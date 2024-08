Chaque fois que les choses s'agitent, quelqu'un ne manquera pas de dire : "Tu devrais faire une liste"

Et à juste titre !

Il existe de multiples façons de créer des checklists. Vous pouvez utiliser une simple application de notes sur votre téléphone pour noter rapidement des tâches ou organiser vos pensées de manière structurée et interconnectée à l'aide de l'une des dizaines d'applications de checklist disponibles.

Un bon exemple est Obsidian, une base de connaissances personnelle et un logiciel de prise de notes. Vous pouvez utiliser Obsidian pour créer des checklists complètes et faire votre travail plus rapidement.

Si nous avons éveillé votre intérêt, poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la création d'une checklist dans Obsidian et améliorer vos compétences en matière de gestion des tâches.

Les avantages de l'utilisation de checklists pour la productivité et la gestion des tâches

Une checklist peut sembler être un outil relativement simple, mais elle présente certains avantages qui peuvent augmenter la productivité.

Aide à garder les choses triées et organisées

Améliore la clarté et la productivité

Motive les employés à achever les tâches dans les délais impartis

Réduit les risques d'erreurs humaines

Permet d'économiser le temps et les efforts nécessaires à la reprise des travaux

Teams sert de modèle aux nouveaux membres de l'équipe

Prévient l'épuisement professionnel

Pour mieux comprendre ses applications, voyons maintenant comment créer une checklist dans Obsidian.

Création d'une checklist dans Obsidian

Obsidian est une application de prise de notes qui aide les utilisateurs à construire une base de connaissances personnelle avec des documents construits à l'aide de fichiers Markdown. Elle est principalement conçue pour aider les utilisateurs à créer des liens internes pour les notes et à visualiser les connexions entre elles sous la forme d'un graphique.

Voyons maintenant comment créer une checklist dans Obsidian :

Créez une nouvelle note dans votre coffre-fort Obsidian, ou ouvrez simplement un fichier existant Saisissez les tâches ou les éléments de travail que vous souhaitez gérer sous forme de checklist, en inscrivant une tâche sur chaque nouvelle ligne Placez votre curseur à côté d'une tâche pour laquelle vous souhaitez ajouter une case à cocher Maintenez la combinaison de touches Cmd/Ctrl + L enfoncée pour créer une case à cocher vide Répétez ce processus pour chaque tâche de votre checklist. Votre liste de tâches devient ainsi une checklist Lorsque vous achevez une tâche sur votre liste de contrôle, placez le curseur sur la ligne correspondant à cette tâche et appuyez sur la combinaison de touches Cmd/Ctrl + L pour marquer la case à cocher d'un \N[x\N]

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Create-a-checklist-in-Obsidian.jpeg Créer une checklist dans Obsidian /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information le monde de l'art et de l'artisanat Voilà, vous pouvez ajouter des cases à cocher à n'importe quel endroit d'une note dans Obsidian à l'aide d'un simple raccourci clavier. Au lieu de naviguer dans les menus et de vérifier les options de mise en forme, créez rapidement une checklist dans les documents Markdown d'Obsidian à l'aide d'une commande en ligne.

Syntaxe de base des checklists

Une autre façon de créer des checklists sur une note Obsidian consiste à utiliser la syntaxe Markdown dans l'éditeur de la plateforme et à taper les éléments de votre liste. Avant de voir comment l'utiliser, comprenons un peu ce qu'est Markdown.

Dans ce contexte, Markdown fait référence à une syntaxe de mise en forme de texte simple qui vous permet de rédiger des documents web dans un format de texte simple facile à lire, qui est ensuite converti en HTML.

Examinons la syntaxe Markdown que vous pouvez utiliser pour créer une checklist dans Obsidian Notes :

1. Commencez votre liste d'éléments par un trait d'union ('-'), suivi d'un espace puis d'une paire de crochets vides.

Par exemple, vous pouvez taper :

\N- [\N-] ceci est une tâche

\N- [\N-] ceci est une autre tâche

2. Pour marquer les tâches comme achevées, il suffit de taper n'importe quel caractère entre les crochets. Si vous souhaitez que les tâches achevées apparaissent également barrées, tapez toujours un "x" entre les crochets :

Par exemple, vous pouvez remplir les caractères entre les crochets sur les éléments de votre checklist

\N- [x\N] Ceci est une tâche achevée

\N-[?\N] Ceci est une autre tâche achevée

Ajouter de l'interactivité

Alors que l'équipe d'Obsidian construit et maintient un ensemble officiel de plugins "de base", le réseau de développeurs d'Obsidian a créé un écosystème étendu qui compte déjà plus de 1700 plugins.

À partir du moment où la plateforme Obsidian ne fait pas l'objet d'une assistance native pour une fonctionnalité, il y a de fortes chances qu'il existe un plugin pour cette fonctionnalité. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez en créer un vous-même ! Examinons plus particulièrement les plugins qui peuvent améliorer la fonction de vos checklists :

Todoist Text Utilisez la combinaison de raccourcis clavier prescrite pour incorporer les cases à cocher de Todoist dans vos notes Obsidian Tâches - Ajoutez une gestion de base des tâches à vos checklists : Suivez les dates d'échéance et les dates terminées, mettez en place des tâches récurrentes, créez un sous-ensemble d'éléments de checklist, etc. Checklist* - Définissez des étiquettes pour vos pages, attribuez des étiquettes aux tâches, regroupez vos tâches par page ou étiquette, affichez les tâches achevées, etc. Rappel Gérez vos tâches à faire avec des rappels En retard Marquez automatiquement les tâches ou les éléments comme étant en retard s'ils ne sont pas cochés à leur date d'échéance

Lire la suite: Les 10 meilleures applications de checklist quotidienne pour rester productif en 2024

Organiser vos checklists

Votre coffre-fort Obsidian peut rapidement devenir encombré au fur et à mesure que vous créez.. des checklists de choses à faire pour vos tâches quotidiennes, vos projets d'équipe et vos courses personnelles. Avec Obsidian, vous pouvez utiliser des étiquettes et des dossiers pour organiser votre checklist et la rendre facilement accessible.

Utilisation d'étiquettes

Les étiquettes sont des mots-clés que vous pouvez utiliser pour vous référer à vos checklists et les identifier. Vous pouvez définir des étiquettes dans Obsidian à l'aide de la clé '#'. Vous avez deux possibilités pour étiqueter vos checklists : forfaiter vos étiquettes à l'avance ou les créer au fur et à mesure de vos besoins. Pour appliquer une étiquette, saisissez-la directement sur une note ou sélectionnez-la dans une liste d'étiquettes existantes. Une fois étiquetée, votre checklist sera automatiquement associée à cette étiquette.

Par exemple, #todo/checklist

Définir une étiquette

Créer une checklist sous cette étiquette

La checklist ci-dessus porte désormais l'étiquette #todo/checklist.

Une fois que vous avez défini une étiquette, vous pouvez l'attribuer à un nombre illimité de checklists. Les étiquettes prennent toute leur valeur lorsque vous pouvez les utiliser pour rechercher vos checklists à l'aide du plugin de recherche.

Utilisation des dossiers

Vous pouvez organiser vos checklists en catégories et sujets spécifiques et créer des dossiers correspondants ou une hiérarchie de dossiers par défaut dans Obsidian.

Pour créer une nouvelle checklist dans un dossier spécifique :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de votre choix, puis cliquez sur Nouvelle note

Donnez un nom à votre note et appuyez sur la touche Entrée

Enfin, créez votre checklist dans cette note

Inconvénients de l'utilisation d'Obsidian pour la création de checklists

Obsidian offre de puissantes fonctionnalités de prise de notes, mais il y a plusieurs inconvénients à prendre en compte. Examinons quelques-uns des inconvénients de la création de checklists dans Obsidian :

Courbe d'apprentissage abrupte: La plateforme Obsidian est surdimensionnée si votre utilisation est limitée à la création de checklists et à la gestion de tâches. Les fonctionnalités d'Obsidian et la syntaxe Markdown peuvent être intimidantes à naviguer et à apprendre, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

La plateforme Obsidian est surdimensionnée si votre utilisation est limitée à la création de checklists et à la gestion de tâches. Les fonctionnalités d'Obsidian et la syntaxe Markdown peuvent être intimidantes à naviguer et à apprendre, en particulier pour les nouveaux utilisateurs **Obsidian n'offre pas d'assistance pour les rappels ou les notifications des dates d'échéance des tâches. À la mise en place de tâches récurrentes, il ne vous permet pas de configurer une date de fin et n'offre pas non plus d'assistance pour le suivi automatique de la progression des tâches

**Pour rendre Obsidian utilisable en tant qu'application de checklist et de tâches, vous devez trouver les bons paramètres à utiliser, à installer et à configurer. Cette tâche peut s'avérer décourageante, car il existe plus de 1700 plugins parmi lesquels choisir. Il ne s'agit pas d'un simple scénario plug-and-play comme avec d'autres applications de checklist

**Obsidian ne vous permet pas de partager des checklists avec votre équipe, d'assigner des utilisateurs à des tâches ou de discuter de tâches ou de projets. Il ne permet pas à plusieurs membres d'une équipe de travailler simultanément sur une checklist

Autres outils de création de checklists

À l'heure actuelle, Obsidian est un outil complexe à apprendre, à paramétrer et à utiliser pour la plupart des utilisateurs souhaitant gérer des tâches au quotidien, même s'il fait l'objet d'une assistance pour la création de checklists.

En cours, Obsidian n'offre pas d'assistance pour les rappels et le suivi de la progression des tâches. C'est un point négatif pour les utilisateurs et les équipes qui cherchent à utiliser des checklists dans leurs projets. 🔴

Compte tenu des limites susmentionnées, vous pouvez essayer les solutions suivantes de créer une checklist à l'aide d'Excel et Google Sheets. Mais même ces outils peuvent ne pas être en mesure de vous fournir une expérience de checklist complète.

C'est là qu'une plateforme de productivité et de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp brille.

Présentation de ClickUp : Un outil de gestion des tâches robuste

Pour commencer, Checklists de tâches ClickUp est une fonctionnalité très pratique pour organiser et gérer les tâches de votre projet. Mais ce qui la distingue, c'est sa fonction de glisser-déposer qui vous permet de réorganiser les éléments de votre checklist en fonction de vos besoins.

Vous pouvez également créer des checklists imbriquées pour les tâches complexes comportant deux sous-tâches ou plus. Cela vous aide à suivre la quantité de travail achevé à différents niveaux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUps-Task-Checklists.gif Checklists de tâches ClickUp /$$img/

organisez vos tâches et améliorez votre efficacité en utilisant les listes de contrôle des tâches ClickUp_

En plus de la création de checklists, ClickUp offre plusieurs modèles de gestion des tâches pour aider les équipes à mener à bien leurs projets.

Voici comment utiliser ClickUp pour améliorer la productivité et rationaliser la gestion des tâches.

1. Attribuer des tâches en toute simplicité

Créez et assignez des tâches avec des dates d'échéance en utilisant Tâches ClickUp . Ajoutez des descriptions de tâches et utilisez des champs personnalisés pour ajouter plus de contexte à chaque tâche afin que les membres de votre équipe sachent sur quoi ils travaillent.

/$$$img/.. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-Calculations-Count-All-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Liste Calculs Compter tout /$$$img/

calculez facilement des nombres dans les champs personnalisés avec les fonctions Compte tout, Somme et Moyenne dans la liste numérotée de ClickUp_

Décomposez chaque tâche en plusieurs sous-tâches et marquez leur importance à l'aide de niveaux de priorité. Cela vous permettra d'organiser votre travail et de vous attaquer systématiquement aux tâches essentielles.

ClickUp vous permet également de définir des rappels de tâches afin que vous soyez informé des échéances à venir et que vous soyez toujours sur la bonne voie pour achever vos paramètres à temps.

💡Pro Tip : Créez a liste de priorités pour organiser les tâches et concevoir un cadre qui facilite la prise de décision. Vous pourrez ainsi évaluer les tâches qui nécessitent une attention immédiate et celles qui peuvent attendre.

2. Créer des référentiels de connaissances centralisés

Rationalisez l'exécution des tâches en permettant aux membres de l'équipe d'accéder facilement aux informations importantes telles que les rapports de projet, la portée, les ressources et les lignes directrices. Utiliser Documents ClickUp pour créer un référentiel centralisé de toutes ces informations.

Gardez vos informations pertinentes et à jour en invitant toutes les parties prenantes intéressées à collaborer au document et à y apporter leur contribution. Effacées, vos informations peuvent être mises en forme à l'aide de tableaux intégrés, d'options de style et de pages imbriquées, afin de les rendre claires, concises et logiquement organisées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Custom-Field-Manager-Simplified.png ClickUp 3.0 Gestionnaire de champs personnalisés simplifié /$$img/

créez, modifiez et organisez des champs personnalisés dans ClickUp 3.0 grâce au gestionnaire de champs personnalisés extrêmement flexible

Tirez parti de ces informations pour favoriser la responsabilisation et faire des estimations afin de fixer des délais réalistes pour vos tâches et activités.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Timesheets-in-time-tracking-view.png ClickUp 3.0 Relevés de temps dans l'affichage du suivi du temps /$$img/

créez des Relevés de temps pour collecter et afficher le temps suivi à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu rapide de vos progrès

4. Rassemblez vos entrées de tâches et de checklists en un seul endroit

Vous pouvez accéder rapidement à l'ensemble de vos tâches, checklists et notes en les enregistrant dans un hub unique, le ClickUp Bloc-notes . Saisissez des notes détaillées et des checklists de gestion de projet sur le bloc-notes pour n'importe quel processus et les convertir en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Fonctionnalité du bloc-notes ClickUp pour capturer les idées /$$img/

la fonctionnalité ClickUp Notepad permet de capturer des notes, de les modifier en cours et de les convertir en tâches accessibles de n'importe où dans ClickUp Notepad

Par instance, disons que votre équipe a pour tâche de lancer une campagne de marketing. Créez une checklist - "Campagne marketing X pour décrire toutes les étapes que les membres de l'équipe doivent achever pour lancer la campagne avec succès".

Ces étapes sont les suivantes :

Définir les objectifs de la campagne

Concevoir le contenu et les visuels de la campagne

Décider des meilleurs canaux de promotion

Mettre en œuvre le suivi et l'analyse

Une fois que vous avez défini toutes les étapes, vous pouvez attribuer chaque élément de la checklist au membre de l'équipe concerné, avec des priorités et des dates d'échéance.

💈Bonus: Veillez à créer des checklists pour les processus récurrents et à les enregistrer en tant que modèles partageables à l'aide de la fonction Modèles de checklist ClickUp . Ceci est super utile si vous voulez établir une cohérence pour les processus tels que les approbations de contenu, la création de pages d'atterrissage, les versions de fonctionnalités, et plus encore.

Et pensez à tout ce que vous pouvez faire de plus lorsque vous n'avez pas à créer une checklist à partir de zéro à chaque fois.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Checklist-Templates-in-ClickUp.gif Modèles de checklist dans ClickUp /$$img/

dans ClickUp, les checklists sont essentiellement de simples listes de choses à faire à l'intérieur d'une tâche

Lire la suite: 20 modèles gratuits de liste À faire par ClickUp

Avantages de la gestion des checklists dans ClickUp

Les checklists sur ClickUp vous permettent de commencer facilement à organiser et à gérer vos tâches. Voici quelques-uns des avantages de la création et de la gestion de checklists dans ClickUp :

Collaboration en temps réel : Invitez les membres de l'équipe à prendre en charge des tâches en leur assignant des éléments d'action directement à partir des checklists de ClickUp. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur la même checklist puisque ClickUp maintient une version centrale et à jour

Invitez les membres de l'équipe à prendre en charge des tâches en leur assignant des éléments d'action directement à partir des checklists de ClickUp. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur la même checklist puisque ClickUp maintient une version centrale et à jour Gestion de projet intégrée: Liez les éléments des checklists ClickUp aux tâches des projets en cours. Toute modification apportée aux éléments de votre checklist sera répercutée sur les tâches du projet et vice versa

Liez les éléments des checklists ClickUp aux tâches des projets en cours. Toute modification apportée aux éléments de votre checklist sera répercutée sur les tâches du projet et vice versa Créer des modèles personnalisés: Créez votre modèle de checklist réutilisable à partir de zéro, ou utilisez un modèle existant lors de la création d'une nouvelle checklist sur ClickUp

Créez votre modèle de checklist réutilisable à partir de zéro, ou utilisez un modèle existant lors de la création d'une nouvelle checklist sur ClickUp Notifications automatisées: Paramétrez les notifications "tâche due" pour rappeler au propriétaire de la tâche que les échéances approchent. Ces notifications permettent aux membres de l'équipe d'achever leurs tâches dans les délais impartis

Paramétrez les notifications "tâche due" pour rappeler au propriétaire de la tâche que les échéances approchent. Ces notifications permettent aux membres de l'équipe d'achever leurs tâches dans les délais impartis Accessibilité mobile: Utilisez l'application mobile ClickUp pour afficher et mettre à jour vos checklists à tout moment et en tout lieu

Utilisez l'application mobile ClickUp pour afficher et mettre à jour vos checklists à tout moment et en tout lieu Facilité et simplicité: Grâce à l'interface conviviale de la plateforme pour les débutants, vous pouvez paramétrer ClickUp et commencer à l'utiliser en un rien de temps. Même une personne totalement novice sur la plateforme peut facilement s'achever, créer des checklists et ajouter des tâches et des sous-tâches en un rien de temps

Grâce à l'interface conviviale de la plateforme pour les débutants, vous pouvez paramétrer ClickUp et commencer à l'utiliser en un rien de temps. Même une personne totalement novice sur la plateforme peut facilement s'achever, créer des checklists et ajouter des tâches et des sous-tâches en un rien de temps Options de personnalisation : Ajoutez des champs personnalisés comme les affectations et les échéances des tâches à votre checklist ClickUp pour créer des tableaux de tâches avec des options de filtrage plus granulaires. ClickUp vous permet également de personnaliser l'apparence de vos checklists

: Ajoutez des champs personnalisés comme les affectations et les échéances des tâches à votre checklist ClickUp pour créer des tableaux de tâches avec des options de filtrage plus granulaires. ClickUp vous permet également de personnaliser l'apparence de vos checklists Plusieurs affichages pour vos checklists : Regroupez les tâches sous plusieurs listes pour représenter les différentes étapes de votre flux de travail grâce à l'option de visualisation de la liste de contrôle ClickUpTableau ClickUp Kanban. Obtenez une visibilité sur la progression de chaque tâche par rapport à un échéancier flexible en utilisant le tableau Kanban de ClickUpVue diagramme Gantt de ClickUp. Voir les dates d'échéance, les phases et les jalons importants en toute simplicité

Créer et gérer des checklists dans ClickUp

Voici un guide étape par étape de la création d'une checklist dans ClickUp.

Etape 1 : Ouvrez votre tâche

Accédez à la tâche existante dans votre espace projet ClickUp où vous souhaitez ajouter une nouvelle checklist.

Etape 2: Commencez à créer votre checklist

Recherchez l'onglet "Éléments d'action" près de la description de la tâche ou de la section des commentaires, et cliquez sur l'icône "+" pour commencer à créer votre checklist.

Étape 3 : Ajoutez des éléments à votre checklist

Sur chaque ligne de votre checklist, saisissez les détails d'une tâche et appuyez sur la touche "Entrée" pour créer un élément de checklist. Vous pouvez copier-coller une liste d'éléments ou de tâches, et ClickUp ajoutera automatiquement un nouvel élément de checklist pour chaque ligne. Vous pouvez même faire glisser et déposer des éléments entre différentes checklists ClickUp !

Etape 4 : Modification en cours de votre checklist

Cliquez sur l'ellipse (...) à côté du nom de la checklist pour ajouter des modules complémentaires à votre checklist, supprimer des éléments existants, renommer la checklist ou attribuer l'intégralité de la checklist à un autre membre de l'équipe.

Étape 5 : Affectation d'éléments à des utilisateurs de votre équipe

Cliquez sur l'icône "assigner" (la silhouette grisée à côté d'un élément de la checklist) pour paramétrer les utilisateurs en tant que "propriétaires" des tâches. Il s'agit d'un moyen rapide de distribuer les tâches et les responsabilités au sein de votre équipe.

6e étape : imbriquer les éléments

L'imbrication de tâches sous une tâche principale ou "parent" détaille avec précision toutes les sous-tâches qui doivent être achevées pour accomplir la tâche parent. ClickUp permet d'imbriquer des éléments jusqu'à cinq niveaux dans les checklists.

Étape 7 : Suivre la progression de vos checklists

Lorsqu'une tâche est associée à une checklist, un indicateur de son statut d'achèvement apparaît à côté du nom de la tâche dans la vue Liste de ClickUp. Vous pouvez vérifier quelles tâches ont été achevées et suivre la progression des tâches en cours sur la checklist.

En savoir plus: 10 Meilleurs outils d'Excel IA pour optimiser vos flux de travail dans les feuilles de calcul en 2024 Si vous souhaitez mettre en place et gérer votre premier projet, voici un modèle de checklist créé par ClickUp que vous pouvez simplement brancher et jouer.

Modèle de checklist de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-323.png Modèle de checklist de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1w5kn&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

La liste de contrôle Modèle de checklist de projet ClickUp est un modèle convivial pour les débutants qui couvre la plupart des exigences générales pour tout nouveau projet. Il peut aider n'importe qui à mettre en place un nouveau projet sur ClickUp à partir de zéro en quelques paramètres. Avec le modèle de checklist de projet, vous disposerez de la structure tâche-sous-tâche en place.

Pour lancer le projet, vous pouvez commencer par inviter les membres de votre équipe au projet et assigner des tâches aux membres de l'équipe. Utilisez-le pour vous assurer que les tâches sont exécutées dans la bonne commande, suivre la progression générale du projet, identifier et traiter les risques potentiels à temps, et veiller à ce que le projet respecte ses délais.

Lire la suite: 30 modèles gratuits de checklist dans Word, Excel et ClickUp Docs

Créer de meilleures checklists avec ClickUp

Les checklists sont un moyen simple et efficace de commencer la gestion des tâches. Si Obsidian est un outil puissant pour la prise de notes et la documentation, il est excessif pour les utilisateurs qui cherchent à créer des checklists pour gérer leurs tâches quotidiennes.

En revanche, les checklists ClickUp constituent une solution plus polyvalente pour tous ceux qui souhaitent s'initier à la gestion des tâches. Leur interface conviviale facilite la création, la gestion et le partage des checklists au sein des équipes afin de faciliter la collaboration en temps réel.

En outre, des fonctionnalités intelligentes telles que les checklists récurrentes, les dépendances de tâches et les flux de travail automatisés grâce aux intégrations éliminent les tâches répétitives et stimulent la productivité de l'équipe.

Si vous souhaitez commencer à utiliser les checklists ClickUp, nous proposons des checklists et le suivi des tâches dans tous nos forfaits (y compris notre forfait Free Forever). Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à créer des checklists interactives.