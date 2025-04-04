Les meilleurs modèles de registres d'appels pour une meilleure organisation

Vous voulez fermer des pistes et résoudre des requêtes de clients en quelques minutes seulement ? Si cela peut sembler ambitieux, cela commence par la simple tâche de maîtriser les appels téléphoniques.

Des études montrent que 86% des clients appellent une entreprise plusieurs fois pour obtenir la résolution de leurs problèmes, et 72% déclarent que cela a un impact négatif sur leur expérience.

C'est pourquoi il est essentiel de tenir un registre détaillé des appels des clients. En consignant les détails clés de chaque appel, vous vous assurez que tous vos appels téléphoniques sont opportuns, efficaces et axés sur les objectifs.

Toutefois, l'enregistrement et la gestion précis de ces journaux peuvent s'avérer difficiles dans une mer d'appels entrants et sortants.

Dans le blog d'aujourd'hui, nous partagerons les meilleurs modèles de journaux de feuilles Google Docs et Excel pour améliorer votre enregistrement des appels. 📞

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal d'appels Excel ?

Un bon modèle de journal d'appels fait bien plus qu'enregistrer les détails de vos appels - il vous permet, à vous et à votre équipe, de prendre des décisions éclairées qui stimulent les ventes, le chiffre d'affaires et la croissance.

Voici cinq attributs clés que vous devriez rechercher dans un modèle de journal des appels Excel : 🔍

Facilité d'utilisation: Choisissez un modèle facile à utiliser et à parcourir. Par exemple, il doit vous permettre d'entrer des données sans effort et de pré-remplir les champs communs ou répétitifs

Choisissez un modèle facile à utiliser et à parcourir. Par exemple, il doit vous permettre d'entrer des données sans effort et de pré-remplir les champs communs ou répétitifs Structure effacée: Choisissez un modèle dont la structure est claire et simple. Un formulaire d'enregistrement avec des lignes et des colonnes distinctes garantit que l'enregistrement des appels est bien organisé et facile à parcourir

Choisissez un modèle dont la structure est claire et simple. Un formulaire d'enregistrement avec des lignes et des colonnes distinctes garantit que l'enregistrement des appels est bien organisé et facile à parcourir Exhaustivité: Privilégiez les éléments suivantsmodèles de journaux d'appels qui sont à la fois complets et concis. Ils doivent vous permettre de capturer les détails essentiels du journal d'appels tels que le nom du client, le nombre de contacts et la durée de l'appel de manière compacte

Privilégiez les éléments suivantsmodèles de journaux d'appels qui sont à la fois complets et concis. Ils doivent vous permettre de capturer les détails essentiels du journal d'appels tels que le nom du client, le nombre de contacts et la durée de l'appel de manière compacte Personnalisation: Recherchez des modèles de journal d'appels qui offrent suffisamment de fonctionnalités de personnalisation. Par exemple, vous devriez avoir la possibilité de modifier les champs, les couleurs, les caractères, etc. Une fonction importante à rechercher est la mise en forme conditionnelle

Recherchez des modèles de journal d'appels qui offrent suffisamment de fonctionnalités de personnalisation. Par exemple, vous devriez avoir la possibilité de modifier les champs, les couleurs, les caractères, etc. Une fonction importante à rechercher est la mise en forme conditionnelle Fonctionnalités automatisées: Achetez un modèle de journal des appels clients qui vous permet d'utiliser des formules pour calculer des chiffres essentiels tels que les volumes d'appels, la durée moyenne des appels et les taux d'achèvement

Modèles Excel gratuits de registre d'appels

Maintenant que vous savez ce qui fait un excellent modèle de journal d'appels d'entreprise, voici quelques-uns des meilleurs modèles de journal d'appels gratuits à accéder et à utiliser sur Microsoft Excel :

1. Modèle de journal d'appels par Template.net

Micro /href/ https://create.microsoft.com/en-us/template/telephone-conversation-tracker-(pour-les-appels-entrant-et-sortant)-1e8c5810-7541-4dbd-a18a-529fbd60c08 il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'argent dans les caisses de l'État il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une société de conseil

Le Telephone Conversation Tracker de Microsoft est un outil d'enregistrement des appels avec des lignes et des colonnes dédiées aux noms des clients, à l'heure de début de l'appel, à l'heure de fin de l'appel, à la date, etc.

Ce modèle très polyvalent peut également être utilisé comme journal des appels des médias. Si votre entreprise est en contact avec des journalistes ou d'autres représentants des médias, utilisez cette ressource pour gérer les interactions et organiser les enregistrements.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Utilisez des animations, des transitions et des vidéos pour une meilleure compréhension des données

Personnalisez les éléments tels que le texte, les images, les couleurs, etc

Partagez le modèle entre les équipes pour favoriser la collaboration

Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin d'un modèle de journal des appels de service ou d'un outil de suivi des appels pour les interactions avec les clients et les médias.

le site web de l'association a été créé en 2006 et est disponible en ligne Aide au centre d'appel Le Modèle de tableau de bord de centre de contacts par Call Centre Helper est un modèle de formulaire de journal d'appels fonctionnel. Outre le stockage des données du journal des appels, il assure le suivi d'indicateurs clés de performance importants tels que les volumes de contacts, les volumes de plaintes, les volumes de ventes, le taux d'abandon, etc.

De cette façon, vous pouvez renforcer vos activités de démarchage à froid et de marketing direct initiatives en matière de service à la clientèle . Le plus beau ? Ce modèle met les données en forme de façon attrayante, en utilisant efficacement des barres, des diagrammes et des graphiques.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Modifiez le modèle de journal pour ajouter ou supprimer des indicateurs de performance clés spécifiques

Utiliser les outils de visualisation de données intégrés pour analyser les ICP

Reconnaître les tendances historiques pour prendre des décisions éclairées

Idéal pour: Les centres de contacts qui ont besoin d'un modèle de journal d'appels téléphoniques ou d'appels de clients pour suivre les indicateurs de performance.

Limites de l'utilisation d'un modèle de journal d'appels Excel

Bien que ces modèles de journal des appels Microsoft Excel et Google Sheets soient efficaces, ils ne sont idéaux que pour ceux qui recherchent un modèle de journal des appels basique et quotidien. Voici pourquoi :

Pas d'accès en temps réel : Étant donné que ces modèles de journal sont basés sur Excel, les possibilités de collaboration sont limitées, ce qui rend difficile leur partage avec d'autres équipes de votre organisation

Étant donné que ces modèles de journal sont basés sur Excel, les possibilités de collaboration sont limitées, ce qui rend difficile leur partage avec d'autres équipes de votre organisation Fonctionnalités d'automatisation limitées: La plupart des feuilles de journal n'offrent qu'une assistance de base en matière d'automatisation. Ainsi, si vous avez besoin d'automatiser des calculs complexes, vous risquez de ne pas pouvoir le faire

La plupart des feuilles de journal n'offrent qu'une assistance de base en matière d'automatisation. Ainsi, si vous avez besoin d'automatiser des calculs complexes, vous risquez de ne pas pouvoir le faire L'absence d'analyse: Contrairement à un formulaire de journal sophistiqué, la plupart des modèles de journal n'offrent pas d'outils d'analyse de données ou de rapports. Ils sont spécifiquement conçus pour stocker des données

7 Modèles Excel alternatifs de journal d'appels

Vous savez probablement déjà que ClickUp est un excellent outil de gestion de projet (l'histoire de ses merveilles n'est pas un secret !). Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout !

En plus de faciliter la gestion de projet, ClickUp héberge également un intervalle de modèles de journaux d'appels téléphoniques que vous pouvez utiliser pour simplifier l'enregistrement des appels.

Voici comment ClickUp aide les organisations à améliorer leur service à la clientèle 🎖️

L'adoption de ClickUp a non seulement amélioré nos processus, mais a également contribué à la forme du département de la réussite des clients, ce qui nous a permis de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

Angella Vecchione, Percheek

Contrairement à ceux listés ci-dessus, ceux-ci sont efficaces, polyvalents et faciles à utiliser.

Examinons certains d'entre eux en détail :

1. Modèle ClickUp pour les équipes commerciales

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Sales-Calls-Template.jpg Modèle d'appels commerciaux ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-134210135&department=sales-crm&_gl=1*xmxye4*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

La création d'un pipeline d'appels commerciaux à forte conversion demande du temps, des efforts et des essais et erreurs. Malgré cela, les résultats peuvent être ou ne pas être à la hauteur des attentes. Heureusement, le Modèle d'appels commerciaux ClickUp élimine la part d'incertitude du processus.

Il contient tous les scripts de vos appels commerciaux et permet à vos membres de l'équipe commerciale d'y accéder rapidement afin de choisir le bon script au bon moment et de s'assurer qu'aucune opportunité de vente n'est manquée.

Ce modèle de journal vous permet de suivre les interactions avec les clients, d'organiser les données commerciales, d'attribuer des tâches et d'assurer le suivi des abonnés.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Suivez chaque piste avec des statuts personnalisés tels que "Appel commercial" et "Fermé Gagné"

Renforcez les relations avec vos clients et augmentez vos chances de conclure des affaires

Passez en toute transparence d'un résumé à l'autre, d'une équipe commerciale à l'autre et d'un écran à l'autre

Améliorez votre efficacité grâce au suivi du temps, aux étiquettes et aux outils d'e-mail

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'un modèle de journal d'appels commerciaux pour gérer les journaux d'appels, le suivi des prospects, les interactions avec les clients et les abonnements.

2. ClickUp Modèle d'équipe commerciale

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-pipeline-t.png équipe commerciale-t https://app.clickup.com/signup ?template=t-54070788&department=sales-crm&_gl=1*vyi6dk*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de pipeline de vente ClickUp est un modèle de journal d'appels commerciaux visuellement dynamique qui est un must pour les professionnels de la vente dans toutes les organisations. Ce modèle de journal des appels est super polyvalent. Il vous permet de visualiser votre entonnoir de vente, de gérer les données des clients et de hiérarchiser les prospects.

Utilisez ce modèle de journal pour la collaboration interdépartementale, le développement de produits rationalisés et des prévisions commerciales précises. Comme si cela ne suffisait pas, le modèle est facile à utiliser et très adaptable.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Visualisez chaque étape grâce à 30 statuts uniques, de "Qualifié" à "Renouvellement"

Gardez vos données à jour grâce à des champs tels que le dernier contact

Rationalisez les vues avec les vues Liste, Procédures opératoires normalisées et Box pour un accès facile

Automatisation des flux de travail grâce au suivi du temps et aux alertes

Idéal pour: Les professionnels de la vente qui ont besoin d'un modèle de journal d'appels téléphoniques visuel pour les étapes de prospects, la gestion des données et les prévisions.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Customer-Contact-Form-Template.png Modèle de formulaire de contact client ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182377072&department=support&_gl=1*1j7gx81*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de formulaire de contact client ClickUp n'est pas un modèle ordinaire de registre des appels des clients - c'est la ressource ultime dont vous avez besoin pour être efficace. Centralisez les précieux commentaires de vos clients et utilisez-les de diverses manières, par exemple pour innover un nouveau produit ou améliorer un produit existant.

Le modèle de journal d'appels présente un design simpliste et visuellement attrayant. Il enregistre différentes informations sur les clients, comme le nom, les coordonnées, le problème et le message. Utilisez le modèle pour assigner un problème spécifique à un membre de l'équipe concernée et le résoudre.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Organisez les demandes avec des statuts clairs pour une meilleure priorisation

Trouvez rapidement des informations grâce aux affichages simplifiés Contact et Résumé

Restez réactif grâce aux dépendances et au suivi alimenté par l'IA

Idéal pour: Les équipes qui veulent un modèle de journal d'appel client qui centralise les commentaires des clients et les affectations de requêtes.

4. Modèle ClickUp d'escalade pour le service client

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-399.png Modèle d'escalade du service à la clientèle de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-127248368&department=support&_gl=1*1id8znf*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Façade les défis du service à la clientèle de l'entreprise ? Obtenez le Modèle d'escalade du service client ClickUp ! Ce document d'enregistrement des appels au service clientèle simplifie la résolution des requêtes des clients.

À l'aide de ce modèle de journal des appels, créez des tâches pour les appels hors service et assignez-les aux membres de l'équipe pour une résolution invite, instructions. Il vous aide, vous et votre équipe, à rester en phase en centralisant les requêtes des clients et en gardant une trace de leur statut de résolution.

Ce modèle de journal des appels est facile à utiliser et à parcourir. Il présente les informations relatives aux services liés à la clientèle de manière à la fois complète et concise.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Gérer les escalades avec des statuts tels que "En attente du client"

Capturez les informations critiques telles que les e-mails des clients, les détails de livraison et les niveaux

Rationaliser l'assistance en affichant des vues telles que le Tableau d'Assistance et la Liste des Tickets

Automatisation et suivi pour des résolutions rapides et efficaces

Idéal pour: Les équipes d'assistance qui ont besoin d'un modèle de journal des appels de service pour gérer efficacement les escalades.

5. Modèle de gestion du service client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/customer-service-management-crm-template.png ClickUp modèle de gestion du service client crm https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451746&department=support&_gl=1*ws3laa*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Gestion des relations avec les clients (CRM) est délicate - et nous le comprenons. Mais si vous voulez offrir une expérience satisfaisante à vos clients potentiels et existants, un CRM sans tracas est crucial. C'est là que le Modèle de gestion du service client ClickUp vient à la rescousse.

Ce modèle de journal des appels fonctionne comme un document principal. Il permet de recueillir les commentaires des clients, de résoudre les problèmes, de suivre les évaluations de satisfaction et d'assurer un suivi avec les autres membres de l'équipe, le tout en un seul endroit.

À long terme, il s'avère inestimable pour rationaliser votre approche globale de la gestion de la relation client.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Gérez les tickets de manière visuelle grâce aux vues Liste, Tableau et Formulaire

Accélérez les temps de réponse grâce à des formulaires personnalisables à portée de main

Normaliser les processus avec une documentation claire dans la vue Document

Suivez chaque demande pour rationaliser les efforts d'assistance

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'un modèle de journal d'appels de service client complet pour une gestion de la relation client rationalisée.

6. Modèle de découverte du client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Agency-Client-Discovery-Doc.png Document de découverte de l'agence/du client https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6127764&department=professional-services&_gl=1*1mhur6h*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Même les professionnels chevronnés échouent parfois à transformer les équipes commerciales en clients par manque de compréhension. Les Modèle de découverte du client ClickUp permet d'éviter cela.

Ce modèle de registre des appels des clients vous permet de tenir un registre complet des communications avec les clients, afin qu'aucun détail ne soit oublié. Considérez-le comme une formulaire d'accueil du client -mais plus avancé.

Le modèle vous permet également de créer un profil client complet, que vous pouvez partager avec vos partenaires commerciaux afin d'interagir de manière plus fluide avec le client. Votre équipe commerciale sera ainsi plus efficace et personnalisée.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Organisez les étapes du projet avec des statuts flexibles

Affichez des vues Gantt ou Calendrier en fonction de votre flux de travail

Collaborez en temps réel avec le partage d'écran et les modifications en cours

Idéal pour: Les équipes commerciales qui ont besoin d'un modèle de journal d'appels de service pour établir des profils de clients détaillés et améliorer les relations.

7. Modèle de journal de conversation ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Conversation-Log-Template.jpg Modèle de journal de discussion ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6109124&department=other&_gl=1*3nvety*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous souhaitez contrôler tous les appels entrants et sortants de votre organisation ? Le Modèle de journal de discussion ClickUp est la solution idéale.

À l'aide de ce modèle de journal des conversations, enregistrez chaque appel commercial ou interaction avec un client que vous ou l'un des membres de votre équipe avez effectué. Documentez d'autres éléments vitaux de l'appel, tels que sa durée, les actions de suivi, les notes spécifiques, etc.

Facile à utiliser, c'est un modèle hautement personnalisable et adapté aux débutants qui constitue un incontournable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez les points clés à l'aide de champs intuitifs

Organisez vos abonnements dans les vues Liste, Gantt et Calendrier

Collaborez instantanément grâce aux commentaires en direct et à l'assistance de plusieurs assignés

Suivez la progression en douceur grâce à des marqueurs de statut clairs

Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin d'un modèle de journal d'appels quotidien pour documenter les discussions avec les équipes commerciales et les clients.

Gérez vos appels avec les modèles de journaux d'appels de ClickUp!

Les journaux d'appels sont un point de données essentiel, en particulier pour les équipes commerciales et les services clients. En améliorant les interactions avec les clients, ils permettent de rationaliser les efforts en matière de CRM et d'équipes commerciales.

Cependant, la maintenance d'un enregistrement précis de chaque appel est taxante. Dans ce contexte, un modèle de journal fournit des informations détaillées sur les appels téléphoniques - du début à la fin.

La prochaine fois que vous aurez du mal à garder une trace de vos appels téléphoniques, choisissez un modèle de journal d'appels téléphoniques dans la suite de modèles de ClickUp et ajoutez la puissance de l'efficacité à votre processus de gestion du journal d'appels.

Pour plus de détails, consultez ClickUp ou inscrivez-vous ici pour un essai gratuit !