Comment sélectionner et optimiser un moteur de recherche pour l'intranet ?

L'employé moyen dépense près de 20% de leur temps à rechercher des informations internes. Cela nuit à la productivité et crée des retards dans la prise de décision. 📉⏳

Un moteur de recherche intranet bien conçu peut remédier à ce problème, en permettant aux employés de localiser les informations rapidement et avec précision. Cet outil rationalise l'accès aux données essentielles et stimule la collaboration et l'efficacité des équipes.

Dans ce guide, nous allons voir comment choisir et optimiser un moteur de recherche intranet pour améliorer la productivité de l'organisation et optimiser l'accès aux connaissances essentielles. Lisez la suite !

⏰ Résumé en 60 secondes

Un moteur de recherche intranet fournit un accès rapide aux fichiers, bases de données et documents partagés au sein d'une organisation

L'intégration de sources de données disparates, l'équilibre entre la sécurité et l'accessibilité et la résistance au changement sont autant de défis à relever lors de la mise en œuvre d'un moteur de recherche intranet

Les types les plus courants sont les moteurs de recherche de sites web internes, les portails d'employés, les intranets sociaux, les plateformes Front-door et les moteurs de recherche de sites web externes

Ses fonctionnalités clés sont le NLP, la recherche fédérée, les mises à jour en temps réel, l'assistance multilingue, les résultats exploitables et les analyses avancées

La mise en œuvre nécessite une planification et une exécution minutieuses

Qu'est-ce qu'un moteur de recherche intranet ?

Un moteur de recherche intranet est un outil dédié qui permet aux employés de récupérer efficacement et précisément les informations internes de l'entreprise à partir de l'intranet de l'organisation, ce qui stimule l'efficacité globale et améliore la satisfaction des employés.

exemple : Un moteur de recherche intranet tel que Microsoft SharePoint permet aux employés de rechercher des documents, des politiques ou des ressources d'équipe stockés dans le réseau interne de l'entreprise.

Contrairement aux moteurs de recherche publics comme Google, il se concentre sur l'indexation et la récupération de données provenant de sources internes telles que les dossiers partagés, les bases de données, les documents et les e-mails.

🔎 Le saviez-vous ? Frontier Technologies Corp était la première société de recherche en ligne de l'Union européenne première entreprise à introduire un logiciel intranet commercial, Intranet Genie. Il comprenait le partage de documents, la messagerie électronique, les discussions entre employés, etc. Il comprenait également un serveur DNS, des outils de modification en cours HTML, une liste téléphonique, un système de service d'assistance et une application de commande.

L'évolution des moteurs de recherche pour les intranets reflète la croissance des données organisationnelles, progressant des recherches de texte de base dans les années 1990 aux outils d'aujourd'hui alimentés par l'IA qui offrent des expériences de recherche personnalisées et unifiées dans des écosystèmes numériques complexes.

L'aube des intranets: Au début des années 1990, les organisations ont adopté les intranets pour rationaliser la communication interne, mais les fonctions de recherche étaient limitées à des outils de base qui ne pouvaient traiter que de simples fichiers texte avec des capacités d'indexation minimales

Au début des années 1990, les organisations ont adopté les intranets pour rationaliser la communication interne, mais les fonctions de recherche étaient limitées à des outils de base qui ne pouvaient traiter que de simples fichiers texte avec des capacités d'indexation minimales Début des années 2000 : L'introduction de l'indexation a facilité la récupération rapide des résultats, mais ces outils restaient limités aux contenus statiques, incapables de traiter des données dynamiques ou multimédias

: L'introduction de l'indexation a facilité la récupération rapide des résultats, mais ces outils restaient limités aux contenus statiques, incapables de traiter des données dynamiques ou multimédias Le milieu des années 2000 : Les intranets sont devenus des hubs de connaissances, et les moteurs de recherche d'entreprise ont émergé pour connecter les informations en silos à travers les départements, introduisant des algorithmes de classement pour prioriser les résultats pertinents

: Les intranets sont devenus des hubs de connaissances, et les moteurs de recherche d'entreprise ont émergé pour connecter les informations en silos à travers les départements, introduisant des algorithmes de classement pour prioriser les résultats pertinents 2010s: L'intégration de l'IA a apporté des fonctionnalités telles que le NLP, la recherche prédictive et la personnalisation, permettant des requêtes conversationnelles et des résultats sur mesure basés sur le comportement de l'utilisateur

L'intégration de l'IA a apporté des fonctionnalités telles que le NLP, la recherche prédictive et la personnalisation, permettant des requêtes conversationnelles et des résultats sur mesure basés sur le comportement de l'utilisateur Aujourd'hui: Intranet moderneMoteurs de recherche IA vont au-delà de la recherche - ils s'intègrent de manière transparente auxoutils de collaborationles systèmes de gestion de documents, iA connectée et même des plateformes externes comme le stockage cloud

🧠 Fun Fact : En 1994, Pizza Hut a mis en œuvre l'un des premiers exemples de système de type intranet, permettant aux employés d'accéder à des ressources internes et de gérer des commandes de pizzas en ligne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un intranet traditionnel, ce système a montré le potentiel des systèmes en réseau à usage interne avant même que la plupart des entreprises ne l'envisagent.

L'importance des moteurs de recherche pour intranet

Les moteurs de recherche intranet favorisent l'innovation et l'efficacité sur le lieu de travail. Ils aident les organisations en

1. Stimulent la productivité et la collaboration au sein des équipes

Les moteurs de recherche intranet modernes font plus que récupérer des données : ils brisent les silos. En offrant un accès unifié aux ressources des différents services, ces outils permettent une collaboration transparente, que les équipes travaillent sur place, à distance ou dans un environnement hybride.

2. Réduit la surcharge d'informations pour les employés

Les systèmes de recherche d'entreprise robustes atténuent ce problème en filtrant et en hiérarchisant intelligemment les résultats. Agissant comme un assistant personnel, ils mettent en avant le contenu pertinent et permettent aux employés de se concentrer sur les tâches essentielles plutôt que de patauger dans des informations non pertinentes ou obsolètes.

3. Améliore l'expérience des employés et le partage des connaissances

Un moteur de recherche bien conçu transforme la tâche souvent frustrante de recherche d'informations en une expérience transparente et intuitive.

Key Insight: A Sondage Deloitte a révélé que la mise en œuvre d'outils intranet efficaces augmentait la satisfaction des employés de 20 % et la rétention de 87 %. Ces outils favorisent une culture de la transparence et de l'information la collaboration entre les entreprises où le partage des connaissances devient une seconde nature, ce qui permet aux équipes de travailler plus intelligemment et avec un meilleur moral.

Un moteur de recherche intranet optimisé crée un environnement d'apprentissage continu en permettant aux employés d'accéder facilement aux ressources, aux idées et à l'expertise de l'ensemble de l'organisation. Cela améliore la prise de décision, fait gagner du temps sur les tâches répétitives et empêche la perte ou l'isolement de connaissances précieuses.

4. Assistance à la prise de décision basée sur les données

Les moteurs de recherche intranet ne se limitent pas à la recherche d'informations ; ils permettent de prendre des décisions plus intelligentes en fournissant des données et des informations en temps réel.

Le bon moteur de recherche transforme les données brutes en informations exploitables, que ce soit par l'analyse des tendances, l'identification des opportunités ou l'optimisation des ressources, aidant ainsi les entreprises à prendre plus rapidement des décisions éclairées.

Principales fonctionnalités d'un moteur de recherche intranet efficace

Un moteur de recherche intranet efficace se définit par sa capacité à fournir des résultats rapides, précis et adaptés au contexte.

Voici les principales fonctionnalités :

Traitement du langage naturel (NLP) : Les recherches de phrases de manière conversationnelle (par exemple, "Trouver le rapport des ventes du mois dernier"), ce qui améliore la convivialité et la pertinence

Les recherches de phrases de manière conversationnelle (par exemple, "Trouver le rapport des ventes du mois dernier"), ce qui améliore la convivialité et la pertinence Indexation avancée et classement contextuel : Indexation automatique des nouveaux contenus et hiérarchisation des résultats de recherche en fonction de l'intention de l'utilisateur, des métadonnées, de la fréquence d'accès et des capacités de recherche sémantique pour améliorer la pertinence

: Indexation automatique des nouveaux contenus et hiérarchisation des résultats de recherche en fonction de l'intention de l'utilisateur, des métadonnées, de la fréquence d'accès et des capacités de recherche sémantique pour améliorer la pertinence Capacités de recherche fédérée : Consolider les résultats provenant de systèmes disparates (par exemple, serveurs de fichiers, applications cloud, CRM) en une seule expérience de recherche cohésive

Consolider les résultats provenant de systèmes disparates (par exemple, serveurs de fichiers, applications cloud, CRM) en une seule expérience de recherche cohésive Expérience de recherche personnalisée: Exploitez le comportement de l'utilisateur, son rôle, son historique de recherche et les suggestions de recherche pour adapter les résultats à chaque employé, ce qui rend les recherches plus intuitives et plus efficaces

Exploitez le comportement de l'utilisateur, son rôle, son historique de recherche et les suggestions de recherche pour adapter les résultats à chaque employé, ce qui rend les recherches plus intuitives et plus efficaces Filtrage du contenu et recherche à facettes : Affinez les résultats par catégories telles que la date, le type de document ou le département, pour aider les utilisateurs à réduire les résultats de manière efficace

: Affinez les résultats par catégories telles que la date, le type de document ou le département, pour aider les utilisateurs à réduire les résultats de manière efficace Assistance multilingue : traitez les requêtes dans plusieurs langues, ce qui est essentiel pour les organisations internationales disposant d'équipes diverses

: traitez les requêtes dans plusieurs langues, ce qui est essentiel pour les organisations internationales disposant d'équipes diverses Résultats de recherche actionnables: Inclut des options permettant de prévisualiser les documents, de les lier directement à des flux de travail ou d'exécuter des tâches (par exemple, "ouvrir en mode modification") sans quitter l'interface de recherche

Inclut des options permettant de prévisualiser les documents, de les lier directement à des flux de travail ou d'exécuter des tâches (par exemple, "ouvrir en mode modification") sans quitter l'interface de recherche Des indicateurs sur les termes de recherche populaires, les requêtes échouées et les tendances en matière d'engagement sont fournis, ce qui permet d'obtenir une vue d'ensemble de la recherche et des résultatsenvironnement de travail collaboratif* Fonctionnalité de recherche multimédia: Assistance à la recherche de divers formats tels que les images, les vidéos, les présentations et les fichiers audio grâce aux métadonnées et à la reconnaissance du contenu

Types de moteurs de recherche intranet

Le choix du bon type de moteur de recherche pour l'intranet dépend de la taille, des besoins et de l'infrastructure technologique existante de votre organisation.

Voici les principaux types :

1. Moteurs de recherche de sites web internes

Conçus pour les sites web internes statiques, ces moteurs récupèrent des informations à partir du contenu publié par l'intermédiaire d'un CMS intranet, mais ne disposent pas d'une interactivité avancée.

Exemple: Un petit cabinet d'avocats utilise un site web interne doté d'une fonctionnalité de recherche de base pour l'emplacement de politiques ou de documents spécifiques.

2. Moteurs de recherche pour portails d'employés

Conçus pour les répertoires dynamiques d'employés, ces moteurs permettent d'accéder rapidement aux directives de l'organisation, aux processus essentiels et aux ressources fréquemment mises à jour.

Exemple: Un service des ressources humaines utilise un moteur de recherche de portail pour aider les employés à trouver des checklists d'intégration, des documents sur les avantages sociaux et des supports de formation.

3. Moteurs de recherche pour intranet social

Ces moteurs mettent l'accent sur les personnes et la collaboration, facilitant la recherche de mises à jour d'équipes, de profils de collègues et de ressources partagées.

Exemple: Une entreprise technologique internationale utilise un outil de recherche intranet social pour connecter les employés entre les départements, permettant des recherches sur l'historique des discussions de l'équipe ou sur l'expertise

4. Moteurs de recherche intranet Front-door

Moteurs de recherche centralisés qui servent de point d'entrée à tous les outils organisationnels, intégrant de multiples systèmes et plateformes en une seule expérience de recherche.

Exemple: Une équipe marketing utilise un moteur de recherche intranet à porte d'entrée pour localiser les fichiers de campagne stockés à travers Google Drive, Slack et le système CRM.

5. Moteurs de recherche de sites web externes

Ces moteurs alimentent les intranets hébergés dans le cloud, permettant une collaboration interdépartementale et en temps réel transfert de connaissances en temps réel au-delà des réseaux internes.

Exemple: Une organisation multinationale utilise un moteur de recherche intranet externe pour faciliter la collaboration entre les bureaux distants, en veillant à ce que tout le monde ait accès aux informations les plus récentes outils de gestion de projet .

La mise en œuvre d'un moteur de recherche pour l'intranet implique un forfait réfléchi, une intégration transparente du système et un alignement sur les objectifs de votre organisation.

Suivez les étapes suivantes pour un déploiement réussi :

Étape 1 : Évaluer les besoins de l'organisation

Identifiez les principales difficultés rencontrées par les employés lorsqu'ils recherchent des informations. Réalisez des sondages ou des entretiens pour comprendre l'étendue des données à indexer, les attentes des utilisateurs et les fonctions spécifiques requises.

Étape 2 : Choisir le bon type de moteur de recherche

Évaluez les solutions de recherche intranet disponibles en fonction de fonctionnalités telles que le NLP, la recherche fédérée et l'analyse. Tenez compte de l'évolutivité, des capacités d'intégration et de la compatibilité avec votre pile technologique actuelle.

Étape 3 : Planifier les sources de données

Dressez une liste de tous les référentiels à inclure, tels que systèmes de gestion des documents , le stockage cloud et les plateformes de collaboration. Assurez-vous que le moteur de recherche peut se connecter à ces sources par le biais d'API ou de connecteurs.

Étape 4 : Prévoir la sécurité et les permissions

Mettez en place des protocoles de sécurité robustes pour vous assurer que les informations sensibles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés. Utilisez le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour respecter les hiérarchies organisationnelles et les exigences en matière de confidentialité.

Étape 5 : Indexer et organiser le contenu

Paramétrer l'indexation afin de s'assurer que toutes les informations pertinentes sont disponibles sont organisés et consultables. Utilisez l'étiquetage et la catégorisation des métadonnées pour améliorer la précision et la pertinence des résultats de la recherche.

Étape 6 : Configurer et tester

Personnalisez l'interface et les fonctions du moteur de recherche pour les aligner sur les flux de travail de l'organisation. Effectuez des tests rigoureux avec différents groupes d'utilisateurs afin de corriger les bugs, d'affiner les filtres et de garantir la facilité d'utilisation.

Étape 7 : Former les employés

Organisez des sessions de formation pour familiariser les employés avec les fonctionnalités, les raccourcis et les bonnes pratiques du moteur de recherche. Créez des guides de référence rapide et des tutoriels vidéo pour une assistance continue.

💡Pro Tip: Wondering how to organiser les fichiers et les dossiers sur un Mac ?

Voici quelques stratégies à suivre :

Créer une structure de dossier principal pour les grandes catégories 📁

Utiliser des étiquettes et des libellés de couleur pour organiser visuellement les fichiers 🔖

Archiver les anciens fichiers pour désencombrer et rester concentré sur le travail en cours 🗂️

S'appuyer sur la recherche Spotlight pour retrouver rapidement les documents égarés 🔍

Surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre d'un moteur de recherche intranet

L'introduction d'un moteur de recherche intranet peut s'avérer difficile, avec des obstacles allant des complexités techniques aux problèmes d'adoption par les utilisateurs. Il est essentiel de s'attaquer à ces problèmes de manière proactive pour assurer la réussite du déploiement.

Défi 1 : Connexion de sources de données disparates et incompatibles

Les organisations s'appuient souvent sur un mélange de systèmes hérités, de plateformes cloud et de serveurs sur site qui ne sont pas conçus pour travailler ensemble. L'intégration de ces diverses sources dans un moteur de recherche unique nécessite des API ou des intergiciels personnalisés. Sans un forfait adéquat, les incompatibilités peuvent entraîner des silos de données et des résultats de recherche incomplets, frustrant ainsi les utilisateurs.

Solution: Effectuer un audit approfondi de toutes les sources de données et faire appel à des experts en intégration dès le début du processus. Développez ou achetez des logiciels intermédiaires capables de faire le lien entre ces systèmes, et standardisez les formes de données lorsque c'est possible afin de garantir la compatibilité.

Défi 2 : Assurer la sécurité sans créer d'obstacles

L'équilibre entre la sécurité de l'accès aux données et la facilité d'utilisation est un obstacle clé. Des permissions trop restrictives peuvent empêcher les employés de trouver les informations dont ils ont besoin, tandis qu'une sécurité laxiste risque d'exposer des données sensibles. Les contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC) et la conformité aux réglementations en matière de confidentialité des données ajoutent à la complexité.

Solution: Mettre en place un système RBAC robuste adapté aux rôles et responsabilités de l'organisation. Utilisez la classification des données pour définir clairement les niveaux d'accès et automatisez les permissions dans la mesure du possible. Examinez régulièrement les journaux d'accès afin d'identifier et de résoudre les problèmes de sécurité tout en maintenant une expérience utilisateur transparente.

Défi 3 : Surmonter la résistance au changement

Les employés sont souvent réticents à l'égard des nouveaux outils, en particulier lorsqu'ils bouleversent les habitudes flux de travail de la gestion documentaire . Si le moteur de recherche est perçu comme trop compliqué ou ne donne pas de résultats immédiats, les taux d'adoption chutent.

Solution: Déployez le moteur de recherche avec un forfait de formation bien structuré et une stratégie de déploiement par étapes. Créez des guides de l'utilisateur simples, organisez des sessions interactives et veillez à ce que des canaux d'assistance réactifs soient disponibles. Utilisez le retour d'information des premiers utilisateurs pour affiner l'outil avant sa mise en œuvre complète.

La recherche connectée de ClickUp transforme la façon dont les équipes accèdent à l'information et la gèrent en brisant les silos et en intégrant des applications externes comme Google Drive, Slack et Dropbox. Cet outil de recherche avancée permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches en toute transparence dans l'ensemble de leur pile technologique, des fichiers locaux aux plateformes basées sur le cloud.

Le moteur de recherche apprend du comportement de l'utilisateur pour fournir des résultats de plus en plus pertinents et personnalisés. Qu'il s'agisse de documents, de tâches ou de liens, l'outil s'adapte aux flux de travail individuels pour des recherches plus rapides et plus intuitives.

Les algorithmes de recherche de ClickUp sont conçus pour récupérer les résultats "en un clin d'œil", ce qui en fait l'un des outils les plus rapides du marché.

En outre, les utilisateurs peuvent ajouter des raccourcis personnalisés, stocker des snippets pour plus tard ou créer directement des tâches à partir des résultats de recherche. Cette fonctionnalité transforme la recherche en un processus exploitable, ce qui permet de rationaliser encore davantage les flux de travail.

L'optimisation de votre moteur de recherche d'entreprise implique de tirer parti d'outils, de processus et d'informations innovants pour créer une expérience de recherche intuitive, rapide et utile.

La documentation des processus de notre équipe et gestion des tâches _en un seul endroit nous permet de gagner du temps dans nos recherches. Il nous fournit également une source unique de vérité pour l'information

Victoria Berryman, responsable des opérations de marketing chez Seequent

Conseils pour optimiser les expériences de recherche sur l'intranet

Voici quelques stratégies uniques pour améliorer vos performances de recherche :

1. Incorporer l'analyse comportementale pour affiner les résultats

Analysez le comportement des utilisateurs pour comprendre ce que les employés recherchent le plus souvent, quelles requêtes échouent et quel contenu est fréquemment consulté. Utilisez ces données pour affiner l'indexation et ajouter des métadonnées pertinentes. Les analyses comportementales garantissent que votre moteur de recherche évolue en fonction de l'utilisation réelle, et non de suppositions.

2. Créer des passerelles de recherche multiplateformes

Permettez des recherches unifiées dans plusieurs outils et applications comme Slack, GitHub et Figma. La recherche fédérée garantit que les employés peuvent trouver des informations pertinentes à partir de diverses plateformes de recherche d'entreprise sans changer d'interface.

3. Mettre en œuvre la recherche visuelle pour les données non textuelles

Pour les organisations qui s'appuient fortement sur le multimédia, l'intégration de fonctions de recherche visuelle alimentées par l'IA peut améliorer considérablement les fonctionnalités de l'intranet.

Les employés peuvent effectuer des recherches à l'aide d'images, de diagrammes ou de contenus vidéo, ce qui leur permet d'accéder rapidement et efficacement à des ressources multimédias pertinentes. Cela élargit la valeur de l'intranet au-delà des requêtes traditionnelles basées sur le texte, en fournissant une expérience de recherche plus dynamique et plus complète.

4. Optimisation de la recherche par la foule

Créez une boucle de rétroaction interne en permettant aux employés de noter ou de signaler les résultats de recherche. Cette contribution en temps réel permet d'améliorer les algorithmes de classement et favorise le sentiment de propriété chez les utilisateurs.

Associez à cela des mesures incitatives telles que des badges "Top Contributeur" pour encourager la participation.

Il connecte les applications externes et centralise toutes les données de travail, offrant une précision de recherche et une efficacité inégalées. Vous pouvez utiliser Le moteur de recherche ClickUp IA pour créer des résumés automatiques, des résumés rapides et des mises à jour sur la progression des tâches, réduisant ainsi les saisies manuelles et améliorant la pertinence des recherches.

Voici quelques stratégies supplémentaires pour maximiser l'efficacité de la recherche sur l'intranet :

Utiliser le traitement du langage naturel (NLP): Intégrer le NLP pour améliorer la capacité du moteur de recherche à comprendre les requêtes conversationnelles. Cela aide le système à traiter des recherches plus complexes, ce qui permet aux employés de trouver plus facilement des résultats pertinents, même lorsqu'ils utilisent un langage informel ou ambigu

Intégrer le NLP pour améliorer la capacité du moteur de recherche à comprendre les requêtes conversationnelles. Cela aide le système à traiter des recherches plus complexes, ce qui permet aux employés de trouver plus facilement des résultats pertinents, même lorsqu'ils utilisent un langage informel ou ambigu Mettre à jour et auditer régulièrement le contenu: Veiller à ce que le contenu obsolète ou non pertinent soit régulièrement examiné et supprimé. Mettez en œuvre des audits de contenu et des mises à jour continues pour maintenir la pertinence, la précision et l'efficacité du moteur de recherche, en veillant à ce que les employés trouvent toujours les informations les plus récentes

Veiller à ce que le contenu obsolète ou non pertinent soit régulièrement examiné et supprimé. Mettez en œuvre des audits de contenu et des mises à jour continues pour maintenir la pertinence, la précision et l'efficacité du moteur de recherche, en veillant à ce que les employés trouvent toujours les informations les plus récentes Intégrer des recommandations alimentées par l'IA : Utiliser des moteurs de recommandation pilotés par l'IA pour suggérer des documents, des tâches ou des personnes pertinents en fonction du comportement de recherche. Cela aide les employés à découvrir des contenus qu'ils n'auraient peut-être pas pensé à rechercher, améliorant ainsi à la fois l'expérience de recherche et la productivité

Utiliser des moteurs de recommandation pilotés par l'IA pour suggérer des documents, des tâches ou des personnes pertinents en fonction du comportement de recherche. Cela aide les employés à découvrir des contenus qu'ils n'auraient peut-être pas pensé à rechercher, améliorant ainsi à la fois l'expérience de recherche et la productivité Optimiser pour la recherche mobile: Assurez-vous que le moteur de recherche de votre intranet fonctionne bien sur les appareils mobiles afin que les employés télétravail puissent facilement rechercher des informations en déplacement. À mesure que les effectifs deviennent plus flexibles, l'accès mobile est essentiel pour une productivité sans faille

Optimisez vos processus de recherche intranet avec ClickUp

La mise en œuvre et l'optimisation d'un moteur de recherche intranet n'est que la première étape. Pour vraiment maximiser son potentiel, les organisations doivent s'assurer qu'il s'intègre parfaitement aux flux de travail, qu'il assiste les équipes d'assistance à distance et qu'il évolue en fonction des besoins.

Un moteur de recherche efficace n'est pas seulement un outil - il doit permettre aux employés de simplifier la gestion des connaissances, d'améliorer l'accessibilité et de favoriser la collaboration.

C'est là que ClickUp se distingue. Avec ses connaissances alimentées par l'IA, son intégration sans effort avec plus de 20 applications et ses résultats personnalisés, ClickUp transforme la recherche sur le lieu de travail en un véritable stimulant de la productivité. Qu'il s'agisse de rationaliser les flux de travail, de décloisonner les silos ou de permettre une collaboration plus intelligente, ClickUp veille à ce que chaque recherche vous rapproche de vos objets.

Êtes-vous prêt à utiliser tout le potentiel des environnements de travail intelligents et connectés ?

Inscrivez-vous à ClickUp et faites l'expérience d'une nouvelle ère d'efficacité de recherche et de productivité au travail dès aujourd'hui ! 🚀