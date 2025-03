11 modèles gratuits de revue de sprint

À la fin de chaque sprint, votre équipe se réunit pour discuter de la progression, partager les retours d'expérience et établir un forfait pour la suite. Mais trop souvent, ces bilans ressemblent à une série de mises à jour décousues plutôt qu'à une réflexion collaborative sur le travail de l'équipe.

Les commentaires ne sont pas pris en compte, les gens oublient des points clés et, avant même de s'en rendre compte, la réunion se termine sans qu'une direction claire ait été prise pour l'avenir.

C'est là que les modèles de revue de sprint peuvent faire la différence. Un modèle bien conçu ne se contente pas de fournir une structure, il crée un espace où votre équipe peut se concentrer sur l'essentiel : célébrer les réussites, tirer les leçons des difficultés et s'aligner sur la voie à suivre.

Dans cet article, nous allons explorer les modèles de revue de sprint qui transforment vos revues de routine en moments qui alimentent l'élan de votre équipe.

Que sont les modèles de revue de sprint ?

Les modèles de revue de sprint sont des cadres ou des schémas que les équipes peuvent utiliser pour structurer et faciliter des réunions de revue de sprint productives

Ces modèles comprennent généralement des sections pour l'examen du travail achevé, la discussion des indicateurs clés, l'identification des leçons apprises et la planification du prochain sprint sur la base des résultats du sprint en cours.

Voici les éléments communs des modèles de revue de sprint :

Agenda : Décrire la structure de la réunion de revue, y compris le temps consacré aux démonstrations, aux sessions de retour d'information et aux discussions

: Décrire la structure de la réunion de revue, y compris le temps consacré aux démonstrations, aux sessions de retour d'information et aux discussions Mon travail achevé : Liste des tâches ou des fonctionnalités achevées pendant le sprint

: Liste des tâches ou des fonctionnalités achevées pendant le sprint Démonstrations : Espaces pour la présentation de nouvelles fonctions ou fonctionnalités

: Espaces pour la présentation de nouvelles fonctions ou fonctionnalités Collecte des commentaires : Espaces pour recueillir les commentaires et les questions des parties prenantes

: Espaces pour recueillir les commentaires et les questions des parties prenantes Éléments d'action : Sections pour noter les actions de suivi ou les améliorations pour le prochain sprint

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de revue de sprint ?

Un bon modèle de revue de sprint doit être :

Effacées et concises: Faciles à comprendre et à suivre

Faciles à comprendre et à suivre flexible: adaptable à différentes tailles d'équipes et types de projets

adaptable à différentes tailles d'équipes et types de projets orienté vers l'action: axé sur l'identification et la résolution des problèmes

axé sur l'identification et la résolution des problèmes **Teams : encourage la participation de tous les membres de l'équipe

**Axé sur les données : utilise des indicateurs pour mesurer la progression et identifier les domaines à améliorer

11 modèles de revue de sprint pour une réussite Agile

Maintenant que vous savez ce qui fait un bon modèle, explorons 11 modèles de revue de sprint gratuits qui ont toutes ces fonctionnalités et sont à essayer absolument :

1. Le modèle ClickUp de brainstorming de rétrospective de sprint

Le modèle ClickUp Modèle de Brainstorming pour la rétrospective du sprint fournit un cadre structuré permettant aux équipes de réfléchir au sprint récent. Les équipes peuvent l'utiliser pour identifier ce qui s'est bien passé et ce qui aurait pu être mieux, et apporter des améliorations concrètes pour l'avenir.

Télécharger ce modèle

Ce modèle organise les points de discussion en sections spécifiques, aidant l'équipe à classer ses commentaires en victoires, défis et domaines d'amélioration. En utilisant ces sections dédiées, les équipes peuvent s'assurer que rétrospectives de sprint ne se transforment pas en discussion générale mais se concentrent sur des actions concrètes.

L'un des avantages clés de ce modèle est qu'il permet un suivi à long terme. Les équipes peuvent revoir les rétrospectives passées pour voir si elles ont pris en compte les éléments d'action des sprints précédents.

L'intégration du modèle de rétrospective à Tâches ClickUp permet aux équipes de convertir le retour d'information directement en éléments d'action. Cela permet de s'assurer que les idées précieuses acquises au cours des rétrospectives de sprint sont mises en œuvre plutôt que perdues entre les sprints.

L'approche de suivi du feedback et des actions de ce modèle peut être particulièrement bénéfique pour les équipes Agile qui cherchent à améliorer la transparence et à responsabiliser tout le monde.

✨ Idéal pour: Les équipes qui souhaitent améliorer leur processus et leurs performances au fil du temps.

2. Le modèle ClickUp Backlogs et Sprints

Le modèle Modèle de Backlogs et de Sprints ClickUp combine le toilettage des backlogs et la planification des sprints, ce qui en fait un outil puissant pour les équipes Agile qui souhaitent simplifier ces processus.

Télécharger ce modèle

Ce modèle permet aux propriétaires de produits de hiérarchiser et d'affiner les éléments du backlog afin que les tâches soient bien définies et prêtes pour les sprints à venir.

Avantages clés de ce modèle :

Priorisation: Étiquette, organise et filtre facilement les éléments du carnet de commandes en fonction de leur importance

Étiquette, organise et filtre facilement les éléments du carnet de commandes en fonction de leur importance Clarté: Définit clairement les tâches et les prépare pour les prochains sprints

Définit clairement les tâches et les prépare pour les prochains sprints Adaptabilité: Réorganiser ou ajuster rapidement le backlog en fonction de l'importance des tâchessprint backlog au fur et à mesure que les priorités changent

Réorganiser ou ajuster rapidement le backlog en fonction de l'importance des tâchessprint backlog au fur et à mesure que les priorités changent Flux de travail transparent: Naviguez entre le toilettage du backlog et la planification du sprint sans quitter l'outil

Naviguez entre le toilettage du backlog et la planification du sprint sans quitter l'outil Backlog organisé: Maintien d'un backlog exploitable pour éviter le gonflement du backlog

Maintien d'un backlog exploitable pour éviter le gonflement du backlog Réponse agile: S'adapter aux objectifs changeants du projet et aux demandes du marché

En s'appuyant sur ce modèle, les équipes Agile peuvent travailler plus efficacement, livrer des produits de meilleure qualité et obtenir de meilleurs résultats pour leurs projets.

✨Idéal pour: Les Teams qui veulent s'adapter rapidement aux changements de priorités.

3. Le modèle ClickUp Sprints

Le modèle Modèle de ClickUp Sprints est conçu spécifiquement pour la gestion et le suivi des sprints, fournissant un aperçu clair et en temps réel de la progression du sprint. Ce modèle est idéal pour le suivi des tâches, de leur statut de progression, des échéances et de l'effort estimé par rapport à l'effort réel requis.

Télécharger ce modèle

En faisant cela, on évite les pièges courants de la surcharge ou de la sous-utilisation des sprints, en veillant à ce que la charge de travail de chaque sprint soit équilibrée et réalisable.

La force de ce modèle réside dans son suivi de la progression en temps réel, qui permet aux chefs d'équipe et aux Teams en cours d'identifier les goulets d'étranglement potentiels dès le début du sprint et de remplir les objectifs de l'équipe Valeurs de Scrum .

Grâce à cette visibilité, les responsables peuvent s'attaquer aux éléments bloquants ou ajuster les affectations avant que cela n'ait un impact sur l'ensemble du sprint. En surveillant des indicateurs tels que la vélocité de l'équipe et l'équilibre de la charge de travail, le modèle ClickUp Sprints aide les équipes à maintenir le cap, en facilitant l'évaluation de la progression en un coup d'œil.

✨Idéal pour: Les équipes qui veulent s'assurer que leurs projets respectent le calendrier et le budget.

Gérer facilement les revues de sprint avec le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp

En plus, La gestion de projet agile de ClickUp peut améliorer de manière significative les revues de sprint en fournissant une plateforme prestataire pour :

Accéder facilement aux objectifs définis pour le sprint et les passer en revue

Suivre la progression de l'équipe par rapport à ces objectifs tout au long du sprint

Recueillir les commentaires des parties prenantes et des membres de l'équipe en un seul endroit

Utiliser des étiquettes, des libellés ou des champs personnalisés pour classer les commentaires par catégorie et par ordre de priorité

Attribuer des éléments d'action à des membres spécifiques de l'équipe et suivre leur progression afin d'améliorer les sprints à venir

Facilitez les discussions et les sessions de brainstorming grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel

**A lire également Revue de sprint vs. rétrospective : Quelle est la différence ?

4. Le modèle d'évènements ClickUp Agile Sprints

Le ClickUp Agile Sprints Modèle d'évènements regroupe tous les évènements essentiels des sprints Agile en un seul flux de travail organisé, depuis le forfait sprint et les comptes rendus quotidiens jusqu'aux revues de sprint.

Télécharger ce modèle

Chaque type d'évènement - tel que le forfait sprint, les comptes rendus quotidiens, et le les revues de sprint -a sa propre section, permettant aux équipes de documenter les objectifs, les notes et les éléments d'action d'une manière structurée et facile à revisiter.

Par exemple, lors des le forfait du sprint dans le cadre de la planification de sprint, les équipes peuvent définir des objectifs, dresser la liste des tâches à accomplir et fixer les objectifs du sprint. Les membres de l'équipe peuvent mettre à jour les éléments bloquants, partager les priorités et suivre la progression lors de réunions quotidiennes.

Les sections dédiées réduisent la dépendance à l'égard d'outils externes, ce qui vous permet de documenter tous les aspects du projet Réunion Agile notes et actions en un seul endroit. Cela améliore l'accessibilité de l'information et réduit la probabilité d'oublier des détails importants entre les réunions Les évènements Scrum .

✨Idéal pour: Les équipes Scrum qui veulent centraliser leurs évènements et leur documentation de sprint.

5. Le modèle ClickUp Simple Sprints

Parfait pour les équipes plus petites ou plus légères, le modèle de Modèle de Sprints simples de ClickUp offre une disposition simple axée sur l'essentiel : les tâches, les échéances et le statut actuel

Télécharger ce modèle

En supprimant les champs et les fonctions complexes, les équipes peuvent se concentrer entièrement sur l'achèvement des tâches dans l'échéancier du sprint, sans être achevées par des fonctionnalités supplémentaires.

Voici quelques fonctionnalités clés de ce modèle :

Conception minimaliste: Élimine les fonctionnalités et les distractions inutiles

Élimine les fonctionnalités et les distractions inutiles Effacées : Achévées sur l'achèvement des tâches et les échéances

Achévées sur l'achèvement des tâches et les échéances Communication simplifiée: Améliore la clarté et réduit la charge cognitive

Améliore la clarté et réduit la charge cognitive Exécution efficace: Rationalise les flux de travail et améliore la productivité

Idéal pour les équipes qui privilégient l'action à l'analyse, ce modèle fournit les outils nécessaires pour atteindre les objectifs du sprint sans les inconvénients d'un suivi ou de rapports complexes.

✨Idéal pour: Les Teams qui découvrent les méthodologies Agile et qui veulent commencer petit.

Lire aussi : Comment paramétrer un calendrier de sprint efficace ?

6. Le modèle de gestion ClickUp Agile Scrum

Le Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum fournit un cadre robuste couvrant tous les aspects de Sprints, de l'affinage du backlog aux revues de sprint

Télécharger ce modèle

Ses tableaux structurés et personnalisables sont conçus pour aider les équipes à gérer tous les rôles, tâches et évènements de Scrum dans une seule vue, ce qui facilite le suivi de chaque phase et de chaque rôle dans le processus Scrum.

L'organisation de ce modèle est particulièrement utile pour les Scrum Masters, qui doivent assurer le suivi des dépendances des tâches, des éléments bloquants et des objectifs du sprint. Chaque phase a son propre Vue Tableau dans ClickUp qui facilite la surveillance de la progression et la gestion des dépendances du flux de travail.

Le modèle est également hautement personnalisable, ce qui permet aux équipes de l'adapter à leurs processus, priorités et objectifs de projet.

✨Idéal pour: Les Scrum Masters pour surveiller les dépendances des tâches, les bloqueurs et les objectifs du sprint en un seul endroit.

7. Le modèle de planification de sprint ClickUp Agile

Le modèle Modèle de planification de sprint Agile ClickUp est taillé pour définir les objectifs du sprint, allouer les ressources et estimer la charge de travail de manière efficace

Télécharger ce modèle

En fournissant une approche structurée pour le forfait de sprint ce modèle aide les équipes à :

Fixer des objectifs clairs: Définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour le sprint

Définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour le sprint Décomposer le travail: Diviser les tâches en morceaux gérables pour faciliter l'estimation et l'affectation des tâches

Diviser les tâches en morceaux gérables pour faciliter l'estimation et l'affectation des tâches Attribuer les ressources: Assigner les tâches aux membres de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité

Assigner les tâches aux membres de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité **Estimer la charge de travail : utiliser des techniques telles que les points de récit ou l'estimation de la durée pour évaluer avec précision l'effort requis pour chaque tâche

La structure organisée du modèle favorise la transparence et le compte rendu, garantissant que tous les membres de l'équipe comprennent les objectifs globaux du sprint et leurs responsabilités.

En utilisant ce modèle, les équipes Agile peuvent améliorer leur processus de planification, accroître la prévisibilité et, en fin de compte, fournir des résultats de meilleure qualité.

✨Idéal pour: Une équipe de développement qui souhaite comprendre clairement son travail pour le sprint à venir.

8. Modèle de revue de sprint par Miro Modèle de revue de sprint par Miro est un outil idéal pour les équipes à la recherche d'une approche engageante et collaborative des revues de sprint. **Son interface de type Tableau blanc transforme les revues de sprint en sessions interactives et engageantes

via Miro Le modèle encourage la collaboration en tant que Les équipes Scrum affichent visuellement le travail achevé, partagent le retour d'information en temps réel et consignent les idées sur le Tableau. L'espace de forme libre permet un brainstorming sans mise en forme stricte, ce qui est idéal pour les équipes qui préfèrent un style de discussion plus organique.

Avec des notes numériques, des outils de dessin et des mises à jour en temps réel, ce modèle encourage une expérience de révision dynamique et collaborative.

La disposition visuelle encourage les membres de l'équipe à participer activement, ce qui rend le modèle particulièrement bénéfique pour les équipes distribuées qui regrettent l'énergie des réunions en personne.

✨Ideal for: Les équipes Scrum qui veulent rendre leurs revues de sprint plus engageantes et collaboratives.

9. Modèle de revue de sprint par Mural Modèle de revue de sprint par Mural est un outil visuellement attrayant et interactif pour faciliter des sessions de revue de sprint efficaces.

via Murale En fournissant un cadre structuré pour discuter du travail achevé, recueillir des commentaires et identifier les domaines à améliorer, ce modèle aide les équipes à maintenir leur concentration et leur compte.

Voici quelques avantages de ce modèle :

Organisation visuelle: sections effacées pour le travail achevé, le retour d'information et les éléments d'action

sections effacées pour le travail achevé, le retour d'information et les éléments d'action Collaboration en temps réel: Permet aux équipes à distance de contribuer et de collaborer de façon transparente

Permet aux équipes à distance de contribuer et de collaborer de façon transparente Priorité des retours d'information: Aide les équipes à se concentrer sur les informations les plus importantes

Aide les équipes à se concentrer sur les informations les plus importantes Expérience interactive: Engage les membres de l'équipe et encourage une communication ouverte

✨Ideal for: Les équipes à distance car il offre un moyen dynamique et engageant de mener des revues de sprint virtuelles.

10. Modèle d'organigramme d'incrément de productivité et de revue de sprint par SlidesTeam

L'organigramme Modèle d'organigramme de revue de sprint et d'incrément de produit de l'équipe Teams est un choix pratique pour les équipes qui recherchent un aperçu de haut niveau pour leurs présentations. Il représente visuellement le processus Scrum pour les revues de sprint et les incréments de produit

via Équipe diapositives Sa disposition structurée décompose les relations entre chaque étape du sprint, ce qui permet aux équipes et aux parties prenantes d'afficher clairement la manière dont les incréments de produit sont réalisés au fil du temps.

Le format de l'organigramme est particulièrement utile pour l'intégration des nouveaux membres de l'équipe ou pour expliquer le processus de revue de sprint aux parties prenantes qui ne sont pas familiarisées avec la méthode Agile.

Sa conception prête à être présentée le rend facile à utiliser dans les contextes suivants Cérémonies agiles et les réunions, en fournissant un moyen concis et visuel de démontrer le flux de travail.

✨Idéal pour: Les équipes Sprints qui veulent représenter visuellement leur processus de revue de sprint

11. Réunion de revue de sprint Modèle par intervalle

La réunion de Modèle de réunion de revue de sprint par intervalle est une ressource pratique qui améliore de manière significative l'efficacité des revues de sprint. Sa forme bien organisée s'attaque directement aux écueils courants auxquels les équipes sont confrontées lors de ces réunions.

via Intervalle Ce modèle garantit que tous les aspects critiques du sprint sont couverts en guidant les équipes à travers les points de discussion clés, tels que l'examen des récits d'utilisateurs achevés, la collecte des commentaires et l'identification des domaines d'amélioration.

Ce modèle fournit également :

Des sections effacées qui permettent de maintenir la concentration et d'éviter les discussions hors sujet

Un espace dédié à l'enregistrement du retour d'information et des éléments d'action permet de s'assurer que les idées précieuses sont capturées et mises en œuvre

Une documentation effacée du retour d'information et des éléments d'action aide les équipes à rester sur la bonne voie et à obtenir des résultats

Ce modèle permet aux équipes Agile de rationaliser leur processus de revue de sprint, d'améliorer la communication et, en fin de compte, de livrer des produits de meilleure qualité.

✨Idéal pour: Une équipe Scrum qui souhaite favoriser une culture de communication ouverte et de compte rendu.

Redéfinir les revues de sprint pour plus d'impact avec ClickUp

Dans le développement Agile, la revue de sprint traditionnelle n'atteint souvent pas son plein potentiel. En tirant parti de la puissance de ces 11 modèles de revue de sprint gratuits, les équipes peuvent élever leurs pratiques Agile et apporter des améliorations significatives.

Ces modèles sont plus que de simples outils ; ils catalysent des discussions significatives et des réflexions perspicaces. En allant au-delà des indicateurs superficiels, les équipes peuvent approfondir l'impact de leur travail, en identifiant des leçons précieuses et des opportunités de croissance.

Grâce au logiciel et aux modèles Agile de ClickUp, vous pouvez faire en sorte que chaque revue de sprint devienne une étape vers l'amélioration continue et l'innovation dans votre travail.