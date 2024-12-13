Comment passer de la vente au marketing ?

Les marchés sont surchargés d'options - pensez à n'importe quelle allée de supermarché, et vous serez d'accord. Tout est devenu numérique ; les équipes commerciales en ligne sont en pleine croissance plus rapidement que jamais. Les clients sont de plus en plus réticents à l'idée qu'on leur vende quelque chose ; ils préfèrent le libre-service . En fait, la génération Z, la première génération de véritables natifs du numérique, exige une expérience high-tech et omnicanale.

Tous ces facteurs ont radicalement changé la façon dont les organisations vendent à leurs clients. La vente consultative, le marketing entrant, le go-to-market, le marketing axé sur les produits et la réussite des clients prennent le pas sur les modèles traditionnels.

Dans les organisations modernes, comme les entreprises SaaS, le marketing, les ventes et la réussite des clients se regroupent au sein d'une même fonction, généralement appelée " croissance ". Ensemble, ces sous-fonctions construisent.. des stratégies de marketing intégrées qui favorisent l'acquisition de clients. Si vous êtes un professionnel de l'équipe commerciale désireux de faire le grand saut dans le marketing, c'est le moment ou jamais !

Dans ce blog, nous allons vous expliquer comment passer de l'équipe commerciale au marketing.

**Pourquoi passer de l'équipe commerciale au marketing ?

Même les vendeurs chevronnés peuvent envisager de passer au marketing pour un certain nombre de raisons, telles que :

Chevauchement des compétences

En tant que rôles centrés sur le client, les ventes et le marketing requièrent tous deux une forte communication, l'établissement de relations et une compréhension des besoins des clients. Cela rend la transition plus naturelle, voire plus facile.

Un travail multidimensionnel

La carrière commerciale peut souvent être unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle consiste à trouver des prospects, à les rencontrer et à fermer des marchés. En tant que carrière située plus haut dans l'entonnoir, le marketing offre un champ d'activités plus large, comme le marketing numérique, la publicité, les évènements, le contenu, etc.

Evolution de carrière

Le marketing offre diverses possibilités en matière de stratégie, de gestion de la marque et d'outils numériques. Il crée également une excellente base pour une carrière entrepreneuriale si vous êtes enclin à le faire.

Pistes créatives

Le marketing offre davantage d'opportunités d'étirer vos muscles créatifs sous le formulaire de rédaction de textes, de scripts vidéo, de dossiers de conception, de présentations, etc. qui pourraient être moins nombreux dans le domaine de la vente.

Plus d'opportunités

Le nombre d'emplois disponibles dans le domaine du marketing aux États-Unis augmente plus rapidement que dans celui de la vente. Par exemple, le rôle de ingénieurs commerciaux que le Bureau américain des statistiques du travail définit comme "la vente de produits ou de services d'entreprise, tels que les logiciels ou l'assistance, qui nécessitent une expertise technique", augmente de 6 %, tandis que les rôles des directeurs du marketing augmentent de 8 %.

Mais si vous pensez à comment changer de carrière , commencez par comprendre clairement les différences entre les deux rôles.

Comprendre les différences entre les ventes et le marketing

Avant toute différenciation, il est important de savoir que l'une n'est pas meilleure que l'autre. Chaque carrière a ses propres avantages et inconvénients, ce qui les rend spécifiquement adaptés à ceux qui possèdent les bons paramètres.

Pour planifier vos compétences, voici un aperçu des différences entre la vente et le marketing.

Fonctionnalité Vente Marketing Objectif : répondre à la demande existante et créer une nouvelle demande Objectif : Fermé, générer du chiffre d'affaires Sensibiliser, générer des leads Approche : individualiste, typiquement one-to-one, surtout dans le B2B Collective, typiquement orientée vers des segments cibles Prospection, appels à froid, démonstrations, traitement des objections Création de contenu, campagnes d'e-mailing, publicités en ligne, webinaires Les indicateurs de performance sont : le revenu total, le taux de conversion des opportunités en contrats, la durée du cycle, le taux de réussite, la valeur de la vie du client (CLTV), le taux de conversion des impressions en leads, le taux de conversion des MQL en SQL, le taux d'ouverture des e-mails, le taux de clics, le retour sur investissement des publicités, etc

Différences entre les ventes et le marketing

Compétences clés pour le marketing

Dans les entreprises modernes, la vente commence là où le marketing se termine. Par exemple, le marketing sensibilise, génère des prospects et les qualifie. Ensuite, les prospects sont transmis aux équipes commerciales, qui les nourrissent et les convertissent en clients.

Pour effectuer ce changement à gauche, voici les compétences en marketing dont vous avez besoin.

Communication

Votre équipe commerciale vous a permis d'acquérir d'excellentes compétences en matière de communication. Transférez-les, adaptez-les et affinez-les pour le marketing.

Améliorez vos compétences en communication écrite pour le marketing par e-mail, les communiqués de presse, etc.

Développez votre sens de la conception (utilisez ici vos compétences en matière de création de diapositives) pour rédiger des mémoires pour des bannières, des affiches, des publicités, etc.

Améliorez vos compétences en communication orale pour les scripts vidéo

Création de contenu

Passez de l'étape de la communication à celle du contenu et donnez un coup de fouet à votre carrière dans le marketing. Le contenu ne se limite pas à l'écriture. Il comprend :

Stratégie : L'élaboration d'une stratégie holistique de marketing de contenu omnicanal à travers les médias détenus, payés et gagnés

: L'élaboration d'une stratégie holistique de marketing de contenu omnicanal à travers les médias détenus, payés et gagnés **Une approche multimodale : Création de contenu écrit, visuel, audio, vidéo et interactif

Réutilisation : trouver des moyens créatifs d'utiliser le même contenu : Trouver des façons créatives d'utiliser les mêmes idées de contenu à travers les plateformes et les formes

: trouver des moyens créatifs d'utiliser le même contenu : Trouver des façons créatives d'utiliser les mêmes idées de contenu à travers les plateformes et les formes Gestion du flux de travail : Un pipeline de contenu typique comprend des rédacteurs, des éditeurs, des concepteurs, des développeurs, des relations publiques, des médias sociaux, des opérations de marketing, et plus encore. Apprenez à utiliser et à gérer ce flux de travail

Gestion des campagnes

Une activité un peu plus niche et peut-être même technique est la suivante la gestion des campagnes de marketing dans le domaine de la recherche, de l'e-mail ou des médias sociaux. Développer des compétences en matière de forfait, d'exécution et de mesure des campagnes de marketing.

Analyse des données

Les commerciaux ont un don pour l'analyse des données, en particulier lorsqu'il s'agit de retour sur investissement. D'autre part, oKR marketing ont besoin d'afficher une vision plus nuancée des indicateurs et des données. Apprenez à :

Interpréter les tendances du marché et les données personnalisées

Connecter les points entre les différents canaux, campagnes et contenus vers des stratégies de marketing axées sur le retour sur investissement

Comprendre le marketing omnicanal et l'impact d'un canal sur un autre

Mesurer l'impact à long terme, y compris le CLTV

Si vous êtes enthousiaste à l'idée d'acquérir ces compétences et de faire la transition, voici une feuille de route pour vous aider.

Préparation de la transition

Le passage de l'équipe commerciale au marketing est beaucoup plus organique que, disons, le passage d'un métier d'avocat à celui de photographe de mariage. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un processus linéaire. Avant de faire la transition, préparez-vous à la réussite.

Évaluez vos compétences actuelles

Commencez par comprendre où vous en êtes. Évaluez vos compétences actuelles en procédant comme suit :

En examinant votre formation scolaire et universitaire et en identifiant vos qualifications

En examinant votre rôle actuel et tout ce que vous faites

En pensant aux stages ou au bénévolat que vous avez pu faire

À faire un peu de prospective sur les éléments intangibles, tels que les bulletins d'information que vous lisez, les leaders d'opinion que vous abonnez, les personnes de qui vous apprenez quelque chose, etc.

Parmi toutes vos compétences actuelles, identifiez celles qui sont liées au marketing. Même si elles ne sont pas liées au marketing, pensez à tout ce qui est transférable.

Suivez une formation

Pour effectuer une transition en douceur vers le marketing, il est utile d'avoir une certaine formation. Commencez par des connaissances générales et spécialisez-vous progressivement. Vous pourriez faire des cours en ligne, des bootcamps ou obtenir une certification. Tout ce qui démontre votre connaissance du marketing vous aidera à décrocher un entretien.

Template Archive: Essayez d'appliquer ce que vous avez appris

Comprendre le marché

Pendant que vous suivez votre formation, il est également utile de parcourir le marché à la recherche d'opportunités potentielles. Renseignez-vous sur les types d'emplois disponibles, les compétences qu'ils requièrent et les objectifs que vous êtes censé atteindre. Cela vous aidera à vous orienter dans l'avenir et à orienter vos efforts dans la bonne direction.

$$$a construire une marque personnelle

L'inbound marketing dépend presque entièrement d'une bonne image de marque. Créez donc une marque personnelle forte pour vous-même. Mettez à jour vos profils sociaux. Rejoignez des groupes et des communautés pertinents.

Postez du contenu significatif et précieux autour des équipes commerciales d'abord, puis passez lentement à des sujets liés au marketing.

Vous êtes maintenant prêt à faire la transition. C'est parti.

Étapes pour réussir la transition des ventes au marketing

Les transitions de carrière ne se font pas du jour au lendemain. Par conséquent, ne quittez pas votre emploi dans le domaine de la vente à la hâte. Avancez patiemment, étape par étape. Voici comment procéder.

Fixer des objectifs de carrière clairs

En vous basant sur votre compréhension du marché lors de la préparation, fixez-vous des objectifs de carrière. Fixez-vous un grand objectif à long terme, par exemple : "Obtenir un emploi dans le domaine du marketing d'ici la fin de l'année."

Vous pouvez décomposer cet objectif en plus petits objectifs à court terme, tels que :

Développement des compétences : Par exemple, apprendre les méthodes d'étude de marché d'ici la fin du mois

: Par exemple, apprendre les méthodes d'étude de marché d'ici la fin du mois Certification : Obtenir la certification Coursera en marketing d'influence d'ici le prochain trimestre

: Obtenir la certification Coursera en marketing d'influence d'ici le prochain trimestre Recherche d'emploi : Par exemple, Identifier trois rôles pour lesquels postuler d'ici la fin du trimestre

: Par exemple, Identifier trois rôles pour lesquels postuler d'ici la fin du trimestre Expérience : Par exemple, Achever deux stages d'un mois d'ici la fin de l'année

Commencer à travailler en réseau

Le meilleur moyen de passer de l'équipe commerciale au marketing est d'obtenir l'assistance des bonnes personnes. Élargissez donc votre champ d'action et créez des réseaux avec des personnes compétentes. À faire, recherchez deux types de personnes.

1. Professionnels du marketing

Identifiez les personnes qui ont déjà une carrière dans le marketing que vous recherchez. Parlez-leur de leur travail, de ce qu'ils font en une journée, du type de croissance qu'ils ont connu, etc.

2. Marketers qui ont fait la transition depuis l'équipe commerciale

Parlez à ceux qui ont emprunté le chemin avant vous pour qu'ils vous montrent la voie à suivre. Suivez leur parcours, les défis auxquels ils ont été confrontés et la manière dont ils les ont surmontés. Comprenez ce que les journée dans la vie d'un directeur commercial et en quoi cela diffère de leur rôle actuel dans le marketing. Tirez parti de leur expérience.

$$$a Trouver un mentor

Vous ferez face à des barrages routiers, des objections, des rejets et un doute de soi paralysant. Un mentor empathique vous facilitera grandement la tâche.

Prenez contact avec des mentors potentiels et demandez-leur de vous guider. Parlez à plusieurs personnes avant de choisir celle qui vous convient le mieux. Fixez des objectifs de mentorat, discutez de vos difficultés et tirez parti des conseils de votre mentor pour accélérer votre transition.

Créez votre profil

Pour toute recherche d'emploi, vous avez besoin d'un CV et de quelques lettres de motivation.

Recherchez les transferts internes

Le meilleur endroit pour trouver votre premier emploi en marketing en tant que vendeur est de chercher dans votre organisation actuelle. Explorez les possibilités de transfert interne. Postulez pour les positions disponibles et parlez à vos managers potentiels.

L'équipe vous connaît déjà et apprécie vos compétences. Vous disposez également d'une connaissance approfondie de l'organisation, de ses produits et de ses services. Utilisez-les à votre avantage.

Appliquer aux rôles marketing à l'extérieur

Si le transfert interne ne fonctionne pas, regardez à l'extérieur.

Contactez vos connexions qui pourraient vous recommander pour des rôles

Explorez les offres d'emploi publiées sur les tableaux d'affichage et sur LinkedIn

Identifiez les organisations dans lesquelles vous aimeriez travailler et postulez aux positions qui y sont ouvertes

Participez à des évènements de marketing et présentez-vous pour des opportunités potentielles

Si, à un moment ou à un autre, votre recherche d'emploi devient difficile, mettez de l'ordre dans vos affaires. Utilisez-le pour suivre les offres d'emploi, vos candidatures, votre CV, vos ressources pour les entretiens, et plus encore.

Il se peut que vous essuyiez quelques refus et que vous soyez victime d'un "ghosting", mais avec les bonnes compétences et la bonne stratégie d'emploi, vous serez sur la bonne voie pour une carrière dans le domaine du marketing. Une fois que vous y serez parvenu, n'oubliez pas d'utiliser les conseils suivants.

Mettre à profit l'expérience commerciale dans un rôle marketing

Ne vous sentez pas comme un nouveau venu dans le marketing. Vous êtes un professionnel accompli, doté de solides équipes commerciales. Apportez donc tout ce que vous avez dans votre nouveau rôle.

Centrage sur le client

En tant que vendeur, vous êtes le plus proche du client. Vous les comprenez profondément et intuitivement. Tirez parti de cette connaissance dans votre gestion du contenu et des campagnes.

💡Pro Tip: Par exemple, lorsque vous rédigez un article de blog, puisez dans votre compréhension des défis et des points de douleur du client.

CRM

la gestion de la relation client en toute transparence avec ClickUp_

Dans toute organisation, le vendeur est sans doute celui qui utilise le plus la gestion de la relation client (CRM). Apportez cette expérience à votre rôle marketing.

Tirez parti d'un outil tel que ClickUp CRM pour gérer les données des clients

Découper des segments de clientèle pour envoyer des campagnes personnalisées

Explorer le comportement et les préférences des clients pour concevoir du contenu

Identifier les points de données que vous pouvez utiliser pour personnaliser l'expérience client

Rapports basés sur les données

le marketing piloté par les KPI avec ClickUp

En tant que vendeur, si vous avez développé un don pour l'examen de données granulaires, zoomez un peu pour avoir une vue d'ensemble en tant que spécialiste du marketing. Paramétrez des rapports axés sur les indicateurs clés de performance sur un outil tel que Tableaux de bord ClickUp pour examiner la façon dont les différents efforts de marketing travaillent ensemble.

Visualisez la progression de vos campagnes marketing, mesurez les impressions/conversions sur votre contenu, et reliez le tout au chiffre d'affaires grâce à ClickUp pour les équipes commerciales .

Automatisations

l'automatisation des e-mails sans effort avec ClickUp_

Si la vie d'un spécialiste du marketing devient écrasante, ne vous forcez pas à tout faire par vous-même. Utilisez Automatisations ClickUp pour gérer les tâches répétitives. Paramétrage d'une capture de prospects personnalisée avec Formulaires ClickUp et automatisez l'étiquette/la segmentation pour eux. Créez des automatisations d'e-mail basées sur des déclencheurs personnalisés qui sont importants pour vous.

écrire avec ClickUp Brain

Vous vous sentez coincé dans votre rôle ? Déclenchez l'inspiration avec ClickUp Brain . Utilisez l'IA pour trouver des idées de contenu, rédiger du contenu, résumer des rapports, générer des scripts de discours d'ouverture, créer des tableaux et transcrire des vidéos. Et en plus ? Relisez et améliorez la qualité grâce au correcteur orthographique intégré.

Malgré les meilleurs outils et efforts, vous rencontrerez des difficultés. Voyons comment les surmonter.

Surmonter les défis courants

Les spécialistes du marketing de carrière sont eux-mêmes confrontés à de nombreux défis au quotidien. En tant que spécialiste du marketing en transition depuis l'équipe commerciale, vous devrez faire face à des obstacles particuliers. Voici ce à quoi vous risquez d'être confronté et comment le surmonter.

$$$a s'adapter à un nouvel état d'esprit

L'équipe commerciale a pour mission de fermer des marchés individuels, tandis que le marketing vise à atteindre un public plus large. Les vendeurs obtiennent la validation de résultats tangibles sous le formulaire des affaires fermées, mais les spécialistes du marketing doivent se contenter d'impressions et de prospects.

Les indicateurs de performance des équipes commerciales sont plus simples que ceux du marketing. En outre, l'équipe commerciale est un rôle ciblé, alors que le marketing peut avoir une portée plus large.

Lorsque vous passez de l'équipe commerciale au marketing, vous devez être capable de vous adapter à votre nouveau rôle.

Faites de l'introspection et comprenez les changements dont vous avez besoin

Investissez du temps pour collaborer à des projets créatifs

Apprenez à donner et à recevoir un retour d'information qualitatif

Mettez en place des paramètres périodiques d'évaluation de vos performances

Gérer les lacunes en matière de connaissances

Le marketing est un champ très vaste qui évolue constamment. Vous vous rendrez parfois compte que vous avez des lacunes en matière de connaissances. Créez une stratégie de développement personnel pour les combler.

Relisez votre travail de temps en temps pour identifier les lacunes

Demandez à vos pairs et à vos supérieurs de vous faire part de leurs commentaires sur vos compétences

Inscrivez-vous à des cours ou à des ateliers en ligne

Mettez vos compétences en pratique avec des projets pilotes, des missions personnelles, etc.

Une fois que vous avez un forfait, organisez-les avec des tâches. Paramètre les tâches, sous-tâches, délais, priorités, etc.

Créer sa propre base de connaissances

Pendant que vous faites vos cours en ligne et vos programmes de développement des compétences, prenez des notes. Vous pouvez même lier vos notes à des tâches, vous créant ainsi un réseau d'informations facilement accessible par recherche.

S'intégrer

Si vous ne vous sentez pas à votre place en tant que vendeur au sein du service marketing, ne vous inquiétez pas. Cela ne manquera pas d'arriver. Comprenez le journée dans la vie d'un responsable marketing .

Observez vos nouveaux coéquipiers et inspirez-vous de leurs comportements

Écoutez attentivement et posez des questions

Ayez confiance en votre point de vue et apportez une contribution utile

Développez des relations et une communauté

Conseils et ressources pour une transition en douceur

Avant de conclure, examinons quelques ressources précieuses pour faciliter votre transition.

Cours et certifications en ligne

Essayez l'un des cours suivants pour prendre de l'avance dans la transition vers le marketing :

Meilleurs livres de marketing

L'une des meilleures façons d'adapter votre pensée au métier de marketeur est de lire beaucoup. Permission Marketing, Purple Cow et This is Marketing de Seth Godin sont d'excellents points de départ.

Pour quelque chose de plus traditionnel, essayez Ogilvy on Marketing. Pour le marketing des startups, lisez Hacking Growth de Sean Ellis et Morgan Brown. Pour apprendre le contenu, pensez à Content Inc. de Joe Pulizzi. Si vous travaillez dans le domaine de la technologie, explorez l'un des ouvrages suivants livres sur le marketing produit .

Quelques blogs populaires

Abonnez-vous et lisez certains des meilleurs contenus liés au marketing en ville :

Copyblogger pour des ressources sur le marketing de contenu et le copywriting

Marie Forleo (et son YouTube/Podcast) pour le marketing des petites entreprises et des solopreneurs

HubSpot hubSpot, le blog OG de l'inbound marketing

Outils d'aide au marketing

Maîtriser le marketing tech stack qui contient généralement des outils pour :

Analytique : Suivez le trafic du site Web, y compris les impressions, les pages affichées, les clics, les remplissages de formulaires, les parcours des utilisateurs, et plus encore avec Google Analytics. Conservez également quelques modèles d'analyse pratique

: Suivez le trafic du site Web, y compris les impressions, les pages affichées, les clics, les remplissages de formulaires, les parcours des utilisateurs, et plus encore avec Google Analytics. Conservez également quelques modèles d'analyse pratique CRM : Gérer les données des clients avec HubSpot, Salesforce, ou ClickUp CRM

: Gérer les données des clients avec HubSpot, Salesforce, ou ClickUp CRM Design : Créez rapidement des visuels pour des brochures, des flyers, des messages sur les réseaux sociaux, etc. avec Canva

: Créez rapidement des visuels pour des brochures, des flyers, des messages sur les réseaux sociaux, etc. avec Canva SEO/SEM : Gérer les mots-clés, optimiser le contenu et mener des campagnes avec des outils tels que Semrush et Ahrefs

: Gérer les mots-clés, optimiser le contenu et mener des campagnes avec des outils tels que Semrush et Ahrefs Gestion de projet : Rassemblez toutes vos tâches de marketing et ayez une vue d'ensemble avec ClickUp ## Passez au marketing avec ClickUp

Le marketing est une transition naturelle vers la croissance et le leadership pour de nombreux vendeurs à travers le monde. En fait, l'expérience de la vente peut endurcir les futurs spécialistes du marketing et leur fournir les connaissances de terrain dont ils ont besoin pour s'épanouir. Avec l'évolution du sentiment des clients, qui ne veulent plus qu'on leur vende quelque chose, le rôle d'un spécialiste du marketing devient de plus en plus critique pour l'entreprise.

En fait, un passage par le marketing puis par la réussite client vous permettra de développer vos compétences en tant que leader de la croissance, un rôle très demandé par les startups et les entreprises.

Cependant, les nombreux avantages ne rendent pas la transition facile. Les rôles en marketing sont très demandés et les entretiens sont compétitifs. Passer de l'équipe commerciale au marketing nécessite un effort stratégique et cumulatif.

Vous devez acquérir des compétences, les mettre en pratique, obtenir des certifications, lire des livres, trouver des stages, établir un réseau, construire une marque personnelle, créer un CV, postuler à des emplois, réussir les entretiens - tout cela avant même de commencer la transition !

Ne vous laissez pas décourager par la logistique de tout cela. Utilisez un outil de gestion de projet flexible pour forfaiter et exécuter votre transition vers le marketing. Bonne chance pour votre carrière !