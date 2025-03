13 Meilleur logiciel de diagramme de travail pour 2025

J'étais sceptique lorsqu'un collègue m'a suggéré pour la première fois d'utiliser un diagramme de travail pour le forfait des projets. Cela me paraissait trop compliqué, un peu comme si j'essayais d'écrire Guerre et Paix dans Excel. Des formes simples pouvaient-elles vraiment apporter de la clarté dans la gestion du flux de travail d'une équipe entière ?

Mais en commençant à les explorer, j'ai réalisé à quel point elles pouvaient être puissantes.

Les diagrammes de travail offrent plus qu'une simple organisation visuelle : ils apportent de la clarté. En décomposant les processus complexes en étapes gérables, les bons outils de diagramme aident à aligner les équipes, à rationaliser la communication et à mettre de l'ordre dans les projets les plus chaotiques.

Pour vous aider à choisir le bon outil, j'ai rassemblé 13 des meilleurs logiciels de flux de travail.

Qu'est-ce qu'un logiciel de diagramme de travail ?

Un logiciel de diagramme de travail est un outil permettant de planifier visuellement les processus et les tâches de l'entreprise. Il aide à décomposer les flux de travail complexes en utilisant des symboles et des formes standardisés pour montrer chaque étape du début à la fin.

🔑 Key Insight

Les diagrammes de travail ne servent pas uniquement à cartographier les processus, ils permettent également d'améliorer la qualité de l'information la collaboration sur le lieu de travail . En définissant clairement qui fait quoi, quand et comment, ils contribuent à aligner les équipes et à favoriser une meilleure communication entre les services.

Parmi les autres avantages de l'utilisation d'un logiciel de diagramme de travail, citons :

Définir clairement les étapes, les rôles et les responsabilités pour s'assurer que chacun connaît ses tâches

Identifier les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer, optimiser les processus et gagner du temps

Fournir un guide visuel qui aide les équipes à travailler ensemble plus efficacement et à rester alignées

Réduire les malentendus en représentant visuellement les flux de travail complexes pour faciliter les discussions

Créer des processus reproductibles et efficaces qui peuvent être abonnés de manière cohérente au sein des équipes ou des départements

Suivre la progression en temps réel, afin de s'assurer que les tâches sont achevées dans les délais et dans les limites du champ d'application

Bien que les flux de travail aient vu le jour dans l'industrie manufacturière, ils sont aujourd'hui utilisés dans des secteurs tels que la finance, la santé et la technologie. Grâce aux outils avancés de visualisation des données, la création et le partage de ces diagrammes sont plus faciles et plus efficaces que jamais.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de diagramme de flux de travail ?

Les logiciels de diagramme de travail peuvent avoir des intervalles allant de basiques à très avancés. Malgré cela, il existe certaines fonctionnalités communes que vous devriez attendre de votre outil.

Personnalisation et flexibilité : Recherchez un logiciel qui vous permet de personnaliser entièrement les modèles de diagramme, les formes et les symboles pour plus de précision et d'évolutivité

: Recherchez un logiciel qui vous permet de personnaliser entièrement les modèles de diagramme, les formes et les symboles pour plus de précision et d'évolutivité Fonctionnalités de collaboration : Collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément, en particulier pour les équipes travaillant dans plusieurs pays

: Collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément, en particulier pour les équipes travaillant dans plusieurs pays Modèles: Vous devriez pouvoir accéder à des modèles, y compris des modèles d'organigramme et des modèles d'imagesmodèles de cartes heuristiques-afin de réduire la courbe d'apprentissage et de commencer à utiliser le logiciel choisi immédiatement

Vous devriez pouvoir accéder à des modèles, y compris des modèles d'organigramme et des modèles d'imagesmodèles de cartes heuristiques-afin de réduire la courbe d'apprentissage et de commencer à utiliser le logiciel choisi immédiatement Intégration : Recherchez des logiciels qui s'intègrent à des plateformes populaires telles que les systèmes CRM, les outils de gestion de projet et les services de stockage cloud

: Recherchez des logiciels qui s'intègrent à des plateformes populaires telles que les systèmes CRM, les outils de gestion de projet et les services de stockage cloud Contrôle de version : Cette fonctionnalité permet de suivre les modifications apportées aux diagrammes de flux de travail au fil du temps, en maintenant un registre de révision clair

: Cette fonctionnalité permet de suivre les modifications apportées aux diagrammes de flux de travail au fil du temps, en maintenant un registre de révision clair Automatisation : Certains outils de diagramme de flux de travail assistent l'automatisation des tâches en fonction de déclencheurs ou de conditions spécifiques, ce qui réduit le travail manuel

: Certains outils de diagramme de flux de travail assistent l'automatisation des tâches en fonction de déclencheurs ou de conditions spécifiques, ce qui réduit le travail manuel Visualisation des données : Assurez-vous que le logiciel apporte une assistance à la visualisation des données en transformant des paramètres complexes en graphiques faciles à comprendre

: Assurez-vous que le logiciel apporte une assistance à la visualisation des données en transformant des paramètres complexes en graphiques faciles à comprendre Interface conviviale : Une interface utilisateur propre et intuitive est essentielle pour la facilité d'utilisation, en veillant à ce que même les utilisateurs non techniques puissent créer et modifier des diagrammes de flux de travail

: Une interface utilisateur propre et intuitive est essentielle pour la facilité d'utilisation, en veillant à ce que même les utilisateurs non techniques puissent créer et modifier des diagrammes de flux de travail Fonctionnalités de sécurité : Recherchez un logiciel qui offre un cryptage, des contrôles d'accès sécurisés et une conformité aux normes du secteur (par exemple, GDPR, HIPAA) pour protéger les informations sensibles

: Recherchez un logiciel qui offre un cryptage, des contrôles d'accès sécurisés et une conformité aux normes du secteur (par exemple, GDPR, HIPAA) pour protéger les informations sensibles Options d'exportation et de partage : Choisissez un logiciel qui permet d'exporter facilement les flux de travail dans plusieurs formes (par exemple, PDF, PNG, SVG) à des fins de partage et de présentation

En gardant ces fonctionnalités à l'esprit, examinons les 13 meilleurs logiciels de diagramme de travail.

Les 13 meilleurs logiciels de diagramme de travail à utiliser

La création d'un flux de travail efficace commence par l'analyse des processus existants. Cette analyse permet d'identifier les goulets d'étranglement potentiels et les inefficacités, garantissant ainsi que les domaines nécessitant une amélioration sont ciblés pour être optimisés. Il existe des logiciels pour tous les styles, il suffit de trouver celui qui convient.

Je vais maintenant aborder toutes les plateformes de flux de travail qui offrent l'essentiel pour créer et mettre en œuvre des flux de travail plus intelligents.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet visuelle)

Créer un diagramme de travail avec les tableaux blancs et les modèles ClickUp

Nombreux

outils de gestion de projet visuels

peuvent vous aider à créer des diagrammes de flux de travail, mais tous ne s'adaptent pas aux différents types d'équipes. Alors que certains outils s'adressent principalement aux gestionnaires de projet et que d'autres sont destinés aux ingénieurs, j'adore la façon dont.. ClickUp est conçu avec la flexibilité nécessaire pour créer des diagrammes qui s'adaptent à n'importe quel flux de travail.

Par exemple, mon équipe RH peut facilement créer un diagramme organisationnel, tandis que l'équipe marketing peut l'utiliser pour forfaiter sa prochaine grande campagne. Les équipes commerciales peuvent cartographier leur entonnoir de vente, et les développeurs peuvent illustrer les parcours des clients. Il est agréable que chaque équipe puisse adapter les diagrammes à ses besoins.

Créez ensemble des organigrammes de cartes mentales collaboratives à l'aide de ClickUp Mind Maps

Avec Tableaux blancs ClickUp grâce à ClickUp Whiteboards, je peux facilement dessiner des formes, ajouter des notes, insérer des éléments multimédias dans mon tableau, lier les étapes du processus les unes aux autres et créer des diagrammes ou des graphiques. J'adore glisser-déposer des éléments pour réorganiser le flux en fonction des besoins. La connexion des éléments de mon forfait à mes tâches est également très simple, ce qui me permet de passer sans problème de la planification à l'action.

Je suis tout à fait d'accord avec Jayson Ermac de IA Bees lorsqu'il dit,

_ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est l'apogée du travail collaboratif et il s'est amélioré sur ce point, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc

En plus des Tableaux blancs, Cartes mentales ClickUp sont parfaites pour organiser les idées et les flux de travail. Je les utilise souvent pour créer des organigrammes qui permettent de visualiser les projets à venir ou de mettre en évidence les relations entre les concepts clés lors des sessions de brainstorming avec mon équipe.

Il existe des milliers de modèles préfabriqués, il est donc facile de toujours trouver le bon diagramme pour n'importe quel besoin. A partir de modèles de brainstorming à diagrammes en arête de poisson les possibilités sont infinies. Vous et votre équipe pouvez modifier et ajuster n'importe quel diagramme pour l'adapter à des projets spécifiques.

Avec les Tableaux blancs et les cartes mentales de ClickUp, vous disposez de tous les outils nécessaires pour mapper votre prochaine grande idée, que ce soit à l'aide de diagrammes d'affinités, de diagrammes de Venn ou de diagrammes de Gantt.

A lire aussi: 10 modèles gratuits de tableaux blancs interactifs pour Zoom et ClickUp ClickUp va encore plus loin dans la planification du flux de travail avec plus de 100 modèles pour d'automatisation du flux de travail et la possibilité de créer vos propres séquences d'automatisation. Utiliser Automatisations ClickUp pour rationaliser les tâches répétitives, telles que l'attribution de tâches, la mise à jour de statuts ou le déclenchement automatique de notifications.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-12.gif ClickUp Automatisations : logiciel de diagramme de travail /$$img/

Utilisez les flux d'automatisation préconstruits dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, et laissez votre équipe se concentrer sur ce qui compte le plus

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à des tonnes de modèles et deexemples de diagrammes pour donner un coup de fouet à la planification de votre flux de travail

Créer et gérer Tâches ClickUp et des sous-tâches directement à partir de vos tableaux blancs

Ajoutez facilement des liens, des images, des documents et plus encore à vos diagrammes de flux de travail pour un meilleur contexte

Intégrez et automatisez votre chemin à travers les outils de productivité populaires tels que Slack, Zoom, GitHub, et plus encore

Limites de ClickUp

Il faut du temps pour apprendre et s'habituer à toutes les fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

: gratuit Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

2. Lucidchart (Meilleur pour la cartographie avancée du flux de travail)

via Diagramme lucide Lucidchart est un autre outil que je recommanderais pour créer des diagrammes de flux de travail, en particulier si vous recherchez la polyvalence. Il offre une variété de modèles et de fonctionnalités, me permettant de personnaliser les formes et même d'importer des données pour créer des flux de travail uniques.

J'adore la façon dont le formatage automatique met en forme chaque élément, gardant le diagramme propre et professionnel sans aucun travail supplémentaire. Lucidchart me permet également de partager facilement des diagrammes avec mes coéquipiers et de laisser des commentaires directement sur des formes spécifiques, ce qui garantit que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne chaque élément du flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Alignement automatique des éléments, donnant aux diagrammes de flux de travail un aspect professionnel et soigné

Utilisez Lucidchart partout où vous travaillez : il est disponible sur les plates-formes Mac, Linux et Windows

S'intègre aux environnements de travail les plus répandus, tels qu'Office et Google Workspace

Limites de Lucidchart

Le compte gratuit offre un accès limité

La fonctionnalité de liaison des données est intéressante mais peut être difficile à utiliser

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 7,95 $/mois

7,95 $/mois Teams: $9.00/mois par utilisateur

$9.00/mois par utilisateur Entreprise:Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

: 4.5/5 (2 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,000+ commentaires)

3. Miro (Meilleur pour les environnements de travail d'équipe à distance tout-en-un)

via Miro Si vous cherchez un outil fiable pour créer des diagrammes de flux de travail, Miro est certainement l'un des bons choix. Il vous offre un système de conception puissant, de nombreux modèles et toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour mettre rapidement vos idées sur papier.

Je l'ai utilisé pour planifier des flux de travail de production de contenu et des diagrammes d'organisation pour les nouvelles recrues en quelques minutes, ce qui m'a permis de gagner du temps. J'adore également le système de Tableau blanc : il est facile pour plusieurs personnes d'apporter des modifications simultanément, et les indicateurs de curseur permettent à tout le monde d'être synchronisé.

De plus, l'application de Mon travail me permet d'accéder au travail de n'importe où, ce qui la rend super flexible pour les équipes en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Visualisez des projets entiers, des documents, des images ou des fichiers sur une toile infinie

Accédez à plus de 300 modèles pour démarrer rapidement des projets tels que la planification de sprint, les diagrammes de flux de travail ou la création d'organigrammes

Permettre aux équipes de partager des diagrammes de flux de travail et de collaborer en temps réel

S'intégrer à un logiciel de gestion des tâches pour transformer les flux de travail en tâches exploitables

Protéger les diagrammes grâce à une sécurité de niveau entreprise, pour permettre aux équipes de se concentrer sur l'innovation

Glissez-déposez facilement des outils, des documents et des images au sein d'une interface conviviale

Limites de Miro

Il peut représenter un défi lors de l'importation ou de l'exportation de contenu

Il peut être plus difficile de naviguer pour les grands comptes

Prix de Miro

**Free

Débutant : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (6,800+ reviews)

4.8/5 (6,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,500+ commentaires)

Autre lecture : 10 meilleurs logiciels de cartes mentales à essayer absolument aujourd'hui

4. FigJam (Meilleur tableau blanc collaboratif en ligne pour les équipes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-171.png FigJam /$$$img/

via FigJam FigJam, conçu par Figma, est un tableau blanc collaboratif en ligne conçu pour assister le travail d'équipe. La plateforme comprend des fonctionnalités pratiques telles que des notes autocollantes, des tampons et un curseur de discussion, ce qui permet aux membres de mon équipe de s'engager facilement dans toutes sortes de projets, qu'il s'agisse de réfléchir au lancement d'un produit ou de créer des diagrammes de flux de travail détaillés pour l'approbation d'un budget.

En outre, FigJam propose une version gratuite, particulièrement utile pour les petites équipes ou les entreprises disposant d'un budget limité.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Planifiez des idées complexes dans une structure hiérarchique claire à l'aide du mode Effacées

Créez des maquettes et visualisez les conceptions rapidement grâce aux fonctionnalités dédiées aux wireframes

Améliorez la clarté et la créativité en structurant les cartes mentales et les diagrammes de flux de travail à l'aide d'éléments de conception complémentaires

Co-créer et modifier des diagrammes en cours grâce à l'assistance à la collaboration

Limites de FigJam

Pas d'accès hors ligne

Prix de FigJam

Débutant : Free

: Free Professionnel: 5$/mois par place (facturé annuellement)

5$/mois par place (facturé annuellement) Organisation: 5$/mois par place (facturé annuellement)

5$/mois par place (facturé annuellement) Enterprise: 5$/mois par place (facturé annuellement)

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

5. Microsoft Visio (le meilleur pour les utilisateurs de Microsoft 365 et de Windows)

via Microsoft Visio Visio pourrait être l'outil de diagramme de flux de travail idéal si votre équipe utilise déjà Windows et Microsoft 365. Le partage des documents entre les programmes Microsoft, en particulier grâce à OneDrive pour le stockage cloud, rend l'ensemble du processus plus fluide, de la création du flux de travail à sa mise en œuvre.

Un autre aspect que j'apprécie est celui des fonctionnalités d'accessibilité. Les options de contraste élevé et la fonction de synthèse vocale de Visio facilitent grandement l'utilisation par les membres de l'équipe souffrant de déficiences visuelles. J'ai pu constater de visu que ces outils contribuent à créer un environnement de travail plus inclusif, et je dirais qu'il s'agit d'une bonne raison d'envisager l'utilisation de Visio.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Transformation de données Excel en diagrammes de flux de travail

Utiliser des modèles de diagrammes de réseau prédéfinis pour accélérer le mappage des flux de travail

Travail dans Visio lors de visioconférences et intégration d'utilisateurs non Windows via l'application Web Visio

Limites de Microsoft Visio

Mettre en forme est un défi lorsque vous avez de gros fichiers Visio, et il est difficile d'afficher toutes les informations ensemble

Le coût est plus élevé que celui des outils concurrents

Moins d'intégrations que d'autreslogiciels de diagramme Prix de Microsoft Visio

Inclus dans les forfaits commerciaux de Microsoft 365

dans les forfaits commerciaux de Microsoft 365 Visio Plan 1: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Visio Plan 2: 15 $/mois par utilisateur

Microsoft Visio évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (600+ commentaires)

4.2/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (3,200+ reviews)

6. Gliffy (Meilleur pour les équipes dans l'environnement Atlassian)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-9.jpeg Gliffy /$$$img/

via Gliffy Gliffy d'Atlassian est un outil web qui couvre diverses utilisations, notamment la création de diagrammes, la création de diagrammes de travail et le wireframing. Son installation par glisser-déposer et ses formes, modèles et thèmes prêts à l'emploi en font un outil de conception agréable.

Je peux même importer d'anciens diagrammes, apporter des modifications en cours ou exporter mes dernières créations sans problème.

Les meilleures fonctionnalités de Gliffy

Partagez facilement votre travail via des URL ou en intégrant des diagrammes de flux de travail directement sur des sites Web

S'intègre facilement avec des outils comme Jira et Confluence d'Atlassian pour une expérience transparente

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce au nouveau module complémentaire Confluence Cloud

Suivez les modifications grâce à l'historique des révisions et revisitez les versions précédentes à tout moment

Limites de Gliffy

Personnalisation limitée des objets pour les diagrammes complexes

Il n'y a pas de version gratuite

Prix de Gliffy

Professionnel :

1 à 9 utilisateurs : 8$/mois par utilisateur facturé annuellement

: 8$/mois par utilisateur facturé annuellement 10 à 50 utilisateurs : 6 $/mois par utilisateur facturé annuellement

: 6 $/mois par utilisateur facturé annuellement Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (220+ commentaires)

4.4/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ avis)

7. SmartDraw (Meilleur pour la création intuitive de diagrammes)

via SmartDraw SmartDraw propose plus de 70 diagrammes, des diagrammes de flux de données aux schémas détaillés. Ce logiciel d'organigramme est conçu avec des fonctionnalités intuitives de personnalisation et de collaboration, ce qui simplifie l'obtention de conceptions parfaites.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité de dessin CAO (conception assistée par ordinateur). Elle est parfaite pour ceux qui ont besoin de dessins architecturaux ou de forfaits détaillés, et c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans beaucoup d'autres outils de diagramme de flux de travail.

Si vous êtes une équipe qui a besoin de ce niveau de précision, SmartDraw pourrait être exactement ce qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Accédez à des options de conception avancées par rapport à d'autres solutions logicielles d'organigramme

Débloquez plus de 4500 modèles intégrés et 29000+ symboles intégrés

Construisez des diagrammes de classes et des sitemaps directement à partir de vos données grâce aux extensions intégrées

Les limites de SmartDraw

Inclut de nombreuses fonctionnalités avancées qui ne seront pas nécessaires si vous n'avez besoin que d'unlogiciel d'organigramme Certaines fonctionnalités avancées peuvent représenter un défi pour les utilisateurs non techniques



Prix de SmartDraw

Individuel: 9,95 $/mois

9,95 $/mois Teams: $8.25/mois par utilisateur (facturé annuellement, minimum trois utilisateurs)

$8.25/mois par utilisateur (facturé annuellement, minimum trois utilisateurs) Site:Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (270+ commentaires)

: 4.6/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (110 commentaires)

8. Draw.io (Meilleur pour la création de diagrammes par navigateur pour l'utilisateur final)

via Dessinw.io Si vous vous êtes déjà dit "Les choses gratuites sont mon genre de choses", Draw.io pourrait vous intéresser. Cet outil open-source permet de créer facilement des diagrammes de flux de travail sans dépenser un centime. J'adore le fait que vous puissiez télécharger une version bureau si vous voulez plus de contrôle sur vos fichiers et préférez tout garder hors ligne. Cela me permet d'avoir l'esprit tranquille en sachant que mon travail reste sécurisé.

Lorsque le moment est venu de collaborer avec l'équipe, vous trouverez la version en ligne incroyablement transparente. Vous pouvez partager des diagrammes via Google Drive, ce qui facilite les choses si vous utilisez déjà la plateforme de Google. J'apprécie le fait que la prise en main soit simple avec Draw.io.

Les meilleures fonctionnalités de Draw.io

Trois canevas de diagramme au choix et de nombreux éléments à glisser-déposer

Conçu pour un large intervalle de diagrammes, des organigrammes aux diagrammes de réseau

Partagez des espaces de diagramme, visualisez les curseurs d'équipe et travaillez en collaboration

Obtenez un contrôle achevé des données et définissez des paramètres personnalisés de gouvernance des données avec la version bureau

Limites de Draw.io

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de mettre à l'échelle les éléments pour les adapter à la taille du canevas ou de l'impression

L'interface peut sembler un peu désuète par rapport aux plateformes de création de diagrammes plus récentes

Prix de Draw.io

Free

Évaluations et critiques de Draw.io

G2 : 4.4/5 (410+ commentaires)

: 4.4/5 (410+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (750+ avis)

9. Whimsical (Meilleur environnement de travail interactif pour les équipes de conception)

via Fantaisiste Whimsical est idéal pour les freelances, les équipes de conception, les développeurs de logiciels et les managers d'équipe qui souhaitent créer des organigrammes et des diagrammes de flux de travail, puis les partager avec d'autres pour obtenir des commentaires. Il dispose également de nombreux éléments configurables, comme des boîtes de saisie de texte, des boutons, des cases à cocher, des libellés, des étoiles d'évaluation et des invitations cliquables prêtes à l'emploi comme " Afficher notre travail " et " Nous contacter. " Ces éléments m'ont permis d'ajouter des éléments interactifs.

Whimsical offre une grande valeur pour l'argent si vous n'avez pas besoin de trop d'éditeurs dans votre espace de travail. Vous pouvez toujours inviter des invités gratuitement, ce qui leur permet d'afficher, de commenter et même de modifier les fichiers que vous avez partagés.

Meilleures fonctionnalités de Whimsical

Intégration avec des applications populaires telles que Notion, Figma et Slack

Choisissez parmi une riche galerie de modèles et de blocs de construction, y compris des hubs de projet, des plans d'étage, des checklists de lancement de produit et des modèles de page d'atterrissage

Limites de Whimsical

Whimsical est limité dans ses capacités hors ligne. Cela pourrait être un inconvénient important si vous êtes fréquemment sans accès à Internet

Prix de Whimsical

**Démarrage (gratuit)

Pro: 10$/mois par éditeur, facturé annuellement

10$/mois par éditeur, facturé annuellement Organisation: 20$/mois par éditeur, facturé annuellement

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (50 commentaires)

10. EdrawMax (Meilleure alternative à Microsoft Visio)

via EdrawMaxe EdrawMax a été créé pour concurrencer directement Microsoft Visio. Par conséquent, si vous êtes familier avec Visio, la prise en main d'EdrawMax sera assez simple. Cet outil de diagramme de flux de travail fournit une vaste bibliothèque de modèles et d'éléments de diagramme à démarrage rapide, ce qui facilite la création de dispositions personnalisées.

Avec plus de 200 modèles, l'outil assiste les types de diagrammes de niche tels que les systèmes électriques et les dessins P&ID. J'apprécie également le fait qu'il offre plusieurs options d'exportation, ce qui me permet d'enregistrer et de partager mes diagrammes de flux de travail dans des formes telles que JPG, PDF, Word et Excel.

Meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Utilisez 200 modèles de diagrammes de réseau, d'organigrammes, de flux de travail, de cartes mentales, etc

Exportez les diagrammes dans différentes formes comme JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio, etc

Garantissez la sécurité avec le cryptage SSL pour tous vos fichiers et transferts

Compatibilité avec Mac, Windows et Linux

Limites d'EdrawMax

Il peut être difficile de mettre à l'échelle des éléments et des images pour qu'ils s'intègrent dans votre diagramme

Pas d'option pour mettre à jour la taille du texte ou l'échelle de l'image sur l'ensemble du diagramme

Les réponses du service clientèle peuvent être lentes, certains utilisateurs ayant besoin d'effectuer plusieurs relances

Prix d'EdrawMax

**Individuel

Forfait abonnement: $45.99 par an

$45.99 par an Forfait à vie : 99,99 $ (paiement unique)

: 99,99 $ (paiement unique) Forfait à vie : 125,99 $ (paiement unique)

Teams & Business: À partir de 238 $ pour deux utilisateurs/mois, facturés annuellement

Éducation : À partir de 62 $ (pour les utilisateurs individuels)

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200 commentaires)

11. Creately (Meilleur pour la collaboration visuelle et la création de diagrammes)

via Crédible La construction multifonctionnelle de Creately combine la création de diagrammes techniques, la gestion de projet et la construction de bases de données en une seule plateforme. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour les équipes qui doivent créer plusieurs diagrammes de flux de travail tout en gérant des tâches au sein d'un même projet. Il permet d'organiser les choses et de jongler plus facilement avec les différents aspects du flux de travail.

J'adore la possibilité de passer d'une carte mentale à un diagramme de Gantt ou à un diagramme de flux de travail. Cela permet de garder le cap et de ne pas avoir à passer constamment d'un outil à l'autre.

L'une des meilleures fonctionnalités de Creately est sa capacité à incorporer du texte enrichi dans vos diagrammes. Les équipes peuvent ainsi facilement ajouter des détails et un contexte supplémentaires, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne la signification du diagramme.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Créez des diagrammes de flux de travail adaptés aux petits comme aux grands projets, en veillant à ce que les visualisations soient claires et détaillées

Choisissez parmi plus de 8 000 modèles et 200 000 exemples

Créez des bases de données personnalisées au sein de la plateforme pour améliorer l'organisation et la gestion de l'information

Effectuer des mises à jour en temps réel qui sont immédiatement visibles par tous les participants, afin que tout le monde soit au courant

Suivez la progression du projet, les échéanciers et les dépendances avec des outils intégrés pour rester sur la bonne voie

Limites de Creately

Il peut être difficile de découvrir toutes les possibilités de l'outil

La fonction de recherche pourrait être améliorée pour une meilleure expérience utilisateur

Prix de Creately

Personnel: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Teams: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Business: 149$/mois

149$/mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (1290+ commentaires)

4.4/5 (1290+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (160+ commentaires)

12. Cacoo (Meilleur pour mapper des diagrammes de travail)

via Cacoo Cacoo est une plateforme basée sur le cloud idéale pour les entreprises qui souhaitent un processus de diagramme de flux de travail fluide et sans tracas. Elle offre tout ce que vous attendez d'un outil de diagramme de flux de travail, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que des visioconférences in-app pour la collaboration et des options de gestion d'équipe intelligentes.

Ce qui paramètre Cacoo par rapport à d'autres outils, c'est sa facilité d'utilisation. Grâce aux nombreux Teams disponibles, mon équipe et moi-même sommes rapidement devenus des experts.

Pour les grandes entreprises, ce niveau d'organisation peut faire une énorme différence. Il permet de s'assurer que tout le monde reste sur la même page tout en gardant vos diagrammes accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de Cacoo

Importez des données et générez automatiquement des diagrammes de flux de travail avec des diagrammes dynamiques

Collaborez de manière transparente avec les membres de l'équipe grâce à des visioconférences dans l'application

Organisez les diagrammes de travail de votre équipe grâce à des paramètres d'organisation intelligents qui vous permettent de créer des groupes d'équipe et de modifier les paramètres de partage

Limites de Cacoo

Il y a une courbe d'apprentissage importante pour comprendre toutes les fonctionnalités

Prix de Cacoo

Free

Pro: 6$/mois

6$/mois Teams: 6$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (210+ avis)

4.5/5 (210+ avis) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

13. FlowMapp (Meilleur pour le forfait de site web)

via FlowMapp FlowMapp est un outil de planification UX conçu pour aider les créatifs et les designers à visualiser les plans de projet. Il est particulièrement utile pour construire des flux de travail, des parcours utilisateurs et des plans de site, en transformant des informations complexes en quelque chose de facile à digérer.

En mettant l'accent sur la structure visuelle, FlowMapp permet aux utilisateurs de mapper l'architecture du site web et de l'aligner sur les objectifs de l'entreprise. Son interface intuitive le rend accessible aux utilisateurs non techniques, ce qui rend la collaboration entre les équipes plus transparente.

Les meilleures fonctionnalités de FlowMapp

Fournir une interface intuitive facile à utiliser pour les utilisateurs non techniques

Bénéficier d'une assistance pour les diagrammes de travail qui sont simples à créer et à partager

Permet une collaboration et un retour d'information en temps réel pour la planification des projets

Permet de mapper le contenu pour relier la stratégie de contenu à l'expérience de l'utilisateur

Limites de FlowMapp

Certains utilisateurs peuvent trouver les forfaits un peu chers s'ils n'utilisent qu'un nombre limité de ses fonctionnalités

Prix de FlowMapp

Free: 0$

0$ Pro: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Teams: 54$/mois pour un maximum de cinq membres de l'équipe

54$/mois pour un maximum de cinq membres de l'équipe Agence: 180$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.7/5 (80+ reviews)

4.7/5 (80+ reviews) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

Dessinez les meilleurs diagrammes de flux de travail avec ClickUp

Cette liste ne fait qu'effleurer la surface de ce qui est disponible pour la création de diagrammes de flux de travail. J'ai exploré ces outils, et chacun a quelque chose d'unique à offrir, en fonction de vos besoins.

Un bon moyen de déterminer si une plateforme correspond à votre style est de l'essayer. ClickUp, par exemple, est un outil puissant pour l'élaboration de diagrammes de flux de travail et de réseaux, la gestion de projets et le suivi des tâches au sein des équipes. Avec les fonctionnalités Tableau blanc et Cartes mentales de ClickUp, la plateforme peut devenir votre hub pour les diagrammes de travail ! Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et apportez de la clarté et de l'efficacité à vos processus de planification du flux de travail !