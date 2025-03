Zoom Pro vs. Zoom Business : Quelle est la meilleure solution ?

Dans un environnement de travail international, les visioconférences ne sont pas qu'un simple gadget : elles sont l'arme secrète qui permet aux équipes de rester connectées d'un continent à l'autre !

Qu'il s'agisse de brainstorming en temps réel avec partage d'écran ou d'enregistrement de sessions clés pour votre équipe internationale, il est absolument essentiel de disposer de la bonne boîte à outils numérique.

Certes, Zoom Terminé fait le travail, mais si vous vous sentez à l'étroit dans ses limites, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure !

Rejoignez-nous pour découvrir les fonctionnalités de Zoom Pro et Zoom Business afin de vous aider à trouver la solution qui vous convient.

Qu'est-ce que Zoom Pro ?

Conçu pour les individus et les petites équipes, Zoom Pro est un compte payant qui vous permet d'organiser des réunions illimitées sans vous soucier de la limite de 40 minutes du forfait de base. Vous avez également accès à des fonctionnalités avancées comme la gestion des utilisateurs, 30 heures de plafonds de réunion et des outils pour assurer un flux de travail fluide au sein de votre équipe.

Zoom Pro offre un équilibre parfait pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin de plus que les forfaits de base sans l'ampleur qu'offre le forfait Enterprise de Zoom.

Zoom Pro fonctionnalités

Si vous envisagez de passer à Zoom Pro, voici quelques-unes des fonctionnalités clés que vous pouvez trouver dans ce niveau de prix particulier.

1. Fonctionnalité n°1 : Nombre de licences

Zoom Pro autorise jusqu'à neuf utilisateurs licenciés, ce qui permet à chacun des membres de votre équipe d'avoir son propre compte Zoom et d'organiser des réunions simultanément. Les problèmes de planification sont ainsi éliminés, ce qui en fait un outil idéal pour les installations à distance ou hybrides où la vidéoconférence est la norme.

Vous pouvez attribuer des licences aux leaders ou aux cadres supérieurs tout en utilisant des licences partagées pour le reste de l'équipe. Le véritable avantage est que les licences peuvent être réaffectées à tout moment afin de préserver la souplesse des entreprises.

2. Fonctionnalité n° 2 : Comptage des participants

Avec Zoom Pro, vous pouvez faire participer jusqu'à 100 personnes à chaque réunion pour des sessions de brainstorming, des réunions publiques ou des forums de questions/réponses. Pour les équipes télétravail, la limite de participants plus élevée permet à votre équipe internationale de se connecter dans un seul espace et de partager les mises à jour, quel que soit l'endroit d'où ils travaillent.

💡Pro Tip: Utilisez un modèle de notes de réunion pour rendre vos réunions plus productives. Il offre une structure de base pour la rédaction de vos notes de réunion, qui peuvent ensuite être partagées avec d'autres parties prenantes.

3. Fonctionnalité n° 3 : compagnon IA

Les forfaits payants de Zoom incluent un assistant IA pratique qui simplifie la gestion des réunions. L'assistant capture les points de discussion clés et les résume en éléments d'action que vous pouvez partager via Team Chat ou par e-mail.

Et si vous avez besoin de revenir sur un point, les transcriptions consultables permettent de parcourir les enregistrements sans effort.

via Zoom En outre, le compagnon IA de Zoom modifie également le ton, la longueur et la forme de vos e-mails ou de vos messages discutés pour les adapter à votre cas d'utilisation unique.

4. Fonctionnalité #4 : Clips

Les clips sont de brefs extraits vidéo ou audio que vous pouvez créer et partager à l'aide de Zoom Pro. Ils sont utiles pour expliquer un concept général, partager des mises à jour rapides ou donner des commentaires détaillés sur un projet.

Vous pouvez utiliser des clips pour capturer les moments clés d'une réunion et les partager avec votre équipe. C'est super pratique pour que tout le monde reste aligné, surtout lorsque votre équipe est répartie sur plusieurs zones géographiques et fuseaux horaires.

Prix de Zoom Pro

Zoom Pro (1-9 utilisateurs) : 15,99 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Zoom Business ?

Zoom Business est la boîte à outils tout-en-un pour les équipes en pleine croissance. Elle comprend tout le forfait Pro et des fonctions avancées pour rendre la communication plus fluide. Pensez à une plus grande capacité de réunion, des options de marque personnalisées, et des outils qui font de la gestion de votre équipe et de vos réunions un jeu d'enfant.

Zoom Business fonctionnalités

Voici ce que vous y trouverez :

1. Fonctionnalité #1 : Nombre de licences

Zoom Business est conçu pour les équipes qui recherchent la flexibilité. Il vous permet de paramétrer jusqu'à 250 licences, avec un minimum de 10 pour commencer. Les 250 comptes peuvent accueillir des réunions simultanément, ce qui est parfait pour les grandes organisations qui doivent gérer plusieurs discussions en même temps.

Avec une capacité de 300 participants par réunion, Zoom Business vous permet d'organiser des évènements Zoom, des réunions d'équipe et des réunions à grande échelle en toute transparence.

2. Fonctionnalité #2 : Domaine de messagerie personnalisé

Avec Zoom Business, vous pouvez envoyer des invitations à des réunions et des notifications d'évènements en utilisant le domaine de messagerie personnalisé de votre entreprise. En plus de l'aspect professionnel, cette fonctionnalité ajoute une couche de confiance. Il s'agit d'une étape supplémentaire par rapport au forfait Pro, qui permet à votre lieu de travail Zoom de rester professionnel et sûr.

3. Fonctionnalité #3 : Zoom Scheduler

Zoom Business est livré avec un 'Scheduler' Il optimise la planification des réunions en montrant votre disponibilité aux autres membres de l'équipe (ou aux clients). Cela réduit les allers-retours incessants pour organiser des réunions, en particulier pour les grandes équipes où plusieurs calendriers individuels doivent être consultés avant de paramétrer une réunion.

Il vous suffit de partager des blocs de vos disponibilités via un lien, qui sera lié à vos e-mails, textes ou discussions.

➡️ En savoir plus : 10 meilleurs logiciels de partage de fichiers pour les documents en ligne 🍬 Conseil bonus: Jumeler des transcriptions d'enregistrement avec une modèle de réunion en tête-à-tête est un bon moyen de rationaliser les suivis après les discussions. Le modèle peut vous aider à suivre la progression des tâches, tandis que la transcription vous permet de consigner les points d'action clés et les échéances.

Zoom Business pricing

Zoom Business (10-250 utilisateurs): 21,99 $/mois par utilisateur

Zoom Pro Vs Zoom Business : Comparaison des fonctionnalités

Zoom Pro et Business offrent de nombreuses fonctionnalités similaires à des capacités différentes en fonction de la tarification.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison des fonctionnalités des deux forfaits pour vous aider à en choisir un pour les besoins de votre entreprise.

Fonctionnalités Zoom Pro Zoom Business ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ nombre de licences 1-9 10-250 1-9 10-250 1-9 10-250 Capacité d'accueil* - 100 300 - - - - - - - - - Domaine de messagerie personnalisé : non disponible, disponible Clips Illimités Illimités Zoom Scheduler Zoom Scheduler Zoom Scheduler Zoom Scheduler Zoom Scheduler Zoom Scheduler Zoom Scheduler Zoom Scheduler Non disponible Disponible Enregistrement de transcriptions Non disponible Disponible IA Companion Disponible Disponible Disponible Discussion en direct et assistance téléphonique Disponible uniquement pour les forfaits d'abonnement supérieurs à 50 $/mois et 200 $/mois Disponible sans frais supplémentaires Assistance vidéo Non disponible Disponible uniquement pour les forfaits d'abonnement supérieurs à 200 $/mois Disponible sans frais supplémentaire

Fonctionnalité #1 : Capacité des participants

Zoom Pro vous permet d'organiser des réunions avec un maximum de 100 participants (idéal pour les réunions d'équipe, les webinaires à petite échelle ou les ateliers). Vous pouvez exploiter votre limite de participants avec les modules complémentaires Large Meeting, bien qu'ils coûtent un peu plus cher.

Pour les grandes équipes, Zoom Business va encore plus loin en autorisant jusqu'à 300 participants par réunion. Pour les équipes plus nombreuses, Zoom Business va encore plus loin en autorisant jusqu'à 300 participants par réunion. Il est doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour organiser des présentations ou des sessions de vidéoconférence avec des parties prenantes externes.

Gagnant 🏆 : Zoom Pro est parfait pour les petites équipes et les particuliers qui ont besoin d'une option fiable et économique pour les réunions et les ateliers de tous les jours. Zoom Business s'adresse aux équipes plus nombreuses et aux évènements plus importants, en offrant une plus grande capacité et des fonctionnalités professionnelles pour tout gérer sans effort

Fonctionnalité #2 : Planification des réunions

Avec Zoom Pro, vous pouvez organiser des réunions directement depuis l'application Zoom ou via des paramètres tels que Google Agenda ou Microsoft Outlook. Cependant, les invitations aux réunions proviennent du domaine par défaut de Zoom (par exemple, @zoom.us), il n'y a donc pas d'option pour un marquage personnalisé.

Zoom Business passe à l'étape supérieure avec le " Scheduler ", qui indique vos disponibilités et permet aux membres de l'équipe et aux parties prenantes d'organiser des réunions aux heures qui conviennent le mieux à tout le monde. C'est un sauveur de vies pour les équipes qui jonglent avec un grand nombre de réunions. De plus, vous pouvez ajouter une touche professionnelle en marquant vos invitations et en les envoyant par l'intermédiaire d'un domaine de messagerie personnalisé.

Gagnant🏆 : Zoom Business prend la tête de ce classement. Il fait de la réservation de réunions un jeu d'enfant en montrant vos disponibilités aux autres. De plus, ajoutez un branding personnalisé pour les invitations et donnez-leur un aspect plus professionnel.

Fonctionnalité #3 : Rapports

Les outils de rapports de Zoom vous permettent de suivre les statistiques clés des réunions, comme le nombre de réunions, les jours les plus chargés et le nombre de participants.

Ces informations peuvent vous montrer les heures de pointe, l'efficacité de votre forfait actuel et même le degré d'engagement de votre équipe pendant les réunions. Cette solution est idéale pour les petites et moyennes entreprises.

Zoom Pro et Zoom Business sont tous deux dotés de fonctionnalités de rapports pratiques qui vous permettent d'affiner votre stratégie de réunion.

Winner🏆 : En matière de rapports, Zoom Pro et Businessfont jeu égal. Cependant, Zoom Pro est une option plus économique pour ceux qui organisent moins de réunions, mais qui ont tout de même besoin d'aperçus sur la fréquence, les jours actifs, l'engagement, etc.

Fonctionnalité #4 : Assistance

Si vous optez pour Zoom Pro, vous avez accès à l'assistance technique et à la base de connaissances, à la communauté et au chatbot de Zoom. Vous pouvez également soumettre des tickets à leur service d'assistance dès que vous avez une requête.

Zoom Business offre tous les canaux d'assistance susmentionnés ainsi que le chat en direct et le téléphone. Si votre forfait dépasse 200 $$$a par mois, vous pouvez même parler à un agent Zoom en visioconférence.

Gagnant 🏆 : Zoom Business a remporté cette manche simplement parce qu'il vous permet d'accéder à l'assistance par le biais de plusieurs canaux directs. L'assistance personnalisée en direct est très utile, ce qui n'est pas le cas de Zoom Pro.

Fonctionnalité #5 : Tarification

Zoom Pro vous offre une série de fonctionnalités : réunions plus longues, stockage cloud Zoom, diffusion en continu, rapports et accès multi-appareils. Le prix est de 15,99 $ par utilisateur et par mois, et avec un maximum de neuf licences (qui peuvent être réaffectées), il est parfait pour les petites équipes ayant des besoins flexibles

Zoom Business, en revanche, s'appuie sur les fonctionnalités de la version Pro avec quelques améliorations supplémentaires. Sa particularité ? Il offre jusqu'à 250 licences et vous permet d'organiser des réunions avec jusqu'à 300 participants, ce qui est idéal pour les grandes équipes ou les horaires chargés en clients.

Gagnant 🏆 : Zoom Pro est parfait pour les petites équipes qui ont besoin de flexibilité sans se ruiner. Zoom Business est idéal pour les équipes plus importantes qui ont besoin d'un plus grand nombre de licences et d'une plus grande capacité de participants

Zoom Pro vs. Zoom Business sur Reddit

Voyons ce qu'il en est Commentaire du Redditor mettant en évidence les défis et les considérations à prendre en compte pour trouver le forfait Zoom le plus rentable :

Ces dernières années, j'ai géré un seul compte Pro avec la nécessité occasionnelle d'organiser deux réunions simultanées.

Ainsi, tous les quelques mois, je paie pour un deuxième compte Pro (mêmes détails de paiement, e-mail différent). Puis j'annule le deuxième compte pour la énième fois.

Existe-t-il un moyen plus efficace/économique de lancer deux réunions simultanées d'une durée de plus de 40 minutes ?

En regardant la comparaison des forfaits, je vois qu'il y a une option Nombre de licences pour les Pro 1-9.

Mon travail consiste à augmenter le nombre de licences Cela reviendrait au même prix qu'une licence séparée, n'est-ce pas ?

Comme alternative, j'envisage d'acquérir une licence Business Zoom, mais je n'ai besoin que de 2 réunions simultanées tous les deux mois.

Ce à quoi un autre utilisateur de Reddit a répondu :

Oui, Business a un minimum de 10 licences. À mon avis, vous faites au mieux en ajoutant une licence à votre compte Pro lorsque vous en avez besoin. Puisqu'il y a un minimum d'un mois, si vous avez besoin de 2 réunions simultanées chaque mois, alors il semble que vous êtes coincé avec le coût de 2 licences, et peut-être que des économies d'engagement annuel s'appliqueraient. Mais s'il y a des lacunes, vous pouvez ajouter la deuxième licence à votre compte en fonction de vos besoins sur une base mensuelle et elle sera supprimée après le mois.

J'ai été confronté à une situation similaire, mais comme nous avons besoin d'une fonction d'interprétation linguistique, l'entreprise a opté pour une licence de 10, ce qui a été plus avantageux pour cette période. Zoom permet d'ajouter et de supprimer très facilement des licences. Si ce n'est pas déjà le cas, suggérez de garder un seul COMPTE et d'ajouter/soustraire des LICENCES à partir de celui-ci. J'ai créé plusieurs comptes e-mail, chacun avec son propre login Zoom sur le compte de notre société. Ensuite, je peux acheter une licence supplémentaire et l'attribuer selon les besoins à ces comptes.

Je pense que l'exemple donné dans l'article de Zoom est un peu trompeur car il ne précise pas que John doit acheter une licence supplémentaire pour Paul afin de l'"inviter".

Il est donc préférable d'examiner vos habitudes d'utilisation et de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

💡Pro Tip: Pensez également aux options de stockage lorsque vous choisissez vos forfaits. Les forfaits Zoom Pro et Business offrent 5 Go de stockage cloud par utilisateur sous licence, tandis que les forfaits Enterprise proposent un stockage illimité.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Zoom Pro vs. Zoom Business

Zoom est fantastique pour tout ce qui concerne la communication : les réunions quotidiennes avec votre équipe, les webinaires à grande échelle, et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais lorsque vous dirigez une entreprise, vous avez souvent besoin de plus qu'une bonne communication (et d'une meilleure solution de communication) Alternative à Zoom ).

Vous devez ClickUp l'application Tout, pour le travail.

Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Au-delà de la collaboration et du brainstorming, ClickUp simplifie tout, de la gestion des tâches au suivi des projets.

Comprenons pourquoi ClickUp peut être une meilleure alternative à Zoom Pro vs Business.

L'avantage de ClickUp #1 : ClickUp Meetings

Enregistrez des réunions sans effort et rendez chaque discussion productive grâce à ClickUp Réunions .

Rationalisez les tâches liées aux réunions telles que l'agenda, la documentation et la gestion des tâches afin que tout le monde sache ce qui est discuté et que les éléments d'action essentiels ne soient jamais négligés.

Structurez vos réunions et vos 👇

✅Centralisez toutes les informations relatives aux réunions dans Documents ClickUp et utilisez la modification en cours pour mettre en évidence ce qui est important

convertir les points clés de la discussion en tâches ClickUp et les assigner aux membres de l'équipe concernés

achevé de créer des checklists pour toutes les sous-tâches et les petits éléments d'action qui nécessitent un suivi et les marquer une fois achevés à l'aide de Checklists de tâches ClickUp ✅Créer une tâche récurrente pour différentes types de réunions comme les réunions d'équipe ou les réunions en tête-à-tête, afin de ne pas avoir à créer un agenda à chaque fois

ClickUp Meetings permet de jongler avec beaucoup de choses à la fois, mais pourquoi repartir de zéro quand ce n'est pas nécessaire ? Prenez la version prête à l'emploi de Modèle de réunion ClickUp pour éviter l'installation et se concentrer sur l'essentiel.

Il suffit de remplir les cases, de les adapter aux besoins de votre équipe, et vous êtes prêt à partir. Qu'il s'agisse d'une vérification rapide ou d'une session stratégique détaillée, ce modèle permet de simplifier la planification et de faire en sorte que les choses se passent bien et sans stress.

Ce modèle vous aide à :

Conserver une trace de toutes vos réunions en fonction de leur statut - programmées, achevées ou en cours

Créer des tâches pour tous les éléments d'action discutés au cours de la réunion et suivre leur progression

Obtenir un aperçu clair des actions et des abonnements postérieurs à la réunion grâce à Plus de 15 affichages personnalisés de ClickUp Planifiez des réunions régulières en créant des tâches récurrentes pour les mises à jour hebdomadaires, les révisions mensuelles et les réunions stratégiques trimestrielles



⚡️Quick Hack: Utiliser ClickUp Brain pour résumer facilement les points clés de vos réunions. Il suffit de saisir des détails de base comme les éléments de l'agenda, les décisions prises, les mesures à prendre et les participants. L'IA analysera la discussion, mettra en évidence les points essentiels et générera automatiquement des notes de réunion en un clin d'œil !

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Clips ClickUp Clips permet de partager des mises à jour ou d'expliquer des concepts complexes en toute simplicité. Il suffit d'appuyer sur la touche d'enregistrement pour capturer votre écran et communiquer exactement ce dont vous avez besoin, en conservant tout le contexte intact.

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et expliquer des concepts complexes en toute simplicité

Le plus beau ? Les Clips sont accessibles depuis n'importe quel endroit de votre environnement de travail ClickUp. Une fois enregistrés, intégrez-les directement dans ClickUp, téléchargez-les ou créez instantanément un lien public à partager.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp vous permet de partager les clips avec votre équipe, de laisser des commentaires et même de les transformer en tâches.

Et grâce à ClickUp Brain, vos clips sont transcrits en quelques secondes, ce qui permet de les parcourir facilement, de repérer les horodatages et de trouver rapidement les détails essentiels. c'est le partage des connaissances rendu plus intelligent

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Discussion

L'époque où il fallait jongler avec les outils pour suivre les discussions de l'équipe est révolue. ClickUp Chat est le nouvel ajout qui résout tout, en rassemblant vos discussions et vos tâches en un seul endroit. Plus besoin de passer de l'un à l'autre, tout ce dont vous avez besoin se trouve ici.

Facilitez la collaboration entre les équipes avec ClickUp Chat

Grâce aux mises à jour en temps réel et aux réponses imbriquées, évitez les longs fils d'e-mail et les suivis interminables en utilisant les @mentions pour informer instantanément les membres de l'équipe. De plus, les notifications permettent de s'assurer que personne ne manque quoi que ce soit.

Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque discussion peut être liée à une tâche liée, afin que les assignés sachent toujours précisément ce qu'ils doivent faire. Et avec ClickUp Brain, vous pouvez résumer les fils de discussion ou obtenir des suggestions de réponses, pour que les discussions restent claires et contextuelles

Besoin de plus de munitions ? Utilisez Commentaires assignés par ClickUp pour créer des éléments d'action à partir de commentaires et les attribuer à vous-même ou à d'autres personnes. Tous les commentaires attribués sont organisés dans votre environnement de travail sous le libellé "Commentaires", ce qui permet de les retrouver facilement et d'en assurer le suivi.

ClickUp's One Up #4 : Intégrations ClickUp

ClickUp s'intègre parfaitement aux outils de collaboration tels que Slack, Microsoft Teams, Google Agenda et Zoom, ce qui rend votre flux de travail plus fluide et plus efficace. Par exemple, avec le système de gestion de l'information de l'entreprise, vous avez la possibilité d'utiliser des outils de collaboration ClickUp Intégration Zoom avec l'intégration de ClickUp Zoom, vous pouvez démarrer des réunions directement à partir d'une tâche dans votre espace de travail sans changer d'application.

Intégrez ClickUp à d'innombrables outils pour rendre la collaboration encore plus transparente

De plus, une fois la réunion terminée, la tâche est automatiquement mise à jour avec un lien optionnel vers l'enregistrement (une seule destination pour tout ce qui concerne le travail). Vous pouvez vous concentrer sur la conduite de discussions productives, le respect de votre agenda et la réussite de vos réunions l'étiquette des réunions virtuelles sans transpirer.

ClickUp : L'alternative tout-en-un à Zoom

Zoom Pro et Business sont des options de vidéoconférence solides pour les petites entreprises et les équipes à la recherche d'un outil facile à utiliser pour rendre le travail collaboratif et productif.

Mais pourquoi s'arrêter là ?

Et si vous pouviez combiner les réunions vidéo avec la collaboration d'équipe, la gestion des tâches, l'assistance assistée par l'IA, l'automatisation et bien plus encore dans une application " tout pour le travail " ?

C'est ce que ClickUp fait le mieux. Elle comble le fossé entre les réunions et les éléments d'action.

Du suivi des tâches à la gestion des projets, elle est conçue pour aider votre équipe à rester connectée, productive et collaborative. Prêt à l'essayer ? S'inscrire gratuitement et voyez comment ClickUp change la donne !