Modèles de carnets de livraison gratuits pour améliorer l'efficacité de la logistique

Le suivi des livraisons entrantes peut facilement devenir un casse-tête pour toute équipe logistique. Cela commence par des colis manqués, des enregistrements peu clairs ou des détails d'expédition oubliés, ce qui entraîne des pertes de fournitures, des dépenses accrues et des clients frustrés.

Mais ne vous inquiétez pas ! Un modèle de registre de livraison permet de créer une structure et d'économiser du temps, de l'argent et des efforts.

En utilisant un modèle de registre de livraison, les entreprises et les équipes logistiques gardent la maîtrise de la situation. Elles peuvent suivre chaque envoi, s'assurer que tous les éléments sont enregistrés et détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables.

Ce blog dresse une liste de 10 modèles de carnets de livraison gratuits pour simplifier votre processus, suivre les livraisons avec précision et accroître l'efficacité.

**Qu'est-ce qu'un modèle de carnet de livraison ?

Un modèle de registre de livraison permet à une entreprise de rester informée des livraisons à venir grâce à un formulaire structuré permettant de suivre et d'enregistrer les détails essentiels.

Mais qu'est-ce qu'un registre de livraison ?

Le registre de livraison fait office d'enregistrement central, garantissant que chaque livraison est documentée avec précision. Il s'agit d'un document utilisé pour garder une trace des éléments reçus, en notant des détails tels que :

La date de livraison

Le contenu du colis

L'origine de l'envoi

Toutes les signatures nécessaires pour la preuve

L'utilisation d'un modèle de registre de livraison permet donc d'accélérer le suivi des colis et l'organisation des calendriers d'expédition, et de gagner du temps en disposant de toutes les informations nécessaires en un seul endroit.

Lire la suite: Qu'est-ce qu'une note de réception de marchandises (NRM) et pourquoi est-elle importante ? Un modèle de bordereau de livraison est idéal pour les entreprises qui gèrent régulièrement des livraisons entrantes. Il fournit une documentation claire et permet d'éviter des erreurs coûteuses dans la gestion de l'approvisionnement, en réduisant les problèmes d'envois perdus ou de livraisons non enregistrées et en veillant à ce que les équipes restent organisées et efficaces.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carnet de livraison?

Un modèle de registre de livraison bien conçu aide les entreprises à suivre sans effort les livraisons de colis. Il organise les informations nécessaires pour chaque envoi et garantit des enregistrements précis, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Voici les fonctionnalités clés que vous devez évaluer lors de la sélection d'un modèle de registre de livraison idéal :

Date de livraison : Cette section est essentielle pour le suivi de l'ordonnancement et la gestion des échéanciers logistiques

: Cette section est essentielle pour le suivi de l'ordonnancement et la gestion des échéanciers logistiques Identifiant de livraison/numéro de suivi : Elle documente les identifiants de l'envoi pour un suivi facile et invite, instructions en cas de requêtes ou de problèmes

: Elle documente les identifiants de l'envoi pour un suivi facile et invite, instructions en cas de requêtes ou de problèmes Informations sur l'expéditeur et le destinataire : Cette section enregistre les détails concernant l'expéditeur et le destinataire de chaque livraison

: Cette section enregistre les détails concernant l'expéditeur et le destinataire de chaque livraison Éléments reçus : Elle contient un enregistrement clair du contenu, de la quantité et de la condition de chaque élément du modèle de registre

: Elle contient un enregistrement clair du contenu, de la quantité et de la condition de chaque élément du modèle de registre Signature pour preuve de réception : Cet espace est réservé aux signatures d'auteurs autorisés lors de la livraison, afin de garantir la responsabilité

: Cet espace est réservé aux signatures d'auteurs autorisés lors de la livraison, afin de garantir la responsabilité Statut de la livraison : Cette section indique si la livraison est achevée, en attente ou si elle a des problèmes

: Cette section indique si la livraison est achevée, en attente ou si elle a des problèmes Notes/commentaires : Il est nécessaire de noter les instructions de traitement spéciales ou les remarques

: Il est nécessaire de noter les instructions de traitement spéciales ou les remarques Coûts et dépenses : Cette section suit tous les frais associés à la livraison afin de gérer les dépenses

: Cette section suit tous les frais associés à la livraison afin de gérer les dépenses Condition à l'arrivée : Elle documente l'état des colis à l'arrivée afin de signaler les dommages dans le modèle de journal

: Elle documente l'état des colis à l'arrivée afin de signaler les dommages dans le modèle de journal Heure de livraison : Cette section du modèle assiste la planification des expéditions récurrentes ou prévues

Lire la suite: Comment afficher le forfait de capacité dans Excel : Étapes et modèles

10 modèles de carnets de livraison gratuits pour suivre les livraisons entrantes

Un modèle de registre de livraison efficace aide les professionnels de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement à simplifier le suivi des livraisons, à réduire les erreurs et à renforcer la responsabilité.

Un enregistrement clair des détails clés aide les professionnels à gérer les calendriers, à minimiser les retards et à assurer une documentation précise.

Maintenant, explorons quelques-uns des meilleurs modèles de journaux de livraison gratuits de ClickUp :

1. Modèle de carnet de livraison ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de journal de livraison ClickUp clickUp améliore le suivi des livraisons et aide les entreprises à respecter les délais de livraison tout en améliorant la satisfaction des clients. Il offre un moyen structuré d'enregistrer les détails de la livraison, de suivre les commandes et de contrôler les statuts de livraison en temps réel.

Les champs personnalisés, les affichages et les statuts de ClickUp vous permettent d'organiser tous les aspects de votre processus de livraison, tels que la date, l'heure, l'itinéraire et le chauffeur, afin de garantir l'exécution précise et en temps voulu des commandes. Cela vous aide à garder le contrôle des opérations et apporte clarté et organisation à l'ensemble de votre équipe.

📍 Fonctionnalités clés

Suivez les commandes, le statut de la livraison et les détails du paiement en un seul endroit

Organiser les livraisons par date, heure, chauffeur, itinéraire, et plus encore pour des opérations fluides

Attribuer des tâches aux membres de l'équipe avec des échéances pour un suivi facile

Paramétrer des notifications pour rester informé de la progression des livraisons

🔮 Ideal for:

Suivre les stocks et gérer plusieurs livraisons par jour

Les professionnels de la logistique, les gestionnaires de commerce de détail et les propriétaires de restaurants qui ont besoin d'un moyen fiable de gérer les livraisons entrantes et de tenir les dossiers à jour

2. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp simplifie la gestion et le suivi des commandes de produits, en facilitant le suivi de chaque étape, depuis la passation de la commande jusqu'à son exécution. Ce modèle prêt à l'emploi est parfait pour les entreprises qui souhaitent renforcer la satisfaction de leurs clients en réduisant les erreurs et les retards.

Grâce à l'automatisation de l'entrée des données, du suivi des commandes et de la gestion des problèmes liés aux commandes, ce modèle permet de garder les détails essentiels des commandes organisés et accessibles. Il permet aux équipes de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et d'offrir aux clients une expérience de commande transparente.

📍 Fonctionnalités clés

Surveillez la progression de chaque commande pour garantir une livraison dans les temps

Utilisez des champs tels que le type de produit, le prix et la quantité pour une référence facile

Ajoutez des statuts personnalisés pour marquer les commandes comme Nouveau , En cours d'emballage , En transit , ou Exécuté pour un suivi en temps réel

, , , ou pour un suivi en temps réel Suivez facilement les problèmes et résolvez-les grâce à un affichage spécifique

🔮 Idéal pour:

Gérer efficacement les commandes de produits à fort volume

Les détaillants de commerce électronique, les grossistes ou les entreprises B2B qui ont besoin d'un moyen efficace d'organiser les informations sur les clients et de suivre les commandes de la mise en place à la livraison

Télécharger ce modèle

3. Modèle ClickUp d'exécution des commandes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/5511e0a1-1000.png Modèle d'exécution de commande ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389467&department=operations&_gl=1*13lgzyz*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Source d'information Les Modèle d'exécution de commande ClickUp est conçu pour simplifier la gestion des stocks, le suivi et le traitement des commandes dans un environnement de travail unique et pratique. Il permet de réduire les délais d'expédition et d'exécuter les commandes avec précision, améliorant ainsi la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.

Ce modèle combine des fonctionnalités intuitives - telles que des affichages, des statuts et des champs personnalisables - pour vous aider à suivre sans effort le statut de chaque commande. Il améliore également la logistique et la communication en matière d'expédition, garantissant ainsi un flux de travail fluide et efficace.

📍 Key features:

Suivez chaque étape de l'exécution de la commande en utilisant la vue Tableau pour un aperçu visuel rapide

Utilisez des statuts personnalisés tels que en stock et en rupture de stock pour garder un onglet sur les niveaux de stock

et pour garder un onglet sur les niveaux de stock Ajoutez des détails essentiels tels que les coûts des produits, les quantités et les informations sur les fournisseurs à l'aide de champs personnalisés

Utilisez la vue Document pour stocker les instructions d'emballage, les informations sur les fournisseurs et d'autres documents liés à la commande

🔮 Idéal pour:

Améliorer le traitement des commandes et le contrôle des stocks

Les managers du commerce électronique, les équipes d'exploitation et les détaillants qui ont besoin d'un suivi efficace de la prise de commande à l'expédition et d'un aperçu des stocks en temps réel

4. Modèle de formulaire de commande ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Supply-Order-Form.png Commande ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205355714&department=operations&_gl=1*12rwzm9*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Source d'information Les Modèle de formulaire de commande ClickUp vous permet de centraliser et d'organiser toutes les étapes de l'approvisionnement - des informations sur les fournisseurs au suivi des commandes - en un seul endroit. Il réduit le travail manuel, garantit la conformité avec les politiques d'achat et vous aide à obtenir une visibilité en temps réel sur les commandes.

Grâce à ce modèle, les équipes chargées des achats peuvent gérer leurs processus d'approvisionnement, minimiser les erreurs et suivre efficacement le statut des commandes et les échéanciers de livraison.

📍 Key features:

Catégoriser et organiser les détails essentiels des fournisseurs tels que les noms, les contacts et les adresses

Documentez chaque élément avec des descriptions, des quantités et des prix pour garantir des commandes claires et précises

Créer des tâches pour calculer les coûts par élément, appliquer des réductions et inclure les frais d'expédition pour finaliser les commandes

Suivre les étapes de la commande, de Nouvelles demandes à Achévé, et surveiller chaque étape du processus d'approvisionnement

🔮 Idéal pour:

Centraliser la documentation des commandes d'achat

Les équipes d'approvisionnement et les managers d'achat dans les organisations de fabrication et de vente au détail qui souhaitent une approche systématique de la gestion des demandes et des stocks

5. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Purchase-Order-and-Inventory-Template.png Modèle de commande et d'inventaire ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-110494721&department=operations&_gl=1*d4cnuy*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de commande et d'inventaire ClickUp permet aux équipes de suivre les commandes, de surveiller les niveaux de stock et de maintenir les informations sur les fournisseurs, le tout dans un tableau de bord organisé. Cette installation réduit le risque de rupture de stock, contribue à optimiser les processus d'achat et améliore les relations avec les fournisseurs.

Le modèle garantit des enregistrements précis, des commandes en temps voulu et une gestion efficace des stocks grâce à des alertes automatisées, des champs personnalisés et un suivi performant.

📍 Key features:

Utilisez des champs personnalisés pour saisir les coûts des éléments et contrôler le respect du budget en temps réel

Suivez la progression de chaque commande avec des statuts personnalisés tels que Paiement , Ajouter au stock et Livré

, et Paramétrez des rappels automatiques pour les points de commande, afin de toujours disposer d'un stock suffisant

Utilisez les documents et les tâches pour stocker les formulaires d'achat et maintenir les communications avec les fournisseurs

🔮 Idéal pour:

Gestion des achats et des stocks

Les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, les équipes d'approvisionnement et les propriétaires d'entreprises dans le commerce électronique qui ont besoin d'un suivi organisé des achats et des stocks pour optimiser les opérations

6. Modèle de gestion des stocks ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Management-Template.png Modèle de gestion des stocks ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-127208817&department=other&_gl=1*d4cnuy*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de gestion des stocks ClickUp permet de rationaliser les processus de gestion des stocks et d'améliorer l'efficacité globale de l'entreprise. Il fournit une plateforme centralisée pour le suivi des niveaux d'inventaire, la surveillance des mouvements de stock et l'analyse des données commerciales.

Grâce à ce modèle, vous pouvez gérer les relations avec les fournisseurs et automatiser les tâches. Ces fonctions vous aident à prendre des décisions éclairées en matière d'achat, de production et de vente, ce qui se traduit en fin de compte par une amélioration de la productivité et de la rentabilité.

📍 Key features:

Affichez facilement les niveaux de stock actuels, les points de commande et les alertes de stock

Obtenez des informations sur les tendances commerciales, les produits les plus populaires et les éléments à faible rotation

Surveillez les mouvements de stock, tels que les expéditions entrantes, les expéditions sortantes et les transferts internes

Suivre les informations sur les fournisseurs, les commandes et les calendriers de livraison

🔮 Ideal for:

Rationaliser la gestion des stocks et centraliser les données

Les responsables d'entrepôts, les détaillants de commerce électronique et les professionnels de la chaîne d'approvisionnement qui ont besoin de gérer efficacement leurs stocks

7. Modèle de suivi des stocks ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-213.png Modèle d'inventaire de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-222258491&department=other&_gl=1*16whb1v*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de suivi des stocks ClickUp constitue un hub central permettant de contrôler les niveaux de stock, les fournisseurs, les détails des commandes et bien plus encore. Que vous supervisiez un petit magasin ou une entreprise à emplacements multiples, ce modèle vous permet d'améliorer votre processus d'inventaire, de réduire les erreurs et de gagner du temps.

Ce modèle de journal vous permet de mieux comprendre vos opérations d'inventaire dans un environnement de travail organisé. Grâce à ses affichages personnalisables, ses flux de travail automatisés et ses champs personnalisés, vous pouvez suivre les commandes, surveiller les tendances des stocks et anticiper les besoins de réapprovisionnement.

📍 Key features:

Affichez l'inventaire par fournisseur pour surveiller facilement les fournisseurs et leurs produits

Utilisez des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour suivre le statut de chaque élément de l'inventaire

et pour suivre le statut de chaque élément de l'inventaire Paramétrer les points de commande et recevoir des alertes pour éviter les ruptures de stock

Saisissez les spécifications des éléments, les coûts et les détails du fournisseur à l'aide de 15 champs personnalisables

🔮 Idéal pour:

Suivi des stocks et rapports en temps réel

Les gestionnaires d'inventaire, les superviseurs d'entrepôt et les équipes d'approvisionnement dans le commerce de détail, le commerce électronique et la fabrication qui ont besoin de superviser les niveaux de stock, de suivre les coûts et de gérer les relations avec les fournisseurs de manière efficace

8. Modèle de KPI pour l'entrepôt ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/warehouse-kpi.jpg ClickUp entrepôt kpi https://app.clickup.com/signup ?template=t-194577869&department=other&_gl=1*25fosw*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de KPI pour l'entrepôt ClickUp centralise le suivi des indicateurs de performance essentiels de l'entrepôt. Il vous permet de surveiller des indicateurs critiques tels que la précision des stocks, le débit et l'exactitude des commandes, le tout en un seul endroit.

Que vous gériez un seul entrepôt ou plusieurs emplacements, visualisez les points de données clés, identifiez les tendances et prenez des décisions éclairées à l'aide de ce modèle de journal.

📍 Key features:

Surveillez les indicateurs clés de performance tels que la rotation des stocks, la durée du cycle de réception et la précision avec des champs personnalisés

Utilisez des statuts tels que Déposé , Pour audit et En cours pour suivre la progression des ICP à chaque étape

, et pour suivre la progression des ICP à chaque étape Regrouper les données des ICP par semaine, par produit et par type de transaction pour une meilleure visibilité

Comparez les indicateurs aux objectifs de performance et identifiez les domaines à améliorer dans la vue Tableur

🔮 Idéal pour:

Suivre les indicateurs de productivité des entrepôts

Les managers d'entrepôt, les superviseurs logistiques et les équipes d'exploitation dans les secteurs de la vente au détail, de la fabrication et de la distribution qui ont besoin d'un outil centralisé pour le suivi, l'analyse et l'amélioration des indicateurs clés de performance de l'entrepôt

9. Modèle ClickUp pour les marchés publics

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Procurement-Template.png Modèle de passation de marchés ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-49042081&department=sales-crm&_gl=1*rv316*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de marché public ClickUp vous aide à rester organisé, à suivre les dépenses et à maintenir la transparence dans vos relations avec les fournisseurs. Les équipes chargées des achats peuvent l'utiliser pour gérer les demandes d'approvisionnement, accepter les propositions de prix, surveiller les livraisons et négocier les contrats, le tout au sein d'une plateforme unique et facile à naviguer.

Ce modèle de journal de livraison vous permet de gérer efficacement votre processus d'approvisionnement, de réduire le risque d'erreurs, d'améliorer la communication avec les fournisseurs et de gagner du temps.

📍 Key features:

Utilisez la vue Liste pour organiser et gérer les activités d'approvisionnement

Catégoriser les fournisseurs en fonction de leur importance et de leur niveau de risque

Organisez les tâches selon des statuts tels que En cours , En attente de signature et Clarification nécessaire

, et Utilisez l'affichage des procédures opérationnelles normalisées d'approvisionnement pour créer et stocker des processus normalisés

🔮 Idéal pour:

Un suivi efficace des achats

Les agents d'achat et les responsables de la chaîne d'approvisionnement des secteurs de la fabrication et de la vente au détail qui ont besoin d'un système structuré pour gérer les commandes, les relations avec les fournisseurs et les négociations contractuelles

10. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Payment-Form-Template.jpg Modèle de formulaire de paiement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205379878&department=finance-comptabilité&_gl=1*1et1w4j*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de formulaire de paiement ClickUp fournit un cadre complet pour la collecte des détails essentiels du paiement, le suivi des transactions et la garantie que chaque paiement est traité avec précision et en toute sécurité. Vous pouvez adapter ce modèle à divers besoins liés au paiement, de la prise de commande initiale à la confirmation finale.

La centralisation de la gestion des paiements minimise les erreurs d'entrée manuelle, améliore la transparence et accroît la satisfaction des clients grâce à des formulaires sécurisés et faciles à utiliser.

📍 Key features:

Collecte des informations de paiement essentielles comme le nom du client, son e-mail, le mode de paiement et le montant

Suivez le statut de chaque transaction avec des statuts personnalisés comme Nouvelle commande , Paiement reçu et Paiement refusé

, et Ajoutez des attributs essentiels tels que Coût total , Quantité , Mode de paiement et Type de billet pour améliorer la collecte des données

, , et pour améliorer la collecte des données Mettre en place des paramètres de sécurité, tels que le cryptage des données et l'automatisation, afin d'assurer un traitement sûr des informations sensibles

🔮 Idéal pour:

La collecte de données sur les clients et le suivi des paiements

Les détaillants et les fournisseurs, prestataires de services qui cherchent à garder une trace des commandes des clients et à gérer les transactions avec des fonctionnalités de sécurité et de suivi intégrées

💡 Conseil de pro: Pour les professionnels à la recherche d'une solution tout-en-un de gestion de projet en logistique et chaîne d'approvisionnement, ClickUp dispose de tout ce qui est nécessaire au bon déroulement des projets. De la gestion des tâches et de la planification au suivi du temps, en passant par la collaboration et la communication au sein de l'équipe, ClickUp regroupe tous les aspects de la gestion de projet en une seule interface.

L'une des fonctionnalités clés de cet logiciel de logistique est le Modèles ClickUp une collection de plus de 1000 modèles personnalisables et conviviaux, conçus pour répondre aux besoins des projets des professionnels de divers secteurs d'activité. Vous pouvez accéder à de nombreux modèles de journaux prêts à l'emploi pour une documentation précise et un suivi efficace des livraisons.

Refinez efficacement votre journal de livraison avec ClickUp

Dans un monde où tout va très vite, rester organisé et efficace est la clé d'un fonctionnement sans heurts. À l'aide de ces 10 modèles de carnets de livraison gratuits de ClickUp, vous pouvez le faire efficacement.

Ces modèles vous aident à organiser les enregistrements, à surveiller les livraisons entrantes et à suivre les expéditions facilement, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité de votre équipe.

Alors, dites adieu aux feuilles de calcul désordonnées et aux e-mails interminables - ClickUp vous permet de garder le contrôle de vos livraisons et de vous concentrer sur ce qui compte : la croissance de votre entreprise.

Prêt à améliorer votre gestion logistique ? Inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui et prenez le contrôle de vos journaux de livraison comme jamais auparavant !