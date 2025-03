Comment trouver des doublons dans Excel : Un guide étape par étape

Lorsque l'on travaille sur de grands ensembles de données avec Microsoft Excel, des doublons se glissent souvent dans les feuilles de calcul.

Ces données dupliquées donnent lieu à une feuille de calcul inexacte qui peut faire dérailler votre analyse. Si vous êtes un gestionnaire de données ou un utilisateur pro-Excel, ce problème vous est peut-être familier.

La bonne nouvelle ? Vous pouvez identifier les lignes et les entrées en double et les supprimer sans effort grâce à quelques étapes rapides impliquant une mise en forme conditionnelle et des formules Excel.

Ce guide vous présente les méthodes permettant d'identifier, de mettre en évidence et de supprimer les valeurs en double de vos feuilles Excel afin d'améliorer la précision et les performances. Nous parlerons également d'un autre outil qui rendra la gestion des données 10 fois plus facile !

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici un aperçu rapide de la façon de trouver des lignes et des cellules en double, de supprimer des données, et plus encore :

📝 Comment trouver des doublons dans Excel

Trouver des doublons avec la mise en forme conditionnelle

Recherche de doublons à l'aide de COUNTIF

Trouver des doublons avec les tableaux croisés dynamiques

➡️ Supprimer les doublons

Sélectionnez les données, allez dans Données > Supprimer les doublons

Sélectionnez les colonnes à vérifier pour les doublons et cliquez sur OK

inconvénients de l'utilisation d'Excel pour la recherche de doublons

Nécessité de réappliquer manuellement les outils pour les données mises à jour

La suppression des doublons est permanente, ce qui risque d'entraîner une perte de données

Plusieurs utilisateurs peuvent créer de nouveaux doublons sans contrôle de version approprié, ce qui limite la collaboration

utiliser ClickUp : Une meilleure alternative à Excel

ClickUp offre une solution prestataire pour la gestion des tâches, des données et des projets. Avec des fonctionnalités telles que la vue Tableur, les Automatisations et les champs de formule, ClickUp constitue une excellente alternative à Excel pour la gestion des données.

Que vous ayez besoin de localiser des valeurs ou des lignes en double, Excel offre plusieurs méthodes pour rendre cette tâche simple et efficace.

🔍 Le saviez-vous ? Une seule feuille de calcul peut contenir.. 1 048 576 lignes sur 16 384 colonnes . Cela fait beaucoup de données !

Examinons trois méthodes courantes pour identifier les doublons dans vos données.

Méthode 1 : Mettre en forme des conditions pour trouver des valeurs en double

La mise en forme conditionnelle est un moyen rapide de mettre en évidence les valeurs en double dans une feuille de calcul. Mon travail consiste à trouver des doublons dans une seule colonne ou dans un intervalle de données.

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Etape 1 : Sélectionner l'intervalle de données

Mettez en surbrillance les cellules contenant la liste des noms afin de trouver d'éventuels doublons.

Etape 2 : Naviguer vers la mise en forme conditionnelle

Naviguez jusqu'à Accueil sur le ruban Excel. Cliquez sur Mise en forme conditionnelle dans le groupe Styles.

Etape 3 : Cliquez sur l'option Valeurs dupliquées

Dans le menu déroulant, choisissez Règles de mise en évidence des cellules, puis cliquez sur Valeurs en double.

Etape 4 : Choisir un style de mise en forme

Une boîte de dialogue apparaît. Choisissez un jeu de couleurs, comme le rouge ou le vert, pour mettre en évidence les cellules dupliquées.

Etape 5 : Appliquer la règle

Cliquez sur le bouton OK, et Excel mettra automatiquement en évidence les valeurs ou les noms en double dans les cellules sélectionnées.

💡 Pro Tip: Maîtrisez Excel comme un pro ! Cette Excel cheat sheet [avec formules et astuces] couvre les formules essentielles, les raccourcis et les astuces pour améliorer la productivité et simplifier les tâches complexes. Un ouvrage incontournable pour tous ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de feuilles de calcul ! 📊

Méthode 2 : Utiliser la fonction COUNTIF pour trouver les lignes en double

La formule Excel COUNTIF est particulièrement utile lorsque vous devez compter les doublons ou identifier les lignes en double.

Suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : ajouter une colonne d'aide

Supposons que la colonne D, à côté de la colonne Numéro de commande (fév), soit une colonne d'aide.

Etape 2 : Utiliser la formule COUNTIF

Dans la colonne d'aide de la cellule D2, entrez la formule suivante :

COUNTIF($A$2:$A$11, A2)

A$2:$A$16: Il s'agit de la référence absolue à l'ensemble de l'intervalle des codes produits (A2 à A11).

Il s'agit de la référence absolue à l'ensemble de l'intervalle des codes produits (A2 à A11). A2: Il s'agit d'une référence relative au code produit actuel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/COUNTIF-formula.png Comment trouver des doublons dans Excel - Utilisez la formule COUNTIF /$$img/

Etape 3 : Analyser les résultats

Faites glisser la formule vers le bas jusqu'aux autres lignes de la colonne D. Toute valeur supérieure à 1 indique un code produit en double.

💡 Pro Tip: Check out 25 hacks et astuces Excel pour booster votre productivité et transformer la façon dont vous travaillez avec Excel ! Découvrez des raccourcis qui changent la donne, des fonctionnalités cachées et des astuces pour gagner du temps et faire grimper l'efficacité en flèche. 🚀

Méthode 3 : Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour trouver les lignes en double

Les tableaux croisés dynamiques sont un outil puissant pour résumer les données et repérer les doublons. Ils sont idéaux pour les ensembles de données plus importants ou lors de l'analyse des doublons avec plusieurs colonnes.

Voici comment les utiliser :

Étape 1 : Sélectionnez vos données

Mettez en surbrillance l'ensemble des données, y compris la ligne d'en-tête.

Etape 2 : Créer un tableau croisé dynamique

Allez dans l'onglet Insérer du ruban Excel. Cliquez sur Tableau croisé dynamique et sélectionnez À partir de Table/Gamme.

Une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur le bouton OK.

Etape 3 : Ajouter des champs aux lignes et aux valeurs

Faites glisser le champ Code produit dans la zone Lignes du Tableau croisé dynamique. Ensuite, faites glisser le même champ Code produit dans la zone Valeurs. Par défaut, il sera paramétré sur Count.

Etape 4 : Analyser les chiffres

Le Tableau croisé dynamique affiche une liste de codes de produits uniques ainsi que le nombre de chacun d'entre eux. Tout code produit dont le nombre est supérieur à 1 est un doublon.

💡 Quick Hack: Réduire les erreurs en apprenant comment automatiser Excel pour rationaliser votre flux de travail et vos tâches ! 🔄✨

Automatisez des tâches avec des macros dans Excel, enregistrez des actions et répétez-les d'un simple clic 🛠️

Scénarisez vos flux de travail et automatisez les processus en utilisant l'onglet Automate d'Excel (alias Office Scripts) 📋

Utilisez les Tableaux croisés dynamiques et les diagrammes pour générer automatiquement des aperçus et des visualisations à partir de vos données 📊

Apprendre à supprimer les doublons dans Excel est encore plus facile. Voici comment :

Etape 1 : Sélectionnez l'intervalle de données

Sélectionnez toutes les cellules contenant vos données, y compris la ligne d'en-tête, en cliquant et en faisant glisser votre souris.

Etape 2 : Ouvrez l'outil Supprimer les doublons

Allez dans l'onglet Données du ruban Excel. Dans le groupe Outils de données, cliquez sur Supprimer les doublons.

➡️ En savoir plus: Débloquez la puissance d'Excel en comprenant comment utiliser Excel pour la gestion de projet ! Apprenez à créer des échéanciers, à suivre les tâches et à rationaliser les flux de travail, le tout dans un format de feuille de calcul familier. 📊✅

Etape 3 : Spécifier la ou les colonne(s) à vérifier pour les doublons

Une boîte de dialogue apparaît. Dans la section Colonnes, assurez-vous que tous les en-têtes sont cochés pour identifier et supprimer les doublons. Cliquez sur le bouton OK.

Etape 4 : Analyser les résultats

Une autre boîte de dialogue s'affiche, indiquant le nombre de valeurs en double trouvées et le nombre de valeurs uniques restantes. Les doublons seront alors automatiquement supprimés des listes.

➡️ En savoir plus: Maîtrisez l'art d'Excel avec ce guide ultime pour les 50 meilleures formules Excel que tout le monde devrait connaître ! Des calculs de base aux fonctions avancées, ces formules transformeront vos compétences en gestion de données et vous feront gagner du temps. 🧮✨

Inconvénients de l'utilisation d'Excel pour la recherche de données dupliquées

Excel est un outil puissant, mais il n'est pas exempt de défis - en particulier lorsqu'il s'agit de données dupliquées. Bien qu'il offre de nombreuses fonctionnalités, comme le formatage conditionnel, pour trouver des valeurs en double, il présente des limites qui ralentissent votre flux de travail ou entraînent des inexactitudes.

Examinons-en quelques-unes :

Capacités d'automatisation limitées: Excel ne peut pas automatiser la détection des doublons. Vous devez réappliquer des outils tels que la fonctionnalité Supprimer les doublons ou exécuter des formules à chaque fois. Pour les entreprises qui traitent des données dynamiques qui changent fréquemment, cette approche manuelle est inefficace et augmente le risque de manquer des doublons. Un flux de travail dépendant de ces tâches répétitives n'est pas seulement chronophage, il est également source d'erreurs

Excel ne peut pas automatiser la détection des doublons. Vous devez réappliquer des outils tels que la fonctionnalité Supprimer les doublons ou exécuter des formules à chaque fois. Pour les entreprises qui traitent des données dynamiques qui changent fréquemment, cette approche manuelle est inefficace et augmente le risque de manquer des doublons. Un flux de travail dépendant de ces tâches répétitives n'est pas seulement chronophage, il est également source d'erreurs Risque de perte de données: L'outil Supprimer les doublons est un moyen rapide d'éliminer les entrées en double, mais il supprime définitivement les données. Comme Excel ne propose pas d'aperçu ou de sauvegarde pour cette action, la récupération des données supprimées nécessite d'annuler des étapes ou de s'appuyer sur des sauvegardes, si elles sont disponibles

L'outil Supprimer les doublons est un moyen rapide d'éliminer les entrées en double, mais il supprime définitivement les données. Comme Excel ne propose pas d'aperçu ou de sauvegarde pour cette action, la récupération des données supprimées nécessite d'annuler des étapes ou de s'appuyer sur des sauvegardes, si elles sont disponibles Difficulté à identifier les enregistrements uniques: Bien qu'Excel vous permette de mettre en évidence les doublons, il n'est pas facile d'isoler ou de filtrer les valeurs uniques. Pour masquer les doublons ou afficher les entrées uniques, il faut paramétrer des filtres supplémentaires ou utiliser la fonction UNIQUE (une formule permettant d'obtenir une liste de valeurs uniques). Cela prend beaucoup de temps aux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec Excel

Bien qu'Excel vous permette de mettre en évidence les doublons, il n'est pas facile d'isoler ou de filtrer les valeurs uniques. Pour masquer les doublons ou afficher les entrées uniques, il faut paramétrer des filtres supplémentaires ou utiliser la fonction UNIQUE (une formule permettant d'obtenir une liste de valeurs uniques). Cela prend beaucoup de temps aux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec Excel Erreurs causées par les cellules vides: Les cellules vides perturbent l'identification des doublons. Par exemple, les cellules vides sont traitées comme des doublons lors de l'utilisation de l'outil Supprimer les doublons, ce qui entraîne des résultats incorrects. Les formules telles que COUNTIF peuvent mal interpréter les valeurs manquantes, ce qui entraîne des décomptes inexacts

Les cellules vides perturbent l'identification des doublons. Par exemple, les cellules vides sont traitées comme des doublons lors de l'utilisation de l'outil Supprimer les doublons, ce qui entraîne des résultats incorrects. Les formules telles que COUNTIF peuvent mal interpréter les valeurs manquantes, ce qui entraîne des décomptes inexacts Collaboration limitée et mises à jour en temps réel: Excel n'est pas conçu pour une collaboration transparente. Lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur le même fichier, des entrées en double peuvent facilement être introduites. Les modifications apportées par une personne peuvent ne pas être reflétées immédiatement par les autres, et il n'y a pas de contrôle de version intégré pour suivre les modifications. Le résultat peut être que des lignes ou des valeurs en double ne sont pas prises en compte.

➡️ En savoir plus: Comment appliquer la validation des données dans Excel Compte tenu de ces limites, il est préférable d'opter pour une solution de type logiciel de base de données comme ClickUp serait une meilleure étape. ClickUp est un outil de productivité tout-en-un doté de capacités d'automatisation avancées pour simplifier la gestion de vos données et vos flux de travail.

Voyons ce qui fait de ClickUp l'outil de productivité par excellence meilleure alternative à Excel pour la productivité et l'efficacité.

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Excel pour l'analyse de données

ClickUp est une alternative Excel fiable et se double d'un logiciel de feuille de calcul qui vous aide à gérer votre base de données avec expertise. Ce n'est pas tout : il possède des fonctionnalités avancées de gestion de projet, ce qui vous permet de regrouper l'ensemble de votre flux de travail sous un même toit.

Voici comment ClickUp peut vous aider à gérer efficacement votre base de données et vos feuilles de calcul :

Superposer votre gestion de données avec la vue Tableur de ClickUp Vue Tableur de ClickUp est l'outil idéal pour une gestion aisée des données. Il vous permet de créer des feuilles de calcul et des bases de données propres et organisées en un clin d'œil.

Que vous suiviez des projets, évaluiez des budgets, gériez des clients ou organisiez votre équipe, il vous donne tous les détails nécessaires en un coup d'œil.

organisez les tâches, définissez leurs priorités et ajoutez-y des étiquettes et des libellés dans_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-Simplified.png ClickUp Table View (Vue du tableau) /%href/

La vue Tableur de ClickUp vous permet d'afficher les tâches, les données, et les Champs personnalisés dans une forme de grille structurée, comme une feuille de calcul, mais avec beaucoup plus de souplesse. Il vous permet de personnaliser vos colonnes en fonction de vos besoins et d'ajouter des champs pour les nombres, les dates, les menus déroulants et même les formules.

organisez et modifiez des données en vrac grâce à la fonction "glisser-déposer" en utilisant_..

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la fonction "glisser-déposer" pour organiser les données https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/table-20view.gif vue du tableau en cliquant dessus /%href/

Besoin de suivre les recettes, les échéanciers ou les niveaux de priorité ? Tout est réuni en un seul endroit, de façon claire et nette. Filtrez et triez vos données, classez-les par ordre de priorité, joignez des pièces, ajoutez des formules et accédez à plus de 15 autres affichages flexibles pour visualiser les données selon vos besoins.

💡 Quick Hack : Apprenez comment consolider des données provenant de plusieurs feuilles dans Excel avec ces étapes simples :

Préparez les données en veillant à ce que toutes les feuilles suivent une structure abonné pour faciliter la consolidation 📋

Utiliser la fonctionnalité Consolidation d'Excel sous l'onglet Données pour combiner les données à l'aide de fonctions telles que SOMME ou MOYENNE ⚙️

Utiliser des formules pour une consolidation souple et dynamique 🧮

À quoi servent les champs de formule ClickUp ?

ClickUp's Champs de formule vous permettent de calculer, d'analyser et d'automatiser des données sans effort, de sorte qu'aucun calcul manuel n'est nécessaire, même dans votre pire cauchemar.

Les champs de formule vous permettent d'effectuer des calculs directement dans ClickUp à l'aide de nombres, de dates ou même d'autres formules. Créez des calculs simples comme l'addition ou la soustraction, ou écrivez des formules plus avancées avec de la logique et des conditions.

Les résultats sont automatiquement mis à jour, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs manuelles. Voyons quelques exemples pour comprendre leur travail.

1. Création d'une formule simple

En vue Tableur, cliquez sur l'icône plus au-dessus de la liste des tâches, sélectionnez Formule, nommez votre champ de formule et commencez à construire votre formule.

créer un champ de profit en utilisant les recettes et les coûts à l'aide du champ de formule_

Par exemple, si vous disposez de deux champs personnalisés numériques, Revenu et Coût, créez un champ Profit pour garder un œil sur la rentabilité du projet à l'aide de cette simple formule :

champ("Revenu") - champ("Coût")

Une fois les valeurs saisies pour les recettes (par exemple, 10 000 $) et les coûts (par exemple, 7 000 $), la colonne Bénéfice affichera automatiquement 3 000 $.

2. Création d'une formule avancée

Pour créer une formule avancée dans ClickUp, cliquez sur l'icône plus, sélectionnez Formule, donnez-lui un nom et cliquez sur Créer. Ensuite, cliquez sur le symbole fx, activez/désactivez Éditeur avancé, tapez votre formule et appuyez sur Calculer.

comment utiliser la formule avancée dans les champs personnalisés de ClickUp_

Par exemple, si vous souhaitez connaître le retard d'une tâche, utilisez cette formule pour calculer le nombre de jours de retard :

DAYS(champ("Date d'échéance"), champ("Date début"))

Cette formule calcule la différence entre la date d'échéance et la date début, indiquant le nombre de jours de retard d'une tâche. Supposons que la date d'échéance d'une tâche soit le 1er décembre et que nous soyons aujourd'hui le 5 décembre. Lorsque vous appliquez la formule, elle renvoie 4, ce qui signifie que la tâche est en retard de 4 jours.

💡 Pro Tip: Activez ClickUp AI pour générer une formule avancée pour vous ! Bien que les résultats puissent varier en cas de syntaxe complexe, cet outil continue de s'améliorer, ce qui permet de gagner du temps sur les installations complexes. 🔢

Automatiser les tâches répétitives avec ClickUp Automatisations

Gérer facilement les déclencheurs d'automatisation avec ClickUp Automatisations ClickUp Automatisations vous soulage en automatisant les tâches répétitives. En quelques clics, configurez des flux de travail pour gérer les attributions de tâches, les mises à jour de statut, les notifications par e-mail, etc.

Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps et d'éliminer les erreurs humaines, qu'il s'agisse de gérer des campagnes de marketing, des projets d'ingénierie ou des transferts avec les clients.

**Qu'est-ce que les Automatisations de ClickUp font ?

automatisez les assignés pour gagner du temps et réduire les erreurs avec ClickUp Automations_

En utilisant les Automatisations ClickUp, affichez une tâche et déplacez-la en En cours. Le système l'attribue automatiquement à la bonne personne, met à jour la priorité de la tâche et en informe votre équipe. Ou encore, lorsqu'un client soumet un formulaire, ClickUp envoie un e-mail de confirmation et crée une tâche avec tous les détails pertinents.

ClickUp Automatisation peut même gérer des flux de travail complexes. Il vous permet d'intégrer des outils tels que HubSpot, GitHub et Twilio pour assurer une communication transparente entre les applications.

Le résultat ? Des processus plus fluides et plus de temps pour se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée !

**Quel est le rôle des champs de formule dans ClickUp Automatisations ?

Les champs de formule dans les Automatisations portent la flexibilité à un autre niveau.

Ils vous permettent d'utiliser des formules comme déclencheurs ou conditions, créant ainsi une automatisation dynamique. Par exemple, vous pouvez déclencher un changement de statut si un champ calculé, comme le coût total du projet, dépasse un montant spécifique. Vous pouvez également envoyer une notification lorsqu'une formule identifie des indicateurs peu performants, tels qu'une baisse des équipes commerciales

Quel que soit le niveau des tâches - simples mises à jour de tâches ou calculs avancés, ClickUp Automatisations transforme le travail de votre équipe !

ClickUp est également livré avec plusieurs modèles qui facilitent la gestion des données. Les modèles d'automatisation de ClickUp Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp simplifie la gestion des données, que ce soit pour le suivi des finances, l'analyse des budgets ou l'organisation des informations relatives à un projet

Par exemple, vous pouvez automatiser des calculs tels que la marge brute à l'aide de formules ou mettre en place des tâches récurrentes pour vous rappeler de mettre à jour les données régulièrement.

➡️ En savoir plus: Rationalisez vos flux de travail et gagnez du temps grâce à ces outils prêts à l'emploi 20 modèles de feuilles de calcul gratuits dans Excel & ClickUp ! Parfaits pour le suivi, la planification et l'organisation efficace des tâches. Ne manquez pas ces ressources gratuites pour booster votre productivité. 📊✨

Optimisez vos flux de travail et améliorez votre productivité avec ClickUp

La gestion avancée des données, comme la recherche et la suppression efficaces des doublons, transforme votre flux de travail.

Vous pouvez stimuler la productivité et réduire les inefficacités mineures grâce à des processus rationalisés, une collaboration en temps réel et une organisation améliorée.

ClickUp offre une solution complète de gestion de projet et de visualisation des données. Il organise les tâches de manière efficace et suit facilement la progression pour que vous n'ayez pas à faire face à des doublons trépidants.

Ses fonctionnalités, telles que la vue Tableur, les Automatisations et les modèles de feuilles de calcul préconstruits, rendent la gestion des données simple et intuitive.

Prêt à optimiser votre travail ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites passer votre productivité au niveau supérieur !