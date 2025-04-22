Top Obsidian Templates for Productivity & ; Workflow Management (Modèles Obsidian pour la productivité et la gestion des flux de travail)

Pensez à ce sentiment lorsque vous réfléchissez à un nouveau projet, et que les idées commencent à fluxer.

Mais vous vous retrouvez alors à chercher un moyen de tout noter. Vous griffonnez des notes un peu partout - sur des serviettes de table, dans les marges de vos carnets de notes - et vous les perdez de vue par la suite.

Les modèles Obsidian peuvent transformer ce chaos en un système bien organisé.

Dans ce blog, nous allons explorer les modèles qui améliorent la productivité, en veillant à ce que vos idées créatives ne soient plus jamais perdues. 📝

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Obsidian?

Un modèle Obsidian simplifie votre flux de travail en fournissant une structure claire pour la prise de notes et l'organisation des tâches. Il doit aider à à organiser vos notes ou des tâches sans perdre de temps en actions répétitives, comme mettre en forme des notes pour qu'elles aient une certaine apparence.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle Obsidian :

Facilité d'utilisation: Simple à mettre en œuvre sans nécessiter d'installation ou d'effort supplémentaire

Simple à mettre en œuvre sans nécessiter d'installation ou d'effort supplémentaire **Flexibilité : adaptable à différents types de contenu (notes, projets ou tâches)

Structure prédéfinie: Sections pour les informations clés telles que les en-têtes, les sous-titres et les métadonnées

Sections pour les informations clés telles que les en-têtes, les sous-titres et les métadonnées **Mon travail consiste à travailler en toute transparence avec le noyau d'Obsidian et les plugins de la communauté

Efficacité: Organisé pour réduire le temps consacré aux tâches répétitives, avec des champs d'accès rapide ou des entrées par défaut que les utilisateurs peuvent remplir ou modifier selon leurs besoins

Organisé pour réduire le temps consacré aux tâches répétitives, avec des champs d'accès rapide ou des entrées par défaut que les utilisateurs peuvent remplir ou modifier selon leurs besoins Lisibilité: Mis en forme de manière réfléchie pour améliorer l'aspect visuel

À faire : Dans Obsidian, une variable de modèle est un espace réservé qui se remplit automatiquement avec des données spécifiques lorsque le modèle est utilisé pour créer une nouvelle note. Par instance, vous pouvez paramétrer une variable comme {{date : aaaa mm jj}}. Lorsque vous créez une nouvelle note à l'aide de ce modèle, Obsidian remplace automatiquement la variable par la date du jour dans le format spécifié.

7 Modèles Obsidian

Nous avons sélectionné sept modèles Obsidian pour la prise de notes, la productivité et la gestion du flux de travail. Toutes les notes sont accompagnées de blocs de code effacés et de variables de modèle que vous pouvez modifier.

Voir ci-dessous.👇

1. Modèle de journal quotidien de base

Vous souhaitez commencer à tenir un journal mais vous n'êtes pas sûr de vous ? comment se fixer des objectifs quotidiens ? Ce modèle de note quotidienne est tout indiqué. Il vous permet de discuter avec vous-même chaque jour, de suivre votre humeur, de dresser la liste de ce dont vous êtes reconnaissant et de noter vos pensées.

Ce modèle Obsidian convient aussi bien aux pensées du matin qu'aux réflexions du soir. De plus, la section priorité intégrée fonctionne de la même manière que dans les favoris application de liste à faire préférée et vous aide à vous concentrer sur ce qui est important chaque jour.

Idéal pour: Les personnes qui commencent à tenir un journal et qui souhaitent documenter leurs expériences quotidiennes, réfléchir à leurs émotions et cultiver leur gratitude.

2. Modèle de planification de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Project-Planning-Template.png

/$$$img/

Le modèle de planification de projet Obsidian sert de modèle à votre projet. Il contient un système de suivi des livrables qui se connecte au plugin d'affichage des données d'Automatisation pour des mises à jour automatisées du projet.

Le modèle divise la gestion de projet en quatre zones clés : Objectifs (avec des indicateurs de réussite clairs), Livrables (catégorisés et étiquetés), Tableaux d'allocation des ressources/équipes, et une section dynamique Échéancier qui s'adapte à l'évolution de votre projet.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui ont besoin d'une méthode structurée pour superviser les objectifs, les échéanciers et les produits livrables d'un projet tout en s'assurant que toutes les ressources sont alignées.

3. Modèle avancé de notes de réunion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-197.png Modèle de notes de réunion avancées : modèles obsidienne /$$img/

Si vous en avez assez de jouer au détective avec vos vieilles notes de réunion et que vous êtes frustré par les modèles traditionnels de notes de réunion, vous pouvez utiliser ce modèle traditionnelles de prise de notes ce modèle est fait pour vous. Il transforme les discussions désordonnées en informations exploitables.

Le modèle présente une structure soigneusement forfaitaire, des en-têtes d'horodatage automatisés et un suivi des participants repliable qui maintient l'historique des participants.

La section consacrée aux éléments d'action fait office de liste À$$a, achevée avec le suivi des assignés, les dates d'échéance et les étiquettes de statut. Les éléments personnalisés mettent en évidence les décisions prises, tandis que la section de suivi génère automatiquement les points de l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Idéal pour: Les professionnels qui participent fréquemment à des réunions et qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de prise de notes en organisant les discussions, en suivant les éléments de l'action et en maintenant la maintenance.

4. Modèle de note de documentation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-200.png Modèle de note de littérature : modèles d'obsidienne /$$img/

Chaque section de ce modèle de notes de littérature a été créée pour vous aider à extraire le sens de vos lectures, que vous analysiez des documents universitaires ou que vous vous plongiez dans le dernier best-seller.

La section de mappage conceptuel du modèle utilise des puces liées et des connexions bidirectionnelles pour relier les idées dans votre bibliothèque. Son système de gestion des citations est également utile, avec des fonctionnalités dédiées aux citations avec numéros de page et notes contextuelles.

Le modèle Espaces est un équilibre entre l'analyse rigoureuse et l'espace réservé à vos pensées intellectuelles en mode lecture. Les citations, les concepts et les moments "aha !" y trouvent tous leur Accueil.

Idéal pour: Les étudiants, les chercheurs et les lecteurs passionnés qui souhaitent approfondir leur compréhension des textes en organisant leurs notes de lecture.

5. Modèle concis de productivité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-201.png Modèle concis de productivité : /$$img/

Parfois, moins, c'est mieux, n'est-ce pas ? Ce modèle est idéal pour les personnes qui veulent une structure sans encombrement. Il s'articule autour d'un cadre quotidien en trois parties :

Domaines d'intervention (avec des indicateurs de réussite clairs pour vos trois principales priorités)

Gestion des tâches (séparées en catégories "importantes" et "régulières")

Suivi de l'énergie (scores du matin, de l'après-midi et du soir avec des informations orientées vers l'action)

La fonctionnalité de suivi de l'énergie est très pratique. Elle vous aide à repérer les moments où vous êtes le plus efficace afin de vous aider à établir des forfaits en conséquence. Pas de configurations interminables, pas de systèmes compliqués, juste une approche propre et ciblée pour aborder votre journée.

Idéal pour: Les professionnels et les entreprises très occupés qui recherchent un moyen simple et efficace de hiérarchiser les tâches et de gérer les objectifs quotidiens sans complexité inutile.

6. Modèle intelligent de tâches quotidiennes à faire

Ce modèle modifie la liste standard des choses à faire pour de bon avec des principes de gestion de l'énergie et de blocage du temps.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est son système d'organisation hiérarchique des tâches qui les divise en catégories "À faire", "Travail" et "Personnel". Le suivi du statut énergétique vous aide à faire correspondre les tâches à votre niveau d'énergie tout au long de la journée.

La section "Blocage du temps" vous permet de diviser votre journée en trois grands blocs, tandis que la fonctionnalité "Statistiques des tâches" vous fournit des indicateurs quotidiens sur les taux d'achèvement et de reconduction des tâches. La section "Aperçu de demain" est également utile car elle assure la continuité de votre flux de travail en vous invitant à le forfaiter à l'avance.

Idéal pour: Les personnes qui jonglent avec de multiples responsabilités et qui souhaitent aligner leurs tâches quotidiennes sur leur niveau d'énergie et optimiser leur productivité tout au long de la journée.

📖 A lire aussi: **Comment créer une checklist dans Obsidian

7. Modèle de note Zettelkasten

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-210.png Modèle de note Zettelkasten : modèles d'obsidienne /$$$img/

Ce modèle réimagine la méthode classique Zettelkasten pour l'ère numérique, allant bien au-delà de la simple prise de notes.

La méthode Zettelkasten crée un réseau de notes atomiques interconnectées (chacune contenant une idée principale) liées entre elles par des connexions significatives. Elle convient parfaitement à une organisation à plusieurs niveaux : le contexte immédiat en haut, l'idée principale atomique au milieu et les pistes de développement futur en bas.

La fonctionnalité la plus puissante du modèle est la façon dont il gère les connexions d'idées : chaque note liée nécessite une brève explication de la relation, ce qui vous encourage à articuler les raisons qui sous-tendent les connexions entre les nouvelles notes et idées.

Idéal pour: Les universitaires, les rédacteurs et les travailleurs du savoir qui souhaitent une approche systématique de la capture et de la connexion des idées pour la recherche et les projets créatifs.

Limites de l'utilisation d'Obsidian pour la prise de notes

Obsidian est un outil fantastique pour la prise de notes personnelles et offre de nombreuses fonctionnalités puissantes. Cependant, ses limites le rendent moins adapté à la gestion de projet et au travail collaboratif. Examinons-en quelques-unes :

1. Pas de gestion des tâches intégrée

L'un des principaux inconvénients est l'absence de gestion des tâches intégrée. Contrairement aux outils de projet dédiés, Obsidian n'offre pas de fonctionnalités telles que l'affectation des tâches, les dates d'échéance ou le suivi de la progression et nécessite des solutions de contournement manuelles à l'aide de plugins ou de modèles.

2. Options de collaboration limitées

Obsidian ne dispose pas d'outils de collaboration natifs puisqu'il s'agit avant tout d'un outil de gestion des connaissances personnelles. Il n'y a pas de modification en cours ni d'environnement de travail d'équipe, de sorte que le partage et la coécriture de notes sont fastidieux. Il est donc difficile pour les équipes de travailler ensemble de manière transparente sur les mêmes projets.

3. Pas de visualisation approfondie des données

Obsidian ne propose pas d'outils de visualisation avancés tels que des échéanciers, des calendriers ou des tableaux Kanban, qui sont souvent essentiels pour organiser des flux de travail ou des projets complexes. Si vous cherchez à gérer les tâches, les délais et les responsabilités de l'équipe, vous risquez de trouver cela limite et de devoir compter sur d'autres applications pour combler les lacunes.

Le fait qu'Obsidian s'appuie sur des fichiers Markdown signifie également que vous devez gérer votre stockage local, ce qui devient souvent gênant pour une collection de notes étendue.

Il est intéressant de noter que, dans notre ClickUp vs. Obsidian l'épreuve de force, ClickUp excelle dans presque tous les domaines où Obsidian est à la peine, y compris les lacunes que nous venons de mentionner. Explorons plus avant ClickUp, une application Tout pour le travail.

Modèles alternatifs à Obsidian

Ouf ! Obsidian a ses limites. Tout le monde, et en particulier les débutants, ne souhaite pas utiliser (ou apprendre à utiliser) la plateforme.

Si vous pensez qu'Obsidian n'est pas votre tasse de thé, nous avons une alternative. ClickUp est une application tout-en-un. Elle propose des tonnes de modèles de prise de notes étonnants et des fonctionnalités puissantes comme le chat, la gestion des tâches et la définition d'objectifs.

C'est donc une application tout à fait adaptée Alternative à l'obsidienne et peut-être même mieux, car il peut faire beaucoup plus.

Voici quelques modèles ClickUp utiles et la manière d'en tirer le meilleur parti. 📋

1. Modèle de notes journalières ClickUp*

Si vous avez du mal à rationaliser vos tâches, la Modèle de notes quotidiennes ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin. Il suit vos pensées, vos tâches et votre progression au quotidien tout en vous permettant de saisir des notes rapides et des éléments d'action en temps réel, vous aidant ainsi à rester concentré sur ce qui compte le plus.

Des fonctionnalités telles que les statuts et champs personnalisés vous aident à organiser et à hiérarchiser efficacement vos tâches quotidiennes. Le modèle affiche également différentes vues, telles que Notes quotidiennes, Guide de démarrage et Liste de notes, afin que toutes vos informations soient bien organisées et facilement accessibles.

Idéal pour: Les débutants et les professionnels à la recherche d'un moyen simple et organisé de prendre des notes quotidiennes.

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Trouvez un espace calme pour minimiser les interruptions pendant les sessions de prise de notes actives. L'utilisation d'outils qui bloquent les notifications peut aider à maintenir la concentration sur le contenu.

2. Modèle de note de projet ClickUp

Sans notes de projet, chaque projet sur lequel vous travaillez se transforme en un véritable chaos. Toutefois, l'organisation et le stockage de toutes ces notes de projet provenant de diverses sources constituent en soi un défi.

Les notes de projet Modèle de note de projet ClickUp résout ce problème en offrant un espace unifié pour organiser les notes de projet tout au long du cycle de vie du projet. Il permet aux équipes de stocker des notes et de créer un système efficace de collecte de commentaires.

Une autre fonctionnalité essentielle de ce modèle est qu'il documente toutes les informations liées au projet de manière cohérente. En cours, toutes les équipes peuvent facilement suivre et analyser la progression du projet sans accroc.

Idéal pour: Les équipes collaboratives qui ont besoin d'une approche centralisée et structurée pour gérer les notes de projet et le feedback tout au long du cycle de vie du projet.

Télécharger ce modèle

J'avais l'habitude de vivre avec mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution pour moi

Alaina Maracotta, Marketing des évènements

3. Modèle de notes de mise à jour de ClickUp

Le modèle Modèle de notes de mise à jour de ClickUp fait ce qu'il est censé faire - gérer les notes de publication - mais en mieux. Il documente chaque changement dans une version de produit et aide les équipes à suivre les nouvelles fonctionnalités, les corrections et les rapports de bug tout en annotant chaque version avec des métadonnées utiles.

Ce modèle garantit une communication efficace avec les parties prenantes du projet en fournissant des résumés Effacées des changements et en informant vos utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités.

Idéal pour: Les équipes de développement et de production qui ont besoin d'une méthode claire et organisée pour documenter les mises à jour de versions et communiquer ces changements de manière efficace.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de compte-rendu de réunion ClickUp

Le modèle Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp est un outil polyvalent pour tous les types de réunions, qu'il s'agisse de réunions d'équipe ou de réunions du Tableau. Il vous permet de capturer les notes de plusieurs réunions sur une seule page, ce qui est parfait pour les résumés rapides, ou d'utiliser des sous-pages séparées pour les sessions plus longues.

Le modèle dresse la liste des participants, documente les éléments de l'ordre du jour et suit les points de discussion. Grâce aux fonctionnalités collaboratives de ClickUp, les participants peuvent même mettre à jour leur progression avant la réunion, ce qui fait gagner du temps à tout le monde.

Vous pouvez consigner les éléments d'action, lier les enregistrements de la réunion et conserver toutes les ressources essentielles en un seul endroit. À Terminé, les fonctions de ClickUp permettent aux participants de mettre à jour leurs progrès avant la réunion Résume les notes de l'IA transforme vos notes de réunion détaillées en procès-verbaux concis et met en évidence les points à retenir et les éléments d'action.

Idéal pour: Les Teams qui souhaitent rationaliser les notes de réunion et capturer rapidement les points clés et les éléments d'action en un seul endroit.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de notes de réunions récurrentes ClickUp

Le modèle Modèle d'agenda de réunion récurrente ClickUp augmente la productivité et l'organisation de vos réunions récurrentes.

Ce modèle vous permet de créer un agenda structuré et de vous assurer que tous les sujets importants sont abordés. Il est également facile de définir les points de discussion clés, de passer en revue les objectifs et d'assigner des éléments d'action pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et se sente responsable.

Ce modèle simplifie la préparation des réunions. Il offre un cadre clair qui oriente les discussions et vous permet d'éviter de passer à côté de sujets essentiels. Vous pouvez attribuer des durées spécifiques à chaque élément de l'agenda, ce qui permet de maintenir l'attention et l'élan pendant la réunion.

Ce modèle améliore également la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Des éléments de l'agenda clairement définis et des responsabilités attribuées favorisent un sentiment de propriété chez les membres de l'équipe.

Idéal pour: Les équipes qui souhaitent que les réunions récurrentes se déroulent de manière harmonieuse et organisée.

Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle d'entretien individuel avec un employé ou un manager

les réunions en tête-à-tête avec les subordonnés directs favorisent une communication ouverte. Ils permettent aux membres de votre équipe de partager leurs préoccupations, de poser des questions et de donner leur avis dans un paramètre convivial. Les Modèle ClickUp d'entretien individuel avec un employé ou un manager apporte une structure à ces réunions.

Il définit des attentes claires en vue d'une communication fructueuse, explique comment vous travaillerez ensemble et met l'accent sur la nécessité de faire les choses terminées.

En tant que modèle de tâches, ce cadre facilite la programmation de réunions à intervalles réguliers - hebdomadaires ou mensuelles - en paramétrant les tâches récurrentes.

Idéal pour: Les managers et leurs subordonnés directs qui souhaitent favoriser une communication ouverte et faire en sorte que les réunions individuelles soient structurées, ciblées et productives.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de notes de cours ClickUp

Les modèles de notes de réunion sont extrêmement utiles pour organiser, documenter et assurer le suivi des réunions, mais ils sont tout aussi pratiques pour le travail scolaire. Les Modèle de notes de cours ClickUp vous permet de conserver tout votre matériel d'étude en un seul endroit, qu'il s'agisse de notes de cours, de liens vers des ressources ou de devoirs à faire à la maison.

Grâce à sa table des matières intégrée, la navigation dans vos notes sera rapide et facile. Vous pouvez également mettre en forme vos notes, intégrer des liens et des tableaux, ou créer des tâches pour ne jamais perdre de vue vos devoirs.

Idéal pour: Les étudiants qui cherchent à organiser tout leur matériel d'étude en un seul endroit pour ne pas perdre le fil de leurs devoirs.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de rapport de réunion ClickUp

Conçu à l'origine pour les organisations axées sur le retour d'information des clients, le modèle de Modèle de rapport de réunion ClickUp travaille bien pour tous les types de réunions.

Il comprend des sections permettant de saisir des détails essentiels tels que l'animateur, le preneur de notes, le chronométreur, le type de réunion, l'emplacement et la durée. Un champ dédié vous permet d'enregistrer le nombre total de participants. Vous pouvez ensuite consigner les notes de la réunion et rédiger l'ordre du jour de la prochaine session.

Le modèle est également doté d'une checklist post-réunion qui permet de s'assurer que tous les participants ont bien reçu les notes finales de la réunion. De plus, il vous invite à suivre les tâches de suivi, comme la fermeture de la boucle de rétroaction avec votre équipe, la direction de l'entreprise et même le client.

Idéal pour: Les équipes qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour enregistrer les détails des réunions, suivre les présences et assurer les abonnements, tout en gardant les notes organisées et accessibles.

Télécharger ce modèle

9. Modèle ClickUp de liste quotidienne de choses à faire

Un modèle simple d'À faire quotidien vous aide à saisir toutes les tâches essentielles auxquelles vous avez l'intention de vous atteler chaque jour. Le modèle Modèle ClickUp de tâches quotidiennes à faire est un outil simple mais puissant pour gérer efficacement les tâches quotidiennes.

Si vous utilisez un logiciel de gestion des tâches, ce modèle se synchronise facilement avec vos listes de tâches existantes. Avec ClickUp, vous pouvez mettre à jour le statut de chaque élément, créer des sous-tâches pour les tâches à haute priorité et rester au fait de vos responsabilités de la journée.

Vous pouvez afficher votre liste de tâches dans différents formats, tels que la vue Liste, la vue Kanban, la vue Tableau, et plus encore, ce qui vous permet d'afficher vos tâches de la manière qui vous convient le mieux.

_J'ai été plus productif parce que je peux garder mes notes en un seul endroit

Nora Kaminski, responsable marketing produit, Heartland School Solutions

Idéal pour: Tout ceux qui veulent un moyen simple de gérer leurs tâches quotidiennes, en gardant tout organisé et en s'adaptant à leur flux de travail.

Télécharger ce modèle

📖 Also Read: 15 meilleurs exemples de liste À faire pour une productivité maximale au travail

10. Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Être organisé est plus qu'une bonne habitude : c'est une nécessité pour atteindre vos objectifs et achever vos tâches efficacement. Cependant, la gestion de plusieurs tâches à la fois peut rapidement devenir insurmontable.

Les Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp vous aide à garder le contrôle et à rationaliser votre flux de travail. Il vous affiche une vue claire et consolidée de toutes vos tâches, ce qui vous permet de planifier efficacement votre journée ou votre semaine.

Le modèle vous aide également à organiser les tâches en catégories bien définies. L'affichage détaillé des tâches vous donne un aperçu approfondi de la progression de chaque tâche, ce qui facilite le suivi et les ajustements nécessaires.

Idéal pour: Les personnes qui cherchent à rester organisées et à rationaliser leurs tâches, ce qui facilite la planification et le suivi de la progression dans leur emploi du temps chargé.

Télécharger ce modèle

💡 Conseil de pro: Avant de commencer une nouvelle note, définissez votre objectif. Qu'il s'agisse de résumer un cours ou de lancer des idées, le fait d'avoir un objectif clair guidera votre processus de prise de notes.

Simplifiez votre processus de prise de notes avec ClickUp

Pour ceux qui apprécient Obsidian ou qui envisagent d'autres options de prise de notes, il est vivement recommandé d'explorer les modèles ClickUp. Ils sont incroyablement simples à utiliser.

Mais ce qui les rend vraiment utiles, c'est qu'ils font partie de la plateforme ClickUp. Sur ClickUp, tout votre travail, vos collaborateurs, vos tâches, vos objectifs, vos notes et bien d'autres choses encore sont regroupés en un seul endroit.

Les modèles permettent d'améliorer et de systématiser encore plus les choses. Prêt à être organisé et productif ?

S'inscrire à ClickUp

et constatez par vous-même !