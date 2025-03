les 11 meilleurs générateurs de scripts IA pour 2025

Le blocus de la rédaction est bien réel. Que vous soyez créateur de contenu, spécialiste du marketing ou producteur de vidéos, vous avez probablement été confronté à la probabilité de fixer un écran vide, à la recherche des mots parfaits.

Faites appel au générateur de scripts de l'IA. 🤖

Ces outils intelligents éliminent le casse-tête de la rédaction de scénarios, transformant vos idées en un contenu soigné et prêt à l'emploi en quelques secondes. L'IA fait tout le travail pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : la connexion avec votre public.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs (et nos favoris) scénaristes IA qui sont tendance en 2024 et qui sont là pour rester. Mais d'abord, explorons comment trier sur le volet le meilleur outil IA pour vous.

Que faut-il rechercher dans un générateur de scripts IA ?

Pas tous Outils d'IA pour la création de contenu sont les mêmes, et trouver le bon peut faire ou défaire votre flux de travail. Voici les fonctionnalités à prendre en compte :

Facilité d'utilisation : choisissez un scénariste IA qui dispose d'une interface intuitive, vous permettant de démarrer rapidement sans courbe d'apprentissage abrupte

: choisissez un scénariste IA qui dispose d'une interface intuitive, vous permettant de démarrer rapidement sans courbe d'apprentissage abrupte Options de ton et de style : Trouvez un outil qui permet une flexibilité dans le ton, qu'il soit professionnel, conversationnel ou de narration, pour correspondre à la finalité de votre contenu

: Trouvez un outil qui permet une flexibilité dans le ton, qu'il soit professionnel, conversationnel ou de narration, pour correspondre à la finalité de votre contenu Stimulation de la créativité : Optez pour un outil qui stimule l'inspiration avec des accroches, des titres ou des idées pour relancer votre processus créatif

: Optez pour un outil qui stimule l'inspiration avec des accroches, des titres ou des idées pour relancer votre processus créatif Compatibilité des formes : Choisissez un outil adapté à votre support , qu'il s'agisse d'écrire des scripts vidéo, des présentations ou des messages sur les réseaux sociaux

: Choisissez un outil adapté à votre support qu'il s'agisse d'écrire des scripts vidéo, des présentations ou des messages sur les réseaux sociaux Qualité de la production : Sélectionnez un outil qui produit des scripts clairs et bien structurés nécessitant un minimum de modifications en cours

: Sélectionnez un outil qui produit des scripts clairs et bien structurés nécessitant un minimum de modifications en cours Capacités d'intégration : recherchez un outil qui s'intègre dans les favoris de votre entrepriseoutils de productivité préférésce qui vous permet de gagner encore plus de temps

: recherchez un outil qui s'intègre dans les favoris de votre entrepriseoutils de productivité préférésce qui vous permet de gagner encore plus de temps Abordabilité : Trouvez un outil adapté à votre budget (certains outils offrent de grandes fonctions sans se ruiner)

Les 11 meilleurs générateurs de scripts IA

Explorez ces meilleurs outils d'écriture de scripts IA pour éliminer le stress de l'écriture et susciter votre créativité.

1. ClickUp (le meilleur pour la génération de contenu IA et la gestion de projet intégrée)

Tirez le meilleur parti de l'outil d'IA à réseau neuronal de ClickUp, ClickUp Brain, pour répondre rapidement à vos besoins en matière de contenu... ClickUp réunit la création de scripts et la gestion de projet dans un seul et même ensemble. Grâce au réseau neuronal de ClickUp Brain avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, vous pouvez rapidement extraire des informations et générer des scripts pour accélérer le flux de travail de votre projet.

Que vous rédigiez un script vidéo, un brief marketing ou un résumé de rapport, cet outil IA simplifie l'ensemble du processus, de l'idéation aux modifications en cours.

Ce qui paramètre également ClickUp, c'est l'accent mis sur la collaboration en temps réel.

Modifiez, commentez et affinez les scripts générés par l'IA instantanément avec votre équipe en Documents ClickUp . Grâce à la mise en forme de texte riche et à la collaboration en temps réel, vous pouvez travailler sur des idées avec votre équipe et les connecter à des tâches et à des flux de travail pour obtenir un contexte supplémentaire. Les idées de script les plus attrayantes peuvent être converties en tâches et attribuées aux membres de l'équipe concernés afin d'accroître la responsabilisation au sein des équipes.

Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la page pour dire "écrire avec l'IA " et regarder la magie opérer. Vous pouvez également sélectionner le texte et demander à l'IA de le développer, de le raccourcir ou de le résumer en fonction de vos besoins.

Rendez le travail collaboratif et amusant avec ClickUp Docs

Avec la gestion intégrée des tâches via l'attribution de rôles et la fixation de paramètres, le suivi des progrès est plus facile que jamais, le tout dans le même espace de travail. Vous pouvez même automatiser les flux de travail avec Automatisations ClickUp .

Si vous avez besoin d'un peu de structure pour démarrer, la fonction Modèle de script de podcast ClickUp permet d'organiser le flux de votre émission et de la rendre attrayante. Qu'il s'agisse de trouver de nouvelles idées sur Tableaux blancs ClickUp à l'élaboration de plans dans ClickUp Docs, le modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour produire un grand spectacle.

De plus, le modèle ClickUp Content Writing Template (Modèle de rédaction de contenu ClickUp) ce modèle propose un cadre clair pour la création d'articles bien organisés et faciles à lire. Grâce à ce modèle, vous pouvez également vous assurer que votre contenu est optimisé pour les moteurs de recherche afin de maintenir le flux de trafic organique.

Voici un aperçu de ClickUp Brain en action.

Résumez instantanément de longues discussions d'équipe et collez les idées dans un document accessible au sein de l'environnement de travail unifié de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Invitations IA spécifiques à un rôle: Générer rapidement des brouillons de haute qualité grâce à des instructions contextuellesInvitations IA à la rédactionadaptés aux différents besoins de contenu

Générer rapidement des brouillons de haute qualité grâce à des instructions contextuellesInvitations IA à la rédactionadaptés aux différents besoins de contenu Transcription audio et vidéo : Convertissez les enregistrements en texte modifiable et consultable,ce qui facilite l'extraction des détails clés et leur intégration dans votre contenu

: Convertissez les enregistrements en texte modifiable et consultable,ce qui facilite l'extraction des détails clés et leur intégration dans votre contenu Bibliothèque de modèles de scripts : Utilisez des modèles de des mises en page commemodèles de podcasts qui aident à écrire un script vidéo automatiquement et plus encore

: Utilisez des modèles de des mises en page commemodèles de podcasts qui aident à écrire un script vidéo automatiquement et plus encore Tool integrations hub : Connexion avec plus de 1 000 applications telles que Grammarly pour la modification en cours, Figma pour la conception et Google Drive pour le stockage afin de gérer toutes les tâches en un seul endroit

: Connexion avec plus de 1 000 applications telles que Grammarly pour la modification en cours, Figma pour la conception et Google Drive pour le stockage afin de gérer toutes les tâches en un seul endroit Communication d'équipe intégrée : Utilisez ClickUp Chat pour discuter des scripts, trouver des idées et s'aligner sur votre équipe sans changer de plateforme

Limites de ClickUp

L'environnement de travail, riche en fonctionnalités, peut être un peu difficile à maîtriser au début

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par utilisateur et par mois

2. Rytr (Le meilleur pour la création rapide de contenu court alimenté par l'IA)

via Rytr Rytr est un assistant d'écriture alimenté par l'IA, parfait pour générer rapidement des scripts pour du contenu de forme courte, comme des CTA (appels à l'action), des SMS et des légendes d'IA. Il est idéal pour les spécialistes du marketing, les gestionnaires de médias sociaux et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de produire du contenu rapidement sans sacrifier la créativité.

Rytr meilleures fonctionnalités

Personnalisation du ton et du style : Paramétrez le ton et le style de votre contenu à l'aide de tons de voix intégrés (formel, décontracté ou amical) pour correspondre aux paramètres de votre cible

: Paramétrez le ton et le style de votre contenu à l'aide de tons de voix intégrés (formel, décontracté ou amical) pour correspondre aux paramètres de votre cible Vérificateur de plagiat : assurez-vous de l'originalité de votre contenu , un must pour les créateurs de contenu visant à éviter la duplication involontaire

: assurez-vous de l'originalité de votre contenu un must pour les créateurs de contenu visant à éviter la duplication involontaire Suggestions de référencement par l'IA : Boostez la visibilité de votre contenu sur l'ensemble des moteurs de recherche grâce à des conseils de référencement alimentés par l'IA et des options d'intégration de mots-clés

Les limites de Rytr

Les résultats peuvent manquer de profondeur ou de précision, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets complexes ou de niche

Il fournit une assistance minimale pour le texte enrichi (il n'est pas possible de mettre en évidence une partie du texte), et la limite de caractères par mois est comparativement faible

Prix Rytr

Forfait gratuit

Unlimited : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 29$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (800+ commentaires)

💡 Pro Tip: Tuning in to podcasts sur l'écriture est également un excellent moyen de rester inspiré et d'affiner vos compétences en matière d'écriture. Prenez des notes sur les techniques et les conseils clés pendant que vous écoutez, puis appliquez-les à votre propre travail.

3. Squibler (Meilleur pour la rédaction de projets long formulaire avec l'aide de l'IA)

via Squibler Squibler est un outil conçu pour les projets d'écriture plus longs et plus créatifs tels que les romans, les scénarios et les nouvelles. Les auteurs, les scénaristes et les romanciers en herbe à la recherche d'une approche structurée pour la création de contenu de longue durée trouveront cet outil utile pour s'organiser et rester concentrés au cours de leurs projets.

Squibler meilleures fonctionnalités

**Mon travail sur plusieurs sections de votre manuscrit simultanément grâce à l'affichage en écran partagé

**Organisez vos idées grâce à un tableau de bord qui vous permet de déplacer et de connecter facilement les éléments de l'histoire

Historique des versions intégré: Suivez facilement les modifications et les révisions grâce à la fonctioncontrôle automatique de la version du document Limites de Squibler

Les modèles disponibles sont restrictifs pour les projets très créatifs ou de niche

L'assistance linguistique pour les rédacteurs non anglophones n'est pas spécifiée

Prix de Squibler

Squibler Limité : Free

: Free Squibler Pro : 29 $/mois par utilisateur

4. Writecream (Meilleur pour la création multimédia pilotée par l'IA et la sensibilisation)

via Écran d'écriture Writecream génère du texte et du contenu multimédia, ce qui le rend adapté à la création de textes publicitaires, d'articles de blog et de voix off de podcast. Il est également parfait pour les spécialistes du marketing numérique, les créateurs de contenu et les entrepreneurs, car il facilite la création rapide de projets. De plus, il permet de créer des messages de sensibilisation personnalisés, y compris des e-mails froids et des introductions LinkedIn.

Meilleures fonctionnalités de Writecream

Mode commande: Accélère la génération de contenu avec des commandes faciles à utiliser pour un contrôle précis des sorties

Accélère la génération de contenu avec des commandes faciles à utiliser pour un contrôle précis des sorties Génération d'images: Créez des images générées par l'IA pour compléter votre contenu textuel

Créez des images générées par l'IA pour compléter votre contenu textuel Voix-off vidéo YouTube: Convertissez des articles de blog en contenu audio avec des options vocales intégrées

Limites de Writecream

Pour la paraphrase, il ne permet que 2000 caractères à la fois

Les résultats sont parfois médiocres et nécessitent des modifications en cours

Prix de Writecream

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 9$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

5. Copy.ai (Le meilleur pour l'automatisation de la création de contenu et la mise à l'échelle du rendement avec l'IA)

via Copie.IA Parmi ses nombreuses fonctions, Copy.ai facilite la création de contenu en automatisant des tâches telles que la rédaction de contenu adapté au référencement, la transformation d'interviews en articles et la réaffectation de transcriptions en récits soignés. Il est idéal pour les entreprises qui cherchent à créer du matériel de haute qualité rapidement et à l'échelle tout en gardant une voix de marque cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Accès à l'API et flux de travail en vrac: Automatisation de la création de contenu grâce à une intégration API fluide, idéale pour traiter de gros volumes de copies

Automatisation de la création de contenu grâce à une intégration API fluide, idéale pour traiter de gros volumes de copies Modèles d'apprentissage linguistique actualisés: Utilisez des modèles d'apprentissage linguistique actualisés pour générer du contenu dynamique qui s'adapte à divers sujets et secteurs d'activité

Utilisez des modèles d'apprentissage linguistique actualisés pour générer du contenu dynamique qui s'adapte à divers sujets et secteurs d'activité Flux de travail marketing et commercial: Rédigez rapidement des scripts avec du contenu cible à l'aide de flux de travail préconstruits

Limites de Copy.IA

L'outil manque de vérification des faits et de citations de sources pour le contenu généré

Il a tendance à répéter le contenu, en particulier lorsqu'il génère plusieurs articles sur des sujets similaires

Prix de Copy.ai

En libre-service (idéal pour les particuliers) Gratuit Débutant : 49 $/mois par utilisateur Avancé: 249 $/mois par équipe de cinq membres

Gant blanc (idéal pour les organisations): Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (180+ reviews)

4.7/5 (180+ reviews) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

6. Invideo IA (Le meilleur pour la création rapide et de haute qualité de vidéos à l'aide de l'IA)

via Invideo IA Invideo IA simplifie la production vidéo en automatisant les tâches clés telles que l'écriture du script, la recherche de médias et l'ajout de voix off. Ce générateur de script vidéo IA est parfait pour les spécialistes du marketing vidéo, les créateurs de YouTube et les entreprises produisant du contenu promotionnel. Il vous aide à créer rapidement des vidéos professionnelles sans avoir besoin d'aucune expertise technique.

Meilleures fonctionnalités de Invideo IA

Des médias de stock accessibles: Explorez une bibliothèque d'images de stock , de vidéos et de musique (y compris les médias iStock) pour améliorer votre contenu vidéo

Explorez une bibliothèque d'images de stock de vidéos et de musique (y compris les médias iStock) pour améliorer votre contenu vidéo Modèles de vidéo intégrés: Choisissez parmi un intervalle de modèles (des vidéos d'explication aux démonstrations de produits) pour accélérer le processus de création de vos vidéos

Choisissez parmi un intervalle de modèles (des vidéos d'explication aux démonstrations de produits) pour accélérer le processus de création de vos vidéos Voix off réalistes de l'IA : Créez des voix off réalistes dans plusieurs langues, avec la possibilité supplémentaire de créer des clones de voix personnalisés

Limites de l'IA d'Invideo

L'éditeur n'est pas optimisé pour les navigateurs et il peut y avoir des décalages

Il n'est pas possible de contrôler l'intonation et la vitesse de la voix, ce qui ne permet pas de produire des voix dignes d'un être humain

Prix de l'IA d'Invideo

Free

Plus: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Max: 60 $/mois par utilisateur

60 $/mois par utilisateur Génératrice: 120 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (150+ avis)

4.5/5 (150+ avis) Capterra: 4.6/5 (300+ avis)

7. ChatGPT (Meilleur pour le brainstorming et la rédaction de contenu pilotés par l'IA)

via ChatGPT ChatGPT est un outil IA polyvalent qui peut aider à une grande variété de tâches, de la génération de contenu et du brainstorming à la réponse aux questions et au codage. Il est utile pour les étudiants, les éducateurs, les chercheurs, et les professionnels de l'entreprise qui ont besoin d'aide pour la résolution de problèmes, la rédaction de contenu ou la collecte d'informations sur divers sujets.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Traitement du langage naturel : Générer desdes réponses de type humain face aux réponses de l'IA , rendre les discussions naturelles et fluides

: Générer desdes réponses de type humain face aux réponses de l'IA rendre les discussions naturelles et fluides Compréhension du contexte : Engagez des conversations cohérentes, à plusieurs tours, car ChatGPT peut se souvenir des interactions précédentes au cours d'une session

: Engagez des conversations cohérentes, à plusieurs tours, car ChatGPT peut se souvenir des interactions précédentes au cours d'une session Personnalisation : Adaptez le modèle à des cas d'utilisation spécifiques grâce à l'intégration de l'API, ce qui permet des interactions plus personnalisées

Limites de ChatGPT

Lors du travail avec des données complexes, les réponses manquent parfois de précision

À ne pas bien travailler pour la génération de contenu multilingue

Prix de ChatGPT

Free

Plus : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Teams: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (70+ avis)

8. Jasper IA (Meilleure pour simplifier les flux de travail marketing avec du contenu IA)

via Jasper IA Jasper est un outil IA conçu pour créer du contenu écrit de haute qualité dans différentes formes, notamment les articles de blog, les descriptions de produits et les textes de sites Web. Il est particulièrement utile pour les équipes marketing, les agences de contenu et les Business qui ont besoin de produire de gros volumes de contenu avec une qualité et un style constants.

Jasper IA propose des modèles, des flux de travail personnalisables et des intégrations avec les outils suivants correcteurs grammaticaux comme Grammarly, qui vous aident à écrire des scripts et à les optimiser rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Actualités et citations en temps réel: Demandez à Jasper d'écrire sur les évènements actuels et il inclura des liens vers leurs sources, facilitant ainsi la mise à jour et l'exactitude de votre contenu

Demandez à Jasper d'écrire sur les évènements actuels et il inclura des liens vers leurs sources, facilitant ainsi la mise à jour et l'exactitude de votre contenu **Gestion de projet : partagez facilement des documents avec votre équipe et ajoutez des étiquettes de statut pour identifier rapidement ce qui est prêt à être examiné ou ce qui est encore en progression

**Création de campagne : téléchargez votre briefing de campagne et générez toutes les ressources nécessaires à une campagne marketing complète

Limites de l'IA de Jasper

Certains utilisateurs ont trouvé que le texte généré était truffé d'inexactitudes et d'incohérences, nécessitant une modification en cours et une vérification des faits

Il manque des capacités avancées de traitement du langage, ce qui entraîne une qualité de sortie inférieure et une expérience utilisateur moins intuitive.

Prix de Jasper IA

Creator: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Business: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

9. Writesonic (le meilleur pour la création de contenu IA polyvalent et à fonctionnalités multiples)

via Writesonic Writesonic offre une plateforme tout-en-un pour créer du contenu de haute qualité, des articles optimisés pour le SEO aux copies de pages d'atterrissage, adaptés aux besoins du marketing de contenu et de la création. L'un des générateurs de scripts vidéo les plus populaires, c'est le meilleur pour les spécialistes du marketing numérique, les spécialistes du référencement et les créateurs de contenu qui recherchent Alternatives à Jasper pour générer un contenu adapté aux moteurs de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Multi-génération de sortie: Créez plusieurs versions uniques de votre contenu en une seule étape

Créez plusieurs versions uniques de votre contenu en une seule étape Humanisation du contenu : Boostez le naturel et la relatabilité d'un script généré par l'IA, en le rendant plus engageant

: Boostez le naturel et la relatabilité d'un script généré par l'IA, en le rendant plus engageant Analyseur de lacunes de contenu : Analysez les lacunes de contenu et comparez-les à celles de vos concurrents pour optimiser votre stratégie de contenu

Limites de Writesonic

L'outil ne peut être utilisé que sur des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, vous n'êtes donc pas en mesure de créer du contenu en déplacement

Le contenu généré peut nécessiter une modification en cours pour mieux correspondre aux tonalités spécifiques de la marque ou à des sujets complexes

Prix de Writesonic

Free

Individuel: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Standard: $99/mois par utilisateur

$99/mois par utilisateur Professionnel: $249/mois par équipe de trois membres

$249/mois par équipe de trois membres Avancé: 499 $/mois par équipe de cinq membres

499 $/mois par équipe de cinq membres IA + Service de contenu humain: 2 000 $/mois

Evaluations et critiques de Writesonic

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

10. Simplifié (le meilleur pour la collaboration et la gestion des projets de contenu IA)

via Simplifié Simplified est une plateforme pilotée par l'IA qui couvre un intervalle de types de contenu, y compris les graphiques, la modification vidéo et les publications sur les médias sociaux, le tout en un seul endroit. Parfaite pour gérer les actifs créatifs et consolider les flux de travail, elle vous aide à gagner du temps tout en maintenant la cohérence entre les différents projets de contenu.

Simplified meilleures fonctionnalités

Outils de conception alimentés par l'IA: Créez facilement des visuels à l'aide de clips de conception générés par l'IA, de fonctionnalités de modification en cours des vidéos et de générateurs automatiques de sous-titres

Créez facilement des visuels à l'aide de clips de conception générés par l'IA, de fonctionnalités de modification en cours des vidéos et de générateurs automatiques de sous-titres Approbation des clients externes: Simplifiez les flux de travail des clients en partageant les projets pour obtenir des commentaires et une approbation directement via la plateforme

Simplifiez les flux de travail des clients en partageant les projets pour obtenir des commentaires et une approbation directement via la plateforme Livre de marque personnalisé: Gardez votre identité de marque cohérente en vous en tenant à lignes directrices de la marque et en centralisant les logos, les couleurs et les caractères dans un kit de marque personnalisable

Limites simplifiées

Les options de personnalisation peuvent parfois sembler limitées pour les utilisateurs les plus expérimentés

Il semble utiliser une palette de couleurs limitée malgré les invites, instructions

Prix simplifiés

Simplifié gratuit

Simplified One: $29.99/mois par utilisateur

$29.99/mois par utilisateur Simplified Growth: $119.99/mois par équipe de cinq membres

$119.99/mois par équipe de cinq membres Simplified Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (4,900+ reviews)

4.6/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

11. ContentBot (Le meilleur pour l'automatisation du flux de travail du contenu de bout en bout avec l'IA)

via ContentBot ContentBot est un outil IA conçu pour aider les spécialistes du marketing, les blogueurs et les gestionnaires de contenu à créer du contenu de manière efficace, notamment des articles de blog, des campagnes d'e-mail et des écrits axés sur le référencement. La plateforme est particulièrement utile pour aligner la création de contenu sur vos objectifs marketing.

Les meilleures fonctionnalités de ContentBot

Importations et exportations en douceur: Téléchargez des ensembles de données volumineux pour accélérer le processus de création et recevez les résultats sous forme de fichiers CSV, de documents ou même de mises à jour régulières par e-mail

Téléchargez des ensembles de données volumineux pour accélérer le processus de création et recevez les résultats sous forme de fichiers CSV, de documents ou même de mises à jour régulières par e-mail Fonctionnalité d'humanisation: Créez un contenu indétectable rédigé par l'IA qui se lit naturellement, garantissant ainsi l'authenticité de votre écriture

Créez un contenu indétectable rédigé par l'IA qui se lit naturellement, garantissant ainsi l'authenticité de votre écriture Assistance multilingue: Atteignez des audiences mondiales en générant du contenu dans plusieurs langues

Limites de ContentBot

Certains contenus ne sont pas toujours à jour ou exacts

Le contenu doit encore faire l'objet d'un contrôle qualité et d'une modification en cours de production en raison d'erreurs, comme le fait de ne pas reconnaître les noms propres et de ne pas mettre les majuscules de manière appropriée

Prix du ContentBot

Prépayé: 0,5 $ pour 1000 mots

0,5 $ pour 1000 mots Démarrage : 9 $/mois pour 50 000 mots

: 9 $/mois pour 50 000 mots Premium : 29 $/mois pour 150 000 mots

: 29 $/mois pour 150 000 mots Premium+ : 49 $/mois pour 400 000 mots

G2: 4.7/5 (100+ commentaires)

4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Insérez des scripts IA dans le flux de travail de votre projet avec ClickUp

Les outils d'IA pour la création de contenu ne manquent pas aujourd'hui. Bien que nombre d'entre eux soient excellents pour produire rapidement du contenu, c'est généralement là que leurs fonctionnalités s'arrêtent. Vous devrez souvent passer à un autre outil pour obtenir des commentaires, transmettre le projet pour un travail plus approfondi ou même mettre en œuvre le contenu généré.

ClickUp est une plateforme de productivité à 360 degrés avec son générateur de scripts IA, ClickUp Brain. Alors que ce dernier gère vos besoins de rédaction, le reste du système de gestion de projet de ClickUp intègre le contenu dans votre flux de travail plus large. 🏋️‍♂️

Vous pouvez facilement créer des tâches, fixer des paramètres et suivre la progression, le tout dans un espace de travail intuitif et organisé. Vous pouvez même automatiser les tâches répétitives (comme la mise en forme des scripts) et intégrer vos tâches ClickUp favorites.

Vous souhaitez une collaboration harmonieuse ? Terminé. Avec ClickUp, partagez instantanément vos scripts, automatisez les flux de travail et obtenez des approbations rapides.