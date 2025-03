Comment utiliser la méthode WSJF (Weighted Shortest Job First) pour établir des priorités ?

Vous est-il déjà arrivé de ne pas savoir si vous deviez travailler sur un grand projet tape-à-l'œil qui promet d'être très rentable ou sur une tâche plus modeste et moins passionnante qui s'achèvera plus rapidement ?

Tous les gestionnaires de projet sont confrontés à ce dilemme, et il semble souvent qu'il n'y ait pas de réponse claire.

C'est là que la méthode WSJF (Weighted Shortest Job First) entre en jeu. Il s'agit d'une approche fondée sur des données qui vous aide à prendre des décisions plus judicieuses en matière d'établissement des priorités.

Alors, attachez votre ceinture et découvrez comment la méthode WSJF peut orienter votre processus d'établissement des priorités dans la bonne direction !

TL;DR

La WSJF permet de prioriser les tâches les plus courtes en tenant compte du coût du retard et de la taille de la tâche, afin de se concentrer sur les tâches à fort impact

Les composants de WSJF comprennent le coût du retard (valeur) divisé par la durée de la tâche (effort), qui détermine la priorité des tâches

WSJF améliore la hiérarchisation des priorités dans les cadres agiles en alignant les tâches sur les objectifs stratégiques, en intégrant les commentaires des parties prenantes et en utilisant des outils de visualisation tels que ClickUp

WSJF rationalise la prise de décision, réduit les biais et augmente l'alignement sur les objets de l'entreprise

Pour calculer le WSJF : Paramétrez le coût du retard dans les champs personnalisés de ClickUp Utiliser le suivi du temps pour la durée du travail Automatisation des calculs à l'aide de champs de formule

L'intégration du WSJF dans les feuilles de route des produits garantit l'alignement sur les objectifs de l'entreprise et favorise la clarté au sein des équipes

Les problèmes courants tels que l'estimation de la valeur et la notation incohérente peuvent être surmontés en normalisant les processus et en impliquant les parties prenantes

La méthode WSJF est souvent plus axée sur les données et plus objective que d'autres méthodes de priorisation

Qu'est-ce que le Weighted Shortest Job First (WSJF)?

La méthode WSJF (Weighted Shortest Job First) est un modèle de priorisation utilisé dans la méthode Agile, en particulier dans le cadre de la méthode SAFe (Scaled Agile Framework). Il aide les équipes à décider des tâches ou des fonctionnalités à traiter en premier.

Ce modèle permet aux équipes de décider des tâches ou des fonctionnalités à traiter en premier technique agile de priorisation aide les équipes à se concentrer sur les initiatives qui apportent le plus de valeur en un minimum de temps.

WSJF prend en compte des facteurs clés tels que la valeur pour l'utilisateur et l'entreprise, la sensibilité au temps et la réduction des risques, ce qui facilite l'alignement des efforts sur les objectifs de l'entreprise. WSJF garantit que vous travaillez sur les tâches ayant le plus d'impact, ce qui stimule l'efficacité et réduit les retards.

⭐️ Fun Fact: L'approche "Shortest Job First" a été utilisée pour la première fois dans les années 1970, lorsque les ressources étaient rares et coûteuses. L'objectif était d'en faire le meilleur usage possible de la manière la moins coûteuse possible.

Application de WSJF dans les environnements Agile et SAFe

Avant de comprendre comment utiliser WSJF dans les environnements Agile et SAFe, comprenons ce qu'est un environnement SAFe.

Le Scaled Agile Framework (SAFe) a été conçu pour les organisations qui mènent des projets Agile complexes et multi-équipes, souvent à l'échelle d'un département ou d'une entreprise entière. Contrairement aux installations Agile plus modestes, SAFe offre une approche structurée de la gestion de grands projets, permettant aux équipes de travailler en collaboration tout en maintenant des objectifs alignés à plusieurs niveaux - portefeuille, programme et équipe.

Au sein de SAFe, la méthode WSJF (Weighted Shortest Job First) permet de prioriser le travail en fonction de son impact économique. Il permet aux équipes d'identifier les fonctionnalités qui apportent le plus de bénéfices en un minimum de temps, maximisant ainsi le retour sur effort.

L'application de la méthode WSJF à différents niveaux - portefeuille, programme et solution - assure l'alignement, la collaboration et la concentration sur le travail de la plus haute valeur, ce qui assiste directement Piliers de Scrum comme la collaboration et la transparence.

Bien que WSJF puisse être appliqué dans n'importe quel Gestion agile des produits le WSJF est un cadre de gestion de produit agile, mais il est particulièrement utile dans le cadre de SAFe en raison de son ampleur et de sa complexité. Dans les projets à haut risque ou de grande valeur, le WSJF aide les équipes à prendre des décisions de priorisation basées sur des données. C'est un élément clé dans les grands projets où la participation des parties prenantes, la collaboration et la définition de priorités claires sont essentielles.

Voici quelques utilisations courantes de WSJF dans le cadre de la méthode Agile :

Planification de la feuille de route du produit: Séquencement des fonctionnalités pour atteindre les objectifs de l'entreprise

Séquencement des fonctionnalités pour atteindre les objectifs de l'entreprise La hiérarchisation des fonctionnalités : Identification des fonctionnalités à forte valeur ajoutée

Identification des fonctionnalités à forte valeur ajoutée Échéancier de développement: Alignement du travail sensible au temps pour éviter les retards

À faire: WSJF est gourmand en ressources, ce qui le rend moins idéal pour les tâches mineures comme les corrections de bug. Il est mieux adapté pour le travail à fort impact qui conduit à des résultats pour l'entreprise.

Avantages de l'utilisation de WSJF pour la priorisation

WSJF est un cadre de priorisation puissant qui aide les équipes à prendre des décisions éclairées et basées sur des données. Voici comment vous pouvez bénéficier de WSJF pour les projets Agile :

Focalisation sur la valeur et la rapidité: Donne la priorité aux tâches qui apportent la plus grande valeur dans le temps le plus court, augmentant la productivité et améliorant la satisfaction du client

Donne la priorité aux tâches qui apportent la plus grande valeur dans le temps le plus court, augmentant la productivité et améliorant la satisfaction du client **Affectation efficace des ressources : garantit que les ressources sont affectées aux tâches les plus utiles en évaluant la valeur pour l'utilisateur et la criticité du temps, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour le projet et minimise le temps consacré à des activités à faible impact

Transparence et alignement des équipes: Encourage l'ouverture dans l'établissement des priorités, en aidant les équipes à s'aligner sur des objectifs partagés et en favorisant la prise de décision en collaboration

Encourage l'ouverture dans l'établissement des priorités, en aidant les équipes à s'aligner sur des objectifs partagés et en favorisant la prise de décision en collaboration Priorités fondées sur des données: Prend des décisions sur l'impact économique en utilisant une approche quantitative, fournissant un processus de priorisation approfondi plutôt que de simples méthodes de classement

Prend des décisions sur l'impact économique en utilisant une approche quantitative, fournissant un processus de priorisation approfondi plutôt que de simples méthodes de classement Réévaluation continue: Permet aux équipes de s'adapter aux nouvelles informations et de réévaluer les priorités pour rester en phase avec les objets de l'entreprise

Permet aux équipes de s'adapter aux nouvelles informations et de réévaluer les priorités pour rester en phase avec les objets de l'entreprise Amélioration de l'alignement des parties prenantes: Promotion de l'alignement des parties prenantes en établissant des critères de priorisation clairs

Promotion de l'alignement des parties prenantes en établissant des critères de priorisation clairs Réduction des risques: Réduit le risque d'une mauvaise allocation du temps et des ressources en mettant l'accent sur le travail de grande valeur et de grande urgence, réduisant ainsi le risque de se concentrer sur des éléments de moindre impact

Réduit le risque d'une mauvaise allocation du temps et des ressources en mettant l'accent sur le travail de grande valeur et de grande urgence, réduisant ainsi le risque de se concentrer sur des éléments de moindre impact Alignement sur les objectifs de l'entreprise: Le développement de produits est aligné sur la vision et les objectifs stratégiques de l'entreprise, en veillant à ce que chaque tâche apporte une assistance aux objectifs plus larges de l'entreprise

Le développement de produits est aligné sur la vision et les objectifs stratégiques de l'entreprise, en veillant à ce que chaque tâche apporte une assistance aux objectifs plus larges de l'entreprise L'adaptabilité aux changements du marché: Encourage la flexibilité en permettant à vos équipes de pivoter rapidement lorsque les conditions du marché ou les demandes des clients changent, en gardant les priorités alignées sur les besoins en temps réel

Encourage la flexibilité en permettant à vos équipes de pivoter rapidement lorsque les conditions du marché ou les demandes des clients changent, en gardant les priorités alignées sur les besoins en temps réel Une priorisation plus claire de la dette technique: Fournit un moyen systématique de traiter la dette technique en attribuant une priorité basée sur son impact économique, garantissant que la dette technique n'entrave pas la croissance future

Fournit un moyen systématique de traiter la dette technique en attribuant une priorité basée sur son impact économique, garantissant que la dette technique n'entrave pas la croissance future Une solution évolutive pour les grandes équipes: Assiste les équipes interfonctionnelles en fournissant un langage de priorisation commun, facilitant l'alignement des grandes équipes sur l'importance et l'ordre des tâches

Les composants de WSJF : décomposer la formule

Comprendre les composantes de la formule WSJF vous permet de hiérarchiser les tâches plus efficacement. La décomposition de la formule montre comment chaque facteur permet d'identifier les tâches de grande valeur.

Mon travail consiste à explorer les éléments clés de la formule WSJF et la façon dont ils travaillent ensemble pour optimiser la priorisation des tâches.

1. Coût du retard (CoD): Le CoD mesure l'impact du retard d'une tâche.

Il est calculé en combinant trois éléments :

Valeur pour l'utilisateur/la Business: Quelle est la valeur de la tâche pour les utilisateurs ou l'entreprise ?

Quelle est la valeur de la tâche pour les utilisateurs ou l'entreprise ? **Le degré d'urgence de la tâche : certains travaux perdent de leur valeur s'ils sont retardés

**Le potentiel de réduction des risques futurs ou d'ouverture de nouvelles opportunités

Achevés, ces éléments donnent une image claire de l'importance d'une tâche à achever rapidement.

2. Taille de la tâche: Il s'agit de l'estimation de la durée ou des efforts nécessaires pour achever la tâche. Les tâches plus petites ayant un score CoD élevé sont généralement classées par ordre de priorité car elles apportent de la valeur plus rapidement

La figure ci-dessous montre comment la hiérarchisation des emplois à l'aide de la méthode WSJF de Reinertsen peut avoir un impact significatif sur les résultats économiques.

Les zones ombrées représentent le CoD total pour chaque scénario. Les emplois ayant le FJSM le plus élevé donnent la priorité au travail le plus utile, ce qui se traduit par de meilleurs résultats financiers. Comme on le voit, la sélection du meilleur emploi suivant, plutôt que du plus facile, peut avoir un impact financier substantiel. (© Scaled Agile, Inc.)

Via : scaledagileframework.com Le score WSJF est calculé en divisant le coût du retard par la taille du travail. Les tâches dont le score WSJF est le plus élevé sont abordées en premier, ce qui garantit que les équipes se concentrent sur le travail à fort impact, rapide à achever et qui maximise la valeur.

💡 Pro Tip: The niveau d'effort doit également être pris en compte lors de l'évaluation du CdD. Il peut influencer l'impact global du retard.

Le modèle de hiérarchisation WSJF vous permet de pondérer différents facteurs, de sorte que les tâches de grande valeur et peu exigeantes en termes de temps se retrouvent naturellement en tête. Voici un guide étape par étape pour calculer le WSJF à l'aide de ClickUp .

Etape 1 : Calculer le coût du retard

Pour calculer le CoD, évaluez chaque facteur - valeur, criticité temporelle et réduction des risques - sur une échelle (généralement une échelle de Fibonacci). Additionnez ces notes pour obtenir une valeur unique de CoD.

Par exemple, si une tâche obtient un score de 8 pour la valeur, de 5 pour la criticité temporelle et de 7 pour la réduction des risques, le CoD sera de 20.

Vous pouvez paramétrer la valeur de la Champs personnalisés ClickUp pour saisir et calculer ces valeurs pour chaque tâche. Il est ainsi facile de suivre et de mettre à jour le CdD au fur et à mesure que les priorités du projet évoluent.

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour trier les tâches par coût de retard, filtrer par éléments clés, et garder votre carnet de commandes ciblé

Etape 2 : Calculer la durée ou la taille de la tâche

Ensuite, estimez l'effort ou la durée de chaque tâche. Ceci est souvent mesuré par la durée ou la taille du travail et est la clé pour déterminer le FJS.

La Suivi du temps ClickUp la fonctionnalité de suivi du temps de travail de ClickUp est un excellent outil pour calculer les heures travaillées . Vous pouvez surveiller la durée de tâches similaires, utiliser des données historiques ou faire des estimations basées sur les commentaires de l'équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Time-Tracking-1400x948.png Enregistrez les durées depuis le bureau, le mobile ou le web avec le suivi du temps ClickUp /$$img/

Enregistrer les heures depuis le bureau, le mobile ou le web avec le suivi du temps ClickUp

Gardez à l'esprit qu'il est essentiel d'utiliser une échelle cohérente pour établir des priorités équitables. Par exemple, une tâche facile peut obtenir un score de durée de deux, tandis qu'une tâche plus complexe peut obtenir un score de 20.

Etape 3 : Diviser le coût du retard par la durée (ou la taille) de la tâche

Maintenant que vous disposez à la fois du coût du retard et de la durée de la tâche, divisez le coût du retard par la durée de la tâche pour obtenir le score WSJF :

WSJF = Coût du retard / Durée du travail

Par exemple, si une tâche a un coût de retard de 20 et une durée de travail de 5, le score WSJF sera de 4. Les scores plus élevés indiquent des tâches de plus haute priorité

📌 Exemple

Considérons deux initiatives :

Initiative A: CdC = 15, Durée de l'emploi = 3. Score WSJF = 15 / 3 = 5

CdC = 15, Durée de l'emploi = 3. Score WSJF = 15 / 3 = 5 Initiative B: CoD = 8, Durée du travail = 4. Score WSJF = 8 / 4 = 2

Dans ce cas, l'initiative A a un score WSJF plus élevé et doit donc être privilégiée par rapport à l'initiative B.

Pour faciliter ce calcul, vous pouvez utiliser Champs de la formule ClickUp pour diviser automatiquement le CdD par la durée de la tâche pour chaque tâche. Cette automatisation garantit que votre hiérarchisation reste à jour sans calculs manuels ni erreurs humaines.

Calculez facilement le coût des retards en utilisant les champs de formule ClickUp

Tout ce que vous avez à faire, c'est.. :

Ajouter un champ de formule$ Cliquez sur le signe plus dans la vue Liste ou Tableau

Choisissez Formule et donnez-lui un nom Paramétrage de la formule WSJF Cliquez sur le symbole ƒx, puis sélectionnez des champs tels que Coût du retard et Durée

Utilisez des opérateurs (par exemple, la division) pour calculer le FJSM. Utilisez l'éditeur avancé pour des formules plus complexes Auto-calcul sur l'ensemble des tâches Mise à jour automatique des champs de formule, vous aidant à hiérarchiser les tâches sans effort sur la base des scores FJSM

De plus, vous pouvez essayer l'application Modèle de matrice de hiérarchisation ClickUp pour évaluer et hiérarchiser les tâches en fonction de leur impact.

Utiliser WSJF pour prioriser les éléments d'une feuille de route produit

L'élaboration d'une feuille de route produit réussie nécessite une priorisation minutieuse, ce qui implique souvent des décisions difficiles sur ce qu'il faut faire en premier.

WSJF classe les éléments de votre feuille de route produit backlog en fonction de l'impact et de l'effort, en veillant à ce que les tâches à fort impact soient placées en tête et reçoivent l'attention qu'elles méritent

Les Logiciel de gestion de produits ClickUp rationalise la hiérarchisation des FJS grâce à une notation personnalisable, des feuilles de route visuelles et des outils de rétroaction, vous aidant à évaluer la valeur de l'entreprise, l'importance du temps et la taille de la tâche.

Grâce à une notation WSJF simplifiée, ClickUp aligne les priorités de votre équipe, favorisant des décisions plus rapides et basées sur des données qui maximisent la valeur. Voyons comment.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser et suivre la progression des tâches à fort impact

Étape 1 : Aligner le FJSM sur les objectifs de votre entreprise

Avant de vous lancer dans les calculs, alignez votre cadre FJSM et les objectifs généraux de votre entreprise dans le cadre d'un plan d'action Scrum agile l'environnement.

Pensez à ce que votre organisation valorise le plus à l'heure actuelle, qu'il s'agisse d'augmenter le chiffre d'affaires, d'améliorer la satisfaction des clients ou de réduire les coûts opérationnels. Cette clarté garantit que la priorisation du FJSM assiste directement les objectifs plus larges de l'entreprise, rendant ainsi votre feuille de route actionnable et significative.

Identifiez les principaux objectifs de l'entreprise et assurez-vous que tous les membres de l'équipe produit comprennent l'impact de ces objectifs sur la définition des priorités.

Utilisez l'outil Modèle de feuille de route du produit ClickUp pour structurer votre feuille de route autour de ces objectifs, afin d'assurer l'alignement dès le départ.

Vos parties prenantes, qu'elles soient issues du marketing, des ventes ou de la réussite des clients, disposent d'informations précieuses pour affiner la hiérarchisation de votre FJSM. Collaborez avec eux pour comprendre quelles fonctionnalités ou améliorations auront le plus d'impact sur vos clients ou sur l'entreprise.

Organisez un atelier ou utilisez les outils suivants ClickUp Attribuer des commentaires pour discuter avec les parties prenantes et les décideurs et les inciter à évaluer la valeur de chaque fonctionnalité pour l'entreprise, sa sensibilité au temps et ses avantages en termes de réduction des risques. Cette approche permet de recueillir des commentaires directement sur les éléments de votre feuille de route, dans un souci de transparence.

📌Exemple: Lorsque les parties prenantes fournissent des commentaires, utilisez Assigner des commentaires pour @mentionner les membres de l'équipe concernés ou vous-même. Une fois le retour d'information traité ou une décision prise, résolvez le commentaire ou réaffectez-le pour plus de clarté.

Tous les commentaires étant centralisés en un seul emplacement, les parties prenantes peuvent facilement affiner la priorisation du FJSM en fonction des derniers commentaires, sans confusion.

Convertir les commentaires en tâches et les assigner à l'équipe avec ClickUp Assign Comments

Etape 3 : Calculer le score WSJF

Pour calculer la note WSJF, reportez-vous aux indications de la section précédente sur les facteurs de notation.

Attribuez à chaque tâche un score pour la valeur de l'entreprise, la criticité du temps et la réduction des risques (ou l'activation des opportunités) en utilisant une échelle cohérente, comme celle de Fibonacci. Additionnez ces notes pour obtenir le coût du retard, puis estimez la taille de la tâche en fonction de l'effort ou de la durée requis.

Formule WSJF : Score WSJF = Coût du retard/Taille du travail

Exemple: Considérons la feuille de route d'une application de productivité :

Fonctionnalité | Valeur Business | Criticité temporelle | Réduction des risques | CoD (somme) | Taille du travail | Score WSJF |

| ------------------------ | ------------------ | -------------------- | ------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |

| Rappels de tâches | 8 | 7 | 5 | 20 | 3 | 6.67 |

| Rapports automatisés | 9 | 5 | 6 | 20 | 4 | 5.00 |

| Outils de collaboration d'équipe | 10 | 8 | 7 | 25 | 5 | 5.00 | | Tableau de bord de fixation d'objectifs

| Tableau de bord de paramètres | 7 | 6 | 4 | 17 | 2 | 8.50 |

Ajoutez les scores de la valeur Business, de la criticité du temps et de la réduction des risques pour obtenir le coût du retard Diviser le coût du retard par la taille du travail pour obtenir le score WSJF Hiérarchiser les fonctionnalités sur la base des scores WSJF (les scores les plus élevés indiquent une plus grande priorité)

Vous pouvez utiliser cette approche pour d'autres produits, services ou tâches de projet.

Etape 4 : Classer et prioriser les éléments de votre feuille de route

Une fois que vous avez obtenu les scores WSJF pour chaque élément, il est temps de les classer. Placez les éléments les mieux notés en tête de votre feuille de route pour un impact maximal.

Gardez à l'esprit que l'établissement des priorités est un processus continu, et qu'il peut donc être nécessaire d'ajuster les classements en fonction des nouvelles informations disponibles. La notation WSJF aide votre équipe à donner la priorité aux fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur et la collaboration au sein de l'équipe.

ClickUp offre plusieurs façons de visualiser votre feuille de route priorisée par le WSJF, ce qui permet à tous - des membres de l'équipe aux dirigeants - de rester informés.

Par exemple, Vue Tableau ClickUp vous permet de visualiser les tâches dans des colonnes personnalisables en fonction de leur priorité. Glissez-déposez les éléments pour modifier la commande, ce qui facilite la communication des changements de priorité sur un Tableau Kanban.

Classer et regrouper les tâches ayant des priorités similaires dans l'affichage du Tableau ClickUp

Utiliser Affichage de l'échéancier ClickUp pour planifier les tâches dans le temps, ce qui permet de voir facilement où les éléments à haute priorité s'intègrent dans votre feuille de route globale. Cet affichage vous aide à gérer les dépendances, à suivre la progression et à respecter les jalons clés.

Suivez la progression des éléments à haute priorité avec l'Échéancier ClickUp

Etape 5 : Réviser et réévaluer régulièrement

Les priorités que vous définissez aujourd'hui peuvent changer demain, en particulier sur les marchés dynamiques.

Revoyez régulièrement vos calculs et classements WSJF pour vous assurer qu'ils reflètent les conditions actuelles, les objectifs de l'entreprise et les besoins des clients. Cette étape permet à votre feuille de route de rester réactive et pertinente.

Le Modèle de matrice de priorisation ClickUp offre un moyen clair d'organiser les tâches en utilisant WSJF pour la planification de la feuille de route agile. Il s'agit d'une matrice 3×3 avec l'impact et l'effort comme axes, où les tâches obtiennent un score faible, moyen ou élevé. Les cellules à code couleur facilitent l'établissement des priorités :

Rouge: À faire maintenant

À faire maintenant Orange: À faire ensuite

À faire ensuite Vert: À faire en dernier lieu

Ajouter des tâches sous forme de notes autocollantes à Tableaux blancs ClickUp vous pouvez également faire glisser les tâches et les documents, évaluer leur impact et l'effort qu'ils nécessitent, et les faire glisser dans la cellule appropriée. Cet affichage flexible vous permet de lier des tâches et des documents et d'ajouter des éléments visuels, ce qui vous offre un environnement de travail créatif et interactif pour l'établissement des priorités dans le cadre du FJSM.

💡 Pro Tip : L'approche WSJF améliore également la collaboration entre les différents départements. Les équipes marketing peuvent ajuster leurs campagnes en fonction des fonctionnalités prioritaires déterminées par les équipes de développement, ce qui permet en outre d'améliorer l'allocation des ressources et le calendrier.

Adopter WSJF dans votre organisation

L'introduction de WSJF dans vos équipes peut conduire à une meilleure priorisation et à un meilleur alignement dans l'ensemble de l'organisation.

Dans le cadre Agile, WSJF aide à hiérarchiser les fonctionnalités et les capacités à différents niveaux, en veillant à ce que les ressources soient affectées aux tâches les plus utiles et en alignant le développement du produit sur les objectifs de l'entreprise.

Stratégies pour présenter WSJF à vos équipes de production

L'adoption de la méthode WSJF (Weighted Shortest Job First) par votre équipe permet de rationaliser l'établissement des priorités et de créer une compréhension partagée de ce qui génère de la valeur.

Voici quelques stratégies pratiques pour introduire efficacement la méthode WSJF :

Organiser un atelier WSJF: Commencez par un atelier pratique au cours duquel vous expliquerez les principes fondamentaux de WSJF - la valeur Business, la criticité du temps, la réduction des risques et la taille du travail. Accompagnez votre équipe à travers des exemples pertinents pour vos projets actuels afin de montrer l'impact réel de WSJF sur la priorisation

Commencez par un atelier pratique au cours duquel vous expliquerez les principes fondamentaux de WSJF - la valeur Business, la criticité du temps, la réduction des risques et la taille du travail. Accompagnez votre équipe à travers des exemples pertinents pour vos projets actuels afin de montrer l'impact réel de WSJF sur la priorisation Définissez des critères clairs pour l'attribution des paramètres: Mettez-vous d'accord sur des définitions spécifiques pour chaque facteur de la WSJF. Que fait la "valeur entreprise" pour votre équipe ? Qu'est-ce qui fait qu'un élément est "critique en termes de temps" ? L'établissement de paramètres cohérents permet aux membres de l'équipe de s'aligner sur la notation, ce qui améliore l'équité et la précision

Mettez-vous d'accord sur des définitions spécifiques pour chaque facteur de la WSJF. Que fait la "valeur entreprise" pour votre équipe ? Qu'est-ce qui fait qu'un élément est "critique en termes de temps" ? L'établissement de paramètres cohérents permet aux membres de l'équipe de s'aligner sur la notation, ce qui améliore l'équité et la précision Triez votre tâche par priorité: Utilisez Priorités des tâches ClickUp pour mettre en œuvre WSJF en signalant les tâches en fonction de l'impact et de l'effort. Catégorisez les tâches en urgent, high, normal, ou low priority pour concentrer les efforts de votre équipe sur le travail de grande valeur

Prioriser et trier les tâches par ordre d'urgence avec ClickUp Task Priorities

Impliquer les parties prenantes dès le début: Inclure les parties prenantes dans les sessions initiales du FJSM afin d'aligner les attentes. L'apport d'autres équipes (par exemple, le marketing, les ventes ou la réussite des clients) garantit que les priorités reflètent les objectifs plus larges de l'entreprise, créant ainsi l'adhésion et réduisant les conflits potentiels

Inclure les parties prenantes dans les sessions initiales du FJSM afin d'aligner les attentes. L'apport d'autres équipes (par exemple, le marketing, les ventes ou la réussite des clients) garantit que les priorités reflètent les objectifs plus larges de l'entreprise, créant ainsi l'adhésion et réduisant les conflits potentiels Mettre l'accent sur les données plutôt que sur l'intuition : Rappeler que le FJSM est une méthode de priorisation objective, basée sur des données. Soulignez comment il minimise les préjugés et aide les équipes à se concentrer sur le travail à fort impact, créant ainsi plus de valeur pour les clients et les parties prenantes

Rappeler que le FJSM est une méthode de priorisation objective, basée sur des données. Soulignez comment il minimise les préjugés et aide les équipes à se concentrer sur le travail à fort impact, créant ainsi plus de valeur pour les clients et les parties prenantes Utilisez ClickUp Docs pour la collaboration: Créez des fichiers partagés de type ClickUp Docs pour y consigner les lignes directrices du FJSM, les critères de notation et des exemples en temps réel. Utilisez-le comme ressource centrale où chacun peut revoir les principes fondamentaux du FJSM et se référer aux définitions de chaque facteur

Modifier en collaboration dans ClickUp Docs pour favoriser l'alignement de l'équipe

Voici quelques défis communs à WSJF et comment les surmonter

Challenge Solution Difficulté à estimer la valeur Décomposer les grandes fonctionnalités en éléments plus petits. Les données, les idées des clients et les commentaires des parties prenantes permettent de prendre des décisions plus éclairées Difficultés d'évaluation de la valeur - Standardiser les méthodes et les critères d'évaluation au sein des équipes. Organiser des ateliers pour s'aligner sur l'évaluation de la valeur, du risque et d'autres facteurs clés Trop d'emphase sur la rapidité Équilibrer le temps et la valeur. Donnez la priorité à la rapidité à court terme et à l'impact stratégique à long terme, en veillant à l'alignement sur les objectifs globaux de l'entreprise Manque d'alignement avec les objectifs de l'entreprise Revoir régulièrement la priorisation du FJSM pour s'assurer de l'alignement avec les objectifs et la stratégie en évolution. Impliquer les parties prenantes pour l'alignement en utilisant /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/125641/flux-de-travail-scrum/scrum workflow/%href/ Dépendances floues Utilisez des outils tels que ClickUp pour cartographier les dépendances dès le début. Visualisez les tâches et les interdépendances afin d'éviter les blocages et d'assurer une priorisation adéquate Simplifier le processus WSJF en se concentrant sur les facteurs clés (valeur, temps, risque). Le modèle doit rester simple pour permettre une prise de décision plus rapide La résistance au changement dans l'établissement des priorités - Encourager la flexibilité et l'amélioration continue. Communiquer les avantages de la méthode WSJF aux parties prenantes, en mettant l'accent sur les tâches à fort impact

Défis courants et moyens de les surmonter

**Dans son livre, The Principles of Product Development Flow, Don Reinertsen souligne qu'environ 85 % des chefs de produit ne connaissent pas la réponse à la question "Combien cela coûterait-il si nous retardions ce produit de quelques mois ?" Les entreprises qui déploient des efforts supplémentaires pour quantifier "la valeur totale attendue en fonction du temps" et calculer le "coût du retard" prennent de meilleures décisions

Maintenant que nous le savons, il est essentiel de comprendre le rôle que jouent les chefs de produit dans la hiérarchisation des tâches et des fonctionnalités. Abordons cette question ensemble.

Rôle des chefs de produit dans l'adoption de WSJF

Les managers d'un produit jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de WSJF au sein des équipes en pilotant la priorisation, la communication et l'alignement

En tant que manager d'un produit, vous êtes le point d'ancrage qui permet à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsqu'il s'agit de hiérarchiser les tâches et les fonctionnalités, examinez la valeur business, l'urgence et le risque de chacune d'entre elles. Ainsi, vous canaliserez les ressources vers les projets qui ont le plus d'impact.

Au-delà de l'établissement des priorités, vous êtes la personne de référence pour maintenir l'organisation et l'énergie de l'équipe. Il serait utile que vous essayiez également de motiver tout le monde à rester aligné sur les objectifs stratégiques, en veillant à ce que WSJF s'intègre harmonieusement dans le flux quotidien.

La communication est également cruciale - tenir les équipes interfonctionnelles informées du statut du produit, de l'échéancier des versions et des changements de la feuille de route permet de s'assurer que tout le monde est synchronisé avec les changements.

La collaboration avec les ingénieurs et l'assurance qualité permet aux décisions de WSJF d'être pratiques et ancrées dans la réalité technique. Et ne négligez pas les études de marché - comprendre les besoins des clients et les tendances vous aide à maintenir les priorités au bon niveau.

À la fin de la journée, vous donnez forme à une vision à laquelle tout le monde peut se rallier, avec une feuille de route claire et alignée qui conduit à une véritable réussite.

Ouf ! Nous avons couvert beaucoup de terrain, mais avant cela, voyons aussi comment WSJF se compare à d'autres frameworks populaires.

WSJF vs. autres techniques de priorisation

WSJF se distingue par son souci de maximiser la valeur et de minimiser les délais. Cependant, il est important de le comparer à d'autres techniques de priorisation populaires outils de hiérarchisation populaires pour en comprendre les avantages.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW est plus qualitatif, aidant les équipes à décider quelles fonctionnalités sont cruciales et lesquelles peuvent être reportées. Contrairement à WSJF, MoSCoW ne tient pas compte explicitement du temps et du coût, ce qui le rend moins efficace pour hiérarchiser les priorités en fonction de l'impact sur l'entreprise et de la rapidité

MoSCoW est plus qualitatif, aidant les équipes à décider quelles fonctionnalités sont cruciales et lesquelles peuvent être reportées. Contrairement à WSJF, MoSCoW ne tient pas compte explicitement du temps et du coût, ce qui le rend moins efficace pour hiérarchiser les priorités en fonction de l'impact sur l'entreprise et de la rapidité Matrice d'Eisenhower: La matrice d'Eisenhower classe les tâches en deux catégories : urgentes et importantes. Si elle est très utile pour la gestion des tâches personnelles, elle ne rend pas toujours compte de la complexité du développement d'un produit par plusieurs équipes, où le délai de mise sur le marché et la valeur ajoutée sont des éléments clés

La matrice d'Eisenhower classe les tâches en deux catégories : urgentes et importantes. Si elle est très utile pour la gestion des tâches personnelles, elle ne rend pas toujours compte de la complexité du développement d'un produit par plusieurs équipes, où le délai de mise sur le marché et la valeur ajoutée sont des éléments clés Modèle Kano: Le modèle Kano se concentre sur la satisfaction du client et des fonctionnalités, mais ne met pas l'accent sur les contraintes de temps et de ressources comme le fait WSJF. Il est donc utile pour comprendre les préférences des clients, mais moins pratique pour déterminer les fonctionnalités à privilégier dans un contexte de ressources limitées

Le modèle Kano se concentre sur la satisfaction du client et des fonctionnalités, mais ne met pas l'accent sur les contraintes de temps et de ressources comme le fait WSJF. Il est donc utile pour comprendre les préférences des clients, mais moins pratique pour déterminer les fonctionnalités à privilégier dans un contexte de ressources limitées Matrice Valeur vs Complexité: Cette méthode évalue les fonctionnalités en fonction de leur valeur et de leur complexité. Bien qu'elle soit utile pour identifier les gains rapides, elle n'offre pas le même niveau de valeur stratégique que la méthode WSJF, qui établit un équilibre entre le délai de livraison, la valeur et le risque

Cette méthode évalue les fonctionnalités en fonction de leur valeur et de leur complexité. Bien qu'elle soit utile pour identifier les gains rapides, elle n'offre pas le même niveau de valeur stratégique que la méthode WSJF, qui établit un équilibre entre le délai de livraison, la valeur et le risque **La méthode RICE évalue les fonctionnalités en fonction de leur portée, de leur impact, de la confiance qu'elles inspirent et de l'effort qu'elles nécessitent. Alors queHiérarchisation RICE peut aider les équipes à établir des priorités sur la base de données, le WSJF va plus loin en intégrant des considérations temporelles (coût du retard) et de valeur, ce qui en fait une approche plus holistique de la priorisation

WSJF brille dans les environnements où le temps est un facteur critique et où la valeur de l'entreprise doit être maximisée. Elle permet aux équipes de donner la priorité au travail qui présente le meilleur rapport valeur/temps, ce qui la rend particulièrement adaptée au développement rapide de produits.

Get Your Priorities Straight with ClickUp (Définissez vos priorités avec ClickUp)

WSJF est une méthode efficace pour hiérarchiser les tâches et les fonctionnalités en fonction de leur valeur et de l'effort requis.

Que vous vous attaquiez à la feuille de route d'un produit ou que vous preniez des décisions stratégiques, WSJF vous aide à maximiser la valeur, à minimiser les retards et à optimiser les ressources.

ClickUp facilite l'intégration de WSJF.

Avec des modèles puissants, des champs personnalisables pour calculer le coût du retard et la durée du travail, et des fonctionnalités collaboratives comme Docs et Assigner des commentaires, vous pouvez optimiser l'ensemble du processus. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !