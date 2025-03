Les meilleures marques sur TikTok : tendances marketing et réussites

TikTok est devenu bien plus qu'une application de danses virales et de vidéos amusantes : c'est une étape mondiale pour la créativité et la connexion. Pour les marques, c'est un terrain de jeu plein de possibilités, où la narration rencontre la création de tendances et où l'authenticité règne en maître. C'est là qu'elles peuvent sortir des sentiers battus, susciter des discussions et établir des relations rafraîchissantes et réelles.

Pour les spécialistes du marketing, c'est une mine d'or de créativité, qui offre la possibilité d'interagir avec le public sur son terrain. Des défis astucieux de hashtag aux courtes vidéos qui font tourner les têtes, certaines marques ont maîtrisé l'art de se démarquer. Dans ce blog, nous explorerons les meilleures marques sur TikTok, leurs stratégies gagnantes et les tendances marketing qui remodèlent la façon dont elles se connectent avec le public. 💪

Chipotle, une chaîne de restauration mexicaine populaire, se connecte avec ses utilisateurs par le biais de campagnes interactives qui combinent durabilité et engagement communautaire. Son « Real Foodprint Tracker » permet aux utilisateurs de voir les avantages environnementaux de leurs commandes, promus par des campagnes créatives mettant en vedette Bill Nye. De plus, des défis passés, tels que « The #ChipotleRoyalty Challenge », invitent les fans à présenter leurs commandes préférées parmi les meilleures du menu Chipotle. La marque s'est également associée à des influenceurs comme David Dobrik pour amplifier sa portée.

📌 À retenir : Chipotle fidélise sa clientèle grâce à des campagnes de développement durable, du contenu généré par les utilisateurs (CGU) et des partenariats avec des célébrités.

### 3. Ryanair

La stratégie de Ryanair sur TikTok repose sur l'humour et la proximité pour attirer un public plus jeune. Elle adopte un ton ludique et exploite les tendances audio pour transformer sa réputation de compagnie à bas prix en un atout comique.

📌 À retenir : Taco Bell reste amusant et engageant grâce à son humour, ses collaborations avec des influenceurs et ses fonctionnalités TikTok interactives telles que les défis de hashtag.

### 8. Netflix

Netflix utilise son compte TikTok pour susciter l'enthousiasme pour ses émissions grâce à des récits, des sons tendance et des avant-premières exclusives. Il partage des clips et des teasers de son contenu pour générer du buzz, donnant aux téléspectateurs un accès aux coulisses. De plus, elle crée des bandes-annonces de petite taille, adaptées à TikTok, pour accrocher le public. En outre, Netflix tire parti de l'engagement des fans en proposant du contenu interactif comme des duos, des questions-réponses et des sondages. Les personnages populaires occupent souvent une place centrale dans ses vidéos, ce qui permet aux fans de rester investis dans leurs émissions préférées et de susciter l'enthousiasme pour les saisons à venir.

📌 À retenir : Dunkin Donuts renforce son engagement avec des campagnes menées par des influenceurs, des produits personnalisés et des innovations produits tendance.

### 18. Pumpkin

Pumpkin, une compagnie d'assurance pour animaux de compagnie, renverse le script du marketing traditionnel de l'assurance. Elle utilise TikTok pour partager d'adorables images d'animaux de compagnie et des conseils pratiques sur les soins à leur apporter.

En combinant des vidéos courtes et attrayantes, un récit cohérent et des visuels de haute qualité, la marque se positionne comme une ressource informative et un défenseur du bien-être des animaux de compagnie.

