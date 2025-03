Discord vs. Whatsapp : Quelle est la meilleure application de messagerie pour le travail ?

Vous êtes en train de coordonner un projet important et la discussion de groupe déborde de messages. Quelqu'un partage un fichier, un autre intervient avec une note vocale, et bientôt, c'est le chaos.

C'est à ce moment-là que vous devez vous poser la question : mon travail est plus efficace grâce à votre application de messagerie actuelle, ou bien elle ne fait qu'ajouter au bruit ?

Des joueurs qui créent des communautés aux éducateurs qui gèrent leurs élèves, le débat autour de Discord vs WhatsApp ne cesse de s'amplifier. Les deux plateformes promettent une communication transparente, mais leurs fonctionnalités répondent à des besoins différents.

Dans ce blog, nous allons examiner leurs fonctionnalités, leurs forces et leurs faiblesses pour vous aider à faire le meilleur choix. C'est parti ! 💪

Qu'est-ce que WhatsApp?

via WhatsApp WhatsApp est une application gratuite de messagerie et d'appel multiplateforme qui utilise Internet pour permettre aux utilisateurs de communiquer par le biais de messages texte, de notes vocales, d'appels vidéo et de partage multimédia

Jan Koum et Brian Acton ont lancé la plateforme en 2009. Elle facilite la communication transparente entre les utilisateurs, ce qui en fait une alternative solide aux services payants traditionnels de SMS et de MMS. En 2019, Facebook, Inc. (aujourd'hui Meta Platforms) a racheté WhatsApp.

🔍 Le saviez-vous ? WhatsApp compte plus de 1,5 million d'utilisateurs trois milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, et ce nombre augmente chaque année depuis son lancement !

Fonctionnalités de WhatsApp

WhatsApp met l'accent sur la simplicité et l'accessibilité. Du partage de textes et de médias aux appels vocaux et vidéo, ses fonctionnalités permettent de maintenir des conversations sans effort et conviviales.

Examinons quelques-unes de ses fonctionnalités . 👇

Fonctionnalité n° 1 : Messagerie

via WhatsApp

En tant que plateforme de discussion , WhatsApp met l'accent sur la simplicité et permet d'envoyer des éléments multimédias pendant les discussions. Ces capacités rendent l'application pratique pour les utilisateurs :

Messages épinglés: Vous pouvez épingler les messages essentiels dans les discussions de groupe et individuelles pour les consulter facilement

Vous pouvez épingler les messages essentiels dans les discussions de groupe et individuelles pour les consulter facilement Onglet Favoris: Vous pouvez classer des discussions spécifiques dans des "favoris" pour un accès rapide

Vous pouvez classer des discussions spécifiques dans des "favoris" pour un accès rapide **Certains messages disparaissent au bout de sept jours si vous activez cette fonctionnalité pour plus de confidentialité

💡Pro Tip: Vous pouvez vous envoyer des messages sur WhatsApp pour garder une trace des idées, des rappels ou des informations importantes. C'est un moyen facile de noter des choses chaque fois que vous en avez besoin.

Fonctionnalité #2 : Assistance pour plusieurs comptes et appareils

via La norme Vous pouvez gérer deux comptes WhatsApp sur un seul appareil, ce qui permet de passer sans problème des discussions personnelles à celles du travail.

En outre, vous pouvez relier jusqu'à quatre appareils, y compris des tablettes et des ordinateurs, à votre compte sans avoir besoin d'un téléphone lié. Cela facilite le partage de fichiers entre les appareils.

📖 Lire aussi: 11 meilleures alternatives à WhatsApp pour une meilleure communication

Fonctionnalité #3 : Visioconférence et messagerie vocale

via WhatsApp WhatsApp a étendu sa capacité de visioconférence pour assister jusqu'à trente-deux participants en 2024, améliorant ainsi les interactions et les réunions de groupe. Cela inclut une fonction de partage d'écran pendant les appels.

Elle permet également aux utilisateurs d'envoyer rapidement des messages vocaux ou vidéo en déplacement.

Tarifs WhatsApp

WhatsApp: Gratuit

Gratuit WhatsApp Business: Gratuit

🧠 Fun Fact: Meta a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014, ce qui en fait l'une des plus grandes acquisitions technologiques de l'histoire.

Qu'est-ce que Discord?

via Discord Discord est une plateforme de communication populaire conçue pour discuter en voix, en vidéo et en texte. Elle permet aux utilisateurs de se connecter avec des amis et des communautés, de partager des expériences, de collaborer et de participer à des discussions

Les messages sont échangés par l'intermédiaire des serveurs, des canaux, de la messagerie directe et des fonctionnalités de partage d'écran.

Discord met l'accent sur la création de communautés. Vous pouvez créer ou rejoindre des serveurs adaptés à des intérêts ou des passe-temps spécifiques afin de favoriser un sentiment d'appartenance et d'engagement.

🔍 **Tu le sais ? Utilisateurs de l'application Discord âgés de plus de 16 ans passent en moyenne 2 heures par semaine sur la plateforme. Cela équivaut à environ huit heures par mois ou 17 minutes par jour. Les utilisateurs de l'application Discord âgés de 16 ans et plus passent en moyenne 2 heures par semaine sur la plateforme. Parmi les utilisateurs de Discord âgés de 16 à 24 ans, le temps moyen passé sur l'application est de 2,4 heures hebdomadaires.

Fonctionnalités de Discord

Discord met l'accent sur la polyvalence et la connexion, en fournissant des outils puissants pour une communication organisée et interactive. Des serveurs personnalisés aux canaux vocaux, vidéo et texte, il maintient l'engagement des communautés et permet une collaboration sans effort.

Examinons ses fonctionnalités . 👇

Fonctionnalité n°1 : Structure centrée sur la communauté

via Discord

Discord structure les communautés en serveurs, chacun disposant de plusieurs canaux dédiés à des sujets spécifiques.

Les serveurs comprennent des canaux de texte pour la messagerie et des canaux vocaux pour la communication en temps réel, ce qui facilite l'organisation des discussions et la navigation dans les espaces les plus fréquentés.

💡Pro Tip: Un grand Discord hack est d'utiliser Ctrl+K pour passer d'un canal à l'autre et d'un serveur à l'autre. Parmi les autres raccourcis clavier, citons "Ctrl+Shift+M" pour couper ou rétablir le son de votre microphone dans les canaux vocaux et "Ctrl+Shift+U" pour marquer les messages comme non lus.

Fonctionnalité #2 : Options de collaboration riches

via Discord

Discord facilite la coordination grâce à des outils intégrés permettant de programmer des évènements, qu'il s'agisse d'une session de jeu ou d'un atelier éducatif.

Pour des discussions plus ciblées, les fils de discussion proposent des discussions temporaires qui disparaissent après un paramètre, tandis que les canaux de forum offrent un espace pour des discussions plus approfondies et continues.

📖 Lire aussi: Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Discord pour les discussions de groupe

Fonctionnalité #3 : Outils de gestion de communauté

via Discord

Discord offre aux propriétaires de serveurs des outils puissants pour gérer efficacement les communautés. Les rôles et les permissions leur permettent de contrôler l'accès aux canaux et d'attribuer des capacités de modération, garantissant ainsi un fonctionnement fluide, même dans les grands groupes.

De plus, les bots automatisent les tâches telles que la modération, les jeux et les interactions avec la communauté, ce qui facilite la tâche et améliore l'expérience globale.

Fonctionnalité n°4 : Intégration des jeux

via Discord Intégrations Discord vous permettent d'utiliser plusieurs applications sur une seule plateforme. Elles améliorent l'expérience de jeu grâce à des interfaces de programmation d'applications (API) qui permettent aux développeurs d'intégrer leurs jeux de manière transparente.

Des fonctionnalités telles que la "présence riche" affichent le jeu auquel vous jouez et permettent même à vos amis de vous rejoindre directement par l'intermédiaire de Discord, ce qui ajoute une nouvelle couche de connexion et d'interaction.

Tarification Discord

Free

Nitro: Prix personnalisé

🧠 Fun Fact: 19 millions de serveurs sont actifs sur Discord chaque semaine.

Simplifiez, rationalisez et dynamisez votre stratégie de communication: Planifiez, suivez et améliorez le flux de communication de votre équipe avec ce logiciel prêt à l'emploi et personnalisable Plan de communication ClickUp modèle.

WhatsApp vs. Discord : Les fonctionnalités comparées

WhatsApp et Discord ont des objectifs différents, répondant à des besoins uniques la communication au sein de l'équipe besoins. Alors que WhatsApp limite sa capacité à fournir des messages simples et intuitifs, Discord offre un éventail de fonctionnalités pour les joueurs.

Examinons les fonctionnalités distinctes qui distinguent ces applications de messagerie. 👀

Fonctionnalité | WhatsApp | Discord | Fonctionnalité | Discord | Discord | WhatsApp | Discord | Discord | Discord |Discord

| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| Cas d'utilisation principal | Messagerie et communication générales | Conçue pour les jeux et l'engagement communautaire |

| Taille des groupes : 256 participants au maximum dans un groupe de discussion. Assistance à des milliers d'utilisateurs sur un serveur

| Voix/vidéoconférences | Appels vidéo et vocaux jusqu'à 32 participants | Canaux vocaux illimités ; appels vidéo avec de nombreuses options |

| Limite de partage de fichiers | Jusqu'à 100 Mo sur Android et 128 MD sur iOS | 8 Mo par défaut et jusqu'à 50 Mo (basic), 500 Mo (Nitro) |

| Stockage | Utilise le stockage de l'appareil/du cloud ; pas de stockage dédié | Stockage illimité pour les messages et les fichiers | Fonctionnalité de recherche | De base et jusqu'à 50 Mo (basic)

fonctionnalité de recherche | Recherche de base sans possibilité de filtrage | Options de filtrage de la recherche avancée | Fonctionnalité de personnalisation | Limitée

| Personnalisation limitée ; interface de discussion de groupe simple | Serveurs, rôles et canaux hautement personnalisables

| Sécurité | Cryptage de bout en bout pour tous les messages | Pas de cryptage de bout en bout par défaut | Intégration | Cryptage de bout en bout pour tous les messages

| Intégration_ | Intégrations limitées puisqu'il se concentre uniquement sur la communication directe | S'intègre à diverses plateformes de jeu comme PlayStation Network (PSN) et Twitch |

| Notifications - Paramètres de notification de base - Notifications hautement personnalisables - Notifications de base - Notifications de base

WhatsApp vs Discord

Fonctionnalités #1 : Messagerie et discussion

WhatsApp et Discord ont chacun une approche unique de la messagerie, offrant des outils différents pour les conversations à petite ou grande échelle.

WhatsApp

WhatsApp a une approche plus directe. Elle se concentre sur les éléments essentiels tels que la communication par texte, les appels vocaux et vidéo, et le partage de fichiers multimédias tels que les photos, les autocollants et les GIF.

WhatsApp Web étend les fonctions de la plateforme, permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs messages depuis un bureau pour plus de commodité.

Discord

Discord offre quant à lui de solides fonctionnalités de discussion, vous permettant de créer des serveurs et des canaux adaptés à des sujets ou des communautés spécifiques. Que vous fassiez partie d'un serveur public ou d'un groupe privé, vous pouvez discuter avec les membres par le biais du texte, de la voix et de la vidéo.

De plus, il vous permet d'envoyer des fichiers non compressés en pleine qualité, de discuter avec des robots, d'envoyer des textes automatisés, de créer des rôles, et bien plus encore.

🏆 Gagnant: Discord permet des discussions à la fois occasionnelles et à grande échelle, ce qui le rend idéal pour les joueurs, les équipes et les éducateurs, bien que WhatsApp soit une plateforme de discussion plus simple.

Fonctionnalité #2 : Utilisation des données

L'efficacité des données est essentielle pour les utilisateurs dont la bande passante internet est limitée. WhatsApp et Discord traitent les fichiers multimédias différemment, répondant ainsi aux besoins distincts des utilisateurs.

WhatsApp

WhatsApp compresse tous les fichiers multimédias, y compris les images, les fichiers audio et les vidéos. Si la qualité s'en trouve réduite, la consommation de données diminue également de manière significative.

Discord

À l'inverse, Discord conserve la qualité d'origine des fichiers multimédias, ce qui préserve les détails mais consomme beaucoup plus de données.

whatsApp est plus économe en données, car il compresse les fichiers pour réduire la consommation. Ce compromis sur la qualité en fait un choix pratique pour les utilisateurs dont les forfaits de données sont limités.

Fonctionnalité #3 : Confidentialité et sécurité

Lorsqu'il s'agit de protéger vos données, les deux plateformes proposent des fonctionnalités de confidentialité, mais leurs approches diffèrent légèrement.

WhatsApp

WhatsApp donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs avec des fonctionnalités telles que l'authentification à deux facteurs (2FA) et un contrôle détaillé de la visibilité des photos de profil et des statuts.

Discord

De même, Discord assiste l'authentification en deux étapes (2FA) et permet aux utilisateurs de gérer leurs paramètres de visibilité et de confidentialité, y compris les personnes qui peuvent voir leur statut en ligne.

🏆 Gagnant: Il y a égalité ! WhatsApp offre un chiffrement de bout en bout avec de solides contrôles de confidentialité, où seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Parallèlement, Discord propose une authentification à deux facteurs et des paramètres de visibilité personnalisables.

📖 À lire aussi: 12 stratégies de communication efficaces pour votre équipe

Discord vs. WhatsApp sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir où les gens se situaient dans le débat Discord vs. WhatsApp.

_Tout d'abord, il peut être utilisé comme WhatsApp pour des groupes de centaines/milliers de personnes à la fois. Vous ne rejoindriez pas un groupe WhatsApp pour 5000 Redditors d'un subreddit, mais vous pourriez très facilement le faire pour Discord. Discord est conçu pour gérer très bien les grands groupes. La deuxième utilisation est pour les échanges mixtes voix/médias avec des amis

La plupart des utilisateurs considèrent

Toutefois, la plupart d'entre eux estiment qu'il ne s'agit pas d'applications concurrentes puisqu'elles s'adressent à des cibles différentes.

_WhatsApp est simplement une application différente de Discord et destinée à des usages différents. WhatsApp est davantage destiné aux discussions en petits groupes ou à la messagerie individuelle pour les non-joueurs. Discord excelle dans les grands serveurs publics et les discussions vocales de joueurs. Discord dispose également d'une boutique de jeux, alors que certaines personnes ne jouent pas à des jeux

Un utilisateur a mentionné

Ils s'adressent en quelque sorte à des marchés différents. WhatsApp est destiné aux utilisateurs généraux, et beaucoup plus d'adultes et de personnes âgées l'utilisent que Discord. Discord est plus orienté vers les joueurs, avec de nombreuses fonctionnalités qui s'adressent aux joueurs, et même l'interface utilisateur s'adresse aux joueurs avec des choses comme l'écran de chargement qui dit quelque chose auquel les joueurs peuvent s'identifier, etc

un autre utilisateur

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à WhatsApp vs. Discord

Si vous êtes tiraillé entre la simplicité de WhatsApp et la richesse des fonctionnalités de Discord, pensez à une autre plateforme qui combine tous vos besoins en matière de lieu de travail et de communication en un seul endroit !

Présentation ClickUp , l'application de tout, pour le travail ! 🤩

Connue pour sa polyvalence et ses outils axés sur la productivité, elle va au-delà des fonctionnalités de messagerie de base pour une collaboration efficace - grâce à.. Détection de la collaboration ClickUp .

Examinons quelques fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez commencer. 💁

ClickUp's one up #1 : Discuter

ClickUp Chat

Collaborez avec votre équipe dans le ClickUp Chat ClickUp Chat est un puissant service de outil de communication sur le lieu de travail qui unifie tous vos besoins en matière de communication et de gestion de projet.

Il permet aux utilisateurs d'économiser une journée par semaine (le temps perdu par le travailleur intellectuel moyen à rechercher des informations) en centralisant toutes les informations pertinentes en un seul emplacement.

Les canaux interminables de Discord et le manque de fils de WhatsApp peuvent parfois sembler chaotiques. Discuter permet de garder les choses en ordre grâce à des discussions filées, ce qui permet de rester concentré.

Qu'il s'agisse d'une équipe discutant de son prochain grand projet ou d'un éducateur organisant des sujets de cours, tout semble structuré et gérable.

Ce qui est encore mieux, c'est qu'il combine la communication avec des outils de collaboration pour la gestion de projet .

Alors que Terminé et WhatsApp vous permettent de discuter, Chat vous aide à faire votre travail !

Les joueurs qui construisent un nouveau niveau pour leur jeu favori peuvent passer de la discussion d'idées de conception à l'attribution de tâches de codage en quelques secondes. Les enseignants peuvent joindre des forfaits de cours ou des plans de projet directement dans Chat, pour que tout soit à portée de main.

Les notifications sont également très appréciées. Elles sont personnalisables, ce qui vous permet de définir des paramètres d'alerte pour les mises à jour les plus importantes.

Les joueurs peuvent se concentrer sur leurs matchs sans être interrompus par des fils de discussion, et les enseignants peuvent se tenir au courant des mises à jour des notes sans être noyés sous des pings inutiles.

ClickUp Brain (en anglais)

Pendant que vous discutez, ClickUp Brain peut automatiquement mettre en évidence les éléments d'action ou convertir les messages clés en tâches, ce qui permet de rester organisé sans effort supplémentaire. L'IA ne se contente pas de rester là : elle vous aide activement à gérer votre flux, en vous suggérant les étapes suivantes et en veillant à ce qu'aucun détail important ne soit négligé.

Ecrivez avec ClickUp Brain dans le cadre du Chat pour donner du style à vos messages

Discutez et collaborez comme jamais auparavant. pourquoi passer d'une application à l'autre quand tout ce dont vous avez besoin est déjà là ?

Envisager comment 60 % de notre temps est consacré au partage, à la recherche et à la mise à jour d'informations à travers différents outils. ClickUp veille à ce que votre temps soit bien utilisé.

ClickUp's one up #2 : Clips

ClickUp Clips

Partager un retour d'information visuel avec ClickUp Clips ClickUp Clips est un outil tout-en-un d'enregistrement d'écran et de partage vidéo qui rationalise la communication et la collaboration au sein du flux de travail. Les utilisateurs peuvent facilement enregistrer des écrans ou de l'audio pour des tutoriels, des mises à jour ou des commentaires, avec une transcription alimentée par l'IA permettant des recherches rapides de contenu et une navigation par horodatage.

Le Hub Clips organise les vidéos pour un accès facile tout en intégrant des options d'incorporation et de partage, en intégrant de manière transparente le système d'information de l'entreprise logiciel de partage d'écran dans les tâches, les commentaires ou les liens externes.

Par exemple, les équipes peuvent enregistrer des discussions sur la stratégie ou des visites guidées à partager avec leur groupe, ce qui facilite le forfait et la coordination du jeu. D'autre part, les éducateurs peuvent enregistrer des leçons ou des tutoriels que les étudiants peuvent revoir à tout moment, améliorant ainsi l'apprentissage en dehors de la salle de classe.

Augmenter la responsabilité de l'équipe avec ClickUp Attribuer des commentaires ClickUp Attribuer des commentaires transforme les commentaires en éléments exploitables et vous permet de les attribuer aux membres de l'équipe. Vous pouvez également résoudre ou réattribuer des tâches sans avoir à passer au crible des discussions encombrées.

L'organisation des tâches et la réduction de la confusion permettent aux équipes de rester concentrées.

En outre, il permet aux utilisateurs de localiser et de gérer rapidement les commentaires qui leur ont été attribués afin de renforcer la responsabilisation.

💡 Pro Tip: Start using les modèles de plans de communication dans ClickUp pour rester organisé dès le départ. Ces modèles vous aident à définir des stratégies de communication, des contacts clés et des échéanciers sans partir de zéro.

ClickUp's one up #4 : Tableaux blancs

Tableaux blancs ClickUp

Stratégies de remue-méninges et forfaits de cours avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp offre un espace interactif et collaboratif pour centraliser le brainstorming et le forfait des projets pour les joueurs, les équipes et les éducateurs. Il permet de visualiser les idées et de les transformer en tâches réalisables, comblant ainsi le fossé entre la pensée créative et l'exécution.

Le tableau blanc virtuel est une toile créative pour collaboration en temps réel quel que soit votre emplacement.

Les idées générées pendant les sessions de brainstorming peuvent être liées à des tâches, des fichiers ou des documents spécifiques au sein de ClickUp, ce qui ajoute du contexte et garantit que chaque idée est exploitable et traçable.

Par exemple, une équipe planifiant une campagne de marketing peut esquisser ses idées, assigner des tâches à chaque membre et suivre la progression, le tout au sein d'un même forfait.

Obtenez le meilleur des deux mondes avec ClickUp

Le choix entre Discord et WhatsApp pour le travail dépend en fait de vos besoins spécifiques. WhatsApp l'emporte en termes d'accessibilité, ce qui en fait un bon choix pour une communication simple.

En revanche, les outils d'organisation et les fonctionnalités personnalisables de Discord en font un outil idéal pour les équipes qui misent sur la collaboration et la création de communautés.

Mais pourquoi choisir entre les deux quand vous pouvez obtenir le meilleur des deux en un seul ?

ClickUp est la plateforme de travail par excellence qui vous permet de discuter, de forfaiter et d'exécuter en un seul endroit. Avec des fonctionnalités telles que la création de tâches à partir de fils de discussion, la collaboration en temps réel et des outils alimentés par l'IA, ClickUp ne se contente pas de connecter votre équipe - il transforme la façon dont vous travaillez ensemble. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅