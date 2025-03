Comment suivre les demandes d'emploi dans Excel

Avez-vous déjà songé à changer de carrière ? Vous avez peut-être voulu vous adonner à une nouvelle passion, trouver un meilleur équilibre entre votre travail et votre vie privée, ou simplement prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être franchi le pas et commencé à postuler, mais vous êtes maintenant perdu dans un entrelacs d'offres d'emploi et de dates limites de candidature. Vous n'êtes pas seul.

D'après un rapport de la SHRM, seul 8% des candidats achèvent le processus d'entretien.

La faute à des systèmes désordonnés. L'organisation, le suivi et l'abonné des demandes d'emploi est un travail en soi.

Mais il existe un outil qui peut être votre fidèle allié dans ce processus : $$$a Microsoft. Il ne s'agit pas seulement de garder les choses en ordre ; il s'agit de s'assurer que vous ne manquerez jamais une occasion de décrocher l'emploi de vos rêves.

Cet article vous guidera dans le paramétrage d'un outil de suivi des candidatures simple mais efficace dans Excel. Il comprend des conseils pour vous aider à rester organisé, à noter les détails importants et à assurer le suivi avec le recruteur.

Le concept d'un outil de suivi des demandes d'emploi

Un outil de suivi des candidatures vous aide à catégoriser et organiser vos candidatures et à garder le contrôle de votre processus de recherche d'emploi. Il vous aide à garder une trace de chaque emploi auquel vous avez postulé, à savoir où vous en êtes dans le processus de candidature et quelles devraient être vos prochaines étapes.

L'objectif de cet outil de suivi est simple : vous assurer de ne jamais manquer une échéance, d'oublier un suivi ou de perdre le fil de votre progression au cours d'une recherche d'emploi.

Traditionnellement, les demandeurs d'emploi s'en remettaient à des notes manuscrites ou à de simples Google Docs ou MS Word pour garder une trace des emplois auxquels ils avaient postulé. Cependant, cette méthode conduit souvent à des opportunités manquées, à des dates d'entretien ou de suivi oubliées et à des contacts perdus.

En revanche, les outils modernes de suivi des candidatures offrent un moyen plus efficace de gérer votre recherche. Ces outils vous permettent de conserver en un seul endroit des informations clés, telles que les noms des entreprises, les coordonnées, les dates d'entretien et les dates limites de dépôt des candidatures.

Selon un sondage réalisé par le Lincoln College, la plupart des demandeurs d'emploi qui effectuent un suivi au bout d'une semaine augmentent leurs chances d'obtenir une réponse de la manière suivante 30% .

Il n'est donc pas étonnant que de nombreux fournisseurs de suivi modernes proposent des fonctionnalités telles que des rappels automatisés, des mises à jour de statut avec code couleur, Outils d'IA pour aider à la préparation des entretiens , et une intégration transparente avec l'e-mail, ce qui rend le processus beaucoup plus fluide.

Excel comme outil de suivi des demandes d'emploi

Cet outil de tous les jours se transforme en un outil de suivi des candidatures personnalisable et facile à mettre à jour, moyennant quelques modifications.

Voyons comment utiliser efficacement Excel pour votre recherche d'emploi.

Utiliser Excel comme outil de suivi des candidatures est plus simple que vous ne le pensez. Comparé à d'autres logiciels de gestion des tâches, il offre une grande flexibilité avec une installation minimale

Commencez par créer un classeur Excel. Si vous ne connaissez pas Excel, un classeur est un fichier qui contient une ou plusieurs feuilles de calcul. Pour ce faire, lancez Excel, cliquez sur Fichier, sélectionnez Nouveau et choisissez Cahier de travail vierge. En suivant les étapes suivantes, vous pourrez adapter ce classeur à vos besoins en matière de recherche d'emploi.

via Officesmart.com Un tableau de suivi des demandes d'emploi typique dans Excel comportera les colonnes suivantes :

Titre du poste et nom de l'entreprise: Ces colonnes doivent être les plus importantes afin que vous puissiez rapidement rechercher des opportunités

Ces colonnes doivent être les plus importantes afin que vous puissiez rapidement rechercher des opportunités Date de la candidature: Cette colonne vous permet de savoir quand vous avez postulé et quand vous devez effectuer un suivi

Cette colonne vous permet de savoir quand vous avez postulé et quand vous devez effectuer un suivi URL de l'offre d'emploi: Conservez le lien de la description de l'offre d'emploi pour pouvoir vous y référer facilement lorsque vous vous préparez à des entretiens

Conservez le lien de la description de l'offre d'emploi pour pouvoir vous y référer facilement lorsque vous vous préparez à des entretiens Statut: Tenez cette colonne à jour avec des étapes telles que "Candidature", "Entretien programmé", "Offre reçue" ou "Refusé"

Tenez cette colonne à jour avec des étapes telles que "Candidature", "Entretien programmé", "Offre reçue" ou "Refusé" Dates et heures d'entretien: Incluez-les afin de ne pas vous inscrire deux fois ou d'oublier une réunion prévue

Incluez-les afin de ne pas vous inscrire deux fois ou d'oublier une réunion prévue Coordonnées du responsable de l'embauche: Avoir ces informations à portée de main facilite le suivi

Avoir ces informations à portée de main facilite le suivi Notes de suivi: Notez quand vous avez envoyé des e-mails de suivi ou appelé les recruteurs pour garder vos communications organisées

Voici à quoi ressemble une feuille de calcul Excel typique pour le suivi des candidatures :

via Excel 💡Pro Tip : Utiliser Excel modèles de feuilles de calcul pour accélérer le suivi de vos candidatures. Ces dispositions préétablies vous font gagner du temps en vous permettant d'organiser les détails clés sans investir de temps dans l'installation.

Conseils pour la maintenance de votre outil de suivi des candidatures dans Excel

Un outil de suivi négligé ne vous aidera pas à décrocher l'emploi de vos rêves. Il est donc essentiel de le tenir à jour. Voici quelques conseils :

Mettre à jour chaque semaine : Considérez votre outil de suivi comme un document vivant. Chaque fois que vous postulez à un emploi, que vous avancez dans le processus d'entretien ou que vous envoyez un e-mail de suivi, assurez-vous que votre outil de suivi reflète ces mises à jour

: Considérez votre outil de suivi comme un document vivant. Chaque fois que vous postulez à un emploi, que vous avancez dans le processus d'entretien ou que vous envoyez un e-mail de suivi, assurez-vous que votre outil de suivi reflète ces mises à jour Organisez votre liste par priorité : Certains emplois se démarqueront comme des choix prioritaires. Utilisez les fonctionnalités de tri ou de filtrage d'Excel pour classer par ordre de priorité les emplois dont les échéances sont plus proches ou qui sont plus attrayants

via Excel

Sauvegardez vos données : La dernière chose que vous souhaitez est de perdre tout votre travail. Sauvegardez votre traceur sur des services de cloud comme Google Drive ou OneDrive

: La dernière chose que vous souhaitez est de perdre tout votre travail. Sauvegardez votre traceur sur des services de cloud comme Google Drive ou OneDrive Utilisez des filtres ou une mise en forme conditionnelle : Cela vous aidera à trier les offres d'emploi en fonction de leur niveau de priorité. Par exemple, attribuez un code couleur à vos candidatures en fonction de l'étape à laquelle elles se trouvent : candidature - surligné en jaune, entretien prévu - surligné en bleu, offre reçue - surligné en vert

via Excel

Paramétrez des rappels : Bien qu'Excel lui-même ne propose pas de rappels, vous pouvez facilement l'associer à Google Agenda ou à d'autres logiciels de gestion des ressources humainesapplications de planification afin d'obtenir des notifications pour les échéances importantes

Vous pouvez également envisager d'utiliser Google Sheets de la même manière pour assister votre recherche d'emploi.

Avantages et inconvénients de l'utilisation d'Excel comme outil de suivi de l'emploi

L'utilisation d'Excel comme outil de suivi des candidatures a ses avantages, mais elle n'est pas sans inconvénients. Parlons d'abord des avantages :

Flexibilité et personnalisation

Excel vous permet de créer un outil de suivi des candidatures qui répond à vos besoins spécifiques. Vous pouvez personnaliser les colonnes pour suivre ce qui est le plus important pour vous, des dates limites de dépôt des candidatures aux coordonnées du responsable du recrutement. Cette flexibilité vous permet d'adapter facilement votre tableau de suivi à votre stratégie de recherche d'emploi.

Rentabilité

Si vous disposez déjà de Microsoft Office, l'utilisation d'Excel pour le suivi des candidatures ne vous coûtera rien de plus. Il s'agit d'une solution simple et économique que tout le monde peut mettre en œuvre.

Familiarité

La plupart des gens sont à l'aise avec Excel, ce qui facilite la création de votre outil de suivi sans qu'il soit nécessaire de suivre une courbe d'apprentissage abrupte. Vous pouvez facilement saisir des données, les trier et analyser les tendances de la progression de votre recherche d'emploi.

Fonctionnalités d'analyse des données

Les fonctions intégrées d'Excel vous permettent d'analyser efficacement les données relatives à votre recherche d'emploi. Vous pouvez créer des diagrammes pour visualiser le statut de votre candidature ou utiliser des formules pour calculer des indicateurs tels que le délai moyen de réponse des employeurs.

Examinons maintenant de plus près certains des inconvénients qui pourraient vous amener à envisager d'autres méthodes de recherche d'emploi Alternatives à Excel :

Collaboration limitée

L'un des principaux inconvénients d'Excel réside dans ses capacités de collaboration limitées. Bien que vous puissiez partager des fichiers, la collaboration en temps réel est encombrante par rapport aux outils modernes de gestion des tâches. Si vous travaillez avec un coach professionnel ou un ami, vous devrez les informer manuellement chaque fois que vous apporterez des modifications au suivi du temps.

Manque d'automatisation

Excel nécessite une entrée de données et des mises à jour manuelles, ce qui peut consommer un temps précieux. Sans automatisation, vous risquez de passer plus de temps sur les feuilles de calcul qu'à faire les recherches nécessaires à votre recherche d'emploi.

Risque d'erreurs

L'entrée manuelle s'accompagne d'un risque d'erreur humaine. Les fautes de frappe, les dates incorrectes ou les informations mal placées peuvent faire déraper votre recherche d'emploi. Personne ne veut rater un entretien parce qu'il a mal saisi une date.

Mise en œuvre d'autres logiciels d'application pour le suivi des offres d'emploi

Bien qu'Excel soit un outil pratique pour le suivi des candidatures, ses limites peuvent entraver la progression de votre recherche d'emploi. Le besoin d'améliorer la collaboration, l'automatisation et les mises à jour en temps réel peut être comblé efficacement en passant à un autre logiciel de suivi des candidatures, comme ClickUp. ClickUp est un outil de gestion de projet polyvalent qui améliore la productivité grâce à des flux de travail personnalisables et à une collaboration en temps réel. Des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, l'automatisation et des intégrations étendues simplifient le processus de suivi des candidatures, vous assurant de rester au top de votre recherche d'emploi.

Voici quelques façons dont ClickUp peut vous aider à réussir votre changement de carrière :

1. Gérer les données relatives aux demandes d'emploi Vue Tableur de ClickUp offre un affichage en un seul volet, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes qui passent d'Excel à ClickUp. Créez une vue Tableur dédiée dans ClickUp pour gérer vos données de candidature. ClickUp offre également

des modèles de base de données gratuits pour vous donner une longueur d'avance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-18.gif Vue Tableur ClickUp /$$img/

Créez la base de données sans code parfaite avec ClickUp Table View

Ajouter Champs personnalisés ClickUp pour saisir des détails clés tels que le titre du poste, le nom de l'entreprise, la date de la candidature et les dates de suivi. Paramètres Statuts de tâches personnalisés tels que "Candidature", "Entretien prévu" et "Offre reçue" pour suivre la progression de chaque candidature, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble claire de votre situation.

2. Concentrez vos efforts sur les meilleures opportunités

Ajoutez des dates d'échéance pour vous rappeler les actions de suivi et les délais importants. Utiliser Suivi du temps ClickUp pour enregistrer le temps passé sur chaque candidature, ce qui vous aide à analyser vos efforts de recherche d'emploi et à vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses et les plus recherchées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-238-1400x935.png Suivi du temps ClickUp /$$img/

Suivez le temps passé sur chaque application grâce au suivi du temps dans ClickUp Time Tracking

3. Automatisation de votre flux de travail

Tirez parti de Automatisation ClickUp pour configurer des déclencheurs afin de faire passer automatiquement les demandes au statut suivant, d'envoyer des rappels pour les suivis ou d'assigner des tâches lorsque des conditions spécifiques sont remplies, améliorant ainsi votre productivité.

📌Exemple :

Imaginons que vous ayez mis en place un .. Tableau Kanban dans ClickUp pour suivre vos candidatures. Grâce aux Automatisations, vous pouvez créer des déclencheurs qui font automatiquement passer les candidatures de "Postulé" à "Entretien planifié" dès que vous recevez une invitation à un entretien - ce qui vous permet de rester organisé sans effort supplémentaire. Vous pouvez même définir des paramètres de rappel pour les e-mails de suivi si vous n'avez pas eu de nouvelles au bout d'une semaine, afin de ne jamais perdre de vue les paramètres.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-239.png Automatisations ClickUp /$$img/

Gagnez du temps et restez sur la bonne voie en automatisant votre flux de travail de recherche d'emploi avec ClickUp Automations

4. Rédiger, stocker, modifier et gérer les candidatures Documents ClickUp peut vous aider à rédiger des lettres de motivation, des curriculum vitae et des documents de travail

propositions d'emploi vous pouvez également suivre les différentes versions de vos documents, ce qui vous permet d'avoir accès aux dernières mises à jour et modifications. Vous pouvez également suivre les différentes versions de vos documents, ce qui vous permet d'avoir accès aux dernières mises à jour et modifications.

Et le plus beau, c'est que vous pouvez partager ces documents avec les personnes susceptibles de vous aider Vous pouvez partager ces documents avec les personnes susceptibles de vous assister dans votre recherche d'emploi et collaborer avec elles en temps réel pour affiner vos candidatures.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-19.gif ClickUp Docs : suivi des candidatures excel /$$img/

Commencez à collaborer de manière transparente avec ClickUp Docs pour améliorer votre préparation aux entretiens

5. Affichez différents points de vue

Tirez parti de différents affichages tels que le Vue Tableau ClickUp ou le site Vue Liste ClickUp pour visualiser vos candidatures dans les formes qui vous conviennent. Cette flexibilité vous permet de gérer votre recherche d'emploi et de trouver ce qui fonctionne le mieux de manière efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-240-1400x935.png Vue Tableau de ClickUp /$$img/

Affichez facilement la progression de votre recherche d'emploi grâce à la vue Tableau de ClickUp

6. Utiliser l'IA pour la préparation des entretiens

Tirez le meilleur parti de ClickUp Brain clickUp Brain, l'assistant personnel de ClickUp basé sur l'IA, facilite la préparation des entretiens. Utilisez-le pour générer des questions d'entretien potentielles, réfléchir à des réponses personnalisées et créer des plans structurés. Il peut également vous aider à mettre à jour votre CV en partageant les éléments suivants des exemples de mises en forme de CV .

Vous voulez rester vif et prêt pour vos entretiens ? Le Cerveau vous aidera à organiser vos recherches sur les entreprises, à affiner vos réponses et à suggérer des moyens de vous démarquer auprès des responsables du recrutement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-241.png ClickUp Brain : outil de suivi des candidatures excel /$$img/

Préparez votre entretien d'embauche avec ClickUp Brain

**A lire également Les conseils pour l'entretien à distance pour préparer votre prochain entretien

7. Suivre toutes les candidatures en un seul endroit

ClickUp propose des modèles gratuits pour vous aider à gérer chaque étape du processus de recherche d'emploi. Modèle de recherche d'emploi de ClickUp est conçu pour que votre processus de candidature soit organisé et efficace.

Modèle de recherche d'emploi de ClickUp

Avec le modèle de recherche d'emploi de ClickUp, vous pouvez :

Suivre et organiser toutes vos demandes d'emploi dans un seul emplacement facilement accessible

Stocker ensemble les documents importants tels que les CV, les lettres de motivation et les notes d'entretien

Fixer des paramètres pour l'envoi des candidatures et les paramètres de suivi afin de ne pas perdre de vue votre recherche d'emploi

Suivre le statut de chaque candidature, de "Candidature" à "Entretien programmé" et "Offre reçue"

Vous pouvez également utiliser la fonction avancée Modèle de recherche d'emploi ClickUp pour personnaliser davantage le processus.

Le modèle de recherche d'emploi facile à utiliser de ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajouter des Statuts personnalisés à chaque opportunité - tels que "Entretien", "Offre en attente" et "Refusé" - et les afficher sous forme de tableau ou de liste

à chaque opportunité - tels que "Entretien", "Offre en attente" et "Refusé" - et les afficher sous forme de tableau ou de liste Incorporez des champs personnalisés tels que "Nom de l'entreprise", "Position", "Date de la candidature" et "Date limite de suivi" pour afficher une vue claire et détaillée de votre progression

tels que "Nom de l'entreprise", "Position", "Date de la candidature" et "Date limite de suivi" pour afficher une vue claire et détaillée de votre progression Accédez à 50 questions prêtes à l'emploi pour renforcer votre préparation aux entretiens

Enregistrez et suivez les évaluations Glassdoor pour les entreprises auxquelles vous postulez

👀 Fun Fact

En plus d'assister les candidats dans leur recherche d'emploi, ClickUp assiste également les équipes d'experts en ressources humaines ce qui leur permet de se concentrer davantage sur la recherche, la formation et la fidélisation des bons talents et moins sur la logistique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-244.png Solution de gestion des ressources humaines de ClickUp : suivi des candidatures excel /$$img/

Centraliser les données des employés, créer et gérer les politiques RH, et optimiser les flux de travail RH avec la solution de gestion RH de ClickUp

Voici comment les équipes RH utilisent ClickUp pour être plus productives :

Données RH centralisées : Stockez les informations, les documents et les dossiers des employés en un seul endroit avec ClickUp Docs et gérez-les à l'aide d'une quinzaine de solutions personnalisées Affichages ClickUp Gestion des tâches : Suivez le recrutement, l'onboarding, les évaluations de performance et le suivi des formations avec Tâches ClickUp Suivi du temps : Contrôlez les heures de travail des employés et le temps consacré aux projets pour une allocation efficace des ressources

: Stockez les informations, les documents et les dossiers des employés en un seul endroit avec ClickUp Docs et gérez-les à l'aide d'une quinzaine de solutions personnalisées Affichages ClickUp Flux de travail personnalisables : Créez des flux de travail spécifiques à votre organisation pour le recrutement, l'onboarding et d'autres processus RH

: Créez des flux de travail spécifiques à votre organisation pour le recrutement, l'onboarding et d'autres processus RH Collaboration : Améliorez le travail d'équipe avec des Espaces partagés, ClickUp Chat et la collaboration en temps réel

: Améliorez le travail d'équipe avec des Espaces partagés, ClickUp Chat et la collaboration en temps réel Rapports et analyses : Générez des rapports sur les indicateurs RH et visualisez-les sur Tableaux de bord ClickUp Intégration d'outils : Intégration avec les systèmes de paie et de suivi des candidats pour une gestion transparente des ressources humaines

: Générez des rapports sur les indicateurs RH et visualisez-les sur Tableaux de bord ClickUp

ClickUp est excellent pour la gestion de projets qui ont de multiples activités et qui nécessitent le suivi des ressources humaines puisque chaque membre peut faire des rapports sur la progression des activités, que ce soit dans des projets basés sur des méthodologies agiles ou waterfall. Marianela Fernandez consultant en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panamá

Réussir sa recherche d'emploi avec ClickUp

_On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou pour rêver d'un nouveau rêve

Les Brown, conférencier motivateur

Alors que vous entamez votre parcours de recherche d'emploi, n'oubliez pas que chaque candidature vous rapproche de nouvelles opportunités. La création d'un modèle Excel de suivi des candidatures peut s'avérer utile. Cependant, à mesure que votre recherche d'emploi progresse, Excel peut rapidement devenir à la fois insuffisant et écrasant, manquant de souplesse pour gérer les tâches ou les rappels.

ClickUp offre une solution plus robuste avec des fonctionnalités telles que le suivi des tâches, l'automatisation et la gestion des documents pour chaque aspect de votre recherche d'emploi.

Du suivi des candidatures à la préparation des entretiens, l'utilisation des puissantes fonctionnalités de ClickUp vous permettra de maîtriser chaque étape du processus.

Faites un pas de plus vers l'emploi de vos rêves. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !