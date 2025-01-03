Les 10 meilleurs modèles de CRM pour l'immobilier pour une meilleure gestion des clients

En tant qu'agent immobilier, êtes-vous submergé par des suivis, des demandes de renseignements et des transactions sans fin ?

Gérer les activités d'une entreprise immobilière signifie équilibrer les relations avec les clients, fermer les marchés plus rapidement et rester organisé. Un système de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider dans ces tâches. 90 % des agents accordent du crédit aux systèmes de gestion de la relation client (GRC) dans le secteur de l'immobilier pour les avoir aidés à gérer les prospects et à conclure des affaires.

Par exemple, Zillow, une entreprise technologique spécialisée dans l'immobilier, a rapporté un taux d'utilisation de 40 % de fidélisation des clients et une augmentation de 25 % des discussions avec les clients potentiels.

Cet article de blog traite des meilleurs modèles de CRM pour l'immobilier adaptés aux besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un modèle de CRM pour l'immobilier ?

Les modèles de CRM pour l'immobilier sont des outils préconçus qui aident les agents à gérer les relations avec les clients, à faciliter la communication et à organiser le flux de travail de manière efficace. Ces modèles peuvent inclure des modèles d'e-mail pour les suivis, des listes de gestion des tâches, des feuilles de suivi des prospects et des diagrammes de pipeline de vente.

Voici comment un agent immobilier Modèle de CRM peut faire la différence :

Restez organisé: Consolidez les détails des prospects, les interactions avec les clients et les listes de propriétés en un seul endroit pour un accès rapide et des opérations plus fluides

Consolidez les détails des prospects, les interactions avec les clients et les listes de propriétés en un seul endroit pour un accès rapide et des opérations plus fluides Ne manquez jamais un suivi: Assurez-vous de communiquer avec vos clients à temps grâce à des rappels automatisés, ce qui maintient l'engagement élevé et les opportunités intactes

Assurez-vous de communiquer avec vos clients à temps grâce à des rappels automatisés, ce qui maintient l'engagement élevé et les opportunités intactes Mon travail est plus intelligent, pas plus difficile: Simplifiez les tâches répétitives et libérez votre emploi du temps pour ce qui compte le plus, conclure des affaires et établir des connexions

Simplifiez les tâches répétitives et libérez votre emploi du temps pour ce qui compte le plus, conclure des affaires et établir des connexions Améliorez l'assistance client: Personnalisez la communication pour offrir aux clients une expérience personnalisée et de confiance, tout en renforçant la voix de votre marque

Personnalisez la communication pour offrir aux clients une expérience personnalisée et de confiance, tout en renforçant la voix de votre marque Suivre la progression facilement: Utilisez les outils de rapports intégrés pour surveiller les performances, affiner votre stratégie et prendre des décisions basées sur des données

Voyons maintenant ce qu'est un modèle immobilier efficace.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle immobilier ?

Un bon modèle de CRM immobilier est simple, personnalisable et conçu pour répondre aux besoins spécifiques des agents immobiliers. Mais quels sont les paramètres qui distinguent les meilleurs modèles ?

Voyons ce qu'il en est !

Des cas d'utilisation spécifiques à l'immobilier : Comprend des sections pour le suivi des prospects, les listes de propriétés et les interactions avec les clients adaptées aux flux de travail de l'immobilier

: Comprend des sections pour le suivi des prospects, les listes de propriétés et les interactions avec les clients adaptées aux flux de travail de l'immobilier Personnalisation pour les types de biens immobiliers : S'adapte aux différents types de propriétés (résidentielles, commerciales, locations) et aux besoins des clients

: S'adapte aux différents types de propriétés (résidentielles, commerciales, locations) et aux besoins des clients Automatisation du suivi des clients : Des rappels sont intégrés pour le suivi des affichages, des demandes et des offres

: Des rappels sont intégrés pour le suivi des affichages, des demandes et des offres Gestion du pipeline de transactions : Gestion du pipeline de transactions : aide à suivre la progression à travers les étapes telles que les visites de propriétés, les négociations et la Fermé

: Gestion du pipeline de transactions : aide à suivre la progression à travers les étapes telles que les visites de propriétés, les négociations et la Fermé Intégration des biens et des clients : Intégration des biens et des clients : Combine les détails des clients avec les biens qui les intéressent, ce qui permet une communication personnalisée

: Intégration des biens et des clients : Combine les détails des clients avec les biens qui les intéressent, ce qui permet une communication personnalisée Rapports sur les performances commerciales : Fournit des évaluations sur les taux de conversion des prospects, les performances commerciales et les délais de conclusion des transactions spécifiques à l'immobilier

: Fournit des évaluations sur les taux de conversion des prospects, les performances commerciales et les délais de conclusion des transactions spécifiques à l'immobilier Outils de collaboration : Outils de collaboration : Permet à l'équipe de collaborer pour gérer plusieurs listes, les interactions avec les clients et les tâches

Avec une vision claire de ce qu'il faut rechercher dans un modèle de CRM, il est temps d'explorer les outils sur lesquels les agents immobiliers s'appuient.. ClickUp's de ClickUp (chut... ils sont en train de devenir les favoris du secteur ces derniers temps !) Deanna Connolly, associée des services de courtage chez Foundry Commercial déclare ce qui suit,

_ClickUp nous permet de nous transmettre RAPIDEMENT des projets, de vérifier FACILEMENT le statut des projets et donne à notre superviseur un aperçu de notre charge de travail à tout moment, sans qu'il ait besoin de nous interrompre. Nous avons gagné une journée par semaine grâce à ClickUp, si ce n'est plus. Le nombre d'e-mails a été considérablement réduit

Deanna Connolly, collaboratrice des services de courtage chez Foundry Commercial

👀 Did You Know? (Le saviez-vous ?) La recherche montre que Novembre est statistiquement le meilleur mois pour vendre des Accueils à des prix plus élevés.

Modèles de CRM pour l'immobilier

Imaginez une outil de CRM pour l'immobilier où toutes vos affaires immobilières, vos clients et vos forfaits marketing restent organisés, en toute simplicité.

ClickUp est un outil de gestion de la relation client (CRM) de premier ordre logiciel de gestion de projet immobilier le logiciel de gestion de projets immobiliers est un logiciel de gestion de projets qui est utilisé par des équipes très efficaces dans des entreprises de tailles diverses.

Jetons un coup d'œil à quelques-uns des modèles proposés par ClickUp.

1. Le modèle ClickUp d'agent immobilier

Le modèle Modèle d'agent immobilier ClickUp est une solution complète pour les entreprises immobilières très occupées. Il centralise les informations cruciales et améliore les clés Processus CRM comme les visites de biens, la gestion des listes et les communications avec les clients. De plus, la fonctionnalité drag-and-drop vous aide à faire avancer les affaires à travers plusieurs étapes.

Les Statuts personnalisés de ce modèle (comme Ouvert, Contacté, Contrat envoyé) facilitent le suivi du parcours de chaque client, tandis que les Champs personnalisés permettent de catégoriser et de visualiser efficacement chaque étape de la transaction.

Par exemple, avec un client à la recherche d'un appartement en centre-ville, l'agent peut créer une tâche en utilisant des statuts personnalisés tels que "Visite de la propriété programmée" et "Négociation"

Des fonctionnalités supplémentaires telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et les intégrations d'e-mails garantissent une gestion de projet fluide, aidant les agents à gagner du temps et à réduire les erreurs, le tout au sein de ClickUp.

✨Idéal pour les agents, les équipes et les courtiers qui veulent superviser la performance des agents, surveiller la santé du pipeline et prendre des décisions fondées sur des données

2. Le modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier

Le Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier est votre solution tout-en-un pour le suivi des prospects, la gestion des transactions et l'organisation des informations sur les clients, le tout en un seul endroit.

Besoin d'un accès rapide à des détails cruciaux ? Essayez les Statuts personnalisables tels que "A vendre", "Négociation" et "Vendu" pour tout catégoriser. **Les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer des informations essentielles telles que l'adresse, le revenu net, le prix initial, la vente finale, la superficie et l'assurance annuelle.

Vous pouvez afficher la disposition dans cinq Vues personnalisées avec des configurations ClickUp telles que "Propriété" et "Emplacement" Par exemple, vous pouvez utiliser ce modèle pour filtrer la feuille de calcul afin de voir toutes les propriétés dans un emplacement spécifique ou celles qui sont actuellement en cours de négociation.

✨Idéal pour les investisseurs qui veulent organiser leurs portefeuilles, suivre la performance des propriétés et prendre des décisions éclairées

3. Le modèle de marketing immobilier ClickUp

Le Modèle de marketing immobilier ClickUp vous aide à gérer votre stratégie marketing. Il vous permet de sélectionner les forfaits et canaux de marketing idéaux, d'établir des directives de marque claires et d'organiser un calendrier marketing pour suivre toutes vos activités immobilières.

Ce modèle offre de nombreuses options d'affichage, y compris diverses perspectives et aperçus, afin que vous puissiez afficher de manière exhaustive toutes vos listes promues. C'est comme si vous disposiez d'un achevé outil de marketing immobilier au bout de vos doigts !

Affichage de la liste des campagnes : Organisez et suivez les listes de biens immobiliers en fonction de l'état actuel de vos campagnes dans une seule vue (par exemple, À faire, En cours, À approuver, À réviser, Approuvé)

: Organisez et suivez les listes de biens immobiliers en fonction de l'état actuel de vos campagnes dans une seule vue (par exemple, À faire, En cours, À approuver, À réviser, Approuvé) Affichage du Tableau des annonces : Visualisez l'état des annonces sur un Tableau Kanban, chaque annonce étant représentée par une carte en fonction de son étape stratégique actuelle (Idée, Rédaction de contenu, Conception, Révision, Publication, Évaluation)

: Visualisez l'état des annonces sur un Tableau Kanban, chaque annonce étant représentée par une carte en fonction de son étape stratégique actuelle (Idée, Rédaction de contenu, Conception, Révision, Publication, Évaluation) Affichage de l'échéancier: Surveillez vos échéances de publication sur un calendrier mensuel. Les listes sont mises en évidence par type de publication (blog, médias sociaux, e-mail), ce qui facilite le suivi du moment et de l'endroit où chaque contenu promotionnel sera mis en ligne

idéal pour les équipes immobilières désireuses de renforcer la visibilité en ligne de leurs listes, d'intensifier leurs efforts de promotion et de maintenir une stratégie de contenu cohérente

4. Le modèle ClickUp de gestion de projet immobilier

Une gestion de projet efficace pour les agents immobiliers permet de décomposer les tâches, d'éviter les problèmes de portée et de maintenir les projets sur la bonne voie. Elle assure également une meilleure gestion des risques en supervisant les contrats, en restant au fait des réglementations et en gérant efficacement les échéanciers.

Les ClickUp Modèle de gestion de projet immobilier couvre tout, de l'avant-vente à la livraison du projet. Voici pourquoi il est si pratique :

Listes de biens immobiliers : Il organise chaque détail de la liste - prix, type de propriété, superficie - de sorte qu'il est facile à mettre à jour et instantanément accessible à toute l'équipe

: Il organise chaque détail de la liste - prix, type de propriété, superficie - de sorte qu'il est facile à mettre à jour et instantanément accessible à toute l'équipe Suivi des tâches : Le modèle indique clairement le statut de chaque tâche (Achevé, En cours, À faire), ce qui permet aux gestionnaires de projet et aux membres de l'équipe d'évaluer ce qui a été achevé, ce qui est en cours et ce qui reste à faire

: Le modèle indique clairement le statut de chaque tâche (Achevé, En cours, À faire), ce qui permet aux gestionnaires de projet et aux membres de l'équipe d'évaluer ce qui a été achevé, ce qui est en cours et ce qui reste à faire Estimation des coûts : L'estimation des coûts de certaines tâches donne un aperçu de l'aspect financier du projet. Le suivi de ces coûts aide les agents immobiliers à gérer le budget du client et à prévoir les dépenses futures

: L'estimation des coûts de certaines tâches donne un aperçu de l'aspect financier du projet. Le suivi de ces coûts aide les agents immobiliers à gérer le budget du client et à prévoir les dépenses futures Sous-tâches et dépendances : Montre la décomposition des tâches complexes en étapes plus petites, comme l'installation des fondations et le remblayage

✨ Idéal pour les gestionnaires de projets immobiliers, les équipes de construction et les promoteurs qui ont besoin d'une approche structurée et visuelle pour suivre la progression, gérer les échéanciers et surveiller les budgets à travers plusieurs phases du projet

👀 Did You Know? (Le saviez-vous ?) Mise en avant des fonctionnalités de durabilité et des tendances écologiques dans vos modèles, comme les toits verts, les panneaux solaires et les systèmes de récupération des eaux de pluie, peut améliorer la valeur de la propriété.

5. La checklist ClickUp pour la Fermé de l'immobilier

En tant qu'agent immobilier, vous connaissez les défis liés à la Fermé d'une transaction immobilière et savez combien d'efforts sont déployés pour rendre le processus plus fluide pour vos clients. Les ClickUp Real Estate Closing Checklist peut vous aider à i à améliorer ce flux de travail.

Ce modèle vous guide tout au long du processus de vente, de l'offre initiale à la remise des clés. Voici comment il vous aide :

Enregistrez des informations essentielles dans 11 attributs personnalisés, tels que la date de clôture cible, les documents de clôture signés, l'agent inscripteur, l'adresse de la propriété et la lettre de remerciement

Gardez facilement l'onglet sur les coûts de marketing immobilier, les étapes de la demande de prêt, les inspections de la maison, les dates de clôture cibles et les documents de clôture signés, le tout en un seul endroit

Idéal pour les nouveaux agents immobiliers et les courtiers qui cherchent à simplifier et à organiser le processus de Fermé

6. Le modèle ClickUp Advanced CRM Real Estate

Si vous pensez à le meilleur CRM si vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous avez probablement l'intention d'augmenter vos équipes commerciales, et ce modèle vous le permet ! Ce modèle facile à utiliser pour les débutants Modèle de CRM avancé pour l'immobilier de ClickUp peut vous aider à gérer les relations avec vos clients de manière rapide et efficace.

Accédez aux informations relatives à vos clients en Vue Calendrier, Document ClickUp, ou en Vue Liste grâce à une fonction intuitive de glisser-déposer. Le modèle sépare les détails de vos comptes et les affaires fermées dans des listes différentes, éliminant ainsi toute confusion sur le statut des clients dans votre pipeline.

Il est également doté de Vues personnalisées uniques, telles que My Assignments View, qui vous permet de hiérarchiser les tâches et les abonnements. La Vue du processus de vente suit votre entonnoir de vente et votre pipeline, et la Vue d'accueil affiche un aperçu rapide de votre installation CRM.

✨Idéal pour les débutants, les petites entreprises et les freelances qui veulent un moyen simple et efficace de gérer les relations avec leurs clients, de suivre les prospects et la progression des ventes

7. Le modèle ClickUp CRM Immobilier

Le modèle ClickUp CRM Modèle Immobilier est essentiel pour entretenir les relations avec les prospects et les clients. Il couvre tous les aspects de votre équipe commerciale, y compris le suivi des prospects et des opportunités, la gestion des transactions, l'organisation des contacts et la hiérarchisation des tâches en fonction de l'étape de vente.

Avec des Statuts personnalisés tels que Besoin d'approbation et Qualifié, des Champs personnalisés pour des détails tels que le nom du contact et le secteur d'activité, et des Vues personnalisées telles que Vue Liste et Vue Processus de vente, ce modèle permet de tout organiser et de naviguer facilement.

Business Plus, les fonctionnalités d'automatisation aident à réduire les tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations plus approfondies et sur la croissance de l'entreprise.

Idéal pour les équipes de vente qui cherchent à améliorer leur gestion des prospects et leur processus de vente, et les entreprises qui veulent un flux clair et organisé pour qualifier les prospects, suivre les étapes de l'affaire et fermer les équipes commerciales efficacement

8. Le modèle ClickUp Sales CRM pour l'immobilier

Faites-vous que 80% des équipes commerciales nécessitent en moyenne 5 abonnements appels après la réunion initiale?

Cela montre à quel point il est important de suivre le pipeline des ventes. Les ClickUp Sales CRM Modèle immobilier est conçu pour que votre pipeline reste organisé et actif.

Il catégorise les étapes telles que Nouveau prospect, Engagé et Non qualifié-Suivi, ce qui vous permet d'évaluer où se situe chaque prospect dans le processus d'engagement.

Les drapeaux de priorisation (comme Urgent et Élevé) garantissent que les prospects les plus intéressants reçoivent une attention immédiate, tandis que les rôles assignés et les dates d'échéance permettent à chaque agent de ne pas perdre de vue sa tâche.

Avec 20 statuts personnalisés, tels que Actif, En pourparlers et Embarqué, vous pouvez suivre l'étape exacte de chaque affaire. De plus, vous disposez de cinq Vues personnalisées, telles que Résumé, Liste et Tableau, pour que toutes vos informations soient organisées et accessibles.

idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent simplifier le suivi des prospects, personnaliser les interactions avec les clients et surveiller chaque étape du processus de vente jusqu'à la Fermé

🧠 Fun Fact: L'utilisation de nombres précis comme 432 000 $ au lieu de chiffres arrondis (comme 500 000 $) peut donner une impression de réflexion et réduire la négociation, selon une étude.

9. Le modèle ClickUp Simple CRM Immobilier

Alors que le modèle précédent conserve tous les éléments essentiels de votre transaction, ce modèle de Modèle simple de CRM pour l'immobilier par ClickUp va plus loin dans la gestion des contacts.

Ce modèle convivial pour les débutants vous permet de personnaliser les statuts de vos contacts et d'étiqueter des champs supplémentaires pour accéder à des informations plus pertinentes et les organiser. Il offre des Statuts personnalisés, des champs personnalisés et des Vues personnalisées pour maximiser la génération de prospects.

Les champs déroulants, comme la Liste et la Vue Tableur, affichent le niveau de priorité de chaque client, son étape, sa valeur estimée, son numéro de téléphone et bien plus encore, le tout sur un seul écran. Cela permet d'accéder à tous les détails possibles et de hiérarchiser les meilleurs prospects.

Idéal pour les agents immobiliers et les équipes commerciales qui cherchent à hiérarchiser les opportunités de grande valeur et à améliorer la collaboration

10. Suivi des transactions immobilières par Jotform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-668-1400x529.png Suivi des transactions immobilières /$$$img/

via Jotform Le Real Estate Transaction Tracker de Jotform aide les agents à organiser les informations relatives à l'achat d'une maison, y compris les pistes, les interactions et les propriétés, afin d'aider les clients à trouver l'Accueil parfait.

La Vérification de l'Accueil en ligne de Jotform vous permet de suivre efficacement les pistes et les préférences des clients. La feuille de calcul incluse permet de suivre les clients potentiels, d'ajouter ou de renommer des colonnes, des onglets et des libellés, et de basculer entre les affichages de cartes ou de calendriers pour une meilleure visualisation des données.

Vous pouvez même suivre des détails plus contextuels sur les propriétés, tels que les préférences en matière d'âge, le nombre de chambres et de salles de bain, et l'intervalle de prix. Il vous aide également à organiser les propriétés par statut (par exemple, à louer, à vendre ou à exploiter).

Idéal pour les agents, les courtiers et les gestionnaires de biens immobiliers qui ont besoin d'un système centralisé de gestion des biens immobiliers Logiciel de gestion de la relation client pour améliorer la communication avec les clients et accroître l'efficacité de la mise en relation des acheteurs avec les biens immobiliers

Tout est bien qui se vend bien : L'édition ClickUp

Avec les bons modèles de CRM pour l'immobilier, vous pouvez gérer chaque suivi, chaque prospect et chaque affaire de manière irréprochable.

Les modèles de CRM immobilier ClickUp constituent un hub central et une base de données qui vous aident à conclure des affaires en toute confiance. Ils fournissent des données et des analyses précieuses, permettant une personnalisation maximale et une prise de décision améliorée.

Que vous soyez un agent indépendant ou que vous fassiez partie d'une équipe en pleine croissance, ClickUp peut transformer les pistes en clients fidèles - un contact bien géré à la fois ! Essayez ClickUp dès aujourd'hui ; c'est gratuit !