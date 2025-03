Logiciel Jira et gestion du travail : Trouver la bonne solution

Disclaimer: Jira Work Management et Jira Software ont été fusionnés en une plateforme commune en mai 2024 . Cet article examine les différentes fonctionnalités de chaque outil telles qu'elles existaient avant la fusion et la nouvelle offre fusionnée afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées sur les fonctions de la plateforme.

À faites-vous souvent l'impression d'être débordé en essayant de tout garder sur les rails ? Gérer les tâches dues, respecter les réunions et assurer l'alignement de l'équipe peut être un défi.

Mais avec le bon logiciel à vos côtés, ce n'est pas une fatalité ! En début d'année, Atlassian a fusionné deux offres de poids - Jira Work Management et Jira Software - en une seule.

Cet article de blog compare les anciennes offres Jira Work Management et Jira Software, les raisons pour lesquelles elles étaient distinctes et les avantages apportés par la nouvelle version fusionnée de Jira.

**Jira a été lancé en 2002 en tant que logiciel de suivi des bugs destiné aux développeurs de logiciels. Au fil du temps, Atlassian a étendu ses capacités pour répondre à diverses équipes à travers les industries.

Qu'est-ce que la gestion du travail Jira ?

Jira Work Management est la réponse d'Atlassian aux besoins des équipes d'entreprise. Elle offre une plateforme complète pour la planification, la collaboration, la livraison et les rapports synchronisés, le tout en un seul endroit.

via Gestion du travail dans Jira Jira Work Management a été conçu pour assister les activités quotidiennes de diverses équipes. Il comprend des modèles préconfigurés, des calendriers, des échéanciers et des tableaux Kanban pour afficher les tâches, les échéances et la progression.

Grâce à cette plateforme, les équipes RH pouvaient facilement gérer les processus d'onboarding, les équipes marketing pouvaient forfaiter leurs campagnes de manière efficace et les départements financiers pouvaient suivre les approbations sans problème.

Les fonctionnalités de la gestion du travail de Jira

Jira Mon travail possède diverses fonctionnalités uniques qui le positionnent parmi les meilleurs outils de gestion de projet :

Fonctionnalité #1 : Modèles personnalisables

Jira Work Management propose des modèles personnalisables pour diverses fonctions Business, telles que les ressources humaines, le marketing et les finances.

Que vous planifiez un processus d'onboarding, lanciez votre premier projet ou créiez une campagne de marketing, ces modèles vous ont aidé à démarrer rapidement et vous ont permis de ne manquer aucune étape importante.

Vous pouvez même les adapter aux besoins de votre équipe pour qu'ils correspondent à votre flux de travail.

Fonctionnalité n° 2 : Suivi visuel grâce aux tableaux Kanban

Il peut être difficile de suivre toutes les tâches simultanément. Gestion de projet Jira suivi visuel visant à vous simplifier la vie en vous aidant à visualiser vos flux de travail.

Vous pouviez simplement gérer les tâches et les déplacer d'une étape à l'autre - de À faire à En cours à Terminé - par glisser-déposer.

De cette manière, tous les membres de votre équipe connaissaient le statut des tâches en un coup d'œil, ce qui permettait d'assurer la fluidité du travail.

Fonctionnalité n° 3 : Rapports et analyses

Les outils de rapports vous ont permis de générer des échéanciers pour les projets Business, de suivre les taux d'achèvement des tâches et de comprendre la charge de travail de l'équipe, ce qui vous a permis de repérer rapidement les points à améliorer et d'optimiser l'efficacité de votre équipe.

Les informations de Jira Mon travail ont été conçues pour aider les responsables d'entreprise à prendre des décisions éclairées et à s'assurer que les ressources sont allouées de manière efficace.

Qu'est-ce que le logiciel Jira ?

Le logiciel Jira a été conçu pour les équipes logicielles qui suivent les méthodologies Agile. Il constituait le hub central pour les développeurs, les testeurs et les chefs de projet.

Qu'il s'agisse de gérer des sprints ou des bugs, le logiciel Jira a permis de créer un flux de travail unifié.

via Logiciel Jira Jira Software a longtemps été privilégié par les équipes techniques pour ses capacités robustes de gestion de l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Il a fourni l'environnement parfait pour que les équipes Agile puissent travailler efficacement, de la planification du sprint au suivi des bugs et à la publication des produits.

Fonctionnalités du logiciel Jira

Jira Software offrait un large intervalle de fonctionnalités spécialement conçues pour les développeurs, ce qui permettait à tout le monde de rester sur la même page, de la planification au déploiement :

Fonctionnalité n° 1 : Tableaux agiles (Scrum et Kanban)

Jira Software a fourni des tableaux Scrum et Kanban pour aider les équipes à gérer leurs projets de manière visuelle. Les tableaux Scrum sont idéaux pour les projets basés sur des sprints, tandis que les tableaux Kanban apportent une assistance à la gestion continue du flux de travail.

Ces tableaux de Jira Software permettaient aux équipes de voir ce qui était en cours, ce qui était bloqué et ce qui était terminé, facilitant ainsi l'efficacité des réunions de synthèse et des forfaits de planification.

Fonctionnalité n° 2 : Intégration avec les outils de développement

Jira Software s'est facilement lié à des outils tels que GitHub et Bitbucket, permettant aux développeurs de lier leur code directement aux tâches. Cela a rendu l'ensemble du processus de développement plus transparent et connecté.

L'intégration entre le code et les tâches a permis de s'assurer que toutes les parties prenantes, y compris les développeurs, les testeurs et les responsables, étaient sur la même page tout au long du processus de développement.

Fonctionnalité n° 3 : flux de travail personnalisés

Les équipes ont pu créer des flux de travail adaptés à leurs besoins en matière de développement - suivi des bugs, examen du code ou gestion des versions - afin que le logiciel s'intègre parfaitement à leur processus de travail.

Cette personnalisation a permis aux équipes de développement d'adapter Jira à leurs processus exacts, qu'elles travaillent sur des versions de produits complexes ou sur des itérations rapides.

Gestion du travail Jira Vs. logiciel Jira

À première vue, ces deux outils se ressemblent beaucoup, mais comment se sont-ils distingués l'un de l'autre ? Eh bien, il y avait quelques caractéristiques déterminantes pour chacun d'entre eux.

Fonctionnalité Gestion du travail Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira Logiciel Jira **Logiciel Jira La cible : les équipes Business comme les RH, le marketing et la finance. Les équipes de développement Agile, comme les développeurs et les testeurs Capacité d'intégration - Intégration avec des outils Business tels que Slack et Google Workspace - Intégration avec des outils de développement tels que GitHub et GitLab - Capacité d'intégration - Intégration avec des outils d'entreprise tels que Slack et Google Workspace - Intégration avec des outils de développement tels que GitHub et GitLab - Capacité d'intégration - Intégration avec des outils d'entreprise tels que Slack et Google Workspace - Intégration avec des outils de développement tels que GitHub et GitLab - Intégration avec des outils de développement tels que GitHub et GitLab - Intégration avec des outils de développement tels que GitHub et GitLab La complexité de la gestion de projet : Idéal pour un suivi de projet simple sans complexité technique. Conçu pour la gestion du développement de logiciels complexes et le suivi des bugs Types de vues des tâches : Calendrier, Liste, Tableau, Échéancier, Scrum et Kanban Accessibilité - Conçu pour les utilisateurs non techniques - Adapté à la gestion de projet Agile - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité - Accessibilité Visualiser les calendriers de campagne ou les processus d'onboarding Gérer les sprints et les flux de travail de livraison continue Types de rapports : rapports de base pour le suivi des échéanciers et de la progression, rapports avancés comme les diagrammes de vélocité et les diagrammes d'épuisement (burndown) Sprints de gestion : Fournit un aperçu aux gestionnaires pour voir ce qui est en cours, en retard ou bloqué Essentiel pour évaluer la performance du sprint et faire des ajustements

Examinons certaines de ces différences clés plus en détail :

Fonctionnalité #1 : Cibler les utilisateurs et les équipes

Jira Work Management ciblait les équipes Business, offrant une solution conviviale pour la gestion des opérations quotidiennes telles que les processus marketing et RH.

Elle s'intègre aux outils qu'elles utilisent fréquemment, tels que Slack et Google environnements de travail. Jira Software, en revanche, s'adressait aux équipes de développement agile, en s'intégrant aux outils de développement tels que GitHub et GitLab et en se concentrant sur les flux de travail techniques.

Jira Work Management a été créé pour ceux qui ont besoin d'un suivi de projet et d'une gestion des tâches simples, sans complexité technique. Il était parfait pour les utilisateurs de l'entreprise qui ne sont pas forcément familiarisés avec le développement de logiciels.

En revanche, Jira Software a été conçu pour les équipes travaillant avec des méthodologies Agile, en se concentrant sur le développement de logiciels, le suivi des bugs et la planification des itérations.

Fonctionnalité #2 : Créer et afficher des tâches

Un projet de gestion du travail Jira offrait des vues flexibles des tâches, telles qu'un calendrier, une liste, un tableau et un échéancier, ce qui le rendait accessible aux utilisateurs non techniques.

Ces différentes vues permettaient aux équipes d'organiser leur travail de la manière la plus adaptée à leurs besoins, qu'il s'agisse de visualiser les évènements à venir sur un calendrier de campagne ou d'afficher une liste détaillée des tâches d'onboarding.

Un projet de Jira Software a fourni des tableaux Kanban et Scrum spécialement conçus pour la gestion de projet Agile. Ces affichages sont adaptés pour aider les équipes techniques à gérer efficacement leurs flux de travail.

Par instance, les tableaux Scrum sont excellents pour les projets basés sur le sprint, où les tâches sont divisées en périodes délimitées dans le temps, tandis que les tableaux Kanban sont utilisés pour la livraison continue et la visualisation de la progression.

Fonctionnalité #3 : Produire des rapports et des analyses

Jira Work Management a fourni des rapports de base pour suivre les échéanciers et l'avancement des projets d'entreprise, ce qui est crucial pour les équipes d'entreprise qui doivent comprendre la progression de leurs projets JWM.

Ces rapports conviviaux de Jira Work Management donnaient aux responsables un aperçu de ce qui était en suivi, de ce qui était en retard et de l'endroit où des goulets d'étranglement pouvaient se produire.

D'autre part, le logiciel Jira offrait des perspectives avancées, notamment des diagrammes de vélocité, des diagrammes d'épuisement et des rapports de sprint. Ces outils sont essentiels pour les équipes Agile qui doivent évaluer leurs performances au cours des sprints, ajuster les forfaits à mi-parcours et s'assurer qu'elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs.

Jira Software est donc idéal pour les équipes techniques qui souhaitent affiner leurs processus et s'améliorer en permanence.

Fonctionnalité #4 : Structure et personnalisation du flux de travail

La gestion du travail de Jira fournissait des flux de travail préconfigurés conçus pour répondre aux besoins des équipes d'entreprise sans nécessiter de longues réunions d'installation. Cet outil contenait tout ce dont vous aviez besoin pour démarrer.

Vous pouviez automatiser les tâches de routine et même utiliser des flux de travail prédéfinis avec un minimum de personnalisation. L'objectif était de vous aider à achever les tâches au lieu de gérer le logiciel.

En revanche, le logiciel Jira proposait des flux de travail avancés et hautement personnalisables. Les équipes pouvaient définir autant d'étapes de flux de travail que nécessaire, et chaque étape pouvait être assortie de conditions, d'approbations et de déclencheurs spécifiques.

Il est également possible d'utiliser plusieurs flux de travail par projet afin de gérer plus facilement les projets complexes.

🏆Winner: Bien qu'ils ciblent des utilisateurs et des cas d'utilisation différents, il y avait également beaucoup de chevauchements entre Jira Work Management et Jira Software.

Bien qu'il soit difficile de désigner un gagnant clair entre ces deux logiciels, leur successeur coche définitivement toutes les bonnes Box en combinant les meilleures fonctionnalités des deux.

Jira - Une combinaison de Jira Work Management et de Jira Software

En fusionnant ces deux outils, Atlassian a créé une plateforme tout-en-un plus puissante qui facilite la collaboration pour divers types de flux de travail et de problèmes.

La Jira unifiée est adaptée aux différents flux de travail de l'organisation, y compris les équipes techniques et non techniques. Elle offre une plus grande valeur grâce à une communication intégrée, des objectifs partagés et de meilleures perspectives.

Fonctionnalités de Jira

Jira introduit de nouvelles fonctionnalités de collaboration et de communication pour les utilisateurs de Jira Software et de Jira Work Management, en plus des fonctionnalités préexistantes de ses prédécesseurs :

Suivi des objectifs

via Logiciel Jira La nouvelle plateforme Jira vous permet de définir des objectifs directement dans les affichages de tâches de Jira, ce qui facilite la coordination du travail quotidien avec des objets plus larges.

Cette fonctionnalité permet aux équipes d'avoir une vue d'ensemble et de s'assurer que chaque tâche contribue à la réussite globale d'un projet ou d'un objectif Business.

Raccourcis pilotés par l'IA

La fonctionnalité de répartition du travail de Jira, alimentée par l'IA, aide à diviser les problèmes de haut niveau (surnommés "épiques" sur Jira) en problèmes plus petits, ce qui permet aux équipes de se concentrer davantage sur la progression plutôt que sur l'installation.

Cela inclut l'automatisation pilotée par l'IA et les traductions du langage naturel vers le langage de requête Jira (JQL) pour une meilleure efficacité. En automatisant les tâches répétitives, les équipes peuvent consacrer plus de temps au travail créatif et stratégique, ce qui améliore la productivité.

Vue Liste

via Atlassian Outre les vues Tableau et Échéancier bien connues, la vue Liste est parfaite pour ceux qui s'épanouissent dans la gestion de type tableur, en particulier les équipes marketing et opérationnelles.

L'édition en cours permet de gérer des arriérés importants, d'effectuer des mises à jour en masse, d'assigner des tâches et de lier les mêmes éléments de projet à des objectifs.

Vous avez besoin d'un champ personnalisé ? Vous pouvez le configurer et l'ajouter directement dans la vue Liste pour une gestion de projet transparente.

Intégration avec Confluence et Loom

Les intégrations de Jira avec Confluence et Tableau blanc favorisent une collaboration asynchrone efficace, permettant aux idées du tableau blanc de devenir des tâches exploitables en un clic.

Cette intégration permet aux équipes de faire des brainstormings efficaces, même si elles travaillent à distance, et garantit que les idées précieuses ne se perdent pas dans les notes de réunion.

Grâce à cette fusion, les utilisateurs de Jira Work Management et de Jira Software bénéficient d'une expérience unifiée, préservant les flux de travail existants tout en ajoutant davantage d'outils de collaboration.

Cela signifie que les équipes Business peuvent bénéficier des fonctionnalités Agile, et que les équipes techniques peuvent utiliser des modèles d'entreprise, le tout dans le même environnement, garantissant une communication et un flux de travail plus fluides.

Prix de Jira

Free Forever forever pour 10 utilisateurs

pour 10 utilisateurs Standard: À partir de 8,60 $ par utilisateur/mois

À partir de 8,60 $ par utilisateur/mois Premium: À partir de 17 $ par utilisateur/mois

À partir de 17 $ par utilisateur/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Mon travail Management Vs. Jira Software sur Reddit

Sur Reddit, le Débat sur la gestion du travail de Jira contre le logiciel Jira divise les utilisateurs en fonction de leurs cas d'utilisation et de leurs besoins individuels.

Par exemple, Redditor @TechnicalBid1811 se sent Jira Software est le bon choix lorsqu'il s'agit de besoins spécifiques, comme les accords de niveau de service (SLA) :

Si tous vos utilisateurs sont des utilisateurs de JWM, alors JWM peut suffire. Le JSM vous donne des clients. Avec JWM, vous ne bénéficiez pas des commentaires des clients internes et externes, ni des accords de niveau de service. De plus, avec JSM premium, vous obtenez Opsgenie, Assets ou les modèles de projet JSM. Tout dépend donc de vos besoins actuels et futurs

Tous s'accordent également à dire que la fusion rend la plateforme Jira plus polyvalente et plus précieuse, notamment en ce qui concerne la collaboration entre les utilisateurs techniques et non techniques.

Comme le souligne l'utilisateur de Reddit @christophersonne l'a dit :

Pas de piège, il s'agit juste de combiner deux produits très liés et d'ajouter Atlas, qui va être génial pour certaines équipes (Et ajoute quelques nouvelles fonctions à Jira) en un seul produit qui couvre beaucoup plus de cas d'utilisation pour les équipes.

_Ce n'est qu'une des nombreuses nouvelles fonctionnalités et produits à venir, et c'est une bonne décision de la part d'Atlassian

Rencontre avec ClickUp - la meilleure alternative à Jira Gestion du travail vs. logiciel Jira

Bien que Jira offre de solides fonctionnalités, que se passerait-il s'il existait une solution unique allant au-delà des capacités fusionnées de Jira Work Management et de Jira Software ?

Rencontre ClickUp -la toute application pour le travail. Oui, nous ne plaisantons pas.

ClickUp est la seule appli de gestion du travail qui s'adresse à la fois aux développeurs et aux équipes non techniques sans qu'ils aient besoin de plusieurs abonnements à des apps de gestionnaires de tâches, des outils de gestion des connaissances et de gestion des documents, des apps de communication et des assistants IA

Pourquoi ?

Parce qu'elle combine votre travail et vos discussions en une seule et même plateforme puissante. Comparé à Jira , ClickUp offre plusieurs fonctionnalités avancées, notamment plus de 1 000 modèles personnalisables, une IA contextuelle et native, un chat intégré et même un constructeur d'automatisation en langage naturel, afin de gagner du temps, d'organiser les tâches et de travailler en synchronisation avec votre équipe.

ClickUp's One-Up #1 : Gestion de projet tout-en-un La plate-forme de gestion de projet de ClickUp intègre le suivi de projet, la collaboration documentaire, le suivi du temps, les tableaux de bord en temps réel et l'automatisation dans une plateforme unique et intuitive. Cela contraste avec Jira, qui se concentre principalement sur le suivi des problèmes et la gestion de projet agile.

En outre, ClickUp permet aux utilisateurs de personnaliser en profondeur les flux de travail des projets, en s'adaptant aux différents besoins des équipes sans la complexité souvent associée aux configurations de Jira.

ClickUp met également l'accent sur la collaboration au sein de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires attribués, les tâches assignées et les documents partagés, facilitant ainsi une meilleure communication entre les membres de l'équipe.

Gérer facilement des projets logiciels complexes en les divisant en tâches plus petites et traçables avec la plateforme de gestion de projet ClickUp ClickUp Brain clickUp Brain, l'IA contextuelle de ClickUp, accélère la planification et l'exécution des projets. Sa gestion de projet par IA génère automatiquement des sous-tâches basées sur des descriptions de tâches, décomposant efficacement des tâches plus importantes en composants gérables.

Il automatise également la création de résumés de projets, de mises à jour de la progression et d'éléments d'action. Cette fonctionnalité réduit l'effort manuel requis pour les mises à jour de routine, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur des tâches plus stratégiques tout en maintenant la visibilité et l'alignement du projet.

Interrogez ClickUp Brain en langage naturel pour découvrir des réponses à partir de vos tâches, documents et personnes

De plus, avec sa gestion des connaissances par IA, vous pouvez obtenir des réponses rapides aux questions sur les tâches, les documents et les membres de l'équipe, sans passer au crible plusieurs documents ou listes de tâches, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la prise de décision. Le résultat ? Vous et votre équipe restez productifs et efficaces dans toutes les situations.

Configurez des flux de travail automatisés en utilisant un anglais simple avec ClickUp Brain et ClickUp Automations

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automatisations, vous pouvez créer des séquences d'automatisation sur mesure avec des actions, des déclencheurs et des conditions conçus pour réduire les tâches répétitives et minimiser les erreurs en automatisant les processus de routine.

Pour ceux qui préfèrent les solutions prêtes à l'emploi, ClickUp offre une bibliothèque de recettes d'automatisation préconstruites qui peuvent être rapidement mises en œuvre pour améliorer l'efficacité sans installation approfondie.

Cela permet à votre équipe de se concentrer sur le travail à fort impact plutôt que de s'enliser dans des tâches manuelles.

ClickUp's One-Up #2 : Amélioration de la collaboration et de la visibilité

ClickUp assiste les cycles de développement de logiciels de bout en bout avec des vues projet hautement personnalisables, telles que des tableaux Kanban, des échéanciers, des diagrammes de Gantt et des tableaux de bord pour la gestion de la charge de travail.

Grâce à la collaboration en temps réel et à la gestion des tâches fonctionnalités, ClickUp facilite la tâche des équipes de développement de logiciels de rester synchronisées, même lorsqu'elles travaillent dans différents départements.

Il fournit également des intégrations natives avec des outils tels que GitHub, Slack et Zoom, offrant une connexion sans effort à travers différents canaux de communication et réseaux.

Aller plus vite avec des flux de travail flexibles et se connecter en un seul endroit avec ClickUp

Alors que ClickUp Sprints facilitent le développement Agile, Tableaux de bord ClickUp offrent une collaboration visuelle personnalisable en temps réel, aidant les équipes à suivre la progression, à repérer les tendances et à gérer efficacement les charges de travail.

_Nos ingénieurs et nos chefs de produit s'enlisaient dans des mises à jour de statut manuelles entre Jira et d'autres outils. Avec ClickUp, nous avons regagné des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie des produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing

Nick Foster, directeur des produits chez Presse Lulu

ClickUp's One Up #3 : Gestion avancée des tâches

ClickUp offre un système de gestion des tâches flexible et riche en fonctionnalités qui le positionne comme un solide.. alternative à Jira . Avec ClickUp, les tâches deviennent plus que de simples choses à faire - elles se transforment en flux de travail entièrement personnalisables.

Collaborez en toute transparence et rationalisez la gestion des tâches avec ClickUp Tasks ClickUp Tâches vous permet de forfaiter, d'organiser et de collaborer sur n'importe quel flux de travail d'un projet. Vous pouvez facilement personnaliser les statuts de progression, définir des niveaux de priorité, ajouter des champs personnalisés pour le contexte et lier les dépendances pour avoir une vue d'ensemble de vos forfaits.

En outre, la collaboration devient transparente car les membres de l'équipe peuvent commenter directement les tâches, partager des mises à jour et joindre des pièces jointes, ce qui permet d'informer en temps réel toutes les parties prenantes concernées.

En outre, les membres de l'équipe peuvent commenter directement les tâches, partager les mises à jour et joindre des fichiers, Formulaires ClickUp permettent aux équipes d'améliorer la collecte de données en transformant les envois en tâches, ce qui facilite la saisie des demandes, des commentaires ou des contributions à un projet directement dans votre flux de travail.

ClickUp pricing

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$ par utilisateur/mois

: 7$ par utilisateur/mois Business : 12 $ par utilisateur/mois

: 12 $ par utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à tout forfait payant pour 7$/mois par membre et par espace de travail

Optimisez vos flux de travail avec ClickUp

ClickUp ne se contente pas de suivre Jira ; il redéfinit la gestion de projet en rassemblant tous les outils de travail modernes dans une seule interface.

Il comble le fossé entre les différents flux de travail, en offrant une plateforme unifiée qui évolue en fonction de vos besoins. Alors pourquoi se limiter à Jira ? Avec ClickUp, vous aurez toujours le bon outil à portée de main, ce qui vous aidera à réaliser facilement chaque projet.

Avec ses fonctionnalités de gestion des tâches, prêt à l'emploi modèles de gestion de projet prêts à l'emploi et des fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse, ClickUp aide les entreprises et les particuliers à gérer leurs projets rationaliser les processus comme jamais auparavant. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et transformez la façon dont vous et votre équipe collaborez - plus de compromis, juste une gestion de projet sans effort du début à la fin.