Voyager intelligemment : modèles Excel gratuits d'itinéraires pour votre prochain voyage

Le forfait Business, qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires ou d'agrément, peut être à la fois excitant et accablant. Entre la coordination des transports, de l'hébergement, des activités et des budgets, il est facile de s'enliser.

Études examinant plus de 22 000 révèlent un lien significatif entre l'allongement de la durée des trajets et une baisse de l'humeur, souvent due à l'augmentation du stress, de la fatigue et du sentiment de tristesse lors des trajets prolongés. 😟

C'est là que les modèles Excel d'itinéraires organisés peuvent s'avérer utiles. Avec le bon modèle, vous pouvez rationaliser le processus de planification, en veillant à ce que chaque détail soit pris en compte afin que vous puissiez vous concentrer sur le plaisir de votre voyage plutôt que de jongler avec la logistique. 📝📅

Le plus beau ? Vous pouvez télécharger le carnet de voyage modèles d'itinéraires gratuits !

Dans ce guide, nous allons explorer les meilleurs modèles Excel gratuits, chacun conçu pour rendre la planification des voyages transparente et sans stress.

Bon voyage ? Pas encore ; commençons par forfaiter notre itinéraire de vacances !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'itinéraire?

Un bon modèle d'itinéraire offre un bon équilibre entre l'organisation, la flexibilité et la facilité d'utilisation. Il doit servir de guide pratique et fiable tout au long de la planification de votre voyage.

Voici quelques fonctionnalités essentielles à rechercher lors du choix d'un modèle d'itinéraire Excel :

Structure effacée: Choisissez un modèle dont l'organisation est intuitive et qui vous permet de repérer rapidement les dates, les heures et les emplacements sans avoir à les deviner. Une disposition bien structurée vous permet d'afficher les forfaits de la journée d'un seul coup d'œil, ce qui réduit le stress pendant le voyage et facilite le suivi de votre emploi du temps

Options de personnalisation: Trouvez un modèle qui vous permet de personnaliser les sections en fonction de l'objectif de votre voyage, qu'il s'agisse d'un voyage d'entreprise ou d'un voyage d'agrément. Un bon modèle d'itinéraire devrait également offrir des fonctionnalités avancées telles queLes planificateurs de voyage alimentés par l'IA pour simplifier la préparation du voyage en recommandant des horaires et en s'adaptant automatiquement aux fuseaux horaires. Cette personnalisation améliore la commodité et la pertinence, de sorte que vous êtes préparé pour chaque partie de votre voyage

Des sections complètes: Recherchez un modèle d'itinéraire gratuit dans Excel qui comprend des sections pour le transport, l'hébergement, les activités et tout autre détail important du voyage. Ils devraient également servir de modèles pour l'organisation d'évènements en fournissant un espace pour les horaires, les invités et même les sessions en petits groupes

Format accessible: Choisissez un modèle qui fonctionne de manière transparente sur tous les appareils, ce qui vous permet de le mettre à jour et de le partager où que vous soyez. Un itinéraire dans un format accessible (comme Excel ou une plateforme Web) permet de garder vos forfaits adaptables, de sorte que vous êtes prêt même si les horaires changent de façon inattendue

Suivi du budget : Sélectionnez des modèles d'itinéraires Excel qui comprennent une section budgétaire pour chaque élément du voyage, de l'hébergement aux repas, ce qui vous permet de suivre vos dépenses et de les ajuster si nécessaire. Cette fonctionnalité vous aide à rester vigilant sur le plan financier, à éviter les surprises et à profiter du voyage sans vous soucier des dépenses excessives

Meilleurs modèles d'itinéraires Excel à explorer

Avec le bon modèle, vous pouvez organiser soigneusement tous les détails en un seul endroit, qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires ou de vacances en famille. Il est ainsi facile de respecter le calendrier, de suivre les dépenses et de s'assurer que tous les aspects de votre voyage se déroulent sans problème.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles Excel d'itinéraires à considérer :

1. Modèle Excel de planning familial par Microsoft 365

il s'agit d'un modèle de planificateur d'itinéraires excel de Microsoft 365 Microsoft 365 Le Modèle de planificateur de voyage familial par Microsoft 365 est un outil populaire pour organiser tous les détails importants pour les voyages en famille. Il vous aide à garder une trace des activités quotidiennes, des repas et des besoins spécifiques de chaque membre de la famille.

Le planificateur décompose la journée d'une manière facile à mettre à jour, de sorte que les changements de dernière minute n'interrompent pas le flux. Idéal pour les familles avec enfants, il comprend même un espace pour des notes sur les attractions familiales et les restaurants à proximité !

Voici ce que vous allez adorer :

Restez sur la bonne voie grâce au calendrier quotidien facile à modifier

Utilisez des onglets distincts pour la préparation des bagages, le transport et les contacts en cas d'urgence

Ajouter des informations sur le groupe sanguin en cas d'urgence

Idéal pour: Ce modèle est parfait pour planifier des vacances en famille. Ses sections sont consacrées aux activités pour tous les groupes d'âge, en particulier pour les familles avec de jeunes enfants.

2. Modèle de feuille de calcul Excel de planification de voyage par Microsoft 365

le site web de l'agence de voyage de la ville de Paris est en anglais https://thattravelitch.com/en/travelling/excel-travel-itinerary-template Travel Itch (Démangeaison de voyage) /%href/

Pour ceux qui aiment s'organiser avec des feuilles de calcul, ce Modèle d'itinéraire de voyage Excel par The Travel Itch est un rêve devenu réalité ! Il combine structure et flexibilité, vous permettant de d'établir votre emploi du temps en ajoutant des lignes pour des activités supplémentaires ou en ajustant les temps de trajet.

Il est parfait pour les planificateurs qui souhaitent une répartition méticuleuse du programme de chaque jour et tient compte de détails tels que le transport, l'hébergement et les évènements spéciaux.

Voici ce que vous allez adorer

Personnalisez entièrement le format de la feuille de calcul en fonction de vos besoins

Suivez en détail les coûts de transport et d'hébergement

Préparez le programme de chaque journée et ajoutez des informations spéciales sur les lieux que vous visitez

Idéal pour: Le modèle est idéal pour les voyages dans plusieurs villes, car il vous permet d'enregistrer les lieux incontournables de chaque emplacement, les coûts associés, les jours fériés, etc.

4. Modèle Excel d'itinéraire de voyage par Vertex42

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage excel par Vertex42 /%img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de demande d'information https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/travel-itinerary-template.html#google\_vignette Vertex42 /%href/

Le Modèle Excel d'itinéraire de voyage Vertex42 est un modèle Excel d'itinéraire simple qui vous permet de garder tous les détails de votre voyage à portée de main. Il organise l'agenda de chaque jour en un seul endroit, avec des colonnes pour l'heure, l'emplacement, l'activité et les notes.

Le cadre vous permet d'ajouter des détails sur le vol de départ, la location de voiture, l'hébergement, vos réunions et évènements, et le vol de retour. Il offre également une grande souplesse de personnalisation et de planification, tant pour les voyages d'entreprise de courte durée que pour les vacances prolongées.

Voici ce que vous allez adorer

Naviguez facilement dans votre itinéraire grâce à une disposition simple et claire

Suivez vos réunions d'entreprise, y compris le lieu, la rue,l'agenda de la réunionla salle, etc

Personnalisez le modèle en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse de voyageurs en solo, de familles ou de groupes

Ideal for: Il est idéal pour organiser un court voyage d'entreprise avec des réunions ou des évènements consécutifs. Il convient également au suivi de l'itinéraire d'un festival et à la programmation des évènements et des repas.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de checklist d'itinéraire de voyage d'entreprise par TEMPLATE.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Business-Travel-Itinerary-Checklist-Template-by-TEMPLATE.NET\_.png Business Travel Checklist modèle d'itinéraire excel par TEMPLATE.NET /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage TEMPLATE.NET Le Modèle de checklist d'itinéraire de voyage d'entreprise est idéal pour les professionnels qui cherchent à optimiser la planification de leurs déplacements. Avec des sections dédiées aux réunions, à l'hébergement et aux contacts clés, ce modèle vous permet de rester organisé et concentré sur votre travail.

Il comprend un espace pour les détails importants tels que les adresses, les numéros de confirmation et les points de contact, ce qui vous aide à naviguer dans un emploi du temps chargé avec facilité. Vous pouvez également noter les éléments essentiels des réunions et les exigences techniques pour vous assurer que rien n'est négligé pendant votre voyage.

Voici ce que vous allez adorer

Couvrez tous les points essentiels du voyage d'entreprise en mettant en forme une checklist organisée

Ajoutez les détails pertinents dans des sections distinctes pour les heures et emplacements de réunion, ainsi que les coordonnées des personnes à contacter

Préparez les documents de voyage et les fonds importants à l'aide d'une liste de dernière minute

Ideal for: Ce modèle est idéal pour les professionnels qui ont besoin d'une référence rapide pour rester organisés lors de la préparation et de la gestion d'un voyage d'entreprise.

➡️ Lire la suite: 10 meilleurs logiciels de voyage et de notes de frais à utiliser

6. Modèle de planificateur d'itinéraire de voyage par TEMPLATE.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Travel-Itinerary-Planner-Template-by-TEMPLATE.NET ClickUp_.png Modèle de planificateur d'itinéraire de voyage excel par TEMPLATE.NET /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage TEMPLATE.NET Une autre option intéressante de TEMPLATE.NET, le Modèle de planificateur d'itinéraire de voyage, est parfait pour créer un emploi du temps équilibré, que vous préfériez un itinéraire chargé ou un rythme plus détendu.

Avec des sections dédiées au transport, à l'hébergement et aux activités quotidiennes, ce planificateur vous permet de vous assurer que votre voyage se déroule sans encombre. Vous pouvez forfaiter vos journées à l'heure près en ajoutant des activités distinctes, ce qui vous permet d'achever votre expérience de voyage.

Voici ce que vous allez adorer

Visualisez et suivez vos objectifs à l'aide de diagrammes et de barres de progression

Laissez de la place pour des notes supplémentaires et des forfaits pour une planification flexible

Inclure des informations telles que les exigences en matière de visa, l'assurance voyage et les contacts en cas d'urgence

Ideal for: Ce modèle est idéal pour la planification d'un voyage touristique ou d'une escapade d'un week-end. Utilisez-le pour explorer les principales attractions d'une nouvelle ville, organiser des voyages de groupe et coordonner des activités, afin de tirer le meilleur parti de vos vacances.

7. Modèle d'itinéraire de mariage par TEMPLATE.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Wedding-Itinerary-Template-by-TEMPLATE.NET ClickUp_.png Modèle d'itinéraire de mariage excel par TEMPLATE.NET /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une entreprise TEMPLATE.NET Vous prévoyez un mariage ? Le modèle d'itinéraire de mariage à la rose est votre compagnon idéal. Il allie l'élégance à la fonction, permettant d'organiser chaque détail tout en apportant une touche élégante à l'organisation de votre mariage.

Magnifiquement conçu, ce modèle est facile à personnaliser et à partager avec les invités ou votre fête de mariage, en veillant à ce que tout le monde sache où il doit être et quand.

Il fournit également un calendrier détaillé pour le grand jour, de la cérémonie à la réception, vous aidant à garder une trace de chaque moment et garantissant une célébration sans heurts.

Voici ce que vous allez adorer

Utilisez l'élégant design sur le thème des roses pour tous les styles de mariage

Partagez le modèle avec les invités et l'équipe de mariage pour la coordination

Effacez le programme de la journée pour qu'il soit clair et facile à suivre

Idéal pour: Le modèle est parfait pour planifier l'ensemble du programme de la journée de mariage, de la pré-cérémonie à la réception.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles d'itinéraires

Bien que Microsoft Excel puisse être un outil utile pour créer des itinéraires, certains modèles Excel présentent des limites qui peuvent compliquer le processus de planification.

Voici quelques inconvénients clés à prendre en compte :

Mise en forme complexe: Mettre en forme un itinéraire dans Excel prend du temps en raison de la mise en forme manuelle. L'ajout d'éléments tels que les menus déroulants, la mise en forme conditionnelle ou les dispositions personnalisées nécessite souvent des compétences avancées en Excel

Mettre en forme un itinéraire dans Excel prend du temps en raison de la mise en forme manuelle. L'ajout d'éléments tels que les menus déroulants, la mise en forme conditionnelle ou les dispositions personnalisées nécessite souvent des compétences avancées en Excel Accessibilité mobile: Les fichiers Excel peuvent ne pas être aussi conviviaux sur les appareils mobiles. Faire défiler et zoomer pour afficher les détails perturbe facilement le flux, surtout si vous les vérifiez en déplacement

Les fichiers Excel peuvent ne pas être aussi conviviaux sur les appareils mobiles. Faire défiler et zoomer pour afficher les détails perturbe facilement le flux, surtout si vous les vérifiez en déplacement Difficulté de collaboration: Bien que vous puissiez partager des fichiers Excel, la collaboration en temps réel est maladroite. Plusieurs utilisateurs modifiant le même itinéraire aboutissent souvent à des conflits de version ou à des données écrasées

Bien que vous puissiez partager des fichiers Excel, la collaboration en temps réel est maladroite. Plusieurs utilisateurs modifiant le même itinéraire aboutissent souvent à des conflits de version ou à des données écrasées Intégrations limitées: Contrairement aux applications dédiées aux itinéraires ou à l'hébergement de données, l'intégration des itinéraires est limitéeoutils de gestion des voyagesexcel ne s'intègre pas automatiquement à d'autres outils de voyage (par exemple, les plateformes de réservation, les calendriers ou les applications de cartes), ce qui signifie que vous devrez saisir tous les détails manuellement

💡 Conseil pro: Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre modèles de planification d'évènements ?

Voici quelques stratégies rapides :

Hiérarchisez les détails clés comme le lieu, l'heure et la liste des invités afin que toutes les informations essentielles soient facilement accessibles 📅

Utilisez un code couleur pour organiser les différentes sections, de sorte que les catégories telles que l'hébergement, le voyage et les activités soient immédiatement reconnaissables 🎨

Définir des rappels pour les échéances et les jalons importants afin que tout se déroule comme prévu ⏰

Activez l'accès partagé pour que les collaborateurs puissent afficher ou modifier l'itinéraire, garantissant ainsi que tout le monde reste aligné 🤝

Modèles d'itinéraires alternatifs

Bien qu'Excel soit un excellent outil pour créer des itinéraires, ses limites - comme une mise en forme complexe, des problèmes d'accessibilité mobile et des difficultés de collaboration - peuvent rendre le processus plus difficile.

Fun Fact: Autour de 1.3 millions de voyages d'entreprise ont lieu chaque jour rien qu'aux États-Unis ! Avec toutes les réunions, les échéances et la logistique des déplacements à jongler, les voyages d'entreprise peuvent rapidement devenir stressants. 😓✈️

C'est ici ClickUp intervient. Plateforme de productivité tout-en-un, ClickUp propose des modèles d'itinéraires gratuits qui remédient à ces lacunes, rendant ainsi la planification de vos voyages beaucoup plus fluide.

Explorons quelques-uns des meilleurs modèles d'itinéraires ClickUp pour simplifier votre prochain voyage :

1. Modèle d'itinéraire ClickUp pour les voyages d'affaires

[Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp dans ClickUp Docs ](https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-5096488&department=operations&_gl=1*1cq0ya7*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

Le modèle Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires est conçu pour rendre vos voyages de travail fluides et gratuits. Il vous permet de de travailler télétravail et de voyager en toute simplicité. Il gère également tous vos forfaits de voyage en un seul endroit, en gardant tout organisé.

Le modèle comporte six sections essentielles : détails du voyage d'entreprise, vol de départ, location de voiture, enregistrement à l'hôtel, itinéraire et vol de retour

Dans la section itinéraire, vous pouvez facilement ajouter vos activités quotidiennes, y compris les heures et les emplacements, afin de ne plus avoir à jongler entre plusieurs applications ou à passer au crible d'innombrables e-mails. Tous les détails sont ainsi à portée de main, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre travail et vos objectifs.

Voici ce que vous allez adorer

Utilisez la disposition compacte pour une consultation rapide en déplacement

Suivez les vols, les détails de l'hôtel et les transports terrestres en un seul endroit

Structurez votre emploi du temps pour être toujours à l'heure

Idéal pour: Ce modèle gratuit d'itinéraire de voyage est idéal pour les personnes qui voyagent fréquemment pour leurs entreprises. Il vous aide à suivre les visites de clients et les réunions avec l'emplacement, l'heure et des notes supplémentaires.

2. ClickUp Modèle d'itinéraire de voyage pour la planification des vacances

[ClickUp Modèle de planification des vacances ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-4392203&department=personal-use&_gl=1*es60w*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

Prêt à réaliser les vacances de vos rêves ? Le modèle de planification des vacances ClickUp présente tous les aspects du voyage, du choix de la destination à la liste des bagages en passant par les sites touristiques.

Il s'agit d'un véritable compagnon de voyage, qui vous permet de ne pas perdre de vue tous les détails passionnants. Avec des sections consacrées au budget, aux transports, aux hôtels et aux activités quotidiennes, vous êtes libre de mapper chaque journée ou de laisser de la place pour des activités improvisées.

Voici ce que vous allez adorer

Préparez votre budget pour éviter les dépenses surprises

Soyez prêt à tout grâce à la liste des bagages

Visualisez votre itinéraire de voyage en vue Plan et dans d'autres vues de ClickUp, telles que Tableau intégré, Vue Document et Liste

Ajoutez des détails essentiels, notamment les adresses des hôtels, le type d'activité, les réservations, etc.

Idéal pour: Utilisez ce modèle lorsque vous planifiez un long road trip avec des arrêts et des lieux incontournables. Il est également parfait pour planifier une aventure en sac à dos en solo avec des sites clés et des objectifs budgétaires.

3. Modèle de planificateur de voyage ClickUp*

[Planificateur de voyage ClickUp ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-2x1uywr&department=other&_gl=1*1e4p0ft*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

Le modèle Modèle de planificateur de voyage par ClickUp est parfait pour tout type de voyage. Il vous donne de l'espace pour noter les destinations, les itinéraires de voyage, les hébergements et les Espaces à ne pas manquer. La disposition est facile à mettre à jour, ce qui signifie qu'elle convient aussi bien aux planificateurs qu'aux explorateurs spontanés.

Ce modèle vous permet de créer un plan effacé de votre voyage et de suivre facilement les destinations, les informations sur les vols et les réservations d'hôtel. Vous pouvez également partager le modèle avec vos amis ou votre famille pour collaborer et gérer les voyages en groupe.

Voici ce que vous allez adorer

Suivez les dépenses et assurez-vous de ne pas dépasser votre budget

Enregistrez toutes les informations nécessaires à l'aide de 14 attributs personnalisés différents, tels que le téléphone de l'entreprise, le téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence et le nom du responsable

Effectuez des modifications et des mises à jour de dernière minute grâce à la souplesse de la forme

Partagez facilement vos données avec vos compagnons de voyage pour planifier ensemble vos déplacements

Idéal pour: Ce modèle d'itinéraire gratuit est idéal pour les voyages d'affaires et de loisirs. Sa facilité de personnalisation et d'organisation le rend parfait pour les voyages et le travail télétravail .

➡️ Lire la suite: Les meilleurs endroits pour être un nomade numérique

4. Modèle de planificateur de voyage ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Trip-Planner-Template.png Modèle de planificateur de voyage ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205427462&department=personal-use&_gl=1*fz6phh*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Voici votre nouvelle réunion pour des voyages gratuits : le Modèle de planificateur de voyage par ClickUp ! Ce modèle est un guide complet pour la planification de voyages avec des fonctionnalités personnalisées comme les affichages, les statuts personnalisés et les champs personnalisés.

Paramétrez votre budget, recherchez des destinations possibles et créez des itinéraires de voyage complets, le tout à l'intérieur du modèle. Utilisez des statuts tels que Annulé, Achevé et Non Achevé pour suivre les différentes étapes de la planification de votre voyage.

Voici ce que vous allez adorer

S'affiche dans 5 vues différentes, telles que la Liste des activités, le Tableau des activités, le Calendrier de voyage, le Guide de voyage et le Guide de mise en route

Évitez les dépenses excessives en utilisant les sections pour le suivi du budget

Ajoutez les choses que vous devez acheter dans la colonne " à acheter " à côté de chaque lieu

Distinguez et comprenez rapidement vos forfaits de voyage à l'aide des onglets à code couleur

Ideal for: Il est idéal pour ceux qui préfèrent forfaiter chaque détail de leur voyage. Ce modèle vous permet de créer un programme complet, de suivre les arrêts clés et les points forts, et de décrire les évènements, en veillant à ce qu'aucun détail ne soit négligé.

5. ClickUp Modèle d'itinéraire pour la planification d'évènements

[ClickUp Modèle de planification d'évènement ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389476&department=other&_gl=1*12x2irg*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

Vous avez prévu un évènement ? L'événement Modèle de planification d'évènement ClickUp est conçu pour simplifier le processus et garantir le bon déroulement de votre évènement. De la gestion de la liste des invités à l'organisation de l'échéancier et du budget, ce modèle transforme le chaos en un forfait réalisable et rationalisé.

Vous pouvez accéder au modèle dans trois vues flexibles : Liste, Tableau et Calendrier, ce qui vous permet d'afficher les tâches de la manière qui vous convient le mieux.

Il comprend des listes préenregistrées pour les évènements, les préparatifs avant l'évènement et la facturation, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue les moindres détails. Grâce à ces fonctionnalités, la planification d'évènements devient non seulement plus facile, mais aussi plus efficace.

Voici ce que vous allez adorer

Utilisez les documents prédéfinis pour une modification en cours et une mise en forme riche

Saisissez tous les détails de l'évènement avec une disposition complète

Visualisez toutes les étapes degestion de projet d'évènement pour faciliter le forfait

Suivez la progression et les objectifs pour vous assurer de ne pas manquer les échéances

Ideal for: Ce modèle est parfait pour l'organisation de plusieurs évènements d'entreprise qui nécessitent un haut niveau de collaboration, de suivi de la progression et de délégation.

6. Modèle d'itinéraire pour une conférence ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Conference-Agenda-Template.jpg Modèle d'agenda de conférence ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-216072190&department=marketing&_gl=1*17o3xni*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle d'agenda de conférence ClickUp change la donne pour tous ceux qui souhaitent organiser une conférence réussie. Il offre une disposition structurée pour chaque session, chaque orateur et chaque opportunité de réseautage.

Utilisez le modèle pour établir le programme de la conférence. Partagez-le en toute transparence avec les participants, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre. Le modèle est idéal pour maintenir le flux de l'évènement et aider tout le monde à rester engagé et informé.

Voici ce que vous allez adorer

Pour plus de clarté, utilisez des espaces pour les détails des sessions, les intervenants et les horaires

S'affiche en quatre parties : Liste des activités, sessions, programme et guide de démarrage

Tenir tout le monde informé et améliorer l'expérience globale

Catégorisez et ajoutez des champs personnalisés, tels que l'emplacement de la salle et la session, pour gérer vos tâches

Idéal pour: Ce modèle est utile pour organiser des réunions de plusieurs jours en personne ou en groupe conférences virtuelles avec différents suivis et discours d'ouverture. Il vous permet de forfaiter les sessions en petits groupes, en veillant à ce que tous les sujets soient couverts.

7. ClickUp Modèle d'itinéraire pour 24 heures

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-24-Hours-Schedule-Template.png Modèle d'itinéraire de 24 heures de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200571605&department=operations&_gl=1*banbon\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Imaginez que vous puissiez afficher une vue claire et détaillée de votre journée du matin au soir, ce qui vous aiderait à maximiser votre productivité et vous permettrait de ne rater aucune tâche. C'est précisément ce que propose le modèle d'emploi du temps 24 heures par ClickUp offre !

Conçu pour les journées chargées, ce modèle décompose votre emploi du temps par heure, ce qui vous permet de hiérarchiser les tâches et les activités avec facilité. Utilisez la vue Liste des tâches pour organiser vos tâches par date d'échéance. Vous pouvez définir le statut, la priorité, les dates de début et d'échéance, le type de tâche et même ajouter des notes pour chaque élément, afin que votre journée reste parfaitement organisée et sur la bonne voie.

Voici ce que vous allez adorer

Décomposer les tâches en morceaux faciles à gérer grâce à la disposition horaire

Créez une journée équilibrée, comprenant du travail et des moments de détente

S'adapter à n'importe quel jour de la semaine ou à n'importe quel horaire personnel

Encourager la pleine conscience en prévoyant du temps pour prendre soin de soi

Idéal pour: Ce modèle est parfait pour les entreprises, les parents ou les étudiants très occupés. Il vous aide à planifier une journée de travail bien remplie, en équilibrant le travail scolaire/de bureau et les activités extrascolaires.

➡️ Lire la suite: 12 meilleures applications de création d'emploi du temps en ligne (gratuites et payantes)

8. Modèle d'agenda de base ClickUp

[Modèle d'agenda ClickUp ](https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-5982548&department=pmo&_gl=1*coynql*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

Le modèle Modèle d'agenda de base ClickUp est l'outil idéal pour des réunions fluides et productives. Il permet de tout organiser en un seul endroit, en indiquant clairement les sujets, les intervenants et les créneaux horaires, afin que chacun sache à quoi s'attendre.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous assurer que tous les éléments de l'agenda sont couverts sans dévier de votre chemin. Répartissez les tâches et attribuez les responsabilités aux membres de l'équipe, afin que chacun soit préparé et que la réunion se déroule efficacement.

Vous pouvez utiliser la section "Détails après la réunion" pour forfaiter les réunions de suivi. Pour plus de clarté, ajoutez le lien de la réunion enregistrée, la date, l'heure et l'emplacement de la prochaine réunion.

Voici ce que vous allez adorer

Maintenez les discussions sur la bonne voie grâce à une forme facile à suivre

Saisissez les détails importants grâce à des sections distinctes pour tous les éléments de l'agenda et les notes

Utilisez-le pour les réunions formelles et les sessions de brainstorming décontractées

Encouragez l'interaction et rendez les réunions plus agréables

Idéal pour: Ce modèle est parfait pour les réunions d'équipe, les rencontres individuelles, les ateliers ou les forfaits. Il favorise la concentration et la participation, aidant tout le monde à rester engagé et informé.

9. Modèle d'agenda de réunion du Conseil d'administration ClickUp

[Gestion de l'agenda d'une réunion avec des checklists de tâches dans ClickUp ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-3k53a49&department=other&_gl=1*b07n09*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

Le modèle Modèle d'agenda de réunion du Conseil d'administration de ClickUp est conçu pour vous aider à vous concentrer sur les problèmes clés et à les aborder rapidement au cours de votre réunion. Utilisez-le pour communiquer efficacement les éléments de l'agenda à tous les participants, qu'ils soient présents ou absents, en veillant à ce que tout le monde soit aligné.

Lorsque vous établissez des forfaits d'itinéraires de voyage, ce modèle peut être adapté pour que les détails de votre voyage soient clairement indiqués et facilement accessibles. Il vous aide à vous concentrer sur les éléments essentiels tels que les horaires de vol, l'hébergement, les réunions et les activités, en veillant à ce que chaque partie de votre voyage soit bien organisée et prise en compte.

Voici ce que vous allez adorer

Restez concentré et efficace pendant les réunions grâce à une disposition structurée

Utilisez des sections distinctes pour tous les éléments de l'agenda, y compris les rapports et les discussions

Suivre le statut des différentes activités de l'agenda

Clarifier les éléments d'action et les responsabilités des participants

**Ce modèle est parfait pour l'organisation de réunions régulières du Tableau et de sessions de planification stratégique. Il permet de s'assurer que tous les sujets clés sont abordés et que les objectifs à long terme sont clairement définis.

➡️ En savoir plus: 10 meilleurs outils de collaboration à distance pour les équipes virtuelles

Préparez des itinéraires réussis avec ClickUp

La création d'un itinéraire bien organisé est la base de toute réussite. Il permet de s'assurer que chaque détail est couvert et facilement accessible.

Bien qu'Excel offre un point de départ fonctionnel pour les itinéraires de base, certains modèles Excel manquent de souplesse de conception, de collaboration et d'adaptabilité.

Pour ceux qui planifient des voyages ou des évènements plus complexes ou qui travaillent en équipe, ClickUp offre les modèles d'itinéraires de voyage parfaits. Ses fonctionnalités puissantes, notamment la modification en cours, les dispositions personnalisables et le partage transparent, offrent la flexibilité et la facilité dont vous avez besoin pour planifier vos voyages sans stress. S'inscrire sur ClickUp et découvrez dès aujourd'hui la puissance d'un forfait sans faille !