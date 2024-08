Comment construire une pile technologique marketing performante (avec des exemples)

Vous avez enfin créé votre entreprise. Elle est solide et se développe même. Vous avez travaillé dur pendant des années pour la faire évoluer, et les résultats se font sentir.

Quelle est la prochaine étape ? Pour soutenir la croissance actuelle, votre équipe marketing doit suivre le rythme. Elle devra traiter de grandes quantités de données, créer des des plans de processus et de naviguer dans les cycles de vie complexes des acheteurs, ce qui nécessite un ensemble d'outils fiables, alias une pile de technologies marketing.

Imaginez votre pile de technologies marketing (ou pile MarTech) comme la fontaine de votre marque - une combinaison d'outils puissants, chacun avec des capacités uniques pour vous aider à développer votre entreprise tout en surmontant les défis.

Si vous vous demandez comment construire un arsenal MarTech alimenté par les données, l'automatisation et la créativité, nous sommes là pour vous guider. Nous allons vous montrer comment construire la meilleure pile de technologies marketing pour votre entreprise et quelques exemples qui vous facilitent la tâche.

Qu'est-ce qu'une pile technologique marketing ?

Une pile technologique marketing est une combinaison stratégique d'outils qui permet aux entreprises de planifier, de mettre en œuvre et d'analyser efficacement leurs activités marketing.

Une pile marketing puissante stimule la croissance de votre entreprise de multiples façons :

Fondation stratégique: Elle sert de base pour aligner vos objectifs marketing sur les capacités technologiques. La pile MarTech fournit une feuille de route claire pour l'intégration d'outils qui vous aideront à atteindre des objectifs d'entreprise spécifiques

Elle sert de base pour aligner vos objectifs marketing sur les capacités technologiques. La pile MarTech fournit une feuille de route claire pour l'intégration d'outils qui vous aideront à atteindre des objectifs d'entreprise spécifiques Efficacité et automatisation: Une pile de technologies marketing rationalise vos flux de travail marketing grâce à l'automatisation. Elle réduit les tâches répétitives et manuelles, augmente l'efficacité et permet à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les aspects stratégiques des campagnes marketing

Une pile de technologies marketing rationalise vos flux de travail marketing grâce à l'automatisation. Elle réduit les tâches répétitives et manuelles, augmente l'efficacité et permet à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les aspects stratégiques des campagnes marketing Intégration des données et analyse: Une pile MarTech intègre des données provenant de différents points de contact, ce qui vous permet d'obtenir des informations exploitables sur les performances de l'entreprise. Grâce à une approche axée sur les données, les spécialistes du marketing peuvent prendre de meilleures décisions, comprendre le comportement des clients et mesurer avec précision les indicateurs clés de performance de leurs campagnes marketing

Une pile MarTech intègre des données provenant de différents points de contact, ce qui vous permet d'obtenir des informations exploitables sur les performances de l'entreprise. Grâce à une approche axée sur les données, les spécialistes du marketing peuvent prendre de meilleures décisions, comprendre le comportement des clients et mesurer avec précision les indicateurs clés de performance de leurs campagnes marketing Coordination inter-canal: Avec une pile MarTech, vous pouvez assurer une coordination fluide entre les différents canaux de marketing, des médias sociaux et des e-mails aux annonces payantes et au-delà. Cela permet de maintenir la cohérence du message de la marque et d'offrir une expérience client unifiée

Avec une pile MarTech, vous pouvez assurer une coordination fluide entre les différents canaux de marketing, des médias sociaux et des e-mails aux annonces payantes et au-delà. Cela permet de maintenir la cohérence du message de la marque et d'offrir une expérience client unifiée Avantage concurrentiel: Le monde du marketing est en constante évolution, et rester agile est la seule façon d'avancer. Avec une puissante technologie marketing en place, les entreprises peuvent suivre l'évolution du comportement des clients, innover avec de nouvelles technologies et garder une longueur d'avance sur leurs concurrents

L'évolution des piles technologiques marketing : Un aperçu rapide

En 1999, Salesforce a bouleversé la donne en introduisant le modèle SaaS (Software-as-a-Service), ce qui a donné un coup de jeune à l'industrie MarTech. Il n'y a plus de club exclusif pour les entreprises géantes dotées de systèmes de gestion de la relation client personnalisés : les logiciels se sont fortement démocratisés. Cela a déclenché un mouvement pour que d'autres outils adoptent la méthode SaaS.

Les entreprises peuvent désormais passer d'une simple pile d'outils de base à des plateformes d'automatisation du marketing complètes et sophistiquées permettant d'automatiser des processus tels que la maturation des prospects, la gestion des campagnes et les parcours clients.

Avec la croissance des canaux numériques et des sources de données, les solutions ponctuelles spécialisées ont commencé à proliférer. Des outils pour le référencement, la gestion des médias sociaux, le marketing de contenu, la publicité et l'analyse ont été ajoutés à la pile.

À mesure que le nombre d'outils augmentait, l'intégration devenait un défi majeur. Les spécialistes du marketing ont eu du mal à connecter des systèmes disparates et à créer un affichage unifié des données clients et des performances des campagnes.

En réponse, de grands fournisseurs comme Adobe, Oracle, Salesforce et d'autres ont lancé des solutions intégrées de "cloud marketing", visant à fournir une suite complète d'outils sous un même toit. Les plateformes de données clients (CDP) sont également apparues comme un moyen d'unifier les données clients provenant de sources multiples.

Plus récemment, l'accent a été mis sur l'exploitation de l'IA et de l'apprentissage automatique pour des tâches telles que l'analyse prédictive, la personnalisation du contenu et l'optimisation automatisée des campagnes.

De nombreuses organisations adoptent une approche hybride, combinant les meilleures solutions ponctuelles avec une plateforme principale d'automatisation du marketing ou de données clients, tout en donnant la priorité à l'intégration et à l'unification des données dans l'ensemble de la pile.

Aujourd'hui, il existe plus de 11 000 solutions MarTech ! Avec autant d'options, il est plus difficile que jamais de créer la pile technologique idéale qui fonctionne pour vous. Si vous avez le forfait de refaire votre pile MarTech ou d'en construire une à partir de zéro, vous devez d'abord comprendre les parties essentielles d'un paysage technologique de marketing, puis décider quels outils seraient un bon ajustement.

$$a Composantes d'une pile technologique marketing réussie

À quoi cela sert-il de construire une pile de technologies marketing performante ? Une pile qui mène le bateau de vos opérations de marketing vers la réussite, laissant les concurrents derrière ?

Jetons un coup d'œil à ses composants clés :

Gestion de la relation client (CRM)

Un CRM est une plateforme centralisée qui gère les données des clients et vous aide à personnaliser les interactions avec eux. Il facilite l'alignement des ventes et du marketing, s'intègre aux outils d'automatisation et fournit des informations basées sur les données pour une prise de décision plus efficace.

| Un CRM vous permet de surveiller et d'améliorer l'expérience du client tout au long de son cycle de vie et, en fin de compte, de générer davantage de ventes en exploitant efficacement les données clients. |

Automatisation du marketing

Les outils d'automatisation du marketing automatisent les tâches répétitives des processus marketing afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail stratégique et créatif. Ils permettent de soigner les prospects, de gagner en efficacité et d'améliorer la notation des prospects, la segmentation et la communication personnalisée afin de gagner du temps et d'améliorer les conversions.

| Les logiciels d'automatisation Marketing vous aident à maintenir votre attention sur les clients existants tout en soutenant les efforts de marketing visant à accroître votre base de clients. |

Marketing par e-mail

Les outils de marketing par e-mail visent à établir une communication ciblée et à alimenter les prospects par le biais de campagnes d'e-mails stratégiques. Ce sont des outils de communication directs et efficaces.

| Ces outils renforcent le marketing inbound, favorisent l'engagement et la promotion de la fidélisation des clients en fournissant un contenu personnalisé à des segments de clientèle spécifiques et en suivant les indicateurs d'engagement.

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Les outils de référencement améliorent le classement de votre entreprise dans les moteurs de recherche et sa visibilité en ligne. Ils améliorent le ciblage des mots-clés organiques, l'optimisation des pages et la gestion des liens retour.

| Ces outils vous aident à concevoir une stratégie de marketing de contenu efficace et à améliorer la crédibilité de votre site web afin qu'il puisse attirer davantage de visiteurs (trafic organique) qui se convertiront en clients potentiels. |

Publicité en ligne

Ces outils de marketing génèrent un trafic ciblé et des discussions par le biais de canaux payants. L'outil de publicité en ligne le plus populaire est Google Ads, qui diffuse des annonces ciblées à un public spécifique.

| Ces outils offrent un ciblage précis et des campagnes publicitaires basées sur des données, fournissent des résultats mesurables et, avec des dépenses publicitaires optimisées, vous apportent un retour sur investissement élevé. |

Constructeurs de sites web et de pages d'atterrissage

Les outils constructeurs de sites web créent des pages web fonctionnelles et des pages d'atterrissage rapidement à partir de zéro. Ils vous permettent de personnaliser et de tester les pages. Vous pouvez même effectuer des tests A/B pour vérifier quelle version est la plus performante.

| Pourquoi vous en avez besoin dans votre pile technologique: Ces outils vous aident à construire des pages d'atterrissage spécifiques à la campagne, offrent des personnalisations pour garder le site Web sur la marque et garantissent une expérience de page agile et réactive. |

Logiciel de gestion de contenu (CMS)

Les outils de gestion de contenu permettent de créer, de publier et de mettre à jour du contenu numérique de manière transparente. Ils gèrent le contenu de la création à la publication.

| Pourquoi vous en avez besoin dans votre pile technologique: Ces outils offrent une création de contenu collaborative, vous permettent de publier du contenu de site web sans aucune expertise technique, et fournissent des analyses robustes pour suivre les résultats de votre contenu publié.

Tableaux de bord et visualisation des données

Ces outils permettent de mieux comprendre les performances des sites web et des campagnes. La plupart des spécialistes du marketing sont des adeptes de Google Analytics et de Google Data Studio. Le premier fournit des indications sur les performances du site web, tandis que le second visualise les données pour l'établissement de rapports.

| Les tableaux de bord et les outils de visualisation des données favorisent une prise de décision éclairée, fondée sur des données, et représentent visuellement les indicateurs clés de performance pour une analyse rapide. |

Outils d'engagement et d'expérience client

Ces outils visent à améliorer les interactions et les expériences des clients. Parmi les exemples d'outils d'engagement et d'expérience client, on peut citer les chatbots, les sondages et les mécanismes de retour d'information.

| Pourquoi vous en avez besoin dans votre pile technologique: Les outils d'expérience et d'engagement client créent une expérience de marque positive et aident à améliorer votre compréhension du comportement des clients. Ils favorisent l'engagement en temps réel, la satisfaction des clients et la fidélisation. |

Outils d'alignement des ventes et du marketing

Ces outils permettent d'établir une coordination entre les équipes marketing et commerciales. Les outils tels que Outreach optimisent la communication avec les équipes commerciales et, bien sûr, la communication.

| Les outils d'alignement des ventes et du marketing permettent une prospection personnalisée, favorisent une transition transparente des prospects dans l'entonnoir des ventes, alignent les objectifs entre les équipes, aident les équipes interfonctionnelles à mieux communiquer, automatisent les abonnements, renforcent l'efficacité des ventes et améliorent la génération de revenus. |

Outre ces outils spécifiques au marketing, vous pourriez également avoir besoin d'un logiciel général pour rationaliser la façon dont les spécialistes du marketing opèrent et gèrent les tâches. Et qu'est-ce qui peut être une meilleure option qu'un logiciel de confiance ? logiciel de gestion de projet ?

Il permettra à votre équipe marketing de forfaiter, d'organiser et de suivre les tâches de manière efficace et de collaborer sans problème avec les parties prenantes internes et externes.

Ce qu'il faut inclure dans votre pile technologique de marketing (exemple de pile technologique)

Votre pile technologique peut faire ou défaire vos efforts de marketing. C'est pourquoi, tout en choisissant des outils de marketing numérique pour construire votre pile, s'assurer qu'ils répondent aux besoins uniques de votre entreprise et qu'ils apportent une valeur ajoutée à votre équipe.

Voici un exemple de pile technologique que vous pouvez utiliser comme guide :

CRM : ClickUp

Évalué comme la solution de #n°1 mondial des CRM par G2 clickUp permet de gérer toutes les données de vos clients en un seul endroit, ce qui facilite l'analyse des équipes commerciales et la conception d'une campagne de marketing en conséquence.

Voici comment vous pouvez rationaliser le flux de travail de vos clients et construire des relations durables avec eux en utilisant ClickUp CRM :

Gardez un onglet sur vos équipes commerciales et sur l'engagement de vos clients avecLes plus de 15 affichages de ClickUp (Liste, Kanban, et vue Tableur, pour en mentionner quelques-unes)

Visualisez toutes les informations sur les clients avecTableaux de bord de ClickUples tableaux de bord de ClickUp permettent d'obtenir des informations sur les clients, de la valeur de la durée de vie du client à la taille moyenne de l'affaire

Intégrer les e-mails à ClickUp et collaborez sur les affaires, envoyez des mises à jour aux parties prenantes et intégrez les clients sans quitter la plateforme

Construisez un référentiel de données clients avec les coordonnées des clients et les détails des projets. Définissez des tâches et des objectifs pour chaque client, avec un suivi de la progression

Gérez vos comptes de manière transparente sur ClickUp CRM et affichez-les avec plus de 10 vues personnalisées

Lorsque vous utilisez ClickUp CRM dans votre pile technologique, vous gardez le contrôle de la gestion des comptes, vous tenez les clients au courant des mises à jour des projets, vous offrez une expérience client harmonieuse et, en fin de compte, vous générez plus d'équipes commerciales.

C'est le logiciel de gestion de projet marketing parfait qui englobe toutes les activités marketing et commerciales, y compris la gestion des campagnes, le contenu en ligne, les flux de travail de marketing croisé et la collaboration entre les équipes.

Alternatives: Salesforce, monday.com

Automatisation du marketing : HubSpot

via HubSpot Vous avez besoin d'un outil d'automatisation du marketing comme HubSpot pour créer des campagnes de marketing efficaces à grande échelle.

Avec cet outil logiciel d'agence de marketing en utilisant les données de votre CRM, vous pouvez automatiser une grande partie des tâches de marketing répétitives, telles que la maturation des prospects avec des campagnes d'e-mailing, l'évaluation des prospects et le suivi. Vous disposez également d'analyses détaillées qui vous permettent de prendre des décisions fondées sur des données et d'améliorer l'impact de vos futures campagnes.

Alternatives: ClickUp, Marketo

Marketing par e-mail : Mailchimp

via Mailchimp Avec Mailchimp, vous pouvez créer et envoyer des e-mails de qualité professionnelle dans le cadre de votre campagne de marketing par e-mail.

Vous n'avez pas besoin d'être expert en design pour utiliser ce logiciel. Son éditeur par glisser-déposer vous permet d'ajouter instantanément des images et des messages personnalisés et de créer des e-mails personnalisés.

Il est également doté d'une fonctionnalité d'analyse et de rapports fiable. Utilisez-la pour suivre vos indicateurs clés de marketing par e-mail, tels que les taux d'ouverture, les taux de clics (CTR) et l'engagement des abonnés.

Alternatives: Drip, Zoho Campaigns

SEO : Semrush

via Semrush Semrush est un outil de référencement populaire qui vous aide à mesurer vos efforts de marketing.

Ce logiciel de marketing produit offre un aperçu approfondi de l'optimisation de la visibilité en ligne de votre entreprise, depuis la recherche de mots clés, l'audit de site et l'analyse des backlinks jusqu'au suivi des concurrents.

Au-delà du référencement, Semrush est également utile pour gérer les annonces de paiement au clic (PPC) et le marketing des médias sociaux.

Alternatives: Ahrefs, Moz

Publicité en ligne : Google Ads

via Annonces Google Google Ads est un puissant outil de publicité en ligne qui permet aux annonceurs de créer et d'afficher des annonces sur les résultats de recherche de Google et sur d'autres sites web partenaires.

Vous pouvez adapter vos campagnes publicitaires en fonction de la recherche de mots clés, des données démographiques et du comportement des utilisateurs, afin de vous assurer que les annonces atteignent votre cible.

Le modèle de paiement au clic (PPC) rend cet outil rentable. Vous pouvez utiliser les outils d'analyse et de suivi fournis par Google Ads pour mesurer les performances des campagnes de marketing et améliorer vos stratégies.

Alternatives: Bing Ads, Apple Search Ads

Constructeur de sites web et de pages d'atterrissage : WordPress

WordPress vous permet de créer un site web complet ou une page d'atterrissage adaptée à une campagne spécifique, même si vous n'êtes pas un expert en codage.

Une interface conviviale, une vaste bibliothèque de thèmes et des centaines de plugins font de WordPress un outil privilégié pour créer des pages web visuellement attrayantes qui reflètent l'identité de votre marque.

Un tel outil est essentiel dans votre pile MarTech, car il permet de gagner du temps, d'accéder à l'analyse du site web et de maintenir une présence en ligne soignée.

Alternatives: Wix, Squarespace, Webflow

Logiciel de gestion de contenu : ClickUp

ClickUp fait à nouveau son apparition en tant qu'outil de gestion de projet polyvalent. Vous pouvez le configurer en fonction des besoins de votre entreprise et l'utiliser comme système de gestion de contenu.

Voici comment ClickUp peut vous aider à gérer tout ce qui a trait au contenu :

Visualiser les forfaits de contenu à l'aide deTableaux blancs ClickUp et collaborez avec votre équipe de contenu à l'aide deClickUp Documents* Proposez un retour d'information par le biais de la Révision et accélérez le processus d'approbation des parties prenantes internes et externes

Créez votre calendrier de contenu et suivez la progression à l'aide de champs personnalisés, de statuts et d'affichages de projet

UtiliserClickUp Brain's IA Writer for Work (Rédacteur AI pour le travail) pour accélérer le processus d'idéation et de rédaction

Intégrez vos favoris dans leslogiciel de marketing de contenu et outils de référencement avec ClickUp et pilotez votre pipeline de contenu à partir d'une seule plateforme

Faites un brainstorming, ajoutez des notes et collaborez sur des idées et des flux de travail à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Si vous êtes un spécialiste du marketing de contenu qui cherche à rester organisé et efficace, ClickUp est un incontournable de votre pile technologique marketing.

Alternatives: WordPress, Drupal

Tableaux de bord et visualisation des données : Google Analytics & Google Data Studio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-450-1400x663.png Google Analytics /$$img/

via Compte de démonstration Google Google Analytics est une centrale de données. Il vous tient au courant des performances de votre site web et de votre application, notamment du comportement des utilisateurs, des sources de trafic et des indicateurs de conversion.

D'autre part, Google Data Studio vous aide à visualiser ces données brutes à l'aide de tableaux de bord attrayants. Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour créer des rapports personnalisés et intégrer des diagrammes, des tableaux et des graphiques pour faciliter l'interprétation.

En intégrant Google Data Studio à Google Analytics, vous pouvez comprendre les données et les présenter de manière visuellement attrayante.

Alternatives: Semrush, Clicky

Engagement et expérience client : Zendesk

Zendesk offre une communication transparente entre les différentes équipes, telles que l'assistance, les ventes et les interactions avec les clients.

Avec des fonctionnalités telles qu'un système de ticketing, un chat en direct et des analyses, l'outil permet aux entreprises de répondre rapidement aux clients à travers différents points de contact et de résoudre les problèmes avec des temps de réponse courts. Les fonctionnalités d'analyse et de rapports aident à extraire des informations précieuses des interactions avec les clients.

Alternatives: ConvertKit, Intercom

Alignement du marketing et des équipes commerciales : ClickUp

Les équipes commerciales et marketing ne peuvent pas fonctionner en silos. Pour faire évoluer votre entreprise plus rapidement, vous avez besoin d'un outil qui aligne les deux équipes.

Les équipes marketing modernes traitent de nombreux points de données, KPI et flux de travail complexes, ce qui rend difficile le transport de tous ces éléments vers l'équipe commerciale.

Avec ClickUp, vous pouvez définir des objectifs communs pour vos équipes marketing et commerciales, obtenir une vue unifiée des interactions avec les clients, promouvoir une communication transparente entre les équipes et maintenir l'alignement des deux équipes.

Alternatives: HubSpot, Salesforce

Rassemblez votre pile MarTech avec un outil de gestion de projet marketing tout-en-un

L'aspect clé de la construction d'une pile de technologies marketing est de choisir des outils qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font et qui répondent aux besoins uniques de votre équipe.

Mais soyons réalistes. Avec trop d'outils, votre flux de travail peut devenir complexe et vous risquez de perdre des données précieuses en les transférant d'une plateforme à l'autre.

Pour éviter ces difficultés, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet marketing complet comme ClickUp, qui unifie tout votre travail marketing sous un même toit.

Voyons comment les spécialistes du marketing peuvent tirer parti de l'outil de gestion de projets marketing de ClickUp Logiciel de gestion de projet marketing ClickUp :

Accélérer la création de campagnes et de contenu: Avec ClickUp Brain, les équipes marketing peuvent lancer des idées de campagne et générer plus rapidement des briefs de contenu, des blogs, des e-mails et des études de cas

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-62.gif ClickUp Brain /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour rendre les processus d'idéation et de rédaction plus efficaces

**Avec ClickUp Whiteboards et ClickUp Docs, votre équipe peut faire du brainstorming, visualiser et collaborer sur des tâches qui font avancer votre stratégie marketing et permettent à toute l'équipe d'être sur la même page

Collaborez avec votre équipe marketing en temps réel, étiquetez les autres avec des commentaires et transformez les textes en tâches traçables, le tout dans ClickUp Docs

Identifiez les goulots d'étranglement: Utilisez ClickUp Objectifs et ClickUp Views pour suivre la progression vers un objectif particulier, voir les échéanciers et identifier les goulots d'étranglement qui pourraient affecter votre travail

Affichez une vision claire de la progression du projet marketing et repérez les goulets d'étranglement grâce à ClickUp

Analysez la progression: Analysez la progression du projet avec le tableau de bord agile de ClickUp et transformez-la en indicateurs visuels pour que chaque membre de l'équipe reste informé de l'état d'avancement des tâches

Transformez la progression de votre projet en indicateurs visuels grâce au tableau de bord flexible de ClickUp

Démarrez avec les modèles: Maximisez l'efficacité de votre équipe marketing avec les modèles de ClickUpModèle de fonctionnement de l'équipe marketing de ClickUp. Les modèles prêts à l'emploi et personnalisables peuvent vous aider à créer des objectifs et des résultats clés (OKR), à assister l'évolution de carrière des membres de l'équipe, à mettre en place des processus d'intégration des employés et à créer des procédures opératoires normalisées (SOP).

Si vous cherchez d'autres ressources, ClickUp propose de nombreux outils gratuits modèles d'études de marché et modèles de forfaits de marketing en magasin. Ces modèles personnalisables vous faciliteront la tâche et vous aideront à atteindre plus rapidement vos indicateurs clés de performance marketing.

Les avantages et les inconvénients d'une pile de technologies marketing

Une pile technologique marketing bien construite offre un certain nombre d'avantages :

Amélioration de l'expérience et de la satisfaction client: La bonne pile MarTech vous aide à concevoir des stratégies de marketing ciblées que les clients trouvent pertinentes, fournit des interactions personnalisées basées sur des données et assiste l'intégration avec des outils tiers pour offrir un parcours client fluide à travers les canaux

La bonne pile MarTech vous aide à concevoir des stratégies de marketing ciblées que les clients trouvent pertinentes, fournit des interactions personnalisées basées sur des données et assiste l'intégration avec des outils tiers pour offrir un parcours client fluide à travers les canaux Augmentation de l'agilité et de l'innovation de l'entreprise: Avec les nouvelles technologies en place, votre entreprise peut s'adapter rapidement aux changements en matière de marketing. Les outils devenant plus précis dans leurs capacités d'analyse, vous pouvez prendre des décisions rapides et significatives et construire des campagnes pertinentes basées sur des données précises

Comme toute bonne chose, la construction d'une pile technologique présente également des inconvénients :

Courbe d'apprentissage: Certains outils s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage. Les équipes non techniques peuvent mettre du temps à s'habituer à la nouvelle pile technologique et à l'utiliser au maximum de son potentiel

Certains outils s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage. Les équipes non techniques peuvent mettre du temps à s'habituer à la nouvelle pile technologique et à l'utiliser au maximum de son potentiel Coût initial: La mise en place d'une pile technologique nécessite un coût initial élevé. Vous devez également supporter les coûts permanents, tels que les coûts d'abonnement et de licence

Toutefois, ces inconvénients ne sont pas rédhibitoires. Considérez-les comme des inconvénients mineurs que vous devez supporter pour obtenir quelque chose de précieux en retour.

Adopter les nouvelles technologies avec ClickUp

L'automatisation est devenue un élément essentiel des piles MarTech actuelles, même si nous ne connaissions pas ses possibilités il y a encore quelques années. L'intégration d'outils marketing avec des technologies émergentes, telles que la recherche vocale, est également un ajout relativement nouveau. La technologie continuera d'évoluer, et les entreprises qui garderont l'esprit ouvert et resteront adaptables garderont une longueur d'avance.

Effacées, le moment d'exceller avec la technologie est maintenant ! Vous pouvez commencer votre voyage de pile MarTech avec ClickUp et construire à partir de là. L'outil s'intègre à plus de 1 000 outils modernes, notamment HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa, et bien plus encore. Vous pouvez également construire des intégrations personnalisées avec API ClickUp .

Dressez la liste des outils que vous souhaitez, intégrez-les à ClickUp, et votre pile technologique est prête à l'emploi. Vous pouvez gérer votre flux de travail marketing à partir d'une seule plateforme, sans perdre de temps à passer d'une application à l'autre. Commencez avec ClickUp et construisez une technologie marketing gagnante !

FAQ

1. Qu'est-ce qu'une pile de technologies marketing ?

Les piles technologiques de marketing sont une combinaison d'outils numériques qui aident les spécialistes du marketing à rationaliser le processus de compréhension du comportement des clients, de création de campagnes de marketing et d'analyse de l'impact de leurs efforts de marketing.

2. Qu'est-ce qu'une pile technologique pour un spécialiste du marketing numérique ?

Une pile technologique pour un spécialiste du marketing numérique est un ensemble d'outils fiables qui répondent aux différents paramètres du marketing, notamment le CRM, l'automatisation du marketing, le marketing par e-mail, le référencement, la création de sites web et la gestion de projets marketing.

Ces outils simplifient les flux de travail marketing quotidiens, favorisent la collaboration entre les membres de l'équipe et aident à mesurer les KPI des campagnes marketing.

3. Qu'est-ce qu'une pile marketing avec un exemple ?

Une pile technologique marketing est un ensemble de logiciels qui vous aide à gérer les relations avec les clients, à concevoir des campagnes marketing, à suivre les performances des campagnes et à prendre des décisions fondées sur des données pour stimuler les indicateurs clés de performance.

Voici un exemple de marketing tech stack :

CRM: ClickUp

Automatisation du marketing: HubSpot

Email marketing: ClickUp/MailChimp

Gestion de contenu: ClickUp/ WordPress

Constructeur de site web: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

Annonces payantes: Google Ads

Visualisation de données: Google Data Studio

Expérience client: Zendesk

Gestion de projet marketing: ClickUp