.

Gagnant : OneDrive remporte cette manche, grâce à Personal Vault, qui donne l'impression d'avoir un garde du corps pour vos fichiers.

Fonctionnalité #5 : Intégration avec d'autres outils

⚡ OneDrive : Si vous vivez dans l'univers Microsoft, celle-ci est une évidence. OneDrive fonctionne de manière transparente avec Word, Excel et Teams, ce qui signifie que tout ce que vous faites se met à jour instantanément dans toutes les applications. Vous avez besoin de partager un fichier au milieu d'une réunion ? Facile : il suffit de le tirer de OneDrive.

Google Drive : L'intégration de Google Drive à Gmail et au Calendrier est une véritable bouée de sauvetage pour les personnes multitâches. Joignez des fichiers Drive directement aux e-mails ou enregistrez des pièces jointes Gmail en un clic. Vous avez planifié un projet dans Google Agenda ? Liez les fichiers Drive pertinents pour y accéder facilement.

🏆 Gagnant : C'est un tirage au sort ! Si vous faites partie de l'équipe Microsoft, vous vous sentez comme à l'Accueil avec OneDrive. Si vous êtes adepte de l'environnement de travail Google, Drive vous soutient.

OneDrive vs. Google Drive sur Reddit

Lorsque les Redditors se plongent dans le débat OneDrive vs. Google Drive, la discussion est tout sauf ennuyeuse.

OneDrive est souvent loué pour son intégration transparente avec Microsoft 365. Les utilisateurs apprécient son travail sans effort avec Word, Excel et PowerPoint, ce qui en fait un excellent choix pour les professionnels déjà immergés dans l'écosystème Microsoft.

Comme ceci un Redditor a souligné :

OneDrive synchronise vos fichiers de la version locale jusqu'au cloud, et sur tous les appareils si vous le souhaitez. Il est idéal pour restaurer des versions antérieures de fichiers et offre de solides options de récupération, en particulier avec un forfait MS 365.

Toutefois, son mécanisme de synchronisation peut entraîner des problèmes importants. Certains utilisateurs signalent que OneDrive écrase aléatoirement les documents avec des versions antérieures lorsqu'ils passent d'un appareil à l'autre, ce qui entraîne des pertes de données et des heures de travail.

Repère cette revue -

J'ai remarqué que OneDrive écrasait aléatoirement les documents avec d'anciennes versions et supprimait l'historique des versions. Ce bug a causé d'énormes maux de tête pour moi et mon équipe. C'est suffisant pour me faire désinstaller et revenir à des sauvegardes physiques.

En revanche, Google Drive obtient de bonnes notes pour ses outils de collaboration en temps réel et son design intuitif. De nombreux Redditors apprécient son intégration transparente avec Gmail, Google Photos et Docs, ce qui en fait un guichet unique pour la productivité et l'utilisation personnelle.

Google a tendance à tout regrouper en un seul endroit. Vous pouvez l'utiliser pour les e-mails (Gmail), les photos et les vidéos (Photos), comme deuxième numéro de téléphone (Voice), pour les feuilles de calcul et les documents Word (Docs), pour l'organisation (Calendrier) - vous pouvez même l'utiliser pour prendre des notes (Keep). Utilisateur Reddit Cependant, certains utilisateurs pensent que son système de gestion de fichiers peut devenir désordonné en raison de sa dépendance aux dossiers racine.

Google Drive passe souvent en "mode efficacité" sous Windows, ce qui perturbe sa fonction. Je dois le fermer de force et le relancer à partir du Gestionnaire des tâches pour qu'il fonctionne à nouveau. C'est exaspérant. Utilisateur Reddit Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à OneDrive et Google Drive

Alors que OneDrive et Google Drive se disputent la domination du stockage cloud, ClickUp devient la solution au problème.

Pourquoi ? ClickUp ne se contente pas de stocker des fichiers, il s'agit de trouver ces fichiers, de les comprendre, de les partager et de les utiliser pour faciliter votre travail.

ClickUp's One Up #1 : La recherche connectée

L'IA connectée ne se limite pas à la recherche de fichiers ; elle permet de débloquer une intelligence infinie et de décupler la productivité des équipes en automatisant les flux de travail de bout en bout

C'est ainsi que le fondateur de ClickUp, Zeb Evans, décrit

La recherche connectée de ClickUp

fonctionnalité.

Décodons-la avec une histoire tirée du bureau de Hazel et Miya. Comme beaucoup, Hazel est une gestionnaire de projet dont les fichiers sont éparpillés sur Google Drive, OneDrive, Slack et même sur son bureau local.

Elle a un délai serré pour remettre une présentation au Tableau, mais ne se souvient plus où elle a sauvegardé le rapport d'analyse du mois dernier ou ce document clé de stratégie marketing. C'est la frustration, et la taxe redoutée d'activer/désactiver pour passer d'une application à l'autre.

Aujourd'hui, Mona utilise ClickUp pour son travail. Grâce à Connected Search, Miya ne perd plus de temps à fouiller dans différentes plateformes.

Elle tape simplement un mot-clé et ClickUp parcourt l'ensemble de sa pile technologique - y compris Google Drive, OneDrive, Slack et même son disque local - pour trouver exactement ce dont elle a besoin.

Mieux encore, ClickUp fournit des résumés intelligents qui lui permettent de se concentrer sur les informations clés sans avoir à lire des documents entiers.

ClickUp's One Up #2 : Documents et IA

L'histoire continue. Ella, l'amie de Miya et chef d'équipe d'un département de productivité, a perdu le sommeil à cause d'interminables allers-retours d'e-mails et de documents égarés.

Elle est épuisée (et c'est compréhensible) à force de fouiller dans les dossiers pour trouver les dernières procédures opératoires normalisées ou le document de retour d'expérience de l'équipe. C'est alors que Miya lui présente

Les documents ClickUp

.

Avec ClickUp Docs, Ella centralise rapidement les connaissances de son équipe. Elle crée des documents visuellement étonnants avec une mise en forme de texte riche, des images liées et des liens vers des tâches pertinentes.

🍪 Bonus : La fonctionnalité de modification en cours permet à son équipe de travailler simultanément sur le même document - plus besoin d'attendre "Version_15_Final_FINAL_Finally.docx"

Lorsque son stagiaire supprime accidentellement une section cruciale, Ella clique calmement sur l'historique des versions, restaure le contenu original et sauve la situation.

Grâce à la fonctionnalité de commentaire, elle laisse poliment des notes au stagiaire pour qu'il fasse attention la prochaine fois (ce qui est beaucoup moins intimidant qu'un e-mail formel).

Démarrer

Et puis, il y a la magie de ClickUp Brain . Lorsqu'Ella doit résumer le rapport de projet de 50 pages du trimestre dernier, l'assistant IA le condense en un résumé de deux paragraphes.

ClickUp Brain rédige même le texte de sa prochaine présentation, ce qui lui permet d'économiser des heures de travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-25.gif ClickUp Brain https://clickup.com/ai Essai gratuit /$$$cta/

Si elle utilisait encore d'autres plateformes, voici à quoi aurait ressemblé son flux de travail à la place :

Feature ClickUp Docs OneDrive Google Drive Limité aux applications Office 365 Efficace, mais lié à l'environnement travail de Google Intégration des tâches Connexion directe des tâches aux documents Intégration de base Nécessite des outils tiers Assistance IA Résume, génère du texte et automatise les flux de travail Fonctionnalités limitées Génération de texte limitée Options de sécurité Permissions et paramètres de confidentialité granulaires Décent mais pas aussi personnalisable Permissions standard, pas de liens avec les workflows

ClickUp's One Up #3 : Gestion et automatisation des tâches

Le dimanche s'est transformé en lundi et vous essayez de vous rappeler les 15 choses que vous aviez promis de suivre le vendredi. Gestion des tâches n'est pas simple - jusqu'à ce que vous rencontriez

ClickUp Gestion des tâches

et

ClickUp Automatisation

, la gestion des tâches n'est pas simple.

ClickUp est votre application de productivité "tout-en-un". Avec ClickUp, vous pouvez centraliser toutes vos tâches, qu'elles soient récurrentes, dépendantes d'autres éléments d'action ou qu'il s'agisse d'un simple "retour au client e-mail".

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfuQqiExwja1GcIakwBaRnHZXw3HcnFm76Sit3OmVvuayeM9WnGUVDpvjRw\_172vBv47u-rlKWt2bEpyz9zr2FV\_DJwZK7TVOMY1a8ebwN8QtFATMdSyp7jfyDg8PA?key=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT

/$$img/

transformez l'efficacité de votre équipe avec les espaces de travail personnalisables de ClickUp_

Tout est stocké dans un environnement de travail intuitif, de sorte que vous ne vous demandez jamais qui fait quoi - ou pire, s'il le fait.

C'est là que ClickUp brille:

**Création de tâches personnalisées : Définissez facilement des tâches, des sous-tâches et des dépendances

Programmes récurrents : Automatisation des tâches répétitivespour qu'elles apparaissent exactement quand on en a besoin

: Automatisation des tâches répétitivespour qu'elles apparaissent exactement quand on en a besoin Paramètres de priorité : Classez les tâches par ordre d'urgence, pour que votre équipe se concentre sur ce qui compte le plus

📌 Exemple : Imaginez que vous lanciez un produit. Vous créez une tâche pour la rédaction du communiqué de presse, l'assignez à votre rédacteur et la liez à une sous-tâche pour la conception. Une fois que le rédacteur a achevé sa tâche, le statut passe à "Prêt pour la conception", ce qui indique automatiquement au concepteur qu'il doit intervenir. Sympathique, non ?

💡 Pro Tip : Une façon de s'assurer que les choses sont sur la bonne voie est de garder un œil sur les éléments suivants

Tableaux de bord ClickUp

. Au lieu de mettre à jour un tableau blanc ou de partager des feuilles de calcul interminables, il suffit de jeter un coup d'œil à votre tableau de bord.

Une autre astuce massive que vous ne devriez pas manquer est ClickUp Automatisation.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXc3jxdUGELaBj9WI83kcCg7UYIwvHId1ZRVpXKSm5oHHSaJncJTEm1\_gJMVcPGTzN2E3JAmaA1xJ2Bza4NxpN\_lRuBgSMQxNqkWiLU5CYITPSudcaHru1NAWNREnFVenk?key=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT

/$$img/

Créer des déclencheurs et des actions personnalisés pour simplifier le travail avec ClickUp Automation

Voici pourquoi : Vous pouvez officiellement dire adieu aux heures de travail manuel que vous (et votre équipe) consacrez à la gestion des actions répétitives :

Changements de statut : Lorsqu'une tâche est achevée, l'équipe en est automatiquement informée et la tâche est archivée

: Lorsqu'une tâche est achevée, l'équipe en est automatiquement informée et la tâche est archivée Changement d'assigné : Le changement de propriétaire d'une tâche met à jour son statut à "En cours" et étiquette le nouvel assigné

: Le changement de propriétaire d'une tâche met à jour son statut à "En cours" et étiquette le nouvel assigné Date d'échéance : À l'approche d'une échéance, ClickUp place la tâche en tête de la liste de tous les participants et envoie un message à tous les membres de l'équipe des rappels Imaginons que vous gériez un calendrier de contenu. Lorsque le statut d'un article de blog passe à "Prêt pour révision", ClickUp en informe l'éditeur, lui assigne la tâche et lui fixe même un nouveau paramètre de délai. Pas d'e-mail. Pas de notes adhésives. Juste de l'efficacité à l'état pur.

Un autre exemple qui combine la puissance de ClickUp Brain et de l'Automatisation est la saisie d'une invite, comme "Envoyer un e-mail de bienvenue lorsqu'un nouveau membre s'inscrit", et ClickUp Brain met en place le flux de travail de déclenchement et d'action pour vous. C'est comme si vous disposiez d'un assistant personnel qui comprend vos besoins mieux que vous ne le faites.

ClickUp's One Up #4 : Intégrations avec Google Drive et OneDrive

ClickUp n'est pas là pour vous faire choisir un camp, mais pour faire en sorte que tout fonctionne bien ensemble.

Que vous soyez de l'équipe Google Drive ou de l'équipe OneDrive (ou coincé quelque part entre les deux), ClickUp vous permet d'intégrer les deux outils dans son environnement de travail pour une collaboration étonnante et une productivité inégalée.

Intégration sans effort de Google Drive

Avec l'interface de ClickUp Google Drive vous pouvez joindre des fichiers aux tâches, accéder aux documents sans quitter ClickUp, et même créer de nouveaux Google Docs, Sheets ou Slides directement depuis la plateforme.

Pourquoi ça change la donne:

Attachez avec facilité: Glissez-déposez vos fichiers Drive dans les commentaires ou les descriptions de tâches en quelques secondes

Glissez-déposez vos fichiers Drive dans les commentaires ou les descriptions de tâches en quelques secondes Naviguez à partir de ClickUp: Naviguez dans vos dossiers Drive personnels ou partagés directement dans l'interface ClickUp

Naviguez dans vos dossiers Drive personnels ou partagés directement dans l'interface ClickUp Synchroniser en temps réel: Toutes les modifications apportées à Google Drive sont instantanément répercutées dans ClickUp

📌 Exemple : Imaginez que vous collaborez sur un deck marketing. Au lieu d'activer/désactiver ClickUp et Google Drive, il vous suffit d'ouvrir le deck depuis ClickUp, d'effectuer les modifications en cours dans Google Slides, et le tour est joué.

Intégration OneDrive : Le cloud rencontre l'organisation

ClickUp vous soutient avec Intégration de OneDrive si vous préférez l'écosystème Microsoft.

Vous pouvez lier vos fichiers OneDrive à des tâches, les prévisualiser dans ClickUp et garder tout accessible sans basculer d'une plateforme à l'autre.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Accès centralisé: Joindre des pièces jointes directement aux tâches ou aux commentaires depuis OneDrive

Joindre des pièces jointes directement aux tâches ou aux commentaires depuis OneDrive Commodité multiplateforme: Prévisualisez les documents, PDF ou images OneDrive sans quitter ClickUp

Prévisualisez les documents, PDF ou images OneDrive sans quitter ClickUp Créez et joignez: Générez de nouveaux documents Office (Word, Excel, PowerPoint) directement à partir des tâches ClickUp

📌 Exemple : Imaginons que votre équipe financière ait besoin d'une feuille de calcul pour le budget. Ouvrez une tâche ClickUp, créez la feuille Excel, et elle est automatiquement enregistrée dans OneDrive et liée à la tâche. C'est une question d'efficacité.

En cas de doute, utilisez ClickUp

Je cherchais une plateforme de gestion de projet, et j'ai trouvé la meilleure. Tout de suite, j'ai eu l'impression que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi pour nous apporter des avantages que je n'avais même pas imaginés.

Dayana Mileva, Pontica Solutions

Voici ce qu'il en est :

Vous n'avez pas seulement besoin d'un outil pour organiser les fichiers éparpillés sur les disques.

Vous avez besoin d'une plateforme de gestion de projet qui prenne toutes ces informations, les aligne sur vos objectifs et les transforme en flux de travail si intuitifs qu'ils s'exécutent pratiquement tout seuls.

Prêt à découvrir la magie ? Créez un compte gratuit sur ClickUp pour découvrir son travail avec vos outils favoris comme Google Drive et OneDrive !