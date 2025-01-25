Modèles gratuits d'échéancier de projet Google Sheets pour une planification facile

Selon le Standish Group, près de la moitié des projets agiles connaissent des retards et plus de 11 % échouent. Même avec la flexibilité offerte par Agile, il n'est pas toujours facile de rester sur la bonne voie.

Les échéanciers de projet peuvent changer la donne si vous avez du mal à respecter les délais, à modifier les priorités ou à gérer une surcharge de tâches. Ils décomposent les projets complexes en jalons clés, fixent des délais clairs et vous aident à anticiper les risques.

Pour créer un modèle d'échéancier de projet, Google Sheets reste un outil incontournable : familier, abordable et facile à personnaliser. Mais trouver le modèle idéal peut s'avérer difficile. Pour vous simplifier la tâche, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits d'échéancier de projet Google Sheets afin de rationaliser votre planification et de maintenir vos projets sur la bonne voie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'échéancier de projet Google Sheets ?

Tout d'abord, examinons rapidement ce qui différencie un bon modèle d'échéancier de projet d'un modèle médiocre. Un bon modèle présente les caractéristiques suivantes :

Disposition claire et concise : bien organisé, avec des titres et des colonnes clairs, ce modèle est facile à lire et à comprendre

Flexibilité : il peut être adapté à différents types et tailles de projets, ce qui permet une personnalisation facile

Répartition des tâches : vous permet de diviser le projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer

Identification des jalons : vous avez la possibilité de marquer vous avez la possibilité de marquer les jalons importants et de suivre la progression du projet (encore mieux si vous pouvez le faire avec des visualisations)

Personnalisation de l'échéancier : vous pouvez facilement ajuster l'échelle de l'échéancier (par exemple, quotidien, hebdomadaire, mensuel) en fonction des besoins spécifiques d'un projet

Contrôle des versions : vous pouvez suivre les modifications apportées à l'échéancier et vous assurer que tout le monde travaille avec la dernière version

Le modèle d'échéancier de projet Google Sheets adapté peut vous aider à suivre même les projets les plus complexes et à les livrer à temps sans vous perdre dans une multitude de tâches, de dépendances et d'échéances.

À lire également : Les 10 meilleurs logiciels de gestion d'échéancier de projet

7 excellents modèles d'échéancier de projet Google Sheets

Découvrez maintenant quelques modèles Google Sheets pour la gestion des échéanciers de projet qui pourraient convenir parfaitement à votre équipe.

Modèle d'échéancier de projet par Coefficient

via Coefficient

Le modèle d'échéancier de projet de Coefficient est un modèle d'échéancier hebdomadaire simple. Il est divisé en quatre phases pour chaque semaine du mois. En divisant votre projet en tranches hebdomadaires, vous pouvez tenir votre équipe responsable de livables et de jalons spécifiques.

Il comporte également une colonne « Jours » dans laquelle vous pouvez estimer la durée d'une tâche particulière. Cela vous aide à planifier efficacement la charge de travail de votre équipe et à allouer les ressources en conséquence.

Cependant, bien qu'il permette la planification de tâches de base et le suivi de la progression, il n'offre pas de fonctionnalités intégrées pour visualiser et gérer les dépendances entre les tâches. Vous ne pourrez donc peut-être pas l'utiliser pour créer des échéanciers pour des projets complexes comportant de multiples interdépendances.

✨ Idéal pour : les petites équipes qui réalisent des projets simples et en assurent le suivi hebdomadaire.

Modèle de calendrier de projet avec échéancier par Coefficient

via Coefficient

Un autre modèle gratuit de Coefficient, le modèle de calendrier de projet avec échéancier, est idéal pour les équipes qui recherchent une double approche du suivi de projet. Ce modèle vous permet de surveiller le statut du projet et de visualiser la progression simultanément à l'aide d'une combinaison de diagrammes et d'échéanciers codés par couleur.

Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez une tâche dans votre outil de suivi de projet (situé dans la moitié inférieure du modèle), les informations sont automatiquement répercutées dans l'échéancier et le diagramme du projet. Le diagramme représente visuellement la progression des tâches à l'aide de cases de couleurs différentes : vert pour les tâches achevées et rouge pour les tâches en cours. La largeur de chaque case correspond à la durée de la tâche.

✨ Idéal pour : les équipes qui préfèrent suivre visuellement la progression d'un projet.

Modèle de journal des problèmes de gestion de projet par Template.net

Ce modèle, intitulé « Project Management Issue Log Template » (Modèle de journal des problèmes de gestion de projet) et disponible sur Template.net, est spécialement conçu pour le suivi des bugs ou des problèmes. Commencez par créer une liste principale de tous vos employés, accompagnée d'une description de leur fonction et de leurs coordonnées.

Chaque fois qu'un membre de l'équipe rencontre un problème, il peut le documenter dans la feuille de journal des problèmes de gestion de projet. Cette feuille intègre des niveaux de priorité codés par couleur pour indiquer la gravité et l'urgence du problème. Cet indice visuel aide à hiérarchiser les tâches et à allouer efficacement les ressources.

✨ Idéal pour : les équipes d'assistance client ou technique qui se concentrent principalement sur le suivi et la résolution des bugs signalés par les utilisateurs.

📽️ Bonus : Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie un échéancier d'un diagramme de Gantt ? Et quelle est la meilleure façon de visualiser la progression de votre projet ? À lire également : Diagramme de Gantt ou échéancier : définition et utilisation

Modèle de feuille de route pour échéancier de projet par Template.net

Vous êtes chef de projet et planifiez un projet à long terme ? Cela vous prendra peut-être trois mois ou plus ? Alors, le modèle de feuille de route pour projet de Template.net est fait pour vous. Ce modèle convivial vous aide à créer un échéancier clair et concis de trois mois pour votre projet, vous guidant sans encombre de l'étape de planification à l'attribution et à l'exécution des tâches.

Si votre projet s'étend sur plus de trois mois, vous pouvez facilement ajouter une autre section pour tenir compte de l'échéancier prolongé. Toutefois, il est important de noter que ce modèle fournit un aperçu général de la feuille de route de votre projet plutôt qu'une ventilation détaillée et granulaire des tâches et des jalons.

✨ Idéal pour : les spécialistes du marketing et les chefs de produit qui s'appuient sur des feuilles de route pour créer des fonctionnalités ou mener des campagnes.

Modèle d'échéancier par Template.net

Le modèle Échéancier de Template.net est un outil de suivi de projet simple qui peut être personnalisé pour n'importe quel calendrier (quotidien, hebdomadaire ou mensuel). Il vous suffit de diviser votre projet en plusieurs phases.

Ce modèle est conçu pour fournir un aperçu général de l'échéancier de votre projet, en mettant l'accent sur les phases globales plutôt que sur les jalons et les tâches individuels. Bien que vous ne trouverez pas de fonctionnalités détaillées pour l'attribution des tâches ou le suivi des dépendances, cette simplicité vous permet de vous concentrer clairement sur la vue d'ensemble.

✨ Idéal pour : la planification de projets à long terme et la supervision de la progression globale de votre projet

Modèle d'échéancier de tâches par Template.net

Contrairement au modèle précédent qui mettait l'accent sur la vue d'ensemble, ce modèle d'échéancier des tâches de Template.net offre une approche détaillée et orientée vers l'action de la gestion de projet, en se concentrant sur les tâches spécifiques à accomplir.

Ici, vous pouvez décomposer votre projet en plusieurs tâches, les attribuer à des personnes et suivre leur progression dans une barre de progression codée par couleur. De plus, il comporte également une colonne « Notes » dans laquelle vous pouvez ajouter des commentaires ou mentionner des dépendances.

Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que vous ajoutez une tâche au suivi des tâches et que vous remplissez les détails, celle-ci est automatiquement mise à jour dans la feuille Échéancier des tâches, où vous pouvez visualiser votre progression par rapport à un calendrier.

✨ Idéal pour : les sous-équipes qui souhaitent disposer d'un modèle pour suivre leurs tâches et visualiser leur progression sur un calendrier.

Modèle d'échéancier quotidien par Template.net

Le dernier modèle de notre liste est un modèle d'échéancier quotidien de Template.net. Comme son nom l'indique, ce modèle vous offre un outil de suivi quotidien pour surveiller les tâches de votre équipe. Bien qu'il soit idéal pour les équipes, car il vous permet de visualiser la progression quotidienne lorsque vous suivez des cadres de gestion de projet et de suivi du temps agiles (comme le daily scrum), il est encore plus efficace pour une utilisation individuelle.

Planifier les tâches de votre journée peut vous aider à répartir efficacement votre temps et à éviter les rushs de dernière minute. Le partage de votre échéancier quotidien peut également favoriser la collaboration et l'alignement sur les objectifs de l'équipe si vous faites partie d'une équipe. N'oubliez pas de l'utiliser comme un outil de transparence et de coordination, et non comme un moyen de microgestion.

✨ Idéal pour : les équipes agiles qui ont besoin de mises à jour quotidiennes ou les personnes qui pratiquent le blocage de temps.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les échéanciers de projet

Bien que Google Sheets soit un outil polyvalent, il est assez limité en termes de profondeur. Il n'est peut-être pas idéal pour les projets complexes ou ceux qui nécessitent des méthodologies avancées de gestion de projet. Voici quelques inconvénients liés à l'utilisation de Google Sheets pour gérer les échéanciers de vos projets.

Fonctionnalités de gestion des tâches limitées : ne dispose pas de fonctionnalités avancées de gestion des tâches telles que les sous-tâches, les champs personnalisés et les dépendances. Cela rend difficile la gestion de projets complexes comportant des tâches interdépendantes

Difficulté à suivre le temps et les coûts : nécessite l'ajout manuel de colonnes pour suivre le temps et les coûts, mais ne dispose pas de fonctionnalités intégrées nécessite l'ajout manuel de colonnes pour suivre le temps et les coûts, mais ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de gestion du temps ou d'estimation des coûts, ce qui complique le suivi du budget

Options de visualisation limitées : offre des options de création de diagrammes et de mise en forme basiques, qui peuvent s'avérer insuffisantes pour créer des échéanciers visuellement attrayants et informatifs, en particulier pour les projets à grande échelle

Défis liés à la collaboration en temps réel : devient fastidieux pour plusieurs utilisateurs travaillant simultanément sur le même échéancier, en particulier s'il existe des dépendances entre les équipes

Non adapté aux appareils mobiles : offre un accès mobile mais n'est pas optimisé pour une utilisation sur mobile, nécessitant souvent un zoom constant

À lire également : Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Google Sheets

10 modèles alternatifs d'échéancier de projet

Si vous recherchez des modèles spécialisés pour une gestion de projet complète, les modèles prédéfinis de ClickUp pour la gestion des échéanciers de projet peuvent être un bon point de départ.

Conçus à partir de la suite de gestion de projet ClickUp, ils offrent des fonctionnalités avancées qui vous aident à suivre et à visualiser l'échéancier de votre projet de différentes façons, notamment à l'aide de tableaux Kanban, de calendriers et de diagrammes de Gantt.

Modèle de tableau blanc pour échéancier de projet ClickUp

Commençons par le modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp. Ce modèle peut être une option très pratique si vous aimez la simplicité du déplacement des notes autocollantes pour réorganiser les tâches et modifier les échéances, ou si vous avez un projet très imprévisible avec des échéanciers changeants.

De plus, les notes autocollantes avec code couleur sont un excellent moyen de suivre la progression des tâches.

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu général de la progression de votre projet grâce au modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp

Voici comment fonctionne le modèle :

Axe horizontal : représente les étapes ou les phases du projet

Axe vertical : indique l'échéancier ou la durée du projet

Vous pouvez utiliser des blocs de couleurs pour représenter visuellement le calendrier des activités spécifiques et des notes autocollantes de couleurs assorties pour mettre en évidence les tâches détaillées de chaque étape. Une fois les tâches finalisées, vous pouvez double-cliquer sur une note autocollante et cliquer sur Tâche pour convertir cette note en tâche. Très pratique, n'est-ce pas ?

✨ Idéal pour : les penseurs visuels qui préfèrent la flexibilité des tableaux blancs.

Modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt

Le modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt est destiné à ceux qui recherchent un modèle permettant de visualiser la progression d'un projet et de la comparer à votre échéancier initial.

Le modèle offre des affichages hebdomadaires, mensuels et annuels et vous permet même de masquer les week-ends dans le diagramme, ce qui en fait une excellente option pour les projets à court et à long terme.

Télécharger ce modèle Définissez des jalons et suivez visuellement leur progression grâce au modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt

Le modèle comprend des champs personnalisés prédéfinis tels que :

Un menu déroulant avec des options telles que « Lancer », « Planifier », « Surveiller » et « Gestion » pour indiquer la phase de la tâche

Une barre de progression automatique indiquant le pourcentage d'achèvement des tâches

Un champ de formule pour noter la durée de la tâche (calculée en fonction de la date de début et de la date d'échéance)

Cela vous aide à visualiser la progression des tâches par rapport aux échéances. Pour plus de commodité, vous pouvez ajuster la durée d'une tâche spécifique en la faisant glisser sur le diagramme.

✨ Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent visualiser la progression de projets complexes comportant des tâches interdépendantes

Modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Si vous recherchez un cadre structuré pour planifier, organiser et suivre vos initiatives marketing, nous vous suggérons d'essayer le modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp. Ce modèle comprend trois vues :

Une vue Échéancier pour la planification trimestrielle

Une vue Pipeline pour suivre le statut des projets

Une vue Capacité des prospects marketing pour suivre les charges de travail

Télécharger ce modèle Regroupez vos projets marketing par mois et par trimestre grâce au modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Il comporte également des champs personnalisés pour :

Indiquez l'effort nécessaire pour achever une tâche

Estimez le budget nécessaire pour achever une activité

Suivez le coût réel d'une activité

De plus, vous pouvez également calculer la différence de budget à l'aide des formules ClickUp.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent gérer le temps et le budget consacrés à leurs projets.

Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Le modèle d'échéancier remplissable ClickUp est un excellent point de départ pour ceux qui veulent se lancer rapidement. Il fournit un cadre pré-structuré, il ne vous reste plus qu'à ajouter vos tâches pour commencer.

Ce modèle est divisé en deux sections : un échéancier à gauche et une liste de tâches à droite. Pour définir les dates de début et de fin d'une tâche, faites-les glisser et déposez-les sur l'échéancier. Le modèle mettra automatiquement à jour la phase et la durée de la tâche.

Télécharger ce modèle Créez une vue échéancier pour vos tâches et évènements existants avec le modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Il s'agit d'un excellent modèle pour les équipes qui disposent d'une liste de tâches, mais qui souhaitent « remplir » un échéancier. Les chefs de projet peuvent également demander à leur équipe d'ajouter toutes leurs tâches à ClickUp, puis utiliser ce modèle pour planifier la charge de travail de leur équipe.

Comme ce modèle comprend une vue Charge de travail, vous pouvez planifier la charge de travail de votre équipe parallèlement à l'échéancier. Les autres vues disponibles sont les suivantes :

Un diagramme de Gantt pour visualiser la progression

Une vue Kanban pour regrouper les tâches par statut

Une liste principale pour afficher toutes vos tâches

Cela en fait le modèle idéal pour gérer vos projets, votre charge de travail et vos échéanciers à partir d'un seul endroit.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent créer un échéancier de projet et allouer des ressources aux tâches existantes.

Modèle de tableau blanc Échéancier ClickUp

Le modèle de tableau blanc Échéancier ClickUp est un modèle très convivial qui vous permet de suivre vos projets chaque mois. Le modèle propose deux affichages :

Une vue mensuelle pour mettre en évidence la progression et les jalons du projet chaque mois

Une vue annuelle pour mettre en évidence la progression annuelle du projet et les jalons importants

Télécharger ce modèle Ajoutez des aperçus rapides des jalons de vos projets personnels grâce au modèle de tableau blanc Échéancier de ClickUp

La simplicité de ce modèle le rend idéal pour un usage personnel, comme la planification de cours, de loisirs ou de projets familiaux, plutôt que pour des projets complexes en équipe. Le caractère visuel du tableau blanc en fait également un modèle adapté aux enfants si vous prévoyez de travailler sur un projet avec vos enfants ou de planifier leur éducation.

✨ Idéal pour : suivre des projets personnels ou familiaux simples et à long terme.

Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Vous recherchez un modèle d'échéancier simple et amusant pour suivre vos projets créatifs ? Le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp est fait pour vous. Sous la forme d'un simple tableau blanc, ce modèle vous permet d'utiliser des formes amusantes pour planifier l'échéancier de votre projet et des images de trophées pour célébrer les jalons franchis.

Télécharger ce modèle Planifiez et surveillez vos projets créatifs avec le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Ce modèle ne comporte pas de règles ni de cadres rigides. Vous pouvez ajouter vos modèles (qu'ils soient mensuels ou annuels) et les statuts de vos projets. Comme il s'agit d'un tableau blanc, vous pouvez ajouter d'autres formes et connecteurs pour diviser les tâches volumineuses en tâches plus petites ou ajouter des notes.

En gros, vous pouvez le rendre aussi simple ou aussi détaillé que vous le souhaitez.

✨ Idéal pour : planifier des projets créatifs sans échéancier rigide

Modèle d'échéancier de projet de déploiement de logiciel ClickUp

En termes simples, un plan de déploiement logiciel est le plan qui précède le processus de développement logiciel proprement dit. Vous y créez un plan complet pour le lancement de votre logiciel, de l'étude de marché et du prototypage au développement et à la commercialisation.

C'est là que le modèle d'échéancier de projet de déploiement de logiciel ClickUp peut vous aider, en vous assurant que toutes vos cartes sont en place avant que vous ne vous lanciez dans le travail proprement dit.

Télécharger ce modèle Planifiez et suivez les livrables de votre déploiement par phase grâce au modèle d'échéancier de projet de déploiement logiciel ClickUp

Ce modèle comprend trois sections (ou affichages) :

La vue Plan de déploiement , qui est un tableau blanc sur lequel vous pouvez réfléchir à votre plan de projet

La vue des livrables du déploiement , qui est une liste principale de toutes les tâches qui entrent dans le lancement de votre logiciel

La vue Processus de déploiement, qui est un tableau Kanban permettant de regrouper vos livables par statut (ou phase)

Si vous préférez, vous pouvez également créer d'autres vues, telles qu'un tableau de bord ou un diagramme de Gantt, pour visualiser la progression de votre forfait de déploiement logiciel.

✨ Idéal pour : les entreprises informatiques qui prévoient de déployer un nouveau logiciel.

Modèle de feuille de route de projet ClickUp

Le modèle de feuille de route de projet ClickUp est destiné aux équipes de développement de produits qui planifient de nouvelles versions selon un calendrier trimestriel. Grâce à ce modèle, vous pouvez planifier les prochaines versions de fonctionnalités par trimestre et planifier votre budget, la charge de travail de votre équipe et vos priorités. Il s'agit d'un outil complet permettant aux chefs de produit de suivre les feuilles de route des fonctionnalités.

Télécharger ce modèle Créez des plans de projet trimestriels avec le modèle de feuille de route de projet ClickUp

Le modèle de feuille de route de projet comprend également cinq affichages différents pour différents cas d'utilisation :

Vue Liste : pour organiser et hiérarchiser les tâches dans une liste linéaire mise en forme

Vue Charge de travail : pour surveiller la capacité de l'équipe et la distribution de la charge de travail

Affichage Calendrier : pour visualiser les échéances et les jalons sur un calendrier

Vue Gantt : pour planifier et suivre les échéanciers, les jalons et les dépendances d'un projet

Vue Tableau : pour visualiser les flux de travail et suivre les statuts sur un tableau Kanban

Et si vous faites partie d'une équipe agile, vous pouvez également utiliser les champs personnalisés pour classer vos tâches par sprints et suivre la progression à l'aide de points de sprint.

✨ Idéal pour : les équipes de développement de produits qui planifient la sortie de nouvelles fonctionnalités chaque trimestre.

Modèle de feuille de route ClickUp Business

Alors que le modèle de feuille de route précédent était spécifique aux équipes de développement de produits, le modèle de feuille de route ClickUp Business peut être utilisé pour mapper l'échéancier de toute initiative commerciale.

Le champ personnalisé « Catégorie d'entreprise » en est un bon exemple : vous pouvez l'utiliser pour mentionner le service responsable d'une tâche spécifique. Vous pouvez également filtrer l'échéancier pour chaque catégorie d'entreprise afin que les équipes puissent se faire une idée de leurs seules responsabilités sans être submergées par toutes les tâches.

Télécharger ce modèle Classez vos feuilles de route de projet par équipe grâce au modèle de feuille de route ClickUp Business

Ce modèle propose également plusieurs affichages, notamment :

Diagramme de Gantt mensuel : pour visualiser et suivre les échéanciers de projet chaque mois

Aperçu trimestriel : pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les initiatives d'un trimestre, quel que soit le service concerné

Affichage des objectifs stratégiques : pour regrouper les tâches en fonction de leurs objectifs généraux afin d'améliorer l'alignement et la hiérarchisation

Vous pouvez également créer des dépendances entre les tâches et les visualiser sur le diagramme de Gantt, une fonctionnalité très utile pour les projets interdépartementaux comportant plusieurs tâches interdépendantes.

✨ Idéal pour : les petites et moyennes entreprises à la recherche d'un outil de suivi de projet tout-en-un.

Le modèle simple de diagramme de Gantt ClickUp

Enfin, nous avons le modèle ClickUp Simple Gantt, un outil utile pour planifier les échéanciers de projet et identifier et traiter de manière proactive les dépendances en visualisant les relations entre les tâches.

Par exemple, si la tâche B dépend de l'achèvement de la tâche A, le diagramme de Gantt indiquera clairement cette relation à l'aide d'un connecteur. Ainsi, si la tâche A est retardée, vous devrez mettre à jour l'échéancier de votre projet afin de tenir compte du retard des tâches A et B.

Télécharger ce modèle Surveillez vos tâches, dépendances et jalons avec le modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Il vous suffit de mapper les tâches, sous-tâches et dépendances du projet dans la vue Plan du projet. La vue Gantt du projet mettra automatiquement à jour toutes vos tâches

Lorsque vous marquez une tâche ou une sous-tâche comme achevée dans la vue Plan du projet, votre diagramme de Gantt suit automatiquement sa progression. Ce modèle vous aide à visualiser la progression et les dépendances d'un projet en temps réel sans aucun travail supplémentaire de votre part.

✨ Idéal pour : les chefs d'équipe qui souhaitent suivre les échéanciers et les obstacles des projets dans un diagramme de Gantt.

Gardez le contrôle de vos échéanciers de projet avec ClickUp

Un outil spécialisé est toujours préférable à un outil générique. Vous bénéficiez de plus de fonctionnalités et vous pouvez plus facilement les personnaliser en fonction de vos systèmes.

Les logiciels de gestion de projet, tels que ClickUp, offrent une gamme de fonctionnalités conçues pour rationaliser les flux de travail, quel que soit votre cadre ou votre système de gestion de projet. Des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, les diagrammes de Gantt, le suivi des objectifs et bien plus encore peuvent vous aider à planifier, organiser et suivre vos projets de manière efficace et collaborative.

Si vous souhaitez faciliter la gestion de vos projets, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez dès maintenant.