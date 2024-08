ClickUp vs. Jira : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

À la recherche de un logiciel de gestion de projet pour vous aider à gérer des projets complexes ?

De nos jours, les projets peuvent impliquer de multiples parties prenantes et processus, qui nécessitent tous une coordination minutieuse. Le bon logiciel de gestion de projet peut faire la différence entre la réussite et le "presque là".

Mais lequel choisir - ClickUp ou Jira ?

Les deux sont des outils puissants qui promettent de rationaliser les flux de travail augmentent la productivité et vous aident à mener la barque à bon port. Mais quel est celui qui règne en maître ?

Voici un aperçu de ClickUp vs. Jira, comparant les fonctionnalités de base, la convivialité, les avantages, etc. pour vous aider à prendre une décision quel outil choisir .

Qu'est-ce que ClickUp?

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui vous offre un espace unifié pour le forfait, la collaboration et l'exécution de projets de toutes formes et tailles.

affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0_

ClickUp aide les équipes à travailler plus intelligemment. Son interface intuitive et conviviale permet à chaque membre de l'équipe de gérer facilement les projets livrables et ace leurs rôles.

Fonctionnalités ClickUp

Examinons les trois principales fonctionnalités de ClickUp :

Fonctionnalité #1 Fonctionnalités de la gestion de projet agile

ClickUp est conçu pour la collaboration et la flexibilité et dispose de multiples fonctionnalités pour assister la gestion de projet agile. Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp incluent :

Tableaux Kanban: Organisez et priorisez les tâches à travers différentes étapes telles que " À faire ", " En cours " et " Terminé " avec la simplicité du glisser-déposer

surveillez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

Planification et suivi des sprints: Planifiez visuellement les sprints, assignez des tâches à plusieurs membres de l'équipe et suivez la progression avec les diagrammes de burndown

obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue ClickUp Sprint List_

Suivi du temps et rapports:Enregistrez facilement le temps passé sur les tâches et générez des rapports pour analyser les performances de l'équipe, suivre les budgets du projet et identifier les domaines à améliorer

la vue simplifiée de ClickUp vous aide dans le suivi du temps et la gestion des tâches pour chaque membre de l'équipe_

Fonctionnalités #2 Fonctionnalités du logiciel Teams

Conçue pour répondre aux exigences uniques des équipes de développement de logiciels, l'application Logiciel ClickUp peut s'intégrer de manière transparente dans votre cycle de développement de logiciels. Il s'agit essentiellement d'un hub de travail tout-en-un pour le travail d'équipe interfonctionnel avec des flux de travail personnalisés et des fonctionnalités telles que :

Intégrations Git: Connectez-vous directement aux référentiels GitHub et Bitbucket pour suivre les bugs, les problèmes et les demandes de tirage au sein de ClickUp

ClickUp vous permet de tirer facilement des demandes de GitHub et d'autres plateformes à l'aide d'API et de connecteurs

Assistance pour les extraits de code et Markdown: Incorporer des extraits de code et mettre en forme des documents avec Markdown pour une documentation claire et collaborative

Incorporer des extraits de code et mettre en forme des documents avec Markdown pour une documentation claire et collaborative Champs personnalisés et statuts: Adaptez ClickUp à votre processus de développement spécifique en créant des champs personnalisés pour le suivi des bugs, des fonctionnalités ou de toute autre donnée pertinente

créez, modifiez et organisez des champs personnalisés dans ClickUp et simplifiez votre logistique de recherche_

Fonctionnalité #3 Fonctionnalité de rapports/suivi des problèmes

Tout gestionnaire de projet sait que ce sont souvent les problèmes ou les risques mineurs qui deviennent un obstacle pour votre projet livrables du projet . C'est pourquoi ClickUp va plus loin que les simples gestion des tâches pour aider les équipes à naviguer et à signaler les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur le projet. Avec les fonctionnalités des rapports ClickUp, les équipes ont accès à de solides capacités de rapports et de suivi des problèmes

_L'affichage simplifié des tâches de ClickUp vous permet de personnaliser et de catégoriser les tâches pour mieux les différencier, les clarifier et en améliorer la gestion

Tableaux de bord et widgets personnalisables: Obtenez un aperçu en temps réel de la progression du projet, des performances de l'équipe et des indicateurs critiques grâce à des tableaux de bord et des widgets personnalisables

Obtenez un aperçu en temps réel de la progression du projet, des performances de l'équipe et des indicateurs critiques grâce à des tableaux de bord et des widgets personnalisables Rapports détaillés: Générez des rapports détaillés sur des indicateurs tels que le temps passé, l'achèvement des tâches, la charge de travail de l'équipe, etc. afin d'identifier les goulets d'étranglement et d'optimiser les charges de travail

Générez des rapports détaillés sur des indicateurs tels que le temps passé, l'achèvement des tâches, la charge de travail de l'équipe, etc. afin d'identifier les goulets d'étranglement et d'optimiser les charges de travail Surveillance et résolution des erreurs: Surveillez et résolvez efficacement les problèmes, les bogues et les erreurs à l'aide de champs personnalisés, de priorités, d'une collaboration et de flux de travail automatisés

ClickUp est un outil de gestion de projet complet qui simplifie la collaboration, l'organisation et la gestion des projets le suivi de la progression . De plus, il est suffisamment adaptable pour répondre aux besoins de tous, des équipes de marketing qui coordonnent des campagnes aux équipes de développement de logiciels qui gèrent des projets de codage complexes.

ClickUp pricing La structure tarifaire par paliers de ClickUp permet aux équipes de toutes tailles et de toutes complexités de trouver un forfait adapté à leurs besoins uniques en matière de gestion de projet. Qu'il s'agisse d'une startup au budget serré ou d'une grande entreprise à la recherche d'une solution sur mesure, ClickUp offre la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour répondre aux diverses exigences.

ClickUp propose des forfaits gratuits et payants, dont voici un aperçu détaillé :

Free Forever: Idéal pour un usage personnel. Suivez un nombre illimité de tâches et accédez à des fonctionnalités telles que les Tableaux Kanban, les Sprints, l'Assistance 24/7, les documents collaboratifs, les Tableaux Blancs, et plus encore

Idéal pour un usage personnel. Suivez un nombre illimité de tâches et accédez à des fonctionnalités telles que les Tableaux Kanban, les Sprints, l'Assistance 24/7, les documents collaboratifs, les Tableaux Blancs, et plus encore Unlimited : 7$/mois par utilisateur. Stockage, intégrations et tableaux de bord illimités. Débloque toutes les fonctionnalités essentielles de la gestion de projet comme les diagrammes de Gantt, le suivi du temps en natif,Rapports Agilela gestion des ressources, et plus encore

: 7$/mois par utilisateur. Stockage, intégrations et tableaux de bord illimités. Débloque toutes les fonctionnalités essentielles de la gestion de projet comme les diagrammes de Gantt, le suivi du temps en natif,Rapports Agilela gestion des ressources, et plus encore Business : 12 $/mois par utilisateur. Utilisateurs illimités. Ajoute des fonctionnalités avancées comme les champs personnalisés, l'Automatisation, les Objectifs et les cartes mentales. Convient aux équipes en pleine croissance qui recherchent une collaboration et un contrôle accrus

: 12 $/mois par utilisateur. Utilisateurs illimités. Ajoute des fonctionnalités avancées comme les champs personnalisés, l'Automatisation, les Objectifs et les cartes mentales. Convient aux équipes en pleine croissance qui recherchent une collaboration et un contrôle accrus Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée. Idéal pour les grandes équipes ayant besoin d'un ensemble complet de fonctionnalités comme le libellé, les rôles personnalisés, les utilisateurs illimités, les API Enterprise, les permissions avancées et les fonctions complexesgestion de projet ## Qu'est-ce que Jira?

Jira est un nom que la plupart des gestionnaires de projet et des développeurs de logiciels connaissent bien, car c'est l'un des plus anciens et des plus puissants.. outils de gestion de projet axés sur la gestion d'équipes Agile. Développé par Atlassian, le logiciel Jira répond aux divers besoins des projets, en mettant l'accent sur la flexibilité et l'évolutivité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Jira-Teams-View-1400x836.png Vue du projet Teams de Jira /$$img/

affichage des projets d'équipes dans Jira_ via Jira Il divise les projets en morceaux gérables, vous aidant à suivre, planifier, publier, faire des rapports et automatiser vos flux de travail. L'outil comprend également des modèles pour Scrum , Kanban, Bug Tracking, DevOps, et d'autres tâches de gestion de projet, ce qui le rend idéal pour des besoins multiples.

Fonctionnalités de Jira

Similaire à ClickUp et à d'autres logiciels de gestion de projet Alternatives à Jira , il offre d'excellentes fonctionnalités axées sur l'Agile et le développement de logiciels, telles que :

Fonctionnalité #1 : Tableaux Agiles

Gestion du flux de travail : Gestion des sprints, suivi de la progression et visualisation des flux de travail du projet avec les tableaux Scrum et Kanban

Gestion des sprints, suivi de la progression et visualisation des flux de travail du projet avec les tableaux Scrum et Kanban Rapports et tableaux de bord: Obtenez une vision critique des indicateurs du projet en cours et surveillez les sprints avec des rapports et des tableaux de bord prêts à l'emploi

Obtenez une vision critique des indicateurs du projet en cours et surveillez les sprints avec des rapports et des tableaux de bord prêts à l'emploi Flux de travail personnalisables: Adaptez Jira à vos besoins spécifiques en créant des types de problèmes, des champs et des transitions personnalisés

Fonctionnalité #2 : Flexibilité du projet

Différents types de projets : Choisissez entre des projets gérés par l'équipe et des projets gérés par l'entreprise pour décider de l'anatomie et de la structure des flux de travail de votre projet

: Choisissez entre des projets gérés par l'équipe et des projets gérés par l'entreprise pour décider de l'anatomie et de la structure des flux de travail de votre projet Définissez des règles personnalisées : créez rapidement des flux de travail et des règles complexes grâce à l'automatisation par glisser-déposer et à l'interface conviviale

: créez rapidement des flux de travail et des règles complexes grâce à l'automatisation par glisser-déposer et à l'interface conviviale Multiples vues: Affichez les référentiels, voyez le statut de développement et obtenez une visibilité DevOps dans un seul outil

Fonctionnalité #3 : Intégrations de développement approfondies

Connexion avec Git: Connexion directe aux référentiels Git pour suivre les bugs, examiner les changements de code et gérer les pipelines de construction dans Jira

Connexion directe aux référentiels Git pour suivre les bugs, examiner les changements de code et gérer les pipelines de construction dans Jira Intégrations : Étendez vos flux de travail Jira à d'autres systèmes au sein de l'organisation grâce à des intégrations et des API avec plus de 3 000 applications

Prix Jira

Jira vous propose des forfaits gratuits et payants, qui sont facturés annuellement ou mensuellement. Il s'agit notamment de :

Free: Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs. Vous bénéficiez d'un nombre illimité de tableaux de projets, d'arriérés et d'échéanciers, de rapports et d'informations, ainsi que d'un accès à l'assistance de la communauté

Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs. Vous bénéficiez d'un nombre illimité de tableaux de projets, d'arriérés et d'échéanciers, de rapports et d'informations, ainsi que d'un accès à l'assistance de la communauté Standard: 8,15 $ par utilisateur et par mois. Il peut être utilisé par un maximum de 35 000 utilisateurs. Vous bénéficiez de fonctionnalités de base telles que les rôles et les permissions des utilisateurs, les journaux d'audit, la résidence des données, 250 Go de stockage et une assistance pendant les heures ouvrables

8,15 $ par utilisateur et par mois. Il peut être utilisé par un maximum de 35 000 utilisateurs. Vous bénéficiez de fonctionnalités de base telles que les rôles et les permissions des utilisateurs, les journaux d'audit, la résidence des données, 250 Go de stockage et une assistance pendant les heures ouvrables Premium: 16 $ par utilisateur et par mois. Ce forfait Business Premium vous offre tout ce qui est proposé dans le forfait standard, plus des fonctionnalités de planification avancées, un bac à sable et des pistes de validation, ainsi qu'un stockage illimité

16 $ par utilisateur et par mois. Ce forfait Business Premium vous offre tout ce qui est proposé dans le forfait standard, plus des fonctionnalités de planification avancées, un bac à sable et des pistes de validation, ainsi qu'un stockage illimité Enterprise: Contacter pour une tarification personnalisée. Vous obtenez toutes les fonctionnalités du forfait premium plus Atlassian Intelligence (moteur IA), plusieurs sites (jusqu'à 150), des abonnements utilisateurs centralisés, des contrôles de sécurité et une assistance 24/7

ClickUp Vs. Jira : Comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Jira disposent tous deux d'excellentes fonctionnalités, principalement axées sur la gestion de projet Agile . Cependant, chaque outil possède un avantage de taille dans quelques domaines. Gestion de projet Jira existe depuis des décennies, ce qui en fait un outil familier pour la plupart des entreprises. Cependant, il présente une courbe d'apprentissage abrupte par rapport à l'interface utilisateur intuitive de ClickUp.

Alors, si vous avez le choix entre ClickUp et Jira, lequel choisir ? Comprenons-le en comparant leurs fonctionnalités clés et les évaluations de leurs clients.

ClickUp est surtout connu pour :

Une flexibilité et une personnalisation inégalées: Plateforme de gestion de projet entièrement personnalisable qui vous permet d'adapter les affichages, les flux de travail et l'automatisation aux besoins uniques de votre projet

Plateforme de gestion de projet entièrement personnalisable qui vous permet d'adapter les affichages, les flux de travail et l'automatisation aux besoins uniques de votre projet Interface intuitive et expérience utilisateur transparente: Facile à apprendre et à naviguer, même pour les utilisateurs non techniques, grâce à sa convivialité

Facile à apprendre et à naviguer, même pour les utilisateurs non techniques, grâce à sa convivialité Des fonctionnalités avancées de gestion de projet et de travail : Malgré sa facilité d'utilisation, ClickUp offre des fonctionnalités avancées qui assistent toute méthodologie de projet

: Malgré sa facilité d'utilisation, ClickUp offre des fonctionnalités avancées qui assistent toute méthodologie de projet Approche tout-en-un : remplace les multiples solutions de gestion de projet par une plateforme unique de gestion de projet centralisée

: remplace les multiples solutions de gestion de projet par une plateforme unique de gestion de projet centralisée Rapports et analyses en temps réel: Comprend des tableaux de bord personnalisés, des notifications et des affichages avancés qui facilitent le suivi et les rapports pour chaque projet

Comprend des tableaux de bord personnalisés, des notifications et des affichages avancés qui facilitent le suivi et les rapports pour chaque projet Une tarification rentable: Un forfait Free riche en fonctionnalités et des forfaits payants à des prix compétitifs, à partir de 7 $/mois par utilisateur.

Un forfait Free riche en fonctionnalités et des forfaits payants à des prix compétitifs, à partir de 7 $/mois par utilisateur. Application mobile: Une application mobile conviviale qui vous permet de travailler de n'importe où sur n'importe quel appareil

Une application mobile conviviale qui vous permet de travailler de n'importe où sur n'importe quel appareil Focus sur la collaboration: Des fonctionnalités de communication en temps réel et des outils partagés tels que des tableaux blancs pour lancer des idées, partager des documents et favoriser le travail d'équipe

Évaluations ClickUp

G2 : 4.7/5 (9200 + avis)

Capterra : 4.7/5 (4000+ avis)

Tarifs ClickUp

Free Forever: Forfait Free Forever riche en fonctionnalités

Forfait Free Forever riche en fonctionnalités Unlimited: $7 par membre/mois (stockage illimité)

$7 par membre/mois (stockage illimité) Business: 12$ par membre/mois

12$ par membre/mois Entreprise: Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée Jira est surtout connu pour :

Des capacités Agile robustes: Construit spécifiquement pour les méthodologies Agile avec des fonctionnalités avancées telles que les scrum boards, les burndown charts, et l'analyse de données JQL

Construit spécifiquement pour les méthodologies Agile avec des fonctionnalités avancées telles que les scrum boards, les burndown charts, et l'analyse de données JQL Des flux de travail personnalisables pour une gestion de projet polyvalente: Flexibilité pour choisir et adapter les flux de travail en fonction des méthodologies Agile, Scrum ou Kanban

Flexibilité pour choisir et adapter les flux de travail en fonction des méthodologies Agile, Scrum ou Kanban Des intégrations profondes pour le développement de logiciels: Des connecteurs avec plus de 3000 applications et plateformes, ainsi qu'avec des référentiels Git.

Des connecteurs avec plus de 3000 applications et plateformes, ainsi qu'avec des référentiels Git. Évolutivité de niveau entreprise: Idéal pour les grandes entreprises avec des projets complexes et des exigences en matière de données, avec des fonctionnalités telles que la gestion multi-projets et une assistance dédiée

Idéal pour les grandes entreprises avec des projets complexes et des exigences en matière de données, avec des fonctionnalités telles que la gestion multi-projets et une assistance dédiée Rapports et analyses de données approfondis: Tableaux de bord avancés et rapports détaillés avec JQL pour une meilleure compréhension de la progression des projets et des performances des équipes

Tableaux de bord avancés et rapports détaillés avec JQL pour une meilleure compréhension de la progression des projets et des performances des équipes Plateforme établie et communauté solide: Compte tenu de sa forte présence dans l'industrie depuis des décennies, Jira offre des guides bien documentés, une communauté active et un écosystème solide

Évaluations de Jira

G2 : 4.3 / 5 (5600+ avis)

Capterra : 4.5/5 (13900+ avis)

Tarifs Jira

Gratuit

Standard : 8,15 $ par utilisateur/mois

: 8,15 $ par utilisateur/mois Premium : 16 $ par utilisateur/mois

: 16 $ par utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Le verdict final

Lorsqu'il s'agit de gestion de projet et de gestion des tâches les deux outils sont très performants. Ils offrent une plateforme de gestion de projet qui est facile à utiliser, offre une liste de fonctionnalités solides, et peut facilement être intégré avec d'autres applications et plateformes.

Cependant, ClickUp se situe un niveau au-dessus en ce qui concerne les capacités de collaboration, les fonctionnalités avancées de gestion de projet et la convivialité. Les fonctionnalités de ClickUp en font une solution idéale pour les entreprises de toutes tailles. Jira et ClickUp ont tous deux des atouts distincts ; la décision entre Jira et ClickUp dépend en fin de compte des exigences spécifiques de votre équipe, de vos préférences et de votre budget.

affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp Home_

ClickUp Vs. Jira sur Reddit

Nous avons également consulté Reddit pour voir ce que les utilisateurs ont à dire sur le débat ClickUp vs Jira. Lorsque vous consultez ClickUp vs. Jira sur Reddit , vous voyez que la plupart des utilisateurs trouvent ClickUp plus convivial et parfaitement adapté aux équipes agiles.

Les utilisateurs ont été particulièrement prompts à signaler les points suivants Gestion des services Jira pour l'utilisation de systèmes de billetterie par rapport au système de discussion en temps réel de ClickUp.

"ClickUp IMO est bien meilleur pour votre petite équipe, le système de tickets de JIRA convient aux plus grandes organisations."

Sur un autre fil un utilisateur mentionne que ClickUp offre des options de personnalisation qui en font un outil polyvalent.

"Je commence un nouveau rôle de PM dans lequel je serai en mesure de choisir et de mettre en œuvre un logiciel de gestion de projet. J'ai joué avec ClickUp aujourd'hui, et je pense que c'est ce que je veux utiliser."

ClickUp ou Jira: **Quel est le meilleur outil de gestion de projet pour les équipes de logiciels ?

Dans cette ultime confrontation entre ClickUp Vs. Jira pour la première place dans la catégorie des logiciels de gestion de projet, nous constatons que ClickUp s'impose comme le meilleur choix

Jira existe depuis des générations et a ouvert la voie au début de l'ère de la gestion de projet Agile et du développement de logiciels. Les chefs de projet ont utilisé la gestion du travail Jira pour gérer les équipes et les projets de développement. Cependant, les systèmes de gestion de projet et les exigences ont changé au cours des dernières années. Comparé à Jira, ClickUp est mieux adapté à la main-d'œuvre moderne et diversifiée d'aujourd'hui.

Les intégrations de développement approfondies de Jira, le suivi avancé des problèmes et l'analyse des données JQL répondent aux besoins des grandes organisations et des projets complexes. Mais pour la plupart des équipes logicielles à la recherche d'une solution flexible, collaborative et rentable, ClickUp remporte la palme.

Contrairement à d'autres logiciels de gestion de projet, l'interface conviviale et les fonctionnalités avancées de ClickUp vous aident à gérer des équipes de développement et de projet de toutes tailles. Ainsi, que vous soyez une startup, une grande entreprise ou une Business en phase de croissance, ClickUp offre l'option idéale pour répondre à vos besoins.

Avec son ensemble complet de fonctionnalités, ses intégrations, ses modèles et bien plus encore, c'est la solution de gestion de projet qui évolue en même temps que votre entreprise.

vue Liste de ClickUp 3.0 avec une description granulaire de chaque tâche dans Gantt et AI_ Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp peut booster votre productivité et faire de la gestion de projet un jeu d'enfant.