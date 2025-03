15 astuces Google Drive pour s'organiser en 2025

Google Drive est une solution de stockage cloud créée par Google qui permet de stocker tous les documents créés à l'aide de votre compte Gmail ou partagés avec un autre utilisateur. De plus, Google Drive synchronise automatiquement ces documents, ce qui vous assure de pouvoir reprendre votre travail là où vous l'avez laissé sans mettre à jour le fichier à partir de zéro à chaque fois.

Google Drive constitue l'épine dorsale de tout environnement de travail Google, en fournissant le stockage gratuit, l'accessibilité et la visibilité dont votre équipe a besoin. L'interface de Google Drive permet de créer et de déposer des fichiers facilement et rapidement.

Vous êtes un utilisateur de Google Drive et vous cherchez à faire passer votre productivité au niveau supérieur ? Nous avons compilé une liste de hacks Google Drive pratiques pour améliorer votre expérience et vous aider à en tirer le meilleur parti.

Préparez-vous donc à optimiser votre utilisation et à rationaliser votre flux de travail grâce à ces astuces pratiques.

Fonctionnalités essentielles de Google Drive

Êtes-vous prêt à débloquer tout le potentiel de cette plateforme basée sur le cloud ?

Comprendre Google Docs, Google Sheets et Google Slides

Les trois composants de Google Drive sont les documents, les feuilles et les diapositives.

Google Docs

Les Docs sont des documents collaboratifs en temps réel vous permettant d'écrire, de modifier et de partager votre contenu avec n'importe qui, quel que soit le type d'appareil ou l'emplacement.

Lorsque vous créez un nouveau Google Doc, vous découvrez les fonctionnalités suivantes :

Collaboration en temps réel : Les documents simplifient la collaboration en temps réel avec les équipes interfonctionnelles, en facilitant le partage, la modification en cours et l'ajout d'éléments d'action, de commentaires, de suggestions et de vérifications de l'historique des versions. Mentionnez des membres spécifiques de l'équipe en les étiquetant (@Nom) afin qu'ils puissent poursuivre la discussion dans les documents sans changer d'application

Les documents simplifient la collaboration en temps réel avec les équipes interfonctionnelles, en facilitant le partage, la modification en cours et l'ajout d'éléments d'action, de commentaires, de suggestions et de vérifications de l'historique des versions. Mentionnez des membres spécifiques de l'équipe en les étiquetant (@Nom) afin qu'ils puissent poursuivre la discussion dans les documents sans changer d'application L'intelligence intégrée pour écrire plus vite: La fonctionnalité innovante de composition de Docs fournit des recommandations d'écriture automatisées pour accélérer le processus d'écriture. En outre, des fonctionnalités telles que la saisie vocale, les suggestions grammaticales, etc. rendent votre projet final exempt d'erreurs

La fonctionnalité innovante de composition de Docs fournit des recommandations d'écriture automatisées pour accélérer le processus d'écriture. En outre, des fonctionnalités telles que la saisie vocale, les suggestions grammaticales, etc. rendent votre projet final exempt d'erreurs Productivité hors ligne: Les documents vous permettent d'écrire, de modifier et d'accéder au flux de fichiers de Google Drive sans connexion internet, une fonctionnalité utile lorsque vous êtes en avion ou dans une zone où le réseau est de mauvaise qualité. Beaucoup de Alternatives à Google Docs n'offrent pas cette fonctionnalité

Les documents vous permettent d'écrire, de modifier et d'accéder au flux de fichiers de Google Drive sans connexion internet, une fonctionnalité utile lorsque vous êtes en avion ou dans une zone où le réseau est de mauvaise qualité. Beaucoup de Alternatives à Google Docs n'offrent pas cette fonctionnalité Intégration avec d'autres applications et modules complémentaires Google: Un Google Doc s'intègre invariablement avec d'autres applications Google comme Google Sheets, Google Meet, Gmail et Slides

Accès à des applications tierces telles que les outils de productivité et des applications de gestion des contrats dans Mon travail pour travailler plus rapidement.

Google Sheets

Google Sheets, également appelé logiciel de base de données sont des feuilles de calcul qui aident les équipes à prendre des décisions d'entreprise fondées sur les données en analysant de grands volumes de données en temps réel.

Avec Google Sheets, vous bénéficiez des fonctionnalités suivantes :

Accéder aux données et les analyser dans le cadre d'une collaboration en temps réel : À l'instar de Docs, Google Sheets vous permet de partager l'accès aux données avec les membres de votre équipe, d'activer la modification en cours pour insérer des données et d'assigner des éléments d'action liés à l'analyse. Grâce à son intelligence intégrée, Google fournit des recommandations de formules, simplifiant ainsi l'analyse des données pour les membres de l'équipe

À l'instar de Docs, Google Sheets vous permet de partager l'accès aux données avec les membres de votre équipe, d'activer la modification en cours pour insérer des données et d'assigner des éléments d'action liés à l'analyse. Grâce à son intelligence intégrée, Google fournit des recommandations de formules, simplifiant ainsi l'analyse des données pour les membres de l'équipe Créez des solutions personnalisées: Utilisez l'extension AppSheets pour créer des applications personnalisées telles que des outils de sondage, des tableaux Kanban, des outils de suivi de projet, des checklists d'audit et d'autres solutions similaires. Il existe de nombreux modèles d'applications sans code à choisir et à personnaliser en fonction de vos besoins

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/AppSheet-extension-on-Google-Sheets.png Extension AppSheet sur Google Sheets /$$$img/

via Google Sheets

Extraire des données critiques sans menaces de sécurité : Extraire et télécharger de grands volumes d'ensembles de données tels que des rapports sur les médias sociaux, des listes mensuelles de visiteurs de sites Web HubSpot et des listes de prospects potentiels sans aucune menace de sécurité. Analysez les données à l'aide d'outils tels que BigQuery au sein des feuilles et construisez des tableaux de bord personnalisés sans vous soucier des menaces de sécurité

Google Slides

Slides vous aide à créer des présentations percutantes, axées sur l'histoire, en temps réel avec n'importe quel appareil.

Les fonctionnalités clés de Slides sont les suivantes :

Présentations convaincantes avec moins d'efforts: Les modèles de présentation intégrés, les palettes de couleurs et les options de police de Slides vous aident à créer des présentations en temps réel, collaboratives et convaincantes plus rapidement

Les modèles de présentation intégrés, les palettes de couleurs et les options de police de Slides vous aident à créer des présentations en temps réel, collaboratives et convaincantes plus rapidement Fonctionnalités de présentation supplémentaires: Les diapositives dotées de fonctionnalités supplémentaires telles que les sous-titres, les notes de l'orateur et l'affichage de l'orateur renforcent la confiance de l'orateur lors des présentations

En outre, Teams offre les fonctionnalités habituelles de Google Drive, telles que la collaboration en temps réel, la modification en cours et le partage avec les membres de l'équipe.

La fonction de la corbeille (informatique) dans Google Drive

La Corbeille dans Google Drive est le dossier dans lequel sont déplacés vos flux de fichiers Google Drive supprimés. Un ou plusieurs fichiers de la Corbeille sont récupérés dans les 30 jours, et après 30 jours, ils sont automatiquement supprimés.

La Corbeille dans Google Drive a deux fonctions principales :

Suppression d'un fichier : Pour supprimer un fichier de la corbeille, faites un clic droit dessus et cliquez sur "Supprimer" Seuls les propriétaires de fichiers peuvent envoyer des fichiers à la corbeille. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un fichier, vous devez en faire une copie (créer des doublons des fichiers d'origine), puis le placer dans la corbeille

Pour supprimer un fichier de la corbeille, faites un clic droit dessus et cliquez sur "Supprimer" Seuls les propriétaires de fichiers peuvent envoyer des fichiers à la corbeille. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un fichier, vous devez en faire une copie (créer des doublons des fichiers d'origine), puis le placer dans la corbeille Récupération d'un fichier: La récupération d'un fichier de la corbeille est tout aussi simple. Dans les 30 jours suivant la suppression d'un fichier dans la corbeille, si vous souhaitez récupérer le même fichier, allez dans la corbeille, faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur "Restaurer" Vous pouvez également cliquer sur "Supprimer pour toujours" pour supprimer définitivement le fichier si vous ne voulez pas attendre 30 jours

Grâce à la Corbeille, il est plus facile de maintenir un volume de stockage adéquat. En autorisant uniquement les propriétaires à supprimer un fichier, Drive garantit également que vos données sont en sécurité et ne peuvent pas être supprimées sans votre consentement.

La fonctionnalité "Annuler" de Google Drive est utile pour les environnements de travail Google, car elle permet de déplacer, renommer, télécharger des dossiers, mettre à jour les permissions, mettre à la corbeille et restaurer des fichiers dans Google Drive et ses sous-dossiers.

Google Drive en entreprise : L'accent mis sur la collaboration et le partage de fichiers

Avec des fonctionnalités de sécurité renforcées, des capacités de recherche avancées et des outils de collaboration en temps réel, Google Drive constitue une solution robuste pour les entreprises de toute taille.

Google Drive présente les fonctionnalités de modification en cours suivantes :

Collaborer en temps réel avec plusieurs membres de l'équipe lors de la modification en cours d'un document, d'une feuille ou d'une diapositive

Recevoir des notifications immédiates si un membre de l'équipe ajoute un commentaire, une suggestion ou d'autres éléments d'action par le biais d'e-mails

Pour comprendre les spécificités de la modification en cours, consultez l'historique des versions de votre document, feuille ou diapositive

Répondez aux commentaires des membres de votre équipe au lieu de passer d'une application à l'autre. Modifiez vos commentaires/réponses et marquez-les résolus lorsqu'ils sont adressés afin d'éviter toute confusion

Grâce aux fonctionnalités de modification en cours en temps réel, votre équipe est informée des modifications granulaires, ce qui a pour résultat de réduire la confusion/les conflits entre les membres de l'équipe. Drive vous permet de consulter l'historique des versions minute par minute et de restaurer les versions précédentes si nécessaire.

Google aide chaque collaborateur à contribuer, en veillant à ce que tous les membres de l'équipe soient sur la même page et que chaque détail soit documenté au même endroit afin de constituer une source unique de vérité pour votre contenu et vos données.

Comprendre les permissions de partage dans Google Drive

Google Drive est un service de logiciel de partage de fichiers qui permet aux membres de l'équipe d'accéder à un document ou à une feuille de calcul en fonction des préférences du propriétaire.

Si vous êtes propriétaire d'un fichier, vous disposez de quatre types de permissions de partage :

Afficher l'accès

Affichez ou donnez un accès en lecture seule à un utilisateur particulier en ajoutant son adresse e-mail. Vous pouvez également modifier l'accès en " tout le monde peut afficher ", ce qui signifie que toute personne possédant le lien de partage du fichier peut l'afficher.

Lors du partage d'un document interne avec un client ou un fournisseur prestataire tiers, le fait d'afficher l'accès garantit la confidentialité du fichier sans restreindre les informations sous-jacentes.

Accès à la modification en cours

En fournissant un accès de modification, vous permettez à un utilisateur d'apporter directement des modifications au fichier. Toutefois, l'utilisateur ne peut pas déplacer le fichier vers la corbeille ou un dossier.

Collaborez avec plusieurs membres de l'équipe au sein de Google Drive. Pour les ressources communes, donnez aux membres de l'équipe un accès en modification afin qu'ils puissent apporter les changements nécessaires sans demander l'accès à chaque fois.

Lorsque vous accordez à quelqu'un un accès aux commentaires, il peut afficher votre document, ajouter des commentaires et faire des suggestions. Cependant, elle ne peut pas modifier le contenu du document ni partager le fichier avec d'autres personnes.

Transfert de propriété

En transférant la propriété à un utilisateur, vous l'autorisez à afficher les fichiers, à les modifier, à les organiser, à les déplacer dans des dossiers ou dans la corbeille et à décider de la structure des dossiers.

Supposons qu'un employé quitte votre organisation. Dans le cadre de sa session de transfert de connaissances, veillez à ce qu'il remette l'accès à la propriété de son flux de fichiers Google Drive dans Google Drive.

Ainsi, si vous désactivez l'identifiant de l'employé à l'avenir, vous aurez toujours accès à tous les fichiers sur lesquels il a travaillé.

L'importance de Google Drive dans le travail d'équipe et pour votre entreprise

Les entreprises utilisent l'environnement de travail et Drive de Google en tant que suite logicielle de productivité pour constituer des équipes transversales inclusives lorsque tout le monde travaille télétravail.

Parmi les avantages les plus significatifs de Google Drive pour les entreprises, on peut citer :

Faire évoluer votre organisation sans épuiser votre équipe

Google Drive est une compilation de la plupart des solutions dont vous aurez besoin pour faire évoluer votre organisation et gérer votre équipe : Docs pour la documentation, Sheets pour la gestion des bases de données, Slides pour la création de decks innovants, Meet pour la collaboration avec les membres de l'équipe et les parties prenantes, et Chat pour la communication avec les équipes internes.

Google vous permet de personnaliser votre environnement de travail grâce à de nombreuses extensions et applications complémentaires. Templatisez vos documents pour réduire les tâches répétitives, construisez des flux de travail personnalisés sur Sheets et créez des modèles de présentation prédéfinis pour minimiser le temps passé à créer des présentations.

Réduire le coût des opérations

Le forfait Free de Google est suffisamment pratique pour une personne ou de petites équipes.

Si vous optez pour les forfaits payants de Google One, le forfait de base commence à 1,99 $/mois et offre jusqu'à 100 Go d'espace de stockage. Le forfait Enterprise est à 9,99 $/mois et offre jusqu'à 2 To d'espace de stockage et l'accès à toutes les applications de Google Drive.

La mobilité a son importance lorsqu'il s'agit de gérer des équipes à distance. Par exemple, les employés peuvent créer une présentation depuis leurs appareils mobiles s'ils sont à l'extérieur.

Vous pouvez accéder à n'importe quel document, feuille ou diapositive depuis n'importe où dans le monde, à condition qu'il ait été partagé avec vous. Que vous deviez rédiger une proposition en déplacement ou rejoindre une réunion, l'emplacement ou le type d'appareil que vous utilisez n'est pas un problème avec Google Drive.

15 astuces Google Drive pour devenir un utilisateur expert

Google Drive a un immense potentiel pour construire et maintenir une équipe productive. Utilisez les hacks Google Drive suivants pour tirer le meilleur parti de votre espace de travail :

1. Comprendre la fonctionnalité de partage rapide de Google Drive

Grâce à la fonctionnalité Quick Share de Google Drive, le partage d'un fichier ou d'un dossier avec un membre de l'équipe est un jeu d'enfant. Vous pouvez partager votre contenu avec les appareils à proximité en quelques clics. Cette fonctionnalité est disponible pour les appareils Android 6+, les Chromebooks et certains appareils Windows.

Localisez le fichier, appuyez sur "Partager", puis sur "Partage rapide" Votre écran affiche alors les noms des appareils à proximité. Choisissez celui que vous préférez et envoyez le fichier ou le dossier. Le plus beau, c'est que cette fonctionnalité fonctionne aussi hors ligne.

saviez-vous que Google Drive vous permet de modifier les paramètres et de décider qui peut partager des fichiers avec vous ? Vous pouvez également partager un fichier avec quelqu'un pendant dix minutes seulement

2. Profiter des avantages des notifications dans Google Drive

Bien que l'e-mail soit le mode de notification par défaut de Google Drive, celui-ci vous permet de choisir les modes de notification web, mobile et par e-mail de votre choix.

Google Drive vous avertit lorsque les événements suivants se produisent :

Un nouveau fichier/dossier est partagé avec vous

Vous êtes mentionné dans un élément d'action/commentaire

Un nouvel utilisateur demande l'accès à un fichier ou à un dossier dont vous êtes le propriétaire

Paramétrez les préférences de votre appareil pour recevoir des notifications. Accédez à la page "Paramètres", cliquez sur "Notifications" et cochez ou décochez l'appareil (Ordinateur, Android, iPhone et iPad) en fonction de vos préférences.

Les notifications du navigateur intelligent de Google Drive changent la donne pour les équipes télétravaillant de manière asynchrone. Elles permettent d'éviter les réunions fréquentes et de tenir facilement toute l'équipe au courant de la progression du travail.

3. Utiliser efficacement la fonction de recherche

La barre de recherche intelligente de Google Drive vous permet de rechercher un fichier en fonction de son nom, de son contenu, de son type, de sa taille, de sa date et des personnes avec lesquelles il est partagé. Cette fonctionnalité de recherche avancée vous permet d'ajouter et de renseigner des filtres tels que le propriétaire, les mots, le nom, l'emplacement, les modifications de date et les approbations. Elle vous permet de trouver un fichier plus rapidement qu'en ouvrant manuellement chaque fichier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Google-Drives-Smart-Search-Bar.png Barre de recherche intelligente de Google Drive /$$img/

via Google Drive

4. Exploration des extensions et modules complémentaires de Google Drive

Outre ses fonctionnalités intégrées, Google Drive intègre plusieurs extensions et modules complémentaires afin d'offrir une expérience transparente aux utilisateurs Business. Par exemple, l'extension ClickUp-Intégration de Google Drive simplifie la vie des gestionnaires de projet de la manière suivante :

Joignez des flux de fichiers Google Drive tels que Docs, Sheets et Slides directement aux tâches ClickUp, aux sous-tâches et aux commentaires pour la visibilité et la collaboration de toute l'équipe

Parcourir vos fichiers Drive personnels et les fichiers Drive partagés dans ClickUp sans quitter la plateforme ou passer d'une application à l'autre

Créez des documents et des feuilles dans ClickUp, ils seront automatiquement enregistrés dans votre Google Drive et joints à votre tâche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Google-Drive-integration.jpg L'intégration de ClickUp à Google Drive /$$img/

Avec l'intégration ClickUp-Google Drive, créez un Google Doc directement depuis ClickUp qui sera automatiquement sauvegardé dans Google Drive et joint à votre tâche

Accédez à d'autres outils Google à partir de la section Marché Google pour organiser votre lieu de travail.

5. Installer Drive, Docs, Sheets et d'autres applications sur votre bureau et votre mobile

L'un des hacks Google Drive consiste à installer les applications Docs, Sheets, Slides et autres applications similaires sur votre ordinateur portable, votre iPad et votre téléphone. Google Drive se synchronise sur tous les appareils. Vous pouvez créer un fichier à partir de votre ordinateur, le modifier sur votre mobile et l'ouvrir à partir d'un autre appareil, et le contenu sera mis à jour automatiquement.

Bien que Google Drive sauvegarde tous vos fichiers et photos, la limite de stockage est de 15 Go par compte. Si vous dépassez la limite de stockage, vous devrez acheter plus de stockage ou supprimer définitivement certains anciens fichiers pour en accueillir de nouveaux.

6. Éviter les restrictions de pièces jointes de Gmail avec Drive

Si vous joignez à votre e-mail un document ou un fichier multimédia (comme des images ou des fichiers Adobe Creative) d'une taille supérieure à 25 Mo, Gmail vous empêche de l'envoyer. Google Drive est une bénédiction et vous permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 10 Go.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Attaching-files-from-Google-Drive-to-Emails-1400x763.png Joindre des pièces jointes de Google Drive à Gmail /$$$img/

via Gmail Pour ce faire, téléchargez d'abord des documents ou des fichiers Microsoft Office sur Google Drive, puis envoyez le lien de partage à partir de votre e-mail. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Drive dans la barre inférieure de votre brouillon d'e-mail, sélectionner le fichier que vous souhaitez partager et cliquer sur "Insérer" pour joindre le fichier à votre e-mail.

7. Glisser-déposer des fichiers externes

Il existe deux façons de télécharger des fichiers dans Google Drive. Sélectionnez "Nouveau", cliquez sur "Téléchargement de fichiers", choisissez votre fichier sur votre appareil et téléchargez-le dans Google Drive.

La fonctionnalité de glisser-déposer est un moyen plus rapide de télécharger un fichier. Il vous suffit de faire glisser un fichier de l'Explorateur Windows ou du Finder de macOS vers Google Drive.

8. Signet des fichiers importants de Google Drive

À faire défiler Google Drive chaque fois que vous souhaitez trouver un nouveau fichier ? Au lieu de cela, vous pouvez mettre le fichier en signet en haut de votre écran.

Une astuce de Google Drive consiste à ajouter des types de fichiers à la barre de signets. Allez dans chrome://bookmarks et ajoutez des types de fichiers pour Docs, Sheets, Slides et d'autres types de fichiers.

9. Accéder à des modèles préconçus

Google propose des modèles préconçus pour Docs, Sheets, Slides, Google Forms et d'autres composants. Ces modèles vous sauvent la vie lorsque vous êtes pressé ou que vous n'avez tout simplement pas envie de créer un fichier à partir de zéro. Choisissez n'importe quel modèle dans l'immense bibliothèque de Google, personnalisez-le si nécessaire et commencez à l'utiliser.

Pour accéder à la bibliothèque de modèles, choisissez un type de fichier tel que Feuilles et cliquez sur la flèche à droite pour trouver deux options : "Feuille de calcul vierge" et "À partir d'un modèle" Cliquez sur la deuxième option pour trouver les modèles de votre choix.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Creating-a-new-sheet-in-Google-Drive.png Création d'une nouvelle feuille dans Google Drive /$$img/

via Google Sheets Voici la bibliothèque de modèles pour Sheets, où vous trouverez différents types de modèles, tels que les listes à faire, le travail et la gestion de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/List-of-templates-in-Google-Sheets-1400x772.png Liste des modèles dans Google Sheets /$$img/

via Google Sheets

Pour Docs, vous disposez d'options telles que les CV, les propositions et les documents d'équipe commerciale.

10. Rendre vos PDF modifiables en cours

Si vous ne disposez pas du document original et que vous devez modifier le PDF, téléchargez-le sur Google et sélectionnez l'option "Ouvrir avec Google Docs" Votre PDF sera converti en un nouveau document et automatiquement stocké. Accédez-y en cliquant sur l'icône Google Drive. Modifiez le fichier du document et enregistrez-le en tant que PDF.

11. Numérisation de documents sans scanner

À faire pour numériser directement des documents (comme une facture ou un reçu physique) et les stocker sur Docs ? Voici un excellent hack de Google Drive pour le faire.

Ouvrez Google Drive depuis votre téléphone Android. Cliquez sur "+" pour trouver le symbole de numérisation et sélectionnez-le. L'appareil photo de votre téléphone capture l'image du papier et la recadre pour en supprimer les bords. Google Drive la convertit ensuite en un PDF en noir et blanc dans votre Drive.

12. Organiser votre Drive pour une équipe plus large

Si vous utilisez l'environnement de travail Google à l'échelle de votre entreprise, l'une des meilleures astuces Google Drive consiste à paramétrer votre Google Shared Drive (anciennement Team Drive). L'objectif du Drive partagé est que les documents et les fichiers qui y sont stockés sont destinés à l'équipe. Vous n'avez pas besoin de partager l'accès à chaque fois ; n'importe qui de votre équipe peut accéder à ces fichiers à tout moment.

L'avantage est que même si quelqu'un quitte son emploi, les documents qu'il a créés resteront inchangés dans ce type de lecteur.

Les étapes de la création d'un disque d'équipe sont les suivantes :

Allez sur Google Drive

Cliquez sur "Lecteurs partagés" à gauche

Cliquez sur "Nouveau"

Saisissez un nom pour le lecteur partagé/d'équipe

Cliquez sur "Créer"

Ajoutez maintenant tous les membres qui peuvent accéder à ce lecteur pour en faciliter l'accès.

13. Sauvegarde d'un article ou d'une vidéo informative directement dans Drive

Supposons que vous trouviez un article, un rapport ou une vidéo informatifs en naviguant sur Internet. À faire ? Avec cette extension de Google vous pouvez enregistrer et télécharger le fichier sur votre disque dur pour référence ultérieure.

14. Apprendre les raccourcis de Google Drive

Voici quelques raccourcis clavier qui vous permettront d'accélérer vos opérations sur Google Drive :

Raccourci Objectif Entrée ou o Ouvrir un fichier x Sélection d'un seul fichier Shift + t Créer un nouveau document Shift + t Shift + s Créer une nouvelle feuille Ctrl + z pour Windows Commande + Z pour MacOS Annuler la dernière action Ctrl + Maj + S Créer une nouvelle feuille ctrl + Shift + C pour Windows Commande + Shift + C pour MacOS Vérifier le nombre de mots d'un document Shift + 3 Supprimer un document Maj + 3 Supprimer un élément sélectionné . (point) Partager un fichier sélectionné t Ouvrir le menu des paramètres n Renommer un fichier

Améliorez votre productivité grâce aux raccourcis Raccourcis Google Drive

15. Activer l'authentification à deux étapes (2FA)

Activer l'authentification à deux facteurs signifie que chaque fois qu'un membre de l'équipe se connecte au lecteur à partir d'un autre appareil, il doit fournir son identifiant et son mot de passe, ainsi qu'un code que Google envoie à son numéro de téléphone portable enregistré. Ce code de vérification, aux côtés d'autres détails, garantit l'authentification de l'accès.

En activant cette fonction, vous ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à votre Google Drive, empêchant ainsi tout accès non autorisé.

Limites de Google Drive

Bien que Google Drive soit l'un des outils les plus fiables pour les individus et les grandes équipes, certaines limites associées aux services Google incitent souvent les utilisateurs à rechercher une autre option.

Limites des fichiers et des dossiers de Drive

Chaque utilisateur expérimenté de Google Drive crée jusqu'à 500 millions d'éléments sur son compte. Si la taille moyenne de vos fichiers ne dépasse pas 400 Ko et que vous disposez d'un forfait d'espace de stockage standard de 2 To, vous atteindrez la limite de 500 millions d'éléments avant de manquer d'espace et de devoir mettre à niveau votre stockage.

Limites du stockage

La limite de stockage pour les utilisateurs individuels avec le forfait gratuit est de 15 Go. Si vous optez pour l'abonnement Basic G-Suite, la limite de stockage sera de 30 Go, ce qui est nettement moins pour une organisation de taille moyenne.

Le forfait Enterprise Starter offre 1 To de stockage aux utilisateurs finaux, à partir de 6 $/mois. Le tarif mensuel augmentera si vous souhaitez utiliser davantage de stockage.

Pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'options de stockage étendues, les limites de stockage et les forfaits relatifs de Google Drive ne sont peut-être pas les meilleurs choix.

Limites de téléchargement et de copie de Google Drive

Votre limite de téléchargement de fichiers à partir d'un compte unique est de 750 Go dans les 24 heures. Bien que cette limite soit actualisée après 24 heures, elle reste insuffisante pour de nombreuses entreprises qui ont besoin de télécharger des fichiers multimédias en masse, comme Google Photos.

Si vous êtes à la recherche d'une alternative à Google Drive, nous avons une recommandation pour vous.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Google Drive

Vous avez peut-être entendu parler de ClickUp en tant que solution de gestion de projet, mais ses fonctionnalités vont bien au-delà. Découvrons comment utiliser ClickUp en tant qu'alternative à Google Drive.

$$$a ClickUp en tant qu'outil de base de données pour remplacer Sheets

L'outil de diagramme intégré et les fonctionnalités visuelles de ClickUp, qui incluent la conception, la construction et la gestion de bases de données sans code, en font un choix de premier ordre pour les bases de données de grands projets.

Utilisez les Mindmaps pour noter des idées dans votre base de données. Développez ces idées avec Tableaux blancs ClickUp pour connecter les concepts à l'aide de notes autocollantes, de connecteurs, d'images et d'autres objets de la base de données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Whiteboards-for-Effective-Project-Management-With-Clients-1.gif Tableaux blancs ClickUp pour une gestion de projet efficace /$$img/

Faites un remue-méninges avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp et incluez tout le monde dans la phase d'idéation - quel que soit leur emplacement - et donnez-leur vie

Passer à Vue Tableur pour convertir l'ensemble de l'idée en une structure de base de données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-546.png Vue Tableur de ClickUp /$$img/

Gérez et suivez vos tâches sur une feuille de calcul avec la vue Tableur de ClickUp

La vue Tableur comporte plus de 15 champs personnalisés et des formules permettant de gagner du temps et d'accélérer le processus de conception de la base de données. Tableaux de bord ClickUp vous aident à afficher les informations de cette base de données pour une prise de décision basée sur les données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-545.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Visualisez votre travail comme vous le souhaitez. Créez un tableau de bord personnalisé avec ClickUp Dashboards

Hiérarchie ClickUp pour rationaliser vos projets

Utilisez Hiérarchie de ClickUp pour stocker et organiser vos fichiers, documents, feuilles et formulaires. Ainsi, toute votre équipe sera sur la même page, tout le monde aura accès à tous les fichiers et il y aura moins de confusion.

En fonction de vos préférences, organisez vos fichiers dans des dossiers et optez pour la structure de dossier souhaitée - liste, tableau et vue Tableur.

Améliorez votre visibilité et celle de votre équipe grâce à la vue Tout Catégorisez les tâches avec des sous-tâches pour mieux contrôler vos projets et donner à vos équipes la flexibilité qu'elles méritent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-503.png Image du tableau de bord des tâches ClickUp /$$img/

Organisez votre projet selon la hiérarchie unique de ClickUp, puis personnalisez la façon dont vous visualisez votre travail avec plus de 15 affichages

ClickUp Docs pour remplacer Docs

Utiliser Documents ClickUp pour créer des brouillons, ajouter des tableaux et les convertir en bases de connaissances pour une utilisation ultérieure. Tirez le meilleur parti de la collaboration en temps réel en étiquetant les membres de l'équipe, en publiant des commentaires et en convertissant les textes normaux en textes à suivre pour contrôler la progression.

Connectez vos documents à d'autres flux de travail pour améliorer l'accessibilité et garantir la productivité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-27.gif ClickUp Documents /$$img/

Grâce à la détection de la collaboration en temps réel, travaillez avec les membres de votre équipe sur ClickUp Docs

Boostez la productivité de votre équipe avec les astuces de Google Drive

Apprendre des hacks Google Drive avancés est nécessaire si votre équipe utilise l'environnement Google de travail pour la communication quotidienne, la gestion des fichiers et des documents, la gestion des bases de données et d'autres opérations sur le lieu de travail. De cette façon, vous pouvez travailler en étroite collaboration avec des équipes télétravail et garder une trace de toutes les tâches organisationnelles.

Utilisez les hacks Google Drive partagés ci-dessus pour achever vos tâches quotidiennes plus rapidement.

Boostez votre productivité grâce aux raccourcis clavier de Google Drive, à l'accès hors ligne et à d'autres hacks, tels que les PDF modifiables, une fonction de moteur de recherche intelligente et une vaste bibliothèque de modèles.

Si vous êtes à la recherche d'un autre outil de productivité qui constitue une excellente alternative à Google Drive, essayez ClickUp. S'inscrire gratuitement .

Foire aux questions (FAQ)

Pour utiliser Google Drive ou un dossier Drive le plus efficacement possible, apprenez les raccourcis clavier de Google Drive afin d'éviter de multiplier les étapes. Accédez à des documents hors ligne et à des dossiers entiers pour rester productif.

Utilisez des fonctionnalités telles que l'accès hors ligne, la recherche avancée, la bibliothèque de modèles, Team Drive pour stocker des fichiers et les fonctionnalités de partage rapide pour créer de nouveaux dossiers et organiser les mêmes dossiers. Vous pouvez également utiliser d'autres outils Google, comme l'éditeur PDF, pour optimiser votre espace de travail.

Quels sont les trois avantages de Google Drive ?

Les trois avantages de Google Drive sont les suivants :