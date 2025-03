Les 10 meilleurs outils de création de cartes mentales à utiliser en 2025

Nous sommes nombreux à lutter contre la procrastination, que ce soit en reportant des tâches importantes ou en nous laissant distraire par des détails mineurs. 🔍

Mais au fil des ans, j'ai trouvé une solution qui change la donne : décomposer mes tâches en objectifs réalisables à l'aide de cartes mentales.

Les cartes mentales sont comme un terrain de jeu visuel pour les objectifs, les tâches et les idées. Vous pouvez tracer votre idée principale, ajouter des formes et utiliser des modèles de cartes mentales pour organiser votre travail.

Lorsque j'ai commencé à utiliser les outils de création de cartes mentales, je ne jonglais plus avec les tâches dans ma tête - j'avais une carte mapper visuelle claire, et les distractions ont disparu.

Dans cet article, je vais partager mon top 10 des générateurs de cartes mentales et expliquer brièvement leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs prix. 🏆

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici notre tour d'horizon des 10 meilleurs outils de création de cartes mentales disponibles aujourd'hui :

Que faut-il rechercher dans un outil de création de cartes mentales ?

L'outil de cartes mentales parfait va au-delà de son travail conventionnel et vous aide dans la gestion de projet. En tant que gestionnaire de projet, je donne la priorité aux outils qui aident à accomplir ces tâches. 🛠️

Brainstorming : Les meilleures cartes mentales s'occupent également de l'étape de l'idéation. Que vous vous attaquiez à une nouvelle idée en solo ou en groupe, un bon modèle de carte mentale en ligne vous permet de noter des idées sans limites, comme si vous disposiez d'un canevas infini

: Les meilleures cartes mentales s'occupent également de l'étape de l'idéation. Que vous vous attaquiez à une nouvelle idée en solo ou en groupe, un bon modèle de carte mentale en ligne vous permet de noter des idées sans limites, comme si vous disposiez d'un canevas infini La cartographie des tâches : Vous avez besoin de garder le contrôle sur les choses ? Les cartes mentales sont parfaites pour répartir les tâches, paramétrer les délais et suivre la progression. Ajoutez des formes, et hop, les tâches sont organisées, l'équipe est alignée

: Vous avez besoin de garder le contrôle sur les choses ? Les cartes mentales sont parfaites pour répartir les tâches, paramétrer les délais et suivre la progression. Ajoutez des formes, et hop, les tâches sont organisées, l'équipe est alignée Analyse des lacunes : Vous êtes-vous déjà demandé où votre projet n'aboutissait pas ? L'analyse des lacunes dans une carte mentale vous aide à repérer les inefficacités dans vos processus

: Vous êtes-vous déjà demandé où votre projet n'aboutissait pas ? L'analyse des lacunes dans une carte mentale vous aide à repérer les inefficacités dans vos processus Analyse SWOT : Vous avez besoin d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre projet ? J'adore les cartes mentales qui permettent de visualiser tout cela et de donner un sens à la situation dans son ensemble

Mon objectif final est simple : Je veux des mises à jour en temps réel et un forfait clair et organisé. Un bon créateur de cartes mentales vous aide à y parvenir facilement.

Les 10 meilleurs outils de création de cartes mentales à essayer

Voici les 10 meilleurs outils de création de cartes mentales que j'ai trouvés très utiles (et même parfois amusants 🎉) :

1. ClickUp (le meilleur pour les cartes mentales avec gestion de projet)

Si vous, comme moi, êtes à la recherche d'un outil qui combine la carte mentale et la gestion de projet comme le beurre de cacahuète et la gelée, ClickUp est le bon.

Pourquoi ClickUp change-t-il à ce point la donne ?

Pour commencer, vous pouvez passer à Affichage de la carte mentale ClickUp d'un simple clic et commencez à connecter des tâches, des processus ou même des sessions de brainstorming. C'est pourquoi ClickUp est littéralement l'application de tout, pour le travail.

Vous avez le choix entre deux modes : le Mode Tâche vous permet de réorganiser votre espace de travail en reliant les tâches et sous-tâches, et le Mode Vierge permet des sessions de brainstorming en flux libre qui ne sont pas liées à une structure de tâches.

choisissez entre le mode "tâche" pour une planification structurée et le mode "vierge" pour un brainstorming gratuit dans la vue de la carte mentale ClickUp

En outre, vous pouvez utiliser la fonction Tableau blanc ClickUp pour transformer des idées complexes en forfaits visuels et faciles à naviguer. Cette fonctionnalité est particulièrement parfaite pour le développement de logiciels ou les flux de travail de fabrication.

Vous ne savez pas par où commencer avec vos flux de travail sous forme de cartes mentales ? Voici quelques modèles ClickUp pratiques pour vous aider à démarrer.

Modèle de carte mentale simple

Carte mentale simple

Ce modèle convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels chevronnés.

Ce modèle Modèle de carte mentale simple est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de commencer à forfaiter vos projets en quelques secondes, qu'il s'agisse du lancement d'un nouveau produit ou d'un simple brainstorming d'idées.

De plus, il est prêt à l'emploi et vous permet de vous y plonger directement !

#

Carte mentale vierge Tableau blanc

carte mentale vierge - tableau blanc-t

Parfois, vous avez besoin d'une toile vierge pour mapper ces stratégies d'entreprise ou ces forfaits logistiques complexes. Le modèle de ClickUp Carte mentale en blanc Tableau blanc est parfait pour ces occasions.

Ce modèle est adapté aux débutants, entièrement personnalisable et parfait pour visualiser facilement des idées complexes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Mode tâche et mode vide : Flexibilité pour mapper les tâches directement ou pour faire du brainstorming librement

: Flexibilité pour mapper les tâches directement ou pour faire du brainstorming librement Collaboration en temps réel : Idéal pour les équipes qui veulent générer des idées et s'attaquer à des projets ensemble

: Idéal pour les équipes qui veulent générer des idées et s'attaquer à des projets ensemble Modèles personnalisables : Modèles prêts à l'emploi qui vous permettent de démarrer en quelques secondes

: Modèles prêts à l'emploi qui vous permettent de démarrer en quelques secondes Cartes mentales et Tableau blanc : Passez d'une vue à l'autre en fonction de votre flux de travail, que vous ayez besoin d'un plan structuré ou d'une créativité gratuite

: Passez d'une vue à l'autre en fonction de votre flux de travail, que vous ayez besoin d'un plan structuré ou d'une créativité gratuite Intégration avec la gestion des tâches : Connectez sans effort des tâches à vos cartes mentales pour une planification complète de vos projets

Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage : Certains utilisateurs mentionnent que la prise en main de toutes les fonctionnalités de ClickUp peut prendre du temps

Prix ClickUp : Certains utilisateurs mentionnent que la prise en main de toutes les fonctionnalités de ClickUp peut prendre du temps

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

ClickUp évaluations et commentaires

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ commentaires)

2. Miro (Meilleur pour la collaboration visuelle et les équipes à distance)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Miro-1400x1050.webp Miro comme outil de création de cartes mentales /$$$img/

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 Miro Miro est conçu pour rassembler les équipes, qu'elles soient réparties dans le monde entier ou dans différents départements.

Le paramètre qui distingue Miro est sa polyvalence.

Que vous travailliez au développement d'un logiciel, à la planification de la logistique ou à l'élaboration de votre prochaine stratégie commerciale, le large éventail de modèles de Miro, des cartes mentales aux organigrammes, peut instantanément faire la différence pour votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Modèles personnalisables: Modèles prêts à l'emploi pour tout, du brainstorming aux organigrammes

Modèles prêts à l'emploi pour tout, du brainstorming aux organigrammes Collaboration en temps réel: Les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble en toute transparence, quel que soit leur emplacement

Les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble en toute transparence, quel que soit leur emplacement Cartes mentales et cartes conceptuelles: Parfaites pour organiser les idées complexes et les idées de la vie quotidiennegestion de projet visuelle Espace illimité sur le Tableau blanc: Ne manquez jamais d'espace lors de vos brainstormings ou de vos forfaits

Parfaites pour organiser les idées complexes et les idées de la vie quotidiennegestion de projet visuelle Collaboration inter-équipes: Idéal pour les équipes hybrides qui ont besoin de rester connectées d'un emplacement à l'autre

Les limites de Miro

Des fonctionnalités pléthoriques : Le vaste intervalle d'outils de Miro peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs, ce qui résulte en une courbe d'apprentissage abrupte

: Le vaste intervalle d'outils de Miro peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs, ce qui résulte en une courbe d'apprentissage abrupte Restrictions de la version gratuite : Nombre limité de tableaux et de fonctionnalités avancées dans la version gratuite

**Prix de Miro

Gratuit

Teams : 8$/utilisateur par mois

: 8$/utilisateur par mois Business : 16$/utilisateur par mois

: 16$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Miro

G2 : 4.7 /5 (6 000+ commentaires)

: 4.7 /5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 500+ avis)

3. MindMeister (Le meilleur pour cartographier rapidement et facilement l'esprit)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MindMeister.gif MindMeister comme créateur de cartes mentales /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information MindMeister Lorsque vous avez besoin de vous éclaircir les idées, de planifier votre idée centrale ou de la partager avec d'autres, MindMeister peut s'avérer un outil utile.

Son outil gratuit de création de cartes mentales est presque trop facile à utiliser - vous pouvez être opérationnel en 60 secondes environ.

La flexibilité de MindMeister vous permet de créer des cartes mentales de base, de les styliser, d'ajouter des liens, de les partager avec des équipes et de les présenter comme un professionnel.

Juste une attention : si vous êtes sur le forfait Free, vous ne pouvez pas exporter vos cartes mentales. Vous risquez donc de vous sentir un peu coincé si vous souhaitez les partager hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Installation rapide : Vous commencerez à mapper en moins d'une minute. Contrôle, onglet et entrée sont les seuls raccourcis que vous devez maîtriser

: Vous commencerez à mapper en moins d'une minute. Contrôle, onglet et entrée sont les seuls raccourcis que vous devez maîtriser Convivialité de la collaboration : Invitez les membres de votre équipe à collaborer en temps réel.

: Invitez les membres de votre équipe à collaborer en temps réel. Des plans personnalisables : Ajoutez des liens, des vidéos et même connectez d'autres cartes mentales pour développer vos idées créatives

: Ajoutez des liens, des vidéos et même connectez d'autres cartes mentales pour développer vos idées créatives Mode présentation : Présentez facilement vos plans dans une forme visuelle idéale pour les réunions

: Présentez facilement vos plans dans une forme visuelle idéale pour les réunions Intégration avec MeisterTask : S'intègre sans effort à MeisterTask pour une meilleure gestion des tâches

Limites de MindMeister

Restrictions du forfait Free s : Free est limité à 3 cartes mentales sur le forfait gratuit et ne peut pas les exporter

s : Free est limité à 3 cartes mentales sur le forfait gratuit et ne peut pas les exporter Courbe d'apprentissage : Certains utilisateurs trouvent qu'il faut du temps pour mapper toutes les fonctionnalités de MindMeister au-delà de la cartographie de base

tarifs de MindMeister : Prix de MindMeister : Prix de MindMeister : Prix de MindMeister : *Prix de MindMeister

Free

Personnel : 3,50 $/mois par utilisateur

: 3,50 $/mois par utilisateur Pro : 5,50 $/mois par utilisateur

: 5,50 $/mois par utilisateur Business : 8,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de MindMeister

Capterra : 4.6/5 (250+ commentaires)

4. MindNode (Meilleur pour les utilisateurs d'Apple à la recherche d'une intégration transparente)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MindNode-1400x1112.png MindNode en tant qu'outil de création de cartes mentales /$$$img/

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 MindNode Si vous êtes un adepte d'Apple et que vous recherchez un design épuré et moderne pour vos cartes mentales, MindNode est la solution qu'il vous faut. Cette application est conçue spécifiquement pour l'iPhone, l'iPad et le Mac, ce qui lui permet de s'intégrer facilement dans l'écosystème Apple.

Elle est facile à utiliser et se synchronise parfaitement sur tous les appareils Apple.

Toutefois, si vous êtes un utilisateur de Windows ou d'Android, MindNode n'est pas un choix pour vous car il est exclusif à l'écosystème Apple.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Pas de courbe d'apprentissage : Démarrez en quelques secondes grâce à son interface intuitive

: Démarrez en quelques secondes grâce à son interface intuitive Smooth sync : Se synchronise facilement sur tous les appareils Apple, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch

: Se synchronise facilement sur tous les appareils Apple, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch Nœuds personnalisables : Ajoutez des images, des liens, des autocollants et personnalisez chaque nœud à votre guise

: Ajoutez des images, des liens, des autocollants et personnalisez chaque nœud à votre guise Intégration des tâches : Exportez des tâches vers les Rappels, Things ou OmniFocus d'Apple pour un flux de travail rationalisé

: Exportez des tâches vers les Rappels, Things ou OmniFocus d'Apple pour un flux de travail rationalisé Un beau design : Design moderne avec des palettes de couleurs et des champs de texte épurés (nœuds) pour une organisation facile

Limites de MindNode

Apple uniquement : Pas d'assistance pour les utilisateurs de Windows ou d'Android

: Pas d'assistance pour les utilisateurs de Windows ou d'Android Zoom limité : Plan seule jusqu'à 10%, ce qui rend l'affichage de grandes cartes complexes un peu difficile

**Prix MindNode

Free

*MindNode Plus MindNode Classic : 2,99 $/mois MindNode Next : 24,99 $/an



Évaluations et critiques de MindNode

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

5. Ayoa (Le meilleur pour combiner le mind mapping avec la gestion des tâches)

il s'agit d'un logiciel d'aide à la création de cartes mentales Ayoa Ayoa est l'un de mes favoris parce qu'il mélange la carte mentale avec la gestion des tâches.

Il propose différents modèles de cartes mentales, de cartes radiales et d'organigrammes, avec des options de collaboration en temps réel, de suivi de la progression de l'équipe et même de discussions vidéo via Zoom (c'est la fonctionnalité que j'ai le plus appréciée).

Ayoa meilleures fonctionnalités

Vue Équipe : Affiche une vue collaborative pour une communication transparente au sein de l'équipe et un suivi des tâches

: Affiche une vue collaborative pour une communication transparente au sein de l'équipe et un suivi des tâches Planificateur : Idéal pour prendre des notes et rester au fait des tâches quotidiennes

: Idéal pour prendre des notes et rester au fait des tâches quotidiennes Discussion vidéo intégrée : Planifiez des réunions et des sessions de brainstorming directement dans Ayoa (intégration de Zoom)

: Planifiez des réunions et des sessions de brainstorming directement dans Ayoa (intégration de Zoom) Cartes mentales et tableaux de tâches : Planales mentales et tableaux de tâches : Combinez la cartographie mentale avec une gestion des tâches robuste pour une expérience de projet holistique

: Planales mentales et tableaux de tâches : Combinez la cartographie mentale avec une gestion des tâches robuste pour une expérience de projet holistique Synchronisation entre appareils : Accessible sur la plupart des appareils populaires, vous assurant de rester connecté où que vous alliez

Limites d'Ayoa

Limites des cartes mentales : Les fonctionnalités de cartes mentales peuvent ne pas être aussi avancées que les outils spécialisés

: Les fonctionnalités de cartes mentales peuvent ne pas être aussi avancées que les outils spécialisés Pas de suivi du temps : Ayoa n'offre pas de suivi du temps, ce qui peut être un obstacle pour les utilisateurs qui gèrent des délais serrés

**Prix d'Ayoa

Free

Le forfait ultime : 13$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Ayoa

G2 : 4.3/5 (50+ commentaires)

: 4.3/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ avis)

6. Xmind (le meilleur pour les cartes mentales polyvalentes et le brainstorming)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Xmind-1400x710.jpeg Xmind comme créateur de cartes mentales /$$$img/

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 Xmind Ce qui distingue Xmind des autres outils de cette liste, c'est sa combinaison de plusieurs structures de cartes mentales (diagrammes en arête de poisson, en arbre et en échéancier) et sa capacité à passer de l'une à l'autre sans effort.

Xmind est un outil idéal si vous souhaitez faire du brainstorming et collaborer en temps réel avec votre équipe.

Bien que Xmind soit actuellement dépourvu de fonctionnalités IA, son équipe de développement a annoncé qu'elle ajouterait prochainement à son interface des aperçus alimentés par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Xmind

Structures multiples : Passez à la volée d'une structure à l'autre, comme les diagrammes en arête de poisson, les arbres et les échéanciers

: Passez à la volée d'une structure à l'autre, comme les diagrammes en arête de poisson, les arbres et les échéanciers Collaboration en temps réel : Créez des cartes mentales avec votre équipe pour le brainstorming ou la gestion de projet

: Créez des cartes mentales avec votre équipe pour le brainstorming ou la gestion de projet Thèmes personnalisables : Créez des cartes mentales visuellement distinctes en utilisant des thèmes de couleur et des styles personnalisés

Modes Pitch et ZEN : Modes de présentation dédiés pour partager des idées et rester concentré

: Modes de présentation dédiés pour partager des idées et rester concentré Assistance multiplateforme : Disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et Linux

Limites de Xmind

Version gratuite limitée : Le forfait Free offre des fonctionnalités restreintes, ce qui pourrait ne pas suffire aux utilisateurs fréquents

: Le forfait Free offre des fonctionnalités restreintes, ce qui pourrait ne pas suffire aux utilisateurs fréquents Problèmes occasionnels de disposition : Certains utilisateurs signalent des difficultés à contrôler la disposition de plans plus complexes

**Prix d'Xmind

Free

Pro : 4,92 $/mois

: 4,92 $/mois Premium : 8,25 $/mois

: 8,25 $/mois Business : 10 $/place par mois

: 10 $/place par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Xmind

G2 : 4.3/5 (50+ commentaires)

: 4.3/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.0/5 (100+ avis)

7. Coggle (Meilleur pour les débutants et les cartes mentales simples)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel Coggle pour créer une carte mentale Coggle Coggle est parfait pour ceux qui ont besoin de faire un brainstorming, d'organiser leurs pensées ou de mapper des processus complexes sans trop de technicité.

Bien qu'il ne soit pas fourni avec des modèles, vous pouvez rapidement partir de zéro et exporter votre travail au format PDF, PNG et même Microsoft Visio.

Coggle est une option particulièrement intéressante pour les débutants qui ont besoin de créer des représentations visuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Coggle

**Free Forever : Option gratuite avec de nombreuses fonctionnalités, y compris trois diagrammes privés et des diagrammes publics illimités

Collaboration sur le forfait Free : Mon travail avec d'autres personnes en temps réel, même sur le plan gratuit

: Mon travail avec d'autres personnes en temps réel, même sur le plan gratuit Assistance pour les raccourcis clavier : Rationalisez votre flux de travail grâce à des raccourcis faciles à mémoriser

: Rationalisez votre flux de travail grâce à des raccourcis faciles à mémoriser Accès basé sur le Web : Accédez à votre travail depuis n'importe où ; aucune installation n'est nécessaire

: Accédez à votre travail depuis n'importe où ; aucune installation n'est nécessaire Exportation de PDF et d'images : Exportez votre travail dans plusieurs formes, y compris PDF et PNG

Limites de Coggle

Pas de modèles : Repartir de zéro à chaque fois, ce qui peut prendre beaucoup de temps

: Repartir de zéro à chaque fois, ce qui peut prendre beaucoup de temps Limites de la personnalisation : Des options limitées de police, de couleur et de forme peuvent rendre difficile la créativité avec des plans plus détaillés

: Des options limitées de police, de couleur et de forme peuvent rendre difficile la créativité avec des plans plus détaillés Problèmes de performance : Les cartes mentales plus grandes et plus complexes peuvent entraîner un ralentissement de la plateforme, ce qui nuit à la productivité

**Prix des cartes mentales

Free Forever : Le logiciel est gratuit pour toujours

: Le logiciel est gratuit pour toujours Plan génial : 5$/mois

: 5$/mois Plan d'organisation : 8$/mois par utilisateur

Coggle évaluations et commentaires

Capterra : 4.5/5 (40+ commentaires)

8. Lucidchart (Meilleur pour un diagramme polyvalent avec des modèles)

le site web de l'association a été créé en 2003. Il s'agit d'une application de cartographie mentale Carte lucide Lucidchart est l'un des outils de création de diagrammes les plus populaires, utilisé par plusieurs entreprises Fortune 500 en raison de sa facilité d'utilisation et de sa polyvalence.

Que vous souhaitiez mapper des processus, créer des cartes mentales ou concevoir des dispositions de bureau, Lucidchart propose plus de 700 modèles pour lancer vos projets.

L'interface par glisser-déposer et le design convivial le rendent accessible même aux utilisateurs non initiés à la technologie, et il s'intègre sans problème à des outils tels que Google et Slack.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

700+ modèles : Des cartes mentales aux dispositions de bureau, Lucidchart fournit un large intervalle de modèles préconstruits pour démarrer rapidement

: Des cartes mentales aux dispositions de bureau, Lucidchart fournit un large intervalle de modèles préconstruits pour démarrer rapidement Conteneurs intelligents et assistance de l'IA : Organisez vos données automatiquement grâce à des fonctionnalités intelligentes et tirez parti de l'IA pour trouver des idées

: Organisez vos données automatiquement grâce à des fonctionnalités intelligentes et tirez parti de l'IA pour trouver des idées Intégration multiplateforme : Connectez-vous avec Google, Slack et d'autres applications pour rationaliser votre flux de travail

: Connectez-vous avec Google, Slack et d'autres applications pour rationaliser votre flux de travail Collaboration documentaire : Travaillez ensemble en temps réel avec les membres de l'équipe, en paramétrant les permissions selon les besoins

: Travaillez ensemble en temps réel avec les membres de l'équipe, en paramétrant les permissions selon les besoins Versioning : Disponible dans les forfaits de niveau supérieur, vous permettant d'afficher et de revenir aux versions précédentes

Limites de Lucidchart

Problèmes de performance : Peut ralentir et se bloquer pendant les sessions avec des diagrammes plus complexes

: Peut ralentir et se bloquer pendant les sessions avec des diagrammes plus complexes Pas d'application bureau : Disponible uniquement via un navigateur, ce qui limite l'accès hors ligne

: Disponible uniquement via un navigateur, ce qui limite l'accès hors ligne Minimum de forfaits pour les équipes : Il faut au moins trois utilisateurs pour accéder aux fonctionnalités du forfait d'équipe

**Prix de Lucidchart

Free

Individuel : 9$/mois

: 9$/mois Teams : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Lucidchart

G2 : 4.5/5 (5 000+ commentaires)

: 4.5/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

9. Bubbl.us (Idéal pour les éducateurs et les petites équipes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Bubbl-1400x562.jpg

/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Bubbl.us Si vous recherchez un outil web basique et facile à utiliser pour créer des cartes mentales et des organigrammes, Bubbl.us est peut-être ce qu'il vous faut.

Cette application basée sur un navigateur est conçue pour créer facilement des aides visuelles, ce qui la rend idéale pour les étudiants, les enseignants et les petites équipes.

Le système de code couleur de l'outil permet de visualiser facilement les relations entre les idées, ce qui en fait une excellente solution économique pour ceux qui n'ont pas besoin de fonctionnalités avancées. C'est une solution économique pour ceux qui n'ont pas besoin de fonctions avancées. C'est très bien pour les besoins de base en cartes mentales, mais pas vraiment pour les cas d'utilisation plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Bubbl.us

Facile à utiliser: Offre des contrôles simples pour créer et développer des cartes mentales, ce qui le rend parfait pour les débutants

Offre des contrôles simples pour créer et développer des cartes mentales, ce qui le rend parfait pour les débutants Système de code couleur: Aide les utilisateurs à comprendre visuellement les relations entre les idées et les concepts

Aide les utilisateurs à comprendre visuellement les relations entre les idées et les concepts Aucune installation requise: Permet aux utilisateurs de commencer immédiatement sans télécharger de logiciel, car il est basé sur un navigateur

Permet aux utilisateurs de commencer immédiatement sans télécharger de logiciel, car il est basé sur un navigateur Collaboration en temps réel: Disponible sur les forfaits premium, permettant aux équipes de collaborer sur les cartes mentales depuis n'importe où

Disponible sur les forfaits premium, permettant aux équipes de collaborer sur les cartes mentales depuis n'importe où Fonction de sauvegarde automatique: Sauvegarde les cartes mentales automatiquement toutes les deux minutes, évitant ainsi la perte de travail

Limites de Bubbl.us

Fonctionnalités limitées: Manque d'outils avancés tels que la priorisation des tâches ou les processus de prise de décision que l'on trouve chez les concurrents

Manque d'outils avancés tels que la priorisation des tâches ou les processus de prise de décision que l'on trouve chez les concurrents Personnalisation de base: Offre des options limitées pour la personnalisation des bulles, des branches et des dispositions, ce qui peut sembler restrictif

**Prix de Bubbl.us

De base : Free

: Free Premium : 6$/mois

: 6$/mois Teams Forfait : 18 $/utilisateur par an

10. SmartDraw (Meilleur pour la création de diagrammes et la conception CAO au niveau de l'entreprise)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SmartDraw.png

/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider SmartDraw Tout ce que vous cherchez, c'est un outil de diagramme qui couvre tout, des diagrammes d'organisation aux conceptions de CAO ? Faites connaissance avec SmartDraw, une solution de niveau Enterprise connue pour ses puissantes intégrations avec des outils tels que Microsoft Teams, Jira et Google Workspace.

Avec des milliers de modèles pour plus de 70 types de diagrammes, cet outil garantit que même les débutants peuvent commencer rapidement, mais les utilisateurs avancés apprécieront la flexibilité et la profondeur.

SmartDraw meilleures fonctionnalités

Plus de 70 types de diagrammes : Des modèles pour tout, des cartes mentales aux diagrammes d'ingénierie et aux forfaits

: Des modèles pour tout, des cartes mentales aux diagrammes d'ingénierie et aux forfaits Intégrations transparentes : Mon travail avec Microsoft Teams, Jira, Google Drive, et plus encore pour des flux de travail rationalisés

: Mon travail avec Microsoft Teams, Jira, Google Drive, et plus encore pour des flux de travail rationalisés Mise en forme automatique : Ajuste automatiquement les formes et les diagrammes lorsque vous les déplacez, ce qui rend la création de diagrammes rapide et précise

: Ajuste automatiquement les formes et les diagrammes lorsque vous les déplacez, ce qui rend la création de diagrammes rapide et précise Des fonctionnalités dignes d'une entreprise : Fonctionnalités de niveau entreprise : SSO, rétention des documents et accès basé sur les rôles pour une sécurité et une collaboration accrues

: Fonctionnalités de niveau entreprise : SSO, rétention des documents et accès basé sur les rôles pour une sécurité et une collaboration accrues Plate-forme basée sur le web : fournisseur prestataire à partir de n'importe quel navigateur, avec une installation optionnelle sur le bureau pour les utilisateurs de Windows

Les limites de SmartDraw

Interface compliquée : Rend compte d'une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier avec les outils les plus avancés

Rend compte d'une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier avec les outils les plus avancés Problèmes de performance: Ralentissements ou plantages, en particulier avec les diagrammes de grande taille

Ralentissements ou plantages, en particulier avec les diagrammes de grande taille Filigranes sur l'essai gratuit: Ajoute des filigranes à tous les diagrammes créés pendant l'essai gratuit, ce qui en limite l'utilisation

**Prix de SmartDraw

Individuel : 9,95 $/mois

: 9,95 $/mois Teams : 8,25 $/mois par utilisateur

: 8,25 $/mois par utilisateur Licence de site : 5$/utilisateur par mois

Évaluations et critiques de SmartDraw

G2 : 4.6/5 (250+ commentaires)

: 4.6/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

Détendez votre esprit avec les cartes mentales de ClickUp

S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter avec ClickUp, c'est la tranquillité d'esprit, littéralement. Grâce à ses cartes mentales et à son logiciel de Tableau blanc clickUp permet aux professionnels des entreprises du monde entier de simplifier leur travail et de se changer les idées. 💡

...la fonctionnalité tableau blanc ? Obsédé. Cet outil était souvent utilisé lors des réunions d'équipe pour lancer des idées ou élaborer davantage sur certaines initiatives.

Briettny Curtner, gestionnaire de programme à l'Université de la Vallée de l'Utah

Cependant, ClickUp offre plus qu'un logiciel de cartes mentales et des fonctionnalités de tableau blanc.

De la gestion de projet à la responsabilisation des tâches et à la collaboration en temps réel, ClickUp propose des milliers de modèles, ce qui vous permet de ne jamais repartir de zéro.

C'est l'outil tout-en-un qui rend le travail beaucoup moins pénible.

Prêt à découvrir une meilleure façon de travailler ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui. 🚀