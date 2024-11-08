Les meilleurs exemples et idées de vidéos d'entreprise pour inspirer les vôtres

Lorsque vous vendez à un client potentiel, quelle est la chose qui fait ou défait son expérience ?

Une excellente démonstration. Il s'agit de montrer comment votre produit résout un problème majeur et leur facilite la vie. Le véritable défi consiste à montrer la solution d'une manière qui attire l'attention. C'est là que vous avez besoin de vidéos d'entreprise.

Pensez-y : une vidéo d'entreprise rapide, de deux minutes, ne serait-elle pas préférable à la lecture de longues brochures ? Des études récentes montrent que les spectateurs se souviennent 95 % de ce qu'ils regardent dans une vidéo contre seulement 10 % de ce qu'ils lisent.

Mais les grandes vidéos ont besoin de grandes idées. C'est pourquoi nous allons explorer quelques-uns des meilleurs exemples de vidéos d'entreprise pour inspirer et construire la stratégie vidéo de votre entreprise. C'est parti !

Introduction aux vidéos d'entreprise

Une vidéo d'entreprise animée est un moyen rapide et amusant de présenter votre travail et d'aider vos clients à déterminer si vous correspondez parfaitement à leur entreprise.

Qu'est-ce qu'une vidéo d'entreprise ?

Les vidéos d'entreprise sont un moyen visuel de présenter votre produit, votre marque, vos valeurs et votre équipe. Elles vous permettent également de vous adresser directement à votre public et deviennent souvent un élément clé de la stratégie de marketing de votre entreprise.

Et le plus beau, c'est que vous pouvez faire preuve de créativité !

Contrairement à la publicité traditionnelle, les vidéos explicatives d'entreprise communiquent avec la cible par le biais de formes vidéo amusantes qui mettent en évidence votre mission, vos valeurs, l'identité de votre marque et le.. culture d'entreprise positive que vous construisez au sein de l'organisation.

Qu'il s'agisse d'une démonstration de produit, d'une vidéo explicative ou d'une vidéo de formation l'objectif est de montrer à vos clients comment vous résolvez leurs problèmes et pourquoi ils devraient vous choisir.

Pourquoi les vidéos d'entreprise sont-elles importantes en 2024 ?

La vidéo étant plus que jamais en plein essor, c'est le moyen idéal pour atteindre votre public.

Prenez Dropbox, par exemple. Leur vidéo explicative simple a permis de faire connaître la marque et d'attirer des millions de nouveaux clients en montrant comment leur produit résout des problèmes quotidiens. Cela signifie que même les petites entreprises peuvent aujourd'hui réaliser de superbes vidéos d'entreprise, grâce à des outils de réalisation abordables !

Qu'est-ce qui différencie les meilleures vidéos d'entreprise des autres stratégies de marketing ? Elles aident votre marque à se démarquer de la concurrence en mettant en avant les fonctionnalités uniques de votre culture d'entreprise, de votre produit ou de votre service.

En fin de compte, une bonne narration et un contenu vidéo relatif renforcent la notoriété de la marque et augmentent les taux de discussion

En parlant de narration, ClickUp clickUp, une application Tout pour le travail, est passée maître dans l'art de mettre en forme des vidéos pour capter l'attention de son public et mettre en valeur sa marque. Les vidéos marketing de ClickUp combinent la narration avec un message stratégique pour renforcer la pertinence. Voyons comment ils y parviennent.

Principaux exemples de vidéos d'entreprise ClickUp est un puissant outil de gestion de projet qui aide les équipes à gérer les projets, à rationaliser le travail et à établir une collaboration. Mais l'entreprise est passée à la vitesse supérieure avec ses TikToks viraux, prouvant que même la production de vidéos d'entreprise peut être engageante et relatable.

L'utilisation intelligente de l'humour et des fonctionnalités subtiles des produits permet de capter l'attention des téléspectateurs. C'est un excellent exemple de la manière dont le contenu vidéo SAAS peut être amusant et efficace.

Alors, que vous planifiez votre propre projet vidéo ou que vous cherchiez une idée de vidéo d'entreprise, inspirez-vous de la page de ClickUp : restez dans le registre de la relativité et de l'amusement, et observez la réaction de votre public.

Les récents TikToks viraux de ClickUp

Voici quelques-uns des meilleurs exemples de vidéos d'entreprise de ClickUp pour vous aider à démarrer :

1. ClickUp utilise l'humour pour promouvoir les fonctionnalités de ses produits

Dans ce TikTok viral de ClickUp, l'équipe des médias sociaux utilise l'humour sur le lieu de travail pour discuter des ClickUp Discuter fonctionnalité. La vidéo montre un moment amusant à Dreamforce, où ClickUp 'plante' une conférence de Chili Piper. @clickUp

Les RH sont allées trop loin à San Francisco Bravo à @Chili Piper pour avoir accepté qu'on s'incruste dans leur conférence à #Dreamforce #hr #tech #workhumor ♬ son original - ClickUp Si l'humour attire l'attention, la vidéo renvoie aux outils de collaboration de ClickUp, ce qui en fait un exemple parfait de la façon dont l'entreprise associe un contenu relatable à des outils de collaboration Outils de marketing TikTok .

2. ClickUp montre un échec classique de Zoom

Cette vidéo virale de ClickUp montre un échec classique de Zoom. L'équipe n'a saisi que la moitié de ce qui a été dit en raison de problèmes de réseau et de malentendus, tels que "nous avons vendu plus d'unités" et "nous avons vendu la société" @clickup

Quelle est la pire erreur de communication que vous ayez entendue lors d'un appel au zoom ? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ son original - ClickUp La réussite virale de cette vidéo est due au fait qu'elle est racontable. La plupart des téléspectateurs ont déjà vécu des appels gênants au Zoom, ce qui fait que le contenu fait instantanément tilt auprès des gens.

3. ClickUp parle de la vie chaotique des gestionnaires de projet

Cette vidéo virale utilise l'humour pour se moquer des clichés de la gestion de projet. L'interaction joue sur le caractère générique des descriptions de poste, la chute étant : "Nous utilisons des diagrammes de Gantt - deux T" @clickup

Ils parlent mais ne disent rien #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #management #leadership ♬ son original - ClickUp Cette vidéo a décollé grâce à son approche relatable et pince-sans-rire, qui établit une connexion avec les professionnels qui gèrent des tâches. C'est un excellent exemple de la façon dont ClickUp a utilisé du contenu vidéo d'entreprise racontable pour engager sa cible.

4. ClickUp décompose le jargon de l'entreprise avec des références pleines d'esprit

Cette vidéo aborde avec humour le mystère qui entoure le rôle d'un " scrum master " Le badinage, rempli de phrases vagues mais familières, exagère à quel point les titres d'entreprise peuvent sembler complexes tout en ne disant pas grand-chose. @clickUp

Le MAÎTRE SCRUM #scrum #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 ♬ son original - ClickUp Ce type d'humour réaliste, associé à des mots à la mode sur le lieu de travail, fait de ces vidéos un succès. ClickUp utilise des exemples de vidéos d'entreprise légères pour mettre en valeur la culture de l'entreprise et l'identité de la marque, ce qui les aide à se démarquer dans l'espace du contenu vidéo.

Voyons comment ClickUp a utilisé les TikToks de Hacks de croissance TikTok pour aider leurs vidéos à devenir virales :

Pertinence: Les vidéos de ClickUp jouent souvent sur les luttes quotidiennes sur le lieu de travail. Elles rendent leur contenu vidéo instantanément relatable à un large public

Les vidéos de ClickUp jouent souvent sur les luttes quotidiennes sur le lieu de travail. Elles rendent leur contenu vidéo instantanément relatable à un large public Une excellente narration: Chaque exemple de vidéo d'entreprise raconte une histoire courte et captivante. Ce style de vidéo capte instantanément l'attention du public

Chaque exemple de vidéo d'entreprise raconte une histoire courte et captivante. Ce style de vidéo capte instantanément l'attention du public Marketing visuel: ClickUp intègre des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt dans l'histoire sans être trop insistant. Cela rend leur stratégie de marketing authentique plutôt que forcée

ClickUp intègre des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt dans l'histoire sans être trop insistant. Cela rend leur stratégie de marketing authentique plutôt que forcée Haute qualité: ClickUp s'assure que ses vidéos et ses modifications en cours sont de haute qualité, ce qui rend leur contenu professionnel

Autres vidéos d'entreprise de premier ordre

Plongeons dans d'autres exemples de vidéos d'entreprise créatives qui vous aideront à réaliser des vidéos attrayantes et marquantes que votre public adorera :

1. Vidéos de lancement de produits d'Apple

Les vidéos d'entreprise d'Apple rayonnent de simplicité et d'impact. Elles utilisent des images nettes et une narration minimale pour maintenir l'attention du public sur le produit.

via Apple Leurs vidéos de démonstration de produits ont un style épuré et rapide qui met en avant l'innovation et l'expérience utilisateur sans tomber dans l'excès. Il s'agit avant tout de susciter l'enthousiasme et de laisser le produit parler de lui-même. Cette approche montre à quel point un peu de storytelling peut être efficace lorsque l'on veut rester simple et ciblé.

2. Campagne "Just Do It" de Nike

Nike est un grand nom lorsqu'il s'agit de créer une vidéo d'entreprise de qualité. Les vidéos inspirantes de la campagne "Just À faire" visent à motiver les athlètes de tous horizons.

via Nike Avec des récits émotionnels, des visuels étonnants et une musique de fond puissante, Nike se connecte profondément avec son public, liant l'histoire de sa marque à l'autonomisation et à la motivation.

3. Les vidéos engageantes de la marque Microsoft

Les vidéos d'entreprise de Microsoft s'appuient sur des exemples concrets pour montrer comment leurs produits résolvent des problèmes dans les domaines de la santé, des entreprises et de l'éducation. Elles comportent souvent des interviews de clients, des démonstrations de produits et des témoignages pour renforcer la notoriété de la marque et établir une connexion avec de nouveaux clients.

via Microsoft Chaque vidéo d'entreprise est percutante parce qu'elle associe des histoires vraies à des solutions technologiques. C'est un moyen efficace de démontrer la valeur de la technologie dans la vie humaine.

Alors, comment créer des vidéos d'entreprise et de marketing convaincantes pour votre produit ou votre entreprise ? Voyons cela ensemble.

La création d'une vidéo d'entreprise percutante exige de la créativité, de l'organisation, de la collaboration et de la gestion. Heureusement, une logiciel de vidéo marketing fournit tous ces éléments .

Pour commencer, comptez sur l'expertise de ClickUp en matière de marketing vidéo gestion de projet pour la production vidéo . Du brainstorming et de l'écriture du scénario aux modifications en cours et aux approbations finales, ClickUp est l'outil idéal pour l'exécution du forfait de production de votre vidéo d'entreprise.

Voyons comment.

1. Le forfait de votre vidéo d'entreprise

La première étape de la création de votre vidéo d'entreprise consiste à connaître votre public. Par exemple, si vous ciblez les gestionnaires de projet, concentrez-vous sur la manière dont vous résolvez leurs problèmes spécifiques.

Une fois que vous avez compris votre public, fixez des paramètres clairs. Votre vidéo est-elle destinée à renforcer la notoriété de la marque, à former les employés ou à générer des leads ? Cela permet de clarifier les choses pour toutes les personnes concernées, et les objectifs peuvent alors définir la forme de votre vidéo.

À partir de là, utilisez Objectifs ClickUp pour suivre la progression. Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez :

Roulements de progrès: Suivre plusieurs objectifs en un seul endroit pour afficher clairement la progression de votre production vidéo

Suivre plusieurs objectifs en un seul endroit pour afficher clairement la progression de votre production vidéo **Cibles de tâches : Liez les tâches aux objectifs et suivez automatiquement la progression au fur et à mesure

Nombre de cibles: Décomposez les objectifs en unités distinctes, pouvant être suivies

Décomposez les objectifs en unités distinctes, pouvant être suivies Descriptions: Ajoutez des libellés et des descriptions clairs pour que tout le monde comprenne bien le processus

Suivez la progression, répartissez les objectifs et ajoutez des libellés distincts à chaque jalon

ClickUp vous permet également de mesurer facilement les indicateurs de performance clés (KPI) et de diviser les grands projets en tâches plus petites.

Restez sur la bonne voie grâce à l'outil ClickUp OKRs (Objectifs et résultats clés) tout en atteignant les objectifs hebdomadaires. C'est le moyen idéal d'organiser votre projet vidéo et de vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

2. Scénario et storyboard

Une bonne vidéo commence par un scénario narratif solide. Qu'il s'agisse d'une vidéo explicative d'entreprise ou d'une démonstration de produit, l'histoire doit être en connexion avec votre public et répondre de manière significative à ses défis.

La clé d'une rédaction de scénario efficace est la simplicité. Votre message doit être clair, concis et axé sur vos objectifs.

Une fois que vous avez rédigé votre message et le squelette de votre scénario, passez au story-board pour donner vie à ce scénario sur le plan visuel. Planifiez chaque moment, assurez-vous que chaque scène a un but et faites avancer l'histoire. Utiliser les modèles de story-board pour simplifier le processus.

💡 Pro Tip : Lancez votre processus créatif en Tableaux blancs ClickUp . Planifiez les arcs de l'histoire, visualisez les parcours des caractères et collaborez avec votre équipe en temps réel. Et le meilleur ? Transformez les grandes idées en tâches en un seul clic !

Utilisez ClickUp Docs pour simplifier l'écriture de scénarios

Après avoir mappé visuellement votre scénario, il est temps de le rédiger. Documents ClickUp vous permet d'écrire le script, de laisser des commentaires et d'intégrer les réactions.

Transformez vos pensées en documents organisés avec ClickUp Docs et faites les choses terminées plus rapidement

Il solidifie l'ensemble de vos gestion de projet marketing sans effort. De plus, vous avez accès à des tonnes de fonctionnalités telles que :

Écriture sans distraction : Avec le mode Focus, écrivez votre script sans distraction

Avec le mode Focus, écrivez votre script sans distraction Pages imbriquées: Utilisez des pages imbriquées pour structurer votre script ou votre storyboard. Ajoutez des tableaux ou des images pour un aspect professionnel

Utilisez des pages imbriquées pour structurer votre script ou votre storyboard. Ajoutez des tableaux ou des images pour un aspect professionnel Connexion aux tâches liées: Connectez vos documents aux tâches, afin que tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit : scripts, échéanciers et progression

De plus, vous pouvez rationaliser l'ensemble de ce processus avec ClickUp Brain, votre assistant IA personnel.

Utilisez ClickUp Brain pour automatiser et optimiser

Imaginez avoir un assistant qui connaît tout de votre environnement de travail. C'est ClickUp Brain . Avec Brain, vous obtenez :

Réponses instantanées : Demandez à ClickUp Brain des mises à jour de projets, des statuts de tâches ou des résumés de documents pour obtenir des réponses précises

Demandez à ClickUp Brain des mises à jour de projets, des statuts de tâches ou des résumés de documents pour obtenir des réponses précises Rapports en cours: Automatisez les résumés de projets et les mises à jour de progression, en gagnant du temps sur le travail manuel

Automatisez les résumés de projets et les mises à jour de progression, en gagnant du temps sur le travail manuel Instructions pilotées par l'IA: Obtenez des informations précises et en temps réel basées sur les tâches et les documents connectés

Transformez vos idées en tâches avec ClickUp Brain

Les meilleures histoires naissent d'un mélange parfait de créativité et d'organisation. ClickUp vous offre les deux, en un seul endroit.

💡Pro Tip: Use Le modèle de storyboard de ClickUp pour présenter la progression plan par plan de votre vidéo avec des détails importants sur le plan, la durée, les caractères, le scénario, etc.

3. Production et modification en cours

Une fois que votre forfait, votre scénario et votre story-board sont prêts, il est temps de passer à la production.

Voici quelques conseils pour que la production de votre vidéo d'entreprise soit parfaite :

Éclairage et son: Un bon éclairage améliore les images, tandis qu'un son clair aide à retenir l'attention. Veillez à enregistrer dans un espace calme et bien éclairé pour améliorer la qualité de la vidéo

Un bon éclairage améliore les images, tandis qu'un son clair aide à retenir l'attention. Veillez à enregistrer dans un espace calme et bien éclairé pour améliorer la qualité de la vidéo Orientation: Adaptez le style de la vidéo à la plateforme. YouTube aime le mode paysage, tandis que TikTok et Instagram préfèrent le mode portrait

Adaptez le style de la vidéo à la plateforme. YouTube aime le mode paysage, tandis que TikTok et Instagram préfèrent le mode portrait Arrière-plan: Veillez à ce qu'il soit propre, cohérent et conforme à la marque. Utilisez un arrière-plan simple ou incluez des éléments de marque

Veillez à ce qu'il soit propre, cohérent et conforme à la marque. Utilisez un arrière-plan simple ou incluez des éléments de marque **Cohérence : utilisez le même style de vidéo, la même installation et le même emplacement pour toutes vos vidéos d'entreprise afin d'assurer la cohésion de la marque

Connaissances techniques: Comprenez les outils que vous utilisez pour le tournage et la modification en cours. Cela permet d'améliorer la qualité générale et le professionnalisme de votre vidéo

De plus, vous pouvez gagner du temps en utilisant l'outil Modèle de production vidéo ClickUp . Il fournit un cadre structuré pour organiser vos projets.

Ce modèle permet aux équipes d'accélérer l'ensemble du processus :

Fixer des paramètres: Définir des objectifs créatifs et suivre la progression

Définir des objectifs créatifs et suivre la progression Phase de préproduction: Organiser les tâches telles que la programmation et l'affectation des ressources

Organiser les tâches telles que la programmation et l'affectation des ressources **Planification de la production : gérer efficacement les équipements et les échéanciers

Phase de post-production: Rationaliser les modifications en cours et les tâches finales

Qu'il s'agisse d'une seule vidéo d'entreprise ou d'une série complète, ce modèle permet d'organiser votre flux de travail de manière transparente, du concept à l'achevé.

Utiliser le bon outil pour gérer les projets de vidéo d'entreprise

La gestion de la production de vidéos d'entreprise peut s'avérer délicate avec des délais serrés, plusieurs membres de l'équipe et la nécessité d'un contenu vidéo de haute qualité. C'est pourquoi vous devez avoir les bons outils à portée de main. Voici comment ClickUp peut vous permettre de tout faire sous un même toit.

Gestion des tâches et des échéanciers

Avec Tableaux de bord ClickUp avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez personnaliser les affichages, les statuts et les indicateurs en fonction de votre flux de travail. Vous pouvez même paramétrer des dates d'échéance pour chaque tâche afin que tout le monde soit au courant.

Suivez la progression de l'équipe en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

De plus, il facilite la production de vidéos d'entreprise en vous donnant une vue d'ensemble de l'avancement de votre projet Il facilite la production de vidéos d'entreprise en vous affichant tout en un la progression de votre projet. Voici comment :

Suivre les tâches: Gardez un œil sur le nombre de tâches achevées chaque semaine

Gardez un œil sur le nombre de tâches achevées chaque semaine Suivi des performances: Utilisez des diagrammes visuels pour voir les indicateurs clés tels que les impressions, l'engagement et la portée de la vidéo

Utilisez des diagrammes visuels pour voir les indicateurs clés tels que les impressions, l'engagement et la portée de la vidéo Vues personnalisées: Personnalisez facilement votre tableau de bord pour afficher les échéances, la programmation de l'équipement ou les affectations de l'équipe

Personnalisez facilement votre tableau de bord pour afficher les échéances, la programmation de l'équipement ou les affectations de l'équipe Mises à jour en temps réel: Obtenez des informations actualisées et respectez vos échéances dans les plus brefs délais invite, instructions

Fonctionnalités de collaboration

ClickUp permet de la collaboration au sein de l'équipe simple et efficace. Organisez facilement les tâches à l'aide de La hiérarchie de ClickUp des environnements de travail aux sous-tâches, afin que chacun connaisse son rôle.

Des outils tels que les commentaires sur les tâches et les @mentions permettent de maintenir le flux de communication, tandis que le partage de fichiers est transparent grâce à l'intégration de Google Drive et de Dropbox. La cerise sur le gâteau, ce sont les fonctionnalités de Révision et d'approbation de ClickUp qui rationalisent le processus de révision de la production vidéo.

En parlant de vidéos, la prochaine fois que vous travaillerez sur des projets vidéo pour YouTube, utilisez les fonctionnalités pré-intégrées de ClickUp Modèles de production de vidéos pour YouTube pour rester sur la bonne voie, de la phase de préproduction aux approbations finales.

Suivi et mesure de la progression

Les Objectifs ClickUp facilitent la définition d'objectifs, la visualisation de votre progression et le respect du calendrier pour atteindre vos cibles de production de vidéos d'entreprise.

Suivez l'échéancier de vos tâches grâce au suivi du temps manuel dans ClickUp

Avec Le suivi du temps de ClickUp avec l'Échéancier de ClickUp, vous pouvez suivre l'échéancier des tâches, le temps passé et ajouter des notes pour plus de clarté. Cette fonctionnalité est parfaite pour les sociétés de production vidéo qui gèrent les tâches pour les vidéos de marketing ou les évènements d'entreprise.

💡Pro Tip: Pour rationaliser encore davantage votre flux de travail, utilisez des modèles de production vidéo entièrement personnalisables pour assurer la cohérence de toutes vos productions vidéo sans partir de zéro.

Transcription et horodatage de vidéos

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, vous souhaitez souvent donner à votre équipe une infinité de commentaires. C'est pourquoi ClickUp Clips est très utile.

Capturez des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips, alimenté par l'IA

Capturez des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips, un logiciel alimenté par l'IA enregistrements d'écran des discussions et fournir à votre équipe le retour d'information nécessaire. Voici en quoi il est utile :

Créer et partager des clips: Enregistrez et partagez facilement des clips en un seul clic

Enregistrez et partagez facilement des clips en un seul clic Ajoutez des commentaires et du feedback: Laissez des commentaires sur des moments spécifiques dans les clips

Laissez des commentaires sur des moments spécifiques dans les clips Transformez les clips en tâches: Transformez les clips en tâches exploitables pour votre équipe

Débloquez une production vidéo sans faille avec la plateforme tout-en-un de ClickUp

ClickUp donne toujours vie aux visions créatives. C'est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui intègre tout ce dont vous avez besoin pour la production de vidéos d'entreprise : le brainstorming, la collaboration avec les équipes et le suivi de la progression, le tout sans avoir à passer d'un outil à l'autre

Que vous soyez une petite équipe ou une société de production de vidéos d'entreprise à grande échelle, ClickUp évolue avec vous. De plus, sa conception intuitive le rend agréable à utiliser ! Pourquoi se contenter de moins quand ClickUp permet de tout synchroniser ?

Essayez ClickUp gratuitement pour accéder à différents modèles de vidéos, fonctionnalités et options de personnalisation et constater par vous-même la différence.