Comment utiliser les trois piliers de Scrum pour le développement de produits ?

Le développement d'un produit ou d'un logiciel est complexe. Vous voulez un forfait qui ne laisse pas vos développeurs chercher des échappatoires.

C'est là qu'interviennent les trois piliers de Scrum. Ces principes essentiels forment l'épine dorsale du cadre de gestion de projet Scrum. Ils garantissent la stabilité et la réussite tout au long de votre parcours Scrum.

Si vous êtes nouveau dans Scrum, vous trouverez ces piliers utiles pour garder votre travail équilibré et votre équipe motivée pour fournir leur meilleur travail.

Quels sont les piliers de Scrum ?

Scrum est un cadre de gestion de projet agile qui aide les équipes à fournir un travail de manière itérative et incrémentale. Il est conçu pour les projets qui impliquent un degré élevé d'incertitude ou des changements fréquents dans les exigences. Les équipes Scrum travaillent en étroite collaboration, restent flexibles et font de petites étapes significatives au cours de courtes périodes de travail appelées sprints. Le processus de développement en Scrum consiste à maintenir l'élan et à s'adapter en fonction des besoins.

Au cœur de La gestion de projet Scrum les trois piliers de l'empirisme aident à traiter les problèmes complexes :

Transparence

L'inspection

L'adaptation

Être transparent avec les processus du projet permet de garder tout le monde dans la boucle ; les inspections régulières aident à surveiller la progression du projet, et l'adaptation des stratégies à l'évolution des exigences ou des scénarios permet d'intégrer les retours d'expérience et de s'améliorer en permanence. L'adoption de ces trois principes fait de Teams une méthodologie conviviale pour les équipes et les clients.

Scrum : Une brève histoire

Le terme "Scrum" remonte à un article paru en 1986 dans la Harvard Business Review, intitulé "The New Product Development Game" (Le jeu du développement de nouveaux produits), rédigé par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka.

Les auteurs discutaient de l'"approche Rugby" (une métaphore sportive pour une équipe qui évolue ensemble du début à la fin) pour un développement de produits plus rapide et plus flexible. Ils proposent cette approche comme une alternative à l'approche séquentielle traditionnelle ou "course de relais", où chaque coureur couvre la distance de manière indépendante et passe le relais à un membre de l'équipe à la fin de son tour.

En 1993, Jeff Sutherland, John Scumniotales et Jeff McKenna ont mis en œuvre les pratiques Scrum pour la première fois chez Easel Corporation.

Les résultats de cette nouvelle approche ont attiré Ken Schwaber (PDG d'Advanced Development Methods) et Mike Beedle (qui a plus tard coécrit " Agile Manifesto ").

Tout au long de cette période, ils ont affiné les concepts de Scrum en coulisses, mais ils n'ont été dévoilés au public qu'à l'occasion de la conférence OOPSLA de 1995. Sutherland et Schwaber ont alors fait découvrir Scrum au monde entier en présentant un document intitulé "The SCRUM Development Process" (le processus de développement SCRUM) lors de la conférence.

Près de trois décennies plus tard, l'essence de SCRUM reste la même, mais le cadre continue de grandir et d'évoluer grâce à des révisions régulières. Ce qui a commencé comme un cadre de développement de logiciels a été adopté dans diverses industries pour simplifier des problèmes complexes.

Comprendre les principes fondamentaux de Scrum

La méthodologie de Scrum est basée sur l'empirisme - un concept qui met l'accent sur l'acquisition de connaissances à partir d'expériences et d'observations réelles. Scrum s'appuie sur la collecte de preuves et de faits par le biais d'une expérimentation constante, ce qui permet un retour d'information plus rapide, une amélioration continue et une livraison plus rapide des projets.

Scrum partage également des principes avec Holacracy, une philosophie de gestion qui distribue le pouvoir de décision dans l'ensemble d'une organisation. Comme Scrum, Holacracy promeut l'agilité, la collaboration et l'efficacité au sein des entreprises. Elle crée une culture du travail où tout le monde collabore pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour mieux comprendre ces structures, plongeons dans les six valeurs fondamentales de la méthodologie Scrum qui se retrouvent également dans Holacracy.

1. Contrôle empirique du processus: Les trois piliers de Scrum - transparence, inspection et adaptation - régissent le contrôle empirique du processus. Le processus Scrum ne s'appuie pas sur la théorie mais sur des observations de la vie réelle

2. Auto-organisation: Les équipes Scrum interfonctionnelles doivent être auto-organisées, car cela les aide à remplir leurs rôles spécifiques, à assumer leurs comptes et à évaluer leurs performances de manière critique sans aucune orientation de la part de la direction

3. Collaboration: Tous les membres d'une équipe Scrum savent sur quoi les autres travaillent. Les membres de l'équipe communiquent clairement avec les parties prenantes pour assurer une boucle de rétroaction constante

4. Priorité basée sur la valeur: Cette valeur fondamentale se concentre sur l'organisation des éléments d'action en fonction de la valeur pour le client. L'objectif est de livrer des produits ou des services de qualité le plus rapidement possible

5. Limitation dans le temps: Dans Scrum, le travail se fait par sprint. Tout, du forfait de sprint aux réunions quotidiennes, a des heures de début et de fin clairement définies. Cette délimitation temporelle permet à chacun de connaître le temps alloué à chaque étape et la progression globale des sprints

6. Développement itératif: Les équipes reçoivent un retour d'information après chaque sprint et travaillent à l'amélioration du produit. Ces cycles d'amélioration continue permettent aux équipes de travailler plus facilement sur les changements et de s'assurer que le produit répond aux attentes du client

Les trois piliers de Scrum

Plongeons en profondeur dans les trois piliers de Scrum et découvrons leur importance dans la gestion des projets de développement.

Transparence dans Scrum

Dans Scrum, la transparence signifie que toutes les personnes impliquées dans le processus de développement savent ce qui se passe - le bon, le mauvais et le laid.

Lorsqu'une équipe pratique une gestion transparente du flux de travail, tous les membres de l'équipe et les parties prenantes externes obtiennent les mêmes informations, se font confiance, travaillent au même objectif et communiquent ouvertement. Ce pilier est ce qui fait de Scrum une méthodologie hautement collaborative.

Voici quelques moyens pratiques de garantir la transparence dans Scrum :

1. Rationaliser la documentation: Lorsque vous gardez les documents liés au projet organisés et accessibles, les membres de l'équipe Scrum obtiennent de la clarté sur leurs objectifs. Ces documents peuvent inclure :

Sprint backlog: Une liste des tâches sur lesquelles l'équipe Scrum doit travailler pendant un sprint

Une liste des tâches sur lesquelles l'équipe Scrum doit travailler pendant un sprint Le backlog du produit: Une liste des éléments d'action nécessaires à l'amélioration du produit, classés par ordre de priorité

Une liste des éléments d'action nécessaires à l'amélioration du produit, classés par ordre de priorité Revue de sprint: Un évènement au cours duquel les parties prenantes vérifient la progression du projet et fournissent un retour d'information

Un évènement au cours duquel les parties prenantes vérifient la progression du projet et fournissent un retour d'information La définition de ce qui est Terminé (DoD): Un ensemble de paramètres auxquels un incrément de produit doit répondre pour être considéré comme prêt à être publié. Ce processus de documentation aide les équipes à rester concentrées tout en gardant les objectifs, les processus et la progression visibles pour toutes les parties prenantes

2. Être un Scrum Master: Les Scrum Masters sont des experts du cadre Scrum et aident l'équipe agile à comprendre ses principes et ses pratiques. Ils assurent une communication ouverte entre le propriétaire du produit, les membres de l'équipe et les parties prenantes, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page.

En organisant des activités régulières telles que la planification du sprint, les réunions quotidiennes et les revues de sprint, ils éliminent les goulets d'étranglement et aident les membres de l'équipe à avoir un aperçu de ce que tout le monde fait

3. Rendre la progression visible: Vous pouvez utiliser des diagrammes de burnup et de burndown pour tenir les membres de votre équipe et les clients au courant de la progression vers les objectifs du sprint.

Les diagrammes d'épuisement des ressources vous aident à suivre l'évolution du travail achevé au fil du temps, en mettant en évidence les progrès réalisés et l'étendue totale du projet.

Les diagrammes d'épuisement décrivent l'effort de travail restant qui diminue vers zéro, visualisant ainsi la quantité de travail restant pour achever le projet

4. Rapprocher les parties prenantes: En établissant des canaux de communication clairs, vous pouvez aider les équipes et les parties prenantes à mieux collaborer, à recevoir un retour d'information et à mettre en œuvre des changements sur la base de ce retour d'information

Des processus transparents permettent aux équipes d'établir une confiance interpersonnelle, car chacun comprend sur quoi les autres travaillent. Cette collaboration est la clé de la réalisation de vos objectifs partagés !

L'inspection dans Scrum

L'inspection dans Scrum fait référence à l'évaluation constante du produit, des processus et des pratiques. Les clients et même les membres de l'équipe interne peuvent participer à l'inspection et suggérer des idées pour améliorer le produit.

L'inspection a lieu pendant :

Planification du sprint : Au début d'un sprint, l'équipe Scrum décide des éléments du carnet de commandes du produit sur lesquels travailler

Au début d'un sprint, l'équipe Scrum décide des éléments du carnet de commandes du produit sur lesquels travailler Sprint quotidien: Les développeurs Scrum se réunissent chaque jour du sprint pour évaluer la progression vers l'objectif du sprint et adapter le carnet de commandes en conséquence

Les développeurs Scrum se réunissent chaque jour du sprint pour évaluer la progression vers l'objectif du sprint et adapter le carnet de commandes en conséquence Revue de sprint: L'équipe Scrum présente son travail aux parties prenantes et leur demande leur avis

L'équipe Scrum présente son travail aux parties prenantes et leur demande leur avis Rétrospective du sprint: Après chaque sprint, l'équipe organise une réunion pour faire un brainstorming sur le sprint passé, analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et forfaiter des stratégies d'amélioration

Ce pilier apporte une amélioration incrémentale dans le développement de produits Scrum. Il ne s'agit pas d'attendre la fin pour obtenir un retour d'information, mais de demander un retour d'information après chaque sprint et de modifier les fonctionnalités du produit pour s'assurer que les résultats finaux correspondent à la vision du client.

L'adaptation dans Scrum

L'inspection travaille de concert avec le troisième pilier de Scrum, connu sous le nom d'adaptation. Une fois qu'un sprint est achevé et que vous avez achevé l'inspection, il est temps de modifier vos processus et de faire place à l'amélioration.

L'adaptation permet aux membres de l'équipe de partager librement leurs apprentissages et leurs idées et de faciliter la résolution des problèmes. Grâce à des sessions de brainstorming, vous pouvez identifier des opportunités d'innovation et adapter vos approches pour obtenir de meilleurs résultats la prochaine fois.

Les équipes de développement Scrum peuvent mettre en œuvre l'adaptation de la manière suivante :

Ajustement du backlog de sprint : Sur la base des idées tirées de l'inspection, les équipes peuvent adapter les changements apportés aux éléments du backlog de sprint

Sur la base des idées tirées de l'inspection, les équipes peuvent adapter les changements apportés aux éléments du backlog de sprint Adapter les résumés rapides quotidiens: Les équipes peuvent modifier leur forfait de travail quotidien lors des résumés rapides quotidiens et intégrer de nouvelles stratégies

Les équipes peuvent modifier leur forfait de travail quotidien lors des résumés rapides quotidiens et intégrer de nouvelles stratégies Revue du feedback du sprint: Les équipes Scrum peuvent analyser le feedback qu'elles ont reçu lors de la revue du sprint précédent et l'utiliser comme un guide pour adapter leur approche pour le prochain sprint

Ce pilier de Scrum rend votre équipe agile, améliore la qualité du travail, aide à identifier les problèmes, ajuste vos flux de travail pour plus d'efficacité et maintient des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.

Application pratique des trois piliers de Scrum

Voyons comment vous pouvez appliquer les trois piliers de Scrum dans la vie réelle du développement de logiciels.

Les histoires d'utilisateurs et leur rôle dans Scrum

Une histoire d'utilisateur est une terme de Scrum agile qui désigne la plus petite unité de travail dans le cadre agile, exprimée par " persona + need + purpose ". Il s'agit de la description générale et non technique d'une fonctionnalité logicielle affichée du point de vue de l'utilisateur.

Le propriétaire du produit (un membre de l'équipe Scrum) crée des histoires d'utilisateurs sur la base des exigences qu'il reçoit du client ou de la partie prenante.

Lors de la rédaction d'une histoire d'utilisateur, vous n'avez pas à vous préoccuper des détails. Il suffit d'écrire quelques phrases sur la manière dont une fonctionnalité particulière du produit apportera de la valeur au client.

Le format d'une histoire d'utilisateur suit généralement une structure de phrase simple et concise qui décrit la fonction souhaitée du point de vue de l'utilisateur :

en tant qu'[utilisateur], je veux [agir] pour [bénéficier]

exemple : En tant qu'utilisateur fréquent du site Web de , je veux que soit mis en œuvre

l'application mobile ClickUp_

, je veux pouvoir me connecter avec SSO (authentification unique) pour accéder à mon compte rapidement et en toute sécurité, sans avoir à me souvenir et à saisir mon mot de passe à chaque fois.

De bonnes histoires d'utilisateur offrent de nombreux avantages aux équipes Scrum :

Elles renforcent le premier pilier de Scrum, à savoir la transparence

Vous aident à estimer l'effort et les échéanciers du projet de manière plus précise

Permettent d'être plus efficacesle forfait du sprint* Maintien de l'attention sur les besoins immédiats de l'utilisateur

Promouvoir la collaboration entre les membres de l'équipe

Encourager la pensée critique et les solutions innovantes pour atteindre l'objectif

Utiliser la tarification basée sur la valeur dans le développement de logiciels Scrum

Le cadre Scrum vise à fournir une valeur maximale en un minimum de temps. Mais comment cela peut-il se faire dans le cadre d'un processus de développement complexe ? C'est grâce à l'établissement de priorités basées sur la valeur.

L'idée derrière ce concept est de déterminer la commande des tâches et de décider ce sur quoi il faut travailler tout de suite et ce qu'il faudra faire plus tard. Après avoir créé des histoires d'utilisateurs, le propriétaire du produit s'entretient avec le client ou la partie prenante pour comprendre quelles exigences de l'entreprise apportent le plus de valeur.

Sur la base de cette discussion, le propriétaire du produit réorganise les histoires d'utilisateurs dans le "Backlog de produit priorisé", en gardant les éléments d'action de grande valeur en haut. Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour hiérarchiser efficacement les éléments :

Méthode MoSCoW: Se concentre sur quatre types de fonctionnalités - must have (essentiel pour la version actuelle), should have (nécessaire pour la version future), could have (agréable à avoir pour la version future), et would have (peut être ou ne pas être nécessaire pour la version future) Modèle Kano: priorise les actions en fonction des besoins de base, des besoins de performance et des besoins d'excitation du client **Cette méthode de hiérarchisation classe les tâches en fonction de leur valeur relative et de leur urgence. Elle divise le coût relatif du retard par la durée relative de la tâche pour obtenir le score WSJF d'une tâche. Les tâches ayant un score WSJF plus élevé sont prioritaires en raison de leur coût relatif de retard plus élevé et de leur durée relative de travail plus courte

La priorisation basée sur la valeur est utile à la fois pour l'équipe de développement et pour le client, car elle :

Rend les projets adaptables

Garantit une allocation intelligente des ressources

Maximise le retour sur investissement (ROI) des ressources allouées

Fournit une valeur à une étape précoce

Améliore l'expérience du client en donnant la priorité à ce qui a le plus de valeur pour lui

Se concentre sur la fourniture de valeur en continu

Mise en œuvre d'outils agiles pour améliorer les pratiques Scrum

Pour tirer le meilleur parti de votre cadre Scrum, vous avez besoin d'un outil agile puissant qui rassemble toutes les parties prenantes sous un même toit.

Et qu'est-ce qui peut être une meilleure option que la mise en place d'un outil agile ? ClickUp ? Ce logiciel agile tout-en-un permet de gagner du temps, d'accélérer les cycles de sprint, d'aider les membres de l'équipe à mieux collaborer et de s'assurer que vous atteignez vos KPI et que vos clients sont satisfaits.

Voici comment donner du pouvoir à votre équipe Teams à l'aide de Sprints dans ClickUp :

Streamline sprint management: Maintenez la maintenance de la transparence sur ce qu'il faut faire et quand. Définissez des échéanciers de sprint, attribuez des points, marquez des priorités et synchronisez votre processus de développement de produit avec des outils tels que GitHub, GitLab et Bitbucket

Créez des points sprint personnalisables dans ClickUp, gardez-en la trace et gérez efficacement la charge de travail de votre équipe Scrum

Développement accéléré avec l'automatisation des sprints: Ne perdez pas de temps avec des tâches manuelles. Créez de nouveaux sprints, marquez les sprints comme 'Terminé' ou 'En cours', et déplacez les tâches inachevées vers le prochain sprint, le tout à l'aide deClickUp Automatisation

Automatiser les sprints avec ClickUp et gagner du temps

Obtenez des informations en temps réel avec des rapports visuels: Vérifiez la vitesse à laquelle votre équipe travaille sur les histoires d'utilisateurs et restez au courant de la progression du projet avec les diagrammes de burndown et de burnup. Vérifiez le statut actuel des tâches et identifiez les goulots d'étranglement à l'aide de Cumulative Flow, et mesurez l'achèvement moyen du travail par sprint à l'aide de Velocity

Visualisez les rapports de sprint dans ClickUp avec les diagrammes de flux Burnup, Burndown, Velocity et Cumulative et restez aligné avec vos objectifs de sprint

Vous pouvez tirer parti des fonctionnalités suivantes de ClickUp Modèles Scrum pour rationaliser la documentation et maintenir la transparence.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-89.png Créez des backlogs détaillés et permettez à toutes les parties prenantes de les suivre avec le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349780&\_ga=2.134433009.1025012124.1675809293-582884360.1670608646&\_gl=1\*1kbu3kx\*\_gcl\_au\*NzAxOTYyNzk0LjE3MDU1NTM5Mjk.

Télécharger le modèle /$$$cta/

Ces modèles personnalisables vous facilitent un peu la vie en tant que manager d'un produit et permettent aux membres de l'équipe de mieux gérer leur flux de travail.

Surmonter les obstacles avec les trois piliers de Scrum

Lors de la gestion de projets de développement complexes, vous pouvez rencontrer des problèmes pour mettre en œuvre le retour d'information, maintenir la transparence et la flexibilité, rester efficace ou maintenir la qualité. Les trois piliers de Scrum peuvent vous aider à surmonter ces difficultés. Voyons comment :

Intégrer les piliers de Scrum à d'autres méthodologies

Scrum est puissant, mais si vous pouviez le rendre encore meilleur ?

Vous pouvez combiner le cadre de Scrum avec la gestion de projet agile des méthodologies telles que Kanban et Extreme Programming (XP). Cette approche vous offre le meilleur des deux mondes, rend votre équipe plus efficace et rationalise la façon dont vous gérez votre charge de travail.

Par exemple, pour rendre les processus plus flexibles, voici ce qu'il faut faire Scrumban (une combinaison de Scrum et Kanban) permet d'unifier le flux de travail visuel de Kanban avec les sprints encadrés de Scrum :

Il améliore la visibilité et la transparence de votre travail

Il améliore la collaboration entre toutes les équipes

Il vous aide à surmonter les défis plus rapidement

Techniques de collaboration qui renforcent l'efficacité des piliers de Scrum

Vous pouvez renforcer l'efficacité des piliers de Scrum en utilisant des techniques de collaboration qui favorisent la transparence, la réactivité et l'adaptation. Voici quelques-unes de ces techniques :

Les réunions quotidiennes de résumé rapide qui permettent de synchroniser le travail et d'en discuter

Les réunions de planification du sprint qui comprennent toutes les équipes Scrum pour un meilleur alignement

Les réunions de rétrospective de sprint qui impliquent le propriétaire du produit et l'équipe de développement pour examiner, clarifier et prioriser les éléments du carnet de commandes du produit

La programmation en binôme qui permet à deux développeurs de travailler ensemble, en échangeant continuellement leurs points de vue, en examinant le travail de l'autre et en fournissant un retour d'information instantané

Contributions des parties prenantes à la maintenance des trois piliers de Scrum

Les parties prenantes sont impliquées dans le processus de développement du début à la fin. Elles maintiennent les trois piliers de Scrum de la manière suivante :

En communiquant leurs souhaits et leurs exigences à l'équipe (Transparence)

En gardant un œil sur la progression du projet et en recherchant les points à améliorer (Inspection)

En fournissant un fournisseur prestataire après chaque sprint et en demandant à l'équipe Scrum d'apporter des changements en conséquence (Adaptation)

Ces parties prenantes peuvent être toute personne ayant un intérêt direct dans le résultat de l'équipe de développement - équipes internes, clients, utilisateurs ou sponsors.

Les trois piliers de Scrum créent ensemble un environnement propice à la réalisation des projets. Voici comment :

Transparence: Une communication effacée et des informations partagées permettent d'améliorer le compte rendu, la collaboration et la gestion des risques

Une communication effacée et des informations partagées permettent d'améliorer le compte rendu, la collaboration et la gestion des risques **Inspection : des contrôles réguliers permettent de détecter rapidement les problèmes, d'assurer une amélioration continue et de garantir la qualité

Adaptation: L'acceptation du changement permet une plus grande flexibilité, une meilleure satisfaction du client et une mise sur le marché plus rapide.

Défis et solutions potentiels pour une mise en œuvre efficace des principes de Scrum

Il se peut que vous soyez confronté à certains défis lors de la mise en œuvre des principes de Scrum Scrum agile méthodologie. Rendons les choses plus claires en présentant quelques problèmes courants et les moyens de les résoudre :

Problème: Résistance au changement

**Mon travail consiste à communiquer sur les avantages de Scrum et sur la façon dont il permet aux équipes de s'épanouir. Vous pouvez commencer par un projet d'essai utilisant le cadre de Scrum pour que les membres de l'équipe se familiarisent avec celui-ci et leur fournir les ressources nécessaires pour mieux comprendre la méthodologie

Problème: Le glissement de périmètre et les priorités changeantes

Solution: Vous devez hiérarchiser efficacement les histoires d'utilisateurs et vous en tenir aux objectifs de sprint définis. Essayez de garder les parties prenantes dans la boucle pour obtenir un retour d'information régulier, gérer les attentes et ajuster les priorités si nécessaire

Problème: Manque d'amélioration continue

Solution: Utiliser des rétrospectives régulières pour identifier et traiter les problèmes et mettre en œuvre les commentaires des clients pour améliorer votre approche. Créez une culture d'entreprise où les équipes se sentent encouragées à faire mieux que ce qu'elles ont fait hier

Utiliser le bon outil de gestion Scrum/Agile

Les projets complexes nécessitent un outil de gestion de projet agile pour maintenir la transparence, permettre l'inspection et l'adaptabilité.

En tant que chef de projet, vous devez choisir le bon outil pour gérer l'ensemble du processus de développement, de la création de récits d'utilisateurs et de backlogs à la planification et à l'exécution des sprints. Logiciel de gestion de projet agile de ClickUp peut être une excellente solution dans ce cas.

Unifier les équipes internes, les parties prenantes externes et les outils nécessaires sous une même plateforme, pour une collaboration transparente grâce à ClickUp

Voyons comment vous pouvez rationaliser les projets de développement de logiciels avec ClickUp :

Promouvoir la collaboration: Permettre aux membres de l'équipe Scrum et aux parties prenantes de collaborer de manière transparente grâce à ClickUpDocuments ClickUp. Utilisez-le comme un référentiel centralisé pour le partage d'idées de produits, de prototypes, de spécifications de produits, etc

Collaborez avec les parties prenantes en temps réel avec ClickUp Docs

Créer des flux de travail agiles: Concevez un flux de travail flexible adapté aux besoins uniques de votre équipe Scrum. De l'idéation à la sortie du produit, vous pouvez gérer l'ensemble du cycle de vie du produit au sein d'une même plateforme

Gérer efficacement le cycle de vie des produits avec le flux de travail agile de ClickUp

Gagnez du temps avec l'IA: Générez des feuilles de route produit, des forfaits de test et de la documentation technique avec l'IAClickUp Brain et accélérez le processus de développement

Automatisez les processus de planification et de documentation avec ClickUp Brain's AI Writer for Work™

Visualisez votre travail : Hiérarchisez les commandes en attente et identifiez les goulots d'étranglement avec Vue Tableau de ClickUp. Vérifiez les points de sprint et la capacité de travail de votre équipe avec la vue Box. Faites un brainstorming et collaborez à l'aide de tableaux blancs. Structurez les sprints et gérez les jalons avec les diagrammes de Gantt

Affichez une meilleure visibilité de vos projets grâce aux vues personnalisées de ClickUp

ClickUp conserve les équipes agiles se sont concentrées sur le développement de base tout en respectant les trois piliers de Scrum.

Utiliser les piliers de Scrum pour améliorer la gestion de projet

La compréhension et l'utilisation des trois piliers de Scrum - transparence, inspection et adaptation - font une différence visible dans le développement de produits. Il ne s'agit pas seulement de concepts théoriques, mais d'outils pratiques qui permettent à vos projets de rester sur la bonne voie.

Outre la gestion de flux de travail complexes, les piliers de Scrum créent un environnement où l'innovation est prioritaire, où les équipes travaillent à l'amélioration continue et où la collaboration devient une seconde nature.

Ensemble, ces piliers font de Scrum plus qu'un simple cadre de gestion de projet - ils en font une force motrice pour cultiver la créativité et le travail d'équipe dans vos projets.

Vous verrez encore plus d'avantages en les associant aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp !

FAQ communes

1. Quels sont les trois piliers de Scrum ?

Les trois piliers de Scrum sont la transparence, l'inspection et l'adaptation.

2. Qu'est-ce que la théorie des trois piliers ?

La théorie des trois piliers de Scrum fait référence aux piliers de l'empirisme : la transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence garantit une communication claire, l'inspection assure une surveillance et une évaluation constantes des processus et des produits, et l'adaptation assure un développement continu du produit, des processus et des pratiques.

3. Quels sont les trois piliers de la durabilité ?

Les trois piliers de la durabilité sont la durabilité sociale, économique et environnementale.