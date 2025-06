Les meilleures marques sur TikTok en 2025 : tendances marketing et exemples de réussite

TikTok est bien plus qu'une simple application de danses virales et de vidéos amusantes : c'est devenu une étape mondiale pour la créativité et la connexion.

Pour les marques, c'est un terrain de jeu débordant de possibilités, où le storytelling rencontre les tendances et où l'authenticité règne en maître. C'est là qu'elles peuvent sortir des sentiers battus, susciter des discussions et établir des relations authentiques et rafraîchissantes.

Pour les spécialistes du marketing, c'est une mine d'or de créativité qui leur offre la possibilité d'interagir avec leur public sur son propre terrain. Des défis hashtag astucieux aux vidéos courtes qui attirent l'œil, certaines marques ont maîtrisé l'art de se démarquer.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures marques sur TikTok, leurs stratégies gagnantes et les tendances marketing qui redéfinissent leur manière de se connecter avec leur public. 💪

Pourquoi les marques se ruent-elles sur TikTok ?

L'ascension fulgurante de TikTok l'a positionné comme un hub pour les marques qui cherchent à capter un public plus jeune et à explorer des stratégies marketing innovantes. Ses fonctionnalités uniques et sa base d'utilisateurs très engagés en ont fait un acteur clé du marketing sur les réseaux sociaux.

Voyons comment TikTok aide le marketing des marques. 👀

Croissance rapide et engagement

TikTok a connu une croissance sans précédent, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois et un taux d'engagement exceptionnel de 2,65 %. Il surpasse souvent d'autres plateformes de réseaux sociaux telles qu'Instagram et X.

Les utilisateurs de TikTok passent beaucoup de temps à créer, explorer et interagir. La plateforme n'est donc pas seulement consultée, elle façonne activement les interactions. Ce niveau d'engagement élevé permet aux marques de capter l'attention et de nouer des connexions avec leur audience de manière organique.

🧠 Anecdote : le nom « TikTok » reflète son format, car les vidéos ne durent généralement que quelques secondes, ce qui favorise un contenu rapide et engageant.

Algorithme unique et potentiel de découverte

L'algorithme de TikTok optimise la découverte de contenu en analysant les préférences des utilisateurs en temps réel afin de leur proposer un contenu personnalisé. Cette fonctionnalité engage les utilisateurs et aide les marques à atteindre un statut viral grâce à des publications créatives et percutantes.

Cependant, la réussite dépend du respect d'une politique claire en matière de réseaux sociaux, conforme aux directives de la communauté et aux valeurs de la marque.

La culture du contenu généré par les utilisateurs de la plateforme encourage les interactions authentiques, favorisant ainsi des connexions sincères entre les marques et leur public. Ce mécanisme de découverte unique conduit à l'émergence d'innombrables tendances dictées par les marques, offrant une visibilité et une pertinence accrues.

🔍 Le saviez-vous ? L'algorithme de TikTok est connu pour être l'un des plus sophistiqués des réseaux sociaux. Il analyse le comportement, les préférences et les émotions des utilisateurs afin de sélectionner des contenus qui les captivent pendant une longue période.

Accès aux audiences de la génération Z et des milléniaux

Le public de TikTok est principalement composé de membres de la génération Z et de la génération Y. Ces groupes férus de numérique accordent une grande valeur à l'authenticité, à la créativité et à l'innovation, autant d'atouts que TikTok leur offre.

Ces marques tirent parti de la plateforme pour instaurer la confiance, encourager la fidélité et exploiter le pouvoir d'achat des jeunes générations, donnant ainsi forme aux tendances de consommation.

L'écosystème TikTok offre également aux marques les outils dont elles ont besoin pour créer un engagement significatif, élargir leur portée et rester à la pointe des tendances marketing en constante évolution.

🔍 Le saviez-vous ? Pour toucher un public plus jeune, les marques utilisent des contenus auxquels il peut s'identifier, tels que des défis, des vidéos des coulisses ou des vidéos générées par les utilisateurs.

Les marques qui excellent sur TikTok

Voici un aperçu détaillé des tactiques, campagnes et tendances distinctes qui façonnent la réussite des marques les plus performantes sur TikTok.

Chaque marque utilise une approche unique pour trouver un écho auprès de son public et maximiser l'engagement. 🎯

1. ClickUp

Peut-on signaler les RH aux RH ? #humourd'entreprise #humourdebureau @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Peut-on signaler les RH aux RH ? #humourentreprise #humourbureau @ClickUp @ClickUp @ClickUp

ClickUp utilise l'écosystème créatif de TikTok pour engager et informer un public jeune et féru de technologie. Il exploite les formats tendance et l'humour accessible du monde du travail pour montrer comment l'application permet de relever les défis en matière de productivité.

Des campagnes telles que « Work smarter, not harder » (Travaillez plus intelligemment, pas plus dur ) et « Maximizing finance efficiency with ClickUp » ( Optimiser l'efficacité financière avec ClickUp ) utilisent des sons et des mèmes populaires pour s'intégrer parfaitement à la culture TikTok tout en mettant subtilement en avant ses fonctionnalités.

ClickUp collabore également avec des influenceurs et utilise un contenu visuellement attrayant et facile à comprendre, tel que des tutoriels courts ou des astuces pour optimiser les flux de travail, qui s'alignent sur le storytelling visuel.

Par exemple, regardez la vidéo virale de ClickUp sur la meilleure réaction jamais enregistrée à la sortie d'un produit!

📌 À retenir : ClickUp exploite les contenus tendance, l'humour lié au monde du travail et le storytelling pour mettre naturellement en avant ses fonctionnalités tout en connectant avec son public.

2. Chipotle

ils n'auront même pas besoin de vous demander quel est votre costume 👻 Obtenez une entrée à 6 $* AUJOURD'HUI lorsque vous venez déguisé et scannez votre identifiant de membre Rewards. Pssst : adhésion Rewards et déguisement requis. Du 31/10/24 à la fermeture. Limité à un par invité. En personne uniquement. Taxes en sus. Conditions générales : chipotle.com/boorito

ils n'auront même pas besoin de vous demander quel est votre costume 👻 Obtenez une entrée à 6 $* AUJOURD'HUI lorsque vous vous déguisez et scannez votre identifiant de membre Rewards. Pssst : adhésion Rewards et déguisement requis. Du 31/10/24, de 15 h à la fermeture. Limite d'une offre par invité. En personne uniquement. Taxes en sus. Conditions générales : chipotle.com/boorito

Chipotle, une chaîne de restauration mexicaine très populaire, communique avec ses utilisateurs grâce à des campagnes interactives qui allient durabilité et engagement communautaire.

Son « Real Foodprint Tracker » permet aux utilisateurs de voir les avantages environnementaux de leurs commandes, promus par des campagnes créatives mettant en vedette Bill Nye.

De plus, des défis passés, tels que le « #ChipotleRoyalty Challenge », invitent les fans à présenter leurs commandes préférées parmi les meilleurs plats du menu de Chipotle. La marque s'est également associée à des influenceurs tels que David Dobrik pour amplifier sa portée.

Par exemple, une vidéo virale de Chipotle intitulée « It's a lifestyle » présente leurs burritos et leurs bols.

📌 À retenir : Chipotle fidélise sa clientèle grâce à des campagnes axées sur le développement durable, du contenu généré par les utilisateurs (UGC) et des partenariats avec des célébrités.

3. Ryanair

La stratégie TikTok de Ryanair utilise l'humour et la proximité pour séduire un public plus jeune. Elle adopte un ton ludique et tire parti des sons tendance pour transformer sa réputation de compagnie low cost en atout comique.

La compagnie aérienne utilise des filtres humoristiques, en particulier le visage anthropomorphique d'avion, qui est devenu un élément viral incontournable pour rendre son contenu reconnaissable. Elle met également l'accent sur des scénarios auxquels le public peut s'identifier et des blagues autodérisoires qui plaisent à la génération Z.

ryanair 101 🐐 #ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair

📌 À retenir : Ryanair utilise l'humour et la proximité pour s'adresser aux milléniaux et à la génération Z, tout en employant des visuels uniques et mémorables.

🧠 Anecdote : la vidéo du balai de Zach King est la vidéo TikTok la plus vue de tous les temps, avec plus de 2,3 milliards de vues.

4. NBA

La NBA a été l'une des premières à adopter TikTok, maîtrisant son style d'engagement unique. Alors que son compte Instagram se concentre sur les temps forts des matchs, le compte TikTok de l'association adopte une approche plus engageante et plus accessible.

Ils mélangent humour, mèmes et contenu motivant, créant ainsi un espace où les fans de basket, en particulier la génération Z, peuvent se connecter avec ce sport. La NBA publie également des vidéos d'entraînement spectaculaires avec des musiques tendance et les mascottes des équipes qui montrent leurs talents de danseurs.

Ja Morant réussit un DEUXIÈME finish à 360° 🤯 #NBA #Basketball #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

Ja Morant réussit un DEUXIÈME finish à 360° 🤯 #NBA #Basketball #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

📌 À retenir : La NBA combine humour, mèmes et inspiration pour susciter l'intérêt des fans de basket tout en mettant en avant la personnalité des joueurs et des mascottes.

5. Gymshark

Gymshark a rassemblé plus de 4,4 millions d'abonnés et 65,7 millions de likes sur TikTok. La marque de fitness utilise le marketing d'influence pour développer une communauté solide. Elle crée un contenu accessible et de haute qualité qui s'adresse directement à la communauté du fitness en ligne.

Plutôt que de miser sur des publicités ouvertement promotionnelles, Gymshark mise sur le contenu généré par les utilisateurs. L'entreprise mise sur le divertissement, favorisant ainsi une connexion organique avec son public.

papa est rentré. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

📌 À retenir : Gymshark renforce sa communauté grâce à un contenu authentique généré par les utilisateurs et à des collaborations avec des influenceurs.

6. Red Bull

Red Bull, une entreprise phare de boissons énergisantes fondée en 1987, utilise la plateforme TikTok pour se connecter à un public plus jeune. Ce groupe démographique est autrement attiré par des concurrents tels que Monster ou Tenzing, ce qui fait de TikTok un outil marketing stratégique pour la marque.

Leur stratégie TikTok est axée sur la construction de la marque plutôt que sur la promotion directe des produits.

Avec plus de 6,7 millions d'abonnés, Red Bull propose sur TikTok des contenus vidéo captivants et plus longs mettant en avant des sports d'action, des exploits aventureux et des histoires de marque uniques.

qui passe ça en boucle ? 😍 🚲 : @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

📌 À retenir : Red Bull mise sur le storytelling et les visuels pleins d'action plutôt que sur la promotion directe de ses produits pour établir une connexion forte avec son public.

7. Taco Bell

Taco Bell crée des vidéos courtes, amusantes et accessibles qui trouvent un écho auprès de son public. Elles intègrent souvent de l'humour et des références à la culture pop.

L'entreprise incite les utilisateurs à s'inscrire pour gagner des récompenses et des repas gratuits, alliant ainsi divertissement et engagement client.

Des collaborations avec des créateurs tels que l'icône britannique de la mode Victor Kunda et l'excentrique « Mexican Pizza: The Musical » amplifient encore la présence de Taco Bell. L'entreprise produit également des vidéos verticales pour ses publicités télévisées et organise des défis hashtag autour d'éléments spécifiques de son menu.

yes way girl, disponible à partir du 19 décembre

yes way girl, disponible à partir du 19 décembre

📌 À retenir : Taco Bell mise sur le divertissement et l'engagement grâce à l'humour, à des collaborations avec des influenceurs et à des fonctionnalités interactives de TikTok telles que les défis hashtag.

8. Netflix

Netflix utilise son compte TikTok pour susciter l'enthousiasme pour ses séries grâce à des récits, des sons tendance et des avant-premières exclusives. La plateforme partage des clips et des teasers issus de ses contenus pour créer le buzz et donner aux spectateurs un accès aux coulisses. Elle crée également des bandes-annonces courtes et adaptées à TikTok pour accrocher le public.

De plus, Netflix tire parti de l'engagement des fans en proposant des contenus interactifs tels que des duos, des questions-réponses et des sondages.

Des personnages populaires occupent souvent le devant de la scène dans ses vidéos, ce qui permet aux fans de rester fidèles à leurs émissions préférées et de susciter l'enthousiasme pour les saisons à venir.

Je me demande combien de fois Margot est sortie de son caractère pendant cette scène 😂 #Barbie disponible en Australie et aux États-Unis #austok #netty

Je me demande combien de fois Margot est sortie de son caractère pendant cette scène 😂 #Barbie disponible en Australie et aux États-Unis #austok #netty

📌 À retenir : Netflix transforme ses séries en stories TikTok personnalisées et partageables, avec des extraits, des interactions avec les fans et des sons tendance.

9. Nickelodeon

La stratégie TikTok de Nickelodeon repose sur des collaborations avec des influenceurs et un engagement créatif. Elle permet aux influenceurs de créer du contenu qui correspond à leurs points forts tout en respectant le message de la marque.

La marque fait la promotion de nouvelles émissions et d'évènements en utilisant les tendances populaires, les hashtags et les défis viraux. Les séries en plusieurs parties et les contenus audio tendance améliorent la fidélisation du public.

Nickelodeon fait également la promotion croisée des vidéos TikTok sur différentes plateformes afin d'optimiser leur portée.

Vous cartonnez avec #Dora

Vous cartonnez avec #Dora

📌 À retenir : Nickelodeon reste à la pointe des tendances grâce à des partenariats avec des influenceurs, des défis viraux et l'intégration de contenus multi-plateformes.

10. Spikeball

Spikeball partage des histoires authentiques à travers du contenu généré par les utilisateurs et par des professionnels, montrant souvent des joueurs et leurs animaux de compagnie en train de profiter du jeu.

Elle informe également ses abonnés sur le jeu, en utilisant son contenu pour stimuler l'engagement et les ventes de produits. Leurs efforts ont donné des résultats : 1,3 million d'abonnés, 24,8 millions de likes et plus de 200 millions d'affichages.

Je respecte leur débrouillardise, mais quelqu'un pourrait leur montrer notre ensemble SpikeBuoy ?

Je respecte leur débrouillardise, mais quelqu'un pourrait leur montrer notre ensemble SpikeBuoy ?

📌 À retenir : Spikeball allie authenticité et storytelling spécifique à la plateforme pour créer un contenu engageant et adapté à son public.

🔍 Le saviez-vous ? TikTok était initialement connu sous le nom de Musical.ly avant de fusionner avec l'application en 2017. Ce changement de nom lui a permis de gagner en popularité et d'attirer un public plus large.

11. Duolingo

Duolingo adopte un style marketing « déjanté » caractérisé par l'humour, la proximité et un contenu tendance mettant en vedette sa mascotte, Duo.

Elle utilise le « trend jacking » comme tactique, en surfant sur les tendances virales, qu'il s'agisse de références à la culture pop comme Squid Game ou de mèmes de célébrités. La querelle entre Duolingo et Google Translate crée un thème récurrent que les abonnés attendent également avec impatience.

si vous sautez une leçon, je ne vous donne qu'une étoile | ib : @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

si vous sautez une leçon, je ne vous donne qu'une étoile | ib : @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

📌 À retenir : Duolingo captive ses spectateurs grâce à son humour, son sens des tendances et son style narratif accessible, porté par une mascotte attachante.

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy s'est appuyé sur le contenu généré par les utilisateurs pour faire de ses produits un véritable phénomène TikTok. La marque encourage ses fans à partager des astuces de nettoyage mettant en vedette l'éponge Scrub Daddy dans le cadre de défis lancés sur la plateforme.

De plus, il propose un contenu ASMR visuellement satisfaisant, tel que les « transformations avant et après le nettoyage », qui captive l'attention des spectateurs.

Un plumeau humide... Qui l'aurait cru ? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

📌 À retenir : Scrub Daddy rend le nettoyage amusant et satisfaisant grâce à du contenu généré par les utilisateurs et des transformations ASMR visuellement attrayantes.

13. The Washington Post

Le Washington Post, l'un des journaux les plus reconnus aux États-Unis, rend les sujets d'actualité austres plus attrayants et plus accessibles. Son compte TikTok reformule des sujets complexes tels que le relèvement de l'âge de la retraite en France ou l'effondrement de la Silicon Valley Bank sous forme de vidéos courtes, faciles à comprendre, souvent drôles et pourtant instructives.

Avec plus de 1,8 million d'abonnés, ils allient la rigueur journalistique à un ton amusant et conversationnel qui plaît aux jeunes audiences.

La Cour d'appel du circuit fédéral de Washington a donné vendredi raison au ministère américain de la Justice, qui estimait que le gouvernement américain avait le pouvoir d'interdire TikTok en raison du risque pour la sécurité nationale que le gouvernement chinois puisse faire pression sur TikTok pour qu'il divulgue les données des Américains ou influence ce qu'ils voient. Le parent de TikTok, ByteDance, est basé en Chine.

La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia s'est rangée vendredi du côté du ministère de la Justice, qui a fait valoir que le gouvernement américain avait le pouvoir d'interdire TikTok en raison du risque pour la sécurité nationale que le gouvernement chinois puisse faire pression sur TikTok pour qu'il divulgue les données des Américains ou influence ce qu'ils voient. La société mère de TikTok, ByteDance, est basée en Chine.

📌 À retenir : Le Washington Post simplifie les actualités complexes en vidéos amusantes et concises, faciles à comprendre et à partager.

14. Fenty Beauty

Fenty Beauty, une marque de soins de la peau et de cosmétiques appartenant à la chanteuse pop Rihanna, est un excellent exemple de stratégie TikTok réussie pour une marque de beauté.

Malgré sa popularité, la fondatrice de la marque reste quelque peu en retrait, laissant principalement aux influenceuses beauté les plus populaires le soin de tester les produits. Cette approche ajoute une touche d'exclusivité et de prestige, tandis que le contenu est produit de manière professionnelle, avec des transitions fluides et des modifications créatives qui correspondent au style de TikTok.

@Rihanna arbore des lèvres rouges parfaites tout au long de la saison 💋 Elle porte le crayon à lèvres #TracedOut et le rouge à lèvres liquide #IconVelvet dans la teinte « The MVP », un rouge universel qui convient (et qui rend) à tout le monde 💯 Copiez le #lipcombo sur TikTok ♥️

@Rihanna arbore des lèvres rouges parfaites tout au long de la saison 💋 Elle porte le crayon à lèvres #TracedOut et le rouge à lèvres liquide #IconVelvet dans la teinte « The MVP », un rouge universel qui convient (et qui rend) à tout le monde 💯 Copiez le #lipcombo sur TikTok ♥️

📌 À retenir : Fenty Beauty crée des contenus audacieux en s'associant à des influenceurs beauté de premier plan pour des avis authentiques sur ses produits.

15. Nike

La stratégie TikTok de Nike est simple mais efficace.

Au lieu de miser sur des biographies élaborées ou des designs sophistiqués, la marque met en avant ses produits et son statut emblématique, offrant un contenu axé sur la valeur qui va bien au-delà des baskets.

Des conseils de fitness aux messages axés sur la charité, en passant par des inspirations lifestyle, Nike propose un contenu qui trouve un écho auprès de son public. La marque utilise des transitions et des effets vidéo, mais dans un style décontracté et naturel.

La victoire n'est pas facile à obtenir, mais @Vini Jr. fait tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il danse entre les défenseurs, les obstacles et le doute, jusqu'à atteindre le sommet. #NikeFootball

La victoire n'est pas facile à obtenir, mais @Vini Jr. fait tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il danse entre les défenseurs, les obstacles et le doute, jusqu'à atteindre le sommet. #NikeFootball

📌 À retenir : Nike met en avant le prestige de sa marque grâce à un contenu inspirant qui mêle harmonieusement conseils de fitness, thèmes liés au mode de vie et effets vidéo viraux.

💡 Conseil de pro : une astuce efficace pour développer votre présence sur TikTok consiste à créer des vidéos de moins de 15 secondes. Ce sont celles qui obtiennent les meilleurs résultats, car elles captent rapidement l'attention et incitent les spectateurs à regarder la vidéo en entier.

16. Maybelline

Maybelline utilise les influenceurs et les tendances pour faire de sa gamme de produits l'une des favorites de TikTok. La marque crée des tutoriels animés par des influenceurs beauté afin de réaliser des vidéos de maquillage étape par étape.

De plus, il adapte les défis populaires sur la plateforme pour mettre en avant les produits.

On vous montre tout, sans jugement 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella ! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

On vous montre tout, sans jugement 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella ! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

📌 À retenir : Maybelline combine des tutoriels étape par étape avec des tendances virales pour faire de sa gamme de produits un incontournable de TikTok.

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts touche le public de la génération Z grâce à des collaborations créatives avec des influenceurs. En partenariat avec la star de TikTok Charli D'Amelio, Dunkin a lancé des boissons exclusives portant son nom, amplifiant ainsi la notoriété de la marque auprès de ses nombreux abonnés.

Dunkin a également envoyé des produits dérivés de la marque aux créateurs TikTok qui étaient déjà fans, favorisant ainsi un engagement authentique.

La marque a démontré une fois de plus sa compréhension de la culture de la plateforme en lançant des produits dynamiques et instagrammables, comme le Sugarplum Macchiato.

~tableur~

~tableur~

📌 À retenir : Dunkin Donuts amplifie l'engagement grâce à des campagnes menées par des influenceurs, des produits dérivés personnalisés et des innovations produits tendance.

18. Pumpkin

Pumpkin, une compagnie d'assurance pour animaux de compagnie, bouleverse les codes du marketing traditionnel dans ce domaine. Elle utilise TikTok pour partager d'adorables photos d'animaux et des conseils pratiques sur les soins à leur apporter.

En combinant des vidéos courtes et attrayantes, un récit cohérent et des visuels de haute qualité, la marque se positionne comme une ressource informative et un défenseur du bien-être des animaux de compagnie.

Avec les fêtes qui approchent, cela signifie aussi les voyages ✈️ Si vous voyagez avec votre chien en cabine pendant les fêtes, vous voudrez regarder cette vidéo pour obtenir des conseils utiles afin que votre vol se passe sans encombre et en toute simplicité. Bon voyage et bonnes fêtes ! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

Avec les fêtes qui approchent, cela signifie aussi les voyages ✈️ Si vous voyagez avec votre chien en cabine pendant les fêtes, vous voudrez regarder cette vidéo pour obtenir des conseils utiles afin que votre vol se passe sans encombre et en toute simplicité. Bon voyage et bonnes fêtes ! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

📌 À retenir : Pumpkin partage d'adorables contenus sur les animaux de compagnie et des conseils pratiques pour prendre soin d'eux, alliant ainsi informations et émotions.

🔍 Le saviez-vous ? Les marques qui utilisent des sons et des pistes audio populaires augmentent considérablement leur visibilité. Pour rester à la page, consultez la section des sons tendance de TikTok.

19. Pretty Little Thing

Pretty Little Thing (PLT), une marque de vêtements populaire, s'est forgé une solide présence sur les réseaux sociaux grâce à TikTok. Elle mise sur des collaborations avec des influenceurs, un contenu visuellement attrayant et des campagnes engageantes. La stratégie de la marque consiste notamment à s'associer à des influenceurs et à utiliser des tons roses vifs et des visuels de haute qualité pour renforcer son identité.

La marque organise également des concours interactifs pour ses abonnés.

PLT a mené des campagnes telles que #PinkFridayWithPLT, une variante du Black Friday proposant des réductions importantes et un cadeau d'une valeur de 10 000 dollars. Une autre campagne réussie a été le #BritneyChallenge, où ils ont recréé les tenues emblématiques de Britney Spears pour Halloween.

Attendez la suite... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

Attendez la suite... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

📌 À retenir : PLT engage ses abonnés grâce à des campagnes interactives, des partenariats avec des influenceurs et des visuels de marque percutants.

20. Crocs

Crocs s'appuie sur les tendances actuelles de la mode et le marketing d'influence pour conserver son statut emblématique. La marque collabore avec des influenceurs mode, soulignant à quel point ses chaussures emblématiques complètent les tenues modernes et élégantes.

La marque participe également à des défis TikTok viraux, ce qui lui permet de démontrer la polyvalence de ses produits de manière ludique et accessible.

profitez gratuitement de l'unboxing ASMR 💆 Merci @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

profitez gratuitement de l'unboxing ASMR 💆 Merci @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

📌 À retenir : Crocs reste dans l'air du temps et innovant grâce aux influenceurs mode et aux défis TikTok, qui mettent en avant sa polyvalence et son style auprès d'un public jeune.

🔍 Le saviez-vous ? En Chine, TikTok est connu sous le nom de Douyin. Il s'agit d'une version distincte adaptée aux utilisateurs locaux.

Exemples de campagnes innovantes

Les campagnes TikTok ajoutent une touche de fun bien nécessaire au marketing traditionnel. Les marques peuvent tester des défis hashtag créatifs et des collaborations percutantes avec des influenceurs.

Dans cette section, nous examinerons quelques campagnes de marques TikTok qui ont marqué la plateforme. 📃

Nissan

Pour promouvoir son nouveau SUV, l'Ariya, Nissan a lancé une campagne interactive invitant les utilisateurs de TikTok à participer à un jeu de filtre AR axé sur la prononciation. L'entreprise a lancé sa toute première campagne TikTok avec 1 500 créateurs pour mener à bien cette mission.

Développée par TBWA\Chiat\Day, New York, la campagne comprenait des vidéos intitulées « Pronunciation Lessons » (Leçons de prononciation) dans lesquelles des célébrités apprenaient aux spectateurs à prononcer correctement des noms souvent mal prononcés, notamment « Ariya »

Elle mettait en vedette des créateurs tels que Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel et QuinnXCII.

Le hashtag #HowDoYouSayAriya a atteint le chiffre remarquable de 122,5 millions d'affichages, tandis que la compilation vidéo de la campagne a attiré 22,9 millions de vues, soulignant son immense succès.

📌 À retenir : l'utilisation de la technologie RA, le recours à des célébrités et à des créateurs TikTok peuvent générer une interaction et une visibilité importantes auprès du public.

e. l. f Cosmetics

e. l. f Cosmetics a exploité l'engouement du public TikTok pour les danses et les musiques entraînantes en créant deux jingles originaux : Eyes. Lips. Face. et Eyes. Lips. Face. Safe. Ces jingles sont devenus viraux, incitant les utilisateurs à danser en ligne et dans des lieux réels tels que des clubs.

Fort de cet élan, il a lancé une émission de téléréalité intitulée Eyes. Lips. Famous. Les gagnants remporteraient une expérience dans un camp de beauté, un an de produits gratuits et 5 000 dollars de sponsoring.

📌 À retenir : Utiliser des musiques virales, combiner engagement numérique et engagement réel, et prolonger de manière créative le récit des campagnes.

ASOS

ASOS a lancé sa campagne #AySauce aux États-Unis et au Royaume-Uni, en partenariat avec 25 créateurs, afin d'inciter le public à présenter ses trois tenues préférées.

La campagne de trois semaines ciblait principalement les jeunes actifs sur les réseaux sociaux et offrait aux participants la possibilité de voir leur contenu figurer dans le TopView de TikTok, d'explorer les résultats et de découvrir les publicités ASOS.

Au-delà de cette initiative, ASOS a investi dans des publicités in-feed et a collaboré avec Byte pour créer des expériences augmentées telles que des filtres virtuels et des effets de marque, amplifiant ainsi sa portée et son interactivité.

📌 À retenir : associer des partenariats avec des créateurs à des fonctionnalités de réalité augmentée et à des défis interactifs favorise une forte participation et une grande notoriété de la marque.

Augmenter la portée de votre marque sur TikTok

Pour accroître la portée de votre marque sur TikTok, vous devez créer un contenu authentique et engageant, en phase avec les thèmes tendance et qui trouve un écho auprès de votre persona utilisateur. Vous pouvez également explorer des partenariats et des outils publicitaires tels que les publicités in-feed, les effets de marque et les défis hashtag.

Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Examinons quelques stratégies de base que vous pouvez ajouter à votre checklist marketing pour amplifier votre portée. 💫

Tirez parti de l'algorithme de TikTok

Tirez parti du puissant algorithme de TikTok en créant des vidéos accrocheuses qui suscitent des interactions telles que des partages et des commentaires.

L'algorithme donne la priorité au contenu en fonction des interactions des utilisateurs, des informations sur les vidéos et des paramètres des appareils. Voici quelques méthodes simples pour optimiser votre portée :

Créez un contenu engageant qui capte l'attention dès les premières secondes

Encouragez les interactions, notamment les likes, les commentaires et les partages, pour booster la visibilité de vos contenus

Publiez régulièrement pour montrer que vous êtes un utilisateur actif

Essayez les outils d'analyse TikTok pour surveiller les performances de votre contenu et l'améliorer. Analysez des indicateurs tels que le nombre d'affichages, de likes et de partages, ainsi que les données démographiques de votre public cible afin de comprendre ce qui fonctionne le mieux et d'affiner vos stratégies au fil du temps.

Les outils de modification intégrés à l'application permettent de créer un contenu visuellement attrayant qui trouve un écho auprès de votre public. Des outils externes tels que CapCut et Movavi Video Editor offrent un large intervalle de modèles, d'effets et une intégration musicale transparente pour créer des vidéos de haute qualité.

Améliorez vos visuels grâce à des fonctionnalités telles que les filtres, les transitions et les superpositions de texte pour rendre votre contenu plus dynamique et professionnel.

🤝 Rappel : pour toucher de nouveaux publics, créez des vidéos courtes et de haute qualité avec des visuels percutants, des légendes claires et un engagement immédiat (comme des intros accrocheuses) afin d'augmenter vos chances d'apparaître sur la page « Pour toi ».

Créez du contenu engageant

Vous devez créer un contenu attrayant pour fidéliser votre public. Mais comment ? Concentrez-vous sur :

Storytelling

Tutoriels et vidéos explicatives

Humour et tendances

ClickUp Brain est un outil d'IA polyvalent pour les réseaux sociaux qui vous aide à rationaliser la création de contenu. Il fournit un hub centralisé pour les idées, les informations et l'inspiration. Que vous recherchiez des idées de vidéos créatives, des idées pour TikTok, que vous rédigiez des légendes ou conceviez des stratégies de hashtags, l'assistant alimenté par l'IA simplifie le processus.

Générez des légendes, trouvez des idées de vidéos et planifiez du contenu viral avec ClickUp Brain

Il vous suffit d'entrer une idée de contenu ou un sujet dans ClickUp Brain, et il vous donnera des suggestions personnalisées telles que des titres accrocheurs, des concepts de vidéos et des tendances qui trouveront un écho auprès de votre public.

⚙️ Bonus : Apprenez à automatiser la création de contenu à l'aide de l'IA.

Collaborez avec des influenceurs

Collaborez avec des influenceurs TikTok qui correspondent aux valeurs et à l'audience de votre marque. Les influenceurs ont établi une relation de confiance avec leurs abonnés, ce qui rend leurs témoignages très convaincants. Vous pouvez utiliser :

Contenu sponsorisé

Défis de marque

Prise de contrôle par des influenceurs

💡 Conseil de pro : Vous pouvez créer des « Duos » où vous pouvez jouer aux côtés d'une autre vidéo et « Stitch » pour incorporer des clips d'autres utilisateurs dans votre contenu. Cela favorise la collaboration et l'interaction entre les créateurs.

Les hashtags sont de puissants outils marketing TikTok qui permettent de classer le contenu et de s'engager dans les tendances. Inclure trois à cinq hashtags bien choisis dans vos légendes permet d'atteindre l'équilibre parfait pour maximiser la visibilité sans encombrer votre publication.

Concentrez-vous sur les étiquettes qui correspondent à la voix de votre marque et au contenu tendance. Utilisez des outils tels que le Centre créatif de TikTok, les fonctionnalités de saisie semi-automatique et l'analyse de la concurrence pour trouver des hashtags pertinents.

💡 Conseil de pro : testez différentes combinaisons de hashtags tout en veillant à leur pertinence afin d'augmenter efficacement votre portée.

Interagissez activement avec vos abonnés

Interagissez avec votre public en répondant aux commentaires, en participant à des défis ou en organisant des sessions en direct. Établir des connexions authentiques renforce la fidélité et favorise la croissance.

Vous pouvez également entrer en contact avec votre public en :

Reconnaître le contenu généré par les utilisateurs

Lancer des discussions avec des questions ou des sondages

Créer du contenu basé sur les commentaires

Planifiez le contenu et créez un calendrier de publication

Assurez la cohérence et l'organisation de votre calendrier de publication à l'aide d'outils de gestion de projet pour les réseaux sociaux.

L'application ClickUp Marketing Software est un excellent exemple. 🤩

Cela vous aidera à planifier vos calendriers de contenu, à suivre la progression et à garantir une publication en temps opportun, ce qui est essentiel pour maintenir l'engagement sur TikTok.

Examinons quelques-unes de ses fonctionnalités pour vous aider dans votre stratégie TikTok. ⚒️

Documents ClickUp

Créez des pages imbriquées dans ClickUp Docs pour différentes campagnes TikTok

ClickUp Docs est l'outil de collaboration ultime pour les équipes travaillant sur du contenu TikTok. Il centralise le processus de révision et de perfectionnement des idées en un seul endroit.

Grâce à la flexibilité du cloud, vous pouvez créer, modifier et partager des documents pour organiser vos forfaits de campagne, rédiger des scripts vidéo ou créer des calendriers de contenu.

La fonctionnalité de pages imbriquées vous permet de structurer les avis de manière hiérarchique, en divisant les longues campagnes TikTok en sections gérables telles que des briefs créatifs, des listes de hashtags et des calendriers de publication.

Vous pouvez également collaborer avec votre équipe en temps réel pour vous assurer que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Lors de la préparation des campagnes TikTok, les équipes peuvent intégrer des brouillons de vidéos, des analyses ou des tâches spécifiques directement dans les documents pour révision.

📖 À lire également : TikTok vs Reels : une comparaison pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux

Discuter sur ClickUp

Conservez toutes vos discussions marketing dans un seul espace avec ClickUp Chat

ClickUp Chat est l'outil idéal pour discuter de votre stratégie TikTok avec votre équipe. Vous pouvez collaborer directement sur les défis TikTok tendance, les idées de vidéos ou les collaborations avec des influenceurs sur la plateforme.

De plus, reliez ces discussions à des tâches telles que la planification de publications, la création de contenu vidéo ou l'analyse des indicateurs d'engagement.

Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, vous pouvez automatiser la création de tâches à partir de vos discussions, ce qui vous fait gagner un temps précieux.

Attribuez des éléments d'action clairs avec ClickUp Attribuez des commentaires

Lorsque vous collaborez avec votre équipe à la création de contenu TikTok, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp pour attribuer des tâches spécifiques ou des commentaires aux membres de l'équipe responsables. Cela se fait dans les documents afin que tout reste simplifié.

Par exemple, si quelqu'un doit examiner une vidéo avant sa publication ou approuver une légende, vous pouvez lui attribuer ce commentaire, ce qui garantit un suivi rapide et une responsabilisation.

Tableaux de bord ClickUp

Visualisez les statistiques et la progression de vos campagnes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de surveiller et d'améliorer vos campagnes TikTok grâce à des cartes personnalisables. Ces cartes vous permettent de suivre des indicateurs de performance clés tels que le nombre de vues, l'engagement et la croissance du nombre d'abonnés.

Il visualise ces données à l'aide de graphiques et de diagrammes afin de repérer les tendances et d' identifier les contenus les plus performants, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie en temps réel.

Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord en fonction des objectifs de votre campagne ; ils se mettent à jour automatiquement pour vous garantir de travailler avec les données les plus récentes.

Modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre votre contenu sur les réseaux sociaux.

Le calendrier moderne des réseaux sociaux ClickUp est un excellent moyen de gérer facilement vos campagnes TikTok. Que vous gériez un seul compte ou plusieurs campagnes TikTok, ce modèle de réseaux sociaux vous aide à rester au courant de chaque publication et indicateur de performance.

Il intègre également des outils de visualisation des données pour mesurer la réussite. Au-delà de TikTok, il organise et planifie le contenu sur différents réseaux sociaux.

Défis et inconvénients du marketing sur TikTok

Si TikTok offre de formidables opportunités pour engager un public jeune, cette plateforme n'est pas sans défis. Des coûts publicitaires élevés aux exigences spécifiques en matière de contenu, son utilisation nécessite une réflexion approfondie.

Examinons maintenant quelques-uns de ses inconvénients. 👇

Coûts publicitaires élevés : Le budget publicitaire minimum est de 500 dollars, avec un coût par mille (CPM) d'environ 10 dollars, ce qui rend cette plateforme moins accessible aux petites entreprises

Portée démographique restreinte : Une audience majoritairement jeune limite l'engagement des marques qui ciblent des tranches d'âge plus âgées

Exigences en matière de production de contenu : Le recours exclusif à du contenu vidéo augmente les coûts et la complexité de la production

Risques pour la réputation : L'association à des tendances controversées ou à des contenus inappropriés peut nuire à l'image de marque

Modération du contenu : L'exposition à des contenus inappropriés ou à des défis viraux présente des risques supplémentaires pour les marques

Gagnez des campagnes TikTok avec ClickUp

TikTok continue de stimuler les efforts de marketing en ligne, alors que les marques tentent de rester à la pointe des tendances pour prospérer sur la plateforme. Des campagnes virales aux collaborations intelligentes, la réussite sur TikTok exige de la créativité, de la cohérence et de l'adaptabilité, autant d'éléments qui nécessitent une planification et une organisation rigoureuses.

ClickUp est un outil polyvalent qui simplifie votre flux de travail en vous offrant une plateforme tout-en-un. Grâce à des fonctionnalités telles que Docs pour la création de contenu, Brain pour le brainstorming d'idées et Chat pour une communication fluide, la gestion de votre stratégie TikTok n'a jamais été aussi simple.

Le temps presse. Qu'attendez-vous ?

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅